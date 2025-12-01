Ngược dòng thời gian nhìn lại thời điểm năm 2017, trí tuệ nhân tạo vẫn là một từ khoá đầy mới mẻ tại Việt Nam. Các thị trường công nghệ lớn mạnh như Mỹ, Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư và nghiên cứu AI trong khoảng thời gian này nhưng với phần còn lại của thế giới, “AI” vẫn là một từ khoá thời thượng, hiện đại hơn là một công nghệ hữu hình với tính ứng dụng trong thực tiễn.

Nhưng vẫn có những kỹ sư công nghệ Việt nhìn thấu tiềm năng của “mỏ vàng” AI. Trong thế giới phẳng, một quốc gia muốn phát triển không thể nằm ngoài xu hướng chung của toàn cầu, đặc biệt với ngành công nghệ. Cộng đồng AI cần được khởi dựng, những cá nhân đam mê AI cần có cơ hội được học tập, trao đổi nghiên cứu, AI cần được công chúng biết đến như một lĩnh vực công nghệ giàu tính thực tiễn và quan trọng hơn, Việt Nam cần bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

AI - lĩnh vực công nghệ giàu tính thực tiễn cần được phát triển trong cộng đồng

Từ những yêu cầu cấp thiết của thị trường công nghệ cũng như định hướng phát triển của đất nước, Zalo AI Summit - hội nghị thường niên kết nối các kỹ sư và chuyên gia AI tại Việt Nam, đã ra đời. Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017, Zalo AI Summit chọn chủ đề "Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo - Vietnam in the era of AI" - đánh dấu một giai đoạn chuyển mình của Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ.

Ở thời điểm hiện tại, khi AI đã quen thuộc với người dân Việt Nam, các hội thảo, diễn đàn về AI không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, vào thời điểm 2017, một sự kiện như Zalo AI Summit khẳng định tính tiên phong của một đơn vị công nghệ tại Việt Nam, mở đường phát triển cho cộng đồng AI trong nước.

Không còn là một lĩnh vực nghiên cứu chỉ có ở nước ngoài, từ Zalo AI Summit, những ý tưởng AI được chia sẻ, những bài học được ghi nhận, những sản phẩm AI được giới thiệu và hoàn thiện. Sau 8 năm, cộng đồng AI Việt có quyền tự hào vì những thành tựu phát triển trí tuệ nhân tạo trong nước.

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Zalo AI Summit 2022

8 mùa Zalo AI Summit, chung một khát vọng cho Việt Nam

Trong năm đầu tiên được triển khai, Zalo AI Summit đã thu hút hơn 230 kỹ sư và lập trình viên tham gia, trong đó có nhiều tiến sĩ, thạc sĩ có tên tuổi trong lĩnh vực AI tại cả Việt Nam và các chuyên gia đang làm việc tại các tập đoàn, đơn vị nghiên cứu hàng đầu trên thế giới.

Qua từng năm, số người quan tâm theo dõi sự kiện Zalo AI Summit tăng cao, từ vài trăm người trực tiếp tham gia sự kiện tới hàng nghìn người theo dõi chương trình qua các kênh phát trực tuyến khác. Từ một sự kiện hướng tới đội ngũ kỹ sư và chuyên gia công nghệ, Zalo AI Summit thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng - các cơ quan truyền thông báo chí, sinh viên các trường đại học, đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực AI, đại diện các công ty đang ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh….

Khác nhau về công việc hay nhu cầu, những người quan tâm tới Zalo AI Summit trong suốt các mùa vừa qua đều có chung một mong ước và khát vọng đóng góp cho ngành AI nước nhà.

Năm 2020, Zalo AI Summit mang đến chủ đề "Trí tuệ nhân tạo phục vụ đời sống - AI for Daily Life". Zalo AI Summit 2020 đã chứng kiến sự ra đời của những sản phẩm AI mới như trợ lý giọng nói Kiki Auto. Sau 5 năm, Kiki Auto có hơn 1.3 triệu lượt cài đặt và sử dụng trên ô tô tại Việt Nam, trở thành một trong những trợ lý thông minh được sử dụng rộng rãi nhất trên ô tô tại Việt Nam. Ước tính cứ 5 ô tô đang chạy trên đường tại Việt Nam thì có 1 xe đang sử dụng Kiki Auto.

Năm 2023, Zalo AI Summit khai mở câu chuyện “Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tạo sinh - In the era of Generative AI”. Tại sự kiện, TS. Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Khoa học tại Zalo AI, đã chia sẻ đề tài “Phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn tại Việt Nam” (The development of Large Language Models in Vietnam). Cũng trong sự kiện, Zalo đã cho ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với 7 tỷ tham số tập trung vào tiếng Việt. Mô hình LLM của Zalo đạt 150% năng lực so với GPT3.5 của OpenAI trên Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực LLM tiếng Việt VMLU. Thời gian huấn luyện chỉ mất 6 tháng, rút ngắn so với dự kiến ban đầu là 18 tháng.

Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, Zalo từng bước đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra cuộc sống bằng việc thương mại hóa và phổ cập hóa các sản phẩm ứng dụng từ LLM.

Zalo từng bước góp phần đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra cuộc sống

Sau 8 năm, khi Việt Nam tiếp tục coi phát triển AI là động lực phát triển công nghệ đất nước, Zalo AI Summit vẫn giữ nguyên giá trị - không chỉ là một sự kiện tiên phong mở đường cho các hội thảo AI tại Việt Nam, mà tiếp tục là nơi cho ra đời những ý tưởng AI đột phá. Sự trở lại của Zalo AI Summit 2025 hứa hẹn mở ra một bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam, đánh dấu một chặng đường mới trong kỷ nguyên vươn mình công nghệ của đất nước.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2017, Zalo AI Summit là sự kiện quy tụ các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam và trên thế giới. Tại Zalo AI Summit, các chuyên gia cùng nhau thảo luận nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của người Việt bằng AI. Đây cũng là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp AI giúp cuộc sống trở nên dễ dàng, góp phần mang AI gần gũi hơn đến đời sống người Việt. Zalo AI Summit 2025 dự kiến sẽ được diễn ra trong tháng 12/2025.

Bích Đào