Mới đây, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh khám xét đối với H.V.Đ. (SN 1987), trú tại xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa về tội “trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, H.V.Đ. cùng nhiều cộng sự sản xuất video tại nhà riêng, một số xã ở huyện Thường Xuân và nhiều địa phương khác, sau đó đăng tải lên YouTube để nhận tiền quảng cáo từ công ty chủ quản nền tảng này.

Đ. chụp ảnh cùng với các cộng sự đang quay video. Ảnh chụp từ màn hình

Ngoài việc sử dụng một tài khoản ngân hàng để kê khai, nộp thuế theo quy định, H.V.Đ. còn dùng nhiều tài khoản khác để nhận tiền quảng cáo. Đối tượng đã sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng giá trị giao dịch thực tế nhằm xác định sai số tiền thuế phải nộp, với số tiền trốn thuế hơn 120 triệu đồng.

Được biết, H.V.Đ. từng theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó chuyển về quê làm các video ngắn đăng tải trên mạng xã hội với nhiều kênh khác nhau như SVM TV, SVM School…, thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Các video do Đ. sản xuất thường xoay quanh những nội dung như: “Chủ tịch giả nghèo và cái kết”, “Bị người yêu coi thường và cái kết”, “Chủ tịch về quê ăn Tết bị coi thường và cái kết”...

Trong đó, nhân vật trung tâm thường do chính Đ. thủ vai, là một người đàn ông giàu có nhưng cố tình cải trang thành kẻ nghèo khổ để thử thách lòng người. Sau nhiều tình huống bị coi thường, khinh miệt, nhân vật sẽ “lật mặt” với thân phận thật và đưa ra bài học đạo lý.