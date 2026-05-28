Những ngày gần đây, Phòng công nghệ số cộng đồng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lập (Phú Thọ) luôn có người dân đến học cách sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet và làm thủ tục trực tuyến. Không khí ở đây khá đặc biệt bởi người hướng dẫn không phải giáo viên chuyên nghiệp mà là cán bộ xã, đoàn viên thanh niên và các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.

Với nhiều người dân vùng nông thôn, nhất là người lớn tuổi hay đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận công nghệ vốn còn nhiều bỡ ngỡ. Không ít người chưa biết cách dùng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến hay sử dụng các ứng dụng số phục vụ đời sống hằng ngày. Vì vậy, việc xã Yên Lập xây dựng không gian học tập công nghệ cộng đồng đang mở ra cơ hội để người dân từng bước làm quen với môi trường số.

Bà Nguyễn Thị Sinh ở khu Đình Cả cho biết, trước đây mỗi lần làm thủ tục hành chính, bà thường phải nhờ con cháu hỗ trợ vì không biết sử dụng điện thoại thông minh. Khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để làm hồ sơ vay vốn mở rộng xưởng mộc, bà được cán bộ hướng dẫn trực tiếp cách truy cập cổng dịch vụ công và thao tác nộp hồ sơ online.

“Ban đầu tôi nghĩ rất khó, nhưng được hướng dẫn từng bước nên cũng làm được. Giờ tôi đã biết cách tra cứu thông tin và làm thủ tục trên điện thoại, đỡ phải đi lại nhiều lần như trước”, bà Sinh chia sẻ.

Theo ông Hà Tuấn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lập, địa phương xác định kỹ năng số hiện nay là nhu cầu thiết yếu của người dân. Vì vậy, xã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với mục tiêu giúp người dân biết sử dụng công nghệ phục vụ học tập, sản xuất và đời sống.

Điểm nhấn của phong trào là việc xây dựng Phòng công nghệ số cộng đồng với hệ thống máy tính kết nối Internet để người dân có nơi học tập, trải nghiệm và thực hành kỹ năng số miễn phí.

“Chúng tôi muốn tạo môi trường học tập gần gũi để người dân không còn tâm lý ngại công nghệ. Khi biết sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số, bà con sẽ thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin cũng như giải quyết thủ tục hành chính”, ông Hải cho biết.

Người dân được cán bộ hướng dẫn cách truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Được hình thành từ việc sáp nhập các xã Đồng Thịnh, Đồng Lạc, Hưng Long và thị trấn Yên Lập, hiện xã Yên Lập có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ tiếp cận công nghệ giữa các khu vực còn chênh lệch. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền chung, địa phương ưu tiên hướng dẫn trực tiếp theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Các tổ công nghệ số cộng đồng được giao phụ trách từng khu dân cư, thường xuyên hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác thông tin trên Internet. Đoàn viên thanh niên cũng trở thành lực lượng nòng cốt trong việc hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ.

Theo kế hoạch của địa phương, đến hết năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức và học sinh từ cấp tiểu học sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản, sử dụng thành thạo các nền tảng và dịch vụ số phục vụ học tập, công việc và đời sống. Xã cũng tiếp tục mở rộng các mô hình học tập cộng đồng, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.