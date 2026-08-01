Trong giai đoạn 2023-2025, tại các trường y dược phía Bắc, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt vẫn là hai ngành có mức điểm chuẩn cao nhất. Trong khi đó, các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Y tế công cộng… thường có mức điểm chuẩn thấp hơn.

Trong số các trường phía Bắc, ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội luôn dẫn đầu với mức điểm 27,73-28,27, tiếp đến là ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại các trường còn lại, điểm chuẩn ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt chủ yếu dao động trong khoảng 24,5-26,5 điểm.

Trường Đại học Y Hà Nội

Hai ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt luôn là những ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội, duy trì trên 27,3 điểm trong suốt ba năm qua. Riêng ngành Y khoa, điểm chuẩn hai năm gần đây lần lượt đạt 28,27 và 28,13 điểm.

Phần lớn các ngành còn lại đều lấy trên 20 điểm. Song một số ngành có năm chỉ lấy 17-19 điểm như Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng tại phân hiệu Thanh Hóa…

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội 3 năm qua:

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, luôn duy trì quanh ngưỡng 27 điểm.

Tuy nhiên trong năm 2025, nhiều ngành đồng loạt giảm mạnh, chẳng hạn Điều dưỡng giảm từ 24,49 điểm năm 2024 xuống còn 19 điểm năm 2025, ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học và Kỹ thuật Xét nghiệm y học đều giảm trên 3 điểm so với năm 2024.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm qua:

Trường Đại học Dược Hà Nội

Dược học luôn là ngành có điểm chuẩn cao nhất vào Trường Đại học Dược Hà Nội, dao động 24,5-25,5 điểm trong ba năm gần đây.

Trong khi đó, ba ngành còn lại đều giảm sâu vào năm 2025. Hóa dược vẫn duy trì trên 23 điểm, trong khi Hóa học và Công nghệ sinh học cùng giảm xuống còn khoảng 20-21 điểm vào năm 2025, thấp hơn gần 4 điểm so với năm 2024.

Biến động điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội 3 năm qua:

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Y khoa luôn là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam những năm qua, dao động 24-26 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn ngành Y học cổ truyền và Dược học thường dao động 21-23,5 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam 3 năm qua như sau:

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Y khoa và Răng - Hàm - Mặt luôn dẫn đầu về điểm chuẩn tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, đều duy trì quanh mức 26 điểm trong ba năm qua. Đặc biệt, Răng - Hàm - Mặt gần như không biến động.

Ở nhóm ngành còn lại, điểm chuẩn năm 2025 giảm khá rõ. Các ngành thường có điểm chuẩn khoảng 22-24 gồm Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Các ngành còn lại hầu hết đều trên 20, trừ ngành Hộ sinh.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên 3 năm qua như sau:

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Y khoa và Răng - Hàm - Mặt vẫn luôn là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, ở mức 25-26 điểm.

Năm 2025, ngành Dược học giảm mạnh từ 24,59 xuống 20 điểm, trong khi Y học cổ truyền tăng lên 24,03 điểm. Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm y học cũng tăng 1-2 điểm so với hai năm trước.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 3 năm qua:

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Y khoa là ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Y Dược Thái Bình, dao động 24,6-26,17 điểm.

Năm 2025 là năm điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Thái Bình giảm mạnh nhất trong ba năm qua. Y khoa giảm xuống 24,6 điểm, thấp hơn gần 2 điểm so với năm trước. Dược học, Điều dưỡng, Y học cổ truyền và Kỹ thuật Xét nghiệm y học đều giảm mạnh, phổ biến chỉ còn 17-20 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Thái Bình 3 năm qua:

Trường Đại học Y tế Công cộng

Điểm chuẩn Trường Đại học Y tế Công cộng những năm qua thường dao động 16-23,5 điểm, trong đó cao nhất thường là ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng hoặc Công tác xã hội.

Một số ngành có điểm chuẩn thấp như Khoa học dữ liệu hoặc Y tế công cộng, thường dưới 20 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y tế Công cộng 3 năm qua:

Theo chuyên gia tuyển sinh, tổ hợp B00 (Toán - Hóa học - Sinh học) có điểm trung bình tăng từ 18,29 lên 19,69, tức tăng tới 1,4 điểm; trung vị tăng gần 2 điểm, từ 18 lên 19,95. Phổ điểm dịch chuyển rõ sang vùng 20-23 điểm, trong khi số thí sinh đạt điểm tuyệt đối tăng từ 1 lên 4.

Do đó, chuyên gia nhận định đây sẽ là tổ hợp có mức cạnh tranh lớn nhất mùa tuyển sinh năm 2026. Các ngành như Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Công nghệ sinh học và nhóm ngành khoa học sức khỏe nhiều khả năng sẽ có điểm chuẩn tăng rõ rệt.

Học phí ngành Kế toán, Kiểm toán tại các đại học phía Bắc từ 20 triệu đồng/năm Không tính các chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế, học phí ngành Kế toán, Kiểm toán tại nhiều đại học ở Hà Nội phổ biến với mức 25-35 triệu đồng/năm.