Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước việc một chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước khắp thân xe, với chi phí khắc phục được báo giá lên tới gần 120 triệu đồng. Đáng nói, diễn biến của vụ việc cũng như thái độ của các bên liên quan khiến cộng đồng người dùng xe không khỏi bức xúc.

Xe sang đỗ trước cửa bị người trong nhà cào xước

Vụ việc thu hút sự chú ý khi chị Đỗ Bích Ngọc phản ánh trên trang cá nhân về việc chiếc Mercedes-Benz GLC200 màu đen của chị bị phá hoại vào tối 18/1, tại Khu nhà ở Nam Thắng (ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội).

Hiện trạng chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200. Ảnh NVCC

Cụ thể, trong khoảng từ 19h55 đến 21h20 ngày 18/1, chị đi ăn tối và đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm này đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Nữ chủ xe cho biết sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng, sau đó cùng con gái có hành vi bẻ gương và dùng mũ bảo hiểm đập kính xe.

Dù có người xung quanh chứng kiến và can ngăn, hai người này vẫn tiếp tục có lời lẽ to tiếng và gây hư hỏng tài sản. Sau đó, chiếc xe sang còn bị phía chủ nhà dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí ở đèn và quanh thân xe.

Theo chị Ngọc, khi quay lại hiện trường, chị phát hiện xe bị hư hỏng và bị đặt một chậu cây dưới gầm xe. Sau đó, một phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà đi ra buông lời khiếm nhã.

Nhận thấy vụ việc phức tạp, chủ xe này đã di chuyển và đến công an phường sở tại trình báo và cung cấp các clip ghi lại diễn biến từ camera của xe.

Để đánh giá thiệt hại, ngày hôm sau, chị Ngọc đã mang xe đến trung tâm dịch vụ của Mercedes-Benz và được thông báo tổng chi phí sửa chữa, khắc phục là 116,55 triệu đồng.

Sau đó, nữ chủ xế hộp chủ động liên hệ với gia đình của chủ trung tâm tiếng Anh để trao đổi nhưng liên tiếp nhận lại một thái độ thiếu thiện chí. Thậm chí hai bên vẫn cãi vã, thách thức, không tìm được tiếng nói chung.

Báo giá sửa chữa, khắc phục của chiếc Mercedes-Benz GLC 200 lên tới 116,55 triệu đồng. Ảnh NVCC

Trao đổi với VietNamNet, Chỉ huy Công an phường Đại Mỗ cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của chủ xe là chị Đỗ Bích Ngọc và đang xác minh hành vi có dấu hiệu hủy hoại tài sản theo quy định pháp luật.

Trên thực tế, những hành vi "can thiệp" khi bị đỗ xe trước cửa không hiếm gặp. Không ít xe khi dừng đỗ trước cửa nhà đã bị ném gạch, chọc thủng lốp, tạt sơn... khiến chủ xe phải mất nhiều thời gian và công sức để khắc phục.

Đáng nói, các hành vi này thường xuất phát từ bức xúc cá nhân, tranh chấp không gian sinh hoạt trước cửa nhà, song lại được thực hiện một cách bộc phát, thiếu kiểm soát.

Khi sự việc bị phát hiện hoặc được camera ghi lại, người thực hiện không chỉ đối mặt với nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà còn có nguy cơ vướng vào trách nhiệm pháp lý, thậm chí bị xử lý hình sự nếu giá trị tài sản bị hủy hoại đủ lớn.

Cố tình đập phá, tạt sơn, cào xước xe của người khác đều là vi phạm pháp luật

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, luật sư Dương Đức Thắng, Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, chưa cần xét tới phương tiện có dừng đỗ sai quy định hoặc các bên có mâu thuẫn gì trước đó hay không, nhưng việc cố tình đập phá, tạt sơn, cào xước xe của người khác đều là vi phạm pháp luật.

“Hành vi cố tình huỷ hoại tài sản của người khác ngoài phải đền bù thiệt hại thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù cao nhất có thể lên đến đến 20 năm tuỳ vào mức độ”, luật sư này khẳng định.

Luật sư Dương Đức Thắng trao đổi với PV VietNamNet.

Ông Thắng viện dẫn theo Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 về huỷ hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản: Nếu thiệt hại gây ra từ 2 triệu đến dưới 200 triệu đồng hoặc vi phạm có tổ chức thì có thể bị xử phạt đến 7 năm tù; trường hợp gây hậu quả thiệt hại từ 200 triệu trở lên có thể bị phạt tù đến 10 năm và “kịch khung” có thể đến 20 năm nếu thiệt hại từ 500 triệu trở lên.

Nhẹ hơn, nếu thiệt hại chưa đến 2 triệu đồng và không thuộc các trường hợp tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 18 Nghị định 282/2025/NĐ-CP. Theo đó, người trực tiếp có hành vi phá hoại, cào xước, tạt sơn... có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng về hành vi “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác”.

Ngoài ra, người có hành vi cố ý cào xước, bẻ gương, đập kính xe còn phải bồi thường cho chủ xe.

Trường hợp chủ xe được bảo hiểm chi trả, cơ quan bảo hiểm sẽ yêu cầu người có hành vi làm hư hại chiếc xe phải bồi thường cho công ty bảo hiểm số tiền đã khắc phục thiệt hại từ việc sửa chữa xe

“Việc xác định mức độ thiệt hại cần chờ kết quả định giá về thiệt hại chính thức của cơ quan công an. Báo giá sửa chữa của phía hãng hoặc gara chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị quyết định mức độ thiệt hại", luật sư Thắng nói thêm.

Theo các chuyên gia, để tránh tự đẩy mình vào vòng lao lý, khi phát hiện ô tô đỗ không đúng quy định, gây cản trở sinh hoạt hoặc việc đi lại của gia đình, chủ nhà nên lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Cụ thể, có thể liên hệ trực tiếp với chủ xe qua số điện thoại để đề nghị di chuyển phương tiện, hoặc phản ánh tới chính quyền phường sở tại nhằm được hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định.

Việc nóng giận dẫn tới hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà còn khiến người trong cuộc phải trả giá đắt.

