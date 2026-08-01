GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho hay, việc thành lập Khoa Y Dược không chỉ là sự ra đời của một đơn vị đào tạo mới, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa sứ mệnh của trường trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát biểu tại lễ ra mắt Khoa Y dược. Ảnh: Thanh Hùng.

Theo bà Thanh, định hướng của trường là đẩy mạnh đào tạo những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và các đối tác Pháp có thế mạnh. “Khoa Y Dược chính là sự kết tinh của định hướng đó, kết nối nhu cầu phát triển của Việt Nam với tinh hoa của nền giáo dục và khoa học Pháp, hướng tới các chuẩn mực quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Chúng tôi muốn xây dựng một môi trường học thuật hiện đại, nơi sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc, tư duy khoa học, năng lực nghiên cứu, khả năng hội nhập quốc tế, làm chủ những tiến bộ không ngừng của khoa học và công nghệ”, bà Thanh nói.

PGS.TS Phạm Thế Hải, Phụ trách Khoa Y dược của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, định hướng phát triển của Khoa là không “sao chép” một mô hình có sẵn, mà phát triển từ những lợi thế riêng của trường, gồm: mối quan hệ với Pháp và mạng lưới quốc tế trong đó có các trường đại học và bệnh viện danh tiếng; hệ sinh thái khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội và PGS.TS Phạm Thế Hải, Phụ trách Khoa Y dược (bìa phải) trong nghi thức trao áo blouse trắng cho đại diện sinh viên các khóa. Ảnh: Thanh Hùng.

Về định hướng, ông Hải cho hay, trong giai đoạn từ năm 2026-2027, Khoa Y dược cũng như trường sẽ tập trung xây dựng nền tảng qua việc củng cố chương trình Dược học, gồm Dược lý - Dược lâm sàng; Công nghiệp dược - Bào chế.

Ở giai đoạn 2027-2030, trường hướng đến mở và đào tạo các ngành có nhu cầu xã hội cao như: Công nghệ Dược, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Dinh dưỡng.

Từ năm 2030, trường dự kiến sẽ mở rộng đào tạo sau đại học, chuẩn bị đào tạo Y đa khoa.

Đại diện Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển các lĩnh vực chiến lược như Y khoa, Điện hạt nhân và nhiều ngành khoa học, công nghệ tiên tiến khác; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu liên ngành nhằm góp phần giải quyết những bài toán lớn của đất nước.