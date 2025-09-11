XEM CLIP:

Ngày 9/9, ông Lê Đức Tuân, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Theo ông Tuân, dự án được khởi công vào tháng 6/2024; triển khai thi công 3 ca 4 kíp, trải qua những tháng mưa cao điểm với 23 mũi thi công liên tục trên toàn tuyến. Đến nay, công trình đạt 97% giá trị hợp đồng xây lắp, đảm bảo tiến độ đề ra.

Điểm đầu tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (TP Cần Thơ) kết nối với đường dẫn cầu Vàm Cống. Ảnh: Trần Tuyên

“Nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông, đảm bảo hoàn thành dự án trong tháng 9 này và bàn giao lại cho Khu Quản lý đường bộ 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) bảo trì”, Phó giám đốc BQLDA Mỹ Thuận thông tin.

Sau hơn 1 năm triển khai, dự án nâng cấp tuyến đường huyết mạch nối TP Cần Thơ với tỉnh An Giang cơ bản hoàn thành. Ảnh: Trần Tuyên

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài hơn 51km, rộng 17m, gồm 4 làn xe, vận tốc 80km/h, khởi công năm 2016 và thông xe đầu năm 2021. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, điểm đầu kết nối cầu Vàm Cống (Cần Thơ), điểm cuối nối tuyến tránh Rạch Giá (tỉnh An Giang).

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và kết nối giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khi đưa tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi vào sử dụng đã rút ngắn thời gian từ TP Cần Thơ đi tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) từ 1h30 xuống còn 50 phút.

Công trình bổ sung 10 vị trí làm làn dừng khẩn cấp, mỗi vị trí dài 270m, ngang 3,5m. Ảnh: Trần Tuyên

Tuyến đường huyết mạch nối Cần Thơ với An Giang 'thay áo mới'. Ảnh: Trần Tuyên

Tuy nhiên, sau 3 năm đưa vào khai thác, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi ghi nhận tình trạng xuống cấp. Công trình này được nâng cấp với tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng. Ở giai đoạn sau, tuyến sẽ đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 6 làn xe và mặt đường bê tông nhựa, vận tốc thiết kế 100km/h.