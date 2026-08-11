Tôi quen anh trong một chuyến leo núi cách đây 2 năm, sau đó mới phát hiện ra cả hai làm cùng công ty, chỉ khác bộ phận. Chúng tôi rất hợp nhau, từ âm nhạc, phim ảnh đến sở thích leo núi. Tôi biết anh đã có gia đình nên vẫn giữ khoảng cách, chỉ là những cuộc trò chuyện cứ dần nhiều lên.

Khi đã đủ thân thiết, anh thường tâm sự về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, kể vợ lạnh lùng, hay cáu gắt, không hòa hợp với gia đình chồng và chẳng chia sẻ được những sở thích của anh. Tôi nghe mà thương, từ lúc nào không hay trở thành người anh tìm đến khi mệt mỏi hoặc gặp chuyện không vui ở nhà.

Có lần anh thất vọng vì muốn tự nấu mâm cơm giỗ bố nhưng vợ lại kêu mệt, đòi đặt ở ngoài. Hai vợ chồng cãi nhau to, anh chán nản liền rủ tôi đi chơi cho khuây khoả. Suốt chuyến đi, chúng tôi không làm gì quá giới hạn nhưng dường như tình cảm có sự thay đổi. Trong lòng tôi đã dao động. Tôi còn thử tự đặt mình vào vị trí vợ anh để cảm nhận cuộc sống chung sẽ ra sao.

Bằng cách nào đó, vợ anh biết về mối quan hệ của hai đứa. Tôi không rõ chị biết đến mức nào, chỉ thấy anh đột nhiên giữ khoảng cách. Anh không còn nhận lời đi cà phê, cũng hạn chế gặp tôi. Chúng tôi chỉ duy trì những tin nhắn thăm hỏi khách sáo. Cho đến nửa năm sau đó, từ một người bạn chung, tôi hay tin vợ chồng anh đã ly hôn.

Bạn trai tôi dành quá nhiều thời gian cho con riêng khiến tôi thấy mình như bị bỏ rơi. Ảnh minh hoạ

Chúng tôi nối lại liên lạc rồi trở thành người yêu. Anh đối xử với tôi rất tốt, công khai giới thiệu tôi với bạn bè, người thân và nhiều lần nói đến chuyện tương lai khiến tôi cảm động, tin rằng cuối cùng cả hai cũng có thể ở bên nhau một cách đàng hoàng.

Nhưng từ khi yêu anh, tôi mới nhận ra cuộc sống của một người đàn ông đã có con riêng không đơn giản như mình tưởng. Gần như tất cả những dịp lễ, Tết hay kỳ nghỉ dài, anh đều ưu tiên dành thời gian cho con trai. Nếu không qua nhà vợ cũ chơi với con thì anh lại đón con sang chỗ mình, đi chơi với tôi cũng dắt con theo.

Nhìn những cặp đôi khác cùng đi du lịch, đi chơi hay đơn giản là ở bên nhau trong ngày lễ, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhưng anh luôn động viên, lại thêm chuyện con trai anh rất ngoan ngoãn, lễ phép, người thân của anh đều gần gũi nên tôi cũng mềm lòng. Có những lúc tôi nghĩ, chúng tôi đã thật sự trở thành một gia đình.

Cho đến hôm vừa rồi, anh báo dịp nghỉ lễ 2/9 không thể đi leo núi cùng tôi như kế hoạch. Thay vào đó, con trai muốn có chuyến dã ngoại chỉ riêng hai bố con. Nghe anh nói, tôi hụt hẫng đến mức không biết trả lời sao. Suốt mùa hè cậu bé vẫn vui vẻ ăn cơm, xem bóng đá, đi chơi cùng tôi, vậy tại sao đến một chuyến đi dài ngày lại không muốn tôi xuất hiện?

Trong phút chốc, tôi thậm chí đã nghĩ đến vợ cũ của anh, không biết chị có nói gì với con hay không. Anh lại cho rằng tôi nghĩ quá nhiều, con muốn có vài ngày chỉ dành riêng cho hai bố con là chuyện rất bình thường.

Tôi biết anh nói có lý nhưng vẫn không ngăn được cảm giác tủi thân. Nếu sau này kết hôn, những dịp Tết, nghỉ hè hay kỳ nghỉ dài sẽ thế nào? Nếu tôi và con trai cùng cần anh vào một thời điểm, liệu người anh ưu tiên có phải là tôi không?

Tôi bắt đầu lo sợ cô đơn khi những kỳ nghỉ, ngày lễ đến. Liệu tôi có ích kỷ quá không khi chỉ muốn anh là của riêng mình?

Bạn đọc K.H