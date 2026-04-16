Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Quản Trần Gia Hân (29 tuổi, MC, diễn viên) và Nguyễn Công Vinh (30 tuổi, đạo diễn hình ảnh). Cặp đôi tổ chức đám cưới cách đây 1 tháng, hiện cùng sống và làm việc ở TPHCM.

Gia Hân là cái tên nổi tiếng trong showbiz Việt. Cô từng giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 (Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam), lọt top 9 cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Ngoài ra, Gia Hân còn là gương mặt quen thuộc trong một số chương trình truyền hình.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân ngọt ngào. Ảnh cắt từ clip

Nổi tiếng là vậy nhưng trong lần đầu gặp gỡ, Gia Hân lại không khiến Công Vinh ấn tượng.

Lần đó, Gia Hân bước vào bán kết của cuộc thi "Gương mặt truyền hình", Công Vinh đến tham dự. Gia Hân mặc áo dài thướt tha, để tóc dài dịu dàng. Thay vì thấy chị xinh đẹp, duyên dáng, Vinh lại thấy cô gái này khá "dị".

"Gương mặt tôi để kiểu để tóc ngắn thì trông nữ tính, còn để tóc dài thì lại không ổn lắm, thế nên bình thường tôi không để tóc dài.

Hôm ấy, tôi và một bạn thí sinh khác cùng để tóc ngắn. Tôi nghĩ 'không được, mình phải làm gì đó khác đi nên đã đội tóc giả, trông khá lạ", Hân kể.

Cuộc thi kết thúc, Gia Hân lột bỏ bộ tóc giả, quay về làm chính mình. Lúc này, Công Vinh mới cảm nhận được vẻ đẹp của cô nàng.

Gia Hân giành giải Á quân trong cuộc thi đó và làm việc chung nhóm với Công Vinh. Lúc này, đôi bên mới tìm hiểu nhau kỹ hơn. Trong một lần gặp gỡ, Hân nhớ mãi câu nói của Vinh: "Anh ấn tượng với phần thi của em vì hoàn cảnh của em rất giống với hoàn cảnh của anh".

Gia Hân từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Ảnh cắt từ clip

Khi ấy Hân mới biết, thì ra chàng trai này có hoàn cảnh giống mình, bố mẹ đều đã ly hôn. Đôi bên tìm thấy "điểm chạm", dễ dàng thấu hiểu nhau hơn.

Trong quá trình làm việc chung, họ dần tạo thiện cảm với người kia. Từ những tin nhắn hỏi han về công việc, cả hai dần chuyển chủ đề, hỏi sang chuyện đời sống, thói quen, sở thích. Từng chút một, đôi bên nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Tuy vậy, Vinh phải tỏ tình 3 lần mới nhận được cái gật đầu đồng ý của Hân. Mỗi lần từ chối, Hân đều nói rằng, họ chưa đủ hiểu nhau để có thể trở thành người yêu.

Lần tỏ tình cuối cùng là trong dịp Vinh đi công tác trở về. Vừa đáp chuyến bay, anh đi thẳng đến nhà Gia Hân. Hai người ngồi nhậu với nhau đến rạng sáng và Vinh một lần nữa mạnh dạn tỏ tình. Lần này, Hân đáp lại: "Dạ, em đồng ý". Cặp đôi chính thức hẹn hò.

Tình yêu của cả hai được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ nhiệt tình. Sau 1,5 năm hẹn hò, Công Vinh cầu hôn Gia Hân.

"Hôm đó là sinh nhật tôi nhưng đợi đến tối, tôi vẫn không thấy anh ấy chúc mừng hay tặng quà gì. Bạn thân gửi hoa đến nhà, anh ấy còn đi nhận giùm.

Đến khuya, tôi bực mình quá nên đi ngủ. Lúc đó, anh ấy mới gọi tôi dậy, quỳ xuống và cầu hôn 'em làm vợ anh nhé?'. Tôi khóc quá trời, khóc không phải vì cảm động mà vì tức.

Sao anh lại cầu hôn vào lúc tôi mặc đồ ngủ, để mặt mộc, không xinh đẹp gì cả. Tôi nói 'em không chịu đâu. Anh phải báo trước với em chứ. Tôi khóc không đồng ý, anh ấy cũng khóc theo luôn", Hân kể lại tình huống “dở khóc dở cười”.

Công Vinh đã có màn cầu hôn đầy éo le. Ảnh cắt từ clip

Vinh chia sẻ, trước thời khắc cầu hôn, anh đã rất bối rối. Đến khuya, anh mới lấy can đảm cầu hôn.

Khi thấy Gia Hân khóc, anh không kìm được mà khóc theo. Sau này anh đã chuẩn bị một màn cầu hôn khác lãng mạn hơn trong chuyến đi du lịch Phú Quốc cùng Gia Hân. Lần đó, anh đã thành công.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân ngọt ngào. Trong vai trò làm chồng, Công Vinh làm tốt ngoài mong đợi. Anh giao quyền quản lý kinh tế cho vợ, quan tâm đến vợ từng bữa cơm, giấc ngủ, bộ quần áo...

"Đối với tôi, anh ấy rất tuyệt vời", Hân hạnh phúc nói.

Vinh cũng hài lòng về người vợ xinh đẹp. Ở bên Gia Hân, anh luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn.