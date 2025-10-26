Vợ chồng son tập 634:

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất chia sẻ câu chuyện tình yêu của cặp đôi Đinh Công Hậu (28 tuổi, kinh doanh ô tô ở TPHCM) và Nguyễn Thị Phương Thảo (33 tuổi, quê Tây Ninh, kinh doanh thời trang).

Công Hậu cho biết, 1 năm trước, trong lúc lướt mạng xã hội, anh tình cờ nhìn thấy hình ảnh của Phương Thảo. Ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp và sắc sảo của cô, anh lập tức “đổ gục” từ cái nhìn đầu tiên.

Vợ chồng Công Hậu - Phương Thảo trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, thay vì vội vàng nhắn tin làm quen, Hậu chọn cách để lại bình luận trên trang cá nhân của Phương Thảo. Thấy chàng trai có ngoại hình sáng sủa, gương mặt thông minh, Thảo hồi đáp. Từ đó, cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Dù biết Thảo hơn mình 5 tuổi, Hậu vẫn quyết tâm theo đuổi. Có lần, khi biết cô sắp trở về nước sau chuyến dự đám cưới bạn, anh ngỏ ý ra sân bay đón nhưng bị từ chối.

Không nản lòng, anh tiếp tục chủ động hẹn gặp vào một dịp khác và lần này đã được nhận lời.

“Hôm ấy, Thảo tặng tôi một hộp socola. Đó là lần đầu tiên tôi được một cô gái tặng quà ngay buổi gặp đầu, nên vừa bất ngờ vừa bối rối. Cô ấy mặc chiếc đầm dài, đi qua đi lại rồi cười thật tươi với tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự… gục ngã”, Hậu chia sẻ.

Phương Thảo gây ấn tượng với nụ cười tỏa nắng. Ảnh cắt từ clip

Công Hậu theo đuổi Phương Thảo bằng những tin nhắn ngọt ngào và sự quan tâm chân thành. Sự kiên trì của chàng trai kém 5 tuổi khiến Thảo rung động. Sau vài tháng quen biết, cặp đôi chính thức hẹn hò.

Thời gian đó, Thảo sống ở Tây Ninh còn Hậu làm việc tại TPHCM. Mỗi cuối tuần, Hậu lại chạy xe về quê thăm Phương Thảo, sau đó thuê khách sạn ngủ lại.

Thấy chàng trai cuối tuần nào cũng vượt quãng đường xa về thăm con gái mình, mẹ Phương Thảo thương tình nên cho Hậu về nhà ngủ để tiết kiệm chi phí. Một thời gian sau, để tránh lời ra tiếng vào, bà mong cả hai sớm xác định mối quan hệ. Nghe vậy, Công Hậu mừng rỡ lập tức về thưa chuyện với bố mẹ, nhờ sang hỏi cưới Phương Thảo.

“Anh ấy chỉ nhờ bố mẹ đứng ra hỏi cưới giúp, còn mọi thứ trong đám cưới đều tự lo liệu. Chính sự tự lập ấy khiến bố mẹ tôi rất thương anh”, Thảo kể.

Công Hậu sẵn sàng từ bỏ công việc để theo đuổi tình yêu. Ảnh cắt từ clip

Năm 2024, cặp đôi làm đám cưới. Sau kết hôn, Hậu quyết định từ bỏ công việc ở TPHCM, chuyển về Tây Ninh để được gần vợ. Anh bắt đầu lại từ con số 0, đối mặt với không ít khó khăn. Nhưng nhờ có vợ luôn ở bên động viên, lại được bố mẹ vợ yêu thương, hỗ trợ, anh dần đạt được những thành quả đầu tiên.

Hôn nhân của cặp vợ chồng son rất ngọt ngào. Phương Thảo vẫn luôn ngưỡng mộ kiến thức và ý chí cầu tiến của chồng. Còn trong mắt Công Hậu, vợ vẫn luôn là cô gái xinh đẹp, tỏa nắng mà anh si mê năm nào.

Tuy nhiên, họ vẫn nhận ra những khuyết điểm ở bạn đời. Phương Thảo là người khá cộc tính, gia trưởng, hay trễ giờ. Công Hậu mong vợ bớt nóng tính, nhanh nhẹn hơn, nghĩ cho chồng nhiều hơn.

Thảo lại cho rằng chồng có thói quen không tốt là hay thức khuya lướt điện thoại, quá mê xe... Thảo mong chồng ngủ sớm để giữ sức khỏe.

Cuối chương trình, Thảo nhắn nhủ đến chồng: “Em mong vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Mình đã có 1 em bé rồi, sau này sẽ có thêm nhiều em bé nữa. Chúng mình cùng nỗ lực để có cuộc sống tốt hơn”.

Nghe vợ trải lòng, Công Hậu xúc động trao nụ hôn ngọt ngào, hứa cùng nhau vun đắp tương lai.