Yamaha 125ZR (Yaz 125) đời 2001 của một dân chơi Đồng Nai gây chú ý với dàn đồ chơi cao cấp cùng biển số ngũ quý 222.22 đã định danh, tạo dấu ấn riêng trong giới sưu tầm xe 2 thì.

Yamaha 125ZR xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm trước và dần trở thành một dòng xe được cộng đồng chơi xe 2 thì săn tìm. Kiểu dáng nhỏ gọn, động cơ 2 thì cùng âm thanh đặc trưng giúp mẫu xe này giữ được sức hút ngay cả khi đã trải qua hơn hai thập niên.

Với người chơi Yaz, những chiếc xe có nguồn gốc rõ ràng, giấy tờ hợp lệ và tình trạng tốt thường được quan tâm hơn, trong đó xe HQCN (hải quan chính ngạch) có vị trí riêng trong thú chơi.

Không ít người tìm Yaz với mục tiêu giữ xe nguyên bản, nhưng cũng có những chủ nhân lựa chọn phục dựng rồi nâng cấp theo phong cách cá nhân. Chiếc xe của một dân chơi ở Đồng Nai thuộc nhóm này. Đây là chiếc Yamaha 125ZR HQCN đời 2001, được anh mua lại và sau đó phục dựng, đồng thời bổ sung hàng loạt phụ tùng cao cấp.

Đáng chú ý, chiếc xe hiện mang biển số ngũ quý 222.22 đã được định danh. Với giới chơi xe, biển số ngũ quý 2 được xem là dạng biển số đẹp và dễ tạo dấu ấn, đặc biệt khi kết hợp với một mẫu xe có cộng đồng sưu tầm riêng như Yaz 125.

Bản thân chiếc xe đã có giá trị về mặt dòng xe, năm sản xuất và nguồn gốc, trong khi biển số đẹp trở thành một điểm nhấn riêng khiến tổng thể chiếc xe càng nổi bật.

Theo chủ xe, biển số này trước đây được anh mua lại trên một chiếc xe khác rồi thực hiện việc định danh vào chiếc Yaz hiện tại. Vì vậy, biển số ngũ quý 222.22 không đơn thuần là một chi tiết đi kèm chiếc xe từ đầu mà là kết quả của quá trình chủ xe lựa chọn và đưa vào chiếc Yaz mà mình tâm huyết.

Trong thú chơi xe tại Việt Nam, nguồn gốc cũng là yếu tố được quan tâm. Chủ xe cho biết người chơi lâu năm thường có thể nhận biết và đánh giá giá trị một chiếc Yaz dựa trên nhiều yếu tố, trong đó nguồn gốc HQCN là một thông tin quan trọng. Theo cách gọi quen thuộc của giới chơi xe, HQCN là xe hải quan chính ngạch, trong khi HQTL là xe hải quan thanh lý và thường được đánh giá ở nhóm khác.

Bên cạnh biển số đặc biệt, chiếc Yaz 125 đời 2001 còn gây chú ý bởi dàn đồ chơi được đầu tư khá toàn diện. Điểm nổi bật nhất là bộ mâm carbon BST 17 inch đúc nguyên khối, với thông số mâm trước khoảng 1.85 và mâm sau 2.15. Dàn chân này kết hợp cùng lốp IRC IZ300, tạo diện mạo khác biệt cho mẫu xe 2 thì vốn có thiết kế khá nhỏ gọn.

Hệ thống phanh cũng được nâng cấp bằng loạt phụ tùng chuyên dụng. Phía trước sử dụng heo Brembo Billet Moto3, phía sau là Brembo Racing. Cặp đĩa phanh đến từ Braketech, kết hợp cùng cùm thắng Brembo Billet Rossi và pen đạp Brembo Racing dạng ống chích.

Phần giảm xóc phía sau được trang bị phuộc Ohlins có bình dầu rời. Khu vực điều khiển cũng được chăm chút với đồng hồ Takegawa TFT thay cho cụm analog nguyên bản, cùm tăng tốc Domino cùng một số chi tiết carbon ở khu vực ghi-đông và mào chắn gió.

Điểm đáng chú ý của bản độ là những phụ tùng được lựa chọn không chỉ để thay đổi ngoại hình mà còn hướng đến khả năng vận hành. Brembo, BST, Ohlins, Braketech hay Takegawa đều là những thương hiệu quen thuộc với người chơi xe hiệu năng cao. Khi kết hợp trên nền tảng Yamaha 125ZR đời 2001, chúng tạo nên sự tương phản giữa một mẫu xe 2 thì mang dấu ấn của thế hệ trước và loạt trang bị hiện đại.

Dù được nâng cấp nhiều chi tiết, chiếc xe vẫn giữ được hình dáng đặc trưng của Yamaha 125ZR. Đây cũng là cách chơi phổ biến trong cộng đồng Yaz: phục dựng nền tảng xe, sau đó lựa chọn những món đồ phù hợp với sở thích thay vì thay đổi hoàn toàn nhận diện nguyên bản.

Sau hơn 20 năm, Yamaha 125ZR vẫn có vị trí riêng trong thú chơi xe 2 thì tại Việt Nam. Với những người sưu tầm, một chiếc Yaz đời thấp, nguồn gốc HQCN, được chăm sóc kỹ đã có sức hút riêng; khi kết hợp thêm biển số đẹp, đặc biệt là biển ngũ quý 222.22 đã định danh, chiếc xe càng tạo dấu ấn rõ rệt.

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