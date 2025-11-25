

Zootopia 2 (Phi vụ động trời 2) có chi phí sản xuất lên tới 150 triệu USD (khoảng 3900 tỷ) sẽ công chiếu toàn cầu từ 28/11. Phim sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng cực khủng, xứng tầm siêu phẩm có quy mô lớn nhất, điên rồ nhất mà Disney từng thực hiện.

"Zootopia 2" (Phi vụ động trời 2) sẽ có suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 27/11 và chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 28/11.

Là một trong những “át chủ bài” kết năm 2025 của Disney, Zootopia 2 đang được khán giả vô cùng mong đợi khi đánh dấu sự trở lại của thương hiệu hoạt hình đình đám sau 9 năm. Phim được đạo diễn Jared Bush khẳng định có quy mô "khủng" nhất, phức tạp nhất và điên rồ nhất trong lịch sử của Disney.

Dù chưa chính thức ra rạp nhưng dự án của bộ đôi đạo diễn Jared Bush - Byron Howard đã lập thành tích không tưởng, đạt doanh thu đặt vé trước trong 3 ngày đầu tiên là 30 triệu NDT (110 tỷ đồng) riêng tại thị trường Trung Quốc, được đánh giá có độ hot ngang ngửa bom tấn Avengers: Endgame trước đó.

Bên cạnh cặp đôi Ginnifer Goodwin - Jason Bateman trong vai cặp thỏ Judy - cáo Nick, Zootopia 2 còn đồng thời sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng chất lượng, nổi tiếng và thậm chí là sao hạng A của Hollywood.

Quan Kế Huy

Sao gốc Việt từng giành Oscar cũng tham gia lồng tiếng cho "Zootopia 2".

Chủ nhân tượng vàng Oscar Quan Kế Huy có sự nghiệp hồi sinh mạnh mẽ trong 2 năm trở lại đây, giúp anh có thêm nhiều cơ hội diễn xuất mới trong các siêu phẩm nổi danh như Loki hay Kungfu Panda 4. Sau một loạt vai lồng tiếng thành công trước đó, sao nam 54 tuổi tiếp tục tham gia Zootopia 2 với vai Gary De’Snake.

Ngay từ trong trailer, Gary đã trở thành tâm điểm khi trở thành khách không mời, phá vỡ tiền lệ chưa từng có bò sát bén mảng vào Zootopia. Hắn là rắn hổ mang chúa xanh, dài 3,7 mét và đang truy lùng một thứ quan trọng, có thể thay đổi cục diện thành phố mãi mãi.

Quan Kế Huy chia sẻ trong một phỏng vấn loài rắn rất hay bị hiểu lầm là phản diện, kẻ mưu mô và anh muốn mang đến một góc nhìn khác qua nhân vật lần này. Gary không chỉ xuất hiện để “lật tung” Zootopia mà còn là chìa khóa mở ra bí mật về Lynxley, gia tộc lâu đời và hùng mạnh bậc nhất thành phố.

Idris Elba

Idris Elba được tạp chí People vinh danh là "Người đàn ông quyến rũ nhất còn sống" vào năm 2018.

Trong Zootopia 2, Idris Elba tiếp tục lồng tiếng cho Bogo, trưởng đồn cảnh sát trâu rừng nghiêm khắc. Nhân vật này tiếp tục thể hiện sự nghiêm nghị của mình nhưng lần này phải đối mặt với thử thách mới: tìm cách để cặp bài trùng Nick và Judy phối hợp nhịp nhàng sau khi nhậm chức chính thức. Với mối quan hệ mập mờ hiện tại, cặp cáo - thỏ chắc chắn sẽ khiến sếp đau đầu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nổi tiếng là một trong những ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood, Idris Elba cũng không ít lần gây sốt với các vai lồng tiếng của mình như loạt phim Nhím Sonic, The Jungle Book... Lần này, ngôi sao từng tạp chí People vinh danh “hấp dẫn nhất hành tinh” sẽ mang đến một Bogo sinh động, nhiều vai trò hơn nữa chứ không chỉ cắm rễ ở sở cảnh sát.

Macaulay Culkin và Brenda Song

Ngôi sao Ở nhà một mình Macaulay Culkin và bà xã - nữ diễn viên đình đám Brenda Song lần đầu hợp tác trên màn ảnh nhưng lại vào vai hai anh em của gia tộc Lynxley trong Zootopia 2. Cattrick và Kitty Lynxley khác biệt hoàn toàn với Pawbert, có vẻ ngoài “chanh sả” nhưng lại thích khẩu nghiệp về những người xung quanh. Trong đó, Cattrick còn mang tham vọng muốn kế thừa gia tộc nên có ý xem thường cậu em của mình.

Đều là những ngôi sao bắt đầu sự nghiệp từ khi còn rất trẻ, cả Culkin và Song đều được trông chờ sẽ mang phong cách bất cần, đầy cá tính trứ danh của mình trở lại thông qua hai anh em Lynxley, như những gì mà cặp đôi từng ghi điểm với nhân vật cậu bé Kevin hay tiểu thư London Tipton trong series ăn khách của Disney Cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody.

Shakira



Từng ghi điểm trong phần 1, “nữ hoàng nhạc latin” Shakira tái xuất "Zootopia 2" với vai sao nhạc pop Gazelle.

Ngoài lồng tiếng, Shakira còn sáng tác và thể hiện ca khúc chủ đề lần này của phim là Zoo, được mong đợi sẽ bùng nổ không thua gì Try Everything của 9 năm trước. Trong lần trở lại này, nàng hươu Gazelle sẽ trình diễn trong buổi hòa nhạc kỷ niệm tường khí hậu của thành phố, cũng là thời điểm vụ án chính trong phim xảy ra.