Ngày 22/9, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng QL91 (đoạn Km0-Km7) TP Cần Thơ.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Điểm đầu tại nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi, điểm cuối kết nối đoạn quốc lộ 91 đang khai thác ở phường Thới An Đông.

Đoạn quốc lộ 91 dài 7km qua trung tâm TP Cần Thơ. Ảnh: Trần Tuyên

Theo thiết kế, tuyến đường rộng 37m, gồm 6 làn xe, dải phân cách 4m, vỉa hè mỗi bên 5m. Trên tuyến có cầu bắc qua sông Bình Thủy dài 145m, đường dẫn 456m, kết cấu bêtông cốt thép. Các hạng mục khác gồm thoát nước mưa, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông.

Dự án có tổng mức đầu tư là 7.238 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, đây là tuyến giao thông huyết mạch, cửa ngõ chiến lược của thành phố, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân. Ông yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu huy động nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng gửi lời cảm ơn đối với người dân đã hi sinh quyền lợi trước mắt, di dời, bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai đúng tiến độ.