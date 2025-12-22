Ngày 20/12, Zalo AI Summit 2025 diễn ra với chủ đề “Việt Nam trong kỷ nguyên AI hóa - Vietnam in the Era of AI-fication”, quy tụ hơn 400 kỹ sư AI cùng các chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tái định hình năng lực cạnh tranh quốc gia, sự kiện đã ghi nhận những dấu ấn đáng chú ý của cộng đồng AI Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, lễ trao giải Zalo AI Challenge 2025 đã vinh danh các đội xuất sắc nhất sau hành trình cạnh tranh với 1.060 đội thi trên toàn quốc.

Năm nay, cuộc thi được thiết kế theo hướng tinh gọn nhưng có chiều sâu ứng dụng, tập trung vào hai bài toán AI gắn chặt với thực tiễn: AeroEyes - ứng dụng AI để xây dựng thuật toán điều khiển drone phục vụ tìm kiếm cứu nạn và RoadBuddy - phát triển trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình, trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo, tín hiệu và tình huống giao thông.

Kỹ sư trẻ CMC Telecom giành quán quân RoadBuddy tại Zalo AI Challenge 2025

Giữa hàng nghìn đội thi đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ, đội CtelAI của CMC Telecom đã xuất sắc giành giải Nhất bảng RoadBuddy. Hai thành viên của đội là Nguyễn Địch Nhật Minh và Nguyễn Trần Đăng Dương - những kỹ sư trẻ thuộc Khối Phân tích và Chiến lược Dữ liệu CMC Telecom, sinh năm 2002 và 2003.

Giải pháp của đội là mô hình AI có khả năng xử lý và phân tích video camera hành trình một cách hiệu quả, giúp nhận diện chính xác các tình huống giao thông phức tạp. Từ các đoạn video dài 5 - 15 giây, hệ thống có thể quan sát, hiểu ngữ cảnh và đưa ra câu trả lời phù hợp theo yêu cầu của Ban tổ chức. Cách tiếp cận này thể hiện rõ năng lực kỹ thuật vững vàng cũng như tư duy ứng dụng AI vào các bài toán thực tế, thay vì chỉ dừng ở mức thử nghiệm học thuật.

Toàn bộ giải pháp được nhóm hoàn thiện trong khoảng 20 ngày - từ thời điểm công bố đề thi đến hạn nộp bài cuối cùng. Trong quỹ thời gian ngắn, đội thi đã phải xử lý khối lượng dữ liệu lớn, liên tục tối ưu mô hình và cân bằng giữa độ chính xác, tốc độ xử lý và khả năng tổng quát hóa trước những tình huống giao thông đa dạng.

Kỹ sư Nhật Minh cho biết ở giai đoạn hiện tại, RoadBuddy có thể đóng vai trò như một trợ lý cá nhân cho tài xế, hỗ trợ tra cứu thông tin sau hành trình, kết hợp với dữ liệu về luật giao thông. Quan trọng hơn, đây là nền tảng để tiếp tục mở rộng sang các kịch bản giao thông thông minh, nơi AI có thể hỗ trợ con người ra quyết định nhanh và chính xác hơn trong môi trường thực.

Nhật Minh cũng đánh giá cao giá trị mà Zalo AI Challenge mang lại cho cộng đồng AI trẻ Việt Nam, khi ban tổ chức cung cấp bộ dữ liệu đủ lớn và được chuẩn hóa tốt. Điều này giúp các đội tập trung vào việc phát triển thuật toán và tối ưu hiệu năng mô hình - yếu tố cốt lõi để tạo ra những giải pháp có khả năng tiến xa hơn trong thực tiễn.

Với CMC Telecom, thành tích của đội CtelAI là minh chứng sinh động cho định hướng đầu tư vào dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và con người. Khi AI ngày càng trở thành nền tảng của hạ tầng số và các dịch vụ công nghệ, việc các kỹ sư trẻ có thể làm chủ những bài toán AI phức tạp, giàu tính ứng dụng cho thấy tiềm năng phát triển bền vững của nguồn nhân lực công nghệ Việt Nam.

Trong kỷ nguyên AI hóa, giá trị thực sự của trí tuệ nhân tạo không nằm ở độ phức tạp của thuật toán, mà ở khả năng chuyển hóa dữ liệu và công nghệ thành những giải pháp hữu ích cho xã hội. Hành trình đó đang được CMC Telecom bền bỉ theo đuổi, thông qua việc xây dựng năng lực dữ liệu và AI dài hạn, cùng đội ngũ kỹ sư trẻ - những người đang trực tiếp góp phần định hình tương lai AI của Việt Nam.

Thuý Ngà