Đồng hành suốt 8 năm

Nguyễn Thị Thanh (SN 1992, quê Nghệ An) sống chung với khối u ở chân trái từ nhỏ. Năm 2017, bệnh trở nặng, Thanh buộc phải cắt bỏ 1/3 chân trái. Chín năm qua, để việc đi lại thuận lợi hơn, chị phải sử dụng nạng hoặc chân giả.

Mặc cảm về bệnh tật, Thanh không hi vọng quá nhiều về tình yêu và hạnh phúc trăm năm. Cho đến khi gặp anh Trịnh Văn Cảnh (SN 1994, quê Hải Dương, nay là thành phố Hải Phòng) – chàng trai cao 1m30, chị đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Bằng sự thấu hiểu và đồng cảm, cặp đôi trở thành điểm tựa của nhau trong suốt 8 năm qua.

Cặp đôi cùng nhau vượt qua khó khăn cuộc đời

Cảnh sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em. Những thành viên khác trong gia đình đều cao lớn, khỏe mạnh, riêng anh vì mắc bệnh bẩm sinh nên chiều cao hạn chế.

“Dẫu vậy, anh Cảnh may mắn được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của cha mẹ, anh chị em nên tính cách hiền hòa, bao dung, hay giúp đỡ người khác. Chính tính cách đó của anh đã khiến tôi rung động”, chị Thanh chia sẻ.

Năm 2018, chị Thanh và anh Cảnh cùng học nghề tại trung tâm Nghị lực sống. Họ sống chung trong một căn chung cư cùng một số bạn trẻ khác.

Ban đầu, họ xem nhau như bạn bè. Thanh ấn tượng với tính cách vui vẻ, hòa đồng của Cảnh. Dần dần, từ trong ánh mắt và sự quan tâm nhỏ nhặt thường ngày, chị nhận ra chàng trai này có tình cảm với mình.

“Thấy tôi đi lại bất tiện, anh Cảnh thường chủ động giúp tôi những việc vặt. Anh cũng hay nhắn tin, tâm sự riêng với tôi.

Có lần, tôi đã khóc rất nhiều khi bị trượt trong kỳ thi kiểm tra tay nghề. Anh ở bên động viên, an ủi, giúp tôi có thêm động lực tiếp tục học. Chẳng cần hứa hẹn nhiều, những hành động chân thành của anh cho tôi cảm giác an toàn khi ở cạnh”, chị Thanh tâm sự.

Sự thấu hiểu và đồng cảm giúp họ bền bỉ bên nhau

Hẹn hò được 2 năm, anh Cảnh dẫn chị Thanh về ra mắt. Những gì anh thể hiện trong ngày hôm đó khiến chị ấn tượng đến giờ.

Thanh kể, chị về ra mắt vào ngày nhà anh có cỗ, họ hàng, xóm giềng đến dự rất đông. Cảnh – chàng trai vốn được cha mẹ, anh chị em bao bọc từ bé, hôm ấy vì sợ bạn gái lạc lõng mà theo sát từng bước chân.

“Thấy tôi vào bếp, anh cũng theo vào phụ giúp; thấy tôi rửa bát, anh cũng làm cùng. Ai cũng ngạc nhiên về việc đó. Thương anh, mọi người thương luôn cả tôi, không để tôi phải làm việc gì cực nhọc”, chị kể.

Đám cưới hạnh phúc

Bố mẹ Cảnh phút đầu lo ngại việc cả hai sẽ chịu khổ nếu gắn bó với nhau. Tuy nhiên, thấy được sự kiên định của con trai, họ đã ủng hộ mối duyên này.

Tình yêu của họ đã cập bến hạnh phúc

Gia đình Thanh thì khác. Bố mất sớm, mẹ và các chị gái của Thanh vẫn luôn nghĩ chị sẽ không lấy chồng, bởi gánh nặng làm vợ, làm dâu là quá sức với cô gái yếu ớt như chị.

“Gia đình tôi phản đối không phải bởi ngoại hình của Cảnh mà bởi sợ tôi sẽ khổ nếu bước vào hôn nhân.

Tôi hiểu tấm lòng của gia đình nên không khiên cưỡng. Chúng tôi cứ bên nhau như vậy”, Thanh chia sẻ.

Trong 8 năm, họ cùng nhau học tập, gây dựng sự nghiệp. Lúc Thanh đau ốm phải nhập viện, Cảnh ở bên chăm sóc tận tình và ngược lại. Mỗi khi người này gặp bế tắc, người kia sẽ trở thành điểm tựa vững chãi, cùng nhau vực dậy.

Dần dần, họ cảm thấy tình yêu không cần quá phô trương, chỉ cần bình yên bên nhau là đủ. Họ vẫn thường nói với nhau: “Cuộc sống ngoài kia đã đủ áp lực, điều chúng ta cần là một người không khiến ta mệt mỏi khi ở cạnh”.

Chú rể vượt hơn 400km đi đón dâu

Thương các con, bố mẹ Cảnh đã khích lệ rất nhiều. Mỗi năm họ đều hỏi Thanh cùng một câu hỏi: “Năm nay, các con cưới được chưa?”. Khi thấy Thanh chưa sẵn sàng, họ kiên nhẫn chờ đợi chứ không thúc ép.

Cho đến năm 2026, khi có công việc ổn định và cảm thấy tình cảm đôi bên đã chín muồi, Thanh quyết định nói chuyện với gia đình.

“Tôi nói với mẹ và các chị: ‘Mẹ đã già, các chị cũng có gia đình riêng. Một ngày nào đó, em sẽ không có ai đồng hành cùng mình nữa. Em muốn có hạnh phúc của riêng mình’. Gia đình đã ủng hộ quyết định của tôi”, Thanh chia sẻ.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ngày 29/3 vừa qua với đầy đủ các tủ tục, nghi lễ. Gia đình Cảnh làm 70 mâm cỗ mời họ hàng, bạn bè đến chung vui. Chú rể vượt hơn 400km từ Hải Phòng vào Nghệ An đón dâu.

Cặp đôi có đám cưới trọn vẹn

Phía nhà gái, vì không muốn mẹ già phải vất vả nên Thanh đề xuất tổ chức bữa tiệc nhỏ với 12 mâm cỗ, mời 120 vị khách thân thiết đến tham dự.

Dù hôn lễ không quá linh đình nhưng Thanh rất hạnh phúc. Tám người bạn thân của chị từ Hà Nội về Nghệ An dự đám hỏi, rồi đưa dâu về Hải Phòng. Một số người bạn dù không nhận được thiệp mời vẫn đến chung vui. Sự hiện diện của họ khiến chị mừng vui và trân trọng. Sự quan tâm của các bác, các thím bên nhà chồng trong quá trình đón dâu cũng khiến Thanh vô cùng xúc động.

Đám cưới trọn vẹn là khởi đầu mới cho cặp đôi sau 8 năm bền bỉ bên nhau. Họ bước vào hành trình mới với sự gắn bó, yêu thương và trân trọng.

