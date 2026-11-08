Carlos Alcaraz thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Casper Ruud sau hai set với tỷ số 6-4, 6-4, qua đó giành quyền vào chung kết Paris Masters 2026 gặp Ben Shelton.

Video highlights Carlos Alcaraz 2-0 Casper Ruud:

Sau chiến thắng nghẹt thở trước Taylor Fritz ở tứ kết, Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định đẳng cấp bằng màn trình diễn thuyết phục trước Casper Ruud tại bán kết Paris Masters 2026.

Ngay từ set mở màn, tay vợt người Tây Ban Nha chủ động kiểm soát thế trận bằng những cú đánh uy lực và khả năng di chuyển linh hoạt. Alcaraz tận dụng thành công cơ hội giành break để thắng 6-4.

Alcaraz còn cách chức vô địch Paris Masters 2026 một trận đấu nữa - Ảnh: RPM

Sang set hai, Casper Ruud nỗ lực vùng lên nhưng vẫn không thể tạo ra khác biệt. "Tiểu Nadal" tiếp tục duy trì sự ổn định, thực hiện nhiều pha xử lý kỹ thuật đẹp mắt, đáng chú ý là cú bỏ nhỏ bằng vô lê đầy ngẫu hứng.

Alcaraz thêm một lần bẻ game giao bóng của đối thủ, khép lại set hai với chiến thắng 6-4.

Chung cuộc, ngôi sao Tây Ban Nha thắng 2-0 sau 86 phút, không phải đối mặt với bất kỳ break point nào. Đáng chú ý, Alcaraz chỉ mất chín điểm trong các game cầm giao bóng.

Chiến thắng giúp tay vợt 23 tuổi lần thứ 11 góp mặt ở chung kết một giải ATP Masters 1000.

Đối thủ cuối cùng của Alcaraz là Ben Shelton, người vừa ngược dòng đánh bại Luca Van Assche 5-7, 6-3, 6-4. Dù dẫn Shelton 3-1 về đối đầu, Alcaraz vẫn phải cảnh giác bởi tay vợt Mỹ từng đánh bại anh tại US Open 2026.