Chiều 1/8, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội đồng thi tỉnh đã quyết định hủy kết quả các bài thi, môn thi của 5 thí sinh do vi phạm Quy chế thi. Trong số này có thí sinh N.M.K., con trai ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực.

Theo Sở GD-ĐT, sau khi tiếp nhận phản ánh về dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng xác minh theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo kỳ thi tỉnh.

Kết quả xác minh của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho thấy có đủ căn cứ xác định 6 thí sinh tại điểm thi này vi phạm quy chế thi. Trên cơ sở đó, Hội đồng thi tỉnh quyết định hủy kết quả các bài thi, môn thi của 5 thí sinh và đã thông báo trực tiếp đến phụ huynh, thí sinh liên quan. Đối với thí sinh còn lại, Sở GD-ĐT đã báo cáo, xin ý kiến Bộ GD-ĐT về hình thức xử lý.

Đối với cán bộ, giáo viên có dấu hiệu vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh. Sau khi có kết luận, Hội đồng thi tỉnh, Sở GD-ĐT và các cơ quan liên quan sẽ xử lý theo quy chế thi và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các nội dung phản ánh vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng kèm hình ảnh chụp email và tin nhắn gửi đến các cơ quan chức năng, phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung phản ánh, tại các phòng thi số 61, 64 và 65, một số cán bộ coi thi, thành viên hội đồng thi bị tố "làm ngơ", thậm chí trực tiếp hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Người phản ánh cũng cho rằng có tình trạng thí sinh rời chỗ ngồi để chép bài của nhau, khiến phòng thi lộn xộn.

Bài đăng còn nêu tại phòng thi số 61 có con trai của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, dự thi. Người phản ánh đề nghị Bộ GD-ĐT vào cuộc làm rõ để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, xác nhận con trai ông dự thi tại phòng số 61, cùng phòng còn có con của một giáo viên khác trong trường. Tuy nhiên, ông từng khẳng định thông tin giám thị hướng dẫn bài cho thí sinh là không đúng sự thật.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố hai giáo viên coi thi của Trường THPT Lê Trực là ông Trần Đức Lực (SN 1979) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) để điều tra hành vi vi phạm quy chế thi, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.