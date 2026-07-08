Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết chiều mai (9/7) sẽ khai trương và đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động chính thức. Đến nay, các công tác chuẩn bị cho việc vận hành từ khu khám bệnh, cấp cứu, phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hệ thống trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và bố trí nhân lực đã sẵn sàng.

Ngày 8/7, bệnh viện vận hành thử toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, từ tiếp nhận, phân luồng, xác thực căn cước công dân, thủ tục bảo hiểm y tế đến khám, điều trị và vận hành hệ thống công nghệ thông tin nhằm phát hiện, xử lý các vướng mắc.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi công từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và quy mô 1.000 giường bệnh. Bệnh viện được thiết kế theo chuẩn châu Âu, thiết bị, máy móc được số hóa và tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Khu vực tầng 1 có không gian đón tiếp bệnh nhân rộng rãi với hơn 10 cửa tiếp nhận thông tin; lối lên các tầng trên có thang cuốn tự động, thiết bị làm mát được trang bị khắp bệnh viện.

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt nhiều vị trí khắp 3 tầng bệnh viện.

Giai đoạn đầu khai trương, bệnh viện đưa vào hoạt động 320 giường bệnh (30% công suất thiết kế). Đến cuối năm 2027, bệnh viện sẽ hoàn thiện quy mô 1.000 giường. Nếu nhu cầu khám chữa bệnh tăng nhanh, bệnh viện sẽ mở rộng công suất sớm hơn kế hoạch.

Tổng mức đầu tư khoảng hơn 5 tỷ đồng cho một giường tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đánh giá là mức đầu tư lớn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Mức đầu tư này bao gồm xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm lắp đặt trang thiết bị, vật tư...

Báo cáo với Bộ trưởng Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định nhiều thiết bị tại cơ sở Ninh Bình hiện đại, thuộc dòng thế hệ mới hơn cơ sở Hà Nội. Hiện bệnh viện đã lắp đặt 1 máy chụp cắt lớp vi tính (CT), 3 máy chụp X-quang, 3 máy siêu âm và đang lắp đặt một máy cộng hưởng từ (MRI).

Giữa các giường bệnh khu cấp cứu và các khoa đều có rèm chắn đảm bảo tính riêng tư cho bệnh nhân, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng của bệnh viện hiện đại.

Giai đoạn đầu, 412 y, bác sĩ được điều động từ cơ sở Hà Nội về đây làm việc. Tùy tình hình bệnh nhân thực tế, bệnh viện tiếp tục điều động, luân phiên nhân lực về đây làm việc.