Theo cáo buộc, tối 18/1, chị Đỗ Bích N. (SN 1990, ở phường Hà Đông, Hà Nội) trình báo về việc chị đỗ ô tô Mercedes-Benz GLC 200 tại vị trí trước cửa nhà dân ở BT12, Lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, thì bị đối tượng hủy hoại tài sản.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an rà soát camera xung quanh khu vực xảy ra sự việc. Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 19h ngày 18/1, chị N. đỗ ô tô trước cổng nhà bà Mai Thị Bích Vân để cùng con trai đi ăn lẩu ở gần đó.

Đến khoảng 20h20 cùng ngày, bà Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng cho con gái nhưng chiếc Mercedes đỗ giữa cổng nhà, hai bên cạnh lại để nhiều chậu cây, khiến con gái bà Vân không dắt xe máy ra ngoài được. Khi đó, bà Vân đã bực tức, dùng chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa trước và bẻ gương chiếu hậu của chiếc xe.

Con gái bà Vân cũng bức xúc vì không dắt được xe máy ra nên cầm mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính ô tô.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: HH

Một người đàn ông đỗ xe gần đó thấy vậy đã vào can ngăn trước khi lên xe rời đi. Dù vậy, bà Vân và con gái vẫn chửi người đỗ xe. Bà Vân tiếp tục dùng chìa khóa gạch nhiều nhát lên khắp ô tô Mercedes.

Trong khi đó, chồng bà Vân viết lên 2 tờ giấy A4 với nội dung “Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông”, dán vào kính chắn gió ở đầu và đuôi xe.

Khoảng 21h20 cùng ngày, chị N. ra lấy xe thì phát hiện ô tô của mình bị dán giấy, bẻ gương và bị cào xước sơn. Chị bóc 2 tờ giấy ra rồi điều khiển xe bỏ đi. Đêm hôm đó, sau khi đưa con về nhà, chị đã đến Công an phường Đại Mỗ để trình báo sự việc.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Tại phiên tòa chiều nay, bà Vân khai, khi bị cáo mở cổng thì phát hiện ô tô màu đen đỗ chắn ngang cửa, khiến việc con gái đưa xe ra gặp khó khăn. Bị cáo đi lên phía đầu ô tô để tìm số điện thoại của chủ xe nhưng không thấy. Do bức xúc và thiếu kiềm chế, bị cáo dùng chùm chìa khóa cổng cào hai vết vào cửa bên phải của chiếc xe.

Bà Vân cho rằng việc cào xước ô tô xuất phát từ sự bức xúc nhất thời, không có động cơ hay mục đích nào khác. Bị cáo thừa nhận đã dùng tay bẻ gập gương nhưng phủ nhận việc làm xước phần ốp nhựa của gương chiếu hậu.

Bị cáo cũng thừa nhận hành vi của mình là sai và đã chủ động liên hệ với chị N. để thương lượng việc khắc phục hậu quả.

Đối với yêu cầu của chị N. về việc mua lại chiếc xe hoặc bồi thường 200 triệu đồng, bà Vân cho hay, gia đình bị cáo không đủ khả năng tài chính để đáp ứng yêu cầu này.

Do thương lượng không thành nên bị cáo chấp nhận bồi thường theo quy định của pháp luật. Trước ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo chưa bồi thường khắc phục hậu quả nhưng đồng ý thanh toán hơn 6 triệu đồng theo mức thiệt hại được nêu trong cáo trạng.

Tại tòa, bà Vân trình bày hoàn cảnh gia đình khi chồng đang điều trị ung thư phổi, bản thân bị cáo mắc nhiều bệnh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn…

Trong khi đó, trình bày tại tòa, chị N. cho biết, tối hôm đó, tại vị trí đỗ xe không có biển cấm dừng, đỗ. Chị cho rằng một số lời khai của bà Vân chưa thống nhất.

Về các yêu cầu bồi thường, ngoài chi phí sửa chữa chiếc xe, chị N. yêu cầu bị cáo bồi thường 100 triệu đồng tiền thuê luật sư, 100 triệu đồng do giá trị chiếc xe bị giảm sau khi bị cào xước.

Theo trình bày của chị N., sau khi sự việc xảy ra, tài khoản Facebook của chị bị xâm nhập, bản thân phải chịu nhiều áp lực và thường xuyên bị ám ảnh bởi hành vi, lời nói của bị cáo. Chị N. yêu cầu bị cáo bồi thường 50 triệu đồng là tiền tổn thất tinh thần.

Chị N. cũng cho biết chiếc ô tô đã được mua bảo hiểm và đang thế chấp tại ngân hàng.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết mới mà không thể làm rõ ngay tại phiên tòa.