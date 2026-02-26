Đêm 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), các cửa hàng kinh doanh cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý đỏ lửa, khói bay nghi ngút.

Để cho ra một mẻ cá lóc thơm ngon, đạt chất lượng mất khoảng 30 đến 40 phút. Giá cá lóc nướng ngày vía Thần Tài không tăng so với ngày thường, dao động từ 180.000 - 220.000 đồng/con, tùy kích thước.

Người nướng cá liên tục trở tay, gõ nhẹ để loại bỏ lớp vảy và phần da cháy khét bên ngoài, giữ lại phần thịt bên trong chín vàng, thơm và không bị ám vị đắng. Họ thường dùng một thanh tre hoặc khúc gỗ đập nhẹ lên thân cá để vảy và tro than bong ra dễ dàng, nhờ đó việc cạo sạch lớp cháy xém sau khi nướng diễn ra nhanh gọn hơn.

Ở đây, cá được nhét mía vào miệng để giữ thân cá thẳng, không bị cong hay nứt khi gặp nhiệt. Thanh mía còn giúp cá chín đều hơn, thuận tiện khi trở tay trong lúc nướng và tạo thêm mùi thơm nhẹ.

Ông Lê Đức Dưỡng (59 tuổi), chủ một quán cá lóc nướng với 14 năm kinh nghiệm, cho biết dịp vía Thần Tài năm nay ông nhập khoảng 1.000 - 2.000 con cá, giảm hơn một nửa so với năm ngoái. Để kịp phục vụ khách, ông phải chuẩn bị và sơ chế cá từ trước một ngày nhằm đảm bảo bán nhanh, không để người dân chờ đợi lâu.

Từ những miếng giấy bạc dùng để gói cá, giữ trọn độ nóng từ lúc mua tại tiệm đến khi mang về nhà, cho đến từng bịch bún, rau sống và mắm nêm ăn kèm, tất cả đều được chuẩn bị trước, sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Chị Ngọc Trinh (ngụ phường Tân Bình) cho biết, năm nào cũng mua cá lóc ở con đường này, đúng quầy quen thuộc. Năm nay, chị tranh thủ đi sớm vì không muốn chen chúc vào ngày chính lễ, đồng thời có thể thoải mái lựa chọn con cá ưng ý.

Các nhân viên quầy cá tất bật làm việc xuyên đêm để kịp chuẩn bị đủ số lượng cá lóc nướng phục vụ khách hàng vào sáng sớm ngày 26/2.

Hàng nghìn con cá lóc nướng sẵn sàng để bán cho khách ngày vía Thần Tài.

Cá lóc nướng được nhiều người Nam Bộ chọn làm lễ vật cúng vì mang ý nghĩa vượt khó, vươn lên trong làm ăn. Cá được nướng nguyên con tượng trưng cho sự trọn vẹn, đủ đầy. Từ món ăn dân dã miền sông nước, cá lóc nướng dần trở thành tập tục quen thuộc mỗi dịp vía Thần Tài.