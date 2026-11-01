Carlos Alcaraz xuất sắc đánh bại Ben Shelton 7-6, 7-5 trong trận chung kết Paris Masters 2026, qua đó lần đầu đăng quang giải ATP Masters 1000 tại Pháp, đồng thời phục thù đối thủ Mỹ.

Video highlights Carlos Alcaraz 2-0 Ben Shelton:

Carlos Alcaraz khép lại hành trình tại Paris Masters 2026 bằng chiến thắng thuyết phục trước Ben Shelton, qua đó lần đầu chinh phục danh hiệu ATP Masters 1000 trên đất Pháp.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng khi Shelton phát huy những cú giao bóng uy lực, liên tục gây khó khăn cho tay vợt Tây Ban Nha.

Alcaraz phục thù Shelton để lần đầu vô địch Paris Masters - Ảnh: RPM

Trong set mở màn, Alcaraz phải cứu thành công sáu break point, trong khi không tận dụng được hai cơ hội bẻ game của đối thủ.

Hai tay vợt buộc phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, Alcaraz thi đấu bản lĩnh, tận dụng những lỗi đánh thuận tay của Shelton để thắng 7-5, khép lại set đầu 7-6.

Sang set hai, Shelton bất ngờ giành break, vượt lên dẫn 4-2. Tuy nhiên, Alcaraz nhanh chóng lấy lại thế trận, đòi break để cân bằng tỷ số 4-4.

Đến game thứ 12, khi Shelton giao bóng để níu kéo trận đấu, Alcaraz tận dụng những sai lầm của đối thủ trước khi tung cú trái tay dọc dây quyết định, giành chiến thắng 7-5.

Chung cuộc, Alcaraz đánh bại Shelton 2-0 (7-6, 7-5), chính thức đăng quang Paris Masters 2026. Đây là danh hiệu Masters 1000 thứ chín và chức vô địch ATP thứ 29 trong sự nghiệp ngôi sao 23 tuổi.

Đáng chú ý, Alcaraz trở thành tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên vô địch Paris Masters kể từ David Ferrer năm 2012.

Chiến thắng còn giúp "Tiểu Nadal" phục thù thất bại trước Shelton tại tứ kết US Open 2026, đồng thời hoàn tất hai tuần thi đấu thành công sau chức vô địch Vienna Open.

Với danh hiệu vừa giành được tại Paris, Alcaraz tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng trước thềm ATP Finals 2026.