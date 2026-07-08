Khoa cấp cứu im phăng phắc

Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) không có cảnh bác sĩ, điều dưỡng tất bật hay những tiếng gọi nhau thường thấy ở các khoa cấp cứu đông bệnh nhân. Thay vào đó là một không gian khá yên tĩnh.

Bác sĩ Ngô Đức Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức vừa dẫn phóng viên tham quan vừa giới thiệu sản phẩm "cây nhà lá vườn" mà ông xây dựng sau nhiều tháng nghiên cứu: Phần mềm quản lý cấp cứu được thiết kế theo quy trình hoạt động của khoa.

Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội). Ảnh: P.Thúy.

Ở khu vực tiếp đón, điều dưỡng sẽ đánh giá nhanh các dấu hiệu sinh tồn, mức độ đau, huyết áp, nhịp tim của bệnh nhân rồi nhập lên hệ thống.

Chỉ trong vài giây, phần mềm sẽ gợi ý mức độ nguy kịch bằng hệ thống màu sắc (đỏ, cam, vàng, xanh). Sau khi nhân viên y tế xác nhận, toàn bộ thông tin sẽ đồng bộ lên màn hình trung tâm và các dãy điều trị.

Đầu mỗi giường bệnh có một tờ phiếu nhỏ ghi thông tin cơ bản kèm mã QR để người nhà có thể theo dõi tình trạng điều trị của bệnh nhân. Các bác sĩ gọi đây là QR thanh toán thắc mắc.

Khu vực tiếp đón người bệnh. Ảnh: P.Thúy.

Mỗi dãy cấp cứu đều có bảng điện tử hiển thị danh sách bệnh nhân. Trường hợp cần can thiệp khẩn sẽ được hệ thống nhấp nháy cảnh báo. Bác sĩ ra y lệnh trên phần mềm, điều dưỡng nhận thông báo và thực hiện. Khi hoàn thành, điều dưỡng bấm nút xác nhận để toàn bộ ê-kíp biết tiến độ.

"Trước đây, Khoa Cấp cứu rất ồn. Bác sĩ gọi điều dưỡng, điều dưỡng hỏi lại bác sĩ, ghi chép rồi chạy đi tìm nhau. Bây giờ, mọi thông tin đều hiện trên màn hình nên khoa yên tĩnh hơn rất nhiều", bác sĩ Hùng nói.

Đưa quy trình thực tế lên không gian số

Hơn 20 năm làm trong lĩnh vực cấp cứu, điều bác sĩ Hùng trăn trở nhất không phải là thiếu thiết bị mà là áp lực ngày càng lớn khi số lượng bệnh nhân tăng nhanh trong khi nhân lực gần như không thay đổi.

"Khoa cấp cứu là nơi đặc biệt vì bệnh nhân vào liên tục, bệnh rất đa dạng, từ nội khoa, ngoại khoa, chấn thương đến sản, nhi. Nếu quy trình không tốt thì rất dễ rơi vào tình trạng quá tải và hỗn loạn", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Bác sĩ Hùng giới thiệu phần mềm quản lý cấp cứu trong Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức. Ảnh: P.Thúy

Trước đây, việc phân loại người bệnh chủ yếu được thực hiện thủ công bằng các bảng màu treo đầu giường. Mỗi màu tương ứng với một mức độ ưu tiên khác nhau. Cách làm này giúp nhận diện nhanh nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào giấy tờ và trí nhớ của nhân viên y tế.

"Tôi muốn đưa toàn bộ quy trình thực tế lên môi trường số để nhân viên không phải nhớ quá nhiều việc cùng lúc. Quan trọng nhất là phần mềm phải được xây dựng từ chính người làm cấp cứu chứ không phải từ góc nhìn của lập trình viên", bác sĩ Hùng nói.

Thông tin tình trạng của bệnh nhân.

Ý tưởng này được bác sĩ Hùng ấp ủ nhiều năm. Sau khi về công tác tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông dành khoảng 3 tháng để xây dựng quy trình, thiết kế giao diện và thêm 1 tháng phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin hoàn thiện phần mềm.

Ban đầu, nhiều nhân viên còn e ngại vì đã quen với cách làm cũ. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần thử nghiệm, toàn khoa đã chuyển sang sử dụng hoàn toàn. Hiệu quả gần như thấy ngay.

"Nhiều tác vụ tăng hiệu quả tới 10 lần. Trước đây, chỉ khoảng 90-95 bệnh nhân là khoa đã có nguy cơ quá tải nhưng hiện nay có thời điểm tiếp nhận đồng thời 150 bệnh nhân mà mọi việc vẫn được kiểm soát", bác sĩ Hùng cho biết.

Thực tế, điều dưỡng trong khoa cấp cứu phải xử lý rất nhiều đầu việc cùng lúc. Nếu chỉ dựa vào giấy tờ hoặc các y lệnh truyền miệng thì rất dễ bỏ sót hoặc nhầm lẫn, trong khi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Một nút bấm thay cho hàng chục cuộc gọi

Không chỉ thay đổi cách phân loại bệnh nhân, phần mềm quản lý cấp cứu còn thay đổi cách phối hợp giữa bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên hành chính.

Mã QR giúp truy cập hồ sơ của bệnh nhân. Ảnh: P.Thúy.

Trước đây, sau khi ra y lệnh, bác sĩ phải liên tục gọi điều dưỡng để nhắc truyền thuốc, lấy xét nghiệm hoặc thực hiện thủ thuật. Khi bệnh nhân đông, việc trao đổi bằng lời rất dễ gây nhầm lẫn. Hiện nay, mọi thao tác đều được thực hiện trên hệ thống.

Bác sĩ chỉ cần bấm nút ra y lệnh, điều dưỡng sẽ nhận thông báo ngay lập tức. Sau khi hoàn thành, điều dưỡng xác nhận hoàn thành trên phần mềm và bác sĩ có thể theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

"Khoa cấp cứu yên tĩnh hơn nhưng công việc lại hiệu quả hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc im lặng này hoàn toàn không giảm giao tiếp của nhân viên y tế với bệnh nhân và người nhà", bác sĩ Hùng nói.

Theo ông, giá trị lớn nhất của hệ thống thể hiện trong các ca báo động đỏ như đa chấn thương, ngừng tim hay sốc mất máu cấp.

Bảng bấm nút báo động đỏ không thể thiếu trong quy trình của trung tâm. Ảnh: P.Thúy.

"Trong cấp cứu, chỉ chậm vài phút cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng người bệnh. Khi quy trình được số hóa, việc huy động các chuyên khoa gần như diễn ra tức thì", ông nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Hùng, chuyển đổi số trong y tế không phải là câu chuyện của công nghệ mà phụ thuộc vào quy trình. "Người xây dựng quy trình phải trực tiếp làm việc tại phòng bệnh, hiểu luồng công việc, biết y bác sĩ đang cần gì. Khi quy trình đúng, công nghệ giúp mọi việc vận hành hiệu quả hơn", ông nói.

Bác sĩ Hùng kỳ vọng trong thời gian tới, khi dữ liệu y tế giữa các bệnh viện được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ, bác sĩ sẽ dễ dàng tiếp cận lịch sử khám chữa bệnh của người dân, giảm xét nghiệm trùng lặp và nâng cao chất lượng điều trị.

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