Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà dự Hội nghị

Giai đoạn 2020 - 2025, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhờ sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, tinh thần đoàn kết, thi đua sôi nổi, doanh thu và lợi nhuận của Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn tăng trưởng tích cực qua các năm. Tổng doanh thu 5 năm đạt gần 13.000 tỷ đồng. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt 2.240 tỷ đồng (đạt 63% kế hoạch, tăng 10% so cùng kỳ). Đây cũng là giai đoạn công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh bán hàng qua các nền tảng thương mại điện tử, đa dạng hóa kênh tiếp thị, chăm sóc khách hàng trực tuyến.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Trong công tác xuất khẩu, ngoài việc giữ vững các thị trường truyền thống, công ty đã mở rộng thị trường sang các khu vực châu Âu, châu Á. Trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu xuất khẩu đạt hơn 2 triệu USD. Điều này khẳng định nỗ lực mở rộng thị trường quốc tế của công ty trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn và biến động. Đặc biệt, cuối năm 2023, với bản lĩnh, quyết sách đúng đắn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công ty trở thành một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, ký nhiều hợp đồng lớn với các đối tác uy tín như Đồng Nhân Đường, Nhất Tâm Đường mở ra một bước ngoặt mang tính chiến lược cho cả ngành yến sào.

Đặc biệt, năm 2024, các công ty thành viên cho ra mắt dòng sản phẩm mới tăng hàm lượng yến (Sanest, Sanvinest) và Nước Sanna ion kiềm. Qua đó, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, củng cố niềm tin và sự hài lòng của khách hàng. Song song đó, công ty chú trọng nâng cấp thiết bị, cải tiến công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường. Tất cả các nhà máy đều vận hành theo mô hình sản xuất xanh: Giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bao bì sinh học và cam kết không sử dụng chất bảo quản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn kết giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm cộng đồng.

Bà Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hoà cho các cá nhân.

Hiện nay, sản phẩm Yến sào Khánh Hòa đã có mặt tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý và được xuất khẩu trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đó là hành trình thi đua sáng tạo, đổi mới và cống hiến, khẳng định niềm tự hào thương hiệu quốc gia. Trong giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua đã tạo động lực to lớn giúp công ty đạt nhiều thành tựu nổi bật: Duy trì tăng trưởng sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn từ đại dịch Covid-19; phát triển thương hiệu Sanvinest song hành cùng Sanest, mở rộng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Úc... Công ty triển khai nhiều đề tài ứng dụng IoT, AI trong quản lý nhà yến, phát triển sản phẩm tinh chất yến sào Sanvinest, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản trị và kinh doanh.

Đặc biệt, “Lễ hội Yến sào Khánh Hòa” và “Tri thức khai thác, chế biến yến sào Khánh Hòa" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị đặc thù, niềm tự hào của địa phương và đất nước. Bên cạnh đó, năm 2025, công ty triển khai “Chương trình tri ân khách hàng Sanest, Sanvinest niềm tự hào thương hiệu Quốc gia 2025" với tổng trị giá gần 100 tỷ đồng; đóng góp hơn 35,9 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng gần 100 căn nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn, chăm lo tốt đời sống cho hơn 4.000 lao động.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, ông Trần Hòa Nam và bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa trao giấy khen của công ty cho các tập thể xuất sắc.

Giai đoạn 2020 - 2025, hàng trăm tập thể, cá nhân của công ty đã được vinh danh, tiêu biểu: Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa; Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và 1 cá nhân; 35 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh và các bộ, ngành. Ngoài ra, công ty liên tục được công nhận Thương hiệu Quốc gia từ năm 2018, Hàng Việt Nam chất lượng cao 20 năm liền, Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương, Doanh nghiệp tăng trưởng xanh châu Á 2025...

Ông Trần Thu Mai, bà Phạm Thị Xuân Trang và ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa trao giấy khen của công ty cho các tập thể xuất sắc.

Giai đoạn 2025 - 2030, công ty sẽ đẩy mạnh thi đua theo hướng: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh hóa sản xuất, phát triển bền vững nguồn tài nguyên yến sào, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động, khuyến khích sáng kiến và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đánh giá cao những thành quả mà Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đạt được trong giai đoạn qua. Ông Trần Hòa Nam tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng góp phần cùng tỉnh Khánh Hòa thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đề nghị thời gian tới Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về “Tri thức khai thác, chế biến yến sào” và “Lễ hội Yến sào Khánh Hòa”, gắn với việc xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Bích Trâm