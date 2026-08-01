Bằng sáng chế về AI Y học

Bằng sáng chế được EPO công bố trên European Patent Bulletin ngày 8/7/2026, đánh dấu cột mốc mới trong hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ quốc tế của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cũng như ĐH Quốc gia TPHCM.

Đây là bằng sáng chế châu Âu đầu tiên của ĐH Quốc gia TPHCM trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng trong y học.

Sáng chế do TS Lê Khánh Duy (Khoa Công nghệ Thông tin) làm trưởng nhóm, cùng PGS.TS Trần Minh Triết - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và hai cựu sinh viên Chương trình Cử nhân Tài năng khóa 2018 là Nguyễn Hồ Thăng Long, Phạm Minh Khôi (hiện là nghiên cứu sinh tại Dublin City University, Ireland) thực hiện.

4 nhà khoa học được cấp bằng sáng chế châu Âu

Theo TS Lê Khánh Duy, công trình tập trung giải quyết bài toán gán nhãn dữ liệu ảnh chụp CT và MRI - khâu nền tảng để xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống AI trong y học.

Hiện nay, với các bộ dữ liệu gồm hàng trăm đến hàng nghìn lát cắt, chuyên gia phải xác định chính xác cơ quan hoặc vùng tổn thương trên từng ảnh. Công việc này tốn nhiều thời gian, công sức và dễ xảy ra sai lệch giữa các lát cắt, ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu.

Để khắc phục hạn chế đó, nhóm nghiên cứu đã phát triển giải pháp hỗ trợ gán nhãn ảnh y tế ba chiều bằng cách kết hợp các thuật toán thị giác máy tính với phương pháp hiển thị dữ liệu. Sau khi người dùng gán nhãn hoặc hiệu chỉnh trên một lát cắt, hệ thống sẽ tự động dự đoán và lan truyền kết quả sang các lát cắt lân cận, đồng thời hiển thị mức độ tin cậy của từng dự đoán để người dùng kiểm tra, điều chỉnh khi cần.

Nhờ cơ chế này, thời gian gán nhãn được rút ngắn đáng kể, đồng thời nâng cao tính nhất quán của bộ dữ liệu huấn luyện - yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của các mô hình AI trong chẩn đoán hình ảnh.

TS Lê Khánh Duy cho rằng giá trị cốt lõi của sáng chế không nằm ở việc tạo ra một thuật toán AI mới, mà ở việc đề xuất phương thức tương tác hiệu quả hơn giữa con người và hệ thống trong quá trình gán nhãn dữ liệu.

"Giải pháp giúp người dùng xử lý nhanh hơn trên số lượng lớn ảnh y khoa, qua đó nâng cao hiệu quả xây dựng dữ liệu phục vụ phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo", ông cho biết.

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng công nghệ sẽ được tích hợp vào các phần mềm gán nhãn dữ liệu hình ảnh y tế, góp phần tạo ra nhiều bộ dữ liệu chất lượng cao phục vụ nghiên cứu và phát triển các hệ thống AI trong chẩn đoán, phân tích ảnh y khoa.

2 tháng có 2 bằng sáng chế của Mỹ và châu Âu

Trước đó, 4 nhà khoa học Việt Nam cũng được Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ (USPTO) cấp bằng sáng chế cho công nghệ chế tạo memristor trên nền vật liệu oxit crom (CrOₓ), mở ra hướng phát triển phần cứng AI thế hệ mới.

Các tác giả gồm PGS.TS Phạm Kim Ngọc, ThS Phạm Phú Quân - Trường ĐH Khoa học tự nhiên), GS.TS Phan Bách Thắng - Trường ĐH Khoa học Sức khoẻ (ĐH Quốc gia TPHCM) và PGS.TS Nguyễn Trần Thuật - Viện Bán dẫn và Vật liệu Tiên tiến (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Bằng sáng chế Memristor Structures with Analog Switching Characteristics and Method for Fabricating the Same được USPTO cấp ngày 30/6/2026.

Điểm đột phá của công trình là phát triển nền tảng vật liệu oxit crom (CrOₓ), thay vì các vật liệu phổ biến như TiO₂, HfOₓ hay TaOₓ. Nền tảng này có thể kết hợp linh hoạt với nhiều lớp oxit và điện cực kim loại để tạo ra các thế hệ memristor mới.

Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ cho phép phát triển các linh kiện lưu trữ đa trạng thái, hoạt động phi tuyến, tạo nền tảng xây dựng khớp thần kinh nhân tạo cho các hệ thống tính toán mô phỏng não người.

4 nhà khoa học được cấp bằng sáng chế của Mỹ

Bằng sáng chế cũng đề xuất kiến trúc mảng memristor tích hợp, trong đó mỗi linh kiện vừa lưu trữ vừa xử lý dữ liệu ngay tại chỗ, thay vì liên tục truyền dữ liệu giữa bộ nhớ và bộ xử lý. Cách tiếp cận này mở đường cho các chip In-Memory Computing và Neuromorphic Computing, giúp AI xử lý nhanh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn.

Bằng sáng chế là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu bán dẫn của các nhà khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.

Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn các nhà khoa học của Việt Nam trong đó đa phần đến từ ĐH Quốc gia TPHCM được cấp 2 bằng sáng chế, 1 của Mỹ và 1 của châu Âu.