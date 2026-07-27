1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1kCYTSSBU.Ung ho chi Ha Thi Yen Phuong MS 2026.161 FT26173707848880.20260621.224106.8219331319.NGUYEN THI THUY DUONG.970407
|21/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212240442026yc6d329623.5387.74610.224044
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYTSWH3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173036605304.20260621.224013.8989270717.LE THI MY HANH.970407
|21/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14783421929.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062122381620267kmj325788.5387.69686.223816
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783402619.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062122342920269v8o319606.5189.60422.223428
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14783390207.Ung ho chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451001733546 DO NGOC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|1.000.000,00
|HOANG BAO NHI chuyen tien ung ho ms 2026161 c ha thi Yen Phuong#SP#02009704220621223308202652RR257598.5387.57688.223308
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYT2A5D.DANG THI THUY UH MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173900290789.20260621.223242.19033865465021.VND-TGTT-DANG THI THUY.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220621223144202619YV517040.5388.55068.223144
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206212230492026WHQG332265.5389.51852.223049
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212230332026w243313093.5388.51524.223034
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14783359816.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1032607582 LE THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062122295520265XO8245788.5189.49697.222955
|21/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.161#SP#020097040506212229392026AZ7S088607.5390.49295.222939
|21/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14783348735.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783335291.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYT164D.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173767425962.20260621.222349.19028938661025.VND-TGTT-DUONG THI THAO.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783296725.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011004229586 NGUYEN THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14783285401.ung ho ms 2026.161 ha thi yen phuong.CT tu 0031000143816 BUI THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1aWF9IXFJ.MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.221907.21358253.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14783270545.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001928797 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1iJ7MMHJQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.221813.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14783241353.ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1028609129 VO VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206212215352026P7TT306225.5389.12762.221534
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212213012026jnjr281475.5390.4615.221301
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783224320.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172IBT1kCYTWCEV.Nha Zinzon gui ung ho MS 2026.161 - chi Ha Thi Yen Phuong FT26173847610940.20260621.221208.19036502774013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC HA.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYTQFCE.TRUONG THI YEN NHI chuyen ung ho MS 2026.161 FT26173206087476.20260621.221057.688123.TRUONG THI YEN NHI.970407
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172IBT1iJ7MM19T.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.221017.96365.LAM THI PHUONG HOA.970432
|21/06/2026
|500.000,00
|6172TPBVI2B98GZ2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.220856.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172IBT1iJ7MVXBB.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260621.220822.96365.LAM THI PHUONG HOA.970432
|21/06/2026
|20.000,00
|6172IBT1iJ7MV3SH.Ung ho MS 2026-161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.220756.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|21/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212201292026iok8257275.5388.68811.220129
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14783121333.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.161 - chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506212201072026OOAO035717.5189.68121.220107
|21/06/2026
|200.000,00
|DOAN THI YEN UH 2026.161 chi Ha ThiYen Phuong#SP#020097042206212200212026K56C611222.5390.65651.220022
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783096325.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.162#SP#02009704050621215837202655ZA030081.5389.59449.215837
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212157072026h8hq247653.5389.55085.215707
|21/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14783068823.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYL33PH.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173028037209.20260621.215452.13320675616012.VND-TGTT-DANG THI THANH TAM.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506212154522026DSRC021339.5388.47213.215452
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062121531920263WAM112274.5389.42057.215319
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212152592026xh0j238286.5390.39995.215258
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062121492220269YA0175819.5389.28279.214923
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYLFUAN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173979622826.20260621.214911.19025078033030.VND-TCCD PFS-TRAN THI THU PHUONG.970407
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14782984309.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000247249 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYLFWSZ.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173702911518.20260621.214749.1203846868.HA THI TUYET.970407
|21/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14782969791.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206212146542026FBHU128303.5387.19040.214654
|21/06/2026
|55.000,00
|6172ASCB02CVKTUE.NGUYEN HUONG UNG HO MS 2026 145 EM VANG VIET HUNG-210626-21:46:51 6172ASCB02CVKTUE.20260621.214651.6174437.NGUYEN THI LAN HUONG.970416
|21/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14782966688.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYLT12I.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173240350187.20260621.214420.111997111997.BUI THI THU THAO.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYLL31N.Ung ho MS 2026 .161 chi Ha yen phuong FT26173220988054.20260621.214334.19031130342012.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HA.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|OL_2091568662_260621_CH_ENPfMaYIOR Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062121410020263vnd209054.5389.96623.214100
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1d187TAJE.Ung ho MS 2026161.20260621.213932.970422Ud72e53000000000469048.MBBANK IBFT.970422
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYLZA2C.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173376089107.20260621.213520.19034169623018.VND-TGTT-PHAM THI QUYNH NHU.970407
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14782822021.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004194673 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1iJ7M9MV3.UNG HO MS2026161.20260621.213215.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
|21/06/2026
|500.000,00
|6172SGTTH21SGW66.IBFT Ung ho MS 2026162 Truong thi Tinh.20260621.213159.050013638230.SACOMBANK.970403
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806212131312026s8ee183433.5390.58411.213131
|21/06/2026
|50.000,00
|Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206212129552026MRCU544866.5387.51244.212955
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1iJ7M2K8N.Ung ho Ms 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.212635.131232969.LUONG HAI YEN.970432
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14782720745.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451000210208 TRAN HOANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14782701358.Ung ho MS 2026.161( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212119012026gfe8146269.5189.992.211901
|21/06/2026
|2.000.000,00
|6172IBT1bJMCM9R8.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Truong Thi Tinh MS 2026 - 162.20260621.211818.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14782605090.ung ho MS 2026.161 ( c Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806212114102026g55n131258.5390.78969.211410
|21/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062121110120268Y0R630467.5389.63928.211101
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14782528711.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0731000813515 GIAP THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYLB1RL.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173260151778.20260621.210759.19028671230011.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG LAN.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506212107432026VCAD080158.5189.49185.210743
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14782484602.UNG HO MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0451000303216 DUONG THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1fJ1KZE1V.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.210021.0936845115.HOANG LE QUYEN.970431
|21/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212059062026ubte082661.5189.6244.205906
|21/06/2026
|500.000,00
|6172ASCB02CVUE2G.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-20:55:35 6172ASCB02CVUE2G.20260621.205535.44445767.MAC TRONG DINH.970416
|21/06/2026
|20.000,00
|6172MSCBD24HZ4DZ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Truong Thi Tinh ms 2026162.20260621.205337.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212052542026489c062332.5189.74477.205254
|21/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097040506212052252026TQ7E023897.5189.71771.205225
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212052072026mxky059778.5390.70506.205207
|21/06/2026
|100.000,00
|6172SGTTH21SWES8.IBFT Ung ho 2026162 truong thi tinh.20260621.205040.050042843617.SACOMBANK.970403
|21/06/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.14782219846.GiadinhBaKhue ung ho MS 2026. 161 (chiHaThiYenPhuong).CT tu 0071001012327 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14782184676.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|10.000,00
|6172IBT1kCYLV95G.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho MS 2026.162. chi Truong Thi Tinh FT26173295800205.20260621.204428.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212044152026hneh033317.5390.30054.204415
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1d187ZI1P.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.204218.970422Q8de393000000000d35814.MBBANK IBFT.970422
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong, ma GD 100000149876806#SP#020097044906212042162026Z264663260.5390.18785.204215
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYLDU23.PHAM DUC THINH chuyen uh 2026.161 FT26173558030455.20260621.204208.19033959299011.VND-TGTT-PHAM DUC THINH.970407
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14782116329.VU THI HIEN chuyen tien ung ho Ha thi Yen Phuong .CT tu 0211000669669 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14782115442.SAM & NOEL ung ho ms 2026.161 ( ha thi yen Phuong ) .CT tu 1017639225 TRUONG QUOC DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172ASCB02CV4QBJ.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-20:40:11 6172ASCB02CV4QBJ.20260621.204011.29741547.TRAN MINH Y.970416
|21/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14782069601.Ba DONG THI NGAN ung ho ms 2026.161 ( ha thi yen Phuong ) .CT tu 1017639225 TRUONG QUOC DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.162 nguyen thi tinh#SP#020097048806212038172026u8i8012697.5390.96966.203817
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYLSQXC.MS 2026.161 ha thi yen phuong FT26173020752394.20260621.203812.3839888888.PHAM THI HUE.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYL9RT2.Ung ho MS 2026.161 FT26173719079500.20260621.203802.19027339047010.VND-TGTT-TRUONG THI KIM TUYEN.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206212034512026Z6AL106087.5390.78592.203450
|21/06/2026
|200.000,00
|6172TPBVI2B9A6P8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.203237.00109575003.DANG THAI HUYEN.970423
|21/06/2026
|10.000,00
|6172MSCBD24H8ZTD.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260621.203208.0029955868888.LE MINH HA.970422
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14781849862.TRAN THI QUYNH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0161000786438 TRAN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14781789776.NGUYEN THI PHONG chuyen tien ung ho Ms 2026.162 chi Truong thi Tinh.CT tu 0281000283719 NGUYEN THI PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172MCOBQ2QI86WR.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.201827.02001016948672.VU THI THU HUONG.970426
|21/06/2026
|400.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970405062120162020262GEO077474.5390.74855.201620
|21/06/2026
|10.000,00
|6172MSCBD24H11FD.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260621.201530.0029955868888.LE MINH HA.970422
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14781711230.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212015042026g67i929308.5388.67726.201503
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYHRTKM.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173557930105.20260621.201500.796869666666.PHI THI THU HIEN.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1d187EKMJ.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260621.201401.97042292Vea9e33000000000f35428.MBBANK IBFT.970422
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206212013112026R5K5166746.5388.58066.201312
|21/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506212011332026vzVz579539.5390.48038.201133
|21/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506212011092026XZYZ055584.5189.45815.201108
|21/06/2026
|100.000,00
|6172NAMAA2J73EQT.Ung ho ms 2026.162 chi Truong Thi Tinh.20260621.200947.984410022.TRAN THU HANG.970428
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1aWF9C3TJ.ung ho ms 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.200932.60100014117891.HA THI HAI DUYEN.970440
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062120083720263DVE911090.5387.32034.200838
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062120082320267ic8904963.5189.30342.200823
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206212006592026LFTC180574.5388.21674.200659
|21/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506212006532026ZN3R037743.5389.21328.200653
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220621200626202647QA314965.5189.18932.200627
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14781511150.ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9849678989 PHAM THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|6172ASCB02CVJKAL.UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN-210626-20:01:50 6172ASCB02CVJKAL.20260621.200150.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong, ma GD 100000149856008#SP#020097044906211957112026U8ZG310999.5389.66287.195711
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CVCNQ9.UNG HO MS 2026.160 CHI DANG THI THUY-210626-19:55:58 6172ASCB02CVCNQ9.20260621.195559.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYHZ3NA.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173247840038.20260621.195539.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CVCXC3.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-19:53:53 6172ASCB02CVCXC3.20260621.195353.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|21/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097040506211952162026LWTF075433.5390.38113.195216
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1iJ7VLT4G.UH MS 2026161.20260621.195214.0908868357.TRAN KIM YEN.970432
|21/06/2026
|300.000,00
|6172SHBAA2J798J3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.194833.0928822882.TRINH THU TRANG.970443
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CVMPWD.UNG HO MS 2026.162 CHI TRUONG THI TINH-210626-19:48:13 6172ASCB02CVMPWD.20260621.194813.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14781255747.PHAM THI THANH MAI chuyen tien ung ho MS 2026161 chi Ha thi yen Phuong.CT tu 0031000124378 PHAM THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1kCYHKM86.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173990399038.20260621.194530.9985956363.NGUYEN THI NGOC CHAM.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYH7D8A.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26173091090674.20260621.194231.19021863449888.VND-TGTT-DO THUY LAN.970407
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172SHBAA2J7SNRF.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.194213.8888228888.TA THU HUONG.970443
|21/06/2026
|50.000,00
|6172VNIB02CV89YB.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.194153.797943.NGUYEN THIEN ANH DUY.970441
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14781089829.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14781069965.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071000994195 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYH4EVM.UH MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173908473701.20260621.193529.19020984566011.VND-TGTT-VU THI NGOC DIEP .970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172VNIB02CVC6EE.Ung ho MS 2026.161 ( Ha Thi Yen Phuong).20260621.193438.025704060334863.VU THUY PHUONG.970441
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14781036678.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011000559349 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172MCOBQ2QI8TWR.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.192730.03101016934817.NGUYEN HONG PHUONG.970426
|21/06/2026
|50.000,00
|6172MCOBQ2QIMC52.Ung ho ms2026.161 ha thi yen phuong.20260621.192708.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14780926178.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYHYM41.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173270180045.20260621.192613.13824800721018.VND-TGTT-NGUYEN HONG ANH.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211922372026H0GV473339.5387.66178.192238
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14780829000.UnghoMS 2026.161( chi Ha Yen Phuong.CT tu 0021000469274 CAO THI LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYH832C.MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong me chau Phong FT26173098066762.20260621.191941.532366668888.NGUYEN THI OANH.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MS.2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211919312026xsan720115.5390.47456.191931
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYH86PR.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173010040154.20260621.191915.19031355840666.VND-TGTT-TRUONG QUYNH LE.970407
|21/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211918592026CVK3026719.5388.43929.191859
|21/06/2026
|10.000,00
|6172TPBVI2B92SSG.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.191723.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14780751783.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0551000253334 KIEU LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14780757968.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0011002138527 NGUYEN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14780754595.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 0501000029173 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14780721826.ung ho chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000394666 NGUYEN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211914072026r771698101.5390.14742.191408
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1d187AR4B.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.191355.97042292K826944000000000ae7663.MBBANK IBFT.970422
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1kCYHV7WE.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173252287223.20260621.191104.19021197658027.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CV1F5B.UNG HO MS 2026.161 HA THI YEN PHUONG-210626-19:10:43 6172ASCB02CV1F5B.20260621.191043.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14780597228.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011003993567 VU THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYHSRUG.Ung ho MS 2026.161 FT26173980115304.20260621.190643.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|21/06/2026
|63.376,00
|MBVCB.14780571400.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MS 2026.162#SP#020097042206211903242026B0G4946825.5387.49772.190325
|21/06/2026
|200.000,00
|6172VNIB02CVB2AL.Ung ho ms 2026161 chi ha thi yn phuong.20260621.185701.280818888.NGUYEN THI NGOC LAN.970441
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14780319487.ung ho MS 2026.161 ( Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MS 2026.161#SP#020097042206211852102026S6RI342131.5388.80054.185210
|21/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS.2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097040506211849202026CE3H076052.5389.62101.184920
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CVLPXQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-18:49:10 6172ASCB02CVLPXQ.20260621.184910.34899067.TRUONG THI HUONG.970416
|21/06/2026
|10.000,00
|6172IBT1kCYZNAKX.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173278347650.20260621.184545.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14780182356.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1034686471 NGUYEN NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211844072026OVVP047800.5389.28819.184407
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211843562026DQ9R564730.5189.27389.184355
|21/06/2026
|300.000,00
|6172SGTTH21S8EGD.IBFT Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.184217.066511487658.SACOMBANK.970403
|21/06/2026
|200.000,00
|6172TPBVI2BSPR5I.Ung ho MS2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.184052.02199658802.NGUYEN THI CHAU QUYNH.970423
|21/06/2026
|100.000,00
|6172MCOBQ2QIM2I8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.184031.80000808760.DUONG THI THU HA.970426
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYZXS4Q.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173324126068.20260621.184009.19036549127016.PHAN MINH ANH.970407
|21/06/2026
|150.000,00
|6172IBT1kCYZFIPS.PHAM VAN XUAN chuyen tien uh MS 2026.161 chi ha thi yen phuong FT26173480397620.20260621.183546.19074408836012.VND-TGTT-PHAM VAN XUAN.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYZH676.2026.161 nguyen thi tra-chuc gia dinh chau Ha phong binh an FT26173758560203.20260621.182934.19034193522011.VND-TGTT-NGUYEN THI TRA.970407
|21/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062118264320263ao7491267.5390.18349.182642
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14779841727.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211824312026IAV4040408.5389.4735.182431
|21/06/2026
|500.000,00
|6172TPBVI2BS74EK.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.182407.10000866662.NGUYEN THI THANH TRINH.970423
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970422062118235120269LJL296169.5189.1386.182351
|21/06/2026
|300.000,00
|6172TPBVI2BS7ZDL.ung ho ms 2026161 (chi ha thi yen phuong).20260621.182339.00252432001.QUACH VIET ANH.970423
|21/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134380685031.20260621.134380685031-0367999187_ung ho MS 2026162chi Nguyen Thi Tinh
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211821392026bw6y469255.5189.89066.182139
|21/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062118200020267zyd462096.5390.78554.182001
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970422062118194520261BPX820497.5389.76760.181945
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211819202026IGA1376808.5390.75069.181920
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1iJ7VYW7Q.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.181852.6669921.TRAN THANH THUY.970432
|21/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506211815272026WsTj994703.5388.49990.181527
|21/06/2026
|500.000,00
|6172TPBVI2BS6HAP.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.181318.00160612211.NGUYEN PHONG LAN.970423
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14779569316.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021001832993 DANG THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14779532987.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYZ495A.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173706932328.20260621.180848.19032344229015.VND-TGTT-LE THI NHU ANH.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYZB69A.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173605937419.20260621.180740.19036945575013.VND-TGTT-VU THI MINH HAI.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14779360720.NGUYEN TRONG SON chuyen tien.CT tu 3966198189 NGUYEN TRONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.159 Hoang Ngoc Han#SP#020097042206211759232026FWP6857398.5387.52509.175923
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172SGTTH21S1UI6.IBFT Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.175717.040038776837.SACOMBANK.970403
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYZU2P1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173128301583.20260621.175704.19033947400017.VND-TGTT-NGUYEN THU HIEN.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14779302532.UNG HO MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14779270730.UNG HO MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1d187PHRG.Sontk ungho MS 2026 159 e Han.20260621.175428.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14779226063.UNG HO MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1d187P7AJ.Sontk ungho MS 2026 161 c Phuong.20260621.175213.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14779215790.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071001097365 VU THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970405062117511420260GZB057211.5189.1178.175114
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062117510020266i8e329035.5389.99621.175100
|21/06/2026
|500.000,00
|6172TPBVI2BSIIWT.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.174242.02616362701.NGUYEN THI AI LINH.970423
|21/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211740272026DJND095261.5389.32265.174027
|21/06/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134374610422.20260621.134374610422-0932068113_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21/06/2026
|48.000,00
|6172IBT1iJ7VVCNI.ung ho MS 2026 159 Hoang ngoc Han.20260621.173810.221194241.VU THI HUE.970432
|21/06/2026
|363.000,00
|6172IBT1kCYZWJPV.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173006291825.20260621.172914.19035283633011.VND-TGTT-TA THI THU UYEN.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14778784826.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1025642159 NGUYEN TRAN KHANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14778746686.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|40.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970405062117263720267QSD014536.5388.44371.172637
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211726282026EGG2547221.5389.42901.172628
|21/06/2026
|100.000,00
|6172SGTTH21SAM91.IBFT TRAN THI VIEN chuyen tien ung ho ms 2026161 Ha Thi yen Nhi.20260621.172609.040092713387.SACOMBANK.970403
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14778629281.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9906268804 PHAM VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|6172VNIB02CKIVGK.Ung ho Ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.171808.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY6TW3H.Ung ho MS 2026 161 Ha Thi Yen Phuong FT26173901056296.20260621.171225.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172TPBVI2BSHHLK.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.170837.03615126301.DO THI HUYEN TRANG.970423
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY66DP4.MS 2026.161 FT26173415093391.20260621.170301.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY6EXCD.MS 2026.162 FT26173103596104.20260621.170211.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.161#SP#02009704220621170037202649EW963794.5389.84980.170038
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCY6KAZ6.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173105605361.20260621.165847.9902468625.NGUYEN MINH QUAN.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCY6AACM.MS 2026.161 FT26173723352601.20260621.165102.19038408143010.VND-TGTT-VU THU HUYEN.970407
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14778092461.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9916148368 MAI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14778063735.ung ho ms 2016.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|10.000,00
|6172ICBVC2Y4X71P.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260621.164649.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
|21/06/2026
|50.000,00
|ung ho chi Tinh MS2026.162#SP#020097042206211645372026ZIPG859953.5390.96148.164538
|21/06/2026
|100.000,00
|6172VNIB02CK974K.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UHMS 2026 162 Nguyen thi kinh Tinh.20260621.164224.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14777945913.nguyen thi huong tram ung ho ms 2026.162 chi truong thi tinh.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14777930449.Ung ho MS 2026.161.CT tu 1017066403 PHUNG MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#02009704220621163702202660FV968286.5189.46054.163703
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCY68N34.TRAN ANH TUAN Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173522627303.20260621.163331.8869917062.TRAN ANH TUAN.970407
|21/06/2026
|300.000,00
|6172TPBVI2BS9H5Z.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.163325.00045237002.NGUYEN THI CAM ANH.970423
|21/06/2026
|20.000,00
|6172IBT1kCY68JL8.ung ho chi Ha Phuong FT26173803099924.20260621.163055.19035022801014.VND-TGTT-BUI DUC LOI.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14777780225.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0351001065841 HA TRUNG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCY6I988.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173087381351.20260621.162820.7816314159.TRAN TRONG THANH.970407
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14777766361.Ung ho MS 2026.162 (Truong Thi Tinh).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|150.000,00
|NGUYEN TIEN DAT chuyen tien. Ung ho MS 2026.161 chi ha thi yen phuong#SP#02009704220621162626202684A0782909.5387.85871.162626
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211626082026LHVD652250.5387.85154.162608
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220621162339202624ZR517163.5387.71306.162339
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211622362026ZQS2214745.5389.66028.162236
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14777683510.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1040057803 CHU LE MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14777681583.giup MS 2026.161 (Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134364938974.20260621.134364938974-0345797737_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21/06/2026
|150.000,00
|ung ho ms 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970422062116194820260LFJ640654.5387.51058.161949
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14777647306.MS 2026.161-cau mong chi Ha Thi Yen Phuong mau chong hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY6SIR1.Mong chi Phuong ms 2026.161 mau khoe som binh phuc a FT26173091418260.20260621.161657.19036182810016.VND-TGTT-NGUYEN VIET SON.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14777608822.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071003894314 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211615032026YDSQ238022.5390.25672.161504
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14777572656.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071003858741 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14777564067.ung ho MS 2026.161 (Ha Phuong).CT tu 0011000411069 NGUYEN THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1fJ1KCF74.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.161311.989222887.TRAN LAM THAO LUAT.970406
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1iJ7DXTKB.ZP261720422477 Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy.20260621.161305.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MY XUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970405062116124220269OAT028421.5388.11975.161242
|21/06/2026
|50.000,00
|O5CH7JNSCTKA-Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211612182026GRZX245427.5389.10526.161218
|21/06/2026
|15.000,00
|6172IBT1iJ7DXELB.chau HA TUNG tu thien.20260621.161152.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|21/06/2026
|50.000,00
|O5CH7JNSD1M3-Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970422062116113020269D6T277225.5388.5883.161130
|21/06/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220621161050202634F0801486.5387.2801.161049
|21/06/2026
|150.000,00
|Ung ho Ms 2026162 chi Truong thi tinh#SP#020097042206211606572026LTM6214403.5388.82653.160656
|21/06/2026
|200.000,00
|gui ms 2026162#SP#020097042206211603542026MWNP706130.5390.66162.160354
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCY6JNRZ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173861430040.20260621.160343.7595599999.NGUYEN THI MAI HUONG.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1iJ7D37PR.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 162 TRUONG THI TINH.20260621.160234.247529918.LE THI HOA.970432
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14777400228.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0911000022054 LE THIEU HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1iJ7D3P2E.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.160043.10889999999.HOANG THU HANG.970432
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCY6WAMX.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173200786964.20260621.155919.19033126679013.VND-TGTT-VU NGOC ANH.970407
|21/06/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.161 chi HA THI YEN PHUONG#SP#020097040506211558242026N21M064194.5189.36720.155824
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172IBT1kCY6QECB.0011002643148 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173608083284.20260621.155633.19029464439012.VND-TGTT-NGUYEN LINH PHUONG.970407
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172IBT1kCY6QCHL.Nguyen Tuyet Nga UH MA SO 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173500996515.20260621.155450.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062115484020261GQ8624061.5387.88526.154840
|21/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14777216396.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|800.000,00
|ung ho ms 2026.161 c Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211548002026eyxp819318.5390.84902.154759
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYEXZZF.DIEM THANH HUONG chuyen FT26173355023761.20260621.154703.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYE3LV5.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173420952986.20260621.154353.6033366666.PHAM THI THUY TIEN.970407
|21/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14777156638.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14777149688.ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011003991827 NGUYEN THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYE3JD9.Ms 2026 162 chi Truong Thi Tinh FT26173144379972.20260621.154124.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14777119727.UNG HO MS 2026.161 (HA THI YEN PHUONG).CT tu 1029721554 LE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14777109077.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211538092026l0fs787808.5390.35720.153809
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYETABM.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173834345795.20260621.153618.19034958744016.VND-TGTT-LE AN BINH.970407
|21/06/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062115354220266336443135.5189.23978.153542
|21/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14777053420.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYET23P.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173543374160.20260621.153455.19021768857014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYET2HV.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173680167640.20260621.153455.19035450797013.VND-TGTT-TA THI THANH NHAN.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14777050004.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1023979970 MAI TU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1aWF2475X.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260621.153240.025704070053107.HUYNH DANG DINH.970437
|21/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14777008226.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|6172WBVNA2J71E2B.UH MS 2026 161 Ha Thi Yen Phuong.20260621.153134.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14777005566.Ung ho MS 2026,161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYEHT6B.Ung ho MS 2026.161 FT26173836520067.20260621.153019.19036630482017.VND-TGTT-THAN THI HUYEN TRANG.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211529472026JJI9374410.5390.95998.152947
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1d1879VZQ.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260621.152915.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYEHB1I.Ung ho ms 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173802494077.20260621.152907.19036182810016.VND-TGTT-NGUYEN VIET SON.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ORCOQ2QDPQJ1.ung ho MS 2026 161 chi Ha thi yen phuong.20260621.152710.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448
|21/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14776941425.ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 0451001826651 LE THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCYEZ5IW.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173128194812.20260621.152530.19034387147015.VND-TGTT-HOANG THAO CHI.970407
|21/06/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097040506211524492026LNS4025107.5389.72817.152449
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYEZ95S.Ung ho MS 2026.161 FT26173001059022.20260621.152428.19033098226016.VND-TKTT-CAO HAI YEN.970407
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14776913915.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1065597271 LE NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14776906458.NGUYEN THI KIM NGAN PV Bao Phap Luat Viet Nam. Ung ho MS 2016.161 chi Ha Thi Yen Phuong. .CT tu 1051649062 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14776895043.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1065597271 LE NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1d1872343.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260621.152116.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|21/06/2026
|20.000,00
|6172MSCBD249WIGK.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.152051.94561667799.MAI PHUONG HANH.970422
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCYEE33X.Ung ho MS 2026.161 FT26173573405300.20260621.151950.19036677430015.VND-TGTT-TRAN VAN DUY.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1d1872LK8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.151925.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|21/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.161 ha thi yen phuong#SP#020097041506211519202026nzKa271886.5390.47444.151920
|21/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211515032026N39P473029.5388.27803.151503
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYEKGSW.ung ho MS 2026.161 FT26173006300951.20260621.151502.19027357825020.VND-TGTT-LE THI PHUONG HAO.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1fJ1KWVBX.ung ho MS2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong ).20260621.151438.0367560455.Nguyen Tran Truc Linh.970431
|21/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN VAN HUNG Chuyen tien ung ho MS2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211511082026goyk707005.5387.10260.151108
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CK45JT.UNG HO MS 2026.161CHI HA THI YEN PHUONG-210626-15:10:15 6172ASCB02CK45JT.20260621.151015.23793987.NGUYEN THI NGOC HA.970416
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1iJ7DZJKU.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.151013.0898489629.PHUNG TRONG TIEN.970432
|21/06/2026
|100.000,00
|6172TPBVI2BSK36X.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.150910.01550566001.TRINH THI LINH TRANG.970423
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14776723631.ung ho ms 2026.161( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9908851288 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14776722078.ung ho MS 2026.161.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970415062115070320263qeT236259.5189.92406.150703
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14776694441.Ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14776697148.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong) .CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211504592026DLVT588626.5189.82942.150500
|21/06/2026
|30.000,00
|6172TPBVI2BSKWB4.ung ho MS 2026.162 ( chi Truong Thi Tinh).20260621.150454.09898937938.NGUYEN LE THUY.970423
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14776680105.Chau VA-2 Soc-Nhim ung ho ms 2026.161( Chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021000825141 HOANG HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172ABBKA2J7BY2D.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.150406.0358868688.NGUYEN THI HIEN VI.970425
|21/06/2026
|250.000,00
|6172IBT1kCYEA79E.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173128106576.20260621.150356.7998955555.TRAN THI NGOC THUY.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYE4FKA.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173436386231.20260621.150102.19028412116014.VND-TGTT-BUI THANH THUY.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCYE4GPH.Ung ho MS 2026.161 c Yen Phuong FT26173015486349.20260621.145958.19034985360017.VND-TGTT-NGUYEN THI HA.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14776616514.LE THI THUY chuyen tien MS2026.161.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14776599870.ung ho MS 2026.161.CT tu 0011004242626 PHAM THI XUAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211456432026UIKH900295.5390.46697.145644
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211456302026zwcp666573.5189.46252.145630
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211456162026d9ga665916.5389.45784.145615
|21/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS.2026 161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506211451122026qwsV192421.5390.25192.145112
|21/06/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041506211450172026qu83190136.5390.21180.145016
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161#SP#02009704220621145010202628A2714778.5189.20231.145010
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1iJ7DEWG6.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.144858.0943154856.VU VAN BAC.970432
|21/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704050621144842202617ES095882.5389.14105.144843
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14776500120.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14776478900.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 162.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14776484146.ung ho MS 2026.162( chi Truong Thi Tinh).CT tu 0181003438690 LE KHAC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYEP3CH.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173105750440.20260621.144517.8916888886.LE ANH DUC.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYEP6HU.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173629021002.20260621.144440.19035810658011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14776447584.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0101001013784 PHAN MANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|THUY ANH ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488062114422120263ku3629697.5189.88040.144221
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYEUM4R.Ung ho MS 2026. 161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173818756930.20260621.143856.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14776398655.ung ho ma so 2026.161 ha thi yen phuong .CT tu 9347247939 DO THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.162 Ung ho Chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488062114333720267ai5607414.5387.51435.143337
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14776322845.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134354091441.20260621.134354091441-0346877972_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14776272081.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9968210683 NGHIEM THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|6172TPBVI2BSEP23.MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.20260621.142542.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CKTEZQ.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh-210626-14:25:24 6172ASCB02CKTEZQ.20260621.142524.63368868.BUI THI BICH PHUONG.970416
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211423532026fe1s583035.5189.11707.142353
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1iJ7DG6EM.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong chuc chi mau khoe.20260621.142343.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432
|21/06/2026
|50.000,00
|6172TPBVI2BSENYD.MS 2026.162 Nguyen Thi Tinh.20260621.142313.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|21/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UHMS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211422472026ACO4015623.5387.8049.142247
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14776196562.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14776195603.Ung ho MS 2026.162(( chij Nguyen Thi Tinh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211418022026ksju568990.5388.88915.141802
|21/06/2026
|100.000,00
|6172ASCB02CKJWBG.UNG HO MS 2026.161 HA THI YEN PHUONG-210626-14:13:30 6172ASCB02CKJWBG.20260621.141330.2230027.VO THI HONG LIEN.970416
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14776133298.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1015538208 NHU HAI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYE9B41.Ung ho MS 2026161chi ha thi yen phuong FT26173272320861.20260621.141019.19038307063016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HONG.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14776105458.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0181003449522 TRUONG HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14776070916.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1050682202 TRUONG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097040506211402262026TUR5058181.5189.29719.140226
|21/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14776025818.Ung ho 2026.161 (chij Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14776012819.Chuyen tien ung ho nhung hoan canh kho khan.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970405062113591620267HE5049605.5189.18523.135915
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062113583220262cxu523881.5388.15921.135832
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYE1URE.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173650285889.20260621.135701.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYE11BP.MS 2026.161 FT26173090957403.20260621.135541.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211354062026kqrj513834.5387.99274.135406
|21/06/2026
|50.000,00
|6172SGTTH21XHFZZ.IBFT Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260621.135038.060295794881.SACOMBANK.970403
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1iJ7DB4YE.Ung ho MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.134701.0968348206.LE THI NGA.970432
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYEQFE2.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173830910791.20260621.134616.8119958899.LE THI PHUONG LIEN.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14775868946.Ung ho MS 2026.162( chi Truong Thi Tinh).CT tu 0531002513274 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1aWF2UW6A.TRAN THANH XUAN ung ho MS2026 162 Truong thi Tinh.20260621.134440.113001060001993.TRAN THANH XUAN .970409
|21/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134350234254.20260621.134350234254-0854076607_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1aWF28E6N.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.133713.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|21/06/2026
|30.000,00
|6172IBT1kCYKRZQV.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26173252506766.20260621.133712.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1iJ7D5K7A.HO THI THANH BINH chuyen tien ung ho Truong Thi Tinh o Nghe An ma 2026- 162.20260621.133659.67642511.HO THI THANH BINH.970432
|21/06/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506211336072026c6W7913824.5387.32234.133607
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYKRVHF.ung ho MS 2026 161 Ha Thi Yen Phuong FT26173586290433.20260621.133518.19033190719010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HA.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211335152026g01k471369.5390.27974.133514
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYKX8MA.Ung ho ms 2026.161 chi ha thi yen phuong FT26173260063207.20260621.133124.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172TPBVI2BSUDTH.: Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).20260621.133115.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1aWF28VPK.VINH THINH - Ung ho MS 2026.162 (Chi Truong Thi Tinh).20260621.132825.700023568240.VINH THINH.970424
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1aWF28SFX.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.132731.000000941376.NGUYEN THI HUYEN.970433
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14775681218.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062113271820261MPN769447.5189.97820.132718
|21/06/2026
|50.000,00
|6172WBVNA2J72Z3K.MS 2026 161.20260621.132309.135678.VO DANG THINH.970412
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14775633727.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071000921271 LE HAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172TPBVI2BSUJ87.: Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.131945.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CK1WAE.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh-210626-13:18:14 6172ASCB02CK1WAE.20260621.131814.988684948.NGUYEN VAN HOAN.970416
|21/06/2026
|100.000,00
|6172TPBVI2BSUMFK.Ung ho MS 2020.161 ha thi yen phuong.20260621.131811.03990197101.NINH THI HANG.970423
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14775551162.VO VAN CUONG chuyen tien ung ho nguyen thi tinh.CT tu 0121000418972 VO VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161#SP#020097048806211313252026qs8u421320.5387.44708.131324
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14775527729.NGUYEN TRONG DAT chuyen tien ung ho MS 2026.162.CT tu 0841000006574 NGUYEN TRONG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYKHGTR.Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26173504631004.20260621.131210.1939682689.DINH VIET BACH.970407
|21/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14775517362.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CKBGV6.MS2026.162 CHI NGUYEN THI TINH-210626-13:09:59 6172ASCB02CKBGV6.20260621.130959.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYK6EHZ.Uho ma so 2026. 161 chi ha thi yen phuong FT26173053312154.20260621.130443.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172ASCB02CKA7IM.UH MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-13:04:18 6172ASCB02CKA7IM.20260621.130419.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYKEAP9.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173106630816.20260621.130022.19121393423016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYKEVYB.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173800007390.20260621.125916.19232776999996.VND-TGTT-VU THI LINH CHI.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Yen Phuong#SP#020097048806211257122026ibjx381215.5387.76579.125712
|21/06/2026
|30.000,00
|Ung ho 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880621125648202619sa380285.5390.75541.125648
|21/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211255362026N2J8083157.5388.70662.125536
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CKL6RS.MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-12:55:15 6172ASCB02CKL6RS.20260621.125515.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
|21/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS2026.161 chi ha thi yen phuong#SP#020097042206211253142026J4TI404159.5189.60955.125313
|21/06/2026
|200.000,00
|6172SGTTH21XSJZY.IBFT Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.124947.020092540899.SACOMBANK.970403
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211249322026vtfp362673.5189.46157.124932
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1d18GNSAW.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.124835.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14775259628.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000998454 CHU HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172TPBVI2BSRPTC.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).20260621.124749.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|21/06/2026
|50.000,00
|6172ASCB02CKLMYI.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-12:47:43 6172ASCB02CKLMYI.20260621.124743.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|21/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211247222026nlco357245.5387.37057.124722
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14775233732.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1029946554 HA MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172TPBVI2BSRDBX.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.124411.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211243232026N21P860799.5389.18834.124323
|21/06/2026
|100.000,00
|6172MCOBQ2QDHR5L.2026.162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.124322.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14775198690.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0181002528461 HOANG THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYK4PAQ.Ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173607357704.20260621.124036.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
|21/06/2026
|500.000,00
|NGUYEN THI MY DUNG Chuyen tien Ung ho MS 2026.161 chi HA THI YEN PHUONG#SP#020097048806211240072026pqg2339288.5388.5645.124006
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1d18GRZ5P.ung ho hoan canh MS 2026 161.20260621.123753.970422V7e7093000000000371415.MBBANK IBFT.970422
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880621123736202639eq332972.5390.94343.123736
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211237182026F8OP521850.5390.91952.123718
|21/06/2026
|30.000,00
|6172IBT1kCYKBYK9.2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173240104809.20260621.123659.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506211236432026G6Ha770247.5189.89514.123643
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYKB8N1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173680179250.20260621.123641.19034051193019.VND-TGTT-NGUYEN MANH DUC.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1iJ7DMZZY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.123402.213935224.TRAN THU TRA.970432
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYK5GSE.ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173240101668.20260621.123351.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172TPBVI2BSR8N9.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.123239.11029539579.PHAM VAN CUONG.970423
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211232162026CZXH267943.5189.70324.123216
|21/06/2026
|50.000,00
|6172ASCB02CKLNHZ.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-12:31:29 6172ASCB02CKLNHZ.20260621.123129.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CKL6YP.UNG HO MS 2026.161-210626-12:31:22 6172ASCB02CKL6YP.20260621.123122.255011249.TRUONG HONG YEN.970416
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211231092026gqel315879.5189.65189.123109
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14775027558.Ung ho MS 2026.161 (c Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9973405911 NGUYEN THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880621122727202622to305802.5389.48218.122727
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211227072026psn8304938.5387.47215.122707
|21/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN DUY QUANG Chuyen tien MS 2026.162 Truong Thi Tinh#SP#020097048806211226552026ctzf304375.5390.45652.122654
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211226252026J1K2525257.5189.44161.122625
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14774983545.ung ho ms 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong ) .CT tu 0221000060113 LE DINH QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1kCYKUN1C.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173600878820.20260621.122430.19033630412011.VND-TGTT-LE HONG NAM.970407
|21/06/2026
|150.000,00
|6172NAMAA2J67WFI.ung ho ms 2026.161.20260621.122208.0989363661.VO THI THU HOA.970428
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14774951096.NGUYEN THU HANG chuyen tien ung ho MS 2026.161 ha thi yen phuong.CT tu 0561003870997 NGUYEN THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970488062112194420266m6w284670.5189.12676.121944
|21/06/2026
|100.000,00
|6172VNIB02CK2HU2.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.121909.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441
|21/06/2026
|100.000,00
|BUI THU HOA Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211217542026c6iy279647.5387.3493.121754
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1kCYKI4YG.UH MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173909018785.20260621.121603.13820863298012.NGUYEN THU HA.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CK2MD9.UNG HO MS 2026.162 CHI TRUONG THI TINH-210626-12:14:14 6172ASCB02CK2MD9.20260621.121414.22449737.VUONG QUOC HAI.970416
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211211122026705u260222.5189.71403.121112
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14774810881.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0491000413848 NGO DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|20.000,00
|6172IBT1iJ7DD8PJ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.121033.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCYKV6QQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173960907275.20260621.120955.19037974310017.VND-TGTT-PHAM THI MAI TRANG.970407
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYKDKZF.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173909089896.20260621.120632.19028859900014.VND-TGTT-NGUYEN KIEU ANH.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14774750591.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1021961003 VU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172TPBVI2BSZYTK.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong). Mong chi som khoe, binh an.20260621.120526.00180840266.HOANG HAI YEN.970423
|21/06/2026
|200.000,00
|6172TPBVI2BSTP7V.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.120321.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172ASCB02CG5AX9.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-11:59:33 6172ASCB02CG5AX9.20260621.115933.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14774664831.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0711000235069 HOANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYK9UEH.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173301375799.20260621.115919.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211159112026pk9a222973.5388.9731.115911
|21/06/2026
|150.000,00
|6172IBT1kCYK91YA.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173624043328.20260621.115822.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|21/06/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.161#SP#02009704880621115737202639ja217977.5189.2453.115737
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYK2H4Y.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26173415621101.20260621.115722.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYK2AUC.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26173119542147.20260621.115643.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYK2YQV.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26173505891077.20260621.115619.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14774593394.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung Ho MS 2026 .162 (Chi Truong Thi Tinh ) .CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYKCNAE.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26173456480202.20260621.115454.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYKCEKJ.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26173231796548.20260621.115358.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14774585754.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.161 HA THI YEN PHUONG.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYKCP9F.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26173090197302.20260621.115307.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14774577242.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1061897598 TRAN THI KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14774553701.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1061897598 TRAN THI KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYK1RM4.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173135180399.20260621.115141.6902099999.HOANG DUC NHAM.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211150572026awv7196286.5388.67455.115057
|21/06/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211148332026gxa1188324.5189.54492.114834
|21/06/2026
|100.000,00
|LE THI HANH chuyen tien MS 2026.161 (Nguyen Thij Hai Yen)#SP#020097041506211148192026TQYC625774.5390.52752.114818
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14774502926.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211146572026um2u183077.5387.46070.114658
|21/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134337869668.20260621.134337869668-0938122191_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21/06/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506211144022026CjBd612680.5387.30605.114402
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1kCYKWPI4.Ung ho MS2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173705337213.20260621.114351.19025918002026.VND TKTT PHAN THU TRANG.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172MCOBQ2QD9LZD.Ung ho MS 2026.161 c Ha Thi Yen Phuong.20260621.114343.02101010905108.HOANG THI DIEM HUONG.970426
|21/06/2026
|200.000,00
|6172SHBAA2J6NU1B.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.114314.1026265996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970443
|21/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.162 truong thi Tinh#SP#020097040506211143082026VV6F052380.5388.26058.114308
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14774426662.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172ASCB02CG7U6D.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh-210626-11:41:37 6172ASCB02CG7U6D.20260621.114138.9850547.NGUYEN VAN THUAN.970416
|21/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.161#SP#020097040506211139352026G6KZ038427.5388.6806.113935
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14774375163.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9988352162 TONG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14774336860.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071000734045 NGUYEN THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14774336653.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14774327137.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.161(ha thi yen phuong).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172VNIB02CG67HB.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.113504.014704060048831.NGUYEN HOANG THANG.970441
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY7R87D.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173051556966.20260621.113436.19032306368095.VND-TGTT-NGUYEN MY HANH .970407
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.160#SP#020097041506211132532026qMvT573666.5389.71218.113253
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062111315820265axy132362.5189.66705.113158
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14774276130.NGUYEN THI HONG THUY chuyen tien.CT tu 1023331505 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506211129112026hmAZ560712.5189.51765.112911
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211128542026VOLE609409.5387.49945.112853
|21/06/2026
|100.000,00
|NGUYEN NHAT LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206211128482026GPOL324332.5387.48993.112848
|21/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062111283320269TZL685725.5388.48325.112834
|21/06/2026
|100.000,00
|NGUYEN NHAT LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206211128172026BQA2273266.5388.46657.112817
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1iJ7D1GAB.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.112802.152296568.TRAN THI BICH THUY.970432
|21/06/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206211127462026H9RD539652.5387.44293.112746
|21/06/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097042206211126542026Y3AD157233.5390.39471.112654
|21/06/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206211126202026QNCX734895.5389.36560.112620
|21/06/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206211125462026T9QR827755.5387.33070.112546
|21/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211125022026yjvb108198.5389.28924.112502
|21/06/2026
|100.000,00
|Linh thao ck Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062111250120266M4J926866.5189.28896.112501
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho Ms 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206211123402026YTWE160666.5387.22044.112340
|21/06/2026
|10.566,00
|6172IBT1kCY7LKTH.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26173385850082.20260621.112035.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14774117139.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14774104026.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011000436320 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY7HLWH.ung ho ms 2026.161 FT26173246008661.20260621.111801.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCY7HSNA.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173763181765.20260621.111624.2131481993.HOANG QUYNH ANH .970407
|21/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488062111144020262y00071207.5388.71743.111440
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206211112412026YGBG396999.5387.60960.111242
|21/06/2026
|30.000,00
|6172IBT1kCY76IT3.Ung ho 2026 162 Tinh FT26173600366623.20260621.111059.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211108592026H9MP857377.5389.41314.110859
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14773936166.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0381002296569 NGUYEN THI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211107112026261S390016.5189.31536.110712
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY7KN17.UH MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173672446189.20260621.110706.19034099332010.VND-TGTT-HA KHANH LONG.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14773913105.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14773902481.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0041000128959 PHAM THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970422062111055120267DLE478884.5387.25013.110551
|21/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.161#SP#020097040506211105482026GTH4096050.5390.23813.110548
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCY7K59J.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173200050486.20260621.110541.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|6172TPBVI2BSFLR4.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.110523.04832602401.NGUYEN NGOC PHUONG LINH.970423
|21/06/2026
|500.000,00
|6172TPBVI2BS8DLR.ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh.20260621.110143.83999799799.DAM PHAN THUY VI.970423
|21/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14773822721.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14773813375.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9971058889 PHAM THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|6172ASCB02CGDZWK.UNG HO MS 2026 162 CHI TRUONG THI TINH-210626-10:57:46 6172ASCB02CGDZWK.20260621.105747.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|21/06/2026
|200.000,00
|6172TPBVI2BS8FDK.BUI DUC TRONG chuyen ung ho ms 2026.162.20260621.105419.03744016801.BUI DUC TRONG.970423
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCY741U2.Ung ho MS 2026 161 FT26173109253020.20260621.105335.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY7BZJA.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173563099384.20260621.105235.2022101996.TRAN THI MY DUYEN.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134331156232.20260621.134331156232-0332317648_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh)#SP#020097041506211050412026N3Cl419705.5387.40952.105041
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14773673458.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY75H3C.Ung ho MS 2026. 162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173792190430.20260621.104958.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062110493720262OZM813317.5389.35617.104936
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1iJ7SRN8C.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.104933.144391101.MAC THI LOAN.970432
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CGHVSA.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-10:49:30 6172ASCB02CGHVSA.20260621.104931.14233817.CAO BICH HOP.970416
|21/06/2026
|150.000,00
|6172IBT1kCY754KC.Ms 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173308159042.20260621.104918.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211049082026QBIB879020.5389.33068.104908
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211049072026ipnc975767.5189.32588.104907
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172IBT1kCY7589X.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173301460869.20260621.104846.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
|21/06/2026
|20.000,00
|6172MSCBD24SJDEW.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.104654.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14773577702.ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0041000286503 HUYNH THI MY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211042472026WBRE931783.5389.97240.104247
|21/06/2026
|300.000,00
|6172ASCB02CGSX9F.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-10:42:33 6172ASCB02CGSX9F.20260621.104233.12648107.NGUYEN QUOC DINH.970416
|21/06/2026
|50.000,00
|6172ORCOQ2QDVUXL.LOC HO TRO MS 2026.161 HATHIYENPHUONG.20260621.104157.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|21/06/2026
|300.000,00
|6172MCOBQ2QDVUVJ.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.104130.04001012947112.PHAM NU HUYEN TRANG.970426
|21/06/2026
|150.000,00
|QR - Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097041506211041282026jDPI383841.5389.89516.104128
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14773538553.Ung ho MS 2026.161.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134329900170.20260621.134329900170-0386427652_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14773489432.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172MCOBQ2QDGH8R.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.103821.80003349077.NGUYEN THI THU.970426
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14773494335.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011001334241 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|6172SHBAA2J63R3K.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.103737.189956789.DO THI NGOC ANH.970443
|21/06/2026
|20.000,00
|6172IBT1iJ7SX5P8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.103718.0865569192.NGUYEN THI OANH.970432
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY78WXK.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173564974914.20260621.103653.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14773451627.MS 2026 162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062110354520260J2C805668.5389.57968.103545
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211035052026JRSN781185.5388.55009.103505
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1iJ7SX9B1.Ms 2026-162 uh chi Truong Thi Tinh.20260621.103459.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|21/06/2026
|50.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211034282026easq918696.5390.51295.103428
|21/06/2026
|10.000,00
|6172IBT1kCY7M8JW.ung ho ms 2026.161, chi Ha Thi Yen Phuong, chuc chi va gia dinh binh an FT26173510293110.20260621.103210.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCY7MIST.Ung ho MS 2026-161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173178708709.20260621.103207.19039674133019.HA XUAN HUNG.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14773387526.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCY7VRNF.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173891120543.20260621.103108.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|21/06/2026
|500.000,00
|HOANG LAN PHUONG Chuyen tien ung ho gd chau Phong , Hai phong#SP#020097048806211030592026x69x905190.5387.32847.103059
|21/06/2026
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.161#SP#020097042206211030432026ZPTJ386481.5389.31208.103044
|21/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.161#SP#020097041506211030272026XcnU342458.5388.30094.103027
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCY7VKKF.MS 2026.161 FT26173833301250.20260621.103017.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172ASCB02CGXRTQ.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-10:30:08 6172ASCB02CGXRTQ.20260621.103008.5903747.NGUYEN THAO LAN CHI.970416
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY7VA5C.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173845202792.20260621.103001.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14773361243.LE THI KHANG chuyen tien.CT tu 0101000621288 LE THI KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506211029472026IbhJ340135.5390.25867.102947
|21/06/2026
|100.000,00
|ung hoh ma so 2026.161#SP#020097042206211029292026J6LQ178129.5388.23894.102930
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCY7VMA8.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173674169135.20260621.102918.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6172SHBAA2J69N8F.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.102918.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
|21/06/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134328342011.20260621.134328342011-0985565684_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21/06/2026
|10.000,00
|6172ICBVC2YRGYIN.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.102821.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14773325228.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9989595454 NGUYEN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|10.000,00
|6172ICBVC2YRE78M.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).20260621.102657.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062110262920266CAE802821.5390.8502.102628
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14773300267.MS 2026.161.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970415062110255120268gAN323592.5189.4839.102551
|21/06/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134327886156.20260621.134327886156-0902498898_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.161 chi ha thi yen phuong#SP#02009704220621102523202663CE920080.5390.2430.102523
|21/06/2026
|100.000,00
|6172MCOBQ2QDK3N3.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.102428.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880621102417202682ls879085.5387.96818.102417
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCY7SUCI.PHUONG THUY ung ho MS 2016.162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173535455930.20260621.102400.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|21/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211023532026pzxb877453.5390.93805.102353
|21/06/2026
|200.000,00
|6172VCBCH21X4B1Q.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.102306.1017041001606.MA HOANG DONG.970454
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14773242602.PHAM NGOC LE ung ho 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong) .CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14773251404.CHU THI THU ung ho ms 2026.172 (nguyen thi tinh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14773213743.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 9905998890 NGO CAO NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1aWF2QNER.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong) .20260621.101945.060704070007899.PHAM THAI DIEM UYEN.970437
|21/06/2026
|100.000,00
|6172ORCOQ2QDK4CP.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.101638.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14773143866.Ung ho MS 2026.162.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211013062026g8bl835298.5389.38220.101306
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211011392026GA57157948.5387.29719.101140
|21/06/2026
|300.000,00
|6172ASCB02CGKFGA.UNG HO 2026.162 CHI TRUONG THI TINH-210626-10:10:26 6172ASCB02CGKFGA.20260621.101027.229721879.LAI DINH CUONG.970416
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14772985257.ung ho ms2026.162(truong thi tinh).CT tu 0631003845381 TRAN VAN UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172SGTTH21XZNN7.IBFT Ung ho MS 2026.162 - chi Truong Thi Tinh.20260621.100231.060284069555.SACOMBANK.970403
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYGRFUJ.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173469415005.20260621.100053.7897895279.HUYNH NGOC DANH.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYGRM4V.Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173870483571.20260621.095924.19033448052016.VND-TGTT-LE THI NGOC LAN.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCYG35Z3.MS 2026.162 FT26173192012409.20260621.095426.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#02009704050621095238202604ZA043097.5388.30928.095238
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14772795713.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.162 NGUYEN THI TINH.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026. 162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488062109492220265vtt741038.5389.15183.094922
|21/06/2026
|50.000,00
|6172MCOBQ2QDW6ZQ.Ung ho ms2026.162 nguyen thi tinh.20260621.094909.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14772730868.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14772704881.Bibun ung ho MS 2026.162 ( chi Truong Thi Tinh) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14772668891.ung ho MS.2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14772673894.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.162 ( Chi Truong Thi Tinh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14772663200.Ung ho MS 2026.162.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172SGTTH21XT3GB.IBFT Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.094337.060161120531.SACOMBANK.970403
|21/06/2026
|10.000,00
|6172IBT1kCYGHWH5.ung ho ms 2026.162, chi Truong Thi Tinh, chuc chi va gia dinh binh an FT26173326301605.20260621.094213.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCYGHQZV.Giup ma so 2026.162 FT26173811081483.20260621.094207.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|21/06/2026
|6.868,00
|6172MSCBD24SLQC4.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260621.094158.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14772597738.PHAM NGOC LE ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14772579478.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0611001938144 NGUYEN HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14772578189.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0031000170570 VU THI THU LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14772543129.HO THI DAO chuyen tien ung ho MS 2026.162 ( chi NguyenThi Tinh).CT tu 0391000298647 HO THI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1kCYG62RQ.Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173520653064.20260621.093702.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|21/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970422062109351920268FMG886234.5388.47430.093520
|21/06/2026
|200.000,00
|6172SHBAA2J6VFKI.Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.093518.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
|21/06/2026
|284.994,00
|6172IBT1iJ7SEHYU.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.093440.1889913031998.CAN HUY HOANG.970432
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970488062109340820268kqg681171.5389.42033.093408
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYGKZJ1.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173831970204.20260621.093304.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210932012026V35G269107.5387.30937.093201
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172ASCB02CGE6DF.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.162 TRUONGT TINH-210626-09:31:29 6172ASCB02CGE6DF.20260621.093129.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970488062109311620261yyp669675.5390.27628.093116
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYG73UZ.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173213544902.20260621.093045.5604266666.CHU DINH LINH.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 Chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806210925592026hgb0649056.5389.3242.092559
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172IBT1fJ17PUEB.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.092546.100330730.NGUYEN THI HUE.970431
|21/06/2026
|500.000,00
|NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.162 chi truong thi tinh#SP#020097048806210925172026yi53646219.5389.291.092517
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYGA3TF.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173591336291.20260621.092510.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172SGTTH21XJ4HS.IBFT Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh.20260621.092420.060078550603.SACOMBANK.970403
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14772348826.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0031000380720 VU XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806210920382026mvmv627944.5390.78403.092038
|21/06/2026
|150.000,00
|6172ASCB02CGWEXR.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh-210626-09:15:09 6172ASCB02CGWEXR.20260621.091510.105884589.LE NHU NGUYEN.970416
|21/06/2026
|20.000.000,00
|6172TPBVI2BSA1EC.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Truong Thi Tinh ms2026.162.20260621.091427.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|21/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14772184785.LE HUYNH CONG PHUC chuyen tien MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0121001788464 LE HUYNH CONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.162#SP#0200970405062109114420264V75032383.5390.39142.091144
|21/06/2026
|300.000,00
|6172TPBVI2BSQ7VD.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.091016.01111984666.DO TRONG NGHIA.970423
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1bJMC188V.ung ho MS 2026.162 chi nguyen thi tinh.20260621.090950.74966599.NGUYEN THI CAM DUNG.970427
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1kCYGP8MP.Ung ho MS 2026.162 Nguyen Thi Tinh FT26173029887106.20260621.090929.19036976672017.VND-TGTT-TRAN NAM LONG.970407
|21/06/2026
|500.000,00
|6172WBVNA2J6GE6P.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.090842.103000660975.LE THI THANH THUY.970412
|21/06/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.162 chi nguyen thi tinh#SP#020097042206210901322026O845906635.5387.95401.090133
|21/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14772007131.Ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0071001407648 NGUYEN THI KIM SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14772002896.NGUYEN DUC LOI giup ms 2026.161 . ha thi yen phuong.CT tu 1046184794 NGUYEN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210857392026HWOA814446.5189.79156.085740
|21/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14771855620.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0371000424237 HO THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14771813255.ung ho MS 2026.162( chi Nguyen thi Tinh).CT tu 0181002209466 TRAN THI LE NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14771812150.ung ho MS 2026.162( chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1aWFCTQVE.ung ho ms 2026.162.20260621.084405.00400010666888.LE NGOC ANH.970440
|21/06/2026
|200.000,00
|6172VNIB02CGRWIV.Tu thien MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh) Nghe An ngheo ko co tien dua chong mat tu Taiwan ve.20260621.084211.783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970441
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14771715773.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup Nguyen Van Yen MS2026.156.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.126 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806210838332026vtwl469151.5390.6966.083833
|21/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14771690773.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071005695798 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1iJ7SB5CL.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.083822.2004891989.NGUYEN THI NHU.970432
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210835282026HCLA556684.5389.95730.083528
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210834262026CH53597787.5388.92467.083427
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14771616026.ung ho MS 2026.162 ( chi Nguyen Thi Tinh ).CT tu 0531002477618 LE THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14771615178.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1037397103 TRAN DINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|6172SGTTH21XCWDD.IBFT Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.083029.060067117509.SACOMBANK.970403
|21/06/2026
|50.000,00
|6172VNIB02CGZXJQ.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.083013.888822169.HUYNH THI ANH TUYET.970441
|21/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14771520125.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14771504321.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0011002951347 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14771471154.Ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYANSZS.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173990076381.20260621.082230.19134409421013.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14771401633.Ung ho MS 2026.162 ( chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0031000323084 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806210813382026s9fm381900.5389.20992.081338
|21/06/2026
|100.000,00
|6172MCOBQ2QD4YJJ.Ung Ho MS 2026. 162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.081043.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14771312313.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 9943222599 HUYNH THI MAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210809132026UAWH603754.5390.8077.080913
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14771272968.2026.162.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|6172WBVNA2J64PCJ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.080606.107000683637.NGUYEN TIEN DIEP.970412
|21/06/2026
|100.000,00
|6172WBVNA2J646ZU.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.080505.107000683637.NGUYEN TIEN DIEP.970412
|21/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CGJV7T.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh-210626-08:02:24 6172ASCB02CGJV7T.20260621.080224.10848547.LE PHUOC DAI.970416
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1iJ7SURA2.giup gia dinh anh Duc.20260621.080223.0328288966.LEU VAN VU.970432
|21/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206210759352026ATQU824144.5389.78183.075935
|21/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14771112548.Ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14771097317.Ung ho MS 2026.162 ( chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14771061621.Ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0191000343480 NGO VAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1aWFC64QL.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.074715.174704070008151.TRAN KIM TON.970437
|21/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14771006987.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|1.000.000,00
|6172NAMAA2J6RULQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.073652.0901777704.HUA THANH THUAN.970428
|21/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14770852184.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|15.768,00
|MBVCB.14770790886.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.160.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.162-chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097040506210718342026B1RD006067.5390.65502.071834
|21/06/2026
|40.000,00
|MBVCB.14770675547.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9911400525 NGUYEN LE CONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210710042026A0Z6310753.5189.45008.071005
|21/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1iJ7SDGM1.UNG HO MA SO 2026-162.20260621.064539.181031198.TRAN KHANH.970432
|21/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14770404935.Chuyen tien ung ho MS 2026 162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1fJ1724VK.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.064022.903057696.PHAM VAN CUONG.970406
|21/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1kCYAWFP8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173005324274.20260621.031919.19020944933885.VND-TGTT-TA THI LAN ANH.970407
|21/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14769911246.NGO THI TRA MY chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9963714077 NGO THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970405062101003720269DGC092929.5387.84381.010037
|21/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506210059092026UQED092495.5189.83515.005909
|21/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970405062100575720260PPW092128.5387.83106.005757
|21/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506202331092026KEEL050995.5390.91009.233109
|21/06/2026
|50.000,00
|6171IBT1kCY47YYY.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26173954800822.20260620.232436.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407
|21/06/2026
|200.000,00
|6171IBT1kCY47JY4.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173940159788.20260620.232158.9996859999.NGUYEN THU HANG .970407
|21/06/2026
|50.000,00
|6171IBT1kCY4GTZ1.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26173935496872.20260620.232024.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407
|21/06/2026
|100.000,00
|6171IBT1kCY4AQXK.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173097129872.20260620.230832.19030227013017.VND-TGTT-NGUYEN THI NHI.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#0200970405062223113420263GQ6082803.5387.31895.231134
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206222310122026389T774420.5189.31066.231012
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14797864856.ung ho MS 2026.161 c Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011004296658 NGUYEN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14797849298.Ung Ho MS2026.162(nguyen thi tinh).CT tu 1040424795 NGUYEN VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173MCOBQ2Q6W2EK.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.225455.13001010941891.NGUYEN THI LOAN.970426
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14797797615.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0481000905964 NGO THI QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048806222242062026oz4x849313.5390.78811.224204
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1aWFD87HT.UNG HO MS 2026161 CHI HA THI YEN PHUONG.20260622.224045.0707254461.TRAN THUY TRUC LY.970424
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1d18EE2BY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.223105.970422Pf76133000000000be0653.MBBANK IBFT.970422
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206222230342026BB47966089.5390.48579.223035
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097040506222230272026RZAJ034912.5389.48393.223026
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1kC5C4W2B.ung ho ma so 2026.162 FT26174145015868.20260622.222811.19020871689018.VND-TGTT-LE LY HOANG UYEN.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14797623648.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14797603005.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.162 (Chi Truong Thi Tinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|6173ABBKA2J5IDD1.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.221518.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1iJ7PJXNV.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260622.221328.0904645676.NGUYEN THI THU PHUONG.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ7PJKQ3.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260622.221016.0904645676.NGUYEN THI THU PHUONG.970432
|22/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14797499958.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ7PWZY3.Ung ho MS2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.220102.198064.VU THANH HUONG.970432
|22/06/2026
|84.342,00
|6173IBT1kC5CI4KF.Ung ho MS 2026.161 FT26174613684833.20260622.220022.19035492276013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|22/06/2026
|150.000,00
|6173IBT1kC5CMAM2.Ung ho MS.2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174844271814.20260622.215636.19032813756013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206222152272026543J151728.5389.19365.215226
|22/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-220626-21:47:34 DUUR805954#SP#020097041606222147342026DUUR805954.5389.99291.214735
|22/06/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.163. E QUANG GIA HUY-220626-21:47:10 ALmr030166#SP#020097041606222147112026ALmr030166.5189.96551.214709
|22/06/2026
|200.000,00
|LUONG VAN TIEN ung ho em bi tai nan giao thong#SP#020097048806222143152026qcfs727205.5387.79722.214315
|22/06/2026
|250.000,00
|6173IBT1kC5CCRXS.Ung ho MS 2026.155 Bui Thi Nam FT26174056421028.20260622.213700.19035246716012.VND-TGTT-TONG THI THANH HUYEN.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14797100900.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ7UX33K.Ung ho ms 2016161 chi ha thi yen phuong.20260622.212655.67394429.NGUYEN THU THUY.970432
|22/06/2026
|2.000.000,00
|6173IBT1bJMCE3AS.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Quang Gia Huy MS 2026 - 163 . Chuc con som hoi phuc.20260622.212559.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14797005043.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011000665346 DAO NGOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14796996448.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0011000665346 DAO NGOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14796986768.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011000665346 DAO NGOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506222122342026Q9LQ065457.5389.80005.212235
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14796979368.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0011000665346 DAO NGOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14796970095.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011000665346 DAO NGOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6173IBT1kC51NG5Z.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173026540307.20260622.211950.19022296767012.VND-TGTT-DUONG HOANG YEN.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970488062221145720264z8a642794.5189.39129.211457
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1kC513DW7.Ung ho ms 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26173460881669.20260622.210950.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14796779185.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0041000174374 LE THI KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Quang Gia Huy ms 2026.163#SP#020097042206222100522026JXVO882757.5387.59509.210052
|22/06/2026
|300.000,00
|ung ho 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062220594220261y3m591368.5189.53401.205942
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kC51E2IR.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173238260004.20260622.204935.763636.NGUYEN THI THANH XUAN.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806222045522026fba7541974.5388.71525.204552
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kC5172Z4.MS2026.161 FT26173855869208.20260622.204403.19038170970010.VND-TGTT-NGUYEN KHAC TUNG LAM.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097042206222039442026NNPS755969.5388.32486.203945
|22/06/2026
|200.000,00
|6173TPBVI2B33SG2.ung ho ms 2026.159,em hoang ngoc han.20260622.203209.90907636318.LY VINH HOA.970423
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14796195731.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1fJ16LHFM.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.202429.919817062.NGUYEN THI THU HA.970406
|22/06/2026
|100.000,00
|6173TPBVI2B39SEX.Ung ho ms 2026161 VUONG QUYNH MAI chuyen tien.20260622.201503.02473422501.VUONG QUYNH MAI.970423
|22/06/2026
|5.000,00
|MBVCB.14795947052.cho toi ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong( Toi vua ung ho 50.000 truoc do nhung quen ghi noi dung ).CT tu 1017412115 DO DUC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14795872568.DO DUC PHUC chuyen tien.CT tu 1017412115 DO DUC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ7UANDG.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.195743.198252538.QUACH THI HUONG GIANG.970432
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1d18EPCRT.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.194956.97042292V2c1715000000000c73670.MBBANK IBFT.970422
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14795484014.UH MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001694662 BUI THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kC5JNJF8.Ung ho MS 2026.161 FT26173019229651.20260622.194510.19035452526017.VND-TGTT-DO NGOC THUY.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14795314028.MS 2026.161. Con chuc co mau som khoe manh.CT tu 7888028889 HOANG GIA BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14795280607.HO THI TUYET HONG chuyen tien ung ho chi ha thi Yen phuongMS2026 161Phuong.CT tu 0771000792219 HO THI TUYET HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1fJ16EGR5.Ung ho MS 2026.161.20260622.192704.9021716734267.NGO NGOC PHUONG DUNG.963388
|22/06/2026
|500.000,00
|ma so 2026 161#SP#020097042206221908592026TSAB325799.5389.26769.190858
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kC5J4BJ6.Ung ho MS 2026.161 FT26173584800076.20260622.190838.19028002587011.VND-TGTT-PHAM THI HANH.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14794778172.NGUYEN THI MAI ANH chuyen tien ung ho chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1031000010752 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6173IBT1kC5JBVZI.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173409170705.20260622.190543.19033186087018.VND-TGTT-VUONG TOAN TUAN.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14794644316.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.163 Quang Gia Huy#SP#020097048806221857562026ssx7104692.5390.50190.185756
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14794503360.Ung ho MS 2026.161.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506221850252026Q2Y2077840.5189.96431.185025
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.161 Ha thi Yen Phuong#SP#020097048806221849192026x72j065497.5390.88872.184919
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14794151220.Ung ho MS 2026.161.CT tu 0281000583275 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1d18EDLK4.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.182939.970422Le489340000000008a8823.MBBANK IBFT.970422
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1iJ7U98QW.Ms 2026-163 uh em Quang Gia Huy.20260622.182349.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14794009439.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.163(Em QUANG GIA HUY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506221820452026KKZd945553.5189.90184.182045
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14793916555.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14793670864.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0081000154874 PHAM THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14793463138.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14793433726.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14793437476.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14793421989.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|250.000,00
|6173IBT1iJ7UWU2G.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.175031.0888622058.NGUYEN HUYEN TRANG.970432
|22/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14793399027.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1aWFSL3MU.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.174918.003001060001090.DANG LAM SON .970409
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14793269519.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004055588 NGUYEN PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14792983587.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14792979792.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0301000417666 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14792525225.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173NBVAF2LNX6WL.ungho ms2026.161.20260622.165221.108480507202.NGUYEN THI NGOC NHUT.970419
|22/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134494001845.20260622.134494001845-0946523889_Ung ho MS MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14792218480.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1977622136 DINH THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1kC5QKG7J.ung ho ma so 2026.163, em Quang Gia Huy FT26173689340092.20260622.164019.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14792167425.Ung ho MS 2026.161. chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1027119423 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173VNIB02CSWSU6.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260622.163906.901771947.DAO THI PHUONG.970441
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kC5Q7LWZ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173708810720.20260622.163813.19033587842013.VND-TGTT-NGUYEN NGUYET MINH.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506221619052026B2D0032969.5389.39622.161905
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206221609472026EAOQ330061.5390.82090.160947
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14791737087.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1059655211 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14791727194.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 9934219658 LE THI HONG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kC5QMITG.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26173087304015.20260622.160657.10821493817010.VND-TGTT-PHAN HUONG GIANG.970407
|22/06/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 163 e Quang Gia Huy#SP#020097048806221606202026tfjr345209.5388.59995.160619
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1kC5QM1UJ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173145701990.20260622.160613.10821493817010.VND-TGTT-PHAN HUONG GIANG.970407
|22/06/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221605272026hhjf341935.5390.54690.160527
|22/06/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 159 e Hoang Ngoc Han#SP#020097048806221604272026cokz338262.5390.49691.160426
|22/06/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 157 be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488062216033020268mmd334761.5388.43512.160330
|22/06/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806221602282026sogx330910.5388.37178.160227
|22/06/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806221601192026j7fg326706.5387.30270.160119
|22/06/2026
|100.000,00
|6173YOLOA2J5QMEE.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.155556.0908711248.LE TRAN QUANG ANH QUAN .546034
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1kC5Q18FN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173308707730.20260622.154656.19022808751016.VND-TGTT-NGUYEN HUU GIANG .970407
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14791412718.ung ho ms.2026.161.CT tu 1035500964 NGUYEN HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14791420095.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kC5QQPFG.Ung ho chi Ha Thi Yen Phuong FT26173226956770.20260622.153810.19033622681011.VND-TGTT-CHU THI PHUONG THUY.970407
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14791291855.UNG HO MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14791304651.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kC5QQWTM.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173439780382.20260622.153700.19032918345019.VND-TGTT-HA THI THU.970407
|22/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062215293820267TNU978849.5390.45807.152937
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ78YEHU.ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260622.152746.0973394106.VU THI NGOC.970432
|22/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14791173868.VO DANG DAN HA gui Ms 2026.161 ( Ha thi Yen Phuong).CT tu 0071004488908 VO DANG DAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|6173SGTTH219KRKW.IBFT UNG HO MS 2026.161.20260622.152104.060309256770.SACOMBANK.970403
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14791067679.ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021000335388 TRAN THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221519012026zdf9184869.5388.87159.151901
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14791015839.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14791004698.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14790990578.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#0200970422062215130420268XAC514445.5189.54538.151304
|22/06/2026
|60.000,00
|Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy)#SP#020097041506221510062026IoGj155034.5189.38509.151006
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14790882426.UH MS 2026.161 (chi Ha thi Yen Phuong).CT tu 0611001963639 DO THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#0200970422062214563920263DA4835490.5189.65786.145638
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYNGMQX.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173250937085.20260622.145404.13320618868013.VND-TGTT-TRAN THI BICH TRA.970407
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1fJ16WANR.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.145338.0501140000399.NGO THI THAO.970439
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14790717354.viet ha55 ung ho quang gia huy ms 2026 163.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|1.000.000,00
|DUONG HAI YEN Chuyen tien ung ho 2016.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221449232026e5za093274.5389.28023.144921
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806221448382026qxvw091077.5387.24269.144837
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#02009704220622144514202656EN166313.5390.5780.144514
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14790521400.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011000422737 NGUYEN THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6173IBT1kCYNURI8.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26173047034405.20260622.143249.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|22/06/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.14790499140.LUONG QUYNH HOA ung ho ms 2026.161 ( chi Ha thi yen phuong).CT tu 0281000057691 LUONG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1aWFSUYM4.MS 2026.161.20260622.143009.1067040246450.DO THU THUY.970430
|22/06/2026
|200.000,00
|6173VNIB02CSBRTV.Ung ho MS 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.142351.625704060180820.CAO THAI NHAT PHUONG.970441
|22/06/2026
|50.000,00
|6173MCOBQ2QNEWCN.Ung ho Ms 2026.161.20260622.142123.21001013957375.NGUYEN VAN HUNG.970426
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#0200970488062214204120268nfu012080.5189.83374.142039
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806221420362026xy7i011840.5390.83207.142035
|22/06/2026
|100.000,00
|6173VNIB02CSAS3T.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UH MS 2026 163 Em Quang gia Huy.20260622.141450.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|22/06/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.163 EM QUANG GIA HUY-220626-14:13:55 ez6J291483#SP#020097041606221413552026ez6J291483.5388.51939.141355
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14790248108.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0201000687869 PHAM HAI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14790228022.Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0451001964014 NGUYEN MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14790208803.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071004059658 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14790206726.Ung ho MS 2026.163 ( em Quang Gia Huy) .CT tu 0911000052522 LUONG HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221405172026hs9f971984.5388.10933.140517
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062214015920266xsg963647.5390.96528.140200
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ782RGZ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.140157.182288829.NGUYEN QUYNH ANH.970432
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1fJ1EXFHM.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260622.135948.9021398537497.DANG THUY TRANG.963388
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14790144197.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011001306898 HOANG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYNCC3Q.PHUONG THUY ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173325177960.20260622.135746.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#02009704220622135700202659IV727222.5389.73840.135701
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYN1MLA.Ung ho MS 2026.162 FT26173618043605.20260622.135441.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221352402026j3m0940739.5388.55073.135240
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806221351342026x1bf938003.5189.50299.135134
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14790054936.MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0281000522507 LY BAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYNJIYC.DO THANH HANG ck ung ho MS2026.163 em Quang Gia Huy chuc em chong khoe, e va gd co cuoc song tot dep nhe FT26173270027080.20260622.135102.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 160 CHI DANG THI THUY-220626-13:50:03 3x4f989080#SP#0200970416062213500320263x4f989080.5388.42988.135003
|22/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206221349472026H1TT275844.5389.41555.134947
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy)#SP#020097041506221348442026UC4t827424.5390.38197.134842
|22/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 163 EM QUANG GIA HUY-220626-13:47:55 u93n486470#SP#020097041606221347562026u93n486470.5390.34402.134756
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYNQH2Y.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173238081077.20260622.134511.19030501321017.VND-TGTT-PHAM HONG LIEN.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 159 EM HOANG NGOC HAN-220626-13:44:58 T5We695281#SP#020097041606221344582026T5We695281.5390.20805.134458
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506221343482026FPN2020214.5388.16239.134348
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYNQSH3.Ung ho Ms 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26173343318530.20260622.134309.19033446059013.VND-TGTT-NGUYEN THUY NGA.970407
|22/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806221338532026il57908296.5388.94477.133853
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRNQL2.Ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173031016081.20260622.133839.2481111.NGUYEN QUANG LINH.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062213382520262V82728120.5389.92483.133825
|22/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14789912177.ms 2026 163 em QUANG GIA HUY.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/06/2026
|10.000,00
|6173TPBVI2B3YZV4.MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).20260622.133805.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|22/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.163-220626-13:35:56 ThHr635455#SP#020097041606221335562026ThHr635455.5189.81869.133556
|22/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14789894003.Ung ho MS 2026 163 em Quang Gia Huy.CT tu 0011003483060 TRAN PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRXHZK.Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26173814681208.20260622.133401.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|22/06/2026
|25.000,00
|6173IBT1iJ7812UN.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.133331.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1aWFSMIHR.ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.20260622.133207.000002907928.LUU THI THU HONG.970440
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRXJC3.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173201576459.20260622.133117.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|6173SGTTH219RVME.IBFT DOAN THI THUY DUONG ung ho MS 2026.161.20260622.133103.030062813411.SACOMBANK.970403
|22/06/2026
|100.000,00
|6173TPBVI2B3L783.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).20260622.132649.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|22/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.161#SP#0200970488062213260720264pb9879594.5189.40126.132607
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ78JIXS.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.132503.0983582233.TRIEU MINH TUAN.970432
|22/06/2026
|500.000,00
|6173TPBVI2B3LIAG.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.132445.01559004303.NGUYEN THI LIEN.970423
|22/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14789772232.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001835646 BUI THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1aWFSVXQM.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.132312.3023021089.BUI VIET CUONG.970458
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14789756075.MS 2026 161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451001512007 TRAN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1kCYRLF2V.PHUONG THUY ung ho MS 2026.163 Quang Gia Huy FT26173701510196.20260622.131900.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206221316592026ZOZE487889.5189.2005.131700
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14789681606.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097048806221314422026ugy8854520.5189.92319.131442
|22/06/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134474186372.20260622.134474186372-0898255673_Ung ho MS 2026161chi Ha Thi Yen Phuong
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14789662361.MS 2026161.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14789665083.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0461000409929 LE THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14789611882.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0251002692323 NGUYEN THAI HANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14789604145.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14789603929.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14789583673.LE THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1019399543 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14789572424.viet ha55 ung ho 4 chau mo coi . ms 2026 158.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#0200970422062213045720264789482611.5389.50240.130457
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14789568916.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0071001059020 VO THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14789568112.Ung ho MS 2026.163 Quang Gia Huy.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRE33M.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173583532704.20260622.130418.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRELTH.Ung ho MS 2026 163 FT26173647090471.20260622.130358.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221303302026VOI2015243.5388.42800.130330
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14789552041.Ung ho MS 2026.161 (Ung ho chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1062714389 VO KHUC MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|6173SGTTH219Z1FY.IBFT Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260622.130036.020363920209.SACOMBANK.970403
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14789527750.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRKEQA.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173980609062.20260622.125945.19021551684014.VND-TGTT-NHAC THANH HUONG.970407
|22/06/2026
|40.000,00
|6173ABBKA2JPDJXL.ung ho ms 2026162 chi Truong thi tinh.20260622.125920.0411004886003.DINH NGOC TUAN.970425
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRKY7F.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173663099804.20260622.125857.19126654647989.VND-TGTT-VU ANH NGOC.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14789510678.Ms 2026-163 Em Quang Gia Huy.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|6173ORCOQ2QNWK2F.LOC HO TRO MS 2026.163 QuangGiaHuy.20260622.125845.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|22/06/2026
|100.000,00
|6173SGTTH219ZLLW.IBFT Ung ho MS 2026.163 - em Quang Gia Huy.20260622.125751.060284069555.SACOMBANK.970403
|22/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.163#SP#020097048806221257362026zcse814670.5387.16706.125737
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14789498396.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14789488291.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.163 ( em Quang Gia Huy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14789462895.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026 163 QUANG GIA HUY.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14789467086.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.162( chi Truong Thi Tinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kCYRGXF3.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173217575080.20260622.125328.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYRGTCT.Ung ho MS 2026.161 FT26173103079370.20260622.125304.19040064885017.TKTT - VND - NGUYEN MINH QUOC.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14789439965.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1iJ7INCXN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.125208.0964638576.NGUYEN THI HA MY.970432
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14789435735.MS 2026 163 em Quang Gia Huy.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14789429032.Uhg ho MS2026.161.CT tu 0181002614400 DOAN THI NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|10.000,00
|6173IBT1kCYRGM8Z.ung ho ms 2026.163, em Quang Gia Huy, chuc em va gia dinh binh an FT26173097205015.20260622.125113.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYRGVV5.Ms 2026 163 em Quang Gia Huy FT26173735210462.20260622.125107.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#0200970422062212510420265TZN763314.5388.86563.125103
|22/06/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806221249352026wkxa794426.5387.80123.124935
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14789398566.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451001705515 LUONG THI PHUONG TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221247092026JDVD072715.5387.68798.124709
|22/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880622124655202613zf787931.5189.67430.124656
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14789355349.ung ho MS 2026.161.CT tu 0611001937547 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kCYRBBMH.Ung ho MS 2026.163 Em Quang Gia Huy FT26173004048709.20260622.124141.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ7IRWGA.Ung ho MS 2026161 Chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.124130.0988796868.NGUYEN THUY NGOC.970432
|22/06/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026161 chi ha thi yen phuong#SP#020097048806221239572026ts70770822.5389.35208.123957
|22/06/2026
|500.000,00
|6173VNIB02CX7TLM.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.123955.803106.TONG DUY XUAN.970441
|22/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14789303832.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0011001446684 TO NGOC KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYR5ZKL.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26173500264804.20260622.123914.19038476709014.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH PHUONG.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|UH MS.2026.161#SP#020097048806221239012026r9va768404.5389.29820.123901
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14789290389.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 9916148368 MAI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14789278612.giup MS.2026.163 (Quang Gia Huy).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134470737647.20260622.134470737647-0854076607_Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206221237212026JLUW325922.5388.22368.123721
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062212361720266287622051.5389.17228.123617
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1iJ7IXD6K.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.123425.144391101.MAC THI LOAN.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14789232758.Ung Ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14789213945.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0011002814393 LE THI THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173TPBVI2B95U9P.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).20260622.123209.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|22/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14789172954.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYRUAD4.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173031393717.20260622.122924.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|22/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14789165604.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14789161086.UH MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9963358516 KHONG THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14789146901.BUI THI VIET HUONG UH MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1936668280 BUI THI VIET HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506221227192026JNJM014314.5189.68255.122718
|22/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#0200970488062212261520267jei732515.5390.63213.122615
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206221224122026G2XH137762.5390.51378.122413
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14789099812.ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1029215065 PHAM THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DAO THI MINH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221222052026T30O096918.5389.38856.122203
|22/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG#SP#020097048806221220092026m2za713632.5389.28585.122010
|22/06/2026
|200.000,00
|MS2026-163 CHAU QUANG GIA HUY SON LA-220626-12:19:18 OzJW114755#SP#020097041606221219182026OzJW114755.5387.23549.121918
|22/06/2026
|50.000,00
|6173MCOBQ2QNR9YR.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.121617.03101010865852.DIEU THI BICH.970426
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRD751.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173200040919.20260622.121520.19038790101012.VND-TGTT-VO THI NGOC.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206221214012026Z4FX741059.5390.92679.121402
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRS664.Tang chau Phong MS 2026.161 FT26173824843070.20260622.121250.5868888.DAO THE VU.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14788920584.UNG HO MS 2026.162 ( chi Truong Thi Tinh).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRSM5Q.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173160049153.20260622.121141.13321108901012.VND-TGTT-NGO DUC MINH.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRSVTS.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173577028254.20260622.121138.19032906734011.VND-TGTT-TRAN THI HUE.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6173SGTTH219FKMS.IBFT Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.121125.030062253981.SACOMBANK.970403
|22/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.161#SP#02009704880622121016202632ja681346.5389.71140.121016
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14788881616.NGUYEN THI LAN QUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.159( em HOANG NGOC HAN).CT tu 0071001283716 NGUYEN THI LAN QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ7ITWUA.ZP261730287714 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.120831.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14788869356.DAO THI DIEU LINH ungho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451001522256 DAO THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14788865232.ung ho MS 2026.161 (Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1017454721 VU HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097040506221204042026HOEV029172.5390.34068.120404
|22/06/2026
|100.000,00
|6173VNIB02CXI1N9.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.120351.035704060129936.DOAN THI VAN ANH.970441
|22/06/2026
|20.000,00
|6173IBT1kCYR1KHF.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh FT26173365096256.20260622.120144.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy-220626-11:59:40 u3DI032304#SP#020097041606221159402026u3DI032304.5389.6599.115940
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYRJF8U.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173774503557.20260622.115934.19036385692019.VND-TGTT-VU NHAT HOANG.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14788681801.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0071001084718 TRAN DIEU KHANH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206221154562026806S931689.5389.77220.115456
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14788666380.ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011000526464 PHAN MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14788663959.HUYNH THI THUY NGA chuyen tien ung ho MS2026.161 HA YEN PHUONG.CT tu 0011001237680 HUYNH THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14788635911.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9785383130 LUONG SUNG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYXRN13.Ung ho MS 2026. 163 em Quang Gia Huy FT26173301334127.20260622.114911.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYXXWLW.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173583234039.20260622.114405.19032425618989.VND-TKTT-NGUYEN HOAI THANH.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ7I6E49.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 163 QUANG GIA HUY.20260622.114306.247529918.LE THI HOA.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221141242026bpt5576670.5388.90431.114125
|22/06/2026
|300.000,00
|6173WBVNA2JPXUKC.ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.113639.105000165089.PHAM QUANG MINH.970412
|22/06/2026
|60.000,00
|6173IBT1kCYXLKX2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173007421510.20260622.113506.19036154444012.VND-TGTT-NGUYEN THI HAO.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14788316371.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011004418470 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206221131092026FCL0983881.5389.23811.113109
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14788288894.VU THI KIM NGOC chuyen tien unh ho ms 2026.161 (ha thi yen phuong).CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14788294842.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0491000036921 HOANG DUC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|250.000,00
|6173TPBVI2B9NPBB.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong) mong em co gang c som khoe.20260622.112953.12969999001.NGUYEN SY HIEN.970423
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221129192026N8U7076611.5189.11971.112919
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097040506221128332026X1BD073078.5388.7363.112832
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14788242995.Ung ho MS 2026.162.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1kCYXEGEN.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173240064133.20260622.112410.19030539256669.VND-TGTT-KHUC THI LAN ANH.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1fJ1E7ZUS.ung ho MS 2026 161.20260622.112102.0071007207006.TRAN THUY DUONG.970438
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14788143087.MS 2026.161.CT tu 0031000377751 BUI DUC VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYXKSQQ.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173995503259.20260622.112022.2003946868.TRAN THANH NGA.970407
|22/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14788132079.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001681608 NGUYEN LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14788108960.NGUYEN THI MINH HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.163 (em Quangf Gia Huy).CT tu 0061000354382 NGUYEN THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho Ms 2026.161#SP#02009704880622111751202614ev486224.5189.38970.111750
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6173IBT1kCYXGRRF.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173919885163.20260622.111700.19031674796017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY .970407
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6173NAMAA2JPVLWJ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260622.111255.335858956.NGUYEN THI HANH VI.970428
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14788025182.ung ho 2006 163 em Quang gia Huy.CT tu 0021001682188 PHAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|400.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221110262026NV1R087311.5189.92863.111026
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ7IGDNS.DO THUY QUYNH Ung ho MS2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.110931.154512322.DO THUY QUYNH.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ7IGS4J.ung ho MS 2026161 Ha Thi Yen Phuong.20260622.110911.69647006.DANG HOANG YEN.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|6173VNIB02CXX5XL.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.110902.914571409.NGUYEN THI KHANH LINH.970441
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14787970037.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1018955810 NGUYEN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6173IBT1kCYXBEV7.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173521513110.20260622.110803.19830555777012.VND--DUONG DIEU LINH.970407
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1kCYXBESK.Ung ho MS 2026.161 FT26173025290204.20260622.110802.19073539494013.VND-TGTT-VU NGOC LINH.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14787939215.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0711000297892 CHU HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.163 EM QUANG GIA HUY-220626-11:06:33 tBC7017933#SP#020097041606221106342026tBC7017933.5389.68663.110633
|22/06/2026
|200.000,00
|6173ABBKA2JPKKFH.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.110631.1281018522057.NGUYEN TRONG QUY.970425
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ7IAF3D.NGUYEN THI NHAN NB ung ho MS 2026 162 chi Nguyen thi Tinh.20260622.110630.0936550115.NGUYEN THI NHAN.970432
|22/06/2026
|100.000,00
|ung ho 2026 157 2 be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206221106282026VE3L590351.5189.67666.110629
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221106232026adaj441916.5390.67321.110623
|22/06/2026
|200.000,00
|LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho MS 2026163 ung ho chau Quang Gia Huy, ma GD 100000150079041#SP#0200970449062211052820263Eno571467.5189.60815.110528
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ7IAEEG.NGUYEN THI NHAN NB ung ho MS 2026 160 ch Dang Thi Thuy.20260622.110505.0936550115.NGUYEN THI NHAN.970432
|22/06/2026
|50.000,00
|ung ho 2026 159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206221104232026UZQO218215.5388.55221.110423
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062211013920262813271504.5387.37444.110139
|22/06/2026
|50.000,00
|6173WBVNA2JPGPDC.Ung ho MS 2026 162 chi Truong Thi Tinh.20260622.105944.998688833999.NGUYEN THI MY NUONG.970412
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1aWFSQXG2.MS 2026.161.20260622.105721.9990906368634.TRAN THI HUONG.970430
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14787804668.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1018476477 TRAN NGOC DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134458062000.20260622.134458062000-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026163
|22/06/2026
|300.000,00
|6173SGTTH219BSLK.IBFT Ung ho MS 2026.161 NGUYEN THI YEN PHUONG.20260622.105457.020008757888.SACOMBANK.970403
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.163 em quang gia huy#SP#0200970405062210532520267UFL004040.5189.87460.105325
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1kCYX8V5M.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173989607115.20260622.105307.10624994575017.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206221050232026MXEJ414998.5390.69258.105024
|22/06/2026
|100.000,00
|6173WBVNA2JPGJKR.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.104820.107000594604.THAI PHUOC NGHIA.970412
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206221046552026AGC9656871.5390.48248.104654
|22/06/2026
|20.000,00
|6173MSCBD24IX4UQ.ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.20260622.104518.0933778559.NGUYEN QUOC DUY.970422
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206221044422026ZIHE679528.5387.32905.104442
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970422062210441820268G92553371.5388.30729.104418
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14787601264.Ung ho MS 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0501000168938 TRAN HO TRUNG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14787582868.NGUYEN THI THANH HOAI ung ho MS 2026.161.CT tu 0011004129671 NGUYEN THI THANH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14787587380.LE THI KHANG chuyen tien.CT tu 0101000621288 LE THI KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYXS3RU.QUACH THI TRANG UNG HO MS 2026 161 C HA THI YEN PHUONG FT26173840041510.20260622.104102.19033452930011.VND-TGTT-QUACH THI TRANG.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14787571723.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0251001504197 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173TPBVI2B9D1MK.Ung ho MS 2026.162 (Chi Nguyen Thi Tinh).20260622.103934.94569888888.TRAN HOAI NAM.970423
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14787522846.TRAN THI MY PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.163(em Quang Gia Huy).CT tu 0411001039621 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ7I593W.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.103748.0943889988.NGUYEN CAM CHI.970432
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1kCYXCBY9.Ung ho MS 2026.161 ung ho Ha Thi Yen Phuong FT26173779194096.20260622.103137.19034738891018.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET MINH.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14787436501.MS 2026.159 Hoang Ngoc Han.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|700.000,00
|6173IBT1kCYXCDSU.Ung ho MS 2026.161 FT26173554829239.20260622.103053.19038800586011.VND-TGTT-NGUYEN QUANG NHAT.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062210302220269P2Q400293.5389.45587.103021
|22/06/2026
|100.000,00
|6173MCOBQ2QN1PFP.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.102722.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYXJRZK.Ung ho MS2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173960516980.20260622.102721.10524734958015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG VAN.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6173TPBVI2B9HFBG.Ung ho MS 2026.161 ( Chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.102302.81681988888.BUI THI QUYEN.970423
|22/06/2026
|500.000,00
|6173VNIB02CXWDFW.ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).20260622.101632.130345.NGUYEN DUC LINH.970441
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1kCY3RIR6.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh FT26173009713016.20260622.101436.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206221013462026NLJA759666.5389.44631.101346
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1aWF9XZUR.UNG HO MS 2026161 CHI HA THI YEN PHUONG.20260622.101343.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|22/06/2026
|70.000,00
|6173IBT1kCY3X7QP.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173119155615.20260622.101233.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221011412026XG1E094198.5388.31603.101141
|22/06/2026
|100.000,00
|6173VNIB02CXWA83.Ung ho ma so 2026.161 ha thi yen phuong.20260622.100857.008111418.NGUYEN THI CUC.970441
|22/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062210051220260PWD501713.5389.91272.100512
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14787065830.DOAN TRANG ung ho MS 2026.163( ban Quang Gia Huy).CT tu 9903858886 TRAN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14787033725.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0251002669853 TRINH TRAN MINH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220959002026TIZG520925.5189.53687.095901
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCY3HAYB.Ung ho MS 2026.161 FT26173250937052.20260622.095848.19037894060011.VND-TGTT-NGUYEN BAO NGOC.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14786953769.Ung ho MS 2026.161 ( Chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0611001903487 PHAN THI QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|6173TPBVI2B996S8.Ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.095717.05098888001.NGUYEN THI HOAI THU.970423
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14786912637.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806220953362026qssg169655.5388.23635.095336
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14786899776.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0611001573384 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.161 c Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220948352026jkn2152086.5387.95899.094835
|22/06/2026
|50.000,00
|MS 2006.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062209481120267kud150663.5387.93844.094811
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ7IVZLH.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.094709.230869208.NGUYEN THI HUONG.970432
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kCY3KC2R.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173963565881.20260622.094607.2685678868.NGUYEN THI HUONG.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14786792741.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|35.000,00
|Ung ho MS 2026.161#SP#020097048806220945032026y2r9139747.5387.77285.094502
|22/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN HONG NHUNG ung ho MS 2026.161 C Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220943332026HGT8414910.5388.70125.094333
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1iJ7IVM3C.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.094330.0904964986.DUONG THUY LINH.970432
|22/06/2026
|400.000,00
|6173IBT1iJ7IVSYC.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.094237.104851908.PHI HUYNH CAM HUYEN.970432
|22/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134449822146.20260622.134449822146-0828871902_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22/06/2026
|20.000,00
|6173MSCBD24IJZZE.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.093902.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1iJ7ID4UL.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.093654.8338886668.HOANG THI THOM.970432
|22/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.161#SP#020097042206220930362026XKWC733428.5389.819.093036
|22/06/2026
|500.000,00
|6173TPBVI2B9S4KL.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.092812.00027169001.QUACH THI HONG VAN.970423
|22/06/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI HOAI chuyen tien ung ho MS 2026.161#SP#020097042206220926542026EB2C164669.5189.82485.092655
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6173IBT1aWF9TV3C.UNG HO MS 2026.163 (EM QUANG GIA HUY).20260622.092529.700004652380.LY THU PHONG.970424
|22/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh-220626-09:24:16 4ZS7537407#SP#0200970416062209241720264ZS7537407.5389.69139.092417
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCY3U56C.Ung ho ms 2026.161 FT26173650097049.20260622.092120.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134447537997.20260622.134447537997-0961231914_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22/06/2026
|30.000,00
|2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506220919142026Eqrj840502.5390.43523.091914
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI THUY LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Phuong Yen#SP#020097040506220918142026ULUV027751.5388.38827.091814
|22/06/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097041506220917242026iuIr834797.5387.34734.091724
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1aWF9LZID.Ung ho MS 2016 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.091718.0983299218.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14786402969.NGUYEN THI DIEP ung ho MS 2026. 161 (chi Ha Thi Yen Phuong ).CT tu 0111000492306 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1bJMCUKVA.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260622.091618.00020087.TRAN THI MY DUYEN.970427
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14786396115.ung ho ms 2026.161 ( chi ha thi yen phuong).CT tu 0141000814788 LE TRANG THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14786390729.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173VNIB02CXTQCQ.MS 2026 16.1 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.091204.902181550.LE THI THU HA.970441
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1kCY3VHWU.HOANG THI TRANG DAI chuyen UNG HO MS 2026.163 EM QUANG GIA HUY FT26173680529809.20260622.091018.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1kCY3V8VF.Giup ma so 2026.163 FT26173050580001.20260622.090906.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|6173TPBVI2B9XUDR.Ung ho MS 2026.161.20260622.090856.38226112004.DAO HOANG AN.970423
|22/06/2026
|5.000,00
|ung ho MS 2026.161#SP#020097048806220906412026jv2d008677.5189.85844.090640
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho Ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong . chau Phong#SP#020097048806220906312026e8cy008100.5387.84581.090631
|22/06/2026
|200.000,00
|6173WBVNA2JPTE7V.Ung ho MS 2026 161.20260622.090605.688881881988.NGHIEM THI NGA.970412
|22/06/2026
|5.000.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-220626-09:05:02 ALKl011178#SP#020097041606220905032026ALKl011178.5189.78286.090503
|22/06/2026
|100.000,00
|6173TPBVI2B9V54X.Ung ho MS 2026.161 (Ha Thi Yen Phuong).20260622.085917.04473288101.NGUYEN THI THANH VAN.970423
|22/06/2026
|10.000,00
|6173MSCBD24IBACH.PHUNG NGOC MINH chuyen tien Ung ho Ms 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.085845.36266666888844.PHUNG NGOC MINH.970422
|22/06/2026
|100.000,00
|6173VNIB02CXFP5T.Ung ho MS 2026.161 (Ha Thi Yen Phuong).20260622.085759.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|22/06/2026
|100.000,00
|6173TPBVI2B9VPKF.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.085748.00349813804.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
|22/06/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970415062208564320269oZW766432.5389.41436.085642
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14786138245.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173TPBVI2B9VISN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.085529.00005593709.PHAM DIEU LINH.970423
|22/06/2026
|50.000,00
|6173MCOBQ2QN2IDD.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260622.085521.03101010965538.HOANG VIET.970426
|22/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220854542026a1bd969717.5387.34182.085454
|22/06/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.163#SP#020097040506220853542026EEDT015603.5389.30221.085354
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14786087850.Ung ho MS 2026105 em Luong Van Luyen.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506220850202026TO2I099031.5389.15615.085020
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14786051682.Ung ho MS 2026098 em Quang Hong Quyen.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14786040781.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.161#SP#020097048806220848172026a4px948197.5189.9150.084817
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1fJ1EMVW3.2016 161 chi Phuong.20260622.084729.976245379.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCY3WRHH.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173579095234.20260622.084658.3107200366.BUI HA PHUONG.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062208454220261ecv939948.5388.98778.084542
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14785981764.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14785978172.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0121000585830 VU VIET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS2026.161#SP#0200970488062208433520266v0k933302.5189.90866.084335
|22/06/2026
|100.000,00
|MS 2026.161#SP#020097048806220843262026s59k932850.5387.90534.084325
|22/06/2026
|10.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.161#SP#020097040506220843052026ZPV2065721.5189.89279.084304
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1fJ1EVNSM.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.084304.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ7IJ8VJ.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.084300.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCY3Q5SC.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173304562897.20260622.084220.33113338888.NGUYEN THI THU THAO.970407
|22/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062208404220264tno924319.5189.80405.084042
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14785904284.ung ho MS 2026.161.CT tu 9276789999 HO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kCYFRY24.Ung ho MS 2006.161 c HTYPhuong FT26173253080099.20260622.083557.19020394253040.VND-TGTT-DUONG THI THANH TUYEN.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206220835112026H9UN886135.5387.60853.083511
|22/06/2026
|100.000,00
|6173ASCB02CX1QGM.MS 2026.163 QUANG GIA HUY-220626-08:29:52 6173ASCB02CX1QGM.20260622.082952.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062208294720261NIC675463.5390.42767.082947
|22/06/2026
|20.000,00
|6173MSCBD24I2WJD.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.082717.0906465544.NGUYEN THANH HUONG.970422
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206220826502026CIMW289287.5389.33443.082650
|22/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220826052026np2t879593.5389.31051.082604
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kCYFF2DI.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173986820872.20260622.082528.19026325336013.VND-TGTT-PHAN VAN THAN.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ7IQPGL.NGUYEN THI HONG HANH ung ho MS 2026161 Ha Thi Yen Phuong.20260622.082455.29369666.NGUYEN THI HONG HANH.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134441140135.20260622.134441140135-0981961881_UHMS 2026161 Ha Thi Yen Phuong
|22/06/2026
|250.000,00
|SHGD:10001314.DD:260622.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:UNG HO MS 2026.162 (TRUONG THI TINH)
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220820122026fxwm861648.5389.10876.082012
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1aWF96JPX.ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.081848.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14785660381.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|150.000,00
|UNG HO MS 2026.161 2 me con co len nhoa#SP#020097042206220816142026CMIT482047.5387.97710.081615
|22/06/2026
|300.000,00
|6173ASCB02CXA96G.2026.163 QUANG GIA HUY-220626-08:15:02 6173ASCB02CXA96G.20260622.081503.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14785619825.Ung ho MS 2026.161 c Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000892578 VU THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14785616958.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1359466606 NGUYEN THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506220813162026LTEP032562.5389.88466.081316
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1aWF9EE3L.ung ho Ms 2026163 em quang gia huy.20260622.081220.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|22/06/2026
|30.000,00
|6173IBT1kCYF6GIC.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26173760207381.20260622.081040.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYF6J7K.UNGHO MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173320111524.20260622.080859.19032916013019.VND-TGTT-TRAN THUY LINH.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14785537609.ung ho MS 2026.161.CT tu 1023042282 NGUYEN DINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097041506220806172026uIOs613854.5389.65588.080617
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220805282026vwi3817319.5388.63354.080529
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14785510559.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.162 ( chi Truong thi Tinh ).CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|6.868,00
|6173MSCBD24D7ZG2.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260622.080501.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|22/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14785508162.vo vo danh ung ho 162 nguyen thi tinh.CT tu 1066185855 VO NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|6173TPBVI2B9GZTV.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.080420.02310695402.DUONG HONG NHUNG.970423
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14785492397.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.160 ( chi Dang thi Thuy ).CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kCYFKP96.QUACH THANH HUONG chuyen ung ho ms 2026.161 ha thi yen phuong FT26173333021401.20260622.080322.19025678779011.VND-TGTT-QUACH THANH HUONG.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG#SP#020097042206220802332026A22Z886512.5390.54661.080232
|22/06/2026
|125.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220753582026ZY6N548569.5389.28282.075358
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14785371809.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14785376904.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220752582026RM7V902574.5388.24780.075258
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14785364304.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYFAQ2B.Ung ho Ms 2026.161 ha thi yen phuong FT26173498297291.20260622.075131.19036488333017.NGUYEN THI MAI ANH.970407
|22/06/2026
|150.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134436998118.20260622.134436998118-0387399988_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.163- em Quang Gia Huy#SP#02009704050622074820202646A2025051.5390.11269.074820
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14785292863.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong ) .CT tu 0291000261390 LY NGUYEN HOANG THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.162 ( chi nguyen thi tinh)#SP#02009704150622074633202699hC559469.5389.6455.074633
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYFBISR.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173792803943.20260622.074530.19027240424017.VND-TGTT-DO THI LAN HUONG.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14785264901.UNG HO MS 2026.161.CT tu 1983383016 DO THI GAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14785241038.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0491001621703 NGUYEN XUAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14785241183.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001609114 VU THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1kCYF5VZB.TRUONG HO TRUC MAI Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173701821802.20260622.074135.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14785222946.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000231357 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1fJ1E997V.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.073931.935333243.TRAN NGOC HUNG.970406
|22/06/2026
|200.000,00
|6173VNIB02CXAIBR.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.073920.223666888.NGUYEN THI NGA.970441
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806220739072026u43g738396.5387.85197.073907
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1kCYFYGWE.Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26173690360673.20260622.073856.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6173VNIB02CXAS9A.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.073631.023923838.LE THI HAI BINH.970441
|22/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14785061540.UH MS 2026.163 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14785052453.Ung ho MS 2026.161.CT tu 0011004002423 DO THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ7MTL3X.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.072535.83207787.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kCYF8W8G.Ung go ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173960937353.20260622.072426.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#02009704220622072133202637EJ184480.5388.36042.072134
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.162. chi Nguyen Thi Tinh hoac Truong Thi Tinh#SP#0200970405062207200920261EO7009211.5390.31141.072009
|22/06/2026
|100.000,00
|6173VNIB02CXQTJ5.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.071611.039704060005784.NGUYEN LAN PHUONG.970441
|22/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220715182026n4bp668975.5388.19036.071518
|22/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14784925521.MS 2026.163 (Quang Gia Huy).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220711582026XHTM946421.5387.8849.071159
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYFDNWI.Ung ho MS 2026.161 FT26173624532001.20260622.071034.19033799894013.VND-TGTT-DO THI THANH HOA.970407
|22/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14784788408.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000666293 PHAN THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14784712461.Chuyen tien ung ho MS 2026 163 em Quang Gia Huy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14784690081.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1kCYF2INB.MS 2026.161 FT26173033373314.20260622.065032.19028289220014.VND-TGTT-NGUYEN THU HUONG.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14784679892.ung ho ms 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 1023501257 DANG THI NGOC LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|180.000,00
|6173IBT1kCYFCN7N.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173033364495.20260622.064821.10822604731011.VND-TGTT-VU THU HA.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|TRAN THI LAN chuyen tien Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220638232026CXXH353061.5388.34361.063823
|22/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.161#SP#020097048806220637212026hmf5576624.5389.32485.063720
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14784553075.Ung ho MS 2026. 162 ( chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220634452026T3U7573510.5388.28364.063446
|22/06/2026
|50.000,00
|MS 2026.161 chi ha thi yen phuong#SP#020097041506220633232026sFtO387294.5390.24963.063323
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704050622063204202649KK044923.5389.23655.063204
|22/06/2026
|100.000,00
|6173WBVNA2JPASYW.Ms 2026.261.20260622.063029.103002656356.VU THI THANH CHAM.970412
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1fJ1E1DV2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.062909.0071400500001.NGUYEN PHUONG ANH.970438
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14784501127.Ung ho MS 2026. 161( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ7MZ1A7.MP Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260622.062648.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220626202026OFTX190249.5389.12999.062619
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ7MZW7P.MP Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260622.062530.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/06/2026
|129.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien.UH.MS.2026.162.Truong Thi Tinh .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806220625252026f3ad554192.5388.11473.062525
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ7M6NBN.MP Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260622.062401.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ7M63E7.MP Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.062201.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1iJ7M6TSU.MP Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260622.062013.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|6173TPBVI2B9UC5Y.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.061903.03069610401.CHU THI THU HA.970423
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1kCYFQZNG.ung ho MS 2026.161 chi ha thi yen phuong FT26173191308736.20260622.061613.19026979971011.VND-TGTT-LE QUYNH TRANG.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097040506220615462026SWQA004334.5387.97356.061546
|22/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14784427426.ung ho MS 2026.161.CT tu 0071001129615 PHAN THI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173MCOBQ2QI7Z7B.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.060754.80002944204.NGUYEN THI NGUYET.970426
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14784359241.Ung ho ms2026.161 (Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14784354706.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173ASCB02CX28D2.UNG HO MS 2026.161 HA THI YEN PHUONG-220626-05:58:59 6173ASCB02CX28D2.20260622.055900.17932187.TRAN HOAI ANH.970416
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14784339499.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14784309996.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14784293266.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000317222 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14784279676.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0541000275218 VU THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173TPBVI2B94SEL.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.051741.03579163701.NGUYEN THI HAI HA.970423
|22/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220622050932202676IZ580248.5388.41061.050933
|22/06/2026
|200.000,00
|LE THI VAN ung ho MS 2016.161#SP#0200970422062204472920265TM4386260.5390.31832.044729
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6173TPBVI2B94WT3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.044115.00001706275.TRAN HOANG HA.970423
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14784201518.PHAM THI LIEN chuyen tien ho tro cha Ha Phong.CT tu 0011002651863 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kCYTFNDP.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173736666029.20260622.043159.19035696625017.VND-TGTT-DO HAI ANH .970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14784182772.ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 1022702293 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|MH ung ho chi Yen Phuong MS2026 161#SP#0200970422062204144620265VPW141740.5390.22319.041447
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYTF55S.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173852470997.20260622.041118.19037381237011.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14784174073.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011004187555 NGUYEN THI NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14784151583.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong ).CT tu 0011004369279 NGUYEN HUE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1iJ7MKWHY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.034010.0865012061.NGUYEN MAI LINH.970432
|22/06/2026
|130.000,00
|MBVCB.14784146704.ung ho ms 2026.161(chi ha thi yen phuong).CT tu 0331000455217 TU THI HAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|6173VNIB02CVPT3V.ungho ms2026.161 chi Ha THi YEn phuong.20260622.032912.833806546.BUI THI SAM.970441
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1fJ1EWDS5.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.030538.9021191715774.PHAM THE HOANG.963388
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1kCYTLFG2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173515613553.20260622.030428.972088888888.TRAN NGUYET ANH.970407
|22/06/2026
|2.000,00
|6173MSCBD24D413D.CAO THANH DUY chuyen tien.20260622.025727.0396996949.CAO THANH DUY.970422
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6173IBT1kCYTLSYG.Giup do MS 2026.162, chi Truong Thi Tinh, thon Dong Hai, xa Quynh Phu, tinh Nghe An FT26173860220510.20260622.024251.10520132634019.VND-TGTT-TRAN THI THANH HOA.970407
|22/06/2026
|20.123,00
|6173TPBVI2B9RI1E.UHMS 2026.159 Mong GD chi Hoang Thi Van va be Hoang Ngoc Han binh an,gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260622.024039.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062202372420266YAD865429.5387.94733.023724
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220231422026i9oa462148.5387.91731.023142
|22/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung#SP#0200970405062202292020266EX3002625.5388.90954.022920
|22/06/2026
|10.000,00
|6173IBT1iJ7M7QV3.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260622.022457.2692924910.NGUYEN THANH MAI.970432
|22/06/2026
|50.000,00
|6173VNIB02CV7SAQ.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.022430.014151482.NGUYEN HUU HUNG.970441
|22/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097040506220222092026MXZ2001721.5389.89186.022208
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYTHA68.Ung ho MS 2026.161 FT26173071188040.20260622.022105.19034702385019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG MINH TRANG .970407
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097040506220217172026837E001032.5387.86418.021717
|22/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097040506220212162026Y66Z000308.5387.85141.021216
|22/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097040506220208092026JB2K099692.5388.83213.020809
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097040506220203172026WOPR098951.5390.79855.020318
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14784058966.UNG HO MS 2026.161.CT tu 0301002820686 NGO THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506220158392026LZGJ098229.5387.78520.015838
|22/06/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi#SP#0200970405062201495120262PF7096645.5389.72675.014951
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704050622014327202693BN095301.5189.68788.014327
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970405062201404420263D27094746.5389.67396.014043
|22/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220138422026YOLS126298.5387.65730.013842
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6173IBT1kCYT6698.Ung ho MS 2026.161 - chi Ha Thi Yen Phuong FT26173190354357.20260622.013438.13320335986011.-TGTT-NGUYEN LAN PHUONG.970407
|22/06/2026
|150.000,00
|6173IBT1kCYT6ET3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173704641463.20260622.013426.19026658888668.VND-TGTT-HOANG NGOC DUONG.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134420334733.20260622.134420334733-0799069359_Ung ho tre em khong noi nuong tua
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYT69WJ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173011905055.20260622.012350.19033715391011.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134420004757.20260622.134420004757-0799069359_Ung ho nhung nguoi mu cuoc song kho khan
|22/06/2026
|70.000,00
|6173TPBVI2B9ZDYI.DO THI LUONG chuyen tien ung ho c Hai Yen 2026 161.20260622.011332.07748899101.DO THI LUONG.970423
|22/06/2026
|500.000,00
|6173IBT1iJ7MAVKN.ung ho ms 2026161 Ha thi yen phuong.20260622.011058.193477666.TRAN THI HUYEN.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783964002.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0491000016435 DUONG QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6173TPBVI2B9ZE4J.ung ho MS2026.161.20260622.005557.00617264001.CU THI HUONG.970423
|22/06/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970415062200495020269jns219419.5388.28584.004950
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880622004710202600lx425709.5189.26572.004711
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYT7AHE.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh FT26173908784974.20260622.004617.16887141722222.LE THI MINH TRANG.970407
|22/06/2026
|300.000,00
|6173IBT1iJ7M4UYS.ZP261730012413 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.004011.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/06/2026
|100.000,00
|6173SGTTH21SS969.IBFT ung ho ms 2026.162 chi Nguyen thi tinh.20260622.003235.060100478369.SACOMBANK.970403
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14783901229.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970415062200252120263t12208548.5387.10876.002521
|22/06/2026
|100.000,00
|6173SGTTH21SSXB6.IBFT Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.002509.020083034107.SACOMBANK.970403
|22/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.161#SP#020097042206220023552026ZSAA830452.5387.9630.002355
|22/06/2026
|100.000,00
|6173VNIB02CVIEBU.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.001753.795744591.NGUYEN THI NGOC ANH.970441
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYTAUNS.TRAN THI THANH MAI ung ho ms 2026 161 Ha Thi Yen Phuong FT26173878064472.20260622.001558.19028657979999.VND-TGTT-TRAN THI THANH MAI.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783851982.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0711000276075 NGUYEN THI THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYTAVTW.Ung Ho MS 2026 161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173781750155.20260622.001431.19027632593021.VND-TGTT-VU TUAN THANH.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506220014162026Z4HG071405.5387.1381.001416
|22/06/2026
|20.000,00
|6173MSCBD24DB3W6.Ung ho Ms 2026161.20260622.001355.0328830220.PHAM THI LAN.970422
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho 206.161 chi Ha Yen Phuong#SP#020097048806220012432026xu85410432.5389.573.001243
|22/06/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134417064053.20260622.134417064053-0586881904_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kCYT43CJ.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173660427207.20260622.000944.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU .970407
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062200091520262SX6518680.5189.98130.000914
|22/06/2026
|100.000,00
|6173IBT1kCYT4L5Q.Duc Nhat Da Nang chuyen khoan nhanh qua Zalo FT26173975184080.20260622.000852.7986862612.TRAN DUC NHAT.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220005232026f2n9406461.5388.94269.000523
|22/06/2026
|200.000,00
|6173TPBVI2B9TSHI.ung ho MS 2026.161.20260622.000015.03432838401.NGUYEN HAI NHUNG.970423
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212357152026iajy401776.5389.87031.235714
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783792579.ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1016196616 VO THI VY NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYTBA5P.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173693037919.20260621.235614.6286111996.TANG HA NGAN.970407
|22/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026. 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062123551420263qkd400549.5388.84358.235514
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14783799612.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0031000160470 HOANG NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1iJ7M5EUU.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.235454.523081969.NGUYEN THI THANH PHUONG.970432
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14783797107.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0081000619615 PHAM VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783786832.ung ho MS 2026.161(chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0271000914451 NGO PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783783984. DIEP ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6172IBT1kCYTBQ58.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong hay chuyen that nhanh de cuu chi FT26173726493735.20260621.235036.19026660304886.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.161 HA THI YEN PHUONG#SP#020097042206212348002026UJ2L990391.5387.77310.234800
|22/06/2026
|200.000,00
|6172VNIB02CVD1FR.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.234752.919855875.NGUYEN DUC HAO CAU.970441
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14783768863.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0381000537787 LE MI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYT5EHY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173411374999.20260621.234718.6353683883.NGUYEN THUY HANH.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14783767976.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062123461120261y88395202.5387.76212.234611
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14783758162.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1988897198 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|20.000,00
|6172MSCBD24DQFNP.ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.20260621.234244.0933778559.NGUYEN QUOC DUY.970422
|22/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYT5CNG.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173810273542.20260621.234143.19034722271011.VND-TGTT-NGUYEN THUY NGOC.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|6172IBT1kCYTYZTF.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173364450701.20260621.233801.19035412225014.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783729181.UNG HO MS2026.161 - CHI HA THI YEN PHUONG.CT tu 0031000355371 TRAN THI HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212335562026uh92388375.5189.65312.233556
|22/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.161#SP#020097042206212335202026TCME142000.5388.64553.233520
|22/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYTYV3K.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26173920608512.20260621.233346.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|22/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1iJ7MYAYX.Ung ho MS 2026161.20260621.233057.9241739.DINH THI LINH.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1iJ7MYYWV.TRAN NGOC KHANH LY chuyen tien ung ho MS2026161.20260621.232827.0384730112.TRAN NGOC KHANH LY.970432
|22/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYTPYS5.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173104923199.20260621.232705.3979123457.TRINH NGOC DANH.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYTP85E.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173490957192.20260621.232628.19029830889018.VND-TGTT-TRAN THI VAN.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6172SHBAA2JP228C.Ung ho MS 2026.161.20260621.232619.8989888989.PHI THI KIM CUONG.970443
|22/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062123224020263ior377863.5388.49313.232239
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212321582026aoyc377324.5388.47946.232158
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097048806212321422026bk38377130.5389.47773.232142
|22/06/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062123203020269wx4376154.5387.46097.232030
|22/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYTU5BH.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173228677808.20260621.231928.19028749968012.VND-TGTT-TA KIM CHI.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783656076.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783655901.HO NGOC THANH HUYEN ung ho MS 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026 161 ( Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506212317182026FQ2t160681.5189.41356.231718
|22/06/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134414201099.20260621.134414201099-0938900325_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1iJ7MPLIK.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.231612.169629803.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|22/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYT8N3Z.Ung ho MS 2026.161 FT26173396488264.20260621.231544.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.161#SP#020097042206212315392026KRT5618943.5389.38571.231539
|22/06/2026
|50.000,00
|6172ASCB02CV3XPZ.MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-23:14:16 6172ASCB02CV3XPZ.20260621.231416.24851461.CO THI HUONG GIANG.970416
|22/06/2026
|500.000,00
|6172ABBKA2J7538W.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.231315.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|22/06/2026
|25.000,00
|6172MSCBD24D2WJ8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.231227.0984489263.NGUYEN KHAC TU.970422
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14783620631.UNG HO MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000268750 PHAM THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212310202026ljcc366716.5189.31684.231020
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783611098.ung ho MS 2026.161 .CT tu 0141000823701 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14783618222.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 7389060309 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062123084920264CNZ565007.5189.28919.230850
|22/06/2026
|200.000,00
|6172MCOBQ2QIVMHQ.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.230756.03101016844390.VU HOANG YEN.970426
|22/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134413660242.20260621.134413660242-0973259436_Ung ho MS 2026161
|22/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1iJ7MPVB1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.230701.134602082.PHAN THI LINH CHI.970432
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14783599969.Ung Ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1055157398 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220621230617202672U5905434.5389.25376.230617
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161#SP#0200970422062123054520267E87387751.5387.23985.230546
|22/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206212305452026PYGV181608.5388.23976.230545
|22/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1iJ7MP9FY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.230545.168575149.CHU DUC ANH.970432
|22/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14783595568.Ung ho MS 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0911000039724 TRAN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062123041120260mav360448.5389.20976.230411
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783582993.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1kCYTIDKJ.Ung ho MS 2026.161 FT26173920495097.20260621.230344.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407
|22/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506212300312026C3D7027327.5388.15036.230031
|22/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYTMKJQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173921206461.20260621.230003.19031889259012.VND-TGTT-HOANG TRUNG HIEU.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161#SP#020097048806212259472026ysnq355387.5388.14304.225947
|22/06/2026
|100.000,00
|6172VNIB02CV9PAV.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.225929.603991.NGHIEM THUY LINH.970441
|22/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212259132026jgnj354714.5387.12663.225913
|22/06/2026
|400.000,00
|6172IBT1kCYTMD5S.Ung ho MS 2026.161 FT26173710024625.20260621.225739.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
|22/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14783547824.giup do chau Ha Phong.CT tu 0021000282286 NGUYEN THI HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1iJ7MU7LP.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.225703.0379153359.PHAM THI HUONG.970432
|22/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506212256592026f27g136683.5388.9102.225659
|22/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212256472026yhmb351836.5390.6896.225647
|22/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYTMQNN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173795700550.20260621.225624.19033604450019.VND-TGTT-LE THI KIM YEN.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783536107.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|6172IBT1fJ1K3RMM.ung ho ms 2026.161( Yen Phuong).20260621.225507.170214849041185.BUI THI MY THUONG.970431
|22/06/2026
|300.000,00
|6172IBT1kCYTVV54.NGUYEN HONG QUAN chuyen ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173609409541.20260621.225207.19032317388888.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUAN.970407
|22/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1kCYTVCVU.Stdh ung ho ma so 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173411593808.20260621.225119.19023746925019.VND-TGTT-NGUYEN THI THINH.970407
|22/06/2026
|300.000,00
|6172TPBVI2B9JL8F.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.225025.00063331202.NGUYEN XUAN ANH.970423
|22/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14783499077.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021001687702 LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|500.000,00
|Ung ho Ms 2026.161 chi Ha Yen Phuong#SP#020097042206212249402026VV0G227948.5388.94122.224940
|22/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14783495703.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1017338125 NGUYEN THI THAO VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14783488273.BUI THI THUY NGOC Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0361000233981 BUI THI THUY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|100.000,00
|6172IBT1fJ1K36F7.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.224804.937097875.TA THI HOANG YEN.970406
|22/06/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134412319174.20260621.134412319174-0903868280_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14783486201.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|200.000,00
|6172ASCB02CV9J22.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-22:47:22 6172ASCB02CV9J22.20260621.224722.45655767.HOANG NINH TRANG.970416
|22/06/2026
|1.000.000,00
|6172IBT1kCYTDID4.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173508008290.20260621.224701.928888888.NGUYEN HANH TRANG.970407
|22/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206212246492026WKEC720969.5189.87417.224649
|22/06/2026
|200.000,00
|6172IBT1kCYTDSQV.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173376350008.20260621.224619.19035199288015.VND-TGTT-PHAN DUY LINH.970407
|22/06/2026
|200.000,00
|6172MCOBQ2QIGU2I.Ung ho MS 2026.161(chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.224527.80001166968.LE MINH THUAN.970426
|22/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161#SP#020097040506212245012026EKYA009841.5387.84531.224501
|22/06/2026
|500.000,00
|6172ORCOQ2QIGNVX.ung ho MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.224210.0905140704.DANG NGUYEN KHANH TRANG.970448
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880623222809202605az253930.5387.79567.222807
|23/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14811607990.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0491000415594 NGUYEN NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14811515625.ung ho MS 2026.161 chi ha thi yen phuong.CT tu 1012950914 CU HAO HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206232208382026K8BT465813.5388.16578.220839
|23/06/2026
|200.000,00
|LE THI KIM NGOC CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.161-230626-22:07:50 NrwJ913907#SP#020097041606232207502026NrwJ913907.5387.14079.220750
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097048806232202032026tlle201368.5388.90823.220203
|23/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14811392984.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau .Nguyen Van Van ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1iJ7BKGJS.Ung ho MS 2026158.20260623.215506.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|23/06/2026
|100.000,00
|6174SGTTH21D2IR8.IBFT Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.215406.050115320669.SACOMBANK.970403
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14811356242.ung ho ms 2026.164 chi Bui Thi Mo co len. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206232150492026FCIU811831.5390.47455.215049
|23/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14811233899.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.164 (Chi Bui Thi Mo).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506232142182026H2JH037822.5388.9697.214218
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC5P83DP.PHAM MINH NGOC ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26175659194675.20260623.214017.19032969752018.VND-TGTT-PHAM MINH NGOC.970407
|23/06/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Bui Thi Mo ms 2026.164#SP#020097042206232139542026ZKBP228547.5388.99314.213954
|23/06/2026
|1.600.000,00
|6174IBT1bJM21MBR.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Bui Thi Mo MS 2026 - 164 . Chuc em som hoi phuc.20260623.213806.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|23/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134660049733.20260623.134660049733-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|23/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134660041416.20260623.134660041416-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|23/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134659957155.20260623.134659957155-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14811113539.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14811089140.ung ho MS 2026.162 .CT tu 2348900759 NGUYEN DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14811029283.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1iJ7BAJJ9.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.212347.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1fJ1LJ6NF.Ung ho MS 2026.164.20260623.212319.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC5PJN71.Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26174804405071.20260623.210906.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC5PJ5HU.Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26174865807408.20260623.210739.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC5PJ1YM.Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26174790504707.20260623.210630.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|23/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14810670789.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097048806232051572026dczq993330.5390.57978.205158
|23/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806232050162026h82s987419.5388.53133.205016
|23/06/2026
|14.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien Uh.Ms .5991 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806232049092026amcq983374.5387.48461.204907
|23/06/2026
|5.000,00
|6174IBT1kC5UFRA9.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26174248038090.20260623.204854.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14810494644.NGUYEN THI HUONG TRAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.164 CHI BUI THI MO.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|5.000,00
|6174IBT1kC5UTRTQ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26174314155090.20260623.204606.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/06/2026
|14.000,00
|Hh.Ms 2026.162 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806232044562026hmi7968245.5388.33245.204456
|23/06/2026
|5.000,00
|6174IBT1kC5UT8CZ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26174691750072.20260623.204424.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506232044052026V2BA030887.5390.29336.204403
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-230626-20:43:37 JvWa626784#SP#020097041606232043372026JvWa626784.5388.28162.204338
|23/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.163 ( Quang Gia Huy 2005)#SP#020097041506232042582026a7eq531350.5388.24913.204258
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14810412585.ung ho MS 2026.164( chi Bui Thi Mo).CT tu 9909806609 LE QUANG BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097048806232042442026cjbi960275.5389.23744.204245
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-230626-20:42:40 hDhS717681#SP#020097041606232042402026hDhS717681.5388.23626.204240
|23/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.164 ( Bui Thi Mo Ninh Binh)#SP#020097041506232041272026CrOx524583.5389.19562.204127
|23/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.162 ( chi Truong Thi Tinh)#SP#020097041506232039382026rJ8y517910.5189.12297.203936
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806232038432026x5my945182.5387.8448.203842
|23/06/2026
|10.000,00
|6174IBT1aWFMCBCB.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.155 (Ba Bui Thi Nam).20260623.203513.0339306897.VU DUC TU.970437
|23/06/2026
|10.000,00
|6174IBT1aWFMCDYI.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.154 (Ba Dang Thi Thu).20260623.203134.0339306897.VU DUC TU.970437
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206232029002026JLLD442380.5189.61653.202901
|23/06/2026
|200.000,00
|6174TPBVI2BDTGR7.ung ho MS 2026.164.20260623.202847.00661642502.TA HOANG VIET.970423
|23/06/2026
|10.000,00
|6174IBT1aWFMCQCT.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.153 (Em Dang Van Kim).20260623.202808.0339306897.VU DUC TU.970437
|23/06/2026
|200.000,00
|6174TPBVI2BDT8K9.Ung ho MS 2026.164 Bui Thi Mo.20260623.202339.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|23/06/2026
|250.000,00
|6174IBT1d18ZDILS.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 159 160 162 163 va 164.20260623.201929.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|23/06/2026
|99.000,00
|Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206232013132026A4LR628412.5389.56321.201312
|23/06/2026
|400.000,00
|6174IBT1iJ7BDE1S.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260623.200313.280931683.NGUYEN HUY TIEN.970432
|23/06/2026
|30.000,00
|ung ho MS 2026 161#SP#0200970422062319522720267APJ641330.5387.21637.195227
|23/06/2026
|500.000,00
|6174IBT1iJ7B9RD5.Ung ho MS 2026 159 chau HOANG NGOC HAN.20260623.195009.47130697.NGUYEN THI KIM CHI.970432
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14809527566.ung ho MS 2026.159 em hoang ngoc han.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970488062319463720266i95744687.5189.83602.194636
|23/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14809218733.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0301000411583 NGUYEN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|6174TPBVI2BDCG1E.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).20260623.192129.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|23/06/2026
|50.000,00
|6174SGTTH21H32F4.IBFT Ung ho MS 2026.164.20260623.185932.060251467482.SACOMBANK.970403
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062318390020266jo2453043.5390.10948.183900
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC5IN4KA.Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26174880343014.20260623.180728.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|6174TPBVI2BDQEQ1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.180551.07068886001.DANG THUY LINH.970423
|23/06/2026
|20.000,00
|6174IBT1iJ75ZH4D.Ung ho MS 2026-164 chi Bui Thi Mo.20260623.180418.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1iJ756DJS.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.175346.0387926068.NGUYEN TAN MINH DANG.970432
|23/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506231742382026LAV5023748.5389.20375.174238
|23/06/2026
|50.000,00
|chuc co mau khoe#SP#020097042206231738532026PCQZ414756.5189.93364.173854
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026 161#SP#020097042206231721382026RG80547386.5390.67910.172139
|23/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14806900565.ung ho MS 2026 164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000,00
|6174ORCOQ2Q7SYHK.LOC HO TRO MS 2026.164 BUITHIMO.20260623.171833.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy, ma GD 100000150734179#SP#020097044906231717142026vJx5584873.5387.34862.171713
|23/06/2026
|50.000,00
|6174MCOBQ2Q7VXWQ.Ung ho ms2026.163 quang gia huy.20260623.171613.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|23/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14806797615.Ung ho MS 2026.164(chi Bui Thi Mo).CT tu 1029321363 LUONG THI TRANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|LAM HUYNH XUAN THUONG Chuyen tien ung ho 2026.160 Dang thi thuy#SP#020097048806231713252026ke2c060984.5390.8587.171325
|23/06/2026
|50.000,00
|6174MCOBQ2Q7VZZS.Ung ho ms2026.164 bui thi mo.20260623.171108.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|23/06/2026
|5.000.000,00
|6174ASCB02CH1FHX.CTY CP NUOC HOANG MINH -MS 2026162 (CHI TRUONG THI TINH)-230626-17:02:24 6174ASCB02CH1FHX.20260623.170224.214315499.CONG TY CO PHAN NUOC HOANG MINH.970416
|23/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.164#SP#0200970405062317020520267CXR094651.5189.29376.170206
|23/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14806430119.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000,00
|6174IBT1kC5MNNTU.MS 2026.164 FT26174647922107.20260623.164850.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|23/06/2026
|500.000,00
|6174WBVNA2TLQAEQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.164355.106000154097.PHAM THI MAI PHUONG.970412
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC5M3629.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174772101840.20260623.164019.19032678282014.VND-TGTT-DO LE OANH.970407
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.160 DANG THI THUY#SP#020097048806231639032026vgyn916729.5387.71237.163903
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488062316310720262rin886054.5387.20221.163107
|23/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506231628272026PN9G021283.5387.3192.162827
|23/06/2026
|500.000,00
|Ung ho chau Hoang Ngoc Han ma so 2026159#SP#020097042206231626452026YJQ5988325.5389.92752.162644
|23/06/2026
|500.000,00
|Ung ho ma so 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206231623192026GUVJ555046.5390.71141.162320
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970422062316201920266DFH906527.5390.53096.162020
|23/06/2026
|15.000,00
|6174IBT1iJ75M3QB.tu thien.20260623.161612.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1aWFV4RLG.ung ho MS 2026 164 chi Bui Thi Mo.20260623.161318.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|23/06/2026
|268.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097040506231611292026MDHT040793.5389.96910.161127
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14805694501.ung ho MS 2026.158 - 4 chau be mo coi.CT tu 0011001327852 NGUYEN NHU KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134616630372.20260623.134616630372-0919830872_Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23/06/2026
|50.000,00
|6174MCOBQ2Q7EZVT.Ung ho MS 2026095 chi Vu Thi Thao.20260623.155816.03201015986906.NGUYEN THI HONG LY.970426
|23/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-230626-15:56:00 VXkV946175#SP#020097041606231556002026VXkV946175.5388.2950.155600
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806231553202026uvw0750712.5389.87385.155320
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1iJ75DCKX.Ung ho MS 2026096 anh Ho Van Van.20260623.155258.4563692222.LE DO QUYEN.970432
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14805457996.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220623154022202635O2425382.5390.11437.154021
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC5MSYYA.Ung ho MS 2026.161. Chi Ha Thi Yen Phuong FT26174479807020.20260623.153238.19034409368010.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|23/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970488062315283120267dvv671364.5390.43668.152831
|23/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134613005307.20260623.134613005307-0972902638_Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|23/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI HANH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.161-230626-15:14:19 6JHz896413#SP#0200970416062315142020266JHz896413.5390.64776.151420
|23/06/2026
|50.000,00
|6174IBT1iJ751KFG.Ung ho MS2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.151312.395063537.NGUYEN THI DUYEN.970432
|23/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI HANH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.160-230626-15:12:56 nMzW293683#SP#020097041606231512562026nMzW293683.5189.58075.151256
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14805043811.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0541000286200 DO THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14804924888.ung ho 2026.164 chi bui thi mo.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|ungho ms 2026 161 ha thi yen phuong#SP#0200970488062314511820263xwb560332.5389.40636.145118
|23/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14804754597.ung ho ms 2026164 (Bui Thi Mo)..CT tu 0591000400184 PHAM THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14804735513.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|500.000,00
|6174IBT1kC5VZNDY.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26174048628112.20260623.144132.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|23/06/2026
|1.000.000,00
|6174IBT1kC5VZAF9.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26174851337526.20260623.144007.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC5VZJCX.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26174681326100.20260623.143815.3858333338.NGUYEN NGOC THANG.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC5V6RWY.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174720702506.20260623.143748.3858333338.NGUYEN NGOC THANG.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-230626-14:36:02 Gwgv982215#SP#020097041606231436022026Gwgv982215.5388.63516.143602
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-230626-14:35:24 Wzib261565#SP#020097041606231435242026Wzib261565.5390.60070.143524
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh-230626-14:34:10 fRvM548396#SP#020097041606231434112026fRvM548396.5387.53672.143411
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy-230626-14:33:47 G376564237#SP#020097041606231433472026G376564237.5390.51577.143346
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14804598089.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo-230626-14:31:52 JjkD322228#SP#020097041606231431522026JjkD322228.5389.42444.143152
|23/06/2026
|10.000,00
|6174MSCBD2U2PA5B.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.142340.0347408911.DANG NU QUYNH CHI.970422
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14804486209.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970422062314183420269VMA669103.5390.76994.141833
|23/06/2026
|333.333,00
|MBVCB.14804420784.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0181003565870 NGUYEN VIET XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506231413442026Q03B082141.5390.55643.141344
|23/06/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206231407542026B95G295505.5189.28424.140753
|23/06/2026
|100.000,00
|MS 2026 .164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206231359412026U0CS582841.5389.90786.135942
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC5VP5KE.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174848877401.20260623.135856.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1iJ7YFLY3.Ung ho MS 2026161.20260623.135613.242725956.TA THI TRA GIANG.970432
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14804213926.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|6174TPBVI2BHS65W.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260623.135451.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|23/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.161#SP#020097048806231353252026gglu412082.5390.64125.135329
|23/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506231352382026bCD0744919.5390.59936.135238
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS2026.164#SP#020097042206231352182026NEZK453933.5387.58450.135218
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14804152007.ho tro chi Mo - Ninh Binh.CT tu 0021000321899 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14804142017.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0021000370536 NGUYEN DUY CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC5VM1Y8.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26174094570658.20260623.134145.13321108900016.VND-TGTT-HOANG THI HAI HA.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC5VVZRK.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174319052513.20260623.134026.13321108900016.VND-TGTT-HOANG THI HAI HA.970407
|23/06/2026
|100.000,00
|6174SGTTH21HB1CS.IBFT Ung ho MS 2026.164 - chi Bui Thi Mo.20260623.134008.060284069555.SACOMBANK.970403
|23/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14804055062.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.164( Bui Thi Mo) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1fJ1HW1AL.Ung ho MS 2026.164-bui thi mo.20260623.133753.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|23/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.164 Bui Thi Mo#SP#0200970422062313363020267PCC946539.5189.87872.133631
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC5VSNBB.Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26174674853359.20260623.133328.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|23/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14803942161.ung ho MS 2026.161 - Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071001103281 LE MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097041506231322432026oJEl676529.5389.27421.132244
|23/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206231319432026TD6Y610368.5388.13865.131942
|23/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970422062313175620263OXQ729538.5387.4971.131756
|23/06/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.164 chi bui thi mo#SP#020097041506231317132026ntLJ665251.5388.3497.131711
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14803826509.PHAM NGOC LE ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo)#SP#020097041506231313432026icJZ658046.5189.87756.131343
|23/06/2026
|10.000,00
|6174IBT1kC5VJQYV.ung ho ms 2026.164, chi Bui Thi Mo, chuc chi va gia dinh binh an FT26174162405721.20260623.130955.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|23/06/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.164 bui thi mo#SP#020097042206231302542026BGOB383616.5389.39292.130254
|23/06/2026
|200.000,00
|ung ho Ms 2026.162 chu nguyen thi Tinh#SP#020097042206231301532026QJ8L325962.5388.34350.130154
|23/06/2026
|1.200.000,00
|6174IBT1iJ7Y6DU7.Ung ho MS 2026 - 158 - 159 - 160.20260623.125417.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|23/06/2026
|1.200.000,00
|6174IBT1iJ7Y62RQ.Ung ho MS 2026 - 155 - 156 - 157.20260623.125328.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|23/06/2026
|1.200.000,00
|6174IBT1iJ7Y61SM.Ung ho MS 2026 - 152 - 153 - 154.20260623.125236.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1iJ7YEBFM.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.124631.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1iJ7YEYP4.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260623.124547.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14803492131.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001419943 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.161 (chi HA THI YEN PHUONG). XIN CAM ON#SP#020097041506231240232026qsU8581333.5389.32234.124023
|23/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506231240232026ZTnA581332.5189.32232.124023
|23/06/2026
|20.000,00
|6174IBT1kC5DLY25.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26174824468537.20260623.123847.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|23/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206231228302026YY3E195461.5387.66359.122831
|23/06/2026
|93.515,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy-230626-12:25:28 o0aA354831#SP#020097041606231225282026o0aA354831.5387.49174.122528
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14803086910.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.163.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1fJ1Z3VHF.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.121206.7054869927.ADD INFO.999888
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC5D8RDD.Ung ho MS 2026.157 FT26174305190494.20260623.115648.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|23/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206231153282026ZQC6182054.5390.45085.115327
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14802773237.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1039007174 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000,00
|6174IBT1kC5DVTNV.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174189097501.20260623.114815.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1fJ1ZTMXG.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260623.114640.210314849069448.MAI THANH QUANG.970431
|23/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14802440451.giup do bui thi mo.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|10.000.000,00
|6174VNIB02C3R9C3.MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.20260623.113043.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206231129362026OGS2389467.5390.91117.112936
|23/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970488062311263720264k9i001658.5389.71423.112637
|23/06/2026
|10.566,00
|6174IBT1kC5DQEF1.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174865144264.20260623.112245.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14802209475.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1066667457 PHAM THI KIEU SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC5S3XIH.Ung ho MS 2026.161 chi yen phuonv FT26174388981874.20260623.111209.19033090000019.VND-TGTT-PHUNG THI THU HUONG.970407
|23/06/2026
|300.000,00
|6174MCOBQ2Q7LXH5.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260623.111152.80000380250.PHAM THI HANH.970426
|23/06/2026
|200.000,00
|6174MCOBQ2Q7L4D7.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.110906.80000380250.PHAM THI HANH.970426
|23/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097048806231107282026kcce932732.5189.48948.110728
|23/06/2026
|100.000,00
|6174TPBVI2BH4JQT.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260623.110631.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
|23/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14802096909.Ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|40.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHAM HUY - Ung ho MS 2026.161 - Chi Ha Thi Yen Phuong la benh nhan nam phong Hoi Suc - Benh Vien Viet Duc - Ha Noi#SP#020097040506231105122026C7RA064602.5189.35561.110512
|23/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14801906192.ung ho ms 2026. 163.CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|20.000,00
|Uh.Ms.2026.163Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806231050242026dtib870670.5189.43432.105024
|23/06/2026
|50.000,00
|6174IBT1iJ7YD6T5.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.104240.224577273.LUYEN THI THU HOAI.970432
|23/06/2026
|30.000,00
|6174ORCOQ2Q7LH8Q.LY QUAN ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo.20260623.104057.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/06/2026
|30.000,00
|6174IBT1kC5SAXSY.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26174503857608.20260623.104035.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14801756449.UNG HO MS 2026 161 CO HA THI YEN PHUONG.CT tu 0331000447932 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|30.000,00
|6174ORCOQ2Q7L9LS.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy.20260623.103936.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14801744721.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|30.000,00
|6174ORCOQ2Q7LXM3.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh.20260623.103812.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/06/2026
|30.000,00
|6174ORCOQ2Q7LR8K.LE THE LAM ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.103211.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/06/2026
|30.000,00
|6174ORCOQ2Q7LTU2.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy.20260623.103049.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/06/2026
|30.000,00
|6174ORCOQ2Q7LFXE.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260623.102936.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/06/2026
|30.000,00
|6174ORCOQ2Q7LCZT.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi.20260623.102831.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/06/2026
|30.000,00
|6174ORCOQ2Q7LBI6.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260623.102651.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/06/2026
|30.000,00
|6174ORCOQ2Q7LQ9V.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen.20260623.102516.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134581713381.20260623.134581713381-0326683902_Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|23/06/2026
|50.000,00
|6174IBT1iJ7Y2NNE.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.101854.181031198.TRAN KHANH.970432
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1iJ7Y2R2K.Ung ho MS 2026161 Chi Ha Yen Phuong.20260623.101828.78857398.DOAN THI ANH THU.970432
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806231015022026i6ya748191.5189.33757.101501
|23/06/2026
|500.000,00
|6174IBT1d186SBM3.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260623.101059.97042292N9a70b4000000000c47080.MBBANK IBFT.970422
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1iJ7YCFVS.ZP261740184071 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.100916.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|23/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506231008242026Z7RO099498.5387.97187.100824
|23/06/2026
|2.000.000,00
|WI_119966_TRAN CU HOA UNG HO EM QUANG GIA HUY
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14801315607.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC5SSTRM.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174459609620.20260623.100526.7897895279.HUYNH NGOC DANH.970407
|23/06/2026
|100.000,00
|chut tam long gui em Ha Phong va me Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506231003572026skcR940273.5390.70504.100357
|23/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14801268484.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1017432416 NGUYEN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI DINH ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506230959152026QLBQ056418.5387.44222.095914
|23/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14801203246.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0421000458210 DOAN HO DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|Ungho MS2026.164 Chi Bui Mo#SP#020097048806230957562026k9pj687227.5388.36433.095757
|23/06/2026
|1.000.000,00
|6174IBT1kC5S1FQY.TRAN VIET TUAN chuyen ung ho Ms 2026,164 chi Bui thi Mo FT26174945382804.20260623.095358.19025826271969.VND-TGTT-TRAN VIET TUAN.970407
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806230953312026xunq672057.5390.12570.095329
|23/06/2026
|500.000,00
|6174IBT1kC5S1MKT.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174415159906.20260623.095225.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407
|23/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970415062309514120262shr897608.5390.2264.095142
|23/06/2026
|50.000,00
|MS2026.161#SP#020097042206230951262026UAC7845200.5388.431.095126
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206230947512026XTN2503505.5390.81439.094750
|23/06/2026
|20.000,00
|6174TPBVI2BHFIA6.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.094049.09244159220.TRAN HUU HUY.970423
|23/06/2026
|100.000,00
|NGUYEN MAI ANH ung ho MS 2026.161 chi Ha thi yen Phuong#SP#020097048806230939452026fg5i625251.5387.38222.093944
|23/06/2026
|150.000,00
|6174IBT1iJ7YW1C4.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260623.093704.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|23/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206230934482026T0VC416983.5387.12320.093447
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung Ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206230931102026Q7J1948219.5387.92982.093110
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14800835750.NGUYEN HIEU CUONG chuyen tien.CT tu 0011002154765 NGUYEN HIEU CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806230923582026kzpd572063.5189.56969.092358
|23/06/2026
|300.000,00
|ms 2026161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506230922562026bwv7801212.5387.51854.092256
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1iJ7PNJ9T.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.091935.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806230919012026j1gn555524.5189.33120.091901
|23/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.164.BUI THI MO.-230626-09:14:29 2gA8138130#SP#0200970416062309142920262gA8138130.5389.11074.091428
|23/06/2026
|50.000,00
|6174MCOBQ2Q6PLQ7.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).20260623.091305.03101010965538.HOANG VIET.970426
|23/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506230912102026CA6Y034645.5388.99728.091210
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14800583857.ung ho MS 2026.161 Ha thi yen phuong.CT tu 0181003359710 VUONG THE DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|300.000,00
|6174IBT1iJ7PXZ43.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.090819.0936903538.TRAN THI LAM.970432
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206230903132026C7XY635266.5387.57487.090314
|23/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14800501129.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0221000002576 LE VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|DIEU LINH ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206230846052026X9O1836505.5189.85769.084606
|23/06/2026
|6.868,00
|6174MSCBD245RXXE.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260623.084348.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14800262568.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|6174SGTTH213XK32.IBFT ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo.20260623.084219.060015086419.SACOMBANK.970403
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14800212176.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0531002482910 DANG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14800206242.Ung ho MS 2026095 chi Vu Thi Thao.CT tu 0531002482910 DANG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000,00
|6174VNIB02C95WLL.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UHMS 2026 161 Chi Ha thi yen phuong.20260623.083741.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14800151797.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0381000385287 PHAM HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206230832342026BAIL126739.5388.34460.083234
|23/06/2026
|400.000,00
|MBVCB.14800114647.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14800107534.ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0381000403167 NGUYEN THANH BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC59VADA.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26174460697852.20260623.082845.19036963067017.VND-TGTT-NGUYEN DINH HAI.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC59VYL2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174328972613.20260623.082825.19036963067017.VND-TGTT-NGUYEN DINH HAI.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC59V83Z.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26174331382207.20260623.082809.19036963067017.VND-TGTT-NGUYEN DINH HAI.970407
|23/06/2026
|500.000,00
|6174VNIB02C9PGWL.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.082452.902029367.CAO THI HONG THU.970441
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC59D1L3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174703291184.20260623.082403.12922345834011.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HOA.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1kC59SHDP.Ung ho MS 2026.161 FT26174402779820.20260623.082258.19040017893011.VND-TGTT-VO NGOC HUYEN.970407
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC5996XP.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174240736552.20260623.081939.3810071993.HA THI THANH HIEN.970407
|23/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.164-chi Bui Thi Mo#SP#020097040506230810222026QLSX061804.5389.51110.081020
|23/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.164 Bui Thi Mo#SP#020097048806230810062026c0ev335339.5388.50507.081006
|23/06/2026
|100.000,00
|CHAU TRONG THOAI chuyen tien Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506230807272026rYoo570505.5388.40327.080727
|23/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14799809447.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|6174SHBAA2T2B5N8.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.159 chau Hoang Ngoc Han.20260623.080334.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14799730244.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0321000671279 LE THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14799738104.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14799660266.2026.161( Ha yen Phuong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14799653703.Ung Ho MS 2026.164(Chi Bui Thi Mo).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506230750462026RITD078808.5387.84063.075047
|23/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14799654757.2026.163( Quang Gia huy).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14799532994.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14799493785.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|10.000,00
|6174IBT1aWFD7SLQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.152 (Hai anh em Tai va Nhan) .20260623.073237.0339306897.VU DUC TU.970437
|23/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704050623072937202645TO094106.5388.17444.072937
|23/06/2026
|10.000,00
|6174IBT1aWFD7QLQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.151 (Em Nguyen Nhu Quynh) .20260623.072836.0339306897.VU DUC TU.970437
|23/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 164 CHI BUI THI MO-230626-07:22:05 YRzR645545#SP#020097041606230722052026YRzR645545.5189.93895.072206
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC526G6Y.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174997549603.20260623.072005.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407
|23/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14799222828.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000,00
|6174TPBVI2BHQVFI.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).20260623.070013.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
|23/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14799063050.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097041506230648212026kQiw370932.5389.3203.064821
|23/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14798868572.Ung ho 2026.161.CT tu 1039746763 HOA THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14798713911.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC52U2H7.Ung ho MS 2026.162 FT26174000080622.20260623.060614.19071514629019.VND-TGTT-VU LINH TO.970407
|23/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062303351720262zdu976796.5387.36263.033517
|23/06/2026
|200.000,00
|Ung ho ma so 2026.161. chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806230245592026lr2c968722.5389.17871.024559
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14798359349.Ung ho MS 2026.161 ( c. Ha Thi Yen Phuong ) .CT tu 0731000790545 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|10.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806230144422026qpas955620.5390.85538.014442
|23/06/2026
|10.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806230143452026w01e955433.5388.85332.014344
|23/06/2026
|20.145,00
|6174TPBVI2BH235C.UHMS2026.157 MongGD Mai Thi Tuoi-Duong Van Minh,Ngoc Linh-Khanh Linh,Mai Linh,Ngoc Nam an thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260623.013020.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|23/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14798320337.Ung ho MS 2026.161.CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14798309161. Ung ho MS 2026. 161( Ha thi yen Phuong ).CT tu 0121001177068 DINH THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1fJ1ZC5C2.Ung ho MS 2026.161.20260623.005850.8007041045169.NGUYEN DUC DAT.963388
|23/06/2026
|50.000,00
|6174IBT1kC52WFB8.Nghiem Son, ung ho ms 2026.161-chi Ha Thi Yen Phuong FT26174149032565.20260623.005531.19828103451026.VND--NGHIEM VAN SON .970407
|23/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206230052252026T3OD207714.5387.51048.005226
|23/06/2026
|200.000,00
|6174IBT1iJ7PI5ZX.Chau Anlee Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.004931.47170095.TRAN THI HUONG TRA.970432
|23/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14798240005.2026.161 ung ho chi Ha Yen Phuong.CT tu 0301002892398 PHAM THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14798208932.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|300.000,00
|6174IBT1kC5CRUJB.Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26174976277129.20260623.000735.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407
|23/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14798088001.Ung ho chi Ha Thi Yen Phuong MS 2026.161.CT tu 0011000388727 CU THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000,00
|6173IBT1kC5CFY4T.Ung ho ms 2026.161 ha thi phuong yen FT26174152719118.20260622.234101.19035822829014.VND-TGTT-NGUYEN HUY SON.970407
|23/06/2026
|200.000,00
|6173IBT1kC5CTH8M.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174092605106.20260622.233524.19032543555886.VND-TGTT-VU KIM HANH.970407
|23/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134542224231.20260622.134542224231-0938122191_Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|23/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS2026. 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806222331162026rsam895749.5389.62263.233116
|23/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206222328342026TW64364435.5390.57542.232834
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14825725287.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu)?.CT tu 0691000418702 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|200.000,00
|6175MCOBQ2Q577HJ.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.222203.8002061987.UNG VAN VIET.970426
|24/06/2026
|600.000,00
|6175IBT1kC56TFBL.ung ho ma so 2026.165 be Ta Anh Tu FT26176100270214.20260624.221703.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|24/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14825611260.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9985798388 DANG NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14825552489.NGUYEN VAN VAN ung ho MS ung ho MS MS 2026 .165(be Ta Anh Tu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14825548528.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0121000542054 BUI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|80.000,00
|MBVCB.14825547172.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0381000591644 TRAN HONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1iJ778KDT.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260624.220825.198990407.BUI THU HANG.970432
|24/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14825488737.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14825385423.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806242149402026dme9636260.5387.26007.214940
|24/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206242146192026B5QI738426.5189.11157.214620
|24/06/2026
|100.000,00
|6175VNIB02CNSZ4U.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.214313.119918686.TRINH THI NGOC ANH.970441
|24/06/2026
|35.000,00
|Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#0200970422062421403320260X81244287.5388.83996.214033
|24/06/2026
|100.000,00
|6175VNIB02CNXU4X.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260624.213031.625704060149188.LE THU HIEN.970441
|24/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14825117604.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1kC56YUS7.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175910979201.20260624.212737.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407
|24/06/2026
|30.000,00
|6175IBT1kC56PPXH.Ung ho MS 2026.165 FT26175252197425.20260624.212435.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|24/06/2026
|100.000,00
|6175TPBVI2BNLTY1.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.210001.04473288101.NGUYEN THI THANH VAN.970423
|24/06/2026
|100.000,00
|6175VNIB02CNG4PM.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.205224.855681769.NGUYEN NGOC QUYNH TRAM.970441
|24/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN DINH KY Chuyen tien ung ho ma so 2026.163 em quang gia huy#SP#020097048806242045262026gfwk429643.5189.75755.204526
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14824081093.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0011004240462 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806242007322026dt97281483.5388.22508.200732
|24/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14823841681.ung ho ms 2026.165 (be Ta AnH Tu).CT tu 0831000291287 TRAN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097041506241958592026O0FF224839.5389.67512.195857
|24/06/2026
|300.000,00
|6175IBT1kC5EBQUX.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26175682743294.20260624.195757.19070294827012.VND-TGTT-LE NGOC VINH.970407
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1kC5EPTAC.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175145207502.20260624.195212.19032075751117.VND-TGTT-NGUYEN NHU TRANG.970407
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1kC5EIRPH.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175019227040.20260624.194437.19038730661019.VND-TGTT-DAO ANH TUNG.970407
|24/06/2026
|200.000,00
|6175VNIB02CNTALW.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.192746.620704060103747.HUYNH DUY LOC.970441
|24/06/2026
|500.000,00
|6175IBT1kC5EJL85.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175220470643.20260624.192130.19030953238011.VND-TGTT-BUI THI THANH THANH.970407
|24/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806241901582026hwhh007648.5388.67821.190155
|24/06/2026
|100.000,00
|6175TPBVI2BIDXPP.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.185047.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|24/06/2026
|300.000,00
|VI TIEN HOANG Chuyen tien tu thien#SP#0200970488062418441220264rng926738.5390.40426.184410
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14822358828.NGUYEN KY CHI TRUNG chuyen tien.CT tu 1040135103 NGUYEN KY CHI TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.165 BE TA ANH TU-240626-18:28:23 DIRU003514#SP#020097041606241828232026DIRU003514.5390.24725.182821
|24/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.165 Ta Anh Tu#SP#020097048806241814082026drw1784379.5189.26194.181406
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14821726236.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.165 (Be Ta Anh Tu).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|3.500.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806241754232026o10e692715.5387.85962.175424
|24/06/2026
|20.000,00
|6175IBT1iJ7GIPNX.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.174605.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1kC57A6VB.Ung ho MS 2026.165 FT26175301709054.20260624.172409.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|24/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14820552959.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1kC57MA28.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26175680067325.20260624.170214.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1kC57MYJ8.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26175753862076.20260624.170156.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1kC57MMN2.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175933999434.20260624.170138.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|24/06/2026
|10.000,00
|6175ICBVC2YHE4PQ.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260624.170135.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
|24/06/2026
|100.000,00
|6175SHBAP22LJJI4.ung ho Ms 2026.165 Ta Anh Tu .20260624.164102.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
|24/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu , ma GD 100000151205406#SP#020097044906241639242026HoLJ950361.5390.46231.163924
|24/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14820140005.2026.164 ( Bui thi mo).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|Ung Ho MS 2026.165 Be Ta Anh Tu#SP#0200970488062416342020268vjv332650.5388.12360.163420
|24/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14819952605.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0531002581701 TRINH VAN TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|6175MCOBQ2Q5MW6X.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260624.162325.03301010894139.DO THI THU.970426
|24/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206241617032026NF27349291.5388.4507.161703
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1iJ7AR46Q.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.161140.63137979.PHAN THANH HIEU.970432
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1kC5GE42T.Ung ho MS 2026.160 FT26175095752214.20260624.160442.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|24/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14819509300.ung ho MS2026.165(Ta Anh Tu).CT tu 9909806609 LE QUANG BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14819423656.MS 2026.165-mong be Ta Anh Tu hoi phuc sk va gd chi Thao vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|LUONG THI HUYEN CHAU Chuyen tien ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806241538502026lkdy138465.5387.72814.153850
|24/06/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206241536342026LYAX356289.5189.60147.153635
|24/06/2026
|10.000,00
|6175IBT1fJ1TUFJL.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.153504.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
|24/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14819297313.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1aWFIPQTM.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.153313.21358253.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|24/06/2026
|500.000,00
|6175IBT1kC5GU8BZ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26175056075131.20260624.153310.19032849630016.VND-TGTT-VU PHUONG CHI.970407
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1aWFIU7MR.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.152651.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1kC5GMXNL.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175039680079.20260624.152511.19038613163016.VND-TGTT-DINH THI PHUONG DUNG.970407
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14819096636.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0011004176991 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|6175TPBVI2BIRAPG.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.150204.68228285858.NGUYEN THI HONG LINH.970423
|24/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14818883640.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1kC5GJ7PK.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175063431076.20260624.145711.19020148586014.VND-TGTT-TRAN ANH DUNG.970407
|24/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14818623879.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|500.000,00
|6175IBT1iJ7A7BRD.Ung ho MS 2026165 chau Ta Anh Tu.20260624.143101.0354891218.LE THUY LINH.970432
|24/06/2026
|200.000,00
|6175VNIB02CIWG7A.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.142233.031085888.HA MINH TRUNG.970441
|24/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14818454285.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1kC5AEKQ8.Ung ho ms 2026.165 be Ta Anh Tu FT26175644456310.20260624.140853.8251666666.DAO DUY VINH.970407
|24/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206241400422026G5ZA435604.5387.67697.140042
|24/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#0200970405062413595720266TYE063784.5388.65107.135957
|24/06/2026
|200.000,00
|6175VNIB02CI4S1V.Ung ho e Ta Tu Anh.20260624.135756.048704060054965.NGUYEN THI HUONG GIANG.970441
|24/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#02009704050624134847202644FJ033075.5189.15464.134847
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14818026677.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|6175TPBVI2BIFTDG.Ung ho Ms 2026.165 ( Be Ta Anh Tu ).20260624.133709.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
|24/06/2026
|100.000,00
|6175SGTTH21DDPJR.IBFT Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu.20260624.133322.050122883660.SACOMBANK.970403
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1kC5A8RF7.Ung ho MS 2026.165 Ta Anh Tu FT26175350566912.20260624.132547.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|24/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14817914625.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806241324002026uoqd785033.5387.10623.132400
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1iJ7AYY12.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.132356.0987425893.NGUYEN THI NHUNG.970432
|24/06/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.165 be ta anh Tu#SP#020097042206241318392026RS4G985327.5387.88202.131839
|24/06/2026
|300.000,00
|6175IBT1kC5AVHAA.DO THANH HANG ck ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu chuc be khoi benh khoe manh binh an nhe FT26175797300007.20260624.131250.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|24/06/2026
|10.000,00
|6175IBT1aWFI9SY2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.160 (Chi Dang Thi Thuy).20260624.131051.0339306897.VU DUC TU.970437
|24/06/2026
|10.000,00
|6175IBT1aWFI9W8F.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.159 (Em Hoang Ngoc Han).20260624.130708.0339306897.VU DUC TU.970437
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1kC5ASE1W.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175080239005.20260624.130427.19031572508025.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1kC5AS4CM.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26175966564138.20260624.130353.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|24/06/2026
|100.000,00
|6175TPBVI2BICNRD.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.125830.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1kC5AC32Z.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175090763967.20260624.125327.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|24/06/2026
|50.000,00
|Ung Ho MS 2026.164 Bui Thi Mo#SP#020097048806241251082026xyhc715009.5189.64925.125108
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1iJ7A8Y8G.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2026 165 TA ANH TU.20260624.125022.247529918.LE THI HOA.970432
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1kC5ACW8B.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175304642000.20260624.125009.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|24/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14817557683.ung ho MS 2026.161 ( ha thi yen phuong) .CT tu 0541001009988 NGUYEN THI THU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1kC5A15Q2.Ung ho Ms 2026.161 FT26175793823300.20260624.124757.19034620966013.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
|24/06/2026
|50.000,00
|6175ORCOQ2QP68IH.LOC UNG HO MS 2026.165 ANHTU.20260624.124356.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|24/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.165 be TA ANH TU#SP#020097048806241243052026mlo8696218.5189.27903.124305
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1kC5AWKAX.Ung ho MS 2026.165 Be Ta Anh Tu FT26175039069501.20260624.124119.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|24/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097041506241240432026mXrK458353.5390.15729.124043
|24/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206241239192026FLN0598769.5388.9437.123919
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14817392690.ung ho Ms 2026.165 ( be Anh Tu).CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1kC54NT3Z.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175223051002.20260624.123502.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|24/06/2026
|49.000,00
|6175TPBVI2BIM36K.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.123410.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|24/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.165#SP#020097048806241232142026s316668769.5389.74351.123214
|24/06/2026
|38.888,00
|6175IBT1kC54RRIQ.uh ms 2026.164 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26175340403599.20260624.123203.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1kC54RTFI.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175408910051.20260624.123143.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407
|24/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206241231422026XQBK197515.5189.70757.123141
|24/06/2026
|50.000,00
|6175MCOBQ2QPND3C.Ung ho MS 2026.161.20260624.123027.80000795905.TRAN HONG NHUNG.970426
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1kC54X3FW.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.163 Quang Gia Huy FT26175200003405.20260624.122841.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|24/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134726399257.20260624.134726399257-0854076607_Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1kC54X7I5.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.165 Ta Anh Tu FT26175521192677.20260624.122747.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1kC54F4ZN.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS2026.165 be Ta Anh Tu FT26175347610190.20260624.122122.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1d18HS8SZ.unghoMS2026165.20260624.122103.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|24/06/2026
|500.000,00
|6175IBT1kC54T67J.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175705729073.20260624.121854.9323868788.NGUYEN LE HONG.970407
|24/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu)#SP#020097041506241218212026M7hL394923.5189.97327.121819
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1iJ7ADZX2.ung ho ms 2026165 be ta anh tu.20260624.121526.985146977.DANG MINH NGOC.970432
|24/06/2026
|80.000,00
|6175IBT1kC54HLB2.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175200032738.20260624.121317.6902099999.HOANG DUC NHAM.970407
|24/06/2026
|30.000,00
|6175VNIB02CIMUC7.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.121213.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1aWFI1J5F.Ung ho MS 2026.165.20260624.121146.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
|24/06/2026
|5.000,00
|6175IBT1kC54Z6W6.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26175973017929.20260624.121007.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|24/06/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134723630808.20260624.134723630808-0902498898_Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu
|24/06/2026
|10.000,00
|6175IBT1kC54EHAW.ung ho ms 2026.133, be Ta Anh Tu, chuc be va gia dinh binh an FT26175497621046.20260624.120437.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1kC54G15S.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26175664209050.20260624.115418.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|24/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14816823219.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0031000190068 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|6175TPBVI2BIBUUE.NGUYEN THI CHI chuyen tien ung ho ma so 2026.161(c ha thi yen phuong).20260624.115331.07668686868.NGUYEN THI CHI.970423
|24/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14816804975.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 1022150712 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14816608928.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|300.000,00
|VO TRANG Chuyen tien ung ho MS 2026.165#SP#0200970488062411320820262ycd463701.5388.3418.113208
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14816356322.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14816334711.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo-240626-11:20:17 KsVG898727#SP#020097041606241120172026KsVG898727.5390.24823.112017
|24/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206241117332026FTZF218760.5189.7616.111733
|24/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206241115352026HLKV537196.5388.94597.111535
|24/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14816201020.ung ho MS 2026.165.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14816204924.ung ho MS 2026.164.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506241110422026B9DX015812.5388.62614.111042
|24/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14816075509.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.165 ( be Ta Anh Tu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|2.000,00
|6175IBT1fJ1LFB8F.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.110112.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|24/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14816027299.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.164( chi Bui Thi Mo).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14815951898.Ung ho MS 2026. 161( Ha thi yen phuong).CT tu 0601000514969 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14815808392.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|70.000,00
|MBVCB.14815704328.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|10.566,00
|6175IBT1kC5B6RKP.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26175430358090.20260624.103124.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|24/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.165 BE TA ANH TU-240626-10:29:33 hr4n676815#SP#020097041606241029332026hr4n676815.5390.12621.102933
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1fJ1LLQHN.Ung ho MS 2026.164 ( chi Bui Thi Mo).20260624.102729.9021509833577.NGUYEN THI THU HUONG.963388
|24/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806241026282026vnkz227801.5390.94946.102628
|24/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#0200970405062410252320261F3G011126.5390.89649.102523
|24/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.165-be Ta Anh Tu#SP#020097040506241016002026GLD2068426.5388.34884.101601
|24/06/2026
|100.000,00
|6175VCBCH21DUKWL.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.100751.0017041051500.PHAN THI MONG THUONG.970454
|24/06/2026
|200.000,00
|6175IBT1iJ74L2M4.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260624.100728.0901257198.TRAN PHUONG VY.970432
|24/06/2026
|200.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206240951532026IHV8576530.5189.99217.095153
|24/06/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134705105869.20260624.134705105869-0969320054_Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|24/06/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134705098703.20260624.134705098703-0969320054_Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|24/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14814966103.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0451001831598 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206240927062026CHEN123798.5189.71340.092707
|24/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1kC55RPJA.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26175580434049.20260624.091237.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
|24/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506240901372026Sdc8619819.5189.52678.090137
|24/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097041506240901182026MH3u618559.5388.51228.090118
|24/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14814332733.Ung ho MS 2026.165 ( be Ta Anh Tu).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|6.868,00
|6175MSCBD2UAH4PQ.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260624.084256.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14814227990.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9934321279 CHU THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THANH LUC chuyen tien gui chi mo#SP#020097040506240831142026BUHH091582.5387.26734.083114
|24/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206240823392026SOB0233770.5389.98374.082339
|24/06/2026
|50.000,00
|MS 2026. 161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206240811592026MOCA910316.5189.54259.081159
|24/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14813920830.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|200.000,00
|6175VNIB02CDGWXI.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260624.075345.068704060107301.LAI DIEU LY.970441
|24/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14813647786.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|500.000,00
|6175IBT1kC55CM8E.Ung ho MS 2026.165 Be Ta Anh Tu FT26175488738710.20260624.074227.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
|24/06/2026
|200.000,00
|TRAN NGOC LOI Chuyen tien ung ho ms 2026.162 truong thi tinh#SP#0200970488062407403920264e44692555.5389.47814.074037
|24/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#020097048806240738222026glm3685980.5189.40677.073822
|24/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14813534632.ung ho MS 2026.163.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14813524636.ung ho MS 2026.162.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|10.000,00
|6175IBT1aWFMAPJQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.158 (Ba Nguyen Thi Van).20260624.073002.0339306897.VU DUC TU.970437
|24/06/2026
|10.000,00
|6175IBT1aWFMAJXJ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.157 (Hai be Ngoc Linh va Khanh Linh) .20260624.072330.0339306897.VU DUC TU.970437
|24/06/2026
|10.000,00
|6175IBT1aWFM43AV.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.156 (Ong Nguyen Van Yen).20260624.071949.0339306897.VU DUC TU.970437
|24/06/2026
|2.000,00
|6175MSCBD2UAZ613.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.065747.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
|24/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.165 Ta Anh Tu#SP#0200970422062406562220263FS0136334.5387.14697.065622
|24/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 165 BE TA ANH TU-240626-06:48:43 gkPL738826#SP#020097041606240648432026gkPL738826.5387.94357.064843
|24/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14812949682.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14812920063.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14812853190.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1iJ749GPA.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.062833.56211535.TRAN DUC NAM.970432
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14812839406.Chuyen tien ung ho MS 2026 165 be Ta Anh Tu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14812825782.Chuyen tien ung ho MS 2026 164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/06/2026
|68.000,00
|TRIEU THI CAM LE chuyen tien#SP#02009704220624062156202623MI154952.5388.36754.062155
|24/06/2026
|100.000,00
|MS 2026.162#SP#0200970422062406212420269PRI199400.5388.36312.062123
|24/06/2026
|300.000,00
|6175IBT1iJ742KVR.Ms 2026-165 uh be Ta Anh Tu.20260624.060512.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14812635752.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14812626831.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806240528112026t1ah435064.5389.67786.052811
|24/06/2026
|20.000,00
|6175SHBAP222C3NP.ung ho ms 2026 162.20260624.032606.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|24/06/2026
|55.000,00
|6175IBT1iJ74JNET.ung ho ms 2026 162.20260624.032424.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1iJ74JRRK.ung ho ms 2026 163.20260624.032245.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|24/06/2026
|50.000,00
|6175IBT1iJ74JXHA.ung ho ms 2026 164.20260624.032011.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|24/06/2026
|500.000,00
|6175IBT1kC5YP9WM.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26175281604633.20260624.024748.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|24/06/2026
|500.000,00
|6175IBT1kC5YP2Q6.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26175763428306.20260624.024651.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|24/06/2026
|55.008,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206240200342026PMDA691485.5388.59393.020035
|24/06/2026
|19.873,00
|6175TPBVI2BDX2CL.UHMS 2026.164 Mong GD Bui Thi Mo-Dao Van Tuong,D.Thi Tuyet,D.Van Manh,D.Trung Kien an lac thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260624.010902.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|24/06/2026
|200.000,00
|6175TPBVI2BDK532.Ung ho 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260624.000154.00520068702.NGUYEN KHANH LINH.970423
|24/06/2026
|200.000,00
|6174NBVAF2L6ANSY.ung ho MS2026.161 (chi Ha thi Yen Phuong).20260623.234455.108190380675.DU THI THANH MAI.970419
|24/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1iJ7BFUJQ.Ung ho MS 2026 163 em Quang Gia Huy.20260623.232758.0783172867.DO THI LE NGA.970432
|24/06/2026
|25.000,00
|6174TPBVI2BDGKBK.MS 2026.164. hungnt6.20260623.230418.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|24/06/2026
|100.000,00
|6174IBT1kC5P31PR.UH MS 2026.164 chi Bui Thi Mo. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT26175638237200.20260623.225628.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206252244402026MOPT131004.5388.75946.224440
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14840196006.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 1056273626 TRAN THI CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14840184453.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1056273626 TRAN THI CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506252230462026PCSE095825.5390.46483.223046
|25/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14840142888.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0021000476781 DOAN THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14840111812.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.166(be Hoang Nhat Khang).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14840108793.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14840080900.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.166(be Hoang Nhat Khang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14840062293.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.165 ( be Ta Anh Tu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|600.000,00
|6176IBT1iJ7ZJ1Y9.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026161 2026162 2026163 2026164 2026165 2026166 moi ma so 100 K.20260625.220823.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|25/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14839866169.ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176TPBVI2B6HCSK.NGUYEN VIET LINH DAN Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.215437.03393297101.NGUYEN DIEU LINH.970423
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14839759585.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi yen phuong).CT tu 9868299535 HO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|500.000,00
|6176VNIB02CPRHUD.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.214625.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441
|25/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.166 Be Hoang Nhat Khang#SP#020097041506252144302026ulap554276.5388.11470.214430
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kCBQNYCC.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177564207664.20260625.214154.19034662718028.VND-TGTT-TRAN NGUYEN THUY TRANG.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14839674510.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0741000659660 TU NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14839376717.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1aWFPC8DI.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.166 be hoang nhat khang.20260625.205215.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|25/06/2026
|300.000,00
|HOANG THIEN AN XIN UH MS2026.166 HOANG NHAT KHANG-250626-20:48:22 fBMO712544#SP#020097041606252048222026fBMO712544.5189.3729.204822
|25/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206252037492026YI3R450064.5389.38520.203749
|25/06/2026
|5.000,00
|6176IBT1kCBQIJSK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176757719690.20260625.203650.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/06/2026
|5.000,00
|6176IBT1kCBQMKZZ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26176058735098.20260625.203547.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/06/2026
|20.000,00
|6176MSCBD2UZV2D8.PHAM VAN NHAN chuyen tien be Hoang Nhat Khang ms 2026166.20260625.203528.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|25/06/2026
|20.000,00
|Uh.Ms .2026.166 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806252017352026ftku820025.5189.8350.201735
|25/06/2026
|200.000,00
|6176TPBVI2B6KKEF.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260625.201212.00029684001.DO THI HUONG.970423
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14838314895.Ung ho MS 2026.162 Truong Thi Tinh.CT tu 9912196662 NGUYEN TY TOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14838250925.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 5010309999 DINH TRONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|20.000,00
|6176IBT1iJ76A16L.Ung ho MS 2026-166 be Hoang Nhat Khang.20260625.195329.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kC5NLRG2.Ung ho Ms 2026.166 be Nhat Khang FT26176056491083.20260625.195218.19038044733011.VND-TGTT-DOAN DUC NGHIEM.970407
|25/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970488062519442520261i3z688190.5189.86959.194425
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251933502026z934645025.5387.17422.193350
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251932422026tcle640317.5388.7893.193240
|25/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251921542026brav593832.5388.35356.192154
|25/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#02009704880625192101202649x7589901.5389.29223.192101
|25/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14837405588.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0441000617026 NGUYEN HUYNH KHANH THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1kC5NIGNH.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176100495043.20260625.191202.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14837131373.ung ho MS 2026.166( be Hoang Nhat Khang).CT tu 0591000273723 NGUYEN THI MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14837070910.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1fJ1XQH71.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260625.190020.1983368.NGUYEN DUY HUNG.970431
|25/06/2026
|200.000,00
|6176TPBVI2B64DE1.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.185624.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|25/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134899213269.20260625.134899213269-0326683902_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kC5RTNKH.Ung ho MS 2026.166 FT26176323001971.20260625.183415.1901989850.NGO VU NIEN HIEU.970407
|25/06/2026
|50.000,00
|6176VNIB02C7N6HA.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.181747.797943.NGUYEN THIEN ANH DUY.970441
|25/06/2026
|1.000.000,00
|UH MS 2026. 166 BE HOANG NHAT KHANG-250626-17:59:12 lVVA708902#SP#020097041606251759132026lVVA708902.5387.46646.175910
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14835708696.NGUYEN THI DAO ung ho 161 ha thi yen phuong.CT tu 1018666802 NGUYEN THI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1kC5RJH5T.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG FT26176040632103.20260625.173534.19035672111012.VND-TGTT-PHAM THI NGOC PHUONG.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14835385002.MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|500.000,00
|6176IBT1kC5RQ8EJ.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26176064009640.20260625.173023.19033446888011.VND-TGTT-HOANG THI NGOC LINH.970407
|25/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14835300291.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14835289273.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14835277450.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14834623863.Ung ho MS 2026.166 (Be Hoang Nhat Khang).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206251643492026I6AS837916.5389.1350.164350
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1iJ7EE2PP.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.162755.0986838687.PHAM THI HIEN.970432
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206251619382026L01S488434.5390.37710.161938
|25/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506251617422026IT1O093126.5388.26100.161742
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14834042094.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|6176SGTTH21NHH59.IBFT Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.161005.050060949503.SACOMBANK.970403
|25/06/2026
|73.763,00
|ms2026.166#SP#020097042206251607412026201S912865.5387.61180.160742
|25/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van#SP#020097041506251602182026vpCe904984.5189.25751.160218
|25/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097041506251601572026eYlp903764.5189.24081.160154
|25/06/2026
|50.000,00
|6176IBT1fJ13A6H2.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260625.160030.9021551994422.NGUYEN SI HIEN.963388
|25/06/2026
|50.000,00
|6176IBT1fJ13AGW5.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.155833.9021551994422.NGUYEN SI HIEN.963388
|25/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14833822969.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.166 BE HOANG NHAT KHANG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206251557042026DF9Q610638.5388.93400.155705
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14833753703.ungho be Hoang Nhat Khang 2026.166.CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14833722535.giup MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14833710876.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.166 hoang nhat khang#SP#0200970422062515370520262KLY221522.5387.71484.153706
|25/06/2026
|100.000,00
|ung ho. MS 2026.166 be hoang nhat khang#SP#020097042206251533442026RNXM391096.5389.51360.153344
|25/06/2026
|300.000,00
|6176IBT1kC53EKPA.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176659645598.20260625.153248.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|6176YOLOP22QAD7V.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.153155.0908711248.LE TRAN QUANG ANH QUAN .546034
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14833489570.ung ho ms 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 0391000991124 NGUYEN THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|10.000,00
|6176MCOBQ2A2I8QA.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.152616.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kC537VMC.Ung ho MS 2026.166 Be Hoang Nhat Khang FT26176237510808.20260625.152526.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|25/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14833398390.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0271000986393 LE THI TUYET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|5.000.000,00
|6176IBT1kC53A9SR.Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26176033154298.20260625.151853.19036193773015.VND-TGTT PHAM LE NHA UYEN.970407
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kC53A28Z.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26176993774255.20260625.151847.888999061204.Nguyen Van Doanh.970407
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kC53BPET.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26176751186002.20260625.151321.888999061204.Nguyen Van Doanh.970407
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kC53YMWV.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176607870847.20260625.150633.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|25/06/2026
|10.000,00
|6176ICBVC2YN55LC.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).20260625.150621.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/06/2026
|10.000,00
|6176ICBVC2YN59NZ.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).20260625.150427.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/06/2026
|10.000,00
|6176ICBVC2YN5EQ6.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260625.150311.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/06/2026
|10.000,00
|6176ICBVC2YN5TV5.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.150124.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.166 BE HOANG NHAT KHANG-250626-15:00:51 Sdoe796435#SP#020097041606251500512026Sdoe796435.5388.61560.150051
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206251445032026WXND830854.5389.78071.144503
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1kC53D79D.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176842533078.20260625.144418.19021768857014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206251444042026MEI0376041.5390.71798.144405
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206251442492026H8U8724715.5389.65600.144250
|25/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14832897944.2026.166( Hoang Nhat khang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|LE THI KIEU CHINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251435052026w0xt434031.5189.25182.143505
|25/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14832803390.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|MS2026-166 CHAU HOANG NHAT KHANG NGHE AN-250626-14:27:39 jDYc595589#SP#020097041606251427392026jDYc595589.5387.88064.142739
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1aWFUV935.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.142644.180001060003429.TRINH THUY DUONG .970409
|25/06/2026
|300.000,00
|6176TPBVI2BN5H2P.Ung ho MS 2026.166.20260625.142558.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|25/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang-250626-14:21:46 EnBM651738#SP#020097041606251421472026EnBM651738.5388.57618.142147
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206251417132026EV1H604687.5388.36503.141713
|25/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14832594962.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tien ung ho MS 2026-162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0181003585743 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14832583329.2026.166 hoang nhat khang.CT tu 0951004179847 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14832583824.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1018242480 HUYNH THI BAO VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14832537590.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0841000057727 LE DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kC5FXGB3.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176058340008.20260625.140425.19036218540010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC MAI.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1iJ7E9YEF.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.135918.213935224.TRAN THU TRA.970432
|25/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251358582026v6ps341692.5390.48764.135858
|25/06/2026
|50.000,00
|6176IBT1kC5FFHJ9.MS 2026.166 FT26176682890945.20260625.135728.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|25/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14832384894.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14832375025.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|6176IBT1d18T13GT.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.135312.97042292M2f0cf3000000000bf0052.MBBANK IBFT.970422
|25/06/2026
|200.000,00
|6176TPBVI2BNPTQ9.Ung ho MS 2026.166 Hoang Nhat Khanh.20260625.135240.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1kC5FHWKI.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176736730063.20260625.134317.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|25/06/2026
|300.000,00
|6176TPBVI2BN77TR.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.134215.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251339272026xt7x296317.5189.61101.133925
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14832209623.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0291000327188 NGUYEN TRAN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|6176ORCOQ2A2SPJW.LOC HO TRO MS 2026.166 HOANGNHATKHANG.20260625.133718.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|25/06/2026
|200.000,00
|6176TPBVI2BN7EPG.PHAM THI LY chuyen tien.20260625.133350.00296734009.PHAM THI LY.970423
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14832143565.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.166 (hoang nhat khang).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14832144588.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176TPBVI2BN7UF5.ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.133151.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|25/06/2026
|200.000,00
|6176SGTTH21NW7CH.IBFT Ung ho ma so 2026.166 be hoang nhat khang.20260625.133013.060087260413.SACOMBANK.970403
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14832073016.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1059341053 TRAN ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1kC5F72GY.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176080310073.20260625.132426.19035916251024.VND-TGTT-DAO THI THAO.970407
|25/06/2026
|29.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062513235820262Y6U596276.5387.91398.132355
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14832030867.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0451000387914 VU THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|10.000,00
|6176IBT1kC5FG8C3.ung ho ms 2026.166, be Hoang Nhat Khang, chuc be va gia dinh binh an FT26176010541599.20260625.132117.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14832022913.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0571000013749 DUONG TAN DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14831960313.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176TPBVI2BN6HM9.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.131446.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kC5F4BNL.MS 2026. 166 FT26176871714751.20260625.131409.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14831950648.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251313172026v5qn237787.5389.43901.131315
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kC5F4DMT.Ung ho MS 2026.166 FT26176082558353.20260625.131302.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|25/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14831935356.Ung ho MS 2026.161(chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1043351518 NGUYEN THI ANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14831932645.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|300.000,00
|6176TPBVI2BN6V9U.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.131150.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14831923468.ung ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang).CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1kC5FBFTH.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176010501900.20260625.131135.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
|25/06/2026
|300.000,00
|6176IBT1kC5FBZ3W.Ms 2026.166 FT26176443099016.20260625.131109.19035946222010.DO VIET DUC.970407
|25/06/2026
|5.668,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097040506251311082026WFKC017026.5388.33993.131105
|25/06/2026
|300.000,00
|6176IBT1kC5FBI4N.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176907780358.20260625.130931.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1iJ7EWLZB.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.130814.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|25/06/2026
|500.000,00
|6176IBT1kC5F5KCH.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176341208438.20260625.130654.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
|25/06/2026
|70.000,00
|MBVCB.14831884610.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1kC5F5YV4.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176230835375.20260625.130608.6902099999.HOANG DUC NHAM.970407
|25/06/2026
|5.668,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097040506251306032026S60W004813.5390.10400.130603
|25/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062513051620268E14994437.5390.7417.130516
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14831852015.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|6176SHBAP22Y7YW4.MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.20260625.130345.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14831838301.PHAM NGOC LE ung ho Ms 2026.166 ( (be Hoang Nhat Khang) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176SHBAP22Y72VS.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.20260625.130233.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14831788416.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1iJ7EQ89K.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.125207.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|25/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14831699393.UNG HO MS 2026.166 (HOANG NHAT KHANG).CT tu 0071003591850 DANG DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.166 Be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251240292026sepc162373.5390.86652.124029
|25/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#02009704220625123926202641N9217996.5390.80948.123927
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1iJ7KRF7L.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 166 HOANG NHAT KHANG.20260625.123655.247529918.LE THI HOA.970432
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251220282026biu3106970.5189.75209.122028
|25/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097041506251218572026jwHG290629.5387.66106.121858
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14831302640.Ung ho MS 2026.165 ( be Ta Anh Tu).CT tu 0381002970636 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|30.000,00
|6176IBT1kC5TNZUQ.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176347580350.20260625.121125.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|25/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14831147556.LE THI TRANG chuyen tien 2026.166 Hoang Nhat Khang .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970488062512064420265ab1063250.5389.89748.120641
|25/06/2026
|40.000,00
|6176IBT1kC5TFNJK.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176680569196.20260625.120057.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251159352026zg6l038592.5390.44404.115932
|25/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14830770657.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14830761396.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14830661613.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 9012349886 NGUYEN THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#02009704220625111948202672VN127766.5388.79068.111949
|25/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy cty Xuan Hoa#SP#020097042206251117482026QGTJ351839.5387.66158.111746
|25/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu cty Xuan Hoa#SP#02009704220625111451202607QP819114.5387.46568.111451
|25/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970405062511094020263B7R078621.5389.7382.110940
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14829996112.DAO LE QUYEN chuyen tien Ms 2026. 156 ( Ong Nguyen Van Yen).CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206251048102026P7A2145420.5189.70101.104810
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1kC5T15Z1.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176178762619.20260625.104751.19031957377010.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407
|25/06/2026
|30.000,00
|6176VNIB02C6X7A7.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.104355.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|25/06/2026
|500.000,00
|6176IBT1kC5TWRN7.ungho ms 2026.166 hoang nhat khang FT26176347250326.20260625.104334.19036231236010.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|25/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14829890200.ung ho MS 2026.166(Be Hoang Nhat Khang).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134842137668.20260625.134842137668-0908910047_Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14829832403.DAO LE QUYEN chuyen tien Ms 2026. 158 ( 4 chau be mo coi).CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|6176MCOBQ2A2JZ26.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).20260625.103434.03101010965538.HOANG VIET.970426
|25/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506251033262026VW0D004488.5388.79495.103324
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14829753427.DAO LE QUYEN chuyen tien Ms 2026. 163.CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14829721819.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|500.000,00
|6176IBT1kC5LF56Z.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26176601034540.20260625.102507.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14829634506.DAO LE QUYEN chuyen tien Ms 2026.161.CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1iJ7K59KU.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 166 hoang nhat khang.20260625.102059.111555222.VU THI THU THAO.970432
|25/06/2026
|150.000,00
|6176IBT1kC5LLV2R.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176850753396.20260625.101853.19032264028019.VND-TGTT-DO VAN QUYEN.970407
|25/06/2026
|50.000,00
|6176IBT1iJ7KY3D7.ZP261760187862 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.101828.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1kC5LH1ML.Ung ho MS 2026. 166 be Hoang Nhat Khang FT26176527213766.20260625.101535.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|6176TPBVI2BNKPIW.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.101103.00005177353.TRAN NGOC SON.970423
|25/06/2026
|500.000,00
|6176IBT1iJ7KU55B.Ms 2026-166 uh be Hoang Nhat Khang.20260625.095925.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|25/06/2026
|500.000,00
|6176IBT1kC5LAX9M.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26176904048904.20260625.095823.19037547663014.VND-TGTT-PHAM THI THANH THAO.970407
|25/06/2026
|500.000,00
|6176IBT1kC5LAL9Z.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176453800699.20260625.095803.19037547663014.VND-TGTT-PHAM THI THANH THAO.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14829287378.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14829178626.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14829127694.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI XUYEN Chuyenma tienma so 2026165,giup do chau Ta Anh,Tu#SP#020097048806250942312026tl7n532892.5189.79544.094231
|25/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.166 .Be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062509410720260NHF431718.5387.71885.094108
|25/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134835246840.20260625.134835246840-0396326265_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|25/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097040506250922042026SGYF061741.5389.76683.092204
|25/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506250920142026J4FS053566.5189.68497.092015
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1iJ7KD8KQ.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.091455.272602964.DANG HOI XUAN.970432
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kC5LJVJE.Ung ho MS 2026.166 Be Hoang Nhat Khang FT26176770552081.20260625.090559.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1iJ7KS9ZT.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.090436.0348736603.VU BA KHOI.970432
|25/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14828613794.PHUNG VAN KY THIEN chuyen tien ung ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang).CT tu 0391000993134 PHUNG VAN KY THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|20.000,00
|6176IBT1kC5HNTSQ.Ung ho ms 2026.165 FT26176505223503.20260625.085844.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|MS 2026.162 Nguyen Thi Tinh#SP#0200970422062508575120266A34850394.5390.67780.085752
|25/06/2026
|100.000,00
|6176MCOBQ2A2BHB5.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.085642.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|25/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14828493305.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14828478809.Ung ho MS2026.166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9982667473 PHAN VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1kC5H3AYD.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26176556491005.20260625.084850.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062508461720268TMU945303.5388.19962.084617
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14828376472.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.166( be Hoang Nhat Khang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|300.000,00
|UH MS 2026.166 BE HOANG NHAT KHANG-250626-08:42:21 YdHn096591#SP#020097041606250842212026YdHn096591.5189.4896.084219
|25/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14828281598.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0101001187734 TRAN THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14828268822.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 166 BE HOANG NHAT KHANG-250626-08:29:37 zfhQ086230#SP#020097041606250829372026zfhQ086230.5388.57362.082938
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14828111775.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14828064403.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1024705236 DINH VAN UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806250811042026asy9240765.5388.85543.081105
|25/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062508105820261BN9545665.5390.85350.081058
|25/06/2026
|100.000,00
|6176IBT1kC5H4UVA.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176506965156.20260625.081037.809068241993.LE HOANG TRUNG.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14827956122.ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14827924327.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|6.868,00
|6176MSCBD2U8IUKT.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260625.080412.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|25/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang-250626-08:02:17 r7Ok738171#SP#020097041606250802172026r7Ok738171.5390.53993.080217
|25/06/2026
|100.000,00
|TRAN THI PHUOC LANH Chuyen tien ung ho MS 2026. 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806250801332026721q210804.5390.51449.080133
|25/06/2026
|1.000.000,00
|6176IBT1kC5H8PLX.ung ho ms 2026.166 FT26176958779166.20260625.075056.1616661888.TRINH DUC THANG.970407
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14827732230.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.165 TA ANH TU.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14827699805.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806250746032026niq2163219.5390.96829.074603
|25/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14827678656.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14827552449.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14827149029.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.166-be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506250655262026ATFH031595.5189.37523.065526
|25/06/2026
|50.000,00
|6176MCOBQ2A2Y5KC.Ung ho ms2026.165 ta anh tu.20260625.065250.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14826983077.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#0200970422062505593120265ZNE144265.5389.25904.055931
|25/06/2026
|86.000,00
|UH MS 2026.165 be Ta Anh Tu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206250554192026KRNI244499.5387.19514.055417
|25/06/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806250534432026qp9o891415.5390.452.053441
|25/06/2026
|10.000,00
|6176IBT1kC5ZGRZ8.ung ho ms 2026 159 FT26176811548760.20260625.034200.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|25/06/2026
|20.000,00
|6176IBT1kC5ZGRVZ.ung ho ms 2026 159 FT26176846876048.20260625.034124.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|25/06/2026
|19.000,00
|6176SHBAP22Y12F3.ung ho ms 2026 159.20260625.033955.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|25/06/2026
|20.000,00
|6176SHBAP22YB5PX.ung ho ms 2026 159.20260625.033802.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|25/06/2026
|20.000,00
|6176SHBAP22YB5SF.ung ho ms 2026 159.20260625.033631.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|25/06/2026
|50.000,00
|6176SHBAP22YB5FN.ung ho ms 2026 160.20260625.033454.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|25/06/2026
|50.000,00
|6176SHBAP22YB5YN.ung ho ms 2026 161.20260625.033242.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|25/06/2026
|40.000,00
|6176IBT1iJ776IJZ.ung ho ms 2026 165.20260625.033034.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|25/06/2026
|19.740,00
|6176TPBVI2BN8GBA.UHMS 2026.165 Mong GD Nguyen Thi Thao,Ta Tien Phat gap thien duyen,be Ta Anh Tu benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260625.022609.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|25/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14826345463.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9969912161 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|6176IBT1kC5Z8WWF.Ung ho MS 2026.161 FT26176609148044.20260625.001736.19035311459014.VND-TGTT-DO LAN HUONG.970407
|25/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14826226769.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong) .CT tu 7933435899 PHAM MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062500082420267mcz809441.5388.22868.000822
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14826161714.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14826129886.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|500.000,00
|6175IBT1kC5ZVQPC.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG FT26176944903513.20260624.234606.19022984684015.VND-TGTT-MAI THUY ANH THY.970407
|25/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14826113382.ung ho MS 2026.161.CT tu 0081001283582 PHAM HUYNH THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14826053828.UNG HO MS 2026.161.CT tu 0011004282310 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu , ma GD 100000151394885#SP#020097044906242328592026yBYw616312.5387.74359.232857
|25/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14826058290.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.165 BE TA ANH TU.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|50.000,00
|6175TPBVI2BN1IZE.TRAN PHU THINH ung ho ms 2026.161.20260624.231322.03897621501.TRAN PHU THINH.970423
|25/06/2026
|100.000,00
|6175IBT1kC5ZCTK4.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26176046192442.20260624.231157.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|25/06/2026
|500.000,00
|GD LE THI NGOC LAN XIN UH MS2026.161 HA THI YEN PHUONG-240626-22:54:46 RRRJ291453#SP#020097041606242254462026RRRJ291453.5389.14093.225446
|25/06/2026
|500.000,00
|6175IBT1fJ1FIDPX.Ung ho MS 2026.165.20260624.225116.9021990963738.NGUYEN MINH DUC.963388
|25/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097040506242248062026SCBF014077.5390.2211.224806
|25/06/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.161-240626-22:42:39 DIV8654111#SP#020097041606242242392026DIV8654111.5388.90410.224240
|25/06/2026
|50.000,00
|6175BIDVE298AMUI.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.224038.3211270258.NGUYEN VIET DUNG .970418
|25/06/2026
|50.000,00
|6175BIDVE298A1YR.gui ms2026.163 giup em QuangGiaHuy.20260624.223936.3211270258.NGUYEN VIET DUNG .970418
|25/06/2026
|50.000,00
|6175BIDVE298AAJG.gui ms2026.161 giup chi Ha Thi Yen Phuong.20260624.223834.3211270258.NGUYEN VIET DUNG .970418
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCB8Q8XF.MS2026.167 FT26178304118608.20260626.232455.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|26/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970488062623150220265o4n562637.5387.40293.231502
|26/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806262314092026jqju561623.5388.39522.231405
|26/06/2026
|41.000,00
|MBVCB.14854737534.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|300.000,00
|6177SGTTH21PCERQ.IBFT Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260626.225459.070082561283.SACOMBANK.970403
|26/06/2026
|500.000,00
|6177SGTTH21PC4ZQ.IBFT Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.225113.070082561283.SACOMBANK.970403
|26/06/2026
|20.000,00
|6177MSCBD2UGSZEV.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Hoang Thi Mung ms 2026167.20260626.224816.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14854591250.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9337933395 PHAM THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042206262217092026YU4N192780.5387.22414.221709
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCBI7ZNX.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26178937722817.20260626.221535.19031905468018.VND-TGTT-LUONG KHANH CHI.970407
|26/06/2026
|200.000,00
|6177TPBVI2BP46X2.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.221509.32210101999.TRUONG THI THUY TRANG.970423
|26/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14854284385.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|350.000,00
|MBVCB.14854171286.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1038890645 NGUYEN HUU HAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14854101581.ung ho MS 2026.170.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14854098735.ung ho MS 2026.169.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|2.500.000,00
|huy dat khang#SP#020097042206262136402026IG7F588424.5387.79070.213637
|26/06/2026
|5.000,00
|6177IBT1kCBIMC4Z.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177898621006.20260626.213327.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14853360635.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14853335391.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14853319430.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14853302061.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14853262632.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14853253894.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14852997830.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0341001919910 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097040506262028122026Y6CZ081831.5189.23866.202812
|26/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042206262015152026QUGW136621.5390.44701.201512
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14852596315.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14852523873.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14852479174.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14852437322.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.167 Chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261951402026dcru004830.5387.98838.195141
|26/06/2026
|100.000,00
|6177TPBVI2BPCB8G.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.195133.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14852165975.CHU THI THU ung ho ms 2026.167 (hoang thi mung).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|10.000,00
|6177IBT1kCBVRRGA.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26177200020154.20260626.192923.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1fJ1NV6EJ.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.192802.937097875.TA THI HOANG YEN.970406
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCBVXW7Q.Ung ho MS 2026. 167 Chi Hoang Thi Mung FT26177549904400.20260626.192431.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|26/06/2026
|50.000,00
|6177IBT1kCBV6HNM.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26177010583139.20260626.190902.2624634679.TRAN NGOC ANH.970407
|26/06/2026
|10.000,00
|6177TPBVI2BPBU8I.MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.190816.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14851521255.ung ho ms 2026.167 (hoang thi mung).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCBVU4ZV.Ung ho MS 2026.167 FT26177203907982.20260626.184239.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|26/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806261752372026hv92484109.5387.33088.175237
|26/06/2026
|150.000,00
|6177IBT1kCBD4B1X.UH MS 2026.162 Nguyen Thi Tinh FT26177355087608.20260626.173640.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407
|26/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806261734322026jvkw396468.5389.10632.173432
|26/06/2026
|5.000.000,00
|6177TPBVI2B75YB4.CSPM, CSTV ho tro dong vien cho chau Tong Hoang Duc Thanh ms2026.167.20260626.173307.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|26/06/2026
|5.000.000,00
|6177TPBVI2B7PN25.CSPM, CSTV ho tro dong vien cho be Hoang Nhat Khang ms2026.166.20260626.173008.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|26/06/2026
|5.000.000,00
|6177TPBVI2B7PDKS.CSPM, CSTV ho tro dong vien cho be Ta Anh Tu ms2026.165.20260626.172932.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|26/06/2026
|5.000.000,00
|6177TPBVI2B7P3N8.CSPM, CSTV ho tro dong vien cho Bui Thi Mo ms2026.164.20260626.172846.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|26/06/2026
|5.000.000,00
|6177TPBVI2B7PS9V.CSPM, CSTV ho tro dong vien cho em Quang Gia Huy ms2026.163.20260626.172748.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806261725572026t37f354644.5388.51692.172554
|26/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14849621128.ung ho MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0711000304221 PHAM THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|1.000.000,00
|6177IBT1fJ1RRECK.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.172235.9021936065567.LE HOANG KHANH NGAN.963388
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1d183V953.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.170822.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|26/06/2026
|5.000,00
|6177IBT1kCBD2BML.Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177454240706.20260626.170708.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206261705422026KJWM787941.5189.17352.170539
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1d183DNZ8.Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.170530.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCBD1ETH.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26177107455150.20260626.170250.19035203160010.VND-TGTT-DAO THI LAN ANH.970407
|26/06/2026
|500.000,00
|6177MCOBQ2AQFYLZ.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260626.165452.03601014902406.NGUYEN NGOC TIEN.970426
|26/06/2026
|500.000,00
|6177MCOBQ2AQF2FG.Nguyen Ngoc Tien chuyen tien.20260626.165320.03601014902406.NGUYEN NGOC TIEN.970426
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCBS3DYI.Ta Anh Tu MS 2026 165 FT26177892423043.20260626.164432.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
|26/06/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.14848832508.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0451000307280 DO QUY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14848753190.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1iJ7L8H4I.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.162730.144391101.MAC THI LOAN.970432
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCBSGCFB.Ung ho MS 2026.166 FT26177364505351.20260626.161759.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|26/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14848479590.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14848465663.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14848450146.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14848411228.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1fJ1RZ7QT.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260626.155943.160314949206536.LE THI BICH THUY.970431
|26/06/2026
|200.000,00
|6177SHBAP22BQX8N.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.155148.198585851985.NGUYEN THI DIEP.970443
|26/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14847999009.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261536232026izx8908977.5189.54573.153624
|26/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14847876661.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14847876490.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.167 (Chi Hoang Thi Mung).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|600.000,00
|6177IBT1kCB9NV5P.ung ho ma so 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177983975302.20260626.151711.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|26/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135002082781.20260626.135002082781-0342029208_Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCB9TTRL.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177504056028.20260626.150329.8385333888.BE DIEU HOA.970407
|26/06/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097041506261459572026X8a0600396.5387.40120.145957
|26/06/2026
|50.000,00
|6177IBT1kCB9HZ6G.MS 2026.167 FT26177331940435.20260626.145648.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|26/06/2026
|50.000,00
|6177VNIB0282LX7A.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.145542.797943.NGUYEN THIEN ANH DUY.970441
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCB9KTZE.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26177030101082.20260626.144409.19036253737013.NGUYEN HOANG KIM NGAN.970407
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14847266917.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|300.000,00
|IBVCB.14847245459.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261439332026ttlb730312.5189.28420.143933
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCB97DUK.Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177846662115.20260626.143846.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|26/06/2026
|250.000,00
|IBVCB.14847220248.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|10.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261434012026y1s2714316.5387.98984.143401
|26/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14847141308.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0641000022277 THAI HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung , ma GD 100000152140664#SP#020097044906261409502026QkDf717396.5389.77920.140948
|26/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097040506261408512026TT6Y010187.5389.73560.140851
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCB9V7ZF.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177477020485.20260626.135827.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|26/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung-260626-13:57:18 WsUm187569#SP#020097041606261357182026WsUm187569.5387.19312.135718
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCB9V9I1.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177104570772.20260626.135650.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
|26/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261356392026yxm8614503.5390.15609.135639
|26/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14846661023.ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0691000410099 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|6177IBT1kCB92NPU.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26177077610517.20260626.134515.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|26/06/2026
|200.000,00
|MS2026-167 EM HOANG THI MUNG QUANG BINH-260626-13:45:12 zKyS703123#SP#020097041606261345122026zKyS703123.5389.62774.134512
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970488062613450920267e1j586481.5387.61665.134506
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14846616471.ung ho MS 2026.165 ta anh tu.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|6177MCOBQ2AQYQQM.Ung ho ms2026.167 hoang thi mung.20260626.133407.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|26/06/2026
|200.000,00
|6177TPBVI2B7KM1Y.Ung ho MS 2026.167 Hoang Thi Mung.20260626.133330.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|26/06/2026
|50.000,00
|6177VNIB02C5IM8J.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.132815.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14846460140.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|6177ABBKP22ANR26.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.132718.0904553666.CAO THI THANH NHUNG.970425
|26/06/2026
|150.000,00
|6177TPBVI2B7GDP2.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260626.132502.03016537201.VO THI NGOC.970423
|26/06/2026
|150.000,00
|6177TPBVI2B7GDJQ.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.132424.03016537201.VO THI NGOC.970423
|26/06/2026
|10.000,00
|6177IBT1kCB2N38T.ung ho ms 2026.167, chi Hoang Thi Mung, chuc chi va gia dinh binh an FT26177901430260.20260626.132256.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14846410137.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14846394000.Ms 2026.152 anh em Tai Nhan.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261319572026qdsb527613.5387.49063.131957
|26/06/2026
|50.000,00
|6177IBT1kCB2R6QP.ung ho ma so 2026.167, Hoang Thi Mung FT26177161418327.20260626.131835.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|26/06/2026
|200.000,00
|Chuyen tien ung ho ms 2026.167#SP#020097048806261317272026o3pu521670.5389.37009.131727
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1iJ7HZAYA.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.131634.893529888.HO DIEU MY.970432
|26/06/2026
|50.000,00
|6177IBT1kCB2XY45.Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177454433442.20260626.131406.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14846297194.Ung ho MS 2026.176( Chi Hoang Thi Mung).CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCB23FNX.Ms 2026 167 chi Hoang Thi Mung FT26177880609852.20260626.131202.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|26/06/2026
|100.000,00
|6177VNIB02C5H5BE.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.131128.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCB23AYX.Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177428439863.20260626.131056.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|26/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506261304572026KB49029519.5389.77649.130458
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14846209345.Ung ho Ms 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1iJ7H6DCT.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.130300.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14846182115.Ung ho Ms 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1aWFYC6NT.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.165( Ta Anh Tu).20260626.125236.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|26/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14846049301.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|10.000,00
|6177MSCBD2UUENF5.MS 2026167.20260626.124307.1307197879.VU NGOC DUNG.970422
|26/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970422062612384020261NS5595317.5390.49624.123841
|26/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206261236582026C955148372.5387.40586.123658
|26/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261217362026opz1363699.5389.32166.121733
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14845536844.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14845535292.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1iJ7H42NT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 167 HOANG THI MUNG.20260626.120815.247529918.LE THI HOA.970432
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1iJ7HBL4S.Ung ho Ma so 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260626.120525.114643847.VU THI NGOC HA.970432
|26/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062611463920261OMI840134.5389.35574.114636
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCBCFRN1.Ung ho MS 2026.162 Chi Nguyen Thi Tinh FT26177772533986.20260626.112947.19076244838011.VND-TGTT-DANG THI THANH.970407
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCBCL9Y6.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26177767777004.20260626.112224.19030297274012.VND-TGTT-DANG THI HAI.970407
|26/06/2026
|40.000,00
|QR - Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097041506261115392026qn0f831876.5389.27285.111539
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCBCE8QB.Dao anh tuan ung ho ms 2026.165 FT26177046651737.20260626.111220.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407
|26/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14844629724.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0021000391350 LA THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 167 chi hoang thi mung#SP#020097042206261107202026QH7N448135.5387.70476.110720
|26/06/2026
|2.000,00
|6177IBT1fJ1RCMI9.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.110341.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14844406952.Ung ho MS 2026.167 (chi hoang thi mung).CT tu 1018876009 SAM THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|6177IBT1iJ7HDQ1N.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.105036.181031198.TRAN KHANH.970432
|26/06/2026
|50.000,00
|6177IBT1iJ7HSX1N.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.104949.181031198.TRAN KHANH.970432
|26/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14844341602.ung ho ms 2026.162 ( chi Truong thi Tinh).CT tu 3833366616 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14844322622.ung ho ms 2026.167 ( chi Hoang thi Mung).CT tu 3833366616 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14844311456.ung ho ms 2026.113 (em Vu Truc Quynh).CT tu 3833366616 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14844291278.Ung ho MS 2026.167.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14844282150.ung ho ms 2026.165 ( be Ta Anh Tu).CT tu 3833366616 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14844270450.ung ho ms 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 3833366616 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCBC8XTA.Ung ho ms 2026.166 FT26177920717640.20260626.104346.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1d18F7MI9.unghoMS2026166.20260626.104157.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCBCI4G8.Ung ho Ms 2026.167 FT26177968935112.20260626.103946.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1kCBCMYZN.Ung ho MS 2026. 167 chi Hoang Thi Mung FT26177220934220.20260626.103639.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970488062610304820268tnh969173.5388.50379.103045
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14844084199.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.167 ( chi Hoang Thi Mung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970415062610205820264x3d636023.5387.94535.102058
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14843896518.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970488062610114720261dm2903074.5387.42994.101147
|26/06/2026
|100.000,00
|6177SGTTH2167Y3J.IBFT Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.101009.060237489341.SACOMBANK.970403
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1iJ7H11KN.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.100919.166690102.PHUNG MINH TUAN.970432
|26/06/2026
|50.000,00
|6177IBT1iJ7H1WHN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260626.100851.0987090890.TRINH THI THU HIEN.970432
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14843743080.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCB13V34.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26177133648222.20260626.095618.19030809562996.VND-TGTT-DINH QUY LUONG.970407
|26/06/2026
|500.000,00
|6177IBT1bJM9K5QZ.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.095501.00028888.LAM THANH VO.970427
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14843589711.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.166.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|5.000,00
|6177IBT1kCB17NX2.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26177259059421.20260626.093201.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14843261016.ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|150.000,00
|6177IBT1kCB1B4AF.MS 2026.166 FT26177740797019.20260626.091835.260905040111.TA QUOC VIET.970407
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCB15BDQ.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177330770605.20260626.091526.19037180436016.NGUYEN LUONG BAO THU.970407
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCB1YDDW.PHAN THI PHUONG THUY ungbho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26177900045268.20260626.091136.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|26/06/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097041506260910022026UAjA398078.5390.36182.091003
|26/06/2026
|100.000,00
|6177IBT1iJ7ZFPU4.Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.090145.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|26/06/2026
|300.000,00
|6177VNIB02C5Q6NI.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.090006.601704060414762.VO VAN NHAN.970441
|26/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970405062608591620268XDW082178.5189.90482.085916
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806260853572026m4qy648675.5387.68625.085357
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14842862472.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14842844520.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0451001669750 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|25.000.000,00
|UNG HO VIEN PHI 2 MS:2026.154; 2026.155 MOI MS 10TRIEU. MS:2026.158 5 TRIEU. TC 25 TRIEU. //NGD: NGUYEN BACH TRANG
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14842811098.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0631000470336 NGUYEN HO PHUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14842804121.ungho ms 2026.167 hoang thi mung.CT tu 0181002321809 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806260842532026k3y7614793.5390.25199.084253
|26/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14842660004.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0501000200542 PHAM THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|6.868,00
|6177MSCBD2U4FXRC.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260626.083535.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|26/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806260833032026s396584789.5388.88344.083304
|26/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14842603082.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14842596509.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|400.000,00
|MBVCB.14842582992.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0491001766108 PHAM TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|300.000,00
|6177SGTTH2163K7V.IBFT LE THUY HUYNH NHU chuyen tien Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260626.082920.060189125936.SACOMBANK.970403
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206260820542026DT4Y762776.5390.43830.082055
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14842394269.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042206260804522026VP6Y732074.5387.87255.080449
|26/06/2026
|10.566,00
|6177IBT1kCBJHBCA.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26177010940515.20260626.075758.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|26/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806260753542026x08z468816.5189.51027.075354
|26/06/2026
|50.000,00
|6177IBT1kCBJ6YM2.Giup ma so 2026.167 FT26177890931382.20260626.074949.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|26/06/2026
|50.000,00
|6177IBT1aWFP4X3V.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.074755.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446
|26/06/2026
|10.566,00
|6177IBT1kCBJ6J9J.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26177056878817.20260626.074817.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|26/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806260747582026ilgb453080.5189.34290.074758
|26/06/2026
|200.000,00
|6177SGTTH216SVU8.IBFT ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung.20260626.074532.060015086419.SACOMBANK.970403
|26/06/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097041506260741552026hpK7151054.5389.16660.074155
|26/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14841995353.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14841963168.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14841957787.ung ho MS 2026.168.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14841955789.ung ho MS 2026.167.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14841943249.ung ho MS 2026.166.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14841848609.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.167-chi Hoang Thi Mung#SP#020097040506260720092026L1GF080589.5189.54218.072009
|26/06/2026
|10.566,00
|6177IBT1kCBJBKIW.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26177429255125.20260626.071926.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14841777098.Chuyen tien ung ho MS 2026 167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCBJBP5R.Ung ho MS 2026.161 FT26177807007944.20260626.071817.19030196002011.VND-TGTT-NGUYEN THI TUONG VI.970407
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14841743292.Chuyen tien ung ho MS 2026 166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/06/2026
|50.000,00
|6177MCOBQ2AYKQVW.Ung ho ms2026.166 hoang nhat khang.20260626.064232.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14841344062.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14841135213.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14841116934.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.165 (be Ta Anh Tu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134938808189.20260626.134938808189-0973192724_Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang
|26/06/2026
|17.850,00
|6177TPBVI2B67PEP.UHMS 2026.166 Mong GD VC chi Tran Thi Tinh,be Hoang Gia Bao,be Hoang Nhat Khang gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260626.024227.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|26/06/2026
|200.000,00
|6177IBT1kCBWRDHA.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177982748550.20260626.015903.19025434605011.VND-TGTT-NGUYEN MINH HANH.970407
|26/06/2026
|50.000,00
|6177IBT1bJM9GC1G. Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260626.004321.104320205001.NGUYEN HONG THUY VY.458761
|26/06/2026
|16.686,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.165 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506260035122026GDPE071880.5389.17537.003512
|26/06/2026
|12.686,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.166 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405062600315320265J2F070896.5387.14133.003150
|26/06/2026
|8.868,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.161 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704050626002836202622WK069820.5387.12038.002836
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14840688097.UNG HO MS 2026.165 (BE TA ANH TU) .CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422062600003120265TDX116053.5189.81636.000032
|26/06/2026
|100.000,00
|6177TPBVI2B66ATI.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.000010.05997600301.NGUYEN HUONG ANH.970423
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van#SP#020097042206252356052026OWFF552438.5189.77517.235606
|26/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206252352362026EEW3965838.5389.74279.235236
|26/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14840561132.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14840443150.ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14840440412.ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14840393287.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0141000713347 NGUYEN THI THU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14840394285.ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14840367761.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.166 HOANG NHAT KHANG.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.167 ( chi Hoang Thi Mung)#SP#0200970415062722343720266urh387331.5389.283.223437
|27/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.168( em Lo Quoc Dat)#SP#0200970415062722331820269ek7385371.5389.98037.223318
|27/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.165 ( be Ta Anh Tu)#SP#020097041506272231492026j6oP383291.5388.94324.223149
|27/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang)#SP#020097041506272230242026LWGX381197.5388.90562.223024
|27/06/2026
|200.000,00
|6178ORCOQ2A1WSC4.ms2026.168 em lo quoc dat.20260627.222259.1111669999.PHAM THANH TRUONG.970448
|27/06/2026
|20.000,00
|6178ORCOQ2A1WVKG.ms2026.168 em lo quoc dat.20260627.222134.1111669999.PHAM THANH TRUONG.970448
|27/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14868393670.NGUYEN VAN VAN .Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|500.000,00
|6178IBT1kCB7Z85T.Ung ho MS 2026.168 - em Lo Quoc Dat FT26180651370256.20260627.220623.19032354360020.HO MINH DUC.970407
|27/06/2026
|500.000,00
|6178IBT1kCB7649D.Ung ho MS 2026.160 - chi Dang Thi Thuy FT26180291008878.20260627.220306.19032354360020.HO MINH DUC.970407
|27/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206272151332026P1ZK936697.5388.72988.215130
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1kCB7AWEG.Ung ho MS 2026. 168 em Lo Quoc Dat FT26180069037192.20260627.214258.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|27/06/2026
|500.000,00
|6178IBT1kCB74PDX.Ung ho Ms 2026.161 chi Ha thi Yen Phuong FT26180850303025.20260627.214046.6917363466.HOANG VU NGAN GIANG.970407
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14868023204.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1030990254 NGUYEN THI MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206272126122026OCQO528717.5388.75168.212610
|27/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14867861828.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9359932222 NGUYEN DUC THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970405062721224320266O3J094018.5388.59662.212243
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1iJ7R28L9.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260627.212118.6806101975.NGUYEN MINH TUAN.970432
|27/06/2026
|300.000,00
|6178IBT1iJ7RCN7L.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.211801.6806101975.NGUYEN MINH TUAN.970432
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1kCB7VA4C.Ung ho MS 2026.167 FT26180560398291.20260627.211218.19029084696012.VND-TGTT-NGUYEN DUONG THUC TRINH.970407
|27/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097041506272110412026ZSAg178141.5388.1750.211041
|27/06/2026
|20.000,00
|6178MSCBD2U9TUPA.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Lo Quoc Dat ms 2026168.20260627.204106.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|27/06/2026
|200.000,00
|6178SGTTH21537E5.IBFT Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.203554.030077589003.SACOMBANK.970403
|27/06/2026
|99.999,00
|MBVCB.14866895171.DINH QUANG NGHIA chuyen tien ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 2322266666 DINH QUANG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14866533447.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097048806271926532026t6cg338217.5189.19738.192653
|27/06/2026
|200.000,00
|6178WBVNP22MWFW4.Ung ho MS 2026.167 Hoang Thi Mung.20260627.192318.107000042598.PHUNG HOANG THU HOA.970412
|27/06/2026
|50.000,00
|6178IBT1kCBARA7Q.ung ho ma so 2026.168, em Lo Quoc Dat FT26178572508700.20260627.190939.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|27/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14865591394.NGHIEM QUANG TIEN chuyen tien ung ho MS 2026.168 Em Lo Quoc Dat.CT tu 0801000268268 NGHIEM QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#020097040506271846362026WOUS021077.5388.65853.184636
|27/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14864982946.2026.168 ( Lo quoc dat).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14864762596.Ung Ho MS 2026.167( chi Hoang Thi Mung).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14864719144.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1049239781 LO THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|75.000,00
|MBVCB.14864451973.UH MS 2026.167.CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|50.000,00
|6178IBT1kCB4RBFX.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178704080101.20260627.174943.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|27/06/2026
|50.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206271730372026EL6E826960.5189.79121.173037
|27/06/2026
|75.000,00
|MBVCB.14863947559.UH MS 2026.168( Lo quoc dat.CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|200.000,00
|6178VNIB028QEN5S.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.172902.097188988.NONG THUY LINH.970441
|27/06/2026
|50.000,00
|6178ORCOQ2A1A7FA.LOC HO TRO CASE 2026.168 LOQUOCDAT.20260627.172851.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1kCB4KLZF.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178139311869.20260627.172750.8119958899.LE THI PHUONG LIEN.970407
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1kCB47Q36.NGUYEN NGOC THANG chuyen ung ho ma so 2068... lo quoc dat mo tim FT26178778024198.20260627.172344.1962311017.NGUYEN NGOC THANG.970407
|27/06/2026
|1.000.000,00
|6178IBT1aWFB7H88.Ma so 2026.168 Lo Quoc Dat .Chuc chau khoe manh va hy vong phep mau xec den nhanh nhat.20260627.172311.31100000383013.NGUYEN THI HONG VAN.970440
|27/06/2026
|300.000,00
|6178IBT1kCB4SVX6.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178168985841.20260627.165033.19033296453011.VND-TGTT-NGHIEM THI XUAN LE.970407
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14863255784.ung ho MS 2026.166( be Hoang Nhat Khang).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|6178TPBVI2B5WAWL.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260627.163035.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14862804891.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.156 (Ong Nguyen Van Yen).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14862693763.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14862623473.UNG HO MS2026 168 EM LO QUOC DAT.CT tu 0321000645668 TRAN NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1iJ733YWZ.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.155947.0909152186.NGUYEN THI YEN.970432
|27/06/2026
|20.000,00
|6178MSCBD2UX3EZE.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.155537.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|27/06/2026
|50.000,00
|gia dinh DungMai gui ms2026.168 giup do em LoQuocDat#SP#020097048806271543122026yc9u391244.5388.42131.154309
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14862316257.ung ho ms 2026. 165.CT tu 0481000844018 NGUYEN THI MONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14862272093.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1023611599 DOAN NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14862257589.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.168 ( Em Lo Quoc Dat).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.168 Em Lo Quoc Dat#SP#0200970488062715373220268dpg373554.5189.12616.153728
|27/06/2026
|10.566,00
|6178IBT1kCBBYHGE.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26178060713198.20260627.153704.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14861979067.ung ho ms.2026.168( Lo Quoc Dat).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|20.000,00
|6178IBT1aWFB83GM.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.151414.000004929853.HUYNH PHUC ANH.970433
|27/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271505512026PG5V681254.5390.58105.150552
|27/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206271505092026FF6M264023.5387.55287.150509
|27/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042206271505052026O48G987681.5388.54231.150506
|27/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704220627150011202612HJ643288.5387.31658.150011
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1kCBB1WZF.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178229250297.20260627.145335.19032035577017.VND-TGTT-HA THI KIM LOAN .970407
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1kCBB1WVY.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178068682227.20260627.145332.19032954451011.VND-TGTT-HOANG CONG THUAN.970407
|27/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097048806271452162026rvsi240663.5387.94961.145216
|27/06/2026
|150.000,00
|6178IBT1kCBBJYBA.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26178402401480.20260627.145124.8220887678.DO MINH THUY ANH .970407
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1kCBBQPSU.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178291490508.20260627.144354.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|27/06/2026
|300.000,00
|6178SGTTH215Y9HC.IBFT Ung ho MS 2026.160.20260627.143042.060005542981.SACOMBANK.970403
|27/06/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097041506271429462026j8va379912.5189.96373.142946
|27/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970405062714260620261IYX039859.5389.80859.142606
|27/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970405062714191620263H3G018110.5389.53143.141916
|27/06/2026
|600.000,00
|6178IBT1iJ73GEPU.Phong UHMS 155 156 161 165 166 168.20260627.141821.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|27/06/2026
|500.000,00
|6178IBT1iJ73GB6F.Hung UHMS 5992 93 96 97 98.20260627.141632.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|27/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14861336499.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097048806271413382026ubpg143511.5189.30733.141338
|27/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14861100748.Ung ho MS2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14861066550.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271343272026XOJZ591593.5189.13255.134328
|27/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14861002851.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14860911004.ung ho MS 2026.168 Lo Quoc Dat.CT tu 0011004041892 LE THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14860902913.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0991000016283 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|200.000,00
|6178VNIB028Y6Y3Z.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260627.133209.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441
|27/06/2026
|100.000,00
|6178TPBVI2B5CZ1S.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260627.131945.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|27/06/2026
|150.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135120895290.20260627.135120895290-0868145594_Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
|27/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ms 2026.168 lo quoc dat#SP#020097040506271310442026CXR2030161.5388.84423.131044
|27/06/2026
|30.000,00
|6178IBT1kCB5MY61.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178114032605.20260627.131033.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|27/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN THU TRANG Chuyen tien ung ho chau LO QUOC DAT MS 2026.168#SP#020097048806271309192026wp8n998077.5387.78246.130919
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14860651605.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0011000036791 NGUYEN TIEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|50.000,00
|6178IBT1kCB5V4Q6.MS 2026.168 FT26178331085259.20260627.130706.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|27/06/2026
|150.000,00
|6178IBT1kCB5VB19.ung ho ms 2026.168 FT26178650559747.20260627.130659.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
|27/06/2026
|500.000,00
|6178IBT1kCB5D72T.Uho ma so 2026.168 em lo quoc dat FT26178797672616.20260627.130348.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14860610222.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1kCB59BTB.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178568408887.20260627.125622.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|27/06/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.168 lo quoc dat#SP#020097042206271251152026PB5X298310.5389.1546.125112
|27/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.168-em Lo Quoc Dat#SP#02009704050627124840202603M0068087.5189.90144.124841
|27/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970405062712480720265OUE066553.5388.87586.124807
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1aWFB2YG2.ms 2026.165 giup ta anh tu.20260627.124639.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|27/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.168 lo quoc dat#SP#020097040506271245342026PA6U059516.5389.75885.124531
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14860348337.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271241052026X1GY209983.5387.55582.124102
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14860322880.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0281000637645 TRAN THI UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135117259004.20260627.135117259004-0854076607_Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
|27/06/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271239012026QTYA670770.5189.45787.123901
|27/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271238122026UU9T220038.5387.41783.123812
|27/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat, ma GD 100000152603394#SP#020097044906271238112026Tq11025203.5189.42577.123811
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14860291974.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1kCB5QM53.Ung ho ms 2026.168 em lo quoc dat FT26178204218881.20260627.123536.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1kCBYRRIM.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178401206789.20260627.123122.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|27/06/2026
|200.000,00
|6178ASCB028Y9JQR.UNG HO MS 2026.162 CHI NGUYEN THI TINH-270626-12:30:05 6178ASCB028Y9JQR.20260627.123005.89756868.DUONG THU HONG.970416
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14860202188.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 158 4 chau be mo coi NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040506271228482026VX03009042.5389.96396.122849
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1iJ73MCR8.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 168 LO QUOC DAT.20260627.122838.247529918.LE THI HOA.970432
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14860188735.DONG VAN DIEN chuyen tien uh 2026 168 e Lo Quoc Dat.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|6178TPBVI2B5BNH4.ung ho MS 2026. 168 (em Lo Quoc Dat).20260627.122726.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|27/06/2026
|300.000,00
|6178IBT1aWFBC8YF.TRAN THANH XUAN chuyen tien ung hoM2026168 Lo quoc Dat.20260627.122721.113001060001993.TRAN THANH XUAN .970409
|27/06/2026
|100.000,00
|PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026.167#SP#020097042206271223542026A72W359768.5389.70352.122355
|27/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970488062712160920261pah852466.5389.28728.121609
|27/06/2026
|100.000,00
|6178VNIB028YXWK7.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.121406.976860818.NGUYEN HA PHUONG.970441
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1kCBYHFVE.Ms 2026 168 em Lo Quoc Dat FT26178361350478.20260627.121331.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|27/06/2026
|100.000,00
|6178TPBVI2B5A5MB.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260627.121208.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|27/06/2026
|50.000,00
|6178SHBAP22131NX.MS 2026.168 em Lo Quoc Dat.20260627.121012.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|27/06/2026
|50.000,00
|6178TPBVI2B5ANA8.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260627.121007.10000473677.NGUYEN THI BICH TRAM.970423
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1kCBYZBWJ.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178913816697.20260627.120942.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14859920695.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9979616833 NGUYEN THI TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|500.000,00
|6178IBT1kCBYE6NY.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178590473150.20260627.120450.19027898763011.VND-TGTT-DINH THI HUE.970407
|27/06/2026
|200.000,00
|LE THI TUYET VI Chuyen tien Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806271204392026ufg0813189.5388.64815.120439
|27/06/2026
|50.000,00
|6178VNIB028YVCF4.Ung ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat ).20260627.120356.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|27/06/2026
|200.000,00
|Ung ho Ms2026.168#SP#020097042206271202452026DHTI407012.5390.55188.120242
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14859806754.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0331003738399 NGUYEN THI KIM HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat)#SP#020097041506271200132026HpzF899272.5388.40589.120014
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1kCBY7THF.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26178978652100.20260627.115930.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14859767138.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.168(luong quoc dat).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|500.000,00
|6178IBT1kCBY7U13.Ms2026.168 ung ho em lo quoc dat FT26178983230228.20260627.115811.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
|27/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271157462026QIVU470059.5389.25987.115743
|27/06/2026
|200.000,00
|6178TPBVI2B5AYXB.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.115621.01603811001.NGUYEN DINH DAT.970423
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1kCBYG6KA.Ung ho MS 2026.168 FT26178476670882.20260627.115619.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|27/06/2026
|500.000,00
|6178VNIB028YKAU9.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.115240.865941588.VU MANH TUAN.970441
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1kCBYA8WD.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26178550150096.20260627.115225.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
|27/06/2026
|500.000,00
|6178ASCB028YWR5R.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat-270626-11:49:31 6178ASCB028YWR5R.20260627.114931.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14859566940.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9912379292 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970422062711433120268ALV909870.5390.46890.114331
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1kCBYUEDB.Ung ho MS 2026.166 Be Hoang Nhat Khang FT26178071812177.20260627.113614.19076244838011.VND-TGTT-DANG THI THANH.970407
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1kCBY8HCC.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26178972688765.20260627.113341.19076244838011.VND-TGTT-DANG THI THANH.970407
|27/06/2026
|500.000,00
|6178ASCB028YZ5ST.NINA NGUYEN CHUYEN KHOAN-270626-11:14:26 6178ASCB028YZ5ST.20260627.111426.19900409.NGUYEN THANH NAM.970416
|27/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14859096936.PHAM THI MEN chuyen tien:ung ho. MS.2026168(em lo quoc dat).CT tu 1035550734 PHAM THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|2.000.000,00
|TRAN THI THANH HUYEN Chuyen tien ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#020097048806271110082026ilz5620865.5389.59404.111008
|27/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14859012452.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|1.000.000,00
|6178IBT1kCBYJ29J.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178550071906.20260627.110400.14020013715010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG DONG.970407
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1kCBPRWDU.NGUYEN THANH KHANG chuyen ung ho lo quoc dat FT26178052053347.20260627.105235.10920281789015.VND-TGTT-NGUYEN THANH KHANG.970407
|27/06/2026
|50.000,00
|6178IBT1iJ7FXAKJ.ZP261780210764 Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung.20260627.104800.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|27/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14858754290.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0121000528919 LUU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14858692276.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0011000440906 BUI NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14858542199.ung ho MS 2026.168 ..lo Quoc dat.CT tu 9903328179 DUONG TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704220627102901202635YE935991.5388.38013.102858
|27/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135101183987.20260627.135101183987-0983923063_Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1fJCQ9EGT.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.102245.903673947.BUI THI HONG THAO.970406
|27/06/2026
|168.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970422062710214020261O3V456806.5389.226.102137
|27/06/2026
|300.000,00
|6178IBT1kCBP5CDW.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178191239725.20260627.100733.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|27/06/2026
|200.000,00
|6178ASCB028Y84BS.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat-270626-10:03:45 6178ASCB028Y84BS.20260627.100345.3183387.HUYNH TIEN CUONG.970416
|27/06/2026
|500.000,00
|6178IBT1kCBPPWRP.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26178517600951.20260627.100151.886262.NGUYEN THUY HA.970407
|27/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14858129214.ung ho MS 2026.168(em Lo Quoc Dat.CT tu 0021001784675 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14858121907.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0501000125885 LE MINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1kCBP8S4I.TRAN Thi ty ung ho MS 2026168 FT26178004830881.20260627.095648.19036279845019.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
|27/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14858068481.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1014216872 LUONG TAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14857912044.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|300.000,00
|6178SHBAP2214XEF.MS 2026.166 - be Hoang Nhat Khang.20260627.094140.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1iJ7FEICT.Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung.20260627.094009.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
|27/06/2026
|500.000,00
|6178IBT1iJ7FKK1Q.Ms 2026-168 uh em Lo Quoc Dat.20260627.093428.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|27/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970422062709330820260V89646527.5389.59470.093308
|27/06/2026
|20.000,00
|6178ABBKP221RIKH.Ung ho MS 2026 168 em Lo Quoc Dat.20260627.093056.0988692598.TRAN QUOC KHANH.970425
|27/06/2026
|300.000,00
|NGUYEN THI MINH HUE Chuyen tien ung ho MS 2026. 168 e Lo Quoc Dat#SP#020097041506270926472026Lsa8359917.5189.31058.092647
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14857645469.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0071001852772 LA TRAN MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14857602811.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0011000880935 CAO HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14857600696.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|900.000,00
|MBVCB.14857596073.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1029638312 PHAM DANG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14857581459.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970488062709153620267wto211053.5389.82000.091536
|27/06/2026
|200.000,00
|6178ASCB028YAC34.UNG HO MS 2026 168 EM LO QUOC DAT-270626-09:11:22 6178ASCB028YAC34.20260627.091123.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|27/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14857427048.Ung ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14857415242.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|1.000.000,00
|DAM THI THU HA chuyen tien ung ho em lo quoc dat ms 2026108#SP#020097042206270902042026C005544923.5390.26773.090201
|27/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704050627085614202634OO034830.5387.4828.085614
|27/06/2026
|200.000,00
|6178MCOBQ2ABQBUM.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260627.085452.80001039333.LE NHA TRANG.970426
|27/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704220627084829202604G9994416.5389.77687.084830
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1aWF5EHHW.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.084726.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
|27/06/2026
|40.000,00
|6178IBT1iJ7FBI7F.Ung ho MS 2026-167 chi Hoang Thi Mung.20260627.084715.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1kCBU8NRJ.MS 2026.168 Lo Quoc Dat FT26178439234032.20260627.081629.19035982036010.THAI DOAN LONG.970407
|27/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14856810335.ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0071001077732 HUYNH TRAN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14856810527.2026.168.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|50.000,00
|6178IBT1kCBUIPM1.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178301013014.20260627.081104.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|27/06/2026
|200.000,00
|6178IBT1aWF57AQN.Ung ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat ).20260627.081040.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437
|27/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806270808032026vc2h000768.5388.59040.080803
|27/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#0200970488062708072220268bm7998951.5189.58012.080722
|27/06/2026
|500.000,00
|6178IBT1kCBUVXZA.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178773706101.20260627.080556.19020894296889.VND-TGTT-PHAM HONG HA.970407
|27/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806270805372026q6ub994125.5390.51855.080533
|27/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14856659243.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|50.000,00
|6178ASCB028LPM58.VU TIEN DAT CHUYEN KHOAN-270626-08:01:51 6178ASCB028LPM58.20260627.080151.17431427.VU TIEN DAT.970416
|27/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206270801092026NDFB148759.5387.41524.080106
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14856603299.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0561003942644 NGUYEN HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14856594065.MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14856573600.MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14856554964.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14856530418.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|50.000,00
|6178TPBVI2BP9P1J.Ung ho MS 2026.168( em Lo Quoc Dat).20260627.074412.01843070601.TRAN DUC THUAN.970423
|27/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14856459700.LE THI TRANG chuyen tien 2026.168 Lo Quoc Dat .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14856411400.Ung ho MS 2026. 161(chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|300.000,00
|6178IBT1kCBUJZFM.HOANG THI PHUONG THAO ung ho ms 2020.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26178502096076.20260627.073845.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
|27/06/2026
|300.000,00
|6178TPBVI2BP9H13.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260627.073758.00833951001.NGUYEN TUONG VAN.970423
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14856103373.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0731000683106 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14856032135.ung ho MS 2026, 168 Lo Quoc Dat.CT tu 1014641913 NGUYEN THI LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14855834539.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14855777544.Chuyen tien ung ho MS 2026 168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14855731775.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so 2026.167( Hoang Thi Mung).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|68.000,00
|Ung ho chuong trinh Tri An Thang 7. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206270612202026HK9W337065.5390.88804.061221
|27/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14855599679.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1kCB8AWA2.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26178681242200.20260627.053220.9681121986.PHAN THANH NGUYEN.970407
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1aWF5P5QS.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu). Chuc gia dinh vuot qua kho khan va co nhanh chong binh phuc..20260627.025804.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1aWF5PUL6.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang). Mong con som binh phuc va khoe manh..20260627.024908.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
|27/06/2026
|100.000,00
|6178IBT1aWF5P8BV.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260627.024338.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
|27/06/2026
|200.686,00
|Vietcombank:0011002643148:QUOC VU hng ho MS 2026. 167 chi Hoang Thi Mung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506270216082026DJ7B072984.5389.80929.021608
|27/06/2026
|17.125,00
|6178TPBVI2BPK3ZR.UHMS 2026.167 MongGD Nguyen T.Hoan,Tong Van Thanh-Hoang Thi Mung,Tong Hoang Duc Thanh gap thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260627.015307.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|27/06/2026
|300.000,00
|6178IBT1iJ7TN6LK.Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung.20260627.003740.0912922897.LE HOANG ANH.970432
|27/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.167#SP#020097040506270015012026HHIY043026.5189.5522.001501
|27/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042206270004392026QEBY418546.5388.95151.000440
|27/06/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135062511066.20260627.135062511066-0964008694_Gui cho bao vietnam chuc ben minh suc khoe
|28/06/2026
|6.868,00
|6179MSCBD2UN6TS8.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260628.223352.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14882513976.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506282205582026A13C086276.5389.6995.220559
|28/06/2026
|30.000,00
|6179ORCOQ2AMNNFH.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260628.220054.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/06/2026
|30.000,00
|6179ORCOQ2AMNIJU.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat.20260628.215923.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/06/2026
|30.000,00
|6179ORCOQ2AMNHKK.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung.20260628.215713.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/06/2026
|30.000,00
|6179ORCOQ2AMN3K1.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.20260628.215548.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/06/2026
|20.000,00
|LE THI VEN .Uh.Ms .2026.167 .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488062821545820260f0y300234.5189.74819.215458
|28/06/2026
|30.000,00
|6179ORCOQ2AMNSP9.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu.20260628.215413.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|28/06/2026
|1.800.000,00
|6179IBT1bJMS5RHL.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Mo Van Hoanh MS 2026 - 169 Chuc con som hoi phuc.20260628.215203.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|28/06/2026
|20.000,00
|6179MSCBD2UNVB5Y.PHAM VAN NHAN chuyen tien em Mo Van Hoanh ms 2026169.20260628.212747.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|28/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14881878798.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14881860248.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14881831464.DANG VAN NHAT xin UH chuong trinh tri an thang 7 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14881812669.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat - Lai Chau).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14881778580.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|6179ASCB028MY5XR.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat-280626-20:57:18 6179ASCB028MY5XR.20260628.205718.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14881473628.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14881433171.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14881390854.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|6179MCOBQ2AM3CCJ.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.195433.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|28/06/2026
|500.000,00
|6179IBT1kCB3CRST.ung ho ms 2026 169 em MO VAN HOANH FT26180980644068.20260628.193033.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|28/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206281837192026765C924437.5387.48036.183719
|28/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14879251848.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|5.000,00
|6179IBT1kCBFV59N.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26180772584604.20260628.181734.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/06/2026
|5.000,00
|6179IBT1kCBFD3L1.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26180302860920.20260628.181612.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/06/2026
|5.000,00
|6179VNIB0281W9QC.ung ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang ).20260628.174746.912281212.GIANG MY LINH.970441
|28/06/2026
|5.000,00
|6179VNIB0281WWEQ.ung ho MS 2026.167 ( chi Hoang Thi Mung ).20260628.174616.912281212.GIANG MY LINH.970441
|28/06/2026
|200.000,00
|6179VNIB0281W1GQ.Ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).20260628.174241.015704060023551.PHAM HOANG GIANG.970441
|28/06/2026
|5.000,00
|6179VNIB0281WYYK.ung ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat ).20260628.174204.912281212.GIANG MY LINH.970441
|28/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14878308209.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9989803277 NGUYEN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|6179TPBVI21L1A9L.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.173305.01684561001.TRAN THI NGOC XI.970423
|28/06/2026
|500.000,00
|6179SGTTH2MLYUYA.IBFT Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260628.173153.050080054294.SACOMBANK.970403
|28/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 166 be Hoang Nhat Khang NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970405062817235820261SMV009071.5388.93154.172358
|28/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.169#SP#020097048806281709362026tnpl199070.5389.4489.170936
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14877731685.LE THI TRANG chuyen tien 2026.169 Mo Van Hoanh .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.163#SP#02009704220628164231202649A2243780.5389.41368.164227
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14877069640.ung ho MS2026.161 ( Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0591000408298 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|30.000,00
|6179IBT1kCBLH1YY.Ung ho MS 2026.169 - em Mo Van Hoanh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26180973612200.20260628.161025.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
|28/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506281543592026966O094258.5388.27186.154359
|28/06/2026
|2.000,00
|MBVCB.14876469675.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14876405305.Ung Ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong ).CT tu 0071000907157 HAN HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.167#SP#020097048806281530312026iem1817261.5390.61584.153031
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14876261648.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 1030110387 NGUYEN UYEN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#0200970422062815193120269DMO178596.5388.11089.151927
|28/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026 169 em mo van hoanh#SP#020097040506281519082026OY96093431.5389.9213.151904
|28/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14875939250.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14875883668.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14875862817.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0181001089368 DAO THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14875840904.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14875776447.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875760378.TUONG DUNG ung ho MS 2026.159.CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875731310.TUONG DUNG ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14875711891.NGUYEN THI PHUONG LOAN Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 1140321999 NGUYEN THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|300.000,00
|6179IBT1kCBHNJC5.ung ho ms 2026.169 em mo van hoanh FT26180920490568.20260628.143614.6666661582.TRAN NHUT HOA.970407
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875707021.TUONG DUNG ung ho MS 2026.157 (2 be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14875674978.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875664588.TUONG DUNG ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875655370.TUONG DUNG ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|PHAM MINH TU chuyen tien ung ho MS 2020169 em Mo van Hoanh#SP#020097042206281430282026X3CK858389.5389.99964.143029
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875633306.TUONG DUNG ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14875632500.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 1012598468 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875636375.TUONG DUNG ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875611925.TUONG DUNG ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875606923.TUONG DUNG ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875592223.TUONG DUNG ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|6179SGTTH2M23XWU.IBFT ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260628.142542.060015086419.SACOMBANK.970403
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875585633.TUONG DUNG ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806281422592026o940634042.5189.70144.142300
|28/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14875566319.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875565795.TUONG DUNG ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14875559211.Ung ho MS 2026.168(em Lo Quoc Dat) .CT tu 0341002114582 NGUYEN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875550299.TUONG DUNG ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.169 en Mo van hoanh#SP#020097040506281420272026GE7I096178.5388.61022.142028
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14875544726.TUONG DUNG ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14875521095.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung Ho MS 2026 .169(em Mo Van Hoanh ) .CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14875413925.Ung ho MS 2026.169( em Mo Van Hoanh).CT tu 9941868666 HUYNH VAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14875366685.ADIDAPHAT ms 2026-166( Hoang Nhat Khang).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14875341849.ADIDAPHAT ms 2026-169( Mo van Hoanh).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|500.000,00
|LE THI THANH AN Chuyen tien ung ho Ms 2026.169 em Mo van hoanh#SP#0200970488062813485520265dg1557875.5388.44209.134855
|28/06/2026
|239.000,00
|MBVCB.14875158543.NNC ung ho MS2026159 be Hoang Ngoc Han.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/06/2026
|50.000,00
|6179IBT1kCBHA3EL.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26180030413660.20260628.134003.19037982251011.LUU THI THANH.970407
|28/06/2026
|239.000,00
|MBVCB.14875127387.NNC ung ho Ms2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/06/2026
|239.000,00
|MBVCB.14875087554.NNC ung ho MS2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/06/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970488062813283820265mon513953.5387.70392.132838
|28/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.169 mo van hoanh#SP#0200970422062813195620266J01535542.5189.38300.131956
|28/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135248624369.20260628.135248624369-0792361047_Ung ho MS 2026169 em MO VAN HOANH
|28/06/2026
|100.000,00
|6179IBT1iJ7NXB2Y.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 169 MO VAN HOANH.20260628.131629.247529918.LE THI HOA.970432
|28/06/2026
|200.000,00
|6179TPBVI212DRIW.NGUYEN THI LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.169.20260628.130145.22258585999.NGUYEN THI LOAN.970423
|28/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.168 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806281235562026dusc392034.5389.61588.123557
|28/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14874438197.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.169( em Mo Van Hoanh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14874428157.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9971785768 LE NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|25.000,00
|6179IBT1iJ7NLM9S.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260628.123007.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14874380990.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14874378790.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14874356331.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|6179TPBVI2123X4U.NGUYEN KIM SEN chuyen tien.20260628.122009.02027190801.NGUYEN KIM SEN.970423
|28/06/2026
|150.000,00
|6179IBT1fJCJPU1V.Ung ho MS 2026.169.20260628.121712.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14874204237.ung ho ms 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14874148126.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0141000746484 BUI THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14874145399.ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0041000321090 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026.166 be hoang nhat khang#SP#020097040506281207242026ERCE032727.5389.27548.120724
|28/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806281205472026ktfw305816.5387.19186.120543
|28/06/2026
|300.000,00
|6179IBT1iJ7NEGMN.ZP261790259189 Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh.20260628.115519.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|28/06/2026
|200.000,00
|6179IBT1kCBZK3P8.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26180038807543.20260628.114653.5010082008.TRAN KIM NGAN.970407
|28/06/2026
|74.000,00
|ms2026.168#SP#020097042206281144112026HABP506621.5387.6124.114411
|28/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806281137122026211z209204.5189.67295.113712
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14873714025.Ung ho MS2026.166 ( be Hoang Nhat Khang ).CT tu 0461003899861 TRAN THI NGOC THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704050628113620202600ID011861.5390.62618.113620
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14873680210.Ung ho MS2026.168 ( Em Lo Quoc Dat ).CT tu 0461003899861 TRAN THI NGOC THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14873649059.Ung ho MS2026.169 ( Em Mo Van Hoanh ).CT tu 0461003899861 TRAN THI NGOC THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|6179ASCB028BWYWA.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh-280626-11:29:07 6179ASCB028BWYWA.20260628.112907.3183387.HUYNH TIEN CUONG.970416
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14873591154.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14873573289.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14873564247.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|500.000,00
|LE THI CHINH Chuyen tien ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806281117172026xgkd135763.5390.57640.111713
|28/06/2026
|135.000,00
|Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806281115302026wrri128649.5388.48136.111530
|28/06/2026
|100.000,00
|6179IBT1kCBZIXCG.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180077688331.20260628.111510.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/06/2026
|100.000,00
|6179IBT1kCBZI6FI.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26180316489406.20260628.111438.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/06/2026
|100.000,00
|6179IBT1kCBZI4EH.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26180052845592.20260628.111407.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/06/2026
|70.000,00
|ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong o phuong An Hai, Hai Phong#SP#020097048806281113492026wu3m122032.5389.38276.111349
|28/06/2026
|100.000,00
|6179IBT1kCBZI9BS.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26180328047108.20260628.111308.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/06/2026
|70.000,00
|ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh o xa Quynh Phu, T.Nghe An#SP#020097048806281111572026q3lw114644.5387.27292.111153
|28/06/2026
|200.000,00
|6179IBT1kCBZMKCA.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26180439891629.20260628.111139.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/06/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806281111002026xey5110966.5390.21888.111100
|28/06/2026
|200.000,00
|6179IBT1kCBZM1SQ.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26180113620477.20260628.111006.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/06/2026
|100.000,00
|6179VNIB028BRHM5.Ung ho MS 2026.169 ( em Mo Van Hoanh ).20260628.110951.916788891.DOAN THI MINH TRANG.970441
|28/06/2026
|100.000,00
|6179IBT1kCBZVKW4.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26180092060194.20260628.110850.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/06/2026
|1.000.000,00
|6179IBT1fJCJVL9C.ung ho MS 2026 169 em Mo Van Hoanh.20260628.110635.970438W35a6c3000000000ea2778.PHAM NGOC THANH.970438
|28/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14873092125.TRAN VAN DONG chuyen tienmo van u.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|2.000,00
|6179IBT1fJCJDZGL.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260628.105107.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|28/06/2026
|2.000.000,00
|6179IBT1kCB6NFQ1.GD AnVuTranTranThai ung ho MS 2026.168- em Lo Quoc Dat FT26180610025583.20260628.104110.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
|28/06/2026
|300.000,00
|6179VNIB028BJ44K.ms 2026. 169 E Mo Van Hoanh.20260628.103658.410704060051731.TIEU HONG PHUONG.970441
|28/06/2026
|580.000,00
|6179ASCB028BCI9P.UNG HO MS 2026.169 EM MO VAN HOANH-280626-10:34:32 6179ASCB028BCI9P.20260628.103432.68792263.NGUYEN KIM TUYEN.970416
|28/06/2026
|2.000.000,00
|6179IBT1kCB6X1P3.GD AnVuTranTranThai ung ho MS 2016.169- Mo Van Hoanh FT26180398909076.20260628.103328.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14872765936.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0181000116666 NGUYEN VAN TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|6179IBT1kCB63SXB.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180051402860.20260628.103105.19020609164699.VND-TGTT-NGO THI THANH TAM.970407
|28/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UH MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097040506281030022026BZ51004317.5390.2452.103002
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14872640724.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9230166666 NGUYEN DO SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14872533778.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|6179ASCB028B88E5.UNG HO MS 2026.169 EM LO VAN HOANH-280626-10:15:11 6179ASCB028B88E5.20260628.101512.10347477.NGUYEN THI LAN.970416
|28/06/2026
|100.000,00
|LE VAN THANH chuyen tien MS 2026 169 mo van hoanh#SP#020097042206281014162026NC97673678.5189.20537.101417
|28/06/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.14872482049.Chuyen tien ung ho.CT tu 0711000219087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/06/2026
|70.000,00
|MBVCB.14872467743.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0011003966270 VU NHAT HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14872431743.Ung ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat).CT tu 0061001090941 TRAN HOANG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|6179IBT1kCB67NGX.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180081267632.20260628.100826.19037299364013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HUYEN.970407
|28/06/2026
|500.000,00
|6179VNIB028BCZ8I.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.100418.139689999.NGUYEN THI PHI THUYEN.970441
|28/06/2026
|200.000,00
|6179VNIB028BCMK3.Ung ho MS 2026.169 chau Mo Van Hoanh.20260628.100322.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441
|28/06/2026
|200.000,00
|6179IBT1kCB6YIXG.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180891286407.20260628.095030.19030472930017.VND-TGTT-TRAN THI TUYET.970407
|28/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 169 em MO VAN HOANH#SP#0200970405062809350320261OUE022676.5387.24492.093503
|28/06/2026
|100.000,00
|6179ASCB028BY6UL.UNG HO .MS. 2026.169 EM MO VAN HOANG-280626-09:33:21 6179ASCB028BY6UL.20260628.093322.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
|28/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135222168169.20260628.135222168169-0904904143_Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14871847216.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097041506280922322026kpVV277503.5390.68060.092232
|28/06/2026
|200.000,00
|6179IBT1kCB6C4M5.Linh BR ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26180888736296.20260628.092044.19036918616018.NGUYEN NGOC BAO LINH.970407
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14871656220.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|222.222,00
|MBVCB.14871649047.Ung ho MS 2026.169.CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|1.000.000,00
|6179ABBKP22CMHFQ.ung ho MS 2026 169 EM MO VAN HOANH.20260628.091705.0913185125.HUYNH DINH THANH CHI.970425
|28/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806280914272026szur653210.5390.32664.091427
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14871551010.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|6179IBT1kCBEXJDT.NGUYEN THI THANH THAO chuyenms 2026.168 e lo quoc dat FT26180307772697.20260628.090000.9904061976.NGUYEN THI THANH THAO.970407
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14871348823.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0601000471825 PHAN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970405062808565220265GUU023488.5189.56731.085652
|28/06/2026
|100.000,00
|6179IBT1iJ7NJSPZ.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.085641.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|28/06/2026
|36.000,00
|6179TPBVI212RVQ3.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.085518.67890888888.NGUYEN DUY TAM.970423
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14871290665.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#02009704050628085246202618CI001524.5389.40023.085246
|28/06/2026
|100.000,00
|6179IBT1kCBEL659.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180888622470.20260628.085036.11120428037011.VND-TGTT-TAO VAN DUC.970407
|28/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506280846402026EJJG069450.5389.15822.084640
|28/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970422062808462220264JNW122846.5390.15055.084623
|28/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14871143880.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806280841212026t18k523728.5389.94672.084121
|28/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14871060531.NGUYEN DUY THANG chuyen tien ung ho MS 2026-169 (Mo Van Hoanh).CT tu 0011001896295 NGUYEN DUY THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14871012362.UNG HO ms 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0181000076639 HUYNH VU LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970422062808321120268I76870616.5390.59350.083212
|28/06/2026
|20.000,00
|6179MSCBD2U37EE2.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.083201.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14870947293.NGUYEN THI HONG LIEN chuyen tien ung ho Mo Van Hoanh ms 2026.169.CT tu 0081000693192 NGUYEN THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14870904624.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.169#SP#020097041506280816522026lAKE931383.5189.7281.081652
|28/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14870736921.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0111001184946 LE DINH VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14870701238.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|PHAM THI NGA Chuyen tien ung ho MS 2026.169. Mo Van Hoanh#SP#02009704880628080137202654s9384320.5387.59742.080133
|28/06/2026
|100.000,00
|6179IBT1kCBE8BAT.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180328400002.20260628.080025.19039509817019.VND-TGTT-TRAN DUY HUNG.970407
|28/06/2026
|100.000,00
|6179IBT1aWF444RL.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260628.075454.0826786866.DANG NHAT MINH.970437
|28/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.169-em Mo Van Hoanh#SP#02009704050628075438202674VW017954.5189.39291.075438
|28/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806280745022026fy27332164.5388.12183.074458
|28/06/2026
|300.000,00
|6179ASCB028A6R5W.MS 2026.169 MO VAN HOANH-280626-07:44:02 6179ASCB028A6R5W.20260628.074403.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416
|28/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806280739122026diri314042.5388.94786.073912
|28/06/2026
|150.000,00
|6179IBT1kCBESD4B.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180046077251.20260628.073906.19031953166686.VND-TGTT-NGUYEN TIEN BINH.970407
|28/06/2026
|100.000,00
|6179ORCOQ2A1S7HV.2026. 169 mo van hoanh.20260628.073717.0014100017830004.NGUYEN BA CONG.970448
|28/06/2026
|1.000.000,00
|6179ASCB028AD14L.UNG HO MS 2026.169-A.HIEU GIUP EM MO VAN HOANH-280626-07:28:41 6179ASCB028AD14L.20260628.072841.33445809.LE THI HOA.970416
|28/06/2026
|50.000,00
|O5CH7JPUIEVR-Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.#SP#020097042206280723292026KGUR689561.5388.51440.072329
|28/06/2026
|2.953,00
|6179MSCBD2U3S39Y.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.072244.0373095162.PHAM THANH THAO.970422
|28/06/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097042206280709362026OB3F418210.5390.18482.070937
|28/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.169 Mo Van Hoanh#SP#020097042206280708092026MEI1464187.5387.14654.070809
|28/06/2026
|131.000,00
|MBVCB.14869920457.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|100.000,00
|6179TPBVI212FLWU.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260628.065006.00005183588.NGUYEN THI TRANG.970423
|28/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14869842990.Chuyen tien ung ho MS 2026 169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135203459426.20260628.135203459426-0914843132_Ung ho Ms 2026 169 em Mo Van Hoanh
|28/06/2026
|20.566,00
|6179IBT1kCBK3JSJ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26180906417677.20260628.063816.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|28/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14869669421.ung ho MS 2026.174.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14869668425.ung ho MS 2026.173.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14869667371.ung ho MS 2026.172.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14869666387.ung ho MS 2026.171.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|6179ORCOQ2A1VIZL.LOC HO TRO MS 2026.167 HOANGTHIMUNG.20260628.055323.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|28/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14869339461.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.168 EM LO QUOC DAT.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|6179WBVNP22M7QYB.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260628.022248.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
|28/06/2026
|200.000,00
|6179IBT1kCBKMRBG.DO VAN THANG chuyen ms 2026.168 em Lo quoc dat FT26180905532647.20260628.000931.19039600883016.VND-TGTT-DO VAN THANG.970407
|28/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14868991361.DO THANH MY chuyen tien giup chi Thuy 2026.160.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14868990989.TONG THI MAI chuyen tien ung ho MS 2026.168.CT tu 1018435211 TONG THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|50.000,00
|6178ASCB028A4SCM.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-270626-23:02:26 6178ASCB028A4SCM.20260627.230226.36794077.LE QUYNH ANH.970416
|28/06/2026
|6.868,00
|6178MSCBD2U9P4UV.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260627.224626.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|28/06/2026
|500.000,00
|6178IBT1kCB7NF22.BHG gui Ms 2026.168. Lo Quoc Dat FT26180629815506.20260627.224620.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180BIDVE29KWBGQ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.231944.8810309074.NGUYEN HA ANH .970418
|29/06/2026
|20.000,00
|6180BIDVE29KU5A4.Chuyen tien Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.231439.6502462437.VUONG NGUYEN HOANG TRUC .970418
|29/06/2026
|150.000,00
|6180IBT1kC4DCSUW.PHAM CAM TU ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26181916488002.20260629.230456.19036610830019.VND-TGTT-PHAM CAM TU.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1aWFKV4M8.DUONG NGOC YEN NHI chuyen tien ung ho Ms 2026.170 - em Xa Duc Hung.20260629.225937.045704070019055.DUONG NGOC YEN NHI.970437
|29/06/2026
|150.000,00
|6180IBT1kC4D1UCU.PHAM CAM TU ung ho Ms 2026.170 em Xa Duc Hung FT26181893720114.20260629.225928.19036610830019.VND-TGTT-PHAM CAM TU.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4D12KT.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181222402390.20260629.225803.19031749166014.VND-TGTT-NGUYEN VAN DAT.970407
|29/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.165 be ta anh tu#SP#020097040506292257192026H81E059309.5388.3263.225720
|29/06/2026
|50.000,00
|Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206292252582026IPUC348988.5388.95041.225259
|29/06/2026
|300.000,00
|6180SHBAP22JM54Q.MS 2026.170 - em Xa Duc Hung.20260629.224816.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|29/06/2026
|3.000,00
|MBVCB.14896518933.NGUYEN THANH TAM chuyen tien.CT tu 9326034065 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|PHAM THI YEN Chuyen tien UH Ms 2026.170 em Xa DUC HUNG#SP#020097048806292235002026iixq750103.5388.55310.223501
|29/06/2026
|500.000,00
|6180TPBVI21Q8RKR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.223326.00029610001.NGUYEN THI THU NGA.970423
|29/06/2026
|100.000,00
|6180TPBVI21Q8Y2Y.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.222307.19193939999.NGUYEN THI THUY.970423
|29/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1kC4S3LNV.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181050324602.20260629.222244.19134635730010.VND-TGTT-NGUYEN THI TUONG VY.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292221142026zbkc728682.5387.20278.222114
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4S3WIY.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26181946799305.20260629.221900.19035380977019.VND-TGTT-PHAN THI DIEU HIEN.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4SFKEC.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26181873540239.20260629.221719.661177777777.TRUONG HUNG VIET.970407
|29/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.170 Em Xa Duc Hung#SP#020097042206292216272026KKOB981432.5387.6646.221627
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4SF2SE.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181663013418.20260629.221455.19820049165021.VND--TRAN TUYET ANH.970407
|29/06/2026
|1.500.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292203022026vou0694542.5390.63850.220302
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-21:59:49 NIEX550535#SP#020097041606292159502026NIEX550535.5390.53619.215950
|29/06/2026
|200.000,00
|MS2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-21:58:07 o9NM231197#SP#020097041606292158072026o9NM231197.5389.47700.215807
|29/06/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097041506292157132026QHN0114760.5389.45293.215710
|29/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.170 em xa duc hung#SP#020097048806292152472026pbbh672291.5390.28894.215247
|29/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14896118537.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4SE948.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180013000316.20260629.215014.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14896087104.ung ho MS 2026.170.CT tu 0491001763926 LE BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14896058686.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Hoang Duc)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14896047455.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1019247227 TRAN THI THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292142122026v31u647716.5390.90177.214212
|29/06/2026
|1.800.000,00
|6180IBT1bJMSFXWP.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Xa Duc Hung MS 2026 - 170 . Chuc con som hoi phuc.20260629.214117.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|29/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206292139482026U5CY947018.5388.78941.213948
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292133392026aepg625933.5387.55456.213339
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14895912729.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0421000519339 NGUYEN THI THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|IB_369074235_1782743050727316152662_null_20260629_Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14895908830.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14895852376.Ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 1988897198 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|600.000,00
|MBVCB.14895824460.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14895814201.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14895792372.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1fJC24IZ1.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.212238.907888950.PHAN THI BICH TRANG.970406
|29/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14895772933.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4SPSI9.Ung ho MS 2026.170 Xa Duc Hung FT26180944406158.20260629.211908.19831550694018.VND--DANG PHUONG ANH.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14895641660.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0371000415621 TRUONG VINH THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292109492026v7sm558254.5389.48851.210949
|29/06/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062921063520268u6w548415.5389.33531.210636
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14895530906.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1021551664 TRAN KY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14895510221.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0161000181195 TRAN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14895448032.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|6180IBT1kC4S9PB6.Ng Nhat Minh ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180892806391.20260629.205503.14020871728015.VND-TGTT-LE QUYNH NGA.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14895438390.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0491000165148 TRAN HA NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14895427447.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14895404807.VU THI THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2026.170( EM XA DUC HUNG).CT tu 0501000215311 VU THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14895404298.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14895381189.ung ho ms 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0391000991124 NGUYEN THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14895311346.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1028696542 LE DINH PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292039092026o6ph459912.5390.91830.203909
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806292036302026q4bb450879.5189.79093.203630
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970488062920351120269d17446356.5389.72108.203511
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14895165745.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0071000830090 TRAN THI QUE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14895133464.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292033272026sedv440422.5390.61592.203327
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC49RGR5.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180630383115.20260629.203203.19833183288027.VND--PHAM THI ANH HOA.970407
|29/06/2026
|50.000,00
|MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206292027242026IUT4220459.5388.27606.202724
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206292025332026C2DC921061.5388.16447.202533
|29/06/2026
|5.000.000,00
|6180TPBVI21QQZR6.CSPM, CSTV giup do cho chau Xa Duc Hung ms2026.170.20260629.202502.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|29/06/2026
|5.000.000,00
|6180TPBVI21QQT2J.CSPM, CSTV giup do cho chau Mo Van Hoanh ms2026.169.20260629.202401.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|29/06/2026
|72.000,00
|MBVCB.14894984187.Ung ho MS 2026 .169 ( em Mo Van Hoanh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|5.000.000,00
|6180TPBVI21QQFZS.CSPM, CSTV giup do cho chau Lo Quoc Dat ms2026.168.20260629.202302.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14894963777.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1031692089 NGUYEN THI PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|77.777,00
|MBVCB.14894932909.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-20:19:33 hc4S301089#SP#020097041606292019342026hc4S301089.5389.82014.201934
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14894916880.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0011004391056 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|10.000,00
|6180IBT1kC49LDTH.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180261402906.20260629.201658.19076070260015.VND-TGTT-NGUYEN VAN TINH.970407
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14894835766.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0371000422912 DANG KIM MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1bJMSTRGV.ung ho ms 2026 170 xa duc hung.20260629.200912.0916466886.PHAM VIET NHAN.963369
|29/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506292007472026TJSJ082724.5388.11712.200747
|29/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506292007172026CYNS080589.5390.8725.200717
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14894725412.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0071001279839 TA NGUYEN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung, ma GD 100000153747993#SP#020097044906292006182026Uajn902831.5387.3141.200613
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291959452026jhrg318585.5387.63963.195945
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291954202026hwn8299134.5387.32605.195415
|29/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14894521590.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|6180IBT1aWF7N7DD.UNG HO MS 2026170 EM XA DUC HUNG.20260629.195151.0353482737.HOANG THI TUYET.970424
|29/06/2026
|100.000,00
|SM 2006.170#SP#02009704220629194936202685KW323706.5390.4892.194937
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14894431090.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 1024554358 TRAN MINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC495FIK.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180016315858.20260629.194806.19034764691019.VND-TGTT-NGUYEN THU HIEN.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14894336131.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071000618468 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180TPBVI21Q2P9F.ung ho ms 2026.166,be hoang nhat khang.20260629.194133.90907636318.LY VINH HOA.970423
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1iJKCFB2X.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.193824.0328121003.XA VAN BAO.970432
|29/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506291936572026EUHT049893.5389.29734.193657
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1aWF7RPXU.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.193514.016704070006693.BUI TIEN VAN.970437
|29/06/2026
|130.000,00
|6180IBT1kC49M7CR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180361302854.20260629.193119.19036971068014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC KHANH.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14894152933.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0351001098196 VI THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|LE DUC MANH Chuyen tien#SP#0200970488062919274420263qjp198935.5389.73409.192739
|29/06/2026
|100.000,00
|6180TPBVI21Q22DK.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.192616.01487716001.HUYNH TRUNG.970423
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14894018720.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1021000016185 PHAM TUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291919512026G46O787803.5389.24856.191952
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJKCHH5C.Ung ho MS 2026-170 Xa Duc Hung.20260629.191812.0968348206.LE THI NGA.970432
|29/06/2026
|160.000,00
|MBVCB.14893850412.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0971000013789 HOANG BAO LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14893731866.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0191000317466 CHAU NGUYEN HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC49QLX5.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180214125488.20260629.190613.19032781610011.VND-TGTT-MAI THI HOAN.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135418562277.20260629.135418562277-0908575939_Gia Dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026170
|29/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1kC42NHUD.Ung ho MS 2026.170. em Xa Duc Hung FT26180909001797.20260629.190339.9354227096.PHAM THI HAI YEN.970407
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1iJKC6YTV.ZP261800563265 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.190207.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14893525532.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1041447675 CAO THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291848132026TDRV588381.5389.24341.184809
|29/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14893411306.Ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung.CT tu 1020795559 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/06/2026
|55.788,00
|NGUYEN HUONG UNG HO MS 2026 170 EM XA DUC HUNG-290626-18:46:14 yKDM336024#SP#020097041606291846142026yKDM336024.5189.11629.184614
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1kC42EJ24.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180715617096.20260629.183817.19031151375018.VND-TGTT-LE BICH TUYEN.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291837072026C27B509223.5388.51599.183708
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1d1UW66NC.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.183545.970422Se1fc33000000000708433.MBBANK IBFT.970422
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJKCG82J.ZP261800541384 Ung ho MS 2026.170 chau Xa Duc Hung.20260629.183500.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291818052026kj9u906052.5388.29516.181805
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14892885990.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0561000541419 NGUYEN THI BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14892780455.ung ho MS2026.170( em XA DUC HUNG).CT tu 1051389690 LUONG THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC42MN2K.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180875896594.20260629.180940.8224888888.NGUYEN TRAN HONG LINH.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC429KMJ.Ung ho MS 2026.170 em xa duc hung FT26180465342460.20260629.175948.19836294577019.VND--NGUYEN THI THU TRANG.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062917580920261Y45242120.5387.2549.175805
|29/06/2026
|300.000,00
|6180IBT1kC42WBQZ.NGUYEN THE ANH ung ho MS 2026.170 FT26180952998008.20260629.174824.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291745572026lo2y760689.5189.20826.174557
|29/06/2026
|200.000,00
|6180NAMAP22F71G6.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.174522.405096338400001.THAI THI THANH NHAN.970428
|29/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14892234773.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0381002112322 PHAN DANG KIM TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4CRWPK.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180325357050.20260629.174045.19037997708018.VND-TKTT-NGO HUYNH MINH KHA.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14892193114.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14892060509.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071000994195 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4CL8L7.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180870490008.20260629.173025.19036840812011.DOAN THI KIM HOA.970407
|29/06/2026
|20.000,00
|6180IBT1fJC2WJBE.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.173022.9021838315025.NGUYEN LINH CHI.963388
|29/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291727402026DMW9873930.5388.95838.172740
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)#SP#020097041506291727272026CNpQ872389.5389.94893.172727
|29/06/2026
|300.000,00
|ung ho ms2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291727192026u5j1670840.5388.94402.172719
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh)#SP#020097041506291725442026yVdN863834.5388.82999.172544
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4CZ979.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180158829433.20260629.172532.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180TPBVI21Y3GDZ.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.172028.00005620934.LE XUAN LAM.970423
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14891845834.ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291718202026qas8628381.5388.34447.171815
|29/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291718142026pLIb829232.5388.34096.171809
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14891798091.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0531002477483 HO THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14891773371.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung , ma GD 100000153648372#SP#020097044906291714192026XFsH022047.5390.6979.171414
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14891674914.Ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung ).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14891641540.UNG HO 2026.170 (EM XA DUC HUNG).CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180MSCBD2U5JMUF.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.170750.7750104516107.BUI THI KHANH HUYEN.970422
|29/06/2026
|5.000,00
|6180IBT1kC4C5FDP.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26180430080722.20260629.170607.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|29/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14891575118.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0531002541772 DOAN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4CYTP3.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180577501027.20260629.170338.19037503751013.VND-TGTT-LE THI THAO NGUYEN.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14891437420.UNG HO MS 2026.170.CT tu 1017920023 SA BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|UNG HO 2026.170 XA DUC HUNG-290626-16:55:13 9oGu750895#SP#0200970416062916551320269oGu750895.5389.83103.165514
|29/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)#SP#020097041506291654432026WKGg723520.5388.80220.165443
|29/06/2026
|55.000,00
|6180IBT1kC4CIERK.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180221139086.20260629.165331.4567669999.NGUYEN THI THU TRANG.970407
|29/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14891360139.2026.169( Mo van hoanh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14891357762.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 0181003483790 PHAN NGUYEN TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291651322026OYXC569046.5388.58950.165127
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291651012026XIM2270098.5390.55462.165102
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14891304971.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0301000417402 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1aWF74ESV.2026 170 Em Xa Duc Hung.20260629.164837.18961773.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|29/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14891270801.2026.170 ( xa duc hung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14891245167.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0541001528480 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14891243115.ung ho MS 2026.170 be Xa Duc Hung.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291637272026S1ED113315.5388.69728.163727
|29/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291636112026ttn8446840.5189.61817.163611
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062916353220263NZH911416.5388.59230.163533
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4C17PY.Ung ho MS 2026.170 FT26180448029625.20260629.163302.19032040705015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THAO.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704880629163022202606uy424734.5189.26944.163018
|29/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14891004607.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14890983978.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14890955170.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14890950196.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14890928233.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14890910679.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14890917578.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135396031521.20260629.135396031521-0933283489_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|29/06/2026
|200.000,00
|6180TPBVI21YXLR2.Ung ho MS 2026.170 Xa Duc Hung.20260629.162109.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14890849664.Ung ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14890843876.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|20.000,00
|6180IBT1cJD4AXYZ.UNG HO MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.161501.103872833538.HA PHUONG ANH.970415
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4133IA.Ung ho MS 2026.170 Em Xa Duc Hung FT26180408816751.20260629.161446.19026696621888.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407
|29/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135394852176.20260629.135394852176-0966599333_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291609262026KU3G356605.5389.3227.160927
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC41LLKF.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180022200100.20260629.160615.19075254588017.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180TPBVI21YVLI5.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.160314.11966889968.LE PHUONG THAO.970423
|29/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135393507952.20260629.135393507952-0784347787_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|29/06/2026
|200.000,00
|6180MCOBQ2A8NV8T.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.160023.04401013968134.LE THI PHUONG THAO.970426
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14890553070.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0491000039242 NGUYEN THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135393275140.20260629.135393275140-0924688040_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|29/06/2026
|86.000,00
|UNG HO MS 2026. 170 em XA DUC HUNG#SP#020097048806291557562026l8z4305555.5389.37706.155756
|29/06/2026
|100.000,00
|6180TPBVI21YK3YG.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung.20260629.155733.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|29/06/2026
|100.000,00
|6180VNIB02882VQ2.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.155228.023923838.LE THI HAI BINH.970441
|29/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-15:51:28 9iOz097510#SP#0200970416062915512820269iOz097510.5189.99795.155128
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14890452869.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1001000285162 HO THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14890425645.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180SGTTH2MYEGAG.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.154748.070141287050.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-15:45:11 7aam245846#SP#0200970416062915451120267aam245846.5389.64782.154511
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC41A49K.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180040583082.20260629.154232.19037871187012.VND-TGTT-CAO PHUONG ANH.970407
|29/06/2026
|1.000.000,00
|BN ungho MS 2026 .170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291542282026pht6252816.5390.50103.154228
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291542202026vn9u252356.5387.49276.154220
|29/06/2026
|1.000.000,00
|BN ungho MS 2026.169 em Lo van Hoanh#SP#020097048806291540422026yiyt246853.5390.39757.154037
|29/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291539582026fe3n244468.5189.35969.153958
|29/06/2026
|1.000.000,00
|BN ung ho MS 2026.168 Em Lo Quoc Dat#SP#020097048806291538502026y7dk240627.5390.30116.153850
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1aWF7UMHF.UNG HO MS2026.170.20260629.153810.111010000132675.NGUYEN DANG QUYNH MY.970442
|29/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung, ma GD 100000153591609#SP#0200970449062915364720261X3F146946.5387.18540.153647
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291534472026iip8227355.5388.7680.153442
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#02009704880629153105202650aq215283.5387.87218.153101
|29/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms2026.170( em xa duc hung)#SP#0200970415062915293520265bEg396597.5390.79319.152935
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC41P1JT.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180158390061.20260629.152620.19037482893017.VND-TGTT-NGUYEN THI NGAN.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291524412026cs2x194259.5387.51897.152441
|29/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291523292026SYMM724635.5189.45416.152329
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14890087434.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0181003455818 NGO THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14890095694.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0341005780022 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|10.000,00
|6180IBT1kC41MRXC.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180031588805.20260629.151652.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14889957310.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 1059672583 NGUYEN KHANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|25.000,00
|MBVCB.14889947065.ung ho MS 2026.166(be Hoang Nhat Khang). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|25.000,00
|MBVCB.14889927988.ung ho MS 2026.170(em Xa Duc Hung). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062915094820264TNG213842.5389.72460.150949
|29/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291508202026ZPZM274725.5388.64914.150821
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.170 Em Xa Duc Hung#SP#020097048806291508052026wtcy141864.5388.63556.150805
|29/06/2026
|25.000,00
|MBVCB.14889892036.ung ho MS 2026.165(be Ta Anh Tu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|6180IBT1d1UWIPX4.ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.150509.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422
|29/06/2026
|300.000,00
|6180SGTTH2MY45EB.IBFT MS 2026.170 em xa Duc Hung.20260629.150447.050075433244.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291503272026T908272126.5390.39550.150327
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14889825175.ung ho ms 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 0461000629258 VO THI AI VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJK1ZPWY.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260629.150202.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJK1Z8C4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.150132.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|29/06/2026
|300.000,00
|6180MCOBQ2A8DQ2N.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.150107.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJK1ZVHZ.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260629.150056.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|29/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405062914590520269X2C008769.5390.15761.145905
|29/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506291458272026C0GA006228.5390.12968.145827
|29/06/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2026.170(em XA DUC HUNG)#SP#020097041506291457322026yFT5291487.5189.9009.145732
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-14:54:53 XdzU484314#SP#020097041606291454532026XdzU484314.5388.95247.145453
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC41175N.Ung ho MS 2026.170 FT26180807169986.20260629.145343.19039023332013.VND-TGTT-PHAM THI LE.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1aWF7VRPA.ung ho ms 2026168 em lo quoc dat.20260629.145023.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|29/06/2026
|20.000,00
|6180TPBVI21YWCIP.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.144958.03506719001.NGUYEN VIET TRUNG.970423
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14889660898.ung ho ms 2026.169 (mo van hoanh).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062914491620261JIS848689.5387.66534.144912
|29/06/2026
|300.000,00
|6180IBT1fJCC7MA2.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.144513.937427626.PHAM THI HAI YEN.970406
|29/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970415062914442520265rO5252654.5387.42567.144426
|29/06/2026
|300.000,00
|6180WBVNP22FEG5Z.MS2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.144348.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14889598871.ung ho ms 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0171003479627 PHAN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|30.000,00
|6180MCOBQ2A896Z6.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.144137.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1aWF7VVXB.ung ho MS 2026169 em mo van hoanh.20260629.143959.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1aWF7VDDA.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.143907.062704070010690.DAO THI HUYEN TRANG.970437
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14889532299.ung ho MS 2026.170( Em Xa Duc Hung).CT tu 0871004173604 NGUYEN VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1aWF7VC8E.ung ho ms 2026170 em xa duc hung.20260629.143723.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14889521284.2026.170 giup do em.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1kC4JRBA2.Ung ho MS 2026.170 FT26180606617477.20260629.143641.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN.970407
|29/06/2026
|35.000,00
|6180MCOBQ2A89HKH.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260629.143632.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062914352420269nmv045065.5189.98395.143520
|29/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14889495883.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071001336288 NGUYEN DUC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180SGTTH2MYRFCW.IBFT Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.143437.070127242893.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-14:34:34 Ta1i779429#SP#020097041606291434342026Ta1i779429.5387.94656.143429
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4JXHWI.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180015309785.20260629.143416.17666666666.TO THI BICH HANH.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4JXIHF.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180464061101.20260629.143245.5688689628.BUI THI MEN.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14889467975.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071001099617 DO THI TUYET NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14889429473.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14889419936.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4JFT5E.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180001936141.20260629.142710.19034965669011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4JFHGN.Ms 2026 170 em Xa Duc Hung FT26180425292134.20260629.142700.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4JFED7.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180464649530.20260629.142637.19037260389019.VND-TGTT-NGUYEN HUU KHANH.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.170 em XA DUC HUNG#SP#020097048806291426372026cb8t019388.5389.55472.142637
|29/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-14:26:18 YpkA198625#SP#020097041606291426182026YpkA198625.5389.53700.142618
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14889398743.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1059697477 NGUYEN THI HUYEN NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|ungho ms 2026.170#SP#020097048806291425252026twjj016037.5389.48952.142525
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.170 Xa Duc Hung#SP#020097042206291425212026ZDRU800391.5389.49972.142521
|29/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1kC4JFSN2.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180049746821.20260629.142456.8734139133.DO BACH KIM.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14889379344.NGO THI PHUONG NINH chuyen tien ung ho MS 2026.170(em Xa Duc Hung).CT tu 0211000471844 NGO THI PHUONG NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180SGTTH2MYZ91N.IBFT ms 2026.170 em xa duc hung.20260629.142419.050034123461.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135383603606.20260629.135383603606-0938995751_VU THI KIM MY chuyen tien qua MoMo giup do em Xa Duc Hung MS 2026170
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung cua it long nhieu mong den duoc gia dinh#SP#0200970422062914210820269EPN445020.5387.30092.142109
|29/06/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.166#SP#020097041506291420542026aDpo183767.5389.28457.142054
|29/06/2026
|150.000,00
|ung ho ms 2026.169#SP#020097041506291420232026Z2Rd183081.5389.27158.142023
|29/06/2026
|150.000,00
|ung ho ms 2026.170#SP#020097041506291419572026SOP1181461.5389.25059.141958
|29/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.169 ( em Mo Van Hoanh)#SP#020097041506291418092026oSXY176893.5189.16094.141809
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-14:17:57 oAG5603808#SP#020097041606291417572026oAG5603808.5389.14520.141758
|29/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung )#SP#0200970415062914164620269qT9173383.5389.9765.141646
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1aWF7SZ3C.UNG HO MS2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.141554.700004989222.DO HA LONG.970424
|29/06/2026
|200.000,00
|6180ORCOQ2A89PJI.MS 2026 170 Em Xa Duc Hung.20260629.141441.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14889252919.MS 2026.170-cau mong em Xa Duc Hung mau chong hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180SGTTH2MYZBX4.IBFT Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260629.141357.0378268252.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14889255597.Ung ho MS 2026.170.CT tu 0141000867855 HA THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180YOLOP22FU7DS.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.141253.0908711248.LE TRAN QUANG ANH QUAN .546034
|29/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291412342026vGpk163029.5389.90352.141234
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4JZYXH.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180092286188.20260629.141150.19033054493017.VND-TGTT-PHAM THI NGOC ANH.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14889230375.ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 0511000451495 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291410372026pimh156514.5389.81742.141037
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJK1ARTR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.141017.134465.NGUYEN THI THANH HOA.970432
|29/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14889217369.Ung ho MS 2026.170 em (Xa Duc Hung).CT tu 1036563832 NGUYEN NGOC DAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14889218580.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|30.000,00
|6180TPBVI21Y4M65.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.140723.22206102002.VO PHU THINH.970423
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291406482026N8CN592661.5388.64521.140649
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)#SP#020097041506291406292026M9Fy145958.5388.62877.140629
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14889168878.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0021000908401 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14889168718.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405062914044620268ZC1007780.5189.55432.140446
|29/06/2026
|100.000,00
|6180NAMAP22FUZ39.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.140402.920042515100002.LE NHUT HAO.970428
|29/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.170 xa duc hung#SP#02009704880629140351202638qt959396.5387.51391.140346
|29/06/2026
|50.000,00
|SHGD:10007575.DD:260629.BO:LY THI PHUONG THAO.Remark:giup do MS2026.170
|29/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.169#SP#0200970405062914020620264RR2099171.5387.43779.140206
|29/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14889122697.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405062914000520266Q6D092795.5389.36031.140005
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291400012026xxla949818.5189.35138.135957
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14889100397.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0181003578344 PHAM THI HONG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291359132026MLPL578597.5387.32261.135909
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1aWF79ZY5.UNG HO MS 2026170 EM XA DUC HUNG.20260629.135841.700012693727.BACH LINH DAN.970424
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-13:57:32 Jkv7539184#SP#020097041606291357322026Jkv7539184.5388.24228.135732
|29/06/2026
|200.000,00
|6180TPBVI21YR9KD.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.135618.02040636003.DO NGOC MAI HUONG.970423
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1aWF79AT7.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.135545.700018601081.LE NGUYEN HOANG ANH.970424
|29/06/2026
|30.000,00
|6180IBT1kC4JGXZA.MS 2026.170 FT26180457850060.20260629.135518.38398308955555.NGUYEN TRONG HIEU.970407
|29/06/2026
|40.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291354302026eb9y936152.5389.11269.135425
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1iJK148J7.ung ho ms 2026170 xa duc hung.20260629.135359.985146977.DANG MINH NGOC.970432
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14889045447.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-13:53:27 Po8m655123#SP#020097041606291353282026Po8m655123.5390.6271.135328
|29/06/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291353212026UFQR835115.5387.7169.135321
|29/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291352582026O2F7543981.5390.5179.135258
|29/06/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970422062913524120262ETR304852.5189.3438.135237
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4JG9AR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180151781682.20260629.135231.19026367469021.VND-TGTT-HA THUY NGAN.970407
|29/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1kC4JGCI2.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180039170863.20260629.135217.9680868999.HOANG THI THUY.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4JAR38.ung ho MS 2026.170 - em Xa Duc Hung FT26180080253361.20260629.135141.1357140909.PHAM THI NGOC DIEP.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180MSCBD2UPT8K4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.135141.8300124286002.MAI BIEN CUONG.970422
|29/06/2026
|100.000,00
|6180TPBVI21YREFQ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.135138.39792331995.TRAN TRONG.970423
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291351252026uwdm928715.5189.96888.135121
|29/06/2026
|20.000,00
|6180IBT1kC4JALCT.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180493707265.20260629.135104.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14889009857.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9971656300 TRAN HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJK14WLM.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.135053.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062913504920266675927259.5189.94844.135049
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14889003404.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4JAD3R.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180071701800.20260629.134905.19024812758011.VND-TGTT-TRUONG THI LAN ANH.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14888994901.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9375758788 LE NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180TPBVI21YRCU1.tpb transfer.20260629.134528.13816101982.TRAN TRUNG KIEN.970423
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14888953036.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0821000009881 LAM THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14888954293.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1021000020064 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506291344332026184B045849.5189.68757.134434
|29/06/2026
|50.000,00
|6180TPBVI21YRMC7.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.134416.01558103001.NGUYEN THI MINH HUE.970423
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14888938687.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0061001007681 TRAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14888933029.ung ho ms 2026.170(em xa duc hung).CT tu 0971000011025 PHAM VAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291342412026XPT9110791.5390.60965.134241
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1kC4JBBK9.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180142833276.20260629.134235.3335494405.NGUYEN THI NHUNG.970407
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1kC4JB59Z.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180538229506.20260629.134225.19036128303011.VND-TGTT-HOANG NHU TRUC.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14888926864.Ung ho MS2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0451000367773 DAO THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14888925227.ung ho MS2026170.Em Xa Duc Hung.CT tu 1045871684 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291341442026hznl905544.5389.57145.134144
|29/06/2026
|59.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291341382026hhqy905290.5189.55932.134138
|29/06/2026
|40.000,00
|6180IBT1fJCC5HJL.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.134109.9021340295850.TRAN THI HIEN LUONG.963388
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1kC4JBCAS.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.170 Xa Duc Hung FT26180360108203.20260629.134108.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14888902707.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0511000438023 CAO NGUYEN MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14888908192.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0881000464569 TRAN HA ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1aWF72E6N.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.133946.060001060005341.NGO THI LAN ANH .970409
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14888903963.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0611001924976 DO THI HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|6180MCOBQ2A8XVSL.Ung ho ms2026.168 lo quoc dat.20260629.133843.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|29/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#02009704220629133828202642P4958269.5387.43595.133828
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14888887083.Ung ho MS 206170 Xa Duc Hung.CT tu 0491000105913 BUI CHAU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|Xa Duc Hung MS 2026.170 ung ho em#SP#020097042206291338052026U0N5697893.5390.41951.133806
|29/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291338032026ptlh896716.5387.40827.133803
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4J5CBB.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180406874280.20260629.133723.844867896789.DANG THI THU HIEN.970407
|29/06/2026
|99.999,00
|6180IBT1kC4J5CVR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180496403004.20260629.133721.19033742203014.VND-TGTT-NGUYEN HA PHUONG.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291335272026HXRA132002.5189.30831.133527
|29/06/2026
|200.000,00
|6180SGTTH2MYJCQ1.IBFT Ung ho ma so 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.133524.070096777777.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4JYANF.MS 2026. 170 FT26180902318134.20260629.133517.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291335092026p8hb889935.5387.29623.133510
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4JYBN8.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180041177054.20260629.133503.19033110082017.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|29/06/2026
|30.000,00
|6180IBT1kC4JYP2I.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180691105680.20260629.133437.3933896889.TRAN LE TRA MY.970407
|29/06/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291334162026H7Oa968550.5389.25751.133412
|29/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#02009704050629133407202641AP016635.5189.26375.133407
|29/06/2026
|50.000,00
|6180MCOBQ2A8X4PF.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.133402.09001010894785.TRAN QUOC THUAN.970426
|29/06/2026
|100.000,00
|6180TPBVI21YZ9HY.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.133358.03526234201.NGUYEN VAN KHANH.970423
|29/06/2026
|50.000,00
|6180MCOBQ2A8SUMX.Ung ho ms2026.169 mo van hoanh.20260629.133336.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4JY1EA.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180030741034.20260629.133326.19030650103022.TRAN LAN HUONG.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4JYJ7L.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180934114561.20260629.133319.3136789789.NGUYEN VAN PHUOC.970407
|29/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1kC4JYQJN.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180021732523.20260629.133303.19032740586017.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TU.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14888822534.giup MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14888828049.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1027981181 NHAN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4JPHA8.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180532931558.20260629.133213.19031702761666.VND-TGTT-LE DUC ANH.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291332022026FVYF254262.5390.17289.133203
|29/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.170EM XA DUC HUNG-290626-13:31:45 3je4458415#SP#0200970416062913314520263je4458415.5389.16603.133146
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14888810342.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0011004181086 HOANG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|6180MCOBQ2A8XJSL.Ung ho ms2026.170 xa duc hung.20260629.133053.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1kC4JP8HC.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180070779806.20260629.133041.19034025122014.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407
|29/06/2026
|30.000,00
|6180IBT1iJK151U2.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.133029.0399834384.PHAN THI MINH ANH.970432
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062913300520262qo0878241.5189.8926.133005
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJK15W5N.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.132954.144391101.MAC THI LOAN.970432
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4JPQXY.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180401424101.20260629.132921.14024437077011.VND-TGTT-NGUYEN THI SONG HIEN.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14888786862.ung ho MS2026.170( em Xa Duc Hung).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291326562026OMTK114170.5387.96667.132657
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1aWF72QHB.UNG HO 2026.170 EM XA DUC HUNG.20260629.132654.700007705920.LE THUY THANH THUY.970424
|29/06/2026
|50.000,00
|6180VNIB028CVHSD.Ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.132541.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441
|29/06/2026
|300.000,00
|6180MSCBD2UPCXAL.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.132506.8999904031998.NGUYEN THI THUC LINH.970422
|29/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062913250320261DRF991692.5388.89502.132504
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-13:24:27 5t2s680449#SP#0200970416062913242820265t2s680449.5390.87276.132423
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291323142026rn46863167.5388.81843.132314
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1kC4J88UE.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180276918168.20260629.132258.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-13:21:19 MjGy941007#SP#020097041606291321192026MjGy941007.5189.73628.132120
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14888707786.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14888691067.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0491000055158 TRAN THI THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1kC4JIAW3.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180241915467.20260629.131953.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|29/06/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506291319392026AZ8Z078668.5189.67741.131939
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1kC4JIMNY.ung ho ma so 2026.170, Xa Duc Hung FT26180934065909.20260629.131859.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4JI11C.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180056037854.20260629.131807.19021936116017.NGUYEN MINH TUAN.970407
|29/06/2026
|50.000,00
|6180ORCOQ2A8X658.LOC HO TRO MS 2026.170 XADUCHUNG.20260629.131805.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4JIQ2D.Ung ho MS 2026.170 FT26180054570591.20260629.131747.63388866.PHAM THI MAN.970407
|29/06/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291317452026pnDA931462.5389.60106.131740
|29/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1kC4JMYJQ.Ung ho MS 2026.170 FT26180907805991.20260629.131538.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135377169703.20260629.135377169703-0911208402_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|29/06/2026
|50.000,00
|6180SHBAP22FRYL8.MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260629.131358.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|29/06/2026
|50.000,00
|6180SHBAP22F17QK.MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.131259.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|29/06/2026
|100.000,00
|PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026.170#SP#020097042206291311122026T0AB133119.5189.33034.131108
|29/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135376973029.20260629.135376973029-0966931495_Ung ho MS 2026 170 Em Xa Duc Hung
|29/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405062913092420268EYP052027.5387.24802.130924
|29/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1kC4JSNE4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180237001004.20260629.130622.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291305582026ukfl824563.5390.10442.130558
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1kC4JSK27.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180096030038.20260629.130507.19034795938012.VND-TGTT-LE XONG MANH.970407
|29/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405062913042620261ZOC038569.5387.4557.130426
|29/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14888520763.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4J93TY.Ung ho MS 2026 169 FT26180859815523.20260629.130220.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|29/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1kC4J2RKR.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180718766589.20260629.125851.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180TPBVI21YTMXK.ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260629.125834.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|29/06/2026
|68.000,00
|MBVCB.14888425770.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.168 (em Lo Quoc Dat) .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)#SP#020097041506291252382026uqmn873539.5387.54145.125238
|29/06/2026
|50.000,00
|6180MSCBD2UPQ859.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.124707.0031103891207.NGUYEN THI KHANH LINH.970422
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14888341115.BUI NGOC THAU ung ho MS 2026.170 em xa duc hung.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14888340241.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 0111000357223 NGUYEN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970405062912441620262ANU083526.5389.17226.124412
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062912432420261WWI399089.5388.14019.124325
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4JW5MD.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180324347070.20260629.124301.19036187408011.VND-TGTT-PHAM THU HANG.970407
|29/06/2026
|20.000,00
|MS2026.170 e Xa Duc Hung#SP#020097048806291242482026fa7h770235.5387.10609.124244
|29/06/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135373847030.20260629.135373847030-0795227406_Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291239382026wrx5762153.5390.96271.123934
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14888260143.DANG NGOC THAO ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 9359319076 DANG NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4WNAJ4.ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung FT26180397765388.20260629.123644.19039563964019.VND-TGTT-BUI THI TRANG.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1iJK1MHTZ.Ung ho MS 2026 170 Em Xa Duc Hung.20260629.123553.920214444.NGUYEN HUU LOC.970432
|29/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14888218625.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180TPBVI21YJYC5.ung ho MS 2026.170 (Xa Duc Hung).20260629.123455.96282888888.TRAN THI DAO VAN.970423
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291234182026H94A554289.5189.70400.123418
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14888194225.ung ho ms 2026.170 Xa duc hung.CT tu 0041000273229 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14888173059.UH chau hung.CT tu 0351001115676 DAM THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MS 2026.170#SP#020097042206291230372026WBZR243495.5387.52766.123038
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14888130757.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0441000787431 NGUYEN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291227592026dtov808935.5189.38919.122759
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14888115011.UH MS 2026.170 EM XA DUC HUNG .CT tu 0071000875974 NGO THI HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJK1V6JX.Ms 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.122638.88653707.NGO MY NGOC.970432
|29/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1kC4W32JU.Nguyen Thi Thu Huong ck ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180913885008.20260629.122625.1354153986.NGUYEN THI THU HUONG.970407
|29/06/2026
|700.000,00
|MBVCB.14888088173.HTTT ho tro MS2026.169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0441000620840 HOANG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4WF8K4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180057105055.20260629.122413.19036401064015.VND-TGTT-CAO THI THANG.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJK1VSGL.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.122255.0568670944.NGUYEN MAI HAU.970432
|29/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135371215720.20260629.135371215720-0969951063_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291220022026B7RE490281.5388.98276.122002
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4WLZFN.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180647088253.20260629.121940.19034719191013.VND-TGTT-TRAN YEN PHUONG.970407
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291219272026YWQS759481.5388.95192.121924
|29/06/2026
|100.000,00
|6180SGTTH2MYM8HF.IBFT ung ho MS 2026 170.20260629.121714.050113440101.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14887956499.MS 2026.170.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.170 Dang Xa Hung#SP#020097042206291214092026LP0D745787.5389.65846.121409
|29/06/2026
|100.000,00
|6180SGTTH2MY17SB.IBFT Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.121110.050131725679.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291210592026QUU8671283.5390.47835.121055
|29/06/2026
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.170 em xa duc hung#SP#020097042206291210392026P8NH241058.5189.46909.121040
|29/06/2026
|50.000,00
|6180ORCOQ2A8KG9U.LOC HO TRO MS2026.169 MOVANHOANH.20260629.120926.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291209192026SXV3572238.5389.39485.120919
|29/06/2026
|100.000,00
|6180SGTTH2MY13KI.IBFT DO TRAN THUY TIEN chuyen tien ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.120834.050136470687.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|25.000,00
|6180IBT1iJK1S9RR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.120756.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|29/06/2026
|100.000,00
|6180VNIB028C4MYF.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.120658.618704060047295.TRAN THI CAM TU.970441
|29/06/2026
|200.000,00
|6180TPBVI21Y84Y3.Ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung ).20260629.120631.91166686888.VU THI LAN ANH.970423
|29/06/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.14887811533.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung ) .CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|Nguyen minh thao ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062912051720267f9i657727.5387.15876.120517
|29/06/2026
|30.000,00
|6180VNIB028C419S.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.120405.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJK195HI.ung ho ms 2026170 em xa duc hung.20260629.120232.0355737120.DUONG KY ANH.970432
|29/06/2026
|100.000,00
|6180SHBAP22FF8BZ.Ung ho e xa duc hung.20260629.120158.0962183689.HOANG THI THUY LINH.970443
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJK19JZ3.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 170 xa duc hung.20260629.115915.111555222.VU THI THU THAO.970432
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291158212026utxc633389.5387.76230.115816
|29/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291155382026bjrf623530.5388.59083.115539
|29/06/2026
|10.000,00
|6180IBT1kC4W4A2W.Ung ho MS 2026.170 FT26180245060711.20260629.115423.19036474689013.NGUYEN BA DANH.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1iJK12YV2.Ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung.20260629.115421.523333332712.PHAN THI TO TRINH.970432
|29/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135367416823.20260629.135367416823-0987409629_Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#02009704880629115329202680gm615646.5389.46062.115324
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14887594407.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1028271202 CHU TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14887588882.Ung ho Ms 2026.170 (em Xa Duc Hung) .CT tu 1034545251 MAI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|nhaahn ung ho ms 2026.170#SP#020097041506291144112026FcQv660225.5388.88892.114406
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1iJK1C1DF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 170 XA DUC HUNG.20260629.114402.247529918.LE THI HOA.970432
|29/06/2026
|300.000,00
|nhaahn ung ho ms 2026.166#SP#0200970415062911434920269BdL658542.5388.86738.114349
|29/06/2026
|2.000.000,00
|6180TPBVI21YCYC4.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.114305.09133178899.TA PHUONG MAI.970423
|29/06/2026
|100.000,00
|6180TPBVI21YC2JE.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260629.114206.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|29/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14887410334.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14887388030.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506291137522026S438031068.5388.51181.113752
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14887375377.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14887374359.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1aWFGXN73.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.113107.2323081991.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|29/06/2026
|150.000,00
|6180TPBVI21YM1JW.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.112751.03016537201.VO THI NGOC.970423
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14887215503.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh)#SP#020097041506291125012026jXAK587452.5390.73007.112501
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4WCPTY.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26180372083518.20260629.111628.3686688.NGUYEN THI KIEU LINH.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14886965356.MS 2026 169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/06/2026
|40.000,00
|6180IBT1kC4WWY14.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180532401909.20260629.110820.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4WWIF3.DAO ANH TUAN MS 2026.170 FT26180417066470.20260629.110804.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407
|29/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.169 Mo Van Hoanh#SP#020097042206291101382026HY8C944629.5389.32187.110138
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1kC4QRF67.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26180227890045.20260629.110119.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14886800323.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho Ms 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4QFXCV.Ms 2026 169 em Mo Van Hoanh FT26180080059006.20260629.105306.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14886688338.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0601000516763 SON MINH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#020097042206291049042026VSVE314584.5189.61387.104904
|29/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806291044302026buju366943.5189.36443.104430
|29/06/2026
|200.000,00
|6180ORCOQ2A8TUKJ.MS 2026 169 Em Mo Van Hoanh.20260629.104402.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|29/06/2026
|100.000,00
|LUONG THI HUYEN CHAU Chuyen tien ung ho ms 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062910421820268x0g358914.5389.23457.104218
|29/06/2026
|100.000,00
|6180SHBAP22FAVHK.ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260629.103829.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443
|29/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.169 em mo van hoanh#SP#02009704220629103639202601OX112155.5189.91256.103634
|29/06/2026
|50.000,00
|6180VNIB028C1IMF.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.103359.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|29/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14886423877.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062910285920267crl310674.5387.48191.102855
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14886385719.Ung ho MS 2026 169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|20.000,00
|6180MSCBD2U7TN83.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.102735.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|29/06/2026
|200.000,00
|6180TPBVI21YQDXT.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260629.102611.02942530201.DO ANH THU .970423
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4QARSX.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26180157994106.20260629.102520.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|29/06/2026
|288.500,00
|Pham Thi Huynh Nhi ung ho MS 2026.108#SP#020097048806291023592026u4x0292338.5387.20010.102359
|29/06/2026
|288.500,00
|Pham Thi Huynh Nhi ung ho MS 2026.109#SP#020097048806291023372026kmkx291024.5389.16885.102338
|29/06/2026
|288.500,00
|Pham Thi Huynh Nhi ung ho MS 2026.350#SP#020097048806291023062026hhsl289151.5389.14697.102306
|29/06/2026
|10.000,00
|6180IBT1kC4Q4NNM.ung ho ms 2026.169, em Mo Van Hoanh, chuc em va gia dinh binh an FT26180450322419.20260629.102243.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4Q4B7A.Ung ho MS 2026.169 FT26180508017250.20260629.102122.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14886284845.ung ho Ms 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0081001194804 NGUYEN MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1iJKJLBJ3.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.101955.0927629615.TRAN TAN PHAT.970432
|29/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 170 EM XA DUC HUNG-290626-10:14:09 Jsrs303231#SP#020097041606291014102026Jsrs303231.5388.65580.101406
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1iJKJZN95.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.100809.181031198.TRAN KHANH.970432
|29/06/2026
|120.000,00
|Ung Ho MS 2026.169 Em Mo Van Hoanh#SP#0200970488062910075620261cz2234304.5390.30472.100757
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1iJKJZ3ZF.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.100735.181031198.TRAN KHANH.970432
|29/06/2026
|10.568,00
|MBVCB.14886030897.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.163.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|35.000,00
|6180VNIB028CY5PP.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.095114.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441
|29/06/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062909461420266sib156194.5388.11794.094614
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1aWFG61GL.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260629.094246.2400000987057199.NGUYEN THI MAI HUONG.970446
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4Q1HEV.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180682683171.20260629.094023.19133242941013.VND-TGTT-TRAN TU PHUONG.970407
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14885718761.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14885670857.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.169( em Mo Van Hoanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14885573367.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.168( em Lo Quoc Dat).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14885366546.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.169.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14885345524.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.168.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14885323441.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.167.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14885227569.Ung ho MS 2026.169(em Mo Van Hoanh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14885193028.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1iJKJBKIP.Ms 2026-170 uh em Xa Duc Hung.20260629.085943.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|29/06/2026
|200.000,00
|VU THI HOAI THU Chuyen tien ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806290848062026htmg959145.5390.53530.084806
|29/06/2026
|49.000,00
|6180TPBVI21LPUNI.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.084439.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14884991083.Chuyen tien ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1aWFGALER.Ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung.20260629.084224.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|29/06/2026
|12.678,00
|MBVCB.14884948552.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 166.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|15.678,00
|MBVCB.14884937627.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.167.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|6.868,00
|6180MSCBD2U66YUL.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260629.083830.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|29/06/2026
|50.000,00
|6180MCOBQ2ACNRS2.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260629.083713.03101010965538.HOANG VIET.970426
|29/06/2026
|50.000,00
|6180MCOBQ2ACNZSX.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260629.083603.03101010965538.HOANG VIET.970426
|29/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14884885378.ung ho MS.2026.161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011002234788 LE THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062908290620268SAT356718.5387.87742.082902
|29/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097048806290827052026qv29894096.5388.81806.082706
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14884744146.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0161000274952 HOANG ANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kCBNI985.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180424024377.20260629.082128.11121012238014.VND-TGTT-NGUYEN THUC LY.970407
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14884714852.ung ho ms 2026.170.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|6180ABBKP228NDL4.UNG HO MS 2026 170 em Xa Duc Hung.20260629.081901.0111016868007.TRAN THI MINH NGUYET.970425
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14884628188.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|10.000,00
|6180MCOBQ2ACH443.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260629.075822.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|29/06/2026
|10.000,00
|6180MCOBQ2ACHZUG.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260629.075654.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|29/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#0200970488062907442720266wua768142.5387.54867.074422
|29/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14884246280.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0351000786085 NGUYEN QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14884208720.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14884207096.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14884191891.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|6180IBT1d1UQ7UKY.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.072919.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|29/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.170-em Xa Duc Hung#SP#020097040506290714172026RM19099579.5389.76667.071417
|29/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097040506290709252026TRLU081703.5189.64541.070925
|29/06/2026
|100.000,00
|6180ABBKP228HQT4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.070526.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
|29/06/2026
|68.000,00
|Uh Ms 2026.168 em Lo Quoc Dat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422062907041220268GXJ990421.5189.53184.070408
|29/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14883873202.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14883744134.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.167 (Chi Hoang Thi Mung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806290649432026smle621637.5388.21882.064943
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14883690525.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14883595454.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14883507860.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806290612122026eeie552764.5389.61612.061208
|29/06/2026
|125.000,00
|6180IBT1kCBRB7U5.Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26180423338208.20260629.061032.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
|29/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14883466786.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1iJKJCSB6.MP Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung.20260629.060432.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1iJKJC2EZ.MP Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260629.060239.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|29/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1iJKJCCM2.MP Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.060111.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|29/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806290541402026nr7u523832.5390.30881.054140
|29/06/2026
|37.164,00
|6180IBT1kCBR8FT1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26180029000387.20260629.035827.4021791994.NGUYEN HAI QUANG.970407
|29/06/2026
|55.000,00
|6180TPBVI21L3FIM.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260629.011706.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423
|29/06/2026
|100.000,00
|6179SGTTH2MLKE4W.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu.20260628.235647.070141287050.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|100.000,00
|6179SGTTH2MLKWZR.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.20260628.235415.070141287050.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|100.000,00
|6179SGTTH2MLKUSN.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung.20260628.235206.070141287050.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|100.000,00
|6179SGTTH2MLK4IX.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat.20260628.235019.070141287050.SACOMBANK.970403
|29/06/2026
|49.000,00
|6179TPBVI21LSPX9.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260628.233937.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|29/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14882807714.ung ho ms 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14882682440.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 9971908884 NGUYEN THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14911471521.Ung ho MS 2026.170. em Xa Duc Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9399658768 HO MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4AJ2MP.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26182009930855.20260630.234207.19023062643014.VND-TGTT-NGUYEN VIET ANH.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14911180245.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0951004193182 HOANG GIA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135583985137.20260630.135583985137-0909320310_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|30/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14911090078.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970422063022285320266MDJ139457.5388.19681.222848
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-300626-22:20:27 RblY649890#SP#020097041606302220272026RblY649890.5189.95576.222027
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806302220102026gszy234949.5189.95224.222011
|30/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14910935959.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206302211362026YJ98274673.5389.67485.221136
|30/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14910761134.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.171(anh Duong Van Huy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14910759523.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0911000042847 NGUYEN THI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|30.000,00
|ung ho MS 2027.171 anh duong van huy#SP#020097042206302157592026101M914474.5189.18281.215800
|30/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14910592458.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14910551569.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|30.000,00
|6181MSCBD2W19R82.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.213345.0769366168.TRUONG HO TRUC MAI.970422
|30/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14910419077.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9944923792 LE THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1iJKVJEV1.Ung ho MS 2026 171 DUONG VAN HUY.20260630.213118.79030376.NGUYEN KHAC TOAN.970432
|30/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506302126512026FMGQ097211.5189.84184.212651
|30/06/2026
|100.000,00
|6181SGTTH2MAPU52.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.211647.070141287050.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506302114472026QK53053377.5387.22495.211447
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1kC44Q7I8.MS 2026159 Hoang Ngoc Han FT26181875934409.20260630.211237.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14910102845.Ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 1036698136 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970415063021064920262OsL860691.5387.80625.210649
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14909921567.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506302054362026K4Y0071909.5389.12208.205432
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14909743161.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4B6BZV.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181066557006.20260630.204547.19036854365016.VND-TKTT-TRAN HOAI LINH.970407
|30/06/2026
|20.000,00
|6181MSCBD2W1R8BY.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Duong Van Huy ms 2026171.20260630.204317.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|30/06/2026
|100.000,00
|6181SHBAP22Z2MTF.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.204255.0412999888.NGUYEN THI BICH HONG.970443
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970422063020421420263ENA560839.5389.40072.204215
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14909514376.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1030801847 PHAN THI TRUC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|DO THI BICH DIEP chuyen tien#SP#020097044906302030572026dkVO346581.5388.72154.203057
|30/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:uh ms 2026.171 duong van huy#SP#0200970405063020265820267Q6O049285.5388.47493.202658
|30/06/2026
|10.000,00
|6181ICBVC2QU1AJU.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260630.202019.103876177724.NGUYEN HOANG NGUYEN.970415
|30/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970422063020185520268HY0669918.5189.96735.201856
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488063019562720265rlh767615.5189.54051.195622
|30/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.147 XUAN NAM, XUAN PHUC-300626-19:45:01 mkqG616936#SP#020097041606301945012026mkqG616936.5388.80277.194501
|30/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.151 BE NGUYEN NHU QUYNH-300626-19:43:58 MGRS888387#SP#020097041606301943592026MGRS888387.5389.72698.194359
|30/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.166 BE HOANG NHAT KHANG-300626-19:42:49 0gMx559877#SP#0200970416063019424920260gMx559877.5390.64738.194244
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301942302026FJNC343741.5390.62776.194231
|30/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.169 EM MO VAN HOANH-300626-19:41:40 ymnJ983369#SP#020097041606301941402026ymnJ983369.5189.58277.194140
|30/06/2026
|50.000,00
|6181ABBKP22ZY5HY.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.194025.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|30/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-300626-19:40:10 QsBk341272#SP#020097041606301940102026QsBk341272.5389.49073.194011
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14908300391.LE THI MY NGUYET chuyen tien ung ho Anh Duong van Huy.CT tu 1055385580 LE THI MY NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806301927042026xux4646900.5390.61514.192704
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14908269958.LE HUYNH CONG PHUC chuyen tien ung ho MS 2026.170 XA DUC HUNG..CT tu 0121001788464 LE HUYNH CONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1kC45E3J7.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181020029486.20260630.192046.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506301918442026NJIE018192.5388.4111.191844
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14907887720.Nguoi gia neo don.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14907779971.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14907774311.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|40.520,00
|ms2026.171#SP#0200970422063018465920269U6N940274.5390.87844.184659
|30/06/2026
|300.000,00
|6181IBT1fJCS8ZMR.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 165 be Ta Anh Tu.20260630.183406.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301833282026BZ1F851388.5388.94293.183328
|30/06/2026
|500.000,00
|6181TPBVI21AEV9C.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260630.183007.06261480001.LU YEN MY.970423
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14907290981.NGUYEN THANH VU chuyen tien Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0151000561596 NGUYEN THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301813462026pb3i308808.5388.61019.181347
|30/06/2026
|5.000.000,00
|NGUYEN THI BICH LOI Ung hoMS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301753042026kfiy209159.5390.14585.175304
|30/06/2026
|100.000,00
|6181SHBAP22TVSID.ung ho ms 2026.171.anh duong van huy..20260630.175235.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|30/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14906762642.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14906755328.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14906736948.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14906717686.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|20.000,00
|6181IBT1iJKD1CGR.ung ho ms 2026 171 duong van huy.20260630.174720.12428267.CAO VAN NGOC.970432
|30/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135540355128.20260630.135540355128-0792361047_Ung ho MS 2026171anh DUONG VAN HUY
|30/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14906309735.NGUYEN TRU GIAN chuyen tien ung ho MS 2026.166 (be HOANG NHAT KHANG).CT tu 0791000010564 NGUYEN TRU GIAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|6181TPBVI21AZKEF.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.171946.00065326001.LAI VAN CHON.970423
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422063017150820267KMY570221.5388.35150.171504
|30/06/2026
|150.000,00
|6181IBT1kC4PR1BY.ung ho ms 2026.170 FT26181738050472.20260630.171310.19028934347016.VND-TGTT-VU TIEN DUNG.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301711052026BKQQ265306.5390.4554.171100
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14905851056.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9934889825 TRAN LAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14905661455.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0011004357191 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14905556970.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9812706886 LAM TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|6181TPBVI21AFTKC.UH MS 2026.171 DUONG VAN HUY.20260630.163326.13816101982.TRAN TRUNG KIEN.970423
|30/06/2026
|345.688,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488063016310520264j2x812955.5189.21914.163105
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1kC4PUCEG.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181364556571.20260630.163027.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|UNG HO 2026171 DUONG VAN HUY-300626-16:27:36 l3ZB594222#SP#020097041606301627362026l3ZB594222.5390.99580.162736
|30/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970415063016263020264Rn7475502.5388.92450.162625
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4PIVZN.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181085231603.20260630.162559.19038914477016.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|30/06/2026
|70.000,00
|MBVCB.14905090676.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|6181IBT1bJMD9IE8.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.162211.4014133001.TRUONG HUYNH THANH LOAN.970434
|30/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026. 171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301619172026agod763823.5388.45534.161917
|30/06/2026
|500.000,00
|6181MCOBQ2AJK1CK.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.161228.11001013549089.NGUYEN THU NGAN.970426
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1iJKSE32K.HO THI THANH BINH chuyen tien ung ho Duong van Huy MS 2026 171.20260630.160939.67642511.HO THI THANH BINH.970432
|30/06/2026
|100.000,00
|6181TPBVI21A8QHX.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.160923.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|30/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301608462026PV31320035.5389.79181.160847
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4PCC3A.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181372628930.20260630.160820.19033971846662.VND-TGTT-TO THI THANH THU.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301602032026s5o3695512.5388.35729.160203
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301558222026n3ex681401.5389.11928.155822
|30/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301558102026QM96256028.5389.11265.155810
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14904610765.Ung ho MS: 2026171 - Duong Van Huy .CT tu 0421000406352 DUONG THI VINH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14904561222.NGUYEN THI HIEN chuyen tien UngHo MS 2026 .171 (anh Duong Van Huy ).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14904542532.UNG HO MS 2026.170.CT tu 1023796890 TRAN NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4UF6Z2.DAO ANH TUAN MS 2026.171 FT26181429784091.20260630.154621.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301543492026QQFZ421564.5189.22109.154344
|30/06/2026
|5.000,00
|6181IBT1kC4ULH5B.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181535849966.20260630.154106.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|30/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.170 em xa duc hung#SP#020097040506301535492026RWW7043152.5387.73200.153549
|30/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135525154732.20260630.135525154732-0379555878_PHAM THI TIEU BANG chuyen tien qua MoMo
|30/06/2026
|100.000,00
|6181TPBVI21AMQM4.ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.153355.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14904257155.Ung ho MS 2025.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1fJC9FSJ4.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.152607.989970963.TRAN HOANG HAI.970406
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4UGDFQ.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181080586389.20260630.152012.19035753439012.VND-TGTT-NGUYEN PHAM QUANG ANH.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970422063015195820264R39283332.5389.78706.151959
|30/06/2026
|100.000,00
|6181SGTTH2MAMYF7.IBFT ung ho MS 2026171 anh Duong van huy.20260630.151647.050070369130.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14904048137.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071004237506 VO THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14904031896.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 171.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14904030678.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1fJC9L3F4.Pham Tan Hoang chuyen tien.20260630.151105.907346188.PHAM TAN HOANG.970406
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4U5A2V.ung ho ms 2026.169 e mo van hoanh FT26181027939707.20260630.150936.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407
|30/06/2026
|2.000,00
|MBVCB.14903960350.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-300626-15:07:18 PTJZ034727#SP#020097041606301507182026PTJZ034727.5189.6626.150719
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14903854369.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0181003172741 LE VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung)#SP#020097041506301456192026zdWq132299.5390.44991.145619
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14903631302.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0251002295786 LY THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14903630653.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4USY4D.Ung ho MS 2026.171 FT26181985294703.20260630.144158.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|30/06/2026
|20.000,00
|6181IBT1kC4USU8S.ung ho ms 2026.170 - em xa duc hung - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26181328721660.20260630.144146.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301435072026QLS2249727.5189.31524.143504
|30/06/2026
|10.000,00
|6181IBT1kC4UCPJL.ung ho ms 2026.171, anh Duong Van Huy, chuc anh va gia dinh binh an FT26181376400495.20260630.143214.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|30/06/2026
|40.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135518169453.20260630.135518169453-0961282794_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14903467168.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1017379038 CAO THI ANH LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.171 Anh Duong Van Huy#SP#020097048806301428302026vqgp384546.5189.97166.142825
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1iJKSMUHR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.142308.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1iJKSMSRV.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.142137.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|30/06/2026
|150.000,00
|ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy)#SP#020097041506301421162026kVFl921749.5390.61355.142116
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14903344690.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0061000133669 TRAN THI TUYET LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1kC48NXPU.ung ho ma so 2026.171 ,anh Duong Van Huy FT26181168408913.20260630.141730.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14903225902.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0511000434979 NGUYEN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14903201053.LAM THI LUONG LUYEN ung ho Ms 2026.171 duong van huy.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC48LPBP.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181991850635.20260630.135522.19036746478017.VND-TGTT TRAN THI PHUONG ANH.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|6181MSCBD2WQ6433.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260630.135416.0001418944986.VUONG THANH HUONG.970422
|30/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405063013500420260Q4U017513.5390.12557.134959
|30/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206301349482026XFVY432837.5388.11175.134949
|30/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301347202026B8A7635958.5389.205.134720
|30/06/2026
|100.000,00
|6181TPBVI21ALVVA.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.134519.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|30/06/2026
|200.000,00
|6181TPBVI21ALR67.Ung ho MS 2026.171 Duong Van Huy.20260630.134056.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC48EV26.Ms 2026 171 anh Duong Van Huy FT26181399706443.20260630.134040.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|NGUYEN THE NGUYEN ung ho MS 2026.170#SP#0200970422063013365420265EHY167090.5388.53279.133655
|30/06/2026
|50.000,00
|6181MCOBQ2AJZZW9.Ung ho ms2026.171 duong van huy.20260630.133605.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14902835334.ung ho MS 2026.171( anh Duong Van Huy).CT tu 0281000369863 NGUYEN PHUC MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14902770208.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071005695798 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301329052026PYHF207915.5189.17792.132906
|30/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301323502026ca2i220183.5390.95797.132345
|30/06/2026
|50.000,00
|6181VNIB028JZKFY.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.132121.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC48B5M1.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181087755481.20260630.131950.5858525858.TRINH HONG NAM.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC485XDH.UNG HO MS2026.170 - EM XA DUC HUNG FT26181192434096.20260630.131747.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|30/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#02009704050630131614202649MW020573.5390.62567.131614
|30/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206301315292026L3IF365157.5387.59781.131530
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14902616706.NGUYEN THI MINH THU chuyen tien Ung ho MS 2026171 A D v.CT tu 0501000151123 NGUYEN THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14902592070.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14902586875.ung ho MS 2026.171( anh Duong Van Huy) .CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy, ma GD 100000154026344#SP#020097044906301312042026jekJ201154.5189.46077.131204
|30/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14902576583.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14902574815.uh ms 2026171 Duong van Huy.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422063013102820268YO5958311.5389.38394.131023
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1iJKSJL6I.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.131006.0385560092.TRAN NU NGOC TRANG.970432
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC48PUKG.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181070963627.20260630.130843.19039086789013.VND-TGTT-HO THI THANH LAN.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14902544718.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0021000401589 DAU QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|3.000.000,00
|Ho tro MS 2026.171#SP#020097042206301307552026UTT3150194.5388.27441.130756
|30/06/2026
|5.000.000,00
|6181ORCOQ2AJTJC7.Ho tro MS 2026.171.20260630.130617.0068100005351009.NGUYEN THI THUY HANG.970448
|30/06/2026
|50.000,00
|6181ORCOQ2AJTJKP.LOC HO TRO MS 2026.171 DUONGVANHUY.20260630.130615.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|30/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506301306042026MXZ0093360.5387.18913.130604
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14902496851.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung ).CT tu 9704815372 CAO THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181TPBVI21Q597F.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.130310.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC488HL1.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181960310630.20260630.130259.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|6181SGTTH2MQ59KY.IBFT ung ho em xa duc hung ms 2026.170.20260630.130151.070104991325.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14902456186.chuyen tien ung ho MS 2026.171(anh Duong Van Huy ).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC48MK4W.2026.171 duong van huy FT26181266790241.20260630.125533.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|30/06/2026
|150.000,00
|6181IBT1kC48MKQZ.ung ho MS 2026.168-em Lo Quoc Dat FT26181246108394.20260630.125530.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026 .171 (anh Duong Van Huy)#SP#020097041506301255152026yjsA702880.5388.69638.125515
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14902383003.LE THI TRANG chuyen tien 2026.171 anh Duong Van Huy .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC48VRC3.ung ho MS 2026.171- anh Duong Van Huy FT26181703073993.20260630.125305.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHI LOAN ung ho MS 2026.171 - anh Duong van Huy#SP#0200970405063012520420260SU8054518.5189.55649.125204
|30/06/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135507908285.20260630.135507908285-0911002705_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|30/06/2026
|300.000,00
|6181IBT1iJKSQE7B.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.124919.184967553.HOANG BAO LUONG.970432
|30/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-12:48:24 erUI043416#SP#020097041606301248242026erUI043416.5388.37964.124820
|30/06/2026
|100.000,00
|MS 2026.170 ( Xa Duc Hung)#SP#020097041506301246162026A7Ls679821.5387.28805.124616
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1iJKSQVBK.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.124521.374313924.LIM VAN AN.970432
|30/06/2026
|1.500.000,00
|GIA DINH ONG CANH UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY CHUA BENH-300626-12:43:40 KLiW605138#SP#020097041606301243412026KLiW605138.5390.16375.124341
|30/06/2026
|1.000.000,00
|giup do gia dinh anh Duong Van Huy. Nguyen chuc gia dinh mau som vuot qua duoc nhung kho khan nay. God bless you#SP#020097042206301243022026HGIF620734.5387.12793.124302
|30/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135506861957.20260630.135506861957-0854076607_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|30/06/2026
|200.000,00
|6181VNIB028JFTFL.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.124021.625704060234737.TRAN THE MANH.970441
|30/06/2026
|300.000,00
|UNG HO 2026.171 DUONG VAN HUY-300626-12:39:39 DNTd060188#SP#020097041606301239392026DNTd060188.5387.96568.123939
|30/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301237002026hlt7109271.5390.82774.123700
|30/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135506362213.20260630.135506362213-0907360947_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|30/06/2026
|50.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206301233542026VABG938820.5389.67497.123354
|30/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506301230512026C7AU090820.5387.51310.123051
|30/06/2026
|100.000,00
|6181SGTTH2MQPBRB.IBFT Ung ho ms 2026. 170.20260630.123043.068363837888.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14902085561.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0361000357713 HOANG THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14902083810.TRAN THI HONG PHUONG ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0161000574564 TRAN THI HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181VNIB028J8F4K.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.122809.603704060086430.LY THANH BINH.970441
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC48WBPD.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181057206281.20260630.122634.19039174822012.VND-TGTT-TRAN NGOC THUY.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|Hoang Chuyen trang tri noi that HP Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301224442026H7ZD824475.5389.16740.122444
|30/06/2026
|200.000,00
|6181SGTTH2MQ73NX.IBFT ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.122433.050115311333.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970415063012243020269lX8619045.5387.15160.122430
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1fJC95GYJ.UNG HO MS 2026.171 (ANH DUONG VAN HUY).20260630.122246.9021973098487.HUYNH THI YEN NHI.963388
|30/06/2026
|500.000,00
|6181ORCOQ2AJFWNN.ung ho ma so 2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.122229.0903057997.NGUYEN THI LAN HUONG.970448
|30/06/2026
|150.000,00
|QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097041506301221472026AtD8610241.5189.93585.122148
|30/06/2026
|100.000,00
|ung ho 2026 sms anh duong van huy#SP#020097048806301221392026kgqc064123.5387.92946.122139
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14901942520.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071000929037 TRAN NGOC THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 171 ANH DUONG VAN HUY-300626-12:17:56 vp34093042#SP#020097041606301217562026vp34093042.5389.72454.121756
|30/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:BUI THI HANG chuyen tien ung ho MS 2026171 duong van huy#SP#0200970405063012175120262BLU044832.5189.72188.121751
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.171 Duong Van Huy#SP#02009704880630121732202656ob051200.5389.70205.121732
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14901884051.PHAM THI LOAN chuyen tien gui ms 2020.171 Duong Van Huy.CT tu 0011004128931 PHAM THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14901841960.PHAM THI NAM chuyen tien ung ho MS 2026.171 Duong van Huy.CT tu 0071000875443 PHAM THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301212592026ya7b036255.5387.42639.121254
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4I32M5.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181800990475.20260630.121150.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301210442026S4CI854327.5389.30392.121044
|30/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14901783087.Ung ho MS 2026.171(anh Duong Van Huy).CT tu 1024104752 DANG THI TU TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|800.000,00
|MBVCB.14901771344.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0371000430098 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MY LOAN ung ho ms 2026.170 xa duc hung#SP#020097040506301208292026V5H7008843.5387.16720.120830
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14901743117.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 1018346309 TRINH THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1bJMDWHDN.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.120707.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4IT2WC.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181606061302.20260630.120628.13820610017017.VND-TGTT-VU QUANG MINH.970407
|30/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14901691624.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1068983316 NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4IHXY1.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181843060718.20260630.120314.469799999999.TRAN THI NGOC ANH.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970422063012012220266TL3786793.5189.73511.120123
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4IZ9B4.Ung ho MS 2026.171 . Anh Duong Van Huy FT26181230906392.20260630.115838.13820386904010.VND-TGTT-NGUYEN THI THAI BINH.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14901600030.ung hoMS 2026-271 duong van huy.CT tu 0071001185287 MAI THI PHI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4IE66H.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181261179083.20260630.115446.19036682572014.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH THU.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1fJC9PYVP.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.115342.916309163.TRAN MINH NHAT.970406
|30/06/2026
|90.000,00
|6181IBT1kC4IEQT7.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181245782641.20260630.115256.1502886879.ON NGOC XUAN.970407
|30/06/2026
|10.000.000,00
|Ung ho MS 2026..171 Anh Duong Van Huy#SP#020097042206301151542026G8YA811149.5189.14412.115155
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1kC4I7ADD.Ung ho MS 2026.171 FT26181102691356.20260630.114907.10521069386014.VND-TGTT-BUI THI THANH.970407
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1fJC9PQ2D.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.114831.100194274.TRAN THI THU.970431
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14901425106.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14901417056.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0181002583757 TRAN THAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181VNIB028JA5R8.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.114224.279906688.PHAM PHONG.970441
|30/06/2026
|500.000,00
|6181SGTTH2MQIXJF.IBFT chuyen tien ung ho ms2026.171.20260630.113730.070026062460.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1aWFEQUKX.Ung ho MS2026.171(anh Duong Van Huy).20260630.113217.159704070102332.DANG HUU DAT.970437
|30/06/2026
|100.000,00
|6181TPBVI21QIKR2.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.113120.03016537201.VO THI NGOC.970423
|30/06/2026
|200.000,00
|6181MSCBD2WQB9HF.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.112938.999799789.HOANG HUU THU.970422
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14901145744.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0551000287993 DINH THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14901139719.MS 2026.171 duong van huy.CT tu 0481000426606 NGUYEN KHANH HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien u g ho MS 2026. 171 Duong Van Huy#SP#020097048806301127492026cdy5870464.5390.59395.112749
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4IUVNP.NGUYEN NGOC THUY chuyen tien ung ho MS 2026.171 Anh Duong Van Huy FT26181802617380.20260630.112724.19134523300013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC THUY.970407
|30/06/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN VAN NA chuyen tien giup anh Duong Van Huy#SP#020097040506301126272026G2ZU021212.5189.50213.112627
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14901075910.Ung ho MS 2026.170 - em Xa Duc Hung.CT tu 0251002726820 NGUYEN DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1iJK9EH83.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 171 DUONG VAN HUY.20260630.112240.247529918.LE THI HOA.970432
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14901035136.ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0921000718437 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1kC4IM35S.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181700904632.20260630.112106.19020423711029.VND-TGTT-PHAM THANH THAO.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301119462026skaa840047.5388.7372.111946
|30/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.171a Duong van huy#SP#020097040506301119062026X126085343.5390.2956.111906
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4IVADM.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181757250445.20260630.111735.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407
|30/06/2026
|20.000,00
|6181IBT1iJK9K7FL.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.111400.234608606.TRINH VAN TIEN.970432
|30/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14900885820.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0211000504905 TRAN ANH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14900874029.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301110072026ap1h802582.5387.47400.111008
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4I2YVG.PHAN THI LAC chuyen giup anh Duong van Huy FT26181310660701.20260630.110643.19028700650017.VND-TGTT-PHAN THI LAC.970407
|30/06/2026
|300.000,00
|NGUYEN THI MINH THUY chuyen cho anh duong van huy 2026171 .mau khoe nha anh#SP#020097042206301105562026VD14476645.5388.20716.110557
|30/06/2026
|150.000,00
|6181IBT1aWFKRJIX.NGUYEN VAN THANG chuyen tienMS 2026171(anh Duong van Huy).20260630.110552.064704070005825.NGUYEN VAN THANG.970437
|30/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506301105012026YHCP015276.5389.14388.110501
|30/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970488063011034120269k9v777867.5390.7051.110342
|30/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506301103062026UNUD005842.5389.2658.110307
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-300626-11:02:28 HWBt078210#SP#020097041606301102282026HWBt078210.5388.98824.110228
|30/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI MINH NGOC chuyen tien ung ho ms 2026.170 em xa duc hung#SP#0200970422063011020920263SK5532523.5389.97099.110210
|30/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301100292026xy8v765673.5389.84953.110029
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14900714898.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0011000680946 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14900702297.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1047559999 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301057412026FCY5112165.5189.69058.105741
|30/06/2026
|200.000,00
|TRAN THI ANH NGUYET Chuyen tien ung ho MS2026.171 anh Duong van Huy#SP#02009704150630105726202604nS296052.5387.68090.105726
|30/06/2026
|2.000.000,00
|LAM THI MY DUNG CHUYEN KHOAN GIUP ANH DUONG VAN HUY-300626-10:57:17 zC4o000424#SP#020097041606301057172026zC4o000424.5189.66609.105712
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806301057042026ehkz752420.5387.65800.105704
|30/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135492144335.20260630.135492144335-0946961288_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|30/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135492143781.20260630.135492143781-0913142503_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung
|30/06/2026
|1.000.000,00
|6181IBT1kC4MRJ7M.ung ho ms 2026.171 FT26181260473537.20260630.104607.11722025659012.VND-TGTT-LE THU TRANG.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301046032026isb1714099.5388.2643.104603
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14900510842.PHAM THI OANH chuyen tien.CT tu 1044957323 PHAM THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-300626-10:42:26 J5At731910#SP#020097041606301042262026J5At731910.5189.82541.104226
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4M3Y7H.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181508643683.20260630.104125.19033292918018.VND-TGTT-VU VIET HONG.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4M3YY6.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181732029583.20260630.104124.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-10:41:23 ARog232410#SP#020097041606301041232026ARog232410.5389.76377.104118
|30/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.171#SP#020097048806301039402026y1if691755.5390.67102.103935
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14900421566.TRAN LY DANG KHOA chuyen tien Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0721000666662 TRAN LY DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|2.000.000,00
|BUI THI SAM chuyen tien ung ho MS 2026.171(anh Duong Van Huy)#SP#020097041506301037542026KNvo228024.5189.56331.103754
|30/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2026. 171 Duong Van Huy#SP#020097040506301037302026WEM3083711.5189.54323.103725
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301037122026hz6i683204.5389.53173.103707
|30/06/2026
|5.000.000,00
|UNG HO MS 2026171DUONG VAN HUY-300626-10:36:03 TMtL128458#SP#020097041606301036042026TMtL128458.5189.46078.103604
|30/06/2026
|300.000,00
|6181SGTTH2MQ9X9S.IBFT Ung ho ms 2026171 anh Duong van Huy.20260630.103549.040028859238.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|200.000,00
|6181WBVNP22J53TK.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.103453.108000184859.DAO MINH ANH.970412
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14900351312.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|1.000.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135490057718.20260630.135490057718-0933552470_Ung ho MS 2026171 Anh Duong Van Huy
|30/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097041506301033452026MPPF212761.5387.33149.103345
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1iJK9BB1V.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.103310.125299482.DO DIEP PHUONG.970432
|30/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405063010275820261LM7038759.5389.1156.102753
|30/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.17 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301027162026LR2H566286.5387.97713.102716
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1aWFKF16T.UNG HO MS 2026170 EM XA DUC HUNG.20260630.102654.0916011185.NGUYEN TRUNG HIEU.970424
|30/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14900264228.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|99.999,00
|MBVCB.14900241809.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1037521089 DOAN DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14900203884.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071002785837 TRAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|6181SGTTH2MQSPUQ.IBFT Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.102213.060024289241.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4MEPJZ.Ung ho MS 2026.170 em xa duc hung FT26181632107650.20260630.102115.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14900148028.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0501000106971 HUYNH DAI TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1kC4MKVNM.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181705042849.20260630.101759.10423341204018.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM CANH.970407
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1kC4MK244.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181428957026.20260630.101736.10520442878015.VND-TGTT-NGUYEN THI THAM.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14900097114.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0081001221856 TRUONG NGUYEN HA VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1aWFKTJQQ.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.101309.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437
|30/06/2026
|100.000,00
|6181VNIB028FNN88.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.101230.630704067896789.NGUYEN VAN PHUC.970441
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14900042266.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0941000001382 TA DINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.170 e Xa Duc Hung#SP#020097048806301009212026feg5586331.5389.97809.100921
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14899987181.ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy ).CT tu 0071001045392 NGUYEN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|6181IBT1kC4M47VE.Ung ho MS 2026.171 - anh Duong Van Huy FT26181869161378.20260630.100726.19820411846030.VND--NGUYEN VAN NGA.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4MBHMZ.Ung ho MS 2026.144 Nong Quoc Khanh FT26181181690613.20260630.100503.19025562037024.VND-TGTT-TAT PHUONG THUAN.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14899931946.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-10:03:36 f199063341#SP#020097041606301003372026f199063341.5390.65230.100337
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14899927589.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9931991717 DO TRAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4MBQM1.Ung ho MS 2026.169 Mo Van Hoanh FT26181935200041.20260630.100256.19025562037024.VND-TGTT-TAT PHUONG THUAN.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14899903165.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0041001132743 NGUYEN DANG XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|250.000,00
|6181IBT1kC4M52FI.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181581192908.20260630.100037.6826682082.NGUYEN TUAN ANH.970407
|30/06/2026
|2.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300955292026R2WS081831.5390.21983.095524
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4MPMKK.TRINH THU HANG chuyen ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181301967426.20260630.095501.19034420157013.VND-TGTT-TRINH THU HANG.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300954172026Y5FY755108.5387.16341.095417
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1fJC9C4R1.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.095308.0902709996.LE THI THANH HUONG.970431
|30/06/2026
|50.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.6.2026 - MS 2026.160 CHI DANG THI THUY#SP#0200970415063009524020269999074998.5189.9201.095245
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4M8X3Y.HOANG THI TRANG DAI chuyen ung ho ms 2026.171 anh DUONG VAN HUY FT26181169428122.20260630.095048.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|6181ORCOQ2AJQJVR.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.094937.0100100047827002.VO VAN HAI.970448
|30/06/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970415063009493720263Bra957764.5388.93776.094937
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4M8MME.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181428849387.20260630.094850.19028700539019.VND-TGTT-HOANG ANH TUAN.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|6181SGTTH2MQVPBJ.IBFT LE VAN TUAN chuyen tien ung ho MS 2026171 anh Duong van Huy.20260630.094848.050004453171.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4MIZUD.ung ho anh Duong Van Huy MS 2026171 FT26181935135900.20260630.094708.19027431448048.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN VY PHUONG.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14899681723.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|UH 2026.171 DUONG VAN HUY-300626-09:43:57 zWrS965515#SP#020097041606300943572026zWrS965515.5388.66539.094357
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14899669763.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0181003488068 VO TOAN VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14899676707.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0561000547021 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|20.000,00
|6181MSCBD2WYVZK8.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.094309.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1iJK9IB1S.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.094159.0914816014.HUYNH ANH KHA.970432
|30/06/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-09:41:31 MR51282630#SP#020097041606300941322026MR51282630.5388.53922.094127
|30/06/2026
|150.000,00
|6181SGTTH2MQVGFZ.IBFT Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.094128.050083563335.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|20.000,00
|6181IBT1kC4MV7L2.Ung ho ma so 2026.170 FT26181326653274.20260630.094046.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|6181VNIB028FHIRZ.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.093753.661979666.VI QUANG TRUONG.970441
|30/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405063009353520264IFW090950.5389.26425.093530
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14899557995.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9584298888 BUI THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4MSP6T.Ung ho MS 2026.171 FT26181800404026.20260630.093400.14021745782019.VND-TGTT-PHUNG NGOC HOP.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|MS 2026. 171 Duong Van Huy#SP#020097048806300933462026nc4f467911.5389.18814.093347
|30/06/2026
|1.000.000,00
|MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-09:33:14 poLG774637#SP#020097041606300933142026poLG774637.5387.16335.093314
|30/06/2026
|300.000,00
|6181IBT1kC4M9MS6.giup MS 2026 171 anh Huy TP Hai Phong FT26181033329800.20260630.093036.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14899514461.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1339410370 PHAM VO TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|6181VNIB028FHYIB.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.092856.627704061674826.NGUYEN THI HIEN.970441
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14899485178.TRAN THI THANH HIEN chuyen tien.CT tu 0501000196056 TRAN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300927532026XWJL786088.5390.90609.092753
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1fJC9J4AE.Ung ho ms 2026.171 duong van huy.20260630.092605.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1iJK9VALH.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.092545.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1fJC9J5LV.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.092526.0908533134.NGUYEN THI NGOC DIEM.970431
|30/06/2026
|300.000,00
|6181SGTTH2MQKEXE.IBFT Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.092455.060163530670.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14899422418.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0491001935443 TAO XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181VNIB028F3U1Q.ung ho ms 2026.171.20260630.092347.917080776.PHAM NGOC VUONG.970441
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14899427884.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9376275388 VU THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506300922432026UcD8873018.5389.68035.092238
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14899407682.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1015686843 NGUYEN THU HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300921322026HI2D324426.5189.62518.092133
|30/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14899396332.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0031001067756 QUACH THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1aWFK61GG.ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.092044.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806300920342026205l425911.5387.57964.092034
|30/06/2026
|300.000,00
|6181IBT1iJK9DRGD.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.092034.232529709.HOANG THI NHAN.970432
|30/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135481456823.20260630.135481456823-0903474898_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14899358862.DUONG VIET ANH chuyen tien ung ho MS 2026.171(anh Duong van Huy).CT tu 0161000161577 DUONG VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|6181MCOBQ2AJY1F4.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.091742.50068016555579.NGUYEN PHUOC TRIEU.970426
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1kC4MWXG2.Giup ma so 2026.171 FT26181480747931.20260630.091708.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|30/06/2026
|50.000,00
|6181MCOBQ2AJYQC9.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260630.091516.03101010965538.HOANG VIET.970426
|30/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.171-300626-09:13:47 2YK8790816#SP#0200970416063009134720262YK8790816.5389.29228.091347
|30/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14899307070.ung ho MS 2026.176.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14899304423.ung ho MS 2026.175.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14899298289.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0371000433290 NGUYEN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14899297850.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14899282510.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 1033021533 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970488063009114820263yz3398248.5387.20165.091148
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14899262902.PHAM THI NGA uh ms2026171 duong van huy.CT tu 1062267668 PHAM THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|6181SGTTH2MQG35N.IBFT Ung ho MS 2026. 171 anh Duong Van Huy.20260630.090932.060141750685.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14899232931.ung ho MS 2026.171 anh duong can huy.CT tu 1018424711 LE THI BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|LE HOAI NAM Chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300906282026izv6381540.5387.98271.090623
|30/06/2026
|300.000,00
|6181VNIB028F9LRX.Ung ho MS2026.171 ( anh Duong Van Huy).20260630.090538.982601089.NGUYEN THI THU HANG.970441
|30/06/2026
|100.000,00
|6181VNIB028F9AUS.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.090521.025704061150808.NGO THANH TUNG.970441
|30/06/2026
|6.868,00
|6181MSCBD2WY44A6.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260630.090359.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|30/06/2026
|30.000,00
|6181IBT1kC4VX81Z.NGUYEN THI MAI chuyen Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181801879588.20260630.090310.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14899163551.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0111000759664 TRAN LE THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1iJK99T2G.NGUYEN THI KIM QUY chuyen Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.090122.6768678.NGUYEN THI KIM QUY.970432
|30/06/2026
|1.000.000,00
|VUONG KIEN AN chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300900062026XUTG191507.5389.70569.090006
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1d1UJYIAN.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.085956.97042292V2c1715000000000c73670.MBBANK IBFT.970422
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4V3V3N.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181032900500.20260630.085951.19032549045014.VND-TGTT-LE HONG QUYEN.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|6181VNIB028FSXP7.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.085949.625704060149188.LE THU HIEN.970441
|30/06/2026
|500.000,00
|PHAM THI LAN ANH Chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300859372026jlof360058.5387.69022.085937
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4VF3U5.Ung ho MS 2026.171-anh Duong Van Huy FT26181241557600.20260630.085836.19022752736019.VND-TGTT-TRAN TO QUYEN.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|6181SGTTH2MQG17N.IBFT HO KIM HAI ck ung ho MS2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.085835.050064222810.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14899118326.HOANG LE DUY chuyen tien Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0851000041775 HOANG LE DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|1.000.000,00
|6181IBT1kC4VFAED.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181891107081.20260630.085737.8016888886.TRAN VU MINH HIEU.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4VFB2G.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181000231760.20260630.085722.14022603574016.VND-TGTT-LE PHUONG THAO.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300857062026934q352346.5189.59197.085706
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14899092496.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14899094495.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|50.000,00
|6181MCOBQ2AJLY3W.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.085522.04101010718049.TRAN MAI HOANG OANH.970426
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4VTHSV.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181067324455.20260630.085503.19037083854016.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14899062347.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14899053490.Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy ).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HUY HOANG 4700215042315 chuyen tien Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405063008522120262DGV094409.5189.40239.085222
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1kC4VLLEP.Ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung. Chuc em mau khoe. FT26181492701173.20260630.085201.19033005920015.VND-TGTT-NGUYEN THANH NHA.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4VLBVG.ung ho 2026.171 FT26181972908146.20260630.085102.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407
|30/06/2026
|300.000,00
|MS2026-171 DUONG VAN HUY-300626-08:50:57 Eqhq861301#SP#020097041606300850582026Eqhq861301.5389.33688.085058
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206300850522026US4Y716367.5388.33518.085049
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300850082026z2ul331047.5388.32025.085008
|30/06/2026
|300.000,00
|6181IBT1kC4VL9L3.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181627894537.20260630.085002.8734139133.DO BACH KIM.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14899015454.BICH PHUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0011000946079 DU THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300847312026awg8323396.5388.20924.084726
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4VHUDN.LE HONG LAN chuyenMS 2026.171 Duong Van Huy FT26181064082406.20260630.084722.19035005288011.VND-TGTT-LE HONG LAN.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|6181VNIB028FXSXM.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.084720.280656868.DO TRONG AN.970441
|30/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300847132026ON55071807.5389.19940.084713
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4VHI47.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181090690650.20260630.084712.19026790964012.VND--LUU NGOC PHUONG.970407
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14898986998.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0181003392736 NGUYEN THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14898980548.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1023004669 TRAN MANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4VZL7D.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181676027600.20260630.084528.19031527466011.VND-TGTT-PHAM HOAI THU.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|UNG HO 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-08:45:25 agyI693670#SP#020097041606300845252026agyI693670.5388.14431.084526
|30/06/2026
|100.000,00
|6181MSCBD2WYTSH9.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.084524.798899998879.PHAM HOANG MINH.970422
|30/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14898975595.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9984330111 NGUYEN PHU TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14898953502.NGUYEN THI PHONG chuyen tien ung ho Ms 2026.171 (anh Duong van Huy.CT tu 0281000283719 NGUYEN THI PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181MCOBQ2AF5JFF.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.084435.04101015964355.TRAN THANH NGAN.970426
|30/06/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300843142026vaxi310680.5387.5841.084315
|30/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300843102026kc1q310461.5189.5686.084310
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300843092026xmyi310387.5388.5641.084304
|30/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300842502026axc9309493.5390.3947.084250
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4V67IM.DT ung ho MS 2026.171 a Duong Van Huy FT26181660122477.20260630.084136.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898926663.ung ho ms 2026.171 duong van huy.CT tu 0071000995293 NGUYEN MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|1.000.000,00
|6181IBT1fJC2N9RH.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.083959.200014849561396.TRAN VU MINH THU.970431
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho anhDuong Van Huy#SP#020097048806300839292026kkiv299764.5390.91867.083925
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1aWFK7UZA.UNG HO MS 2026171 ANH DUONG VAN HUY.20260630.083911.700002808958.TRAN VAN TIEN.970424
|30/06/2026
|500.000,00
|ung ho anh Duong Van Huy#SP#020097041506300839032026Zyhd742090.5189.90305.083903
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898879518.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0611001519856 NGUYEN TUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4VEM7D.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181771997226.20260630.083716.6767968686.LE THI LAN HUONG.970407
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1aWFK7VVY.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.083706.700036081999.NGUYEN TRONG TUNG.970424
|30/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-300626-08:36:59 RAOe795302#SP#020097041606300836592026RAOe795302.5388.83191.083659
|30/06/2026
|300.000,00
|6181TPBVI21QGZ3N.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.083620.00831754001.HUYNH PHUONG TRUC.970423
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1d1UJPDV7.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.083525.97042292S064ddb0000000001f4533.MBBANK IBFT.970422
|30/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300834072026X81A015082.5189.73579.083407
|30/06/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300834062026t8fl284001.5387.72629.083407
|30/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.171 Duong Van Huy#SP#0200970405063008335520269WPG014274.5390.73202.083355
|30/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-08:33:17 58fX064699#SP#02009704160630083317202658fX064699.5189.71106.083318
|30/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405063008324720268SYH009581.5388.68415.083247
|30/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206300832242026WXLN397181.5189.66572.083224
|30/06/2026
|500.000,00
|6181ABBKP22J358T.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.083100.0395429679.MAI BA DONG.970425
|30/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HONG HA chuyen tien#SP#0200970405063008302520263BXE099122.5389.59851.083025
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14898796355.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071001204139 NGUYEN DUC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14898795239.NGUYEN THI THU HA chuyen tien giup do gd anh Huy.CT tu 1025241089 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300829412026CWGK915618.5387.58555.082942
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898782761.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0011001384443 TRAN YEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14898780471.HA TIEN DANG chuyen tien MS:2026.169.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898780641.Ung ho MS 2026.171.CT tu 0111000192664 NGUYEN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1iJK91P49.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.082848.104555357.LE THI NGOC LAN.970432
|30/06/2026
|250.000,00
|6181VNIB028FV8KZ.MS 2026.171.20260630.082847.604704060143396.PHAM THAI HUNG.970441
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898774030.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|30.000,00
|6181IBT1kC4VGA25.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181831892828.20260630.082805.19027734547014.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG LY.970407
|30/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14898774196.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI NGOC AI ung ho ms 2026.171#SP#020097048806300828002026fo66266220.5387.52311.082800
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14898771620.Ung Ho Ma So 2026.171(Anh Duong Van Huy).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14898770184.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0021006866686 LE DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300826242026lfio261504.5390.47046.082624
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898748397.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0631000485613 NGUYEN THI HONG GAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|120.000,00
|6181IBT1kC4VAEIU.NGUYEN THI DIEN chuyen tien ma so 2026171 FT26181623264025.20260630.082508.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407
|30/06/2026
|50.000,00
|6181MSCBD2WY83Z2.KHIEU THI NGA chuyen tien.20260630.082453.9960188888898.KHIEU THI NGA.970422
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4VAG96.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181869953434.20260630.082450.11121012238014.VND-TGTT-NGUYEN THUC LY.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1aWFKGBWW.ung ho ms 2026171 anh duong van huy.20260630.082419.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898722804.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0541000263594 NGUYEN VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy, ma GD 100000153881625#SP#020097044906300822342026Kmqk871203.5390.33518.082229
|30/06/2026
|200.000,00
|6181VNIB028FKIXS.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.082228.046704060035080.VU THI THUY.970441
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1aWFKG8RW.Ung ho MS 2026.171.20260630.082220.0977341907.TONG QUANG TUAN.970437
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970422063008221420261O2A784021.5389.33011.082214
|30/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300822032026A2E0364804.5390.31732.082204
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300821282026TWXV423113.5390.28898.082124
|30/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300820502026E5K8059375.5189.27925.082050
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898684741.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0161001618960 NGUYEN THI LE HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300820262026RAV6057557.5388.27065.082026
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14898683553.ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 1024450042 NGUYEN DINH THUC TRANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14898680380.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0121000746961 DINH MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300819462026PBC4054690.5388.23882.081946
|30/06/2026
|200.000,00
|VU CUC PHUONG ung ho MS 2026.171, em Duong Van Huy. Chuc an lanh den gia dinh em.#SP#0200970488063008193420265x50241077.5189.23530.081934
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898674865.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0441000632623 NGUYEN NGO PHUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097041506300818152026VJlw682963.5389.20046.081810
|30/06/2026
|120.000,00
|6181IBT1kC4VB7JB.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181302982062.20260630.081807.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407
|30/06/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405063008172420264YDQ044921.5189.16836.081724
|30/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300817202026kpn0234659.5387.16696.081720
|30/06/2026
|500.000,00
|6181ABBKP22J31HW.UNG HO MS 2026 171 ANH DUONG VAN HUY.20260630.081706.0913185125.HUYNH DINH THANH CHI.970425
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898620305.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071004203036 NGUYEN KIM BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898628971.Ung ho MS 2026.171 anh DUONG VAN HUY.CT tu 9234701666 LY NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|50.000,00
|6181ORCOQ2AF5GUX.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.081311.0040100022478009.NGUYEN THI NGOC HOA.970448
|30/06/2026
|100.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206300812592026EQF7288459.5189.1545.081300
|30/06/2026
|500.000,00
|6181MCOBQ2AF5G86.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.081205.9213041967.NGUYEN THUY QUYNH.970426
|30/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14898582428.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300811522026V9Z2463817.5389.98221.081152
|30/06/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-08:11:40 tEj0457458#SP#020097041606300811402026tEj0457458.5390.96847.081135
|30/06/2026
|100.000,00
|6181VNIB028FGPPK.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.081007.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441
|30/06/2026
|150.000,00
|6181SGTTH2MQUNAK.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ms2026.171 ung ho anh duong van huy.20260630.080905.060322980127.SACOMBANK.970403
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1aWFKA4E3.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.080850.195001060003685.KIEU THU HA .970409
|30/06/2026
|100.000,00
|LAM MY HUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.170 em xa duc hung#SP#020097042206300806522026ZDNK394808.5390.81727.080652
|30/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS.2026.171 DUONG VAN HUY-300626-08:06:44 ppK9648127#SP#020097041606300806442026ppK9648127.5388.81514.080645
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14898512751.Chuyen tien ung ho MS 2016 171 anh Duong Van Huy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1iJK9W2MZ.ZP261810103363 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.080519.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14898479518.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0281000775274 NGUYEN THI THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14898485904.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0301000430044 TRAN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|50.000,00
|6181IBT1aWFKAWVG.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.075834.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446
|30/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300755582026matx173216.5189.46668.075553
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4VMRRB.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181238071909.20260630.075428.19034397055011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGUYET.970407
|30/06/2026
|10.000,00
|6181MSCBD2WYBCDZ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.075116.0943836359.LE VAN CONG VINH.970422
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4VVALI.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181216980192.20260630.074917.19033645583015.VND-TGTT-PHAM NGOC TOAN.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14898263627.ung ho ms 2026 171 anh duong van huy.CT tu 0061001069017 NGUYEN THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097041506300739512026MhPD582380.5387.98245.073946
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4VS1H5.Ung ho ms 2026.170 em xa duc hung FT26181033319354.20260630.073939.19033168888011.VND-TGTT-NGUYEN THI OANH.970407
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14898190703.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|ung ho anh Duong Van Huy#SP#0200970422063007253620267X1G808019.5387.56611.072537
|30/06/2026
|100.000,00
|6181ABBKP22JXAUK.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.071633.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4VWI3M.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181059040170.20260630.071330.19032006428010.VND-TGTT-VUONG DOAN VAN ANH.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4VWSMX.BL ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181507969307.20260630.071249.7911081983.NGUYEN PHUC BAO LAN.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4VQJXY.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181508010103.20260630.070653.19034403558012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
|30/06/2026
|175.000,00
|ATM_FTF.10800545.000592.20260630.070328.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|30/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14897709761.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|170.000,00
|gui tang Huy va gia dinh#SP#020097048806300647582026q7wr995101.5388.63205.064758
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14897670216.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422063006442120263Z6V451305.5390.56017.064421
|30/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.171-anh Duong Van Huy#SP#020097040506300641152026QQGA084824.5387.49084.064115
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14897629316.ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 0011004432953 NGHIEM NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|6181MSCBD2WL65BD.Ung ho MS 2026170 Xa Duc Hung.20260630.063708.79501997799.LUONG VU DUC HUY.970422
|30/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-300626-06:36:17 AV1X159162#SP#020097041606300636172026AV1X159162.5388.39313.063612
|30/06/2026
|200.000,00
|6181TPBVI21QR6MJ.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260630.062521.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|30/06/2026
|100.000,00
|6181VNIB028FRTQZ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.062457.973381404.NGUYEN KIEU OANH.970441
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14897258843.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1054649501 HOANG THE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|40.000,00
|6181YOLOP22JE64A.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.041705.0941502825.NGO THI KIM QUI .546034
|30/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#02009704050630034648202665VM046645.5390.18928.034644
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14897231957.ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung ).CT tu 1038197857 TRUONG PHU LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506300344022026O6NC046340.5390.17951.034402
|30/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506300340092026ET10045921.5387.16868.034010
|30/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206300338492026SLAV879824.5189.16673.033845
|30/06/2026
|300.000,00
|6181IBT1kC4DAALZ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181804471168.20260630.022744.19032471091014.VND-TGTT-LUONG MINH DUC.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14897153934.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 9844006465 DINH TAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14897145215.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0161001711156 NGO QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|6181IBT1kC4DBLUE.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181900892462.20260630.014532.19030915660018.VND-TGTT-VU THI XUAN.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14897060427.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0421000475761 NGUYEN THI THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1iJK2ECM4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.011027.209532905.NGO TRAN THANH HUONG.970432
|30/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14897039525.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071003880152 VO PHAM MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14897022656.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 9886414686 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|6181TPBVI21QTEWJ.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260630.010024.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14897019511.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9886414686 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14897017642.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9886414686 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14896995551.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1036441569 PHAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|450.000,00
|6181IBT1kC4DPBMA.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26181916240489.20260630.004142.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
|30/06/2026
|250.000,00
|6181IBT1kC4DPPF9.MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26181244062390.20260630.004032.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
|30/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14896986741.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0301000389983 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14896977468.Ung ho MS 2026.170.CT tu 1044491224 TRAN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|300.000,00
|6181IBT1kC4DULTF.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26181652467161.20260630.003124.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4DUZJE.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26181916202823.20260630.003014.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|6181IBT1kC4DU6LQ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181890417268.20260630.003006.19037081349012.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806300027162026wl5k838626.5189.13174.002716
|30/06/2026
|500.000,00
|6181IBT1kC4DU53M.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181900687030.20260630.002652.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
|30/06/2026
|19.876,00
|6181TPBVI21QTL49.UHMS 2026.170 Mong GD a Xa Van Doan an lac gap nhieu thien duyen,be Xa Duc Hung benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260630.002515.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|30/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-300626-00:14:42 2KxC546027#SP#0200970416063000144220262KxC546027.5389.1338.001443
|30/06/2026
|200.000,00
|6181TPBVI21QJNTK.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260630.001201.01724019101.HOANG THI THU THUY.970423
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14896902908.Ung ho ms 2026.170 ( Em Xa Duc Hung).CT tu 0071002338884 DINH THU HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14896909798.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9869539378 VO THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292357122026nzwv822144.5390.82386.235707
|30/06/2026
|500.000,00
|6180IBT1kC4DMWYF.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26181916653405.20260629.235016.280123686868.LE THI HIEN.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14896834833.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292342252026a5wr812154.5390.63508.234226
|30/06/2026
|60.000,00
|6180IBT1kC4DDL57.Ung ho ms 2026.170 em xa duc hung FT26181476080526.20260629.233929.15232730868888.PHAM THI THUAN ANH.970407
|30/06/2026
|200.000,00
|6180IBT1kC4DDZGY.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26181013406820.20260629.233902.19036044277013.NGUYEN NGOC OANH.970407
|30/06/2026
|2.000.000,00
|6180IBT1aWFKMMI5.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.233316.11344473.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|30/06/2026
|100.000,00
|6180IBT1kC4DDQ5A.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181220096649.20260629.233250.19038914477016.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21-06-2026 01:33:51
|200.000,00
|CT DEN:126T2660YDP0PJS1 MBVCB.14769460693.170236.VU THI TUOI chuyen tien ung ho MS 2026.161.CT tu 0301000407463 VU THI TUOI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:20/06/2026 23:44:35
|21-06-2026 03:23:54
|200.000,00
|126D60621DSXJW8S Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-03:23:54 6172ASCB02CGQEKI
|21-06-2026 06:13:01
|100.000,00
|CT DEN:126T26610GPKD2PR Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 07:12:41
|500.000,00
|126D606216S201FZ Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|21-06-2026 07:24:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 07:45:39
|200.000,00
|CT DEN:126T2660YYC9Y07F Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 07:49:07
|500.000,00
|CT DEN:126T2660YYGVFKEU Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 07:49:08
|50.000,00
|CT DEN:126T2660YYGWA1MH Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 07:58:31
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 08:03:02
|200.000,00
|126D60621E3GYW4N Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 08:04:52
|500.000,00
|CT DEN:126T2660YZ3NWDHH Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 08:06:32
|200.000,00
|CT DEN:126T2660YZ5VA764 ung ho ma 2026 162 nguyen thi tinh
|21-06-2026 08:07:14
|200.000,00
|CT DEN:126T2660YZ6SYGE3 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 08:10:11
|200.000,00
|CT DEN:126T2660YZAPKLAX Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 08:13:05
|50.000,00
|126D606213R185WB Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 08:15:17
|300.000,00
|Ung ho Ms 2026.162 (Nguyen Thi Tinh)
|21-06-2026 08:22:12
|100.000,00
|126D606210QHJZ1D Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173683850580
|21-06-2026 08:23:06
|100.000,00
|126D60621L8WRJQC Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173345893027
|21-06-2026 08:28:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 08:30:52
|100.000,00
|126D60621WUMHR8J Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173364183965
|21-06-2026 08:35:18
|500.000,00
|126D60621KL4WSHS Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 08:39:14
|300.000,00
|126D60621H8C5D2S Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173881276521
|21-06-2026 08:39:23
|300.000,00
|126D60621V709ZRC Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 08:50:16
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Z0VM5TL2 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 09:01:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 09:02:33
|200.000,00
|DO THI THU SUONG chuyen tiennguyen thij tinh chong chet o dai loan
|21-06-2026 09:03:46
|500.000,00
|126D60621FF9VF6B Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh-210626-09:03:45 6172ASCB02CGRBBC
|21-06-2026 09:04:59
|500.000,00
|CT DEN:126T2660Z1F1ZMJ5 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 09:09:50
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Z1MFNSNT Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 09:36:48
|500.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 09:39:24
|300.000,00
|CT DEN:126T2660Z2SH32B2 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 09:41:25
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Z2V5GY2Z Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 09:44:32
|300.000,00
|ung ho MS 2026.161
|21-06-2026 09:49:53
|300.000,00
|ung ho MS 2006.162 (chi Truong Thi Tinh)
|21-06-2026 09:56:14
|200.000,00
|126D606212RHM52U Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 09:58:29
|50.000,00
|CT DEN:126T2660Z3HPSHAX Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 10:01:59
|50.000,00
|126D606216M5AR9M Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173917881043
|21-06-2026 10:18:42
|100.000,00
|Ung ho ma so 2026.162 (chi Truong Thi Tinh)
|21-06-2026 10:20:56
|300.000,00
|CT DEN:126T2660Z4DCAV6X NGUYEN DINH TIN chuyen tien ung ho ms 2026 162 truong thi tinh
|21-06-2026 10:21:17
|300.000,00
|CT DEN:126T2660Z4DU11MW Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh
|21-06-2026 10:22:10
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.159
|21-06-2026 10:23:09
|300.000,00
|CT DEN:126T2660Z4G9NSGG Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 10:25:34
|30.000,00
|126D60621WV9SFF9 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173760040913
|21-06-2026 10:26:29
|200.000,00
|CT DEN:126T2660Z4LPD6L4 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 10:27:55
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Z4NKMZMG Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 10:28:41
|150.000,00
|CT DEN:126T2660Z4PKTZRP MBVCB.14773344568.933490.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0401001503885 NGUYEN THI HOA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 10:29:16
|100.000,00
|126D60621SRQJ3CG Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 10:29:54
|500.000,00
|CT DEN:126T2660Z4R6HV4J Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 10:30:46
|34.131,00
|126D60621TYDLD52 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173583078457
|21-06-2026 10:34:05
|200.000,00
|CT DEN:126T2660Z4WQN8VF Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 10:35:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 10:36:12
|500.000,00
|126D60621ZJTHBMM Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 10:37:43
|100.000,00
|126D60621SN723MX Ung ho Ms 2026.162 FT26173643770320
|21-06-2026 10:37:45
|200.000,00
|LE THANH TRUNG chuyen tienUng ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 10:39:24
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 10:40:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 10:42:57
|10.000,00
|CT DEN:126T2660Z58ENQP3 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 10:45:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 10:46:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 10:46:37
|200.000,00
|CT DEN:126T2660Z5D8ZTET Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 10:47:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 10:49:43
|1.000.000,00
|126D60621S6YFALP Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 10:51:11
|500.000,00
|CT DEN:126T2660Z5K9X9F3 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 11:02:47
|500.000,00
|CT DEN:126T2660Z60M5WTV GIA DINH TRAN CAN HOA UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG
|21-06-2026 11:08:24
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.162 ( chi truong thi tinh )
|21-06-2026 11:11:06
|200.000,00
|126D60621N83JNLN Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 11:15:43
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Z6HPGA2M DO BA TUYEN chuyen tien ung ho 2026.162 chi nguyen thi tinh
|21-06-2026 11:24:47
|100.000,00
|ung ho MS 2026.162 ( chi Nguyen Thi Tinh)
|21-06-2026 11:27:58
|50.000,00
|CT DEN:126T2660Z6ZVZ5JN MBVCB.14774220596.522029.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 11:36:57
|200.000,00
|126D60621QZ3KUHF Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173214011705
|21-06-2026 11:38:09
|500.000,00
|CT DEN:126T2660Z7DAY6UF Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 11:43:02
|250.000,00
|126D60621LR4W5SA Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-11:43:02 6172ASCB02CG7VVM
|21-06-2026 11:45:21
|50.000,00
|126D60621T16F7VT Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 11:48:49
|100.000,00
|126D60621DCCZ7A1 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 11:49:19
|50.000,00
|CT DEN:126T2660Z7U27TGB Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 11:59:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 12:08:07
|30.000,00
|126D60621G8RJSPN Ung ho MS 2026 161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173585008000
|21-06-2026 12:09:11
|200.000,00
|CT DEN:126T2660Z8LAFAMY Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 12:10:37
|10.000,00
|126D60621WUH5KDQ Ung ho MS 2026.161 FT26173407820372
|21-06-2026 12:10:46
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Z8ND44RU Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 12:11:21
|200.000,00
|126D60621ZDJWVUE Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173591957355
|21-06-2026 12:12:40
|200.000,00
|126D60621ZS7PQEN IBFT Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thu
|21-06-2026 12:13:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161
|21-06-2026 12:14:21
|300.000,00
|126D60621T23RJJP Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173456549862
|21-06-2026 12:19:27
|300.000,00
|126D606219YKBN81 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 12:21:51
|200.000,00
|126D60621R88N0D9 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173659032751
|21-06-2026 12:22:52
|1.000.000,00
|ung ho ms 2026.162 (chi truong thi tinh)
|21-06-2026 12:25:33
|100.000,00
|126D606215L88HBS Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173464061968
|21-06-2026 12:31:12
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Z9FCWEGH ung ho ms 2026.161
|21-06-2026 12:32:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 12:35:32
|300.000,00
|CT DEN:126T2660Z9M3M575 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 12:36:21
|500.000,00
|126D60621QMR6RD8 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173848668406
|21-06-2026 12:36:54
|50.000,00
|126D60621K0QQMFK IBFT Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 12:42:13
|200.000,00
|CT DEN:126T2660Z9VXKLE2 Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh
|21-06-2026 12:53:04
|300.000,00
|126D60621RLLRUML IBFT Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 12:58:55
|300.000,00
|126D60621QGMAG3L Ung ho MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 13:07:20
|100.000,00
|126D60621TVW2FN4 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 13:09:49
|50.000,00
|CT DEN:126T2660ZAYD0X0Y Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 13:19:34
|30.000,00
|126D606214GW1LS1 Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 13:22:03
|300.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 13:22:13
|10.000,00
|CT DEN:126T2660ZBER91BT MBVCB.14775631412.405160.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1017145577 LUONG HUYNH BAO TRAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 13:23:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh)
|21-06-2026 13:27:57
|200.000,00
|126D60621B83Q7BC Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 13:28:53
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZBPK4ALY MBVCB.14775704407.447058.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0281000606262 DANG MY PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 13:33:28
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZBVLGB1V Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 13:37:45
|100.000,00
|126D60621XBJDQ50 Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 13:49:07
|100.000,00
|126D60621058NHKL Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 13:51:42
|500.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 13:51:54
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZCKXV01M NGUYEN THI CHUYEN Chuyen tien ung ho MS 2026. 161 Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 13:53:28
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZCN0P7QV Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 14:01:08
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZCY4L628 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 14:03:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 14:05:45
|500.000,00
|CT DEN:126T2660ZD484BXG UH ma so 2016.162
|21-06-2026 14:07:35
|20.000,00
|CT DEN:126T2660ZD6N7H2G MBVCB.14776089056.690219.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 14:13:39
|5.000.000,00
|CT DEN:126T2660ZDENGCXH Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 14:13:54
|300.000,00
|ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 14:18:07
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZDLKD5FE Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 14:20:30
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZDPQ95EV Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 14:22:22
|200.000,00
|MS 2026.161 ( HA THI YEN PHUONG)
|21-06-2026 14:22:40
|100.000,00
|126D60621Z7M5TCV Ung ho ms 2026.161 chi ha thi yen phuong FT26173125986420
|21-06-2026 14:27:36
|500.000,00
|KIEU DINH NGU chuyen tien ung ho MS 2026162 chi Truong Thij Tinh
|21-06-2026 14:28:54
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZE0T875X MBVCB.14776303150.830147.ung ho ms 2026.161 ( chi Ha thi Yen Phuong) .CT tu 0211000019238 NGUYEN THI CUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 14:28:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 14:28:58
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZE0WAHCD Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI NGOC LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 14:41:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZEHYPXBW Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 14:48:13
|100.000,00
|DINH NGOC AN chuyen tien ung ho MS 2026-162 Truong Thi Tinh
|21-06-2026 14:52:13
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZEXLKXK2 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 14:55:27
|50.000,00
|CT DEN:126T2660ZF1VHM0U Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 14:58:20
|100.000,00
|126D60621DAFJ8FD Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 14:58:58
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZF6H1PSJ Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 15:03:19
|59.840,00
|126D60621M505SBR Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173347100878
|21-06-2026 15:04:35
|300.000,00
|CT DEN:126T2660ZFDXD2EG Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 15:06:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 15:10:27
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZFMNYR55 Ung ho MS 2026.161 chiHa Thi Yen Phuong
|21-06-2026 15:13:09
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZFR7YZYM Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 15:13:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 15:15:28
|50.000,00
|126D606213V1WQ8V Ung ho MS 2026.161 FT26173345464852
|21-06-2026 15:22:32
|300.000,00
|126D60621BKRDVG9 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173202809662
|21-06-2026 15:23:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZG59C1C7 Vietinbank;114000161718;MS 2026.161 Ha thi Yen Phuong
|21-06-2026 15:24:17
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZG5Y04ZR Ung ho MS 2026.161chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 15:24:52
|75.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 15:25:02
|300.000,00
|CT DEN:126T2660ZG6Y1SAV Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong TRAN THI LAN ANH chuyen tien
|21-06-2026 15:25:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 15:27:55
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZGAR9A6A Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 15:32:31
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZGGTXNUV MBVCB.14777025185.288707.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 15:38:06
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZGQ6NBMX Vietinbank;114000161718;MS 2026.162 chi Truong thi Tinh
|21-06-2026 15:39:57
|300.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 15:49:45
|100.000,00
|126D60621EN14QB3 Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 15:52:51
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZH9NYK0J Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 15:53:47
|300.000,00
|NGUYEN THI LIEN Chuyen tien UNG HO MS 2026.161(Chi HA THI YEN PHUONG)
|21-06-2026 15:55:41
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZHDE3K2R Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 15:58:58
|500.000,00
|126D606213FC44M8 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh FT26173660456006
|21-06-2026 16:01:37
|1.000.000,00
|126D60621F08FL03 Ung ho MS 2026161 Ha Thi Yen Phuong FT26173488451009
|21-06-2026 16:04:32
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZHR3174G Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 16:11:01
|200.000,00
|126D606211F7NCNG Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 16:14:42
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZJ4HPS06 MBVCB.14777576157.651538.2026 161 ( chi Ha Thi Yen Phuong). Mong chi tai qua nan khoi, Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0061001159405 NGUYEN THI THU TUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 16:20:02
|100.000,00
|126D60621BUA4M0Z Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 16:21:34
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZJDKULSF Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 16:25:37
|100.000,00
|134365514171-0947281609-Ung ho MS 2026161
|21-06-2026 16:27:50
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZJMVKMF8 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 16:28:15
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZJNEG8ZL Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|21-06-2026 16:31:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZJT2HZHQ ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 16:38:27
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZK1WFL5D Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 16:38:52
|500.000,00
|126D606214PKYVCP IBFT VO THI HONG VINH chuyen tien giup do gd c. Truong thi Tinh
|21-06-2026 16:41:41
|300.000,00
|126D606215TBMR8S Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 16:47:49
|50.000,00
|MS 2026.161
|21-06-2026 16:48:45
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 17:01:01
|200.000,00
|126D60621QV1K55F Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173854636065
|21-06-2026 17:04:21
|50.000,00
|126D60621QPK3LRC Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173510706725
|21-06-2026 17:04:50
|100.000,00
|126D60621APMKGDS Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|21-06-2026 17:08:34
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZL7NJU8L Vietinbank;114000161718;Ung ho ms2026.163 chi Truong Thi Tinh
|21-06-2026 17:10:06
|300.000,00
|CT DEN:126T2660ZL9P4B8D Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 17:14:08
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.161
|21-06-2026 17:18:22
|200.000,00
|126D60621AVLAHDG IBFT Ung ho MS 2026.161
|21-06-2026 17:27:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 17:31:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZM4AD9MR Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.162 chi nguyen thi tinh
|21-06-2026 17:32:55
|100.000,00
|Nhi Huy ung ho MS 2026. 161 ( chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 17:38:17
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZMCWL1F5 MBVCB.14778961609.589060.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0201000742736 TRAN THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 17:55:16
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZN1AV4L1 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 18:00:10
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.161
|21-06-2026 18:04:34
|500.000,00
|126D60621N8YA0BY UNG HO MS 2026.162 CHI TRUONG THI TINH-210626-18:04:33 6172ASCB02CK5XIT
|21-06-2026 18:06:22
|300.000,00
|CT DEN:126T2660ZNFZB5T0 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 18:12:08
|100.000,00
|126D6062180ETZGR Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173348818342
|21-06-2026 18:13:07
|500.000,00
|CT DEN:126T2660ZNQWGKUA Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 18:14:14
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZNSCJ62V MBVCB.14779621109.042993.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001264477 VU XUYEN CHI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 18:16:02
|300.000,00
|CT DEN:126T2660ZNURKJ80 MBVCB.14779651883.064035.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0931004208806 TRAN THI HONG THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 18:25:01
|200.000,00
|126D606218F1KMHC IBFT PHAM TIEN HUNG chuyen tien ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 18:33:19
|300.000,00
|126D60621EJ4A5LL Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 18:38:52
|200.000,00
|LE THI HOA Chuyen tien ung ho chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 18:43:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 18:51:44
|100.000,00
|126D60621NTAJP5F Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173322305932
|21-06-2026 18:53:11
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZQ9TH9W3 ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 18:57:25
|100.000,00
|DINH THI KIEU MY unghoMS2026.162truongthitinh
|21-06-2026 19:00:01
|500.000,00
|CT DEN:126T2660ZQJUG5UB MBVCB.14780460603.602405.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 7066668888 TRIEU THI HUONG GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 19:03:29
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZQPDXN43 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 19:07:43
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZQUZWWN5 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 19:08:10
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZQVL4HGB Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 19:10:31
|500.000,00
|CT DEN:126T2660ZQYPSSMC Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 19:15:24
|200.000,00
|ung ho ma so MS 2016.161(ha thi yen phuong)
|21-06-2026 19:21:45
|200.000,00
|126D606218PU8P3D Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 19:24:28
|200.000,00
|126D606217Q22LKF Ung ho MS 2026.161
|21-06-2026 19:25:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 19:33:25
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.161 ha yen phuong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAY
|21-06-2026 19:36:41
|200.000,00
|DINH TRONG HIEU Chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Yen Phuong)
|21-06-2026 19:40:17
|200.000,00
|126D60621PWMGS7D LE VU MINH chuyen ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173940043390
|21-06-2026 19:41:22
|100.000,00
|126D60621ESWS49A Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 19:46:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZSCQ8XN3 2026162 chi truong thi tinh
|21-06-2026 19:49:18
|500.000,00
|CT DEN:126T2660ZSFX61WY Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 19:50:56
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZSJ21K50 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 19:53:17
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZSM63Z2W Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 19:59:52
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZSVV89SC MS 2026.161.NGUYEN THI SANG Chuyen tien
|21-06-2026 20:03:38
|200.000,00
|126D60621K0UR5C3 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 20:06:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZT4FMN1E MBVCB.14781568432.323203.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0151000069405 NGO HONG PHO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 20:10:38
|1.000.000,00
|ms 2026.158 2026.159
|21-06-2026 20:14:12
|10.000,00
|126D60621HB7K12C Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 20:17:20
|1.000.000,00
|126D60621ZAFA2BB Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-20:17:20 6172ASCB02CVFD7K
|21-06-2026 20:18:21
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZTL9JH1K ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 20:25:56
|200.000,00
|ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 20:28:14
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZTZAUNJE Ung ho ma so 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 20:30:13
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2660ZU1XU1G7 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 20:31:30
|200.000,00
|126D60621S8GZPEM Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 20:31:46
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZU3ZU49K DOAN THI THU HUYEN Chuyen tien uhms 2026.161 Ha thi yen phuong
|21-06-2026 20:40:13
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZUF52RKD Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 20:40:47
|200.000,00
|126D60621KA460MP LE TRANG NHUNG UB MS2026161 ha thi yen phuong FT26173352446710
|21-06-2026 20:55:50
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 20:56:44
|100.000,00
|126D60621YX4KZFD Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 20:59:17
|50.000,00
|ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh
|21-06-2026 21:06:49
|200.000,00
|126D60621QR3H5D4 Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173478371849
|21-06-2026 21:08:16
|100.000,00
|ung ho ms 2026.161 chi ha thi yen phuong
|21-06-2026 21:20:10
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 21:21:20
|200.000,00
|126D60621JBSUPVP chau Bao Han ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 21:26:24
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZW84GA7U MBVCB.14782730806.087846.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1015650036 NGUYEN NANG MANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 21:30:19
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZWDAQQJP MBVCB.14782779857.120973.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021002343625 LE THI THANH HUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 21:31:40
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZWF2YFW6 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 21:32:26
|200.000,00
|DAO THI VAN ANH chuyen tien Ung ho MS2026.161
|21-06-2026 21:34:08
|500.000,00
|CT DEN:126T2660ZWJC25BH Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 21:34:59
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZWKG54ZM PHAM BICH NGAN chuyen tien ung ho ms 2026.161
|21-06-2026 21:42:54
|200.000,00
|126D60621CM5YFWH Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong, ma GD 100000149901582
|21-06-2026 21:44:49
|200.000,00
|126D60621X95E7SX Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173048444778
|21-06-2026 21:46:00
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZX011SCC MBVCB.14782961352.241301.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1012973634 DAO THI THAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 21:46:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 21:47:55
|500.000,00
|126D60621EE4S6ZZ Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 21:51:02
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 21:52:19
|50.000,00
|ung ho ms 2016.161
|21-06-2026 21:52:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 21:54:15
|500.000,00
|126D60621RYTRU3Y Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173754964129
|21-06-2026 21:55:20
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 21:55:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 21:57:11
|300.000,00
|126D60621DAZHT52 IBFT Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 21:57:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 21:58:27
|200.000,00
|126D60621MSF7GYD Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173605355646
|21-06-2026 22:03:15
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZXNT1C2E MBVCB.14783132239.359655.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0341006842147 TRAN NAM TRUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 22:05:39
|200.000,00
|126D606215CVH4SC UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-22:05:38 6172ASCB02CVGE14
|21-06-2026 22:12:21
|100.000,00
|126D60621VWG7GW7 ung ho ms 2026.161
|21-06-2026 22:13:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 22:17:15
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZY79ZFXH ung ho MS 2026.161 ha thi yen phuong
|21-06-2026 22:17:52
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZY83F62W ung ho MS 2026.161 chi Ha thi yen phuong
|21-06-2026 22:18:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh)
|21-06-2026 22:19:28
|300.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 22:20:44
|50.000,00
|CT DEN:126T2660ZYBW5PBX MBVCB.14783282769.466087.ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9963574334 VUONG HONG NHUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 22:21:38
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZYD2QG4B UH MS 2026.161 c Ha Thi Yen phuong
|21-06-2026 22:27:25
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZYLQ6URL MBVCB.14783332847.501378.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000338568 BUI THI NGOC LUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 22:31:22
|50.000,00
|ung ho ms 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh
|21-06-2026 22:31:34
|1.000.000,00
|126D60621VSG1DBC Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 22:31:50
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZYSJCRPT UNG HO MS 2026.161
|21-06-2026 22:34:02
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZYVF7W7M Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 22:38:07
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZZ0V13WC MBVCB.14783424059.558237.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9356179998 NGUYEN THU THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 22:39:38
|100.000,00
|126D606212DH60S9 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173350653880
|21-06-2026 22:39:56
|200.000,00
|126D60621V1928WD ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173097371458
|21-06-2026 22:44:29
|100.000,00
|126D60621GXUX89C MS2026.161 chi ha thi yen phuong FT26173254339868
|21-06-2026 22:44:55
|200.000,00
|126D606212BZDH65 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173852230348
|21-06-2026 22:45:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ZZAYRX7U MBVCB.14783469794.597163.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0371003810037 TRAN THI PHUONG HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 22:47:44
|500.000,00
|126D606212AQ9WKK Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 22:48:14
|50.000,00
|CT DEN:126T2660ZZE78J8F ung ho MS 2026.161 Ban doc giup chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 22:51:14
|300.000,00
|CT DEN:126T2660ZZJ5PZTL ung ho MS2026.161 chi Ha thi yen phuong
|21-06-2026 22:52:49
|100.000,00
|ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 22:53:29
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ZZM4Q1WS Ung ho MS 2026. 161
|21-06-2026 22:53:57
|100.000,00
|NGUYEN THI NUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 22:54:32
|200.000,00
|ung ho ms 2026.159 be Hoang Ngoc Han
|21-06-2026 22:55:31
|100.000,00
|126D60621MAQ3JY8 IBT From SeABank
|21-06-2026 22:57:00
|20.000,00
|126D6062187RQCP7 MS 2026161 Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 22:58:26
|200.000,00
|ung ho ms2026.161( ung ho chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 23:04:52
|150.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 23:07:20
|222.222,00
|134413545586-0919804819-Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 23:07:39
|50.000,00
|Ung ho MS 2026. 161 ( chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 23:09:49
|200.000,00
|CT DEN:126T2661008QD563 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 23:10:11
|300.000,00
|CT DEN:126T26610096F4A6 MBVCB.14783611150.701848.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 23:10:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 23:11:46
|50.000,00
|126D60621AYDWDWY Ung ho MS 2026161
|21-06-2026 23:13:08
|200.000,00
|126D60621V5C21RN Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173896289123
|21-06-2026 23:13:49
|100.000,00
|126D60621XLC4NZE Ung ho MS 2026.161
|21-06-2026 23:15:39
|100.000,00
|Ung ho 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 23:17:23
|300.000,00
|CT DEN:126T266100JPEHCA MBVCB.14783655172.726709.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1059984592 TRAN MY PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 23:17:46
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.161 chi Ha Yen Phuong
|21-06-2026 23:17:53
|100.000,00
|126D60621B0ZCHH1 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 23:23:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|21-06-2026 23:23:34
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|21-06-2026 23:23:49
|200.000,00
|CT DEN:126T266100T6P9K7 MBVCB.14783684576.747611.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1001000295876 PHAN THI THUY KIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-06-2026 23:23:58
|200.000,00
|ung ho MS 2026.161 ( Ha thi Yen Phuong)
|21-06-2026 23:26:00
|100.000,00
|126D60621YW6BBDB Ung ho Ms 2026.161 Chi Ha Yen Phuong FT26173991112021
|21-06-2026 23:26:40
|100.000,00
|126D606213E81J8F Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 01:17:46
|50.000,00
|CT DEN:126T266100YECQGX Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:21/06/2026 23:27:47
|22-06-2026 01:18:28
|20.000,00
|CT DEN:126T266100ZX2NGH Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:21/06/2026 23:28:54
|22-06-2026 01:19:24
|100.000,00
|126D60621DXWJNJV Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:21/06/2026 23:30:25
|22-06-2026 01:19:37
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:21/06/2026 23:30:47
|22-06-2026 01:20:51
|1.000.000,00
|126D60621575ESQK Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26173120935329; thoi gian GD:21/06/2026 23:32:53
|22-06-2026 01:22:33
|25.000,00
|126D60621AXB886P Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173057218101; thoi gian GD:21/06/2026 23:35:56
|22-06-2026 01:23:00
|100.000,00
|CT DEN:126T266101ACM4K6 ung ho MS 2026.161; thoi gian GD:21/06/2026 23:36:49
|22-06-2026 01:23:55
|50.000,00
|ung ho Ms 2026.161; thoi gian GD:21/06/2026 23:38:37
|22-06-2026 01:24:37
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong); thoi gian GD:21/06/2026 23:40:06
|22-06-2026 01:25:25
|300.000,00
|126D60621TBTZ0CH Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:21/06/2026 23:41:49
|22-06-2026 01:26:33
|100.000,00
|126D60621P8HJD9A Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173609603112; thoi gian GD:21/06/2026 23:44:24
|22-06-2026 01:26:37
|50.000,00
|126D60621C8JA3K4 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:21/06/2026 23:44:32
|22-06-2026 01:27:33
|200.000,00
|126D60621LF4N98F ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:21/06/2026 23:46:45
|22-06-2026 01:28:17
|100.000,00
|126D60621GVS4K1Q MS 2026 161 FT26173833230011; thoi gian GD:21/06/2026 23:48:30
|22-06-2026 01:28:35
|65.000,00
|CT DEN:126T266101SSE43S Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:21/06/2026 23:49:15
|22-06-2026 01:32:09
|100.000,00
|126D60621KE27LS5 ung ho MS 2026.161 FT26173267054746; thoi gian GD:21/06/2026 23:57:34
|22-06-2026 01:32:41
|100.000,00
|LE PHUOC HUNG UNG HO MS 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong); thoi gian GD:21/06/2026 23:58:51
|22-06-2026 01:32:57
|100.000,00
|ung ho ms 2026.161 (chi ha thi yen phuong) chuc chi mau khoe; thoi gian GD:21/06/2026 23:59:34
|22-06-2026 01:33:07
|400.000,00
|MS 2026.161; thoi gian GD:21/06/2026 23:59:55
|22-06-2026 01:34:08
|100.000,00
|126D60622ZPLYTX5 Ung ho MS 2026.161 HA THI YEU PHUONG FT26173047204269; thoi gian GD:22/06/2026 00:02:16
|22-06-2026 01:34:43
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong); thoi gian GD:22/06/2026 00:03:34
|22-06-2026 01:35:16
|100.000,00
|CT DEN:126T26611QAY855G MS2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:22/06/2026 00:04:49
|22-06-2026 01:37:13
|500.000,00
|126D60622SPL5MJH Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh FT26173100200720; thoi gian GD:22/06/2026 00:09:42
|22-06-2026 01:39:23
|100.000,00
|126D60622W4ZLE25 NHAN NGOC VAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026. 162 CHI TRUONG THI TINH-220626-00:15:24 6173ASCB02CVHV3K; thoi gian GD:22/06/2026 00:15:26
|22-06-2026 01:39:38
|300.000,00
|134417186888-0868517618-Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:22/06/2026 00:16:05
|22-06-2026 01:40:35
|500.000,00
|CT DEN:126T26611QVA1KEE Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:22/06/2026 00:18:43
|22-06-2026 01:45:38
|100.000,00
|CT DEN:126T26611RGD6PA8 LE THI NGOC ANH chuyen tien ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:22/06/2026 00:34:41
|22-06-2026 01:49:01
|200.000,00
|126D60622KNTWF80 Ung ho Ms 2026.161 FT26173176722109; thoi gian GD:22/06/2026 00:47:28
|22-06-2026 01:50:13
|1.000.000,00
|126D606228X9BH3G Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:22/06/2026 00:52:35
|22-06-2026 01:51:13
|15.000,00
|126D60622Z1AMFYN Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:22/06/2026 00:56:50
|22-06-2026 02:02:38
|50.000,00
|134421090175-0787963394-Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:22/06/2026 01:51:25
|22-06-2026 02:43:28
|50.000,00
|CT DEN:126T26611WGFDPQ5 MBVCB.14784106665.069558.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1042548992 PHAN NGUYEN GIA HAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 02:44:29
|200.000,00
|126D60622JUE17HD Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173828648514
|22-06-2026 03:57:05
|200.000,00
|CT DEN:126T26611ZBNMZS7 MBVCB.14784175104.114264. tien ung ho ms 2026 161 chi ha thi yen phuong.CT tu 0401001414016 NGUYEN THI DIEM NHI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 04:58:20
|500.000,00
|126D6062279TDJ34 Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 05:53:26
|200.000,00
|CT DEN:126T266123VAGBAN Ung ho MS 2026.161 CHi HA THI YEN PHUONG
|22-06-2026 05:57:55
|200.000,00
|126D606225F194ZG GD Gau Ong Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 05:59:20
|500.000,00
|126D60622040608X Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173055773061
|22-06-2026 06:16:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 06:35:16
|200.000,00
|126D606223X2C7LU Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 06:49:03
|500.000,00
|126D60622B66T600 ung ho MS 2026 161 chi Ha thi yen Phuong
|22-06-2026 06:50:50
|200.000,00
|CT DEN:126T26612633TLG9 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 06:52:53
|100.000,00
|126D60622A0NBFWQ Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 06:53:03
|300.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 06:54:37
|500.000,00
|126D60622J0XTUXC Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-220626-06:54:36 6173ASCB02CXYCYH
|22-06-2026 06:55:42
|100.000,00
|126D60622BT8MB85 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 06:59:34
|200.000,00
|CT DEN:126T266126EMJZN1 Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 07:03:38
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS206.163 chau quang gia huy. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|22-06-2026 07:04:02
|300.000,00
|CT DEN:126T26610JNY5HME UH MA SO 2020.161 CHI HA THI YEN PHUONG
|22-06-2026 07:10:00
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.162 truong thi tinh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|22-06-2026 07:15:41
|20.000,00
|126D60622RLXZU39 Ung ho HA THI YEN PHUONG
|22-06-2026 07:28:32
|100.000,00
|CT DEN:126T26610KM9H6Y7 Ung ho Ms 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 07:29:00
|300.000,00
|126D60622D28QD55 ung ho MS 2026.161 FT26173200078000
|22-06-2026 07:40:22
|100.000,00
|126D60622SYVCW38 Ung ho MS 2026098 em Quang Hong Quyen
|22-06-2026 07:41:35
|100.000,00
|126D60622F4YELWL Ung ho MS 2026.161 ung ho chi Ha Thi Yen Phuong FT26173328800408
|22-06-2026 07:42:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 07:42:34
|200.000,00
|126D60622VA5NXJ2 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173459333251
|22-06-2026 07:43:17
|50.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 07:44:37
|200.000,00
|CT DEN:126T26610L8HYC64 MBVCB.14785268108.891759.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0421000526205 DO VAN BAC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 07:46:05
|100.000,00
|CT DEN:126T26610LAFLMLS Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 07:46:35
|150.000,00
|CT DEN:126T26610LB47XQE Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 07:49:10
|1.000.000,00
|126D606226S7T391 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh
|22-06-2026 07:50:10
|100.000,00
|CT DEN:126T26610LFV9BCX Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 07:50:25
|100.000,00
|126D60622LJR8PYA Ung ho ma so 2026. 161, ma GD 100000149978669
|22-06-2026 07:51:48
|300.000,00
|126D60622X8YE3FN ung ho MS 2026.161 FT26173321478749
|22-06-2026 07:53:23
|200.000,00
|126D60622ZML7HX1 ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 07:53:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 07:57:08
|500.000,00
|126D60622JAH9DR3 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173279312410
|22-06-2026 08:02:46
|100.000,00
|CT DEN:126T26610LYH0KRP Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 08:05:09
|200.000,00
|ung ho ms 2026.161 (ha thi yen phuong)
|22-06-2026 08:09:40
|300.000,00
|126D606225YTD07G IBFT LY THANH HUY chuyen tien ung ho MS 2026.163 em quang gia huy
|22-06-2026 08:10:51
|500.000,00
|ung ho ms 2006.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 08:11:49
|50.000,00
|126D60622DESVVA6 ung ho MS 2026.163 ( em Quang Gia Huy)
|22-06-2026 08:21:12
|200.000,00
|CT DEN:126T26610MNUJSDC Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 08:25:01
|500.000,00
|MS2026.161. Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 08:25:12
|200.000,00
|CT DEN:126T26610MU3TNKW Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.161 - C Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 08:32:59
|200.000,00
|CT DEN:126T26610N4DL63J MS 2026.161 BN Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 08:38:37
|100.000,00
|CT DEN:126T26610NBUB9XA MBVCB.14785918785.345512.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Phuong Yen).CT tu 0061001091730 LE THANH XUAN QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 08:40:19
|200.000,00
|ung ho MS 2026.161 - chi Yen Phuong - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|22-06-2026 08:42:13
|30.000,00
|CT DEN:126T26610NGLCCC2 MBVCB.14785966726.376197.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 08:42:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 08:43:08
|30.000,00
|CT DEN:126T26610NHTA51Y MBVCB.14785972873.383818.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 08:43:53
|30.000,00
|CT DEN:126T26610NJT3LPN MBVCB.14785988194.390355.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 08:45:35
|200.000,00
|NGUYEN THI BAC Chuyen tien ung ho chau Quang Gia Huy ma 2026 _163
|22-06-2026 08:48:37
|200.000,00
|126D60622MTGX6KN Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 08:48:56
|50.000,00
|126D60622A4PE9K2 Ung ho MS 2026 161 chi ha thi yen phuong
|22-06-2026 08:49:18
|20.000,00
|CT DEN:126T26610NRY1WBZ MS 2026.151
|22-06-2026 08:53:53
|500.000,00
|CT DEN:126T26610NXZNQKU MBVCB.14786107549.476146.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9949100110 PHAM THANH QUYNH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 08:54:20
|10.000,00
|CT DEN:126T26610NYLJ53Y Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 08:58:39
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy)
|22-06-2026 09:03:39
|200.000,00
|CT DEN:126T26610PAWLUCK Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 09:03:53
|50.000,00
|ung ho MS 2026.163 (ung ho em Quang Gia Huy)
|22-06-2026 09:04:56
|100.000,00
|PHUNG BICH NGA Chuyen tienUng ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 09:05:03
|100.000,00
|CT DEN:126T26610PCRQ0G5 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 09:06:56
|200.000,00
|126D60622A5MFT2G Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 09:07:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 09:08:21
|300.000,00
|CT DEN:126T26610PH3KXS1 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 09:12:03
|50.000,00
|126D60622N46G46P Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha thi yen phuong)
|22-06-2026 09:15:07
|200.000,00
|126D60622V1TL0PW UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-220626-09:15:07 6173ASCB02CXTTTA
|22-06-2026 09:15:17
|100.000,00
|CT DEN:126T26610PS8ULYY Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 09:16:07
|100.000,00
|CT DEN:126T26610PTBYVPH ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 09:20:46
|300.000,00
|CT DEN:126T26610PZH4AYG Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 09:22:10
|50.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 09:22:50
|200.000,00
|126D60622QJQ54D0 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 09:24:24
|500.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 09:24:27
|50.000,00
|CT DEN:126T26610Q4CQVS3 ung ho ms2026.161 Ha Yen Phuong
|22-06-2026 09:26:01
|200.000,00
|126D606228106M5P Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|22-06-2026 09:26:34
|1.000.000,00
|126D60622RTNRB86 DOAN HAI YEN MS2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG
|22-06-2026 09:27:59
|100.000,00
|ung ho ms 2026.162 ( em Truong Thi Tinh)
|22-06-2026 09:29:12
|39.467,00
|126D606221G7Z8KB Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 09:30:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 09:30:48
|100.000,00
|ung ho ms 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 09:32:26
|100.000,00
|CT DEN:126T26610QEWMAN9 PHAM MINH TU chuyen tien ung ho 2026 Ms 162 Truong thi Tinh
|22-06-2026 09:34:42
|100.000,00
|CT DEN:126T26610QHWV0D2 MBVCB.14786647173.836959.ung ho ms 2026.161 ( nguyen thi ha phuong).CT tu 1014173470 HA THU HUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 09:49:22
|200.000,00
|126D60622NW3TFY3 Ung ho Ms 2026 16 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173066704908
|22-06-2026 09:51:29
|100.000,00
|126D60622TDDA8KE ung ho Ms 2026 161 Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 09:58:10
|100.000,00
|126D6062207RWG1G MS 2026.161 chi ha thi yen phuong FT26173653225171
|22-06-2026 10:01:09
|100.000,00
|126D606221PRYQK2 Ung ho ms 2026.161 FT26173801000553
|22-06-2026 10:05:02
|100.000,00
|126D60622FL6W2HC TRAN BICH NGOC ung ho MS 2026.161 FT26173157925608
|22-06-2026 10:06:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 10:13:22
|100.000,00
|ung ho MS 2026.161 c Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 10:14:09
|100.000,00
|CT DEN:126T26610S1ZJ68F Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 10:14:10
|100.000,00
|CT DEN:126T26610S20G07T Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|22-06-2026 10:14:28
|200.000,00
|126D6062231N6E9V Be po pi ung ho MS 2026.161 Ha Thi ayen Phuong FT26173102175165
|22-06-2026 10:16:52
|200.000,00
|CT DEN:126T26610S5L4PRP Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 10:17:10
|200.000,00
|126D606226YLXPVT Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 10:17:30
|100.000,00
|126D606228CNWKKQ Ung ho MS 2026 161 FT26173344081423
|22-06-2026 10:21:03
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.161 (chi ha thi yen phuong)
|22-06-2026 10:21:11
|30.000,00
|CT DEN:126T26610SB9L12X ung ho MS 2026.161. chuc chi Ha Thi Yen Phuong mau chong khoi benh a.
|22-06-2026 10:23:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 10:25:31
|200.000,00
|CT DEN:126T26610SGZWE9B TRAN THI PHUONG MS 2026161 HA THI YEN PHUONG
|22-06-2026 10:26:12
|100.000,00
|CT DEN:126T26610SHWJU62 ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 10:26:20
|200.000,00
|CT DEN:126T26610SJ2PZ3J Vietinbank;114000161718;Ung ho MS2026.161
|22-06-2026 10:40:38
|50.000,00
|CT DEN:126T26610T2YYN0X MBVCB.14787571252.435507.LE VU MAI PHUONG ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1362419486 LE VU MAI PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 10:41:31
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 10:42:12
|200.000,00
|CT DEN:126T26610T50X3F2 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 10:44:17
|300.000,00
|126D60622DZ9ZLR8 Ung ho Ms 2026.161(chi Ha Thi Yen Phuong).mong chi som khoe manh.
|22-06-2026 10:49:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 10:58:48
|200.000,00
|CT DEN:126T26610TSY8B9U MBVCB.14787833781.599129.ung ho MS 2026.161 (chi Phuong).CT tu 1044098801 NGUYEN THI MAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 11:01:30
|50.000,00
|126D60622XCYCEDN Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 11:02:09
|50.000,00
|126D60622D6ADK8R Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|22-06-2026 11:03:22
|100.000,00
|126D60622UMKQXHY Ung ho MS 2026.161 FT26173820064398
|22-06-2026 11:03:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 11:03:58
|20.000,00
|126D60622SDGCHSC Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 11:04:19
|100.000,00
|126D606227FCD6VK Ung ho MS 2026161
|22-06-2026 11:05:00
|300.000,00
|126D60622T7NW1H7 MS.2026.161
|22-06-2026 11:05:33
|100.000,00
|126D60622W0WE4J9 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 11:06:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 11:06:53
|200.000,00
|NGUYEN THI THU HUONG ung ho MS 2026.161 ( Ha T Yen Phuong)
|22-06-2026 11:17:01
|300.000,00
|126D60622PV6Q84P Ms2026161
|22-06-2026 11:21:21
|300.000,00
|126D606221U25MVV Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 11:21:55
|50.000,00
|CT DEN:126T26610UPGVDHZ Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 11:28:50
|200.000,00
|126D60622BHDP6L4 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 11:29:26
|100.000,00
|126D60622BAEJ2BA 134461918420 Ung ho Ms 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong CHUYEN TIEN OQCH000E4YDu MOMO134461918420MOMO
|22-06-2026 11:31:23
|100.000,00
|CT DEN:126T26610V1ZKYJV MBVCB.14788309720.902660.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1815531984 NGUYEN PHUONG MAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 11:34:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 11:38:17
|100.000,00
|CT DEN:126T26610VB3B3F4 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 11:42:58
|50.000,00
|126D60622HAS4AWV Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173920167412
|22-06-2026 11:50:33
|250.000,00
|ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 11:53:55
|50.000,00
|CT DEN:126T26610VXQWHMY Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 11:56:46
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.161
|22-06-2026 12:05:19
|200.000,00
|CT DEN:126T26610WCSX59V NGUYEN THI HUONG GIANG, Ung ho MS 2026.161 , chi Ha Thi Yen Phuong, Hai Phong dang dieu tri BV Viet Duc.
|22-06-2026 12:10:38
|200.000,00
|126D60622064DMW2 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 12:12:06
|100.000,00
|CT DEN:126T26610WMRQCKZ TRAN THI LAN ANH Chuyen tien ung ho MS2026.161 chi h thi yen phuong
|22-06-2026 12:14:41
|100.000,00
|126D60622WWSZU6T Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|22-06-2026 12:16:49
|50.000,00
|126D60622FUHE8EP Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 12:17:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 12:19:29
|200.000,00
|CT DEN:126T26610WXH3C5H Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 12:19:31
|200.000,00
|CT DEN:126T26610WXJEMP4 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 12:23:43
|150.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 12:27:23
|100.000,00
|CT DEN:126T26610X7Y6YAL Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 12:27:49
|200.000,00
|126D60622K2XK98K Ung ho MS 2006.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 12:28:14
|2.000,00
|126D60622YDVK34C Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 12:38:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy)
|22-06-2026 12:42:49
|200.000,00
|126D60622NSZF32W Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 12:45:22
|300.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 12:46:20
|500.000,00
|CT DEN:126T26610XYYYYSJ PHAM THI TRONG chuyen tien mot chut dong vien me con chau Phong . Mong 2 me con som duoc binh yen
|22-06-2026 12:54:32
|100.000,00
|CT DEN:126T26610Y9SK7M2 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 13:00:44
|200.000,00
|126D60622GPZU7UG MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-220626-13:00:44 6173ASCB02CX6GI9
|22-06-2026 13:05:44
|200.000,00
|CT DEN:126T26610YQKRV8Y Vietinbank;114000161718;2026 . 162 Uh chi Nguyen Thi Tinh
|22-06-2026 13:11:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 13:11:49
|100.000,00
|CT DEN:126T26610YYLQV88 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong. Mong 2 me con chi tai qua nan khoi. A Di Da Phat
|22-06-2026 13:15:20
|30.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 13:19:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161
|22-06-2026 13:25:44
|200.000,00
|126D60622UXJSF17 ung ho 2026161 Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 13:26:28
|300.000,00
|ung ho MS 2026.163(em Quang Gia Huy)
|22-06-2026 13:30:09
|200.000,00
|126D606223MM6CJS Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173376493563
|22-06-2026 13:36:58
|200.000,00
|CT DEN:126T26610ZXUCXEW Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 13:39:09
|500.000,00
|MS 2026.163 (Em Quang Gia Huy)
|22-06-2026 13:40:13
|200.000,00
|126D60622V23E8HH Ung ho ma so 2026161-ha thi yen phuong FT26173062968709
|22-06-2026 13:48:18
|100.000,00
|126D6062280ZLDJ7 Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong - NGUYEN LE TRAM ANH chuyen FT26173874070435
|22-06-2026 13:50:51
|100.000,00
|CT DEN:126T266110G58AXH MBVCB.14790051508.986017.MS 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0711000312421 PHAM HUONG GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 13:51:09
|300.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 13:52:47
|100.000,00
|126D60622EY75XL9 Ung ho MS 2026.161 chi ha thi yen phuong FT26173150729881
|22-06-2026 13:54:22
|50.000,00
|CT DEN:126T266110LTPHT4 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh
|22-06-2026 13:56:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|22-06-2026 13:57:30
|100.000,00
|CT DEN:126T266110QXUZXT Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 13:58:25
|100.000,00
|126D60622KSDX2BL Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173284147728
|22-06-2026 14:06:54
|100.000,00
|NGUYEN THI THU THUY chuyen tien ung ho ms 2026.21 (Chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 14:26:47
|200.000,00
|CT DEN:126T266111VLQDME Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh
|22-06-2026 14:30:43
|100.000,00
|126D60622C0SLZ8Z KHUAT VIET CUONG chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 114000161718
|22-06-2026 14:33:42
|500.000,00
|CT DEN:126T2661124RM6Q9 ung ho MS 2026.161 ha thi yen phuong gia dinh SuPi
|22-06-2026 14:35:16
|100.000,00
|ung ho MS 2026.161 (Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 14:35:27
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 14:36:34
|350.000,00
|MS 2026.161 (me Son ung ho c Yen Phuong)
|22-06-2026 14:50:06
|100.000,00
|CT DEN:126T266112SDGY1M Vietinbank;114000161718;VU THI QUE DIU ung ho ma so 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 14:50:31
|200.000,00
|MS 2026.163 (Quang Gia Huy)
|22-06-2026 14:56:25
|200.000,00
|CT DEN:126T2661130R6MY8 MS 2026.162 Nguyen Thi Tinh
|22-06-2026 15:18:33
|50.000,00
|CT DEN:126T266113VZ7S7S ung ho Ms 2026.161 Ha thi yen phuong
|22-06-2026 15:20:13
|200.000,00
|126D60622QP3GJEF IBFT Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 15:22:05
|500.000,00
|126D60622W9HNGPB IBFT Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 15:32:07
|100.000,00
|CT DEN:126T266114DW1BAC Ung ho ma so 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh
|22-06-2026 15:39:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 15:47:07
|500.000,00
|MS 2026.161 ung ho me con c Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 15:48:53
|200.000,00
|CT DEN:126T266115217NLP Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 15:55:34
|200.000,00
|CT DEN:126T266115AV250S Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 15:55:46
|200.000,00
|CT DEN:126T266115B3RHV4 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 16:01:03
|200.000,00
|CT DEN:126T266115J3D1Y8 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 16:01:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 16:10:10
|200.000,00
|CT DEN:126T266115W4BST1 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh
|22-06-2026 16:21:57
|200.000,00
|ung ho MS 2026.161 (Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 16:34:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 16:52:37
|1.000.000,00
|TRAN HONG LY ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 16:53:28
|200.000,00
|ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 17:01:25
|3.000.000,00
|CT DEN:126T266117VTFDM4 ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh
|22-06-2026 17:23:32
|100.000,00
|Ung ho M2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 17:41:40
|100.000,00
|126D60622WMAZLZJ Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 17:54:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi ha thi yen phuong)
|22-06-2026 17:59:01
|200.000,00
|LE THI THANH Chuyen tien ung ho MS 2026 161 ( chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 18:24:36
|300.000,00
|126D606225JLVG6Y IBFT Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 18:24:37
|100.000,00
|ung ho ms 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 18:37:39
|20.000,00
|126D60622E0ER1PZ Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173109551106
|22-06-2026 18:39:05
|1.000.000,00
|126D60622PW3KZDA UNG HO MS 2026.161. CHI HA THI YEN PHUONG-220626-18:39:04 6173ASCB02CSNZAH
|22-06-2026 19:00:40
|300.000,00
|126D606226XSY8TS Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173160374871
|22-06-2026 19:12:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161
|22-06-2026 19:20:02
|150.000,00
|CT DEN:126T26611D8V2346 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 19:21:10
|200.000,00
|Ung ho 2026.163_(em Quang Gia Huy)
|22-06-2026 19:36:48
|200.000,00
|CT DEN:126T26611DWZV38N MBVCB.14795325512.426583.ung ho MS2026.161- chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000405007 BUI THI MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 19:43:14
|1.000.000,00
|CT DEN:126T26611E5GRSFW Vietinbank;114000161718;Ung ho Ms 2026.162 chi Truong Thi Tinh
|22-06-2026 19:47:08
|200.000,00
|126D60622XJNGQHD ung ho ms 2026 161
|22-06-2026 19:50:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy)
|22-06-2026 19:58:17
|100.000,00
|CT DEN:126T26611ERD3STD Vietinbank;114000161718;VO THI HONG THUY chuyen tien ung ho MS2026.161 ung ho chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 20:05:52
|13.094,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 20:31:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|22-06-2026 20:40:56
|500.000,00
|CT DEN:126T26611GDPTQV7 MBVCB.14796372558.117096.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 1035691989 NGUYEN THI HAO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 20:42:35
|300.000,00
|126D60622QEBH7TV Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173087342042
|22-06-2026 20:49:51
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.163 ( em quang gia huy )
|22-06-2026 21:08:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 21:11:16
|50.000,00
|CT DEN:126T26611HKRFNLC Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 21:19:13
|300.000,00
|NGUYEN DUC THU Chuyen tien Ung ho MS 2026.162 (Truong Thi Tinh)
|22-06-2026 21:31:22
|300.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 21:31:44
|100.000,00
|CT DEN:126T26611JCSS1CK MBVCB.14797099410.592504.Ung ho MS 2026.161 (chi ha thi yen phuong).CT tu 2974791830 DANG DINH SY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-06-2026 21:41:07
|100.000,00
|126D606229VVY86C UNG HO MS 2026.161 HA THI YEN PHUONG-220626-21:41:07 6173ASCB02C9JZJV
|22-06-2026 21:55:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.161
|22-06-2026 22:05:27
|100.000,00
|CT DEN:126T26611KPAENJN Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|22-06-2026 22:07:24
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy)
|22-06-2026 22:22:27
|48.000,00
|CT DEN:126T26611LBRZ2M0 Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy
|22-06-2026 22:42:48
|100.000,00
|uh ms 2026.161
|22-06-2026 22:50:40
|100.000,00
|126D606227WWM458 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26174737247057
|22-06-2026 22:55:07
|100.000,00
|126D606226Q07ZDY UH MS2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26174620071736
|22-06-2026 23:28:03
|200.000,00
|126D606225VLQA2R Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy-220626-23:28:03 6173ASCB02C9WF4Z
|23-06-2026 01:20:35
|100.000,00
|ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong; thoi gian GD:22/06/2026 23:30:37
|23-06-2026 01:27:45
|200.000,00
|134542865219-0983601845-Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam; thoi gian GD:22/06/2026 23:43:37
|23-06-2026 01:34:27
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong); thoi gian GD:22/06/2026 23:57:57
|23-06-2026 01:43:47
|100.000,00
|126D60623AL4LB18 134544848265 Ung ho MS 2026161 CHUYEN TIEN OQCH000E7VtT MOMO134544848265MOMO; thoi gian GD:23/06/2026 00:20:57
|23-06-2026 01:50:37
|100.000,00
|126D60623YGG4LSP NGUYEN DUY HAI chuyen tien ung ho MS 2026161 chi ha thi yen phuong; thoi gian GD:23/06/2026 00:43:41
|23-06-2026 01:50:38
|100.000,00
|126D60623GM88UUM NHAN NGOC VAN CHUYEN KHOAN UNG HO 2026. 163 EM QUANG GIA HUY-230626-00:43:47 6174ASCB02C9G75D; thoi gian GD:23/06/2026 00:43:47
|23-06-2026 03:25:30
|99.000,00
|126D606239BAP7SC Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26174207936039
|23-06-2026 03:27:56
|90.000,00
|126D60623ZJLFHQ5 Ung ho MS2026161
|23-06-2026 05:23:41
|100.000,00
|CT DEN:126T26613QMLVSPH Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh
|23-06-2026 05:48:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|23-06-2026 05:51:20
|100.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tienUng ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)
|23-06-2026 07:45:41
|100.000,00
|CT DEN:126T2661287J4MAU Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 08:02:00
|100.000,00
|CT DEN:126T266128V2MS88 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|23-06-2026 08:03:44
|200.000,00
|ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|23-06-2026 08:16:04
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.164 Bui Thi Mo
|23-06-2026 08:39:02
|100.000,00
|126D60623XPBMQVQ Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 08:41:21
|100.000,00
|CT DEN:126T26612AD1JFZ5 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|23-06-2026 08:41:26
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|23-06-2026 09:07:22
|100.000,00
|CT DEN:126T26612BDDJV4D Ung ho MS 2026.164 Bui Thi Mo
|23-06-2026 09:08:05
|50.000,00
|126D606239AJWM1P Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 09:14:39
|50.000,00
|CT DEN:126T26612BP0Y707 MBVCB.14800650230.131237.Ung ho MS 2026. 161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1040231267 HOANG THI GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-06-2026 09:23:32
|50.000,00
|CT DEN:126T26612C0RZQ82 ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 09:38:05
|200.000,00
|126D60623975VDDG Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 09:41:01
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|23-06-2026 10:24:43
|100.000,00
|126D60623M16ZBLG Ung ho MS 2026.162. Nguyen Thi Tinh FT26174403890143
|23-06-2026 10:26:05
|50.000,00
|CT DEN:126T26612EFBY7L9 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong Chuc Chi Mau Khoe
|23-06-2026 10:45:43
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.164(Bui Thi Mo)
|23-06-2026 10:49:25
|100.000,00
|CT DEN:126T26612FC5XQFG MBVCB.14801873075.937614.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1043789870 NGO VAN THAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-06-2026 10:51:36
|50.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 10:56:39
|300.000,00
|CT DEN:126T26612FMQKCUU ung ho ms 2026.164 bui thi mo
|23-06-2026 11:08:06
|50.000,00
|CT DEN:126T26612G2U8UPT Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 11:19:42
|50.000,00
|CT DEN:126T26612GJ59MLV Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.164
|23-06-2026 11:30:41
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.164 bui thi mo. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|23-06-2026 11:30:43
|200.000,00
|CT DEN:126T26612GYPX9L7 Vietinbank;114000161718;Ung ho 2026.164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 11:42:34
|200.000,00
|126D60623ZHQKGUC Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh
|23-06-2026 12:01:57
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.164 (chi bui thi mo )
|23-06-2026 12:05:08
|100.000,00
|CT DEN:126T26612JA5K3EQ MBVCB.14802964445.618542.MS 2026. 161.CT tu 1030905469 LE PHUONG DUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-06-2026 12:14:37
|80.000,00
|126D606231KTEFE1 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26174606040824
|23-06-2026 12:17:57
|200.000,00
|CT DEN:126T26612JT2RJ8W Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|23-06-2026 12:30:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161
|23-06-2026 12:43:07
|200.000,00
|126D60623LK4JZEC VU KIEU LIEN ung ho MS 2026161
|23-06-2026 13:04:48
|100.000,00
|126D606231WHEN75 VU PHUONG THANH ung ho MS 2026 162 c Nguyen Thi Tinh
|23-06-2026 13:06:14
|200.000,00
|CT DEN:126T26612LNU98BJ MBVCB.14803717334.082147.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011004120967 PHAM THI THU HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-06-2026 13:16:41
|150.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 13:28:40
|500.000,00
|CT DEN:126T26612MJFK56P MBVCB.14803947900.215673.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-06-2026 13:40:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 13:47:08
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|23-06-2026 13:48:54
|50.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 13:49:57
|50.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh
|23-06-2026 13:50:34
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|23-06-2026 13:51:06
|50.000,00
|Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|23-06-2026 13:53:03
|100.000,00
|126D606235NDHQ43 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 13:54:48
|100.000,00
|CT DEN:126T26612NJZJHXS ung ho ms 2026.164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 13:57:35
|200.000,00
|CT DEN:126T26612NNMUQD3 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|23-06-2026 14:14:14
|50.000,00
|CT DEN:126T26612PAMLXF8 MBVCB.14804406912.496777.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-06-2026 14:40:12
|200.000,00
|CT DEN:126T26612QAXZ7CD Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 14:41:26
|200.000,00
|CT DEN:126T26612QCK05MH Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|23-06-2026 14:42:22
|200.000,00
|126D60623XYLP5JE Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174498108000
|23-06-2026 14:44:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh)
|23-06-2026 14:49:43
|200.000,00
|TRAN NGUYET ANH UH ms 2026.161 Ha Thi Yen Phuong
|23-06-2026 15:12:01
|200.000,00
|CT DEN:126T26612RJXWKR9 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 15:24:23
|100.000,00
|ung ho chi ha thi yen phuong
|23-06-2026 15:39:01
|100.000,00
|CT DEN:126T26612SLL3EWC Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|23-06-2026 15:43:38
|20.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo)
|23-06-2026 15:45:57
|300.000,00
|Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh
|23-06-2026 16:04:52
|200.000,00
|CT DEN:126T26612TLQYBE3 MBVCB.14805730114.323110.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-06-2026 16:16:46
|100.000,00
|CT DEN:126T26612U2F9VKG Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 16:29:37
|500.000,00
|CT DEN:126T26612UKEHBY8 gui con Hoang Ngoc Han. ms 2026.159. chuc con khoe manh , benh tat tieu tru
|23-06-2026 16:42:09
|100.000,00
|126D60623T6J259M ung ho MS 2026164 BUI THI MO
|23-06-2026 17:08:55
|3.000.000,00
|CT DEN:126T26612W3AQLSA CTY CP GP KET CAU-XD QUANG MINH UNG HO MS 2026.163(EM QUANGGIA HUY )
|23-06-2026 17:30:03
|50.000,00
|CT DEN:126T26612WX7QTKY MS 2026.164
|23-06-2026 17:56:34
|100.000,00
|CT DEN:126T26612XY84YLK MBVCB.14807552820.519453.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-06-2026 17:59:49
|10.000,00
|CT DEN:126T26612Y2HWXJA Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 18:13:06
|2.000,00
|CT DEN:126T26612YL2KFJV PHAM THANH THAO Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 18:16:30
|2.000,00
|CT DEN:126T26612YQK1JR9 pham Thanh Thao Ung ho MS 2026.163 em QuangGia Huy
|23-06-2026 18:20:49
|2.000,00
|CT DEN:126T26612YW99VBM PHAM THANH THAO Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh
|23-06-2026 18:23:24
|2.000,00
|CT DEN:126T26612YZP9L73 PHAM THANH THAO Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy
|23-06-2026 18:26:32
|2.000,00
|CT DEN:126T26612Z3TVZVN PHAM THANH THAO Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han
|23-06-2026 18:32:13
|2.000,00
|CT DEN:126T26612ZBAQPQW PHAM THANH THAO Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi
|23-06-2026 18:34:53
|2.000,00
|CT DEN:126T26612ZEUZ15T PHAM THANH THAO Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|23-06-2026 18:36:03
|2.000,00
|CT DEN:126T26612ZGCW7XZ PHAM THANH THAO Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen
|23-06-2026 18:37:23
|2.000,00
|CT DEN:126T26612ZJ4QL0A PHAM THANH THAO Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam
|23-06-2026 18:41:00
|200.000,00
|126D60623WAUVR9M NGUYEN THUY HONG ung ho MS 2026.161 FT26174068493406
|23-06-2026 18:44:34
|25.000,00
|126D60623Q0JYRSN Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26174608584619
|23-06-2026 18:50:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 19:29:58
|200.000,00
|CT DEN:126T266131KL0060 Vietinbank;114000161718;QUACH THI LUYEN ung ho ms 2026161 ha thi yen phuong
|23-06-2026 19:32:45
|200.000,00
|CT DEN:126T266131P8XHS1 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy
|23-06-2026 19:34:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.194 (chi Bui Thi Mo)
|23-06-2026 19:45:10
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2661325NL189 MBVCB.14809483822.788747.giup MS 2026 163 ( e Quang Gia Huy).CT tu 0071000658204 TRAN THI KIM NHAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-06-2026 20:27:16
|100.000,00
|126D606231228VUR UNG HO MS 2026.161
|23-06-2026 20:36:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo
|23-06-2026 20:38:28
|100.000,00
|ung ho ms 2026.162( truong thi tinh)
|23-06-2026 20:42:10
|300.000,00
|126D6062359X1D1L&nb