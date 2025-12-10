Chuyển đổi số y tế là xu thế, là giải pháp căn bản nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trong kỷ nguyên số. Ngành Y tế đang tiếp tục triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, vì sức khỏe nhân dân với phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy sức khỏe cộng đồng làm mục tiêu để mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, nhanh chóng và nhân văn.

Là một bệnh viện đa khoa hạng I có quy mô lớn và đặc thù phức tạp tại Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn quyết tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu y tế hiện đại - minh bạch - phục vụ tốt nhất cho người dân cả nước.



(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)