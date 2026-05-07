Những mẫu SUV hạng sang hay sedan cao cấp cũ luôn là lựa chọn hấp dẫn với nhiều người mua xe đã qua sử dụng.

Dù từng có giá bán rất cao khi xuất xưởng, mức khấu hao mạnh sau vài năm giúp các mẫu xe này trở nên dễ tiếp cận hơn đáng kể. Thậm chí, nhiều xe chỉ mới 3 năm tuổi đã được rao bán với giá chỉ bằng một phần so với xe mới.

Điều đó đồng nghĩa người dùng có thể sở hữu một chiếc ô tô sang trọng, đẳng cấp với chi phí mua ban đầu không quá đắt đỏ. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất từ Warrantywise, đơn vị cung cấp bảo hành xe cũ tại Anh, việc sở hữu xe sang cũ đồng nghĩa nguy cơ đối mặt với các hóa đơn sửa chữa rất lớn.

Dữ liệu độc quyền được chia sẻ cho chuyên trang This is Money cho thấy 10 mẫu xe có điểm độ tin cậy thấp nhất trong ba năm gần đây đều là xe hạng sang, thường xuyên gặp các lỗi phức tạp, tốn kém và mất nhiều thời gian sửa chữa.

Theo báo cáo, phần lớn những mẫu xe này bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề khi đạt khoảng 6-7 năm tuổi và đã vận hành khoảng 112.000 km.

Chi phí sửa chữa trung bình của 10 mẫu xe bị đánh giá thấp nhất lên tới 2.051 bảng Anh (khoảng 71 triệu đồng). Warrantywise cho rằng điều này phản ánh đúng mức độ đầu tư và độ phức tạp kỹ thuật của các dòng xe cao cấp.

Các lỗi liên quan tới hệ thống khí thải là nguyên nhân sửa chữa phổ biến nhất. Ngoài ra, các vấn đề về điện tử và hệ thống treo cũng xuất hiện thường xuyên.

Để so sánh, mẫu xe có điểm thấp nhất trong bảng xếp hạng năm nay chỉ đạt 17,2/100, trong khi mẫu xe đáng tin cậy nhất là Toyota Yaris đạt tới 89,2/100.

Warrantywise cho biết bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên 1,6 triệu dữ liệu sửa chữa thu thập trong ba năm gần đây. Chỉ những mẫu xe từ 3 đến 15 năm tuổi và có ít nhất 250 hợp đồng bảo hành mới được đưa vào đánh giá.

Điểm số được tính dựa trên tần suất hỏng hóc, tuổi đời xe, quãng đường vận hành và thời gian sửa chữa. Dù chi phí sửa chữa không trực tiếp ảnh hưởng tới điểm số, các con số này vẫn được công bố nhằm giúp người mua hình dung rõ hơn gánh nặng tài chính có thể gặp phải.

1. Land Rover Discovery: 17,2/100 điểm

Land Rover Discovery là mẫu SUV địa hình sang trọng nổi tiếng với khả năng off-road mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây lại là mẫu xe có điểm tin cậy thấp nhất trong toàn bộ bảng xếp hạng của Warrantywise.

Các lỗi lớn thường xuất hiện khi xe đạt 6-8 năm tuổi và đã vận hành khoảng 113.000 km.

Chi phí sửa chữa trung bình khoảng 2.050 bảng Anh (khoảng 71 triệu đồng), nhưng trường hợp cao nhất lên tới 25.695 bảng Anh (khoảng 886 triệu đồng).

2. BMW 7 Series: 18,7/100 điểm

Đối thủ lớn nhất của S-Class là BMW 7 Series, mẫu sedan cao cấp nổi tiếng với công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, chính các công nghệ phức tạp này khiến chi phí sửa chữa rất cao và mất nhiều thời gian xử lý.

Các yêu cầu bảo hành thường xuất hiện khi xe khoảng 7,1 năm tuổi và chạy hơn 119.000 km. Chi phí sửa chữa trung bình là 2.467 bảng Anh (khoảng 85 triệu đồng), còn trường hợp cao nhất lên tới 17.343 bảng Anh (khoảng 598 triệu đồng).

3. Audi A7: 19,2/100 điểm

Audi A7 được xem là mẫu sedan thể thao thanh lịch hơn so với A6 truyền thống, đặc biệt nhờ thiết kế mui vuốt kiểu coupe.

Tuy nhiên, nhiều chủ xe phải sử dụng bảo hành mở rộng để chi trả các chi phí sửa chữa khi xe quá 3 năm tuổi.

Chi phí sửa chữa trung bình là 1.862 bảng Anh (khoảng 64 triệu đồng), còn cao nhất lên tới 7.464 bảng Anh (khoảng 257 triệu đồng). Các lỗi thường xuất hiện khi xe khoảng 7,3 năm tuổi và đã chạy hơn 123.000 km.

4. Mercedes-Benz S-Class: 19,2/100 điểm

Mercedes-Benz S-Class được xem là biểu tượng của sedan hạng sang Đức và thường được sử dụng cho dịch vụ limousine.

Tuy nhiên, việc tích hợp quá nhiều công nghệ và tiện nghi khiến xe tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏng hóc.

Warrantywise ghi nhận các lỗi lớn thường xuất hiện khi xe khoảng 6,9 năm tuổi và đã chạy gần 119.000 km. Chi phí sửa chữa trung bình khoảng 1.971 bảng Anh (khoảng 68 triệu đồng), nhưng có trường hợp lên tới 16.642 bảng Anh (khoảng 574 triệu đồng).

5. Range Rover Velar: 19,7/100 điểm

Velar nổi bật nhờ thiết kế hiện đại và sang trọng, nhưng các xe đã hết bảo hành chính hãng lại thường xuyên gặp sự cố.

Theo Warrantywise, Velar đạt điểm tin cậy chỉ 19,7/100. Các lỗi thường phát sinh khi xe khoảng 6 năm tuổi và đã vận hành gần 95.000 km.

Chi phí sửa chữa trung bình là 2.218 bảng Anh (khoảng 76 triệu đồng), còn trường hợp cao nhất lên tới 22.852 bảng Anh (khoảng 788 triệu đồng).

6. Range Rover Sport: 21,1/100 điểm

Range Rover Sport được đánh giá là chi phí sử dụng khá tốn kém khi bước sang giai đoạn sử dụng lâu năm.

Mẫu SUV này đạt điểm độ tin cậy 21,1/100. Các yêu cầu sửa chữa thường xuất hiện khi xe khoảng 7,1 năm tuổi và đã chạy hơn 108.000 km.

Chi phí sửa chữa trung bình là 2.003 bảng Anh (khoảng 69 triệu đồng), còn trường hợp cao nhất lên tới 24.708 bảng Anh (khoảng 852 triệu đồng).

7. BMW X5: 23,6/100 điểm

X5 là mẫu SUV lâu đời nhất của BMW, đã trải qua hơn 25 năm phát triển. Tuy nhiên, dữ liệu bảo hành cho thấy mẫu xe này không thực sự bền bỉ.

Các lỗi lớn thường xuất hiện khi xe khoảng 7,1 năm tuổi và đã chạy gần 120.000 km. Chi phí sửa chữa trung bình là 1.848 bảng Anh (khoảng 64 triệu đồng), trong khi trường hợp cao nhất lên tới 30.675 bảng Anh (khoảng 1,06 tỷ đồng).

8. Land Rover Discovery Sport: 24,1/100 điểm

Discovery Sport là mẫu xe rẻ nhất của Land Rover nhưng vẫn gặp nhiều vấn đề tương tự các “đàn anh”.

Những hỏng hóc lớn thường xuất hiện khi xe đạt 7,3 năm tuổi và chạy hơn 118.000 km. Chi phí sửa chữa trung bình khoảng 2.002 bảng Anh (khoảng 69 triệu đồng), nhưng trường hợp cao nhất được ghi nhận lên tới 44.401 bảng Anh (khoảng 1,53 tỷ đồng).

9. BMW X7: 26,5/100 điểm

BMW X7 là mẫu SUV lớn nhất và sang trọng nhất của BMW kể từ khi ra mắt năm 2019. Tuy nhiên, xe chỉ đạt 26,5/100 về độ tin cậy.

Các yêu cầu bảo hành thường xuất hiện khi xe khoảng 7,3 năm tuổi và đã chạy hơn 108.000 km. Chi phí sửa chữa trung bình là 1.993 bảng Anh (khoảng 69 triệu đồng), còn trường hợp cao nhất lên tới 15.935 bảng Anh (khoảng 550 triệu đồng).

10. Land Rover Defender 110: 28/100 điểm

Kể từ khi thế hệ mới ra mắt năm 2020, Defender trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Land Rover. Tuy nhiên, mẫu SUV này lại không được đánh giá cao về độ bền.

Theo Warrantywise, phiên bản Defender 110 đạt điểm tin cậy 28/100. Các lỗi nghiêm trọng thường xuất hiện khi xe khoảng 5 năm tuổi và đã chạy gần 85.000 km.

Chi phí sửa chữa trung bình khoảng 2.082 bảng Anh (khoảng 72 triệu đồng), nhưng trường hợp đắt nhất được ghi nhận lên tới 22.911 bảng Anh (khoảng 790 triệu đồng).

Theo Dailymail

