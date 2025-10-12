Đèn pha không chỉ đơn giản là bộ phận giúp người lái nhìn rõ đường đi trong đêm tối. Theo Viện Bảo hiểm An toàn Giao thông Đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS), những cụm đèn pha tốt nhất không phải là loại sáng nhất, nhưng phải có khả năng chiếu sáng hiệu quả, hạn chế gây chói cho xe đối diện và đảm bảo an toàn trong nhiều tình huống thực tế.

Ngoài các bài thử va chạm nổi tiếng, IIHS cho rằng an toàn bắt đầu từ khả năng phòng tránh rủi ro. Việc người lái có thể nhìn thấy vật cản sớm để kịp xử lý là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa tai nạn.

Cụ thể, IIHS kiểm tra đèn pha bằng cách lái xe trong năm điều kiện: đường thẳng, cua nhẹ sang trái và phải, cùng hai khúc cua gắt theo hai hướng. Mỗi bài được thực hiện sáu lần (ba lần với đèn chiếu gần, ba lần với chiếu xa). Kết quả được đo dựa trên khoảng cách mà ánh sáng đạt cường độ ít nhất 5 lux ở độ cao 25 cm so với mặt đường. Độ chói đối với xe ngược chiều cũng được đo ở độ cao khoảng 1 mét.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe được IIHS đánh giá có hệ thống đèn pha tốt nhất, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn an toàn tổng thể ở mức cao nhất, với bốn mức: Kém, Trung bình, Khá và Tốt.

1. Hyundai Sonata 2025

Hyundai những năm gần đây thể hiện bước tiến mạnh mẽ về thiết kế, vận hành và an toàn – và Sonata 2025 là minh chứng rõ rệt. Bản tiêu chuẩn dùng đèn LED phản xạ đạt mức Khá, phiên bản cao cấp sử dụng đèn projector được IIHS chấm điểm mức Tốt.

Đèn chiếu gần đạt tầm chiếu sáng lý tưởng ở mọi thử nghiệm mà không vượt giới hạn chói. Đèn pha đạt mức trung bình đến tốt, chỉ thiếu đôi chút ở khúc cua trái gắt.

2. Mazda CX-50

Mazda CX-50 là một trong số ít xe phổ thông trang bị hệ thống đèn pha thích ứng (Adaptive Front Lighting System), có khả năng điều chỉnh chùm sáng theo hướng đánh lái để chiếu sáng khi vào cua ban đêm.

Nhờ đó, các phiên bản có đèn LED projector và hỗ trợ đèn pha tự động (High-beam Assist) đạt khả năng chiếu sáng tốt, dù vẫn tạo ra đôi chút chói cho xe ngược chiều.

3. Genesis GV60 2025

Mẫu SUV điện cỡ nhỏ của Genesis gần như đạt điểm tuyệt đối trong tất cả bài thử nghiệm của IIHS, bao gồm cả hạng mục đèn pha. Tất cả các phiên bản đều dùng chung loại đèn projector, vì vậy bản tiêu chuẩn cũng được đánh giá cao.

GV60 không có đèn pha thích ứng, nhưng được trang bị hỗ trợ đèn pha tự động, cho tầm chiếu sáng xa và đều, chỉ tạo ra một lượng nhỏ ánh sáng chói cho xe đối diện.

4. Ford Mustang Mach-E 2025

Không mang kiểu dáng “cơ bắp” của Mustang truyền thống, nhưng Mach-E lại chứng minh ưu thế về công nghệ và an toàn của xe điện. Tất cả các phiên bản đều dùng đèn LED projector với hỗ trợ chiếu xa tự động. Kết quả thử nghiệm cho thấy đèn chiếu gần đạt khoảng cách lý tưởng và không gây chói, đèn pha bù đắp tốt các giới hạn của đèn chiếu gần.

5. Subaru Solterra 2025

Dù phiên bản 2026 sắp ra mắt, Solterra 2025 vẫn đạt điểm gần như hoàn hảo trong mọi bài thử của IIHS. Đèn pha hoạt động ổn định ở mọi điều kiện, đèn chiếu gần có một vài hạn chế nhỏ nhưng được khắc phục nhờ tính năng hỗ trợ đèn pha tự động.

6. Honda Accord 2025

Cái tên quen thuộc trong phân khúc sedan gia đình tiếp tục gây ấn tượng về độ tin cậy và an toàn. Theo IIHS, cả đèn chiếu gần và xa trên Accord đều đạt mức Tốt. Ở những khu vực tầm chiếu gần chưa tối ưu, hệ thống đèn pha tự động hỗ trợ kịp thời.

Đèn chiếu gần không vượt giới hạn chói, giúp Honda Accord trở thành mẫu sedan an toàn và thân thiện với người tham gia giao thông khác.

7. Mazda 3 2025

Mazda 3 cũng ghi điểm nhờ đèn LED projector chất lượng cao. Tuy nhiên, chỉ những phiên bản có tính năng chiếu sáng thích ứng điều chỉnh theo góc lái đạt mức Tốt, các bản còn lại chỉ được xếp hạng mức khá.

Những bản thiếu công nghệ này có tầm chiếu sáng chưa hoàn hảo ở các khúc cua trái, nhưng vẫn được cải thiện phần nào nhờ hỗ trợ đèn pha tự động.

8. Mazda CX-30 2025

CX-30 có hai loại đèn LED projector: bản cao cấp có chiếu sáng theo góc lái, bản tiêu chuẩn không có. Cả hai loại đều cho khả năng chiếu sáng tốt, trong đó bản cao cấp nổi bật hơn nhờ chùm sáng có thể tự động chỉnh theo hướng đánh lái.

Dù đèn chiếu gần gây chút chói nhẹ, CX-30 vẫn nằm trong nhóm ba mẫu xe có đèn pha tốt nhất.

9. Tesla Model Y 2025

Tesla Model Y đã giữ vững vị thế trong nhóm xe an toàn nhất thị trường. Theo IIHS, mẫu SUV điện này đạt mức Tốt ở hầu hết hạng mục. Tất cả các phiên bản đều sử dụng chung loại đèn LED có hỗ trợ đèn pha tự động, giúp duy trì ánh sáng tối ưu mà không gây lóa cho xe đối diện.

10. Hyundai Ioniq 5 2025

Đứng đầu danh sách là Hyundai Ioniq 5 - mẫu SUV điện gây ấn tượng với thiết kế đèn pha LED projector mang phong cách “retro” dạng pixel. Không chỉ có vẻ ngoài độc đáo, hệ thống đèn này đạt hiệu suất chiếu sáng hàng đầu và đáp ứng toàn diện tiêu chuẩn an toàn va chạm của IIHS.

Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ chiếu sáng và khả năng bảo vệ hành khách, Ioniq 5 được xem là một trong những mẫu xe an toàn toàn diện nhất hiện nay.

Đánh giá của IIHS cho thấy, đèn pha sáng hơn chưa chắc đã tốt hơn. Điều quan trọng là chiếu xa vừa đủ mà không gây chói mắt. Các mẫu xe trong danh sách đều thể hiện sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu quả chiếu sáng và an toàn, góp phần giảm thiểu nguy cơ va chạm trong điều kiện thiếu sáng.

Theo CarBuzz

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!