Nguồn gốc lịch sử

Mộc hương (Rosa banksiae Aiton), có nguồn gốc từ Tây Nam Trung Quốc, với lịch sử trồng trọt lâu đời, ít nhất từ thời nhà Tống.

Vào thế kỷ 19, loài cây này được giới thiệu sang châu Âu, trở thành một trong những loại dây leo được ưa chuộng. Trong sách cổ Trung Quốc, Mộc hương được miêu tả: “Hương thơm thoang thoảng, vươn cao khắp giàn, nhìn như tuyết thơm”, thể hiện vẻ đẹp thanh khiết, tinh tế và thơm ngát.

Mộc hương là cây dây leo nhỏ, có thể cao tới 6m, với cành non tròn, không lông, có gai nhỏ, cành già có gai lớn và cứng; qua quá trình chọn lọc và lai tạo, nhiều giống trồng phổ biến hiện nay hầu như không còn gai.

Cây Mộc hương nở hoa trắng muốt, tỏa hương dịu nhẹ khắp không gian, thích hợp trồng làm giàn hoa, hàng rào xanh hoặc trang trí sân vườn. Ảnh: Baidu

Lá gồm 3-5 lá chét, hình bầu dục hoặc elip dài, đầu nhọn, gốc gần tròn; mặt trên nhẵn bóng, mặt dưới xanh nhạt, dọc gân có lông mềm; cuống và trục lá thưa lông và gai.

Hoa nhỏ, trắng tinh khiết, mọc thành chùm ô, đường kính 1,5-2,5cm, cánh dày, bán kép đến kép, nở vào tháng 4-5, tạo cảnh sắc thơm ngát, thanh khiết; quả nhỏ, tròn, màu đỏ, dạng quả hạch giả (rose hip), chín vào tháng 10-11.

Ý nghĩa phong thủy

Mộc hương không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp tinh tế mà còn mang giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật cao. Loài hoa này thường nở muộn, khi mùa xuân đã qua và hè chưa tới, nên được ví như “mùa xuân thứ hai” của thiên nhiên.

Trong thơ ca và văn học cổ Trung Quốc, Mộc hương luôn được ngợi ca vì hương thơm thanh khiết, dịu dàng và sức sống mạnh mẽ, tượng trưng cho tình yêu trong sáng và vẻ đẹp tinh tế.

Hình ảnh những chùm hoa nhỏ li ti, trắng ngà hoặc vàng nhạt, vươn mình trên giàn leo hay bám vào hàng rào, gợi lên cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng nhưng kiên cường, rất phù hợp để trang trí không gian sống, sân vườn hoặc công viên.

Không chỉ là cây cảnh trang trí, Mộc hương còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Hương hoa dịu nhẹ lan tỏa, giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ, đồng thời tạo ra năng lượng tích cực.

Cây còn có khả năng thanh lọc không khí, hút bụi bẩn và xua tan năng lượng tiêu cực. Thân cành chắc khỏe cùng lá xanh tươi quanh năm tượng trưng cho sự bền vững, thịnh vượng và may mắn.

Cành lá sum suê, xanh tươi quanh năm của cây Mộc hương. Ảnh: Baidu

Nhờ khả năng chịu cắt tỉa tốt và sinh trưởng mạnh, Mộc hương thường được trồng để tạo giàn hoa, hàng rào xanh hoặc bồn hoa, vừa tô điểm cho không gian sống vừa mang lại vượng khí, cân bằng năng lượng và vẻ đẹp tự nhiên cho ngôi nhà.

Hợp mệnh và tuổi nào?

Theo phong thủy, Mộc hương là cây cảnh linh hoạt, phù hợp với cả năm mệnh: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa và Thổ, nhưng hợp nhất với người mệnh Kim.

Việc chọn Mộc hương hợp mệnh không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn là một cách tối ưu hóa năng lượng phong thủy, giúp cân bằng cuộc sống, thúc đẩy may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.

Ngoài ra, Mộc hương có nhiều giá trị khác. Mộc hương là dây leo quý tộc, có biệt danh “Nữ hoàng dây leo”. Hoa trắng tinh khiết, nở thành chùm, tán lá xanh mát, thích hợp trang trí giàn hoa, hàng rào, tường nhà, hoặc làm bồn cây, bonsai.

Hoa Mộc hương chứa tinh dầu thơm, dùng trong chế tạo nước hoa, mỹ phẩm, làm bánh, ướp trà. Vỏ rễ có chất tannin, dùng sản xuất keo. Đây còn là gốc ghép lý tưởng cho hoa hồng lâu năm.

Theo một số tài liệu dân gian và y học cổ truyền, rễ và lá Mộc hương có tính se, bình hòa, tác dụng cầm tiêu chảy, giải độc, cầm máu, hỗ trợ chữa bệnh về tiêu hóa.

