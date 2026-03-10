Tình yêu vượt qua sự bất đồng văn hóa

Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi, xã Như Quỳnh, Hưng Yên) và Jennifer Glediser (25 tuổi, quốc tịch Đức) đã có 8 năm bên nhau, kể từ sau màn tỏ tình lãng mạn ở một công viên thơ mộng của thủ đô Berlin.

Giờ đây nhìn lại, Xuân Trường thấy đó là hành trình dài cùng nhau vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa, những bất đồng trong cả tính cách và lối sống.

Xuân Trường và Jennifer đồng hành với nhau suốt 8 năm

Xuân Trường sang Đức học nghề điều dưỡng vào cuối năm 2017. Trong một lần lướt mạng xã hội, anh vô tình kết bạn với Jennifer.

Với vốn tiếng Đức ít ỏi ở thời điểm đó, Trường mạnh dạn nhắn tin làm quen. Jennifer trước giờ chưa từng quen đàn ông châu Á nên rất tò mò. Cô vui vẻ trò chuyện với anh như thể đang làm quen với một nền văn hóa mới.

Sau đó không lâu, họ hẹn gặp nhau ngoài đời. Dù ở hai thành phố khác nhau, cách nhau 200km, Xuân Trường vẫn lặn lội đến thăm Jennifer. Lần gặp đầu tiên ấy, anh ngỡ ngàng về làn da trắng bóc, vóc dáng cao ráo và gương mặt xinh như búp bê của cô gái Đức. Còn Jennifer thấy ở chàng trai châu Á sự năng động, dễ thương và vẻ hấp dẫn khó diễn tả.

“Tôi biết, đây là cô gái mình tìm kiếm nên kiên trì theo đuổi. Trong thời gian dài, tôi vượt 200km đến thăm cô ấy 2 lần mỗi tháng.

Có lần, chúng tôi cùng nhau nấu món phở. Jennifer ngỡ ngàng về hương vị lạ mà ngon của món ăn nổi tiếng của Việt Nam”, Trường kể.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối tháng 2/2026

Vào một cuối tuần của tháng 10/2021, như thường lệ họ gặp nhau tại một công viên của thủ đô Berlin. Hôm ấy, Trường nắm tay Jennifer thổ lộ tình cảm. Lời tỏ tình giản dị: “Làm người yêu anh nhé!” đã khiến Jennifer bật khóc vì xúc động. Sau hơn 3 năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng Xuân Trường đã chinh phục được trái tim người đẹp.

“Trong những năm tháng yêu nhau, chúng tôi hiểu rõ sự khác biệt về lối sống, văn hóa giữa đôi bên. Vì lý do này, chúng tôi cãi nhau khá nhiều.

Tuy nhiên, tôi thực sự trân trọng Jennifer nên cố gắng hiểu lối sống của cô ấy. Tôi cũng giải thích cho Jennifer nghe về văn hóa của Việt Nam và nói ‘chúng ta hãy cố gắng vượt qua khoảng cách, bất đồng về văn hóa để đi với nhau dài lâu’”, Xuân Trường chia sẻ.

Cô dâu được cả xóm khen xinh

Sau lần tỏ tình thành công, Xuân Trường theo bạn gái về ra mắt. Bố mẹ Jennifer không quan tâm đến khoảng cách địa lý và những khác biệt về văn hóa mà chỉ quan tâm đến hạnh phúc của con gái.

Jennifer và mẹ chồng trong đám cưới

Hôm ấy, họ tiếp đón chàng rể tương lai nhiệt tình, rồi nắm lấy tay anh nhắn nhủ: “Con hãy mang lại hạnh phúc cho Jennifer nhé! Nếu con bé gặp khó khăn, con hãy chân thành mà giúp đỡ nó”. Sự chân thành ấy khiến Xuân Trường càng thêm trân trọng mối quan hệ này.

Dù chỉ thấy nhau qua những cuộc gọi video nhưng Jennifer cũng được bố mẹ bạn trai đón nhận. Đôi lúm đồng tiền và gương mặt xinh xắn của cô để lại ấn tượng đặc biệt cho gia đình chồng tương lai.

Trước khi tổ chức lễ báo hỷ ở Đức, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới ở Việt Nam. Đó cũng là lần đầu tiên, Jennifer về ra mắt nhà chồng.

“Đám cưới của tôi được tổ chức vào cuối tháng 2/2026. Bố vợ tôi vì lý do sức khỏe không thể về dự, mẹ vợ tôi quyết về rồi nhưng lại bận việc đột xuất nên cũng vắng mặt”, Trường chia sẻ.

Jennifer nhận được những món quà cưới giá trị từ nhà chồng

Trước đó, cặp đôi lên kế hoạch chi tiết cho đám cưới của mình. Xuân Trường giới thiệu cho Jennifer biết về những nghi thức, phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Ngoài ra, anh còn cho bạn gái xem một số video về lễ thành hôn, rước dâu... Jennifer rất bất ngờ trước sự đông vui, sôi động của đám cưới Việt.

Đám cưới của Xuân Trường và Jennifer được tổ chức linh đình với đầy đủ các nghi thức đón dâu, làm lễ gia tiên, tổ chức lễ thành hôn... Nhà anh làm 150 mâm cỗ, mời đông đủ họ hàng, làng xóm, bạn bè thân thiết đến tham dự.

“Mọi người đến tham dự đông vui với khoảng 900 vị khách, ai cũng háo hức được xem cô dâu Tây.

Xóm làng khen ngợi Jennifer rất nhiều. Mọi người khen cô ấy xinh như búp bê, nhan sắc ngoài đời xinh hơn trong ảnh... Tôi rất vui vì điều đó”, Xuân Trường chia sẻ.

Cô dâu Đức vui vẻ tiếp đón xóm làng đến tham dự lễ cưới

Cô dâu Đức ngỡ ngàng khi đám cưới Việt có quá đông khách mời, trong khi đám cưới ở Đức chỉ có khoảng 10-15 vị khách tham dự.

Jennifer vui vẻ cùng chồng đi chào hỏi từng bàn, gửi lời cảm ơn đến mọi người đã dành thời gian đến chúc phúc cho họ. Trải nghiệm làm cô dâu ở Việt Nam khiến cô nàng thích thú.

“Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi hai vợ chồng trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của bố mẹ và họ hàng. Sau 8 năm đồng hành, cuối cùng chúng tôi cũng có được khoảnh khắc chính thức này”, Xuân Trường nói.

