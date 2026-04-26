Cặp đôi làm đám cưới sau 35 năm đính hôn. Ảnh: People

Bà Alexandra Stewart (60 tuổi) và ông Robert Sharp (55 tuổi), đến từ Campbeltown, Scotland đã bên nhau hơn 3 thập kỷ nhưng chưa từng chính thức tổ chức đám cưới.

Đính hôn 35 năm trước, cặp đôi "chị em" sống hạnh phúc cùng con cháu đến nay. Mới đây, khi lên kế hoạch cho tiệc sinh nhật lần thứ 60 của mình, bà Alexandra Stewart đã nảy ra ý tưởng tổ chức đám cưới.

Ban đầu cặp đôi dự định tổ chức bữa tiệc riêng cho hai bên gia đình ở các địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, khi liên hệ, họ biết rằng mọi người đều có thể tụ họp cùng một thời điểm, nên cả hai quyết định gộp thành một sự kiện và biến thành dấu mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Tuy nhiên, bà muốn gây bất ngờ cho gia đình, bạn bè nên đã gửi đi thiệp với nội dung mời dự sinh nhật.

Vào ngày diễn ra sự kiện, khi các vị khách lần lượt bước vào không gian được trang trí như một đám cưới, nhiều người "đứng hình", không giấu được sự ngỡ ngàng, thậm chí có người còn do dự vì nghĩ mình đến nhầm địa điểm.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là khi một vị khách thốt lên rằng mình “không ăn mặc phù hợp cho đám cưới” vì chỉ mang giày thể thao.

Tuy nhiên, đây cũng chính là dụng ý của vợ chồng bà Alexandra Stewart. Họ cho rằng sự bất ngờ giúp mọi người thoải mái hơn, không phải lo lắng về trang phục hay nghi thức cầu kỳ, People đưa tin mới đây.

Trong đám cưới, cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng cổ chữ V đơn giản, chú rể mặc áo vest màu be, đeo cà vạt. Trước đó, hai vợ chồng đã tự lái xe di chuyển 160km để đến cửa hàng mua váy cưới. Nhưng chỉ mất khoảng 15 phút, bà Alexandra Stewart đã quyết định xong chiếc váy cho mình.

Sau nghi lễ, khách mời được chiêu đãi bữa tối thịnh soạn cùng bánh cưới 3 tầng. Không khí buổi tiệc trở nên sôi động hơn với phần âm nhạc từ DJ và màn biểu diễn của chính ông Robert.

Câu chuyện của cặp đôi là minh chứng cho thấy hạnh phúc đôi khi đến theo cách giản dị và tự nhiên nhất dù phải chờ đợi tới 35 năm.