Ngày 2/12, Fortune phối hợp cùng Great Place To Work® công bố danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia. Đây là lần đầu tiên danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For™ được mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

Hơn 1,3 triệu người lao động đã tham gia khảo sát đánh giá văn hóa nơi làm việc của họ và có hơn 550.000 phản hồi được xác thực.

Việt Nam chiếm 10 vị trí trong danh sách, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng văn hóa nơi làm việc để thu hút và giữ chân nhân tài. Các doanh nghiệp này gây ấn tượng với các chính sách hỗ trợ người lao động mang tính tiên phong như mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần, chế độ nghỉ phép gia đình hào phóng, sáng kiến xây dựng tinh thần kiên định và thích nghi trước biến động kinh tế.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất có hai doanh nghiệp nằm trong top 10, gồm Hệ thống Y tế Vinmec (xếp thứ 7) và Highlands Coffee (xếp thứ 9).

Kết quả này chứng minh các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng môi trường làm việc giàu sự tin cậy, hỗ trợ, sánh ngang các tập đoàn đa quốc gia về trải nghiệm của người lao động.

Các doanh nghiệp Việt Nam có tên trong danh sách Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025

Để được xếp hạng, doanh nghiệp trước tiên phải đạt chứng nhận Great Place To Work, có tối thiểu 200 nhân sự trên khắp Đông Nam Á tại thời điểm được chứng nhận.

Danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia dựa trên kết quả khảo sát Trust Index™ độc quyền của Great Place To Work. Khảo sát này đánh giá trải nghiệm người lao động dựa trên phản hồi bảo mật danh tính và đối chiếu với dữ liệu nhân sự của doanh nghiệp tham gia. Chỉ những doanh nghiệp đạt được điểm đánh giá cao nhất và nhất quán từ người lao động, bất kể vị trí, thâm niên, mới có thể góp mặt. Do đó, danh sách này là thước đo toàn diện về trải nghiệm của người lao động.

Ông Roland Wee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Great Place To Work ASEAN & ANZ

“Các doanh nghiệp Việt Nam đạt thành tích ấn tượng này nhờ xây dựng sự tin cậy và quan tâm với người lao động của mình”, ông Roland Wee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Great Place To Work ASEAN & ANZ, chia sẻ.

Theo ông, Great Place To Work hợp tác cùng Fortune để ra mắt danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For™ tại Đông Nam Á bởi khu vực này đang trở thành trung tâm đổi mới với mức đầu tư kỷ lục vào trải nghiệm nơi làm việc và nhu cầu cấp thiết về nhân lực chất lượng cao đang định hình lại cách doanh nghiệp cạnh tranh.

Fortune từng phối hợp Great Place To Work® công bố danh sách thường niên Fortune 100 Best Companies to Work For™ tại Mỹ và châu Âu.

Great Place To Work® là cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc với hơn 30 năm kinh nghiệm giúp mọi nơi làm việc trở thành nơi làm việc xuất sắc vì tất cả. Phương pháp và nền tảng của Great Place To Work® cho phép các tổ chức thực sự nắm bắt, phân tích và hiểu được trải nghiệm của tất cả người lao động. Các nghiên cứu đột phá giúp các tổ chức có thể xây dựng văn hóa giữ chân nhân tài và khai phá được tiềm năng của mỗi người lao động. Từ năm 2022, Great Place To Work® đã cho ra mắt Bảng xếp hạng thường niên Best Workplaces™ in Vietnam (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam), vinh danh các doanh nghiệp theo ba hạng mục Doanh nghiệp lớn (trên 1.000 người lao động), Doanh nghiệp vừa (100-999 người lao động) và Doanh nghiệp nhỏ (10-99 người lao động). Thông tin chi tiết theo dõi tại www.greatplacetowork.com.vn.

Anh Tú