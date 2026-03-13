Thông tin trên có trong báo cáo của Sở Công Thương TPHCM tại Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại THCM”, diễn ra chiều 13/3.

Cũng theo báo cáo, tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu năm 2025 của thành phố là khoảng 4,75 triệu tấn. Trong khi đó, nhu cầu xăng dầu năm 2026 được dự ước là 5,11 triệu tấn, tăng khoảng 7,6% so với năm ngoái.

Hiện, địa bàn thành phố có 1.191 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 425 đại lý, 66 thương nhân phân phối, 12 thương nhân đầu mối và 2 thương nhân sản xuất, phân phối.

Mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại TPHCM được phân bố khá rộng, góp phần đáp ứng nhu cầu thường xuyên của người dân và doanh nghiệp. Bình quân, 1 cửa hàng xăng dầu phục vụ hơn 12.300 người.

Chỉ tiêu về điện, xăng dầu, khí của TPHCM đến năm 2030. (Nguồn: Sở Công Thương)

Theo đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống phân phối xăng dầu của TPHCM có quy mô lớn, đóng vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với nhu cầu nội tại của thành phố mà còn gắn với chức năng trung chuyển, liên kết vùng và phục vụ lưu thông hàng hóa trên địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuy nhiên, Sở Công Thương cũng chỉ ra một số hạn chế trong hệ thống xăng dầu tại thành phố. Đơn cử, việc phân bố mạng lưới giữa khu vực trung tâm với vùng ven, ngoại thành, khu vực cửa ngõ, hải đảo chưa thật sự đồng đều.

Thực tiễn từ năm 2022 đến nay cho thấy, dù mạng lưới lớn nhưng khi thị trường biến động mạnh, hệ thống cung cấp xăng dầu vẫn có thể xuất hiện tình trạng thiếu hụt cục bộ, có thời điểm nhiều cửa hàng tạm ngưng bán hoặc bán cầm chừng do nguồn cung bị gián đoạn, chiết khấu thấp và điều phối chưa kịp thời. Điều này cho thấy năng lực chống chịu của thị trường xăng dầu còn chưa đồng đều, cần tiếp tục được củng cố.

Tổng kho Phú Xuân - Nhà Bè sẽ bổ sung thêm 450.000 m3 sức chứa xăng dầu

Theo định hướng đến năm 2030, phía Sở Công Thương TPHCM cho hay, dự án Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè dự kiến bổ sung thêm 450.000 m3 sức chứa, góp phần nâng cao năng lực dự trữ, điều tiết cho TPHCM và khu vực.

Đáng chú ý, đây là dự án do Công ty CP Kho cảng xăng dầu hàng không miền Nam làm chủ đầu tư và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1030 (tháng 7/2017) về Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Dự án là công trình trọng điểm nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Ước tính, khi Tổng kho xăng dầu Phú Xuân – Nhà Bè được đưa vào sử dụng sẽ giúp tăng dự trữ thương mại khoảng 16 ngày tiêu thụ cho khu vực phía Nam và 45 ngày tiêu thụ cho TPHCM.

Hiện trạng vị trí đặt dự ánTổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè chiều 13/3. (Ảnh: Google Maps)

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự bất ổn của thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế đã làm tiến độ xây dựng công trình kho cảng bị đình trệ. Mặt khác, việc thiếu hụt nguồn vốn đã khiến công trình rơi vào bế tắc.

Theo TTXVN, tới thời điểm năm 2023, Tổng kho xăng dầu Phú Xuân – Nhà Bè đã thi công được 70% cầu cảng; vật tư thiết bị chuẩn bị cho việc xây dựng kho chứa 230.000 m3 đạt 80%.

Tới nay, tổng kho xăng dầu quan trọng này vẫn chưa đi vào hoạt động.

Giá nguyên liệu đầu vào ngành nhựa đã đắt gấp đôi Cũng tại hội thảo nêu trên, ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn cho biết, các doanh nghiệp trong ngành nhựa đang rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu phục vụ sản xuất do tác động từ cuộc chiến tại Iran. Theo ông, năng lực dự trữ tốt nhất của doanh nghiệp trong ngành cũng chỉ kéo dài được 3 tháng. Tức là, từ tháng 6/2026 trở đi, doanh nghiệp sẽ không còn nguyên liệu đầu vào để sản xuất. Hiện, giá nguyên liệu trong ngành nhựa đắt tới mức nếu một công ty có nguyên liệu tồn kho và bán ra thì còn lời hơn cả sản xuất. Ông dẫn chứng, giá hạt nhựa nhập khẩu cách đây 2 tuần là 860 USD/tấn. Tới ngày hôm nay (13/3), giá đã lên mức 1.600 USD/tấn, tức là gần gần đôi. Từ thực tế hiện nay, ông kiến nghị các cơ quan chức năng cần thực hiện khảo sát và có số liệu cụ thể về dự trữ trong một số ngành quan trọng như thép, nhựa, giấy ... Khi có số liệu cụ thể, mỗi ngành có thể xây dựng các chiến lược ứng phó nếu nguồn nguyên liệu bị biến động mạnh. Từ đó, doanh nghiệp không bị động trong kế hoạch sản xuất.