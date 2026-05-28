Diễn ra đúng vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm là cơ hội hai bên nhìn lại chặng đường hợp tác trong suốt 5 thập kỷ qua, cùng định hướng tương lai quan hệ hai nước trong 50 năm tiếp theo và xa hơn nữa.

Dự kiến chuyến thăm sẽ bao quát toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương, từ thương mại, văn hóa, an ninh đến hợp tác trong ASEAN cũng như tại các diễn đàn đa phương.

Những dấu ấn trong quan hệ hợp tác

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III cho biết, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, nền tảng quan hệ Philippines - Việt Nam rất vững chắc và hai nước đã sẵn sàng bước sang giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Đại sứ chia sẻ, suốt 50 năm qua, quan hệ Philippines và Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Điểm nhấn nổi bật là giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, có khoảng 430.000 du khách Philippines đến Việt Nam, trong khi khoảng 33.500 du khách Việt Nam đã tới Philippines. Theo Đại sứ, sự gia tăng này phần lớn nhờ việc thiết lập các đường bay thẳng giữa hai nước trong vài năm gần đây.

Nếu như cách đây 10-15 năm, người dân muốn di chuyển giữa hai nước phải quá cảnh qua nước thứ ba thì hiện nay đã có các chuyến bay trực tiếp giữa nhiều thành phố của Philippines với Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Philippines cũng đang khuyến khích các hãng hàng không Việt Nam mở thêm các đường bay mới.

Trong giáo dục, ngày càng có nhiều sinh viên Philippines sang Việt Nam theo học các chương trình đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh - điều trước đây hầu như chưa từng có. Đây là kết quả từ nỗ lực hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước trong việc xây dựng các chương trình đào tạo dành cho sinh viên của nhau. Đồng thời, nhiều sinh viên Việt Nam cũng sang Philippines tham gia các chương trình thực tập và hoàn thành một phần chương trình học tập. Điều này sẽ giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu biết và gắn bó hơn với nhau.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân

Đại sứ đánh giá cao vai trò của hợp tác giáo dục trong việc xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ song phương.

Nếu sinh viên Philippines sống và học tập tại Việt Nam trong nhiều năm, họ sẽ trở thành những “đại sứ” cho quan hệ hai nước. Tương tự, các sinh viên Việt Nam học tập tại Philippines cũng sẽ có sự gắn kết sâu sắc với đất nước này. Việc đầu tư vào thế hệ trẻ chính là nền tảng quan trọng nhất để bảo đảm quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững.

Về hợp tác an ninh, chuyến thăm trao đổi giữa Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines và Cảnh sát biển Việt Nam năm 2025 là minh chứng cho mong muốn mở rộng hợp tác an ninh giữa hai chính phủ. Năm nay, các sĩ quan thuộc Quân đội Việt Nam dự kiến sẽ tham gia khóa đào tạo tiếng Anh tại Philippines, trong khi phía Việt Nam cũng tổ chức các khóa học tiếng Việt dành cho quân nhân Philippines.

Hai bên đang nỗ lực mở rộng hợp tác không chỉ trong giáo dục mà cả trong lĩnh vực thể thao quân sự. Việt Nam sắp đăng cai một giải thi đấu giữa quân đội các nước ASEAN, qua đó góp phần tăng cường giao lưu giữa lực lượng vũ trang các nước trong khu vực.

Tàu BRP Gabriela Silang cùng Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines thăm TP Đà Nẵng hồi tháng 5/2025. Ảnh: Hồ Giáp

Với kinh tế, Đại sứ Philippines đánh giá quan hệ thương mại song phương đang tăng trưởng rất mạnh. Nhiều tập đoàn lớn của Philippines đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng và phân phối nước sạch.

Việt Nam hiện cũng quan tâm tới kinh nghiệm của các doanh nghiệp Philippines trong vận hành cảng quốc tế. Một số công ty Philippines có nhiều kinh nghiệm quản lý cảng biển quốc tế ngoài lãnh thổ Philippines và đang được phía Việt Nam đề nghị hợp tác theo hình thức liên doanh.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam sẽ tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Philippines. Nhân dịp này, diễn đàn doanh nghiệp song phương sẽ được đồng tổ chức bởi Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines cùng các đối tác của Việt Nam nhằm tạo cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới.

Nhiều tập đoàn lớn của Philippines hiện rất quan tâm tới thị trường Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam cũng chủ động tìm kiếm đối tác Philippines bởi đánh giá cao chuyên môn và kinh nghiệm của họ trong một số lĩnh vực cụ thể.

Đại sứ nhìn nhận, dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực có sự tham gia của các tập đoàn lớn. Đầu tư giữa các doanh nghiệp quy mô lớn sẽ tạo ra nền tảng hợp tác bền vững và lâu dài hơn so với các hoạt động thương mại ngắn hạn, vốn dễ bị tác động bởi sự thay đổi thị hiếu tiêu dùng.

Tiềm năng hợp tác rộng mở

Lãnh đạo hai nước dự kiến thống nhất mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thương mại song phương. Kim ngạch thương mại giữa Philippines và Việt Nam đạt khoảng 8,3 tỷ USD và hai bên kỳ vọng nâng con số này vượt mốc 10 tỷ USD. Các lãnh đạo sẽ khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác và tìm kiếm những lĩnh vực phát triển mới.

Không chỉ dừng lại ở việc Philippines nhập khẩu gạo từ Việt Nam hay tham gia chuỗi cung ứng sản xuất linh kiện bán dẫn phục vụ các sản phẩm lắp ráp tại Việt Nam, trong tương lai hai nước có thể mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực tiềm năng hơn, đặc biệt là kinh tế biển xanh.

Trong văn hóa, Đại sứ thông tin, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, công chúng Philippines sẽ lần đầu tiên được thưởng thức nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam. Theo kế hoạch, đoàn nghệ thuật Việt Nam sẽ biểu diễn tại Intramuros ở Manila - khu di tích lịch sử nổi tiếng, địa điểm rất phù hợp bởi vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa tương đồng với giá trị truyền thống lâu đời của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.

TP Đà Nẵng long trọng đón đoàn du khách Philippines - đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An vào đầu năm 2026. Ảnh: TTXVN

Người Việt Nam đặc biệt yêu thích du lịch biển, trong khi Philippines sở hữu nhiều bãi biển đẹp hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, sự tương đồng về văn hóa giữa người dân hai nước cũng là yếu tố thuận lợi thúc đẩy giao lưu.

Người dân hai nước có nhiều nét gần gũi vì đều thuộc cộng đồng văn hóa châu Á, đến mức du khách của hai nước đôi khi được người dân bản địa nhầm là người địa phương.

Trong đối ngoại đa phương, Philippines và Việt Nam đều là những quốc gia tầm trung năng động, đóng vai trò tích cực trong ASEAN. Điểm đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước là lợi ích và thế mạnh của hai bên mang tính bổ trợ cho nhau thay vì cạnh tranh hay mâu thuẫn.

Tại hội nghị cấp cao ASEAN ở Cebu vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhờ đó có nhiều đóng góp quan trọng cho các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo các nước ASEAN.

Đại sứ nhấn mạnh, cả Philippines và Việt Nam đều đặc biệt quan tâm tới việc thúc đẩy và duy trì phát triển kinh tế biển xanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Philippines đầu tháng 5. Ảnh: Nhật Bắc

Ông bày tỏ ấn tượng là vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam ngày càng chủ động và có vai trò lớn hơn trên trường quốc tế. Việt Nam không chỉ là thành viên rất tích cực trong ASEAN mà còn tham gia sâu rộng tại các cơ quan của Liên Hợp Quốc.