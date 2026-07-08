Ngày 8/7, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận ông N.V.T. (54 tuổi, trú tại phường An Phú Đông) vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do một mảnh xương sắc nhọn xuyên thủng dạ dày, gây áp xe ổ bụng và nhiễm trùng huyết.

Trước đó 4 ngày, ông T. đau âm ỉ vùng thượng vị nhưng nghĩ mình mắc bệnh dạ dày thông thường nên đến một phòng khám gần nhà kiểm tra. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều trị, cơn đau của ông không thuyên giảm mà ngày càng dữ dội, lan ra sau lưng, kèm theo tình trạng mệt mỏi, vẻ mặt đừ.

Ngày 01/07, người đàn ông này được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu và các chỉ số viêm tăng cao, khả năng nhiễm trùng nặng.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ của bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng phát hiện một dị vật cản quang dạng đường xuyên qua thành sau vùng hang vị dạ dày, gây tụ khí, tụ dịch xung quanh và hình thành áp xe trong ổ bụng. Bệnh nhân cho biết trước đó ăn má lợn và bị hóc xương.

Nhận định đây là trường hợp cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp nhanh chóng hội chẩn và thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu lúc 23h40 cùng ngày với chẩn đoán: Nhiễm trùng huyết, áp xe ổ bụng do dị vật xuyên thủng mặt sau hang vị dạ dày.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê-kíp ghi nhận một ổ áp xe kích thước khoảng 3×4cm chứa nhiều mủ. Dị vật là một mảnh xương dài khoảng 4cm, đường kính khoảng 3mm, đầu sắc nhọn. Một đầu xương đã xuyên thủng mặt sau dạ dày, đầu còn lại nằm sát các cấu trúc mạch máu và tạng quan trọng như tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch cửa, động mạch lách và đầu tụy.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh tiến triển tốt. Sau 6 ngày điều trị, người bệnh hồi phục, vết mổ khô, ăn uống bình thường và xuất viện.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Nam - Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết dị vật đường tiêu hóa thường gặp nhất là xương cá, gà, vịt, lợn hoặc tăm tre. Phần lớn các dị vật sẽ tự đi qua đường tiêu hóa mà không gây biến chứng.

Tuy nhiên, đối với những dị vật dài và sắc nhọn, nguy cơ gây tổn thương thành dạ dày hoặc ruột rất cao, có thể gây thủng đường tiêu hóa, hình thành ổ áp xe, viêm phúc mạc, dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu không được xử trí kịp thời.

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