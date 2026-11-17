Một hành khách ngoại quốc bất ngờ đau bụng dữ dội trên chuyến bay từ TPHCM đi Bắc Kinh (Trung Quốc). Hai bác sĩ Việt Nam cùng một điều dưỡng hồi sức tích cực đã phối hợp thăm khám, xử trí giúp bệnh nhân ổn định, không phải hạ cánh khẩn cấp.

Rạng sáng 17/11, trên chuyến bay của Air China khởi hành lúc 2h30 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đi Bắc Kinh, một hành khách nước ngoài bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe, buộc tổ bay phát thông báo khẩn cấp tìm nhân viên y tế hỗ trợ.

Tiến sĩ, bác sĩ La Văn Phú - Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết khi máy bay cất cánh hơn một giờ, ông đang nghỉ ngơi thì nghe thông báo tìm bác sĩ. Ngay lập tức, ông đến vị trí hành khách gặp nạn.

Tại đây, một nam hành khách quốc tịch Lithuania (Litva) đang đau bụng dữ dội, nằm quằn quại trên ghế. Bên cạnh là người vợ vô cùng lo lắng và một nữ điều dưỡng hồi sức tích cực (ICU), người gốc Việt, hiện làm việc tại bang Maryland (Mỹ).

Trên chuyến bay còn có một bác sĩ Việt Nam khác là TS.BS Phan Hải Thanh, công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế và một điều dưỡng gốc Việt đang làm việc tại Mỹ. Hai bác sĩ nhanh chóng giới thiệu chuyên môn, đề nghị tiếp viên trưởng mang hộp thuốc cấp cứu đến hỗ trợ.

Các bác sĩ chia sẻ thông tin với phi hành đoàn. Ảnh: NVCC.

Sau khi hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa, các bác sĩ kiểm tra mạch, huyết áp, nhiệt độ và thăm khám bụng. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chưa ghi nhận biểu hiện gợi ý tình trạng bụng ngoại khoa cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nghĩ nhiều đến cơn đau quặn thận trái.

Khó khăn là hộp thuốc y tế trên máy bay chỉ có thuốc uống, không có thuốc giảm đau dạng tiêm. Các bác sĩ lựa chọn thuốc giảm đau đường uống phù hợp và tiếp tục theo dõi sát tình trạng người bệnh.

Trong lúc đó, người vợ liên tục hỏi liệu chồng có nguy hiểm đến tính mạng, có cần đề nghị phi công hạ cánh khẩn cấp hay không.

Các bác sĩ giải thích, tại thời điểm thăm khám chưa phát hiện dấu hiệu đe dọa tính mạng nhưng bệnh nhân cần được theo dõi, đánh giá lại sau 15-30 phút để quyết định hướng xử trí tiếp theo.

Khoảng 30 phút sau khi dùng thuốc, cơn đau của người bệnh bắt đầu giảm dần. Bệnh nhân tỉnh táo, dễ chịu hơn và có thể ăn nhẹ. Khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, người bệnh gần như hết đau, có thể đi lại bình thường.

Nhờ sự phối hợp giữa hai bác sĩ Việt Nam, nữ điều dưỡng và tổ bay, tình trạng hành khách được kiểm soát, chuyến bay tiếp tục hành trình mà không phải hạ cánh khẩn cấp.

Bác sĩ Phú chia sẻ đây là lần thứ hai ông tham gia cấp cứu hành khách nước ngoài trên chuyến bay quốc tế. Lần đầu cách đây hơn một năm, trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ TPHCM đi Paris (Pháp), ông cũng hỗ trợ một hành khách người Pháp gặp vấn đề sức khỏe.

Hai tình huống khác nhau nhưng đều để lại trong ông những kỷ niệm khó quên về trách nhiệm của người thầy thuốc khi cấp cứu giữa bầu trời.