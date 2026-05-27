Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Philippines và Việt Nam chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, quy mô dân số, trình độ phát triển cũng như về lịch sử, văn hóa và con người.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước có phát triển tích cực. Philippines hiện là đối tác thương mại lớn trong ASEAN và trên thế giới của Việt Nam, tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Hai nước tăng cường khai thác các lĩnh vực mới, không chỉ đẩy mạnh các mặt hàng truyền thống có thế mạnh của Việt Nam tại thị trường Philippines như gạo, cà phê, hạt điều mà hướng tới việc mở cửa thị trường các mặt hàng tiềm năng khác như rau xanh và hoa quả tươi...

Việt Nam và Philippines đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD; tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển.