Doanh số xe ô tô điện đang tăng mạnh tại Anh với hơn 473.000 xe bán ra trong năm 2025, tăng gần 24% so với năm trước, nâng tổng lượng xe điện lưu hành lên khoảng 1,8 triệu chiếc.

Tuy nhiên, không phải mẫu EV nào cũng tận dụng được làn sóng này. Một số cái tên dù được kỳ vọng lớn lại nhanh chóng bị “khai tử” vì doanh số bết bát.

Dưới đây là 3 mẫu xe điện sớm bị loại khỏi thị trường do không thu hút được người mua:

Honda e, thiết kế đẹp nhưng “yếu” tầm hoạt động

Ra mắt năm 2020, Honda e là mẫu xe điện đầu tiên của hãng xe Nhật tại Anh, gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế tương lai và nội thất công nghệ cao. Tuy nhiên, doanh số lại không như kỳ vọng.

Chỉ sau khoảng 3 năm, mẫu xe này đã bị dừng bán do sức mua yếu. Nguyên nhân chính nằm ở tầm hoạt động quá thấp, chỉ khoảng 137 dặm (tương đương 220 km), thậm chí thực tế mùa đông có thể chỉ còn khoảng 110 km.

Với mức giá từ 32.000-37.000 bảng Anh (1-1,18 tỷ đồng), Honda e bị đánh giá là thiếu thực dụng so với các đối thủ.

GWM Ora 03, đổi tên vẫn không cứu được doanh số

Mẫu hatchback điện của Great Wall Motors ra mắt tại Anh cuối năm 2022 với tên gọi Ora Funky Cat, sau đó đổi thành Ora 03 nhằm cải thiện hình ảnh.

Dù vậy, doanh số vẫn rất thấp. Năm 2025, chỉ có 542 xe được đăng ký, quá nhỏ so với các đối thủ như MG4 EV (khoảng 9.000 xe).

Kết quả, mẫu xe này đã bị dừng bán, chỉ còn hàng tồn kho. Hãng cũng đang điều chỉnh lại chiến lược tại châu Âu.

Lexus UX 300e, xe sang điện nhưng lỗi thời nhanh

Là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Lexus, UX 300e được bán từ năm 2021 nhưng chỉ đạt tổng doanh số dưới 3.400 xe tại Anh.

Sau 5 năm, mẫu xe này đã bị âm thầm rút khỏi thị trường vào cuối năm 2025. Nguyên nhân được cho là đến từ công nghệ lạc hậu: tầm hoạt động chỉ khoảng 186 dặm (300 km) và sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO lỗi thời, không hỗ trợ CCS phổ biến.

Hiện tại, lựa chọn xe điện duy nhất của Lexus tại Anh là mẫu SUV Lexus RZ, với giá cao hơn nhưng cải thiện đáng kể về phạm vi hoạt động và tốc độ sạc.

Theo Dailymail

