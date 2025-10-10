Ford Ranger vốn là mẫu bán tải bán chạy nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, các mẫu xe “đàn anh” thuộc dòng F-Series cũng được đại gia Việt ưa chuộng, dù giá bán khá cao (từ 5-7 tỷ đồng). Chiếc Ford F-450 Super Duty này là một trong hai chiếc nhập khẩu về nước ta bởi đơn vị tư nhân, có giá gần 7 tỷ đồng lúc mua mới và thuộc sở hữu của một đại gia Hà Nội.

F-450 thuộc dải sản phẩm bán tải hạng nặng của hãng xe Mỹ, nâng cấp từ dòng F-150 với khung gầm, hệ thống treo có khả năng chịu tải lớn hơn. Kích thước chiều dài × rộng × cao của xe lần lượt là 6.761 × 2.438 × 2.057 mm, trục cơ sở 4.400 mm. Trọng lượng xe lên tới 3,9 tấn, riêng tải trọng xe khoảng 2,4 tấn.

Phần đầu xe hầm hố nhưng đơn giản. Mặt ca-lăng gồm hai thanh kim loại mạ crôm cỡ lớn. Cản trước tích hợp đèn sương mù và hai móc kéo. Nắp ca-pô được dập nổi nhiều đường gân, giúp xe thêm cơ bắp. Nóc xe có 5 đèn màu hổ phách, do quy định tại Mỹ bắt buộc xe có chiều rộng trên 2.032 mm phải có đèn nhận diện.

Cụm đèn chiếu sáng thiết kế vuông vức, dải LED định vị hình chữ C cùng đèn pha LED Quad Beam hiện đại. Loại đèn này có tính năng tự động chuyển từ đèn pha sang đèn cốt để không làm chói mắt người đối diện.

Đuôi xe cũng thiết kế đơn giản, ngoài dòng chữ “SUPER DUTY” dập nổi trên cửa cốp còn tấm ốp mạ crôm sáng bóng cùng dòng chữ “LIMITED” đánh dấu đây là phiên bản cao cấp nhất. Cản sau trang bị đầu nối moóc. Theo công bố của nhà sản xuất, sức kéo tối đa của xe lên tới hơn 15 tấn nếu dùng loại moóc cổ ngỗng.

Cụm đèn hậu LED của chiếc Ford F-450 này tích hợp radar, giấu bên trong đèn và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là một phần trong hệ thống an toàn, hỗ trợ người lái, gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và phát hiện moóc, mở rộng điểm mù khi kéo rơ-moóc.

Bộ mâm nguyên bản vốn có kích thước 19,5 inch kèm lốp của Continental. Hiện tại, chủ xe đã thay bằng bộ mâm đa chấu 22 inch của hãng mâm FUEL kèm bộ lốp Toyo gân guốc hơn.

Thùng hàng phía sau rất rộng rãi, với sức chứa lên tới 2.400 lít. Cửa thùng mở điện có trợ lực, đi kèm bậc thang và tay vịn để dễ dàng lên xuống. Chủ xe đã lắp thêm bộ khung quanh thùng xe giúp tăng tính thẩm mỹ cho xe.

Để có thể chở tới 2 tấn hàng ở thùng sau, hãng xe Mỹ bố trí cấu hình 2 bánh mỗi bên, giúp giảm áp lực lên từng bánh xe, ổn định xe khi kéo vật nặng như rơ-moóc và phù hợp với tiêu chuẩn cho xe thương mại có tải trọng tới 4,5 tấn tại Mỹ/Canada.

Những tính năng an toàn trang bị trên siêu bán tải này gồm kiểm soát hành trình, cảnh báo chệch làn, hệ thống kiểm soát áp suất lốp, cảnh báo giao thông phía sau, hỗ trợ đỗ xe phía sau, đèn pha tự động, phát hiện điểm mù với cảm biến radar, 7 camera cho góc nhìn 360 độ và 6 túi khí.

Ford F-450 Super Duty sử dụng động cơ dầu Power Stroke V8, dung tích 6.7 lít, cho công suất tối đa 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.268 Nm, đi kèm hộp số tự động TorqShift 6 cấp cùng nhiều chế độ lái tùy từng nhu cầu chở hàng. Khả năng tăng tốc từ 0 – 96 km/h của xe không tải là 8 giây.

