Khai trương cửa hàng xăng dầu

Với diện tích gần 900m2, Cửa hàng xăng dầu Ban Quản lý Cụm Công nghiệp Sông Cầu nằm tại vị trí khá thuận lợi trên tuyến Quốc lộ 27C là giao thông huyết mạch nối tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng. Công trình được đầu tư xây dựng đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tính mỹ thuật, kỹ thuật, hiện đại cũng như công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Lễ ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu giữa Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa và các đối tác khách hàng

Việc đưa cửa hàng xăng dầu vào hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu cung ứng nhiên liệu cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thứ cấp đang xây dựng dự án, đồng thời phục vụ thiết thực cho đời sống, sinh hoạt của người lao động, nhân dân địa phương và đông đảo du khách lưu thông trên tuyến đường này.

Tại đây đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu giữa Công ty Yến sào Khánh Hòa và 5 đại diện khách hàng đối tác.

Khai trương cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm Yến sào Khánh Hoà

Cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm Yến sào Khánh Hòa được khai trương nhằm tạo ra một không gian mua sắm uy tín. Cửa hàng đóng vai trò là cầu nối giúp phân phối, quảng bá trực tiếp các dòng sản phẩm yến sào chính hãng cao cấp đến tận tay người tiêu dùng.

Du khách khi dừng chân nghỉ ngơi có thể dễ dàng tham quan, tiếp cận và mua sắm những món quà tặng sức khỏe mang đậm dấu ấn đặc sản địa phương như: Yến sào Khánh Hòa, Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest, Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu, Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest, Nước yến sào Sunsanest cùng nhiều sản phẩm bổ dưỡng khác.

Khai trương Cửa hàng trưng bày sản phẩm Yến sào Khánh Hòa

Bên cạnh vai trò thương mại, công ty kỳ vọng đây sẽ trở thành địa điểm kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, đối tác và khách hàng; là nơi quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của công ty, các đơn vị thành viên và các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh tại CCN Sông Cầu. Qua đó, công trình góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm trong thời gian tới.

Nhân dịp khai trương, cửa hàng đang triển khai nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn nhằm tri ân những khách hàng đầu tiên đến tham quan và mua sắm.

Đông khách hàng tới tham quan, mua sắm tại cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm Yến sào Khánh Hòa

Ra mắt sản phẩm mới

Lễ ra mắt dòng sản phẩm mới Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest/Sanvinest SVN79. Đây là thành quả từ quá trình nỗ lực nghiên cứu và cải tiến chất lượng của công ty nhằm thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người tiêu dùng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng của công ty.

Sanest/Sanvinest SVN79 là sự kết hợp giữa nguồn yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa cùng thành tựu khoa học hiện đại. Sản phẩm gồm các thành phần: Yến sào Khánh Hòa, Fucoidan, Inulin và Collagen. Sự hòa quyện này mang đến một nguồn dưỡng chất dồi dào, đặc biệt phù hợp cho những người cần phục hồi thể trạng, tăng cường đề kháng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với cam kết an toàn cho người tiêu dùng, toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO, HACCP, FDA, FSMA, AQIS, CFIA và BRCGS. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp sản phẩm giữ trọn vẹn dưỡng chất và đảm bảo tiêu chí: không chất bảo quản, không màu nhân tạo, an toàn cho sức khỏe.

Sự ra đời của Sanest/Sanvinest SVN79 tiếp nối sứ mệnh tự hào của công ty trong việc gìn giữ, lan tỏa giá trị yến sào thiên nhiên Khánh Hòa đến khách hàng trong và ngoài nước, mang lại trải nghiệm dinh dưỡng tiện lợi, an toàn và đẳng cấp.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm Yến sào Khánh Hòa

Chuỗi sự kiện khai trương và ra mắt sản phẩm mới đã khẳng định định hướng phát triển bền vững của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Doanh nghiệp luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo nên một diện mạo mới khang trang, nhộn nhịp hơn cho xã miền núi Khánh Vĩnh.

Bích Trâm