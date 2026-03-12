Theo ghi nhận trong sáng nay, cùng với việc nguồn cung ổn định và giá xăng dầu giảm mạnh, tình hình tại các cây xăng nội đô Hà Nội đã trở lại bình thường. Hoạt động bán lẻ diễn ra thuận lợi, người dân không còn phải chờ đợi lâu như những ngày trước. Giao thông quanh các cửa hàng xăng dầu cũng trở nên thông thoáng hơn.

Tại một cửa hàng xăng dầu trên phố Nguyễn Lương Bằng, lượng phương tiện đến đổ xăng rải rác. Khách hàng chỉ mất vài phút là đổ xăng xong. Khác hẳn với cảnh đông đúc, chen chúc từng xảy ra cách đây vài ngày, khi nhiều người phải xếp hàng dài chờ đến lượt mua xăng.

Anh Việt (một lái xe công nghệ thường xuyên di chuyển trong nội đô) cho biết anh khá bất ngờ trước sự thay đổi này. Cách đây mấy hôm, anh Việt phải xếp hàng gần một tiếng mới đổ được xăng còn sáng nay chỉ mất vài phút là xong.

Ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu khác ở các khu vực như Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân… lượng khách cũng không quá đông. Nhân viên bán hàng làm việc liên tục nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện.

Chị Hải (một khách hàng sống tại Thanh Xuân) cho biết trước đó chị chưa vội đổ xăng vì nghe nhiều người nói phải xếp hàng dài, thậm chí có người đi đổ xăng vào nửa đêm để tránh đông. Sáng nay chị khá bất ngờ vì vắng khách và đổ xăng rất nhanh, lại đúng lúc giá xăng giảm nên thấy rất vui.

Trước đó, tại nhiều cây xăng trên địa bàn Hà Nội từng xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài mua xăng. Liên quan đến diễn biến giá xăng dầu, từ 22h ngày 11/3, giá xăng RON95-III đã được điều chỉnh giảm xuống còn 25.240 đồng/lít, trong khi dầu diesel giảm mạnh 4.240 đồng, xuống mức 26.470 đồng/lít.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội sáng nay:

Cây xăng khu vực vành đai 3.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực Linh Đàm.

Điểm bán xăng tại đường Giải Phóng thông thoáng.

Điểm bán xăng tại đường Giải Phóng - Trường Chinh.

Điểm bán xăng dầu tại công viên Thống Nhất.

Cây xăng phố Nam Đồng - Nguyễn Lương Bằng không còn cảnh xếp hàng dài.

Người dân mua xăng nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu.

Điểm bán lẻ xăng dầu tại đường Láng.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại phố Thái Thịnh.

Khách hàng mua xăng thuận tiện nhanh chóng.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại đường Lê Văn Lương.