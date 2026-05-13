Tuổi thơ đầy tổn thương

Nguyễn Khánh Huyền (27 tuổi, TP Hải Phòng) lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Những lần chứng kiến bố mẹ mâu thuẫn, những bữa cơm “lạnh ngắt” vì ai nấy chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình khiến Huyền và em gái chịu nhiều tổn thương.

Huyền nhớ, mỗi lần bố mẹ ly thân, hai chị em lại được đưa sang sống cùng ông bà ngoại. Dù được ông bà yêu thương, chăm sóc, chị vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình.

Huyền tìm thấy bến đỗ hạnh phúc sau những tổn thương

Năm Huyền 15 tuổi, bố mẹ chị chính thức ly hôn. Chị em Huyền chuyển về ở hẳn cùng ông bà ngoại. Chị nỗ lực học hành để có một công việc ổn định, có thể kiếm tiền tự nuôi sống bản thân.

“Tôi học tiếng Hàn, trở thành phiên dịch viên, sau đó chuyển hướng sang kinh doanh. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi gặp khó khăn, tôi thấy mình cô đơn vì không thể kết nối với gia đình”, Huyền chia sẻ.

Năm 2019, Huyền gặp được người đàn ông đủ yêu thương và tin tưởng để dựa vào. Tuy nhiên, sau đám hỏi được tổ chức vào năm 2022, chị đau đớn phát hiện mình bị phản bội. Không chấp nhận được sai lầm của người đó, chị đã rời đi trong nước mắt.

Năm 2024, Huyền một lần nữa mở lòng. Người đàn ông đó dành cho chị sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng, sau lễ dạm ngõ, chị lại chủ động hủy bỏ hôn sự vì nhận ra đôi bên khác biệt nhiều trong tính cách, quan điểm sống.

“Sau những lần đổ vỡ ấy, tôi không còn ý định kết hôn”, chị nói.

Được bố mẹ chồng Hàn Quốc "chữa lành"

Tuy vậy, giữa năm 2025, một mối nhân duyên đặc biệt đã đến, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và lựa chọn của Khánh Huyền. Người đàn ông đó là anh Kim Ji Hoon (41 tuổi, đến từ Hàn Quốc).

Sự chân thành của người đàn ông Hàn Quốc khiến Huyền rung động

Ji Hoon là người sáng lập một doanh nghiệp về sức khỏe tại Hàn Quốc. Cặp đôi quen biết nhau khi anh sang tìm kiếm thị trường ở Việt Nam, còn Huyền làm cố vấn marketing cho công ty của anh.

Người đàn ông Hàn Quốc ấn tượng mạnh trước cá tính, bản lĩnh của cô gái Việt kém mình 14 tuổi. Nhận ra đây là người bạn đời mình đang tìm kiếm, anh không vòng vo mà thẳng thắn bày tỏ mong muốn tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.

Khánh Huyền ngỡ ngàng. Qua cách nói chuyện, chị nhận ra người đàn ông này thật lòng nhưng vẫn thẳng thắn “công việc và tình cảm cần tách bạch”. Thấy vậy, anh Ji Hoon quyết định dừng hợp tác để có thể công khai theo đuổi người con gái mình thích.

“Anh ấy theo đuổi nhiệt tình và chân thành. Dù tôi kiếm cớ lảng tránh, anh vẫn thật lòng quan tâm.

Trong 3 tháng, chúng tôi nói chuyện khá nhiều và điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự ôn hòa của anh khi nhắc đến gia đình. Tôi biết, người đàn ông này được sống trong một gia đình hạnh phúc – điều mà tôi khao khát bấy lâu”, Huyền chia sẻ.

Huyền cảm nhận rõ tình yêu thương và sự chân thành của bố mẹ chồng Hàn Quốc

Chị không ngại kể về quá khứ của mình cho anh nghe, từ chuyện bố mẹ ly hôn đến chuyện chị từng 2 lần đổ vỡ. Anh không phán xét, chỉ ôm chị vào lòng vỗ về: “Mình đừng nhắc lại chuyện quá khứ em nhé!”. Cách anh nhẹ nhàng đón nhận mọi thứ khiến chị rung động.

Tháng 1/2026, Huyền theo bạn trai về Hàn Quốc thăm gia đình. Sau chuyến đi ấy, chị tin mình đã chọn đúng nơi để gửi gắm hạnh phúc.

“Bố anh 70 tuổi, mẹ anh 67 tuổi. Họ chào đón tôi bằng một mâm cơm ấm cúng. Bố anh ân cần hỏi ‘con có chịu được lạnh không?’, ‘công việc thế nào rồi’; còn mẹ anh thì liên tục gắp đồ ăn cho tôi. Em gái anh dù đã lấy chồng, nhà cách hơn 1 tiếng lái xe và có con nhỏ nhưng vẫn cố gắng đến gặp tôi.

Hai ngày sau, đúng dịp sinh nhật tôi, mẹ anh chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để cả gia đình cùng thổi nến chúc mừng. Suốt 27 năm, đó là lần đầu tiên tôi được đón sinh nhật cùng một gia đình đúng nghĩa”, Huyền xúc động kể.

Vợ chồng Huyền bên người thân trong lễ hằng thuận

Không khí ấm áp và sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình bạn trai khiến Huyền thấy được chữa lành. Chị thích những buổi cả nhà cùng đi dạo sau bữa tối, xúc động khi bố mẹ anh luôn chuẩn bị áo khoác, khăn quàng cho chị trước lúc ra ngoài.

Bất giác, chị mong mình có thể trở thành một thành viên của gia đình ấy.

Hai tháng sau, bố mẹ anh Ji Hoon sang Việt Nam thăm gia đình Huyền và hiểu rõ hơn hoàn cảnh của chị.

Trên đường về, họ nói với chị: “Nhà đông người, ai cũng có mái ấm riêng. Chắc hẳn, con đã rất cô đơn”.

Anh Ji Hoon bất ngờ quay sang ôm lấy chị an ủi: “Em đã cô đơn và vất vả đến thế nào. Từ nay, em đã có một gia đình hạnh phúc”. Khoảnh khắc ấy, chị bật khóc vì xúc động.

Ngày 2/5 vừa qua, cặp đôi tổ chức lễ hằng thuận tại Việt Nam. Bố mẹ anh Ji Hoon sang giúp cặp đôi chuẩn bị chu đáo mọi thứ.

Huyền đã có một hôn lễ như ý nguyện

Hôn lễ diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp đúng như ý nguyện của Khánh Huyền. Chị nhớ mãi lời nhắn nhủ của bố mẹ chồng: “Cảm ơn gia đình thông gia đã nuôi dạy Huyền để giờ đây con trở thành con của chúng tôi. Chúng tôi sẽ coi Huyền như con gái trong nhà để yêu thương và chăm sóc”.

“Sau tất cả, tôi đã có một gia đình thực sự, một nơi bình yên để trở về sau những giông bão ngoài kia”, Huyền nói.

