Tại phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ), người dân khi làm thủ tục hành chính chỉ cần sử dụng điện thoại tích hợp tài khoản VNeID mức độ 2. Các thông tin cá nhân như căn cước công dân, bảo hiểm y tế hay hộ khẩu được cán bộ tra cứu trực tiếp trên hệ thống dữ liệu quốc gia, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Theo chị Nguyễn Thị Định, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, mô hình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân mà còn nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

“Người dân có thể tra cứu thủ tục, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ ngay trên điện thoại. Đây cũng là cách giúp người dân dần làm quen với môi trường số và chủ động hơn trong tiếp cận thông tin”, chị Định cho biết.

Hướng dẫn trực tiếp người dân tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ online.

Không riêng ở khu vực đô thị, nhiều địa phương nông thôn cũng đang tích cực triển khai mô hình này.

Tại xã Thái Hòa, cán bộ địa phương thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp để hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ online.

Với nhiều người lớn tuổi, việc tiếp cận công nghệ ban đầu còn khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ được hướng dẫn trực tiếp, nhiều người đã dần biết sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Ông Nguyễn Anh Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hòa cho biết, việc triển khai mô hình “xã không giấy tờ” không chỉ giúp giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ mà còn góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân ở cơ sở.

“Trước đây nhiều người dân ngại sử dụng dịch vụ công trực tuyến vì cho rằng phức tạp. Nhưng khi được cán bộ hướng dẫn cụ thể, bà con dần quen và thấy tiện lợi hơn rất nhiều”, ông Chiến nói.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, cải cách thủ tục hành chính hiện được triển khai theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Chỉ riêng trong tháng 4/2026, tỉnh đã ban hành hơn 150 văn bản chỉ đạo cải cách hành chính; công bố 196 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Toàn tỉnh hiện có hơn 2.100 thủ tục hành chính đang được áp dụng, trong đó có 434 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã. Việc ứng dụng công nghệ số cũng được đẩy mạnh thông qua mã QR tra cứu thủ tục, kết nối đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai cơ chế một cửa điện tử.

Thực tế cho thấy, mô hình “xã, phường không giấy tờ” là bước tiến trong cải cách hành chính, góp phần giảm nghèo thông tin ở cơ sở. Khi người dân được hỗ trợ tiếp cận công nghệ, biết khai thác dữ liệu số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng miền cũng từng bước được thu hẹp.