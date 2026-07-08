Ngày 8/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) thông tin về sức khỏe của em Đ.M.H (14 tuổi, ngụ Lâm Đồng) nghi bị bạo lực học đường dẫn đến ảnh hưởng tâm lý và có hành vi tự gây thương tích tại nhà. Em H. đã hồi phục sau gần hai tháng điều trị tích cực.

Trước đó, ngày 15/5, gia đình phát hiện em H. có hành vi tự gây thương tích tại nhà, rơi vào tình trạng nguy kịch. Người nhà đã sơ cứu tại chỗ trước khi đưa em đến bệnh viện địa phương cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương não do thiếu oxy và tổn thương cột sống cổ.

Các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa, điều trị tích cực cho bệnh nhân bằng thở máy, kiểm soát phù não, ổn định điện giải kết hợp vật lý trị liệu. Sau gần hai tháng, em H. cai được máy thở, tự thở được và phục hồi tri giác.

Sau hai tháng điều trị, nam sinh đã cai được máy thở, tự thở được và phục hồi tri giác. Ảnh: BVCC

Qua khai thác tâm lý, các bác sĩ xác định em H. rơi vào khủng hoảng tâm lý kéo dài do bị một nhóm bạn học chặn đường, buộc phải nộp tiền mỗi ngày.

Bệnh viện khuyến cáo phụ huynh nên dành thời gian lắng nghe, quan tâm đến những thay đổi tâm lý của con, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường để kịp thời phát hiện và can thiệp các trường hợp tương tự.

Liên quan đến vụ việc trên, cuối tháng 5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Di Linh, một nhóm học sinh do N.H.V (14 tuổi, bạn cùng lớp với H.) cầm đầu đã nhiều lần đánh em H. ngay tại lớp học và trong trường. Nhóm này còn đe dọa, ép em H. và một học sinh khác phải nộp tiền hằng ngày.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi cố ý gây thương tích.