Nguồn gốc

Cây na (còn gọi là mãng cầu ta) có nguồn gốc từ châu Mỹ nhiệt đới, sau đó được du nhập và trồng phổ biến tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, na được trồng rộng rãi trên khắp cả nước, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung và miền Nam - nơi có khí hậu nhiệt đới, lượng mưa dồi dào và đất đai tơi xốp. Cây na thuộc họ Mãng cầu (Annonaceae), thân gỗ nhỏ, cành non mảnh, lá xanh bóng.

Quả na có hình tròn, vỏ xù xì, khi chín thường có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, vị ngọt thanh và mùi thơm dịu, dễ ăn. Về giá trị dinh dưỡng, na giàu vitamin C, canxi, kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Không chỉ được ưa chuộng làm trái cây tráng miệng, sinh tố hay bánh trái, cây na còn có khả năng ra quả quanh năm nếu được chăm sóc tốt, góp phần tạo không gian xanh mát cho sân vườn, ban công hoặc sân thượng. Đây là ưu điểm được nhiều gia đình đô thị và biệt thự lựa chọn khi xu hướng sống xanh ngày càng được coi trọng.

Cây na xanh tốt trong sân vườn. Ảnh: Baidu

Ý nghĩa phong thủy

Theo quan niệm phong thủy, cây na tượng trưng cho sự viên mãn và sung túc. Quả tròn, mọng nước đại diện cho tài lộc tròn đầy, mang đến may mắn và bình an cho gia chủ.

Trồng na trong sân vườn hay gần nhà giúp cân bằng năng lượng, thu hút tài khí và duy trì hòa khí trong gia đình. Cây cũng gắn với ý nghĩa về sức khỏe và sự trường thọ. Nhiều người tin rằng cây na xanh tốt, sai quả là dấu hiệu cho thấy gia đạo yên ấm, công việc thuận lợi.

Quả na chín còn được xem là biểu tượng của con cháu đủ đầy, gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Hợp tuổi, mệnh nào?

Để phát huy tối đa năng lượng phong thủy, gia chủ nên cân nhắc tuổi và mệnh khi trồng na. Theo kinh nghiệm dân gian, tuổi Thìn, Tuất và Dậu thường gặp nhiều may mắn khi trồng cây này quanh nhà.

Về mệnh, gia chủ mệnh Mộc và Hỏa sẽ được lợi về tài lộc, sức khỏe và sự nghiệp. Gia chủ mệnh Thổ và Kim vẫn có thể trồng cây nhưng cần chú ý vị trí đặt cây để tránh xung khắc.

Ngoài yếu tố tuổi và mệnh, vị trí trồng cũng rất quan trọng. Nên trồng cây ở hướng Đông hoặc Đông Nam để đón ánh sáng tự nhiên và nguồn năng lượng tích cực. Tránh trồng quá sát cửa chính hoặc lối đi, nơi dòng khí lưu thông mạnh, vì có thể làm giảm hiệu quả phong thủy.

Cách trồng và chăm sóc

Cây na ưa đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Khi trồng, nên chọn cây con từ 6-12 tháng tuổi, trồng vào mùa mưa hoặc đầu xuân để cây nhanh bén rễ.

Một số bí quyết chăm sóc cây hiệu quả, như tưới nước đều đặn, đặc biệt trong mùa khô để giữ đất ẩm nhưng không ngập; bón phân hợp lý với phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục hoặc NPK pha loãng để cây phát triển khỏe mạnh và ra quả đều.

Tỉa cành định kỳ giúp cây thông thoáng, hấp thụ ánh sáng tốt và hạn chế sâu bệnh; thu hoạch kịp thời khi quả chín để tránh sâu ăn và giúp cây tái quả nhanh.

Với cách chăm sóc đúng, cây có thể ra quả sau 2-3 năm trồng, thậm chí ra quả quanh năm nếu được trồng ở khí hậu lý tưởng.

Cây cao khoảng 3-5m, phù hợp với sân vườn biệt thự, nhà phố có sân rộng hoặc sân thượng lớn, vừa tạo bóng mát vừa tăng giá trị cảnh quan.