Trao đổi thông tin tới VietNamNet, Công an TP Hà Nội vừa xác nhận, ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành Quyết định Khởi tố bị can đối với bà Mai Thị Bích Vân (sinh năm 1961, trú tại phường Đại Mỗ) trong vụ án hình sự điều tra hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” liên quan chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị đập kính, bẻ gương, cào xước ở phường Đại Mỗ.

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Vân để phục vụ quá trình điều tra.

Bà Mai Thị Bích Vân (sinh năm 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội bị khởi tố khi có hành vi cào xước chiếc Mercedes-Benz GLC 200 của chủ xe Đỗ Bích Ngọc hôm 18/1/2026.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 18/1, chị Đỗ Bích Ngọc (sinh năm 1990, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) đỗ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 dưới lòng đường, trước cửa một ngôi nhà có treo biển Trung tâm tiếng Anh trong ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ. Khi quay lại lấy xe, chị Ngọc phát hiện phương tiện bị cào xước, hư hỏng nhiều vị trí trên thân vỏ, cụm đèn, khung gương và cụm đèn pha.

Ngay lập tức, chị Ngọc đã trình báo vụ việc tới Công an phường Đại Mỗ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm và ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự ngày 12/2 để điều tra hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178, Bộ Luật Hình sự.

Vết xước trên ốp nhựa bảo vệ cụm đèn buộc phải thay mới cả cụm đèn. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng xác định chi phí thay là 51 triệu đồng, trong khi báo giá sửa chữa chính hãng từ đại lý Mercedes-Benz An Du là 70,666 triệu đồng.

Trước đó, mức giám định thiệt hại đối với chiếc xe được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng UBND phường Đại Mỗ xác định là 56,3 triệu đồng. Đây là chi phí khắc phục gần 20 vết xước trên cánh cửa xe, hông xe, nắp bình xăng, ốp gương chiếu hậu, ốp dưới kính xe… và thay mới cụm đèn pha. Tuy nhiên, kết quả giám định thiệt hại tài sản này gây tranh cãi trong cộng đồng người dùng xe về cách tính chi phí theo phương án “sơn vá” và mức giá phụ tùng thay thế thấp khiến tổng chi phí chỉ bằng một nửa so với báo giá sửa chữa chính hãng từ đại lý Mercedes-Benz An Du (116,5 triệu đồng).

Chủ xe cho biết, qua camera an ninh trong khu dân cư, có 3 người đã có hành vi “tác động vật lý” đối với chiếc xe bao gồm: Bà Mai Thị Bích Vân bẻ gương, cầm vật nhọn cào xung quanh thân xe, ông L.C.T (chồng bà Vân) dán giấy che camera của xe và đặt chậu cây dưới gầm xe, chị L.T.H (con gái bà Vân và ông L.C.T) cầm mũ bảo hiểm đập kính xe.

Ngày 23/1, gia đình bà Vân đã gặp chủ xe xin lỗi, thừa nhận “không hiểu biết pháp luật” nhưng không muốn bồi thường dân sự với mức chi phí hơn 100 triệu đồng theo báo giá sửa chữa chính hãng, đồng thời, chấp nhận thực hiện theo phán quyết của tòa án nếu vụ việc bị khởi tố hình sự. Đến thời điểm này, khi vụ việc xảy ra đã 47 ngày, chị Đỗ Bích Ngọc chưa nhận được thêm động thái nào từ phía gia đình bà Vân để khắc phục sửa chữa chiếc xe.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Mọi ý kiến xin gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!