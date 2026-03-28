Bạn muốn hẹn hò tập 1176:

Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất, Nguyễn Yến Chi (22 tuổi, làm việc tại công ty xuất khẩu ở TPHCM) gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp, phong thái tự tin, tràn đầy năng lượng.

Yến Chi tự nhận bản thân là cô gái hài hước, thích gây tiếng cười cho mọi người xung quanh. Cô sống tích cực, lành mạnh, tuy nhiên khá thiếu quyết đoán và thường nhút nhát khi gặp người lạ.

Yến Chi xinh đẹp và năng động. Ảnh cắt từ clip

Chi chia sẻ từng thích một anh chàng đẹp trai. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ, cô phát hiện chàng trai đó là người đồng tính. Lần yêu nhầm đó khiến Chi hụt hẫng.

Cô hài hước nói: “Sau những mối tình éo le, tôi mong muốn người đàn ông tiếp theo của mình ‘chỉ cần là đàn ông là được’”. Ngoài ra, cô muốn bạn đời của mình mạnh mẽ, trung thực, dũng cảm để bù trừ cho sự nhút nhát của cô.

“Điều quan trọng nhất là đôi bên phải có sự đồng điệu về tâm hồn”, Chi chia sẻ.

Chàng trai được mai mối với Yến Chi là Nguyễn Văn Trường (23 tuổi, nhân viên kỹ thuật vận hành tòa nhà, quê TPHCM). Ưu điểm của anh chàng là có sức khỏe tốt, chịu khó, thích làm việc nhà. Khuyết điểm là dễ hồi hộp và hay quên.

Văn Trường tự nhận mình là người điềm tĩnh. Ảnh cắt từ clip

Trường từng trải qua 2 mối tình, trong đó mối tình dài nhất kéo dài 6 năm. Anh và người cũ chia tay do khoảng cách địa lý. Cô gái đó định cư bên nước ngoài, chuyện yêu xa khiến tình cảm đôi bên dần phai nhạt.

Trường mong muốn tìm được người bạn đời nhẹ nhàng, trưởng thành, cầu tiến, biết yêu thương gia đình. Anh khẳng định, bản thân sẽ là bến đỗ an toàn cho người con gái mình yêu thương.

Hàng rào hé mở, cặp đôi ngồi đối diện, trực tiếp trò chuyện để tìm hiểu nhau. Ngay từ phút đầu, họ đã cho thấy sự khác biệt trong tính cách. Văn Trường là chàng trai điềm đạm, bình ổn, còn Yến Chi là cô gái hoạt bát, vui vẻ, năng động.

Tuy nhiên, phần tính cách khác biệt đó có thể giúp họ bù trừ cho nhau, tạo thành hai mảnh ghép phù hợp.

Văn Trường có cuộc sống đơn giản, sau 8 tiếng đi làm, anh thường về nhà nghỉ ngơi và tập trung cho sở thích riêng. Trong khi đó, Yến Chi có cuộc sống sôi động và màu sắc hơn. Cô nàng chia sẻ với bạn trai ghép đôi: “Em hy vọng, em sẽ là gia vị trong cuộc sống của anh”.

Cặp đôi có những giây phút tìm hiểu đầy thú vị. Ảnh cắt từ clip

Đối diện với Văn Trường, Yến Chi bày tỏ: “Mặc dù em đã trải qua nhiều vấp ngã trong tình yêu nhưng em vẫn còn rất nhiều niềm tin vào tình yêu, còn nhiều thứ để cho đi.

Dù em hạnh phúc với cuộc sống độc thân hiện tại nhưng em vẫn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với người đàn ông của em”.

Lời chia sẻ chân thành khiến Trường xúc động. Anh nắm tay bạn gái hứa hẹn: “Hiện tại không chắc nhưng tương lai, chắc chắn anh sẽ không để em vất vả”.

Với những chia sẻ chân thành, cặp đôi đã thành công thuyết phục nhau bấm nút hẹn hò chỉ sau 3 tiếng đếm của ông mai, bà mối. Họ trao nhau nụ hôn đầu như một sự khởi đầu thuận lợi cho mối duyên lành.