Truyền thông Pháp bắt đầu chỉ trích tân thuyền trưởng Zinedine Zidane sau trận thua Italia và chiến thắng nhọc nhằn của đội trước Thổ Nhĩ Kỳ ở UEFA Nations League.

Cái bóng của Didier Deschamps

Không ai đứng ngoài những lời chỉ trích. Zinedine Zidane cũng vậy. Chỉ sau vài tháng dẫn dắt đội tuyển Pháp quy tụ hàng loạt ngôi sao, ông đã phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của công việc và những lời chê đầu tiên.

Đó là chuyện lạ với một người vốn được tôn sùng gần như một vị thánh ở quê nhà, đến mức tạp chí So Foot gọi ông là “Zizou-Christ”.

Pháp chật vật vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FFF

Vậy mà nhật báo L’Équipe đã đưa Zidane vào tầm ngắm, dù tuyển Pháp giành vé vào tứ kết Nations League với ngôi đầu bảng.

Theo L’Équipe, mục tiêu của bất kỳ tân HLV trưởng nào cũng là làm tốt hơn người tiền nhiệm. Với Zidane, nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng.

Didier Deschamps từng vô địch thế giới, vào thêm một trận chung kết và một trận bán kết World Cup, đồng thời về nhì ở EURO và vô địch Nations League.

Dĩ nhiên, Deschamps có 14 năm tại vị, còn Zidane mới bắt đầu. Ông nhận được sự ủng hộ đồng loạt của báo chí và người hâm mộ. Tất cả tin rằng dưới tay Zizou, tuyển Pháp sẽ lập tức trở thành một đội bóng vừa bất khả chiến bại, vừa chơi đẹp mắt, đủ sức soán ngôi Tây Ban Nha.

Trận thua Italia ở sân San Siro khiến cơn phấn khích ấy lắng xuống (chỉ giành 1 điểm sau 2 lượt với “Azzurri”). Chiến thắng chật vật trước Thổ Nhĩ Kỳ cũng để lại dư vị đắng.

Nỗi bực bội của Zidane

Những lời chê đầu tiên nhắm vào lối chơi của “Les Bleus”. Zidane muốn đội bóng chơi cống hiến, song hàng thủ dễ bị tổn thương và đội hình thiếu cân bằng.

Báo Pháp cho rằng Mbappe có sự căng thẳng với Zidane. Ảnh: FFF

Chính ông thừa nhận không hài lòng với hiệp 1 trước Thổ Nhĩ Kỳ và dùng từ “bực bội” khi nói về cả trận đấu.

Cùng với Le Parisien và L’Équipe, Le Figaro nhận định Pháp còn cả một công trường ngổn ngang. Đội bóng “quá dễ bị tổn thương”, như những đợt tấn công liên tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ và Italia đã cho thấy.

Ở đầu sân bên kia, đội bóng áo lam cũng “thiếu thực tế” khi tạo ra nhiều cơ hội mà tận dụng được quá ít.

Trước Thổ Nhĩ Kỳ, họ tạo ra 7 cơ hội lớn, chỉ số bàn thắng kỳ vọng 3,35 nhưng chỉ giành chiến thắng tối thiểu 2-1. Riêng Kylian Mbappe bỏ lỡ 3 tình huống ngon ăn.

Thông điệp từ báo chí Pháp khá rõ. Chơi đẹp có giá trị của nó, nhưng rồi vẫn phải đưa bóng vào lưới. Zidane cũng bắt đầu nếm trải “cuộc sống bình thường” của một HLV đội tuyển, với đủ câu hỏi có thể nhanh chóng biến thành tranh cãi.

RMC Sport, một trong những kênh thể thao có tiếng ở Pháp, chỉ trích thái độ hời hợt của các cầu thủ cả trong lẫn ngoài sân, khiến người ta có cảm giác họ không mấy bận tâm đến đội tuyển, dù Zidane có mặt hay không.

Zidane bênh học trò, nói rằng họ “đã cống hiến hết mình”, đồng thời chỉ ra những thiếu sót trong khâu pressing tầm cao, lùi về hỗ trợ phòng ngự và giữ sự ổn định của hàng thủ.

Cựu tiền vệ 54 tuổi cũng tỏ ra khó chịu khi báo giới xoáy mãi vào những điểm yếu ấy. Hôm Chủ nhật, Zidane hỏi cuộc phỏng vấn truyền hình sau trận còn kéo dài bao lâu, dù người bạn Bixente Lizarazu cũng có mặt với vai trò bình luận viên.

Chờ Zidane trả lời bằng lối chơi

Thời của những lời ca ngợi mặc định và các câu hỏi đầy vẻ kính cẩn dành cho Zidane dường như đã qua. Theo L’Équipe, “Zidane sẽ dần trở thành một HLV đội tuyển như bao người khác”.

Zidane bắt đầu phải nghe những chỉ trích. Ảnh: FFF

Thời gian sẽ trả lời liệu những ý tưởng của ông có giúp tuyển Pháp thu hẹp khoảng cách với nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha hay không. “Bởi đó là lý do ông có mặt ở đây”.

Trên khán đài, người hâm mộ vẫn tôn sùng Zidane. Chỉ cần gương mặt ông xuất hiện trên màn hình lớn, tiếng hô vang tên ông lập tức nổi lên, lấn át cả những ngôi sao dưới sân. Đầu tiên là Mbappe, người mà truyền thông Pháp cho rằng đã có căng thẳng với Zidane.

“Vớ vẩn”, Zidane gạt đi. “Quan hệ vẫn bình thường, như giữa HLV và cầu thủ”.

Người ta từng nghe những cách thuyết phục hơn để nói về mối quan hệ giữa HLV trưởng và đội trưởng. Có lẽ câu chuyện ấy sẽ lại được nhắc đến vào tháng 3/2027, khi vòng tứ kết Nations League diễn ra.