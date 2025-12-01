Sau 2 tuần làm mưa làm gió ở phòng vé, Truy tìm long diên hương với sự tham gia của Doãn Quốc Đam đã mất ngôi đầu bảng về tay bom tấn hoạt hình Hollywood Zootopia 2. Riêng 3 ngày cuối tuần qua, Zootopia 2 thu 41,6 tỷ đồng với 402,7 nghìn vé bán ra từ 9.471 suất chiếu. Tính cả doanh thu các suất chiếu sớm và vé đặt trước, phim thu 47 tỷ đồng, con số khá ấn tượng với một phim hoạt hình Hollywood.

Cảnh trong phim "Zootopia 2". Ảnh: Disney.

Với những điểm số ấn tượng, Zootopia 2 được nhiều khán giả Việt lẫn quốc tế đồng tình là phần hậu truyện xuất sắc nhất của Disney trong nhiều năm trở lại đây.

Phim tiếp tục là một “bữa tiệc thị giác” đúng nghĩa và không thua kém phần 1. Thậm chí, đội ngũ Disney Animation đã đẩy chất lượng hoạt hình lên một tầm cao mới với lông thú mềm mại chân thực đến từng sợi, ánh sáng tương tác với môi trường sống động và những phân đoạn hành động, truy đuổi qua khắp các khu vực quanh Zootopia được dàn dựng cực kỳ mãn nhãn.

Doãn Quốc Đam được khen ngợi trong phim "Truy tìm long diên hương".

Tuy bị đẩy xuống vị trí á quân nhưng Truy tìm long diên hương vẫn thu về 18 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần và hiện đã cán mốc 177 tỷ đồng doanh thu. Phim cũng vượt mặt hàng loạt tác phẩm mới ra rạp cuối tuần qua.

Trong khi đó, bộ phim mới ra rạp Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện chỉ về vị trí thứ 3 với doanh thu 5,3 tỷ đồng. Vị trí thứ 4 thuộc về 'lính mới' Phòng trọ ma bầu với 2,5 tỷ đồng.

Chốt sổ vị trí thứ 5 là Cưới vợ cho cha với sự tham gia của NSND Hồng Vân với doanh thu khiêm tốn 1,2 tỷ đồng và hiện chỉ đạt 8 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu.

Quán Kỳ Nam với sự góp mặt của 2 diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát ra rạp cuối tuần qua nhưng thuộc dòng phim nghệ thuật kén người xem nên chỉ đứng thứ 6 phòng vé với doanh thu gần 1 tỷ đồng.