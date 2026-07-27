Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1kCYTSSBU.Ung ho chi Ha Thi Yen Phuong MS 2026.161 FT26173707848880.20260621.224106.8219331319.NGUYEN THI THUY DUONG.970407

21/06/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212240442026yc6d329623.5387.74610.224044

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYTSWH3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173036605304.20260621.224013.8989270717.LE THI MY HANH.970407

21/06/2026 15.000,00 MBVCB.14783421929.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062122381620267kmj325788.5387.69686.223816

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783402619.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062122342920269v8o319606.5189.60422.223428

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14783390207.Ung ho chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451001733546 DO NGOC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 1.000.000,00 HOANG BAO NHI chuyen tien ung ho ms 2026161 c ha thi Yen Phuong#SP#02009704220621223308202652RR257598.5387.57688.223308

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYT2A5D.DANG THI THUY UH MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173900290789.20260621.223242.19033865465021.VND-TGTT-DANG THI THUY.970407

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220621223144202619YV517040.5388.55068.223144

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206212230492026WHQG332265.5389.51852.223049

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212230332026w243313093.5388.51524.223034

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14783359816.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1032607582 LE THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062122295520265XO8245788.5189.49697.222955

21/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.161#SP#020097040506212229392026AZ7S088607.5390.49295.222939

21/06/2026 15.000,00 MBVCB.14783348735.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783335291.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYT164D.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173767425962.20260621.222349.19028938661025.VND-TGTT-DUONG THI THAO.970407

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783296725.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011004229586 NGUYEN THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14783285401.ung ho ms 2026.161 ha thi yen phuong.CT tu 0031000143816 BUI THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1aWF9IXFJ.MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.221907.21358253.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14783270545.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001928797 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1iJ7MMHJQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.221813.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14783241353.ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1028609129 VO VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206212215352026P7TT306225.5389.12762.221534

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212213012026jnjr281475.5390.4615.221301

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783224320.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 1.000.000,00 6172IBT1kCYTWCEV.Nha Zinzon gui ung ho MS 2026.161 - chi Ha Thi Yen Phuong FT26173847610940.20260621.221208.19036502774013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC HA.970407

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYTQFCE.TRUONG THI YEN NHI chuyen ung ho MS 2026.161 FT26173206087476.20260621.221057.688123.TRUONG THI YEN NHI.970407

21/06/2026 1.000.000,00 6172IBT1iJ7MM19T.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.221017.96365.LAM THI PHUONG HOA.970432

21/06/2026 500.000,00 6172TPBVI2B98GZ2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.220856.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423

21/06/2026 1.000.000,00 6172IBT1iJ7MVXBB.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260621.220822.96365.LAM THI PHUONG HOA.970432

21/06/2026 20.000,00 6172IBT1iJ7MV3SH.Ung ho MS 2026-161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.220756.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

21/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212201292026iok8257275.5388.68811.220129

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14783121333.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.161 - chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506212201072026OOAO035717.5189.68121.220107

21/06/2026 200.000,00 DOAN THI YEN UH 2026.161 chi Ha ThiYen Phuong#SP#020097042206212200212026K56C611222.5390.65651.220022

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783096325.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.162#SP#02009704050621215837202655ZA030081.5389.59449.215837

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212157072026h8hq247653.5389.55085.215707

21/06/2026 10.000,00 MBVCB.14783068823.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYL33PH.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173028037209.20260621.215452.13320675616012.VND-TGTT-DANG THI THANH TAM.970407

21/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506212154522026DSRC021339.5388.47213.215452

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062121531920263WAM112274.5389.42057.215319

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212152592026xh0j238286.5390.39995.215258

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062121492220269YA0175819.5389.28279.214923

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYLFUAN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173979622826.20260621.214911.19025078033030.VND-TCCD PFS-TRAN THI THU PHUONG.970407

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14782984309.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000247249 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYLFWSZ.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173702911518.20260621.214749.1203846868.HA THI TUYET.970407

21/06/2026 250.000,00 MBVCB.14782969791.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206212146542026FBHU128303.5387.19040.214654

21/06/2026 55.000,00 6172ASCB02CVKTUE.NGUYEN HUONG UNG HO MS 2026 145 EM VANG VIET HUNG-210626-21:46:51 6172ASCB02CVKTUE.20260621.214651.6174437.NGUYEN THI LAN HUONG.970416

21/06/2026 250.000,00 MBVCB.14782966688.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYLT12I.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173240350187.20260621.214420.111997111997.BUI THI THU THAO.970407

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYLL31N.Ung ho MS 2026 .161 chi Ha yen phuong FT26173220988054.20260621.214334.19031130342012.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HA.970407

21/06/2026 100.000,00 OL_2091568662_260621_CH_ENPfMaYIOR Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062121410020263vnd209054.5389.96623.214100

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1d187TAJE.Ung ho MS 2026161.20260621.213932.970422Ud72e53000000000469048.MBBANK IBFT.970422

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYLZA2C.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173376089107.20260621.213520.19034169623018.VND-TGTT-PHAM THI QUYNH NHU.970407

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14782822021.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004194673 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1iJ7M9MV3.UNG HO MS2026161.20260621.213215.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432

21/06/2026 500.000,00 6172SGTTH21SGW66.IBFT Ung ho MS 2026162 Truong thi Tinh.20260621.213159.050013638230.SACOMBANK.970403

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806212131312026s8ee183433.5390.58411.213131

21/06/2026 50.000,00 Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206212129552026MRCU544866.5387.51244.212955

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1iJ7M2K8N.Ung ho Ms 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.212635.131232969.LUONG HAI YEN.970432

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14782720745.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451000210208 TRAN HOANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14782701358.Ung ho MS 2026.161( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212119012026gfe8146269.5189.992.211901

21/06/2026 2.000.000,00 6172IBT1bJMCM9R8.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Truong Thi Tinh MS 2026 - 162.20260621.211818.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14782605090.ung ho MS 2026.161 ( c Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806212114102026g55n131258.5390.78969.211410

21/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062121110120268Y0R630467.5389.63928.211101

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14782528711.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0731000813515 GIAP THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYLB1RL.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173260151778.20260621.210759.19028671230011.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG LAN.970407

21/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506212107432026VCAD080158.5189.49185.210743

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14782484602.UNG HO MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0451000303216 DUONG THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1fJ1KZE1V.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.210021.0936845115.HOANG LE QUYEN.970431

21/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212059062026ubte082661.5189.6244.205906

21/06/2026 500.000,00 6172ASCB02CVUE2G.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-20:55:35 6172ASCB02CVUE2G.20260621.205535.44445767.MAC TRONG DINH.970416

21/06/2026 20.000,00 6172MSCBD24HZ4DZ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Truong Thi Tinh ms 2026162.20260621.205337.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212052542026489c062332.5189.74477.205254

21/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097040506212052252026TQ7E023897.5189.71771.205225

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212052072026mxky059778.5390.70506.205207

21/06/2026 100.000,00 6172SGTTH21SWES8.IBFT Ung ho 2026162 truong thi tinh.20260621.205040.050042843617.SACOMBANK.970403

21/06/2026 3.000.000,00 MBVCB.14782219846.GiadinhBaKhue ung ho MS 2026. 161 (chiHaThiYenPhuong).CT tu 0071001012327 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 10.000,00 MBVCB.14782184676.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 10.000,00 6172IBT1kCYLV95G.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho MS 2026.162. chi Truong Thi Tinh FT26173295800205.20260621.204428.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407

21/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212044152026hneh033317.5390.30054.204415

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1d187ZI1P.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.204218.970422Q8de393000000000d35814.MBBANK IBFT.970422

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong, ma GD 100000149876806#SP#020097044906212042162026Z264663260.5390.18785.204215

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYLDU23.PHAM DUC THINH chuyen uh 2026.161 FT26173558030455.20260621.204208.19033959299011.VND-TGTT-PHAM DUC THINH.970407

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14782116329.VU THI HIEN chuyen tien ung ho Ha thi Yen Phuong .CT tu 0211000669669 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14782115442.SAM & NOEL ung ho ms 2026.161 ( ha thi yen Phuong ) .CT tu 1017639225 TRUONG QUOC DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172ASCB02CV4QBJ.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-20:40:11 6172ASCB02CV4QBJ.20260621.204011.29741547.TRAN MINH Y.970416

21/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14782069601.Ba DONG THI NGAN ung ho ms 2026.161 ( ha thi yen Phuong ) .CT tu 1017639225 TRUONG QUOC DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.162 nguyen thi tinh#SP#020097048806212038172026u8i8012697.5390.96966.203817

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYLSQXC.MS 2026.161 ha thi yen phuong FT26173020752394.20260621.203812.3839888888.PHAM THI HUE.970407

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYL9RT2.Ung ho MS 2026.161 FT26173719079500.20260621.203802.19027339047010.VND-TGTT-TRUONG THI KIM TUYEN.970407

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206212034512026Z6AL106087.5390.78592.203450

21/06/2026 200.000,00 6172TPBVI2B9A6P8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.203237.00109575003.DANG THAI HUYEN.970423

21/06/2026 10.000,00 6172MSCBD24H8ZTD.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260621.203208.0029955868888.LE MINH HA.970422

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14781849862.TRAN THI QUYNH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0161000786438 TRAN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14781789776.NGUYEN THI PHONG chuyen tien ung ho Ms 2026.162 chi Truong thi Tinh.CT tu 0281000283719 NGUYEN THI PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172MCOBQ2QI86WR.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.201827.02001016948672.VU THI THU HUONG.970426

21/06/2026 400.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970405062120162020262GEO077474.5390.74855.201620

21/06/2026 10.000,00 6172MSCBD24H11FD.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260621.201530.0029955868888.LE MINH HA.970422

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14781711230.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212015042026g67i929308.5388.67726.201503

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYHRTKM.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173557930105.20260621.201500.796869666666.PHI THI THU HIEN.970407

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1d187EKMJ.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260621.201401.97042292Vea9e33000000000f35428.MBBANK IBFT.970422

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206212013112026R5K5166746.5388.58066.201312

21/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506212011332026vzVz579539.5390.48038.201133

21/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506212011092026XZYZ055584.5189.45815.201108

21/06/2026 100.000,00 6172NAMAA2J73EQT.Ung ho ms 2026.162 chi Truong Thi Tinh.20260621.200947.984410022.TRAN THU HANG.970428

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1aWF9C3TJ.ung ho ms 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.200932.60100014117891.HA THI HAI DUYEN.970440

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062120083720263DVE911090.5387.32034.200838

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062120082320267ic8904963.5189.30342.200823

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206212006592026LFTC180574.5388.21674.200659

21/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506212006532026ZN3R037743.5389.21328.200653

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220621200626202647QA314965.5189.18932.200627

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14781511150.ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9849678989 PHAM THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 6172ASCB02CVJKAL.UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN-210626-20:01:50 6172ASCB02CVJKAL.20260621.200150.1847577.PHAM MINH LIEN.970416

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong, ma GD 100000149856008#SP#020097044906211957112026U8ZG310999.5389.66287.195711

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CVCNQ9.UNG HO MS 2026.160 CHI DANG THI THUY-210626-19:55:58 6172ASCB02CVCNQ9.20260621.195559.1847577.PHAM MINH LIEN.970416

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYHZ3NA.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173247840038.20260621.195539.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CVCXC3.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-19:53:53 6172ASCB02CVCXC3.20260621.195353.1847577.PHAM MINH LIEN.970416

21/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097040506211952162026LWTF075433.5390.38113.195216

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1iJ7VLT4G.UH MS 2026161.20260621.195214.0908868357.TRAN KIM YEN.970432

21/06/2026 300.000,00 6172SHBAA2J798J3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.194833.0928822882.TRINH THU TRANG.970443

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CVMPWD.UNG HO MS 2026.162 CHI TRUONG THI TINH-210626-19:48:13 6172ASCB02CVMPWD.20260621.194813.1847577.PHAM MINH LIEN.970416

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14781255747.PHAM THI THANH MAI chuyen tien ung ho MS 2026161 chi Ha thi yen Phuong.CT tu 0031000124378 PHAM THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1kCYHKM86.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173990399038.20260621.194530.9985956363.NGUYEN THI NGOC CHAM.970407

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYH7D8A.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26173091090674.20260621.194231.19021863449888.VND-TGTT-DO THUY LAN.970407

21/06/2026 1.000.000,00 6172SHBAA2J7SNRF.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.194213.8888228888.TA THU HUONG.970443

21/06/2026 50.000,00 6172VNIB02CV89YB.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.194153.797943.NGUYEN THIEN ANH DUY.970441

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14781089829.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14781069965.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071000994195 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYH4EVM.UH MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173908473701.20260621.193529.19020984566011.VND-TGTT-VU THI NGOC DIEP .970407

21/06/2026 100.000,00 6172VNIB02CVC6EE.Ung ho MS 2026.161 ( Ha Thi Yen Phuong).20260621.193438.025704060334863.VU THUY PHUONG.970441

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14781036678.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011000559349 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172MCOBQ2QI8TWR.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.192730.03101016934817.NGUYEN HONG PHUONG.970426

21/06/2026 50.000,00 6172MCOBQ2QIMC52.Ung ho ms2026.161 ha thi yen phuong.20260621.192708.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14780926178.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYHYM41.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173270180045.20260621.192613.13824800721018.VND-TGTT-NGUYEN HONG ANH.970407

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211922372026H0GV473339.5387.66178.192238

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14780829000.UnghoMS 2026.161( chi Ha Yen Phuong.CT tu 0021000469274 CAO THI LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYH832C.MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong me chau Phong FT26173098066762.20260621.191941.532366668888.NGUYEN THI OANH.970407

21/06/2026 100.000,00 MS.2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211919312026xsan720115.5390.47456.191931

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYH86PR.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173010040154.20260621.191915.19031355840666.VND-TGTT-TRUONG QUYNH LE.970407

21/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211918592026CVK3026719.5388.43929.191859

21/06/2026 10.000,00 6172TPBVI2B92SSG.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.191723.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14780751783.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0551000253334 KIEU LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14780757968.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0011002138527 NGUYEN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14780754595.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 0501000029173 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14780721826.ung ho chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000394666 NGUYEN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211914072026r771698101.5390.14742.191408

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1d187AR4B.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.191355.97042292K826944000000000ae7663.MBBANK IBFT.970422

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1kCYHV7WE.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173252287223.20260621.191104.19021197658027.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CV1F5B.UNG HO MS 2026.161 HA THI YEN PHUONG-210626-19:10:43 6172ASCB02CV1F5B.20260621.191043.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14780597228.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011003993567 VU THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYHSRUG.Ung ho MS 2026.161 FT26173980115304.20260621.190643.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

21/06/2026 63.376,00 MBVCB.14780571400.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MS 2026.162#SP#020097042206211903242026B0G4946825.5387.49772.190325

21/06/2026 200.000,00 6172VNIB02CVB2AL.Ung ho ms 2026161 chi ha thi yn phuong.20260621.185701.280818888.NGUYEN THI NGOC LAN.970441

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14780319487.ung ho MS 2026.161 ( Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MS 2026.161#SP#020097042206211852102026S6RI342131.5388.80054.185210

21/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS.2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097040506211849202026CE3H076052.5389.62101.184920

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CVLPXQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-18:49:10 6172ASCB02CVLPXQ.20260621.184910.34899067.TRUONG THI HUONG.970416

21/06/2026 10.000,00 6172IBT1kCYZNAKX.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173278347650.20260621.184545.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14780182356.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1034686471 NGUYEN NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211844072026OVVP047800.5389.28819.184407

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211843562026DQ9R564730.5189.27389.184355

21/06/2026 300.000,00 6172SGTTH21S8EGD.IBFT Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.184217.066511487658.SACOMBANK.970403

21/06/2026 200.000,00 6172TPBVI2BSPR5I.Ung ho MS2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.184052.02199658802.NGUYEN THI CHAU QUYNH.970423

21/06/2026 100.000,00 6172MCOBQ2QIM2I8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.184031.80000808760.DUONG THI THU HA.970426

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYZXS4Q.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173324126068.20260621.184009.19036549127016.PHAN MINH ANH.970407

21/06/2026 150.000,00 6172IBT1kCYZFIPS.PHAM VAN XUAN chuyen tien uh MS 2026.161 chi ha thi yen phuong FT26173480397620.20260621.183546.19074408836012.VND-TGTT-PHAM VAN XUAN.970407

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYZH676.2026.161 nguyen thi tra-chuc gia dinh chau Ha phong binh an FT26173758560203.20260621.182934.19034193522011.VND-TGTT-NGUYEN THI TRA.970407

21/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062118264320263ao7491267.5390.18349.182642

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14779841727.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211824312026IAV4040408.5389.4735.182431

21/06/2026 500.000,00 6172TPBVI2BS74EK.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.182407.10000866662.NGUYEN THI THANH TRINH.970423

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970422062118235120269LJL296169.5189.1386.182351

21/06/2026 300.000,00 6172TPBVI2BS7ZDL.ung ho ms 2026161 (chi ha thi yen phuong).20260621.182339.00252432001.QUACH VIET ANH.970423

21/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134380685031.20260621.134380685031-0367999187_ung ho MS 2026162chi Nguyen Thi Tinh

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211821392026bw6y469255.5189.89066.182139

21/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062118200020267zyd462096.5390.78554.182001

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970422062118194520261BPX820497.5389.76760.181945

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211819202026IGA1376808.5390.75069.181920

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1iJ7VYW7Q.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.181852.6669921.TRAN THANH THUY.970432

21/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506211815272026WsTj994703.5388.49990.181527

21/06/2026 500.000,00 6172TPBVI2BS6HAP.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.181318.00160612211.NGUYEN PHONG LAN.970423

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14779569316.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021001832993 DANG THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14779532987.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYZ495A.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173706932328.20260621.180848.19032344229015.VND-TGTT-LE THI NHU ANH.970407

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYZB69A.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173605937419.20260621.180740.19036945575013.VND-TGTT-VU THI MINH HAI.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14779360720.NGUYEN TRONG SON chuyen tien.CT tu 3966198189 NGUYEN TRONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.159 Hoang Ngoc Han#SP#020097042206211759232026FWP6857398.5387.52509.175923

21/06/2026 1.000.000,00 6172SGTTH21S1UI6.IBFT Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.175717.040038776837.SACOMBANK.970403

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYZU2P1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173128301583.20260621.175704.19033947400017.VND-TGTT-NGUYEN THU HIEN.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14779302532.UNG HO MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14779270730.UNG HO MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1d187PHRG.Sontk ungho MS 2026 159 e Han.20260621.175428.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14779226063.UNG HO MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1d187P7AJ.Sontk ungho MS 2026 161 c Phuong.20260621.175213.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14779215790.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071001097365 VU THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970405062117511420260GZB057211.5189.1178.175114

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062117510020266i8e329035.5389.99621.175100

21/06/2026 500.000,00 6172TPBVI2BSIIWT.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.174242.02616362701.NGUYEN THI AI LINH.970423

21/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211740272026DJND095261.5389.32265.174027

21/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134374610422.20260621.134374610422-0932068113_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

21/06/2026 48.000,00 6172IBT1iJ7VVCNI.ung ho MS 2026 159 Hoang ngoc Han.20260621.173810.221194241.VU THI HUE.970432

21/06/2026 363.000,00 6172IBT1kCYZWJPV.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173006291825.20260621.172914.19035283633011.VND-TGTT-TA THI THU UYEN.970407

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14778784826.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1025642159 NGUYEN TRAN KHANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 15.000,00 MBVCB.14778746686.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 40.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970405062117263720267QSD014536.5388.44371.172637

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211726282026EGG2547221.5389.42901.172628

21/06/2026 100.000,00 6172SGTTH21SAM91.IBFT TRAN THI VIEN chuyen tien ung ho ms 2026161 Ha Thi yen Nhi.20260621.172609.040092713387.SACOMBANK.970403

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14778629281.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9906268804 PHAM VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 6172VNIB02CKIVGK.Ung ho Ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.171808.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY6TW3H.Ung ho MS 2026 161 Ha Thi Yen Phuong FT26173901056296.20260621.171225.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407

21/06/2026 200.000,00 6172TPBVI2BSHHLK.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.170837.03615126301.DO THI HUYEN TRANG.970423

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY66DP4.MS 2026.161 FT26173415093391.20260621.170301.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY6EXCD.MS 2026.162 FT26173103596104.20260621.170211.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407

21/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.161#SP#02009704220621170037202649EW963794.5389.84980.170038

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCY6KAZ6.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173105605361.20260621.165847.9902468625.NGUYEN MINH QUAN.970407

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCY6AACM.MS 2026.161 FT26173723352601.20260621.165102.19038408143010.VND-TGTT-VU THU HUYEN.970407

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14778092461.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9916148368 MAI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14778063735.ung ho ms 2016.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 10.000,00 6172ICBVC2Y4X71P.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260621.164649.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415

21/06/2026 50.000,00 ung ho chi Tinh MS2026.162#SP#020097042206211645372026ZIPG859953.5390.96148.164538

21/06/2026 100.000,00 6172VNIB02CK974K.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UHMS 2026 162 Nguyen thi kinh Tinh.20260621.164224.384705798.TRAN VAN BINH.970441

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14777945913.nguyen thi huong tram ung ho ms 2026.162 chi truong thi tinh.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14777930449.Ung ho MS 2026.161.CT tu 1017066403 PHUNG MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#02009704220621163702202660FV968286.5189.46054.163703

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCY68N34.TRAN ANH TUAN Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173522627303.20260621.163331.8869917062.TRAN ANH TUAN.970407

21/06/2026 300.000,00 6172TPBVI2BS9H5Z.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.163325.00045237002.NGUYEN THI CAM ANH.970423

21/06/2026 20.000,00 6172IBT1kCY68JL8.ung ho chi Ha Phuong FT26173803099924.20260621.163055.19035022801014.VND-TGTT-BUI DUC LOI.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14777780225.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0351001065841 HA TRUNG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCY6I988.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173087381351.20260621.162820.7816314159.TRAN TRONG THANH.970407

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14777766361.Ung ho MS 2026.162 (Truong Thi Tinh).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 150.000,00 NGUYEN TIEN DAT chuyen tien. Ung ho MS 2026.161 chi ha thi yen phuong#SP#02009704220621162626202684A0782909.5387.85871.162626

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211626082026LHVD652250.5387.85154.162608

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220621162339202624ZR517163.5387.71306.162339

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211622362026ZQS2214745.5389.66028.162236

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14777683510.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1040057803 CHU LE MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14777681583.giup MS 2026.161 (Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134364938974.20260621.134364938974-0345797737_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

21/06/2026 150.000,00 ung ho ms 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970422062116194820260LFJ640654.5387.51058.161949

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14777647306.MS 2026.161-cau mong chi Ha Thi Yen Phuong mau chong hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY6SIR1.Mong chi Phuong ms 2026.161 mau khoe som binh phuc a FT26173091418260.20260621.161657.19036182810016.VND-TGTT-NGUYEN VIET SON.970407

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14777608822.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071003894314 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211615032026YDSQ238022.5390.25672.161504

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14777572656.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071003858741 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14777564067.ung ho MS 2026.161 (Ha Phuong).CT tu 0011000411069 NGUYEN THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1fJ1KCF74.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.161311.989222887.TRAN LAM THAO LUAT.970406

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1iJ7DXTKB.ZP261720422477 Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy.20260621.161305.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MY XUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970405062116124220269OAT028421.5388.11975.161242

21/06/2026 50.000,00 O5CH7JNSCTKA-Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211612182026GRZX245427.5389.10526.161218

21/06/2026 15.000,00 6172IBT1iJ7DXELB.chau HA TUNG tu thien.20260621.161152.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

21/06/2026 50.000,00 O5CH7JNSD1M3-Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970422062116113020269D6T277225.5388.5883.161130

21/06/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220621161050202634F0801486.5387.2801.161049

21/06/2026 150.000,00 Ung ho Ms 2026162 chi Truong thi tinh#SP#020097042206211606572026LTM6214403.5388.82653.160656

21/06/2026 200.000,00 gui ms 2026162#SP#020097042206211603542026MWNP706130.5390.66162.160354

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCY6JNRZ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173861430040.20260621.160343.7595599999.NGUYEN THI MAI HUONG.970407

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1iJ7D37PR.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 162 TRUONG THI TINH.20260621.160234.247529918.LE THI HOA.970432

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14777400228.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0911000022054 LE THIEU HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1iJ7D3P2E.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.160043.10889999999.HOANG THU HANG.970432

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCY6WAMX.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173200786964.20260621.155919.19033126679013.VND-TGTT-VU NGOC ANH.970407

21/06/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.161 chi HA THI YEN PHUONG#SP#020097040506211558242026N21M064194.5189.36720.155824

21/06/2026 1.000.000,00 6172IBT1kCY6QECB.0011002643148 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173608083284.20260621.155633.19029464439012.VND-TGTT-NGUYEN LINH PHUONG.970407

21/06/2026 1.000.000,00 6172IBT1kCY6QCHL.Nguyen Tuyet Nga UH MA SO 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173500996515.20260621.155450.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062115484020261GQ8624061.5387.88526.154840

21/06/2026 20.000,00 MBVCB.14777216396.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 800.000,00 ung ho ms 2026.161 c Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211548002026eyxp819318.5390.84902.154759

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYEXZZF.DIEM THANH HUONG chuyen FT26173355023761.20260621.154703.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYE3LV5.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173420952986.20260621.154353.6033366666.PHAM THI THUY TIEN.970407

21/06/2026 20.000,00 MBVCB.14777156638.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14777149688.ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011003991827 NGUYEN THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYE3JD9.Ms 2026 162 chi Truong Thi Tinh FT26173144379972.20260621.154124.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14777119727.UNG HO MS 2026.161 (HA THI YEN PHUONG).CT tu 1029721554 LE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 20.000,00 MBVCB.14777109077.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211538092026l0fs787808.5390.35720.153809

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYETABM.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173834345795.20260621.153618.19034958744016.VND-TGTT-LE AN BINH.970407

21/06/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062115354220266336443135.5189.23978.153542

21/06/2026 20.000,00 MBVCB.14777053420.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYET23P.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173543374160.20260621.153455.19021768857014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYET2HV.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173680167640.20260621.153455.19035450797013.VND-TGTT-TA THI THANH NHAN.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14777050004.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1023979970 MAI TU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1aWF2475X.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260621.153240.025704070053107.HUYNH DANG DINH.970437

21/06/2026 20.000,00 MBVCB.14777008226.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 6172WBVNA2J71E2B.UH MS 2026 161 Ha Thi Yen Phuong.20260621.153134.662068340379.TRAN KHANH LY.970412

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14777005566.Ung ho MS 2026,161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYEHT6B.Ung ho MS 2026.161 FT26173836520067.20260621.153019.19036630482017.VND-TGTT-THAN THI HUYEN TRANG.970407

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211529472026JJI9374410.5390.95998.152947

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1d1879VZQ.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260621.152915.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYEHB1I.Ung ho ms 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173802494077.20260621.152907.19036182810016.VND-TGTT-NGUYEN VIET SON.970407

21/06/2026 200.000,00 6172ORCOQ2QDPQJ1.ung ho MS 2026 161 chi Ha thi yen phuong.20260621.152710.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448

21/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14776941425.ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 0451001826651 LE THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCYEZ5IW.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173128194812.20260621.152530.19034387147015.VND-TGTT-HOANG THAO CHI.970407

21/06/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097040506211524492026LNS4025107.5389.72817.152449

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYEZ95S.Ung ho MS 2026.161 FT26173001059022.20260621.152428.19033098226016.VND-TKTT-CAO HAI YEN.970407

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14776913915.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1065597271 LE NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14776906458.NGUYEN THI KIM NGAN PV Bao Phap Luat Viet Nam. Ung ho MS 2016.161 chi Ha Thi Yen Phuong. .CT tu 1051649062 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14776895043.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1065597271 LE NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1d1872343.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260621.152116.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

21/06/2026 20.000,00 6172MSCBD249WIGK.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.152051.94561667799.MAI PHUONG HANH.970422

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCYEE33X.Ung ho MS 2026.161 FT26173573405300.20260621.151950.19036677430015.VND-TGTT-TRAN VAN DUY.970407

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1d1872LK8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.151925.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

21/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.161 ha thi yen phuong#SP#020097041506211519202026nzKa271886.5390.47444.151920

21/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211515032026N39P473029.5388.27803.151503

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYEKGSW.ung ho MS 2026.161 FT26173006300951.20260621.151502.19027357825020.VND-TGTT-LE THI PHUONG HAO.970407

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1fJ1KWVBX.ung ho MS2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong ).20260621.151438.0367560455.Nguyen Tran Truc Linh.970431

21/06/2026 200.000,00 NGUYEN VAN HUNG Chuyen tien ung ho MS2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211511082026goyk707005.5387.10260.151108

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CK45JT.UNG HO MS 2026.161CHI HA THI YEN PHUONG-210626-15:10:15 6172ASCB02CK45JT.20260621.151015.23793987.NGUYEN THI NGOC HA.970416

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1iJ7DZJKU.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.151013.0898489629.PHUNG TRONG TIEN.970432

21/06/2026 100.000,00 6172TPBVI2BSK36X.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.150910.01550566001.TRINH THI LINH TRANG.970423

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14776723631.ung ho ms 2026.161( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9908851288 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14776722078.ung ho MS 2026.161.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970415062115070320263qeT236259.5189.92406.150703

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14776694441.Ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14776697148.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong) .CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211504592026DLVT588626.5189.82942.150500

21/06/2026 30.000,00 6172TPBVI2BSKWB4.ung ho MS 2026.162 ( chi Truong Thi Tinh).20260621.150454.09898937938.NGUYEN LE THUY.970423

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14776680105.Chau VA-2 Soc-Nhim ung ho ms 2026.161( Chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021000825141 HOANG HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172ABBKA2J7BY2D.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.150406.0358868688.NGUYEN THI HIEN VI.970425

21/06/2026 250.000,00 6172IBT1kCYEA79E.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173128106576.20260621.150356.7998955555.TRAN THI NGOC THUY.970407

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYE4FKA.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173436386231.20260621.150102.19028412116014.VND-TGTT-BUI THANH THUY.970407

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCYE4GPH.Ung ho MS 2026.161 c Yen Phuong FT26173015486349.20260621.145958.19034985360017.VND-TGTT-NGUYEN THI HA.970407

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14776616514.LE THI THUY chuyen tien MS2026.161.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14776599870.ung ho MS 2026.161.CT tu 0011004242626 PHAM THI XUAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211456432026UIKH900295.5390.46697.145644

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211456302026zwcp666573.5189.46252.145630

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211456162026d9ga665916.5389.45784.145615

21/06/2026 500.000,00 Ung ho MS.2026 161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506211451122026qwsV192421.5390.25192.145112

21/06/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041506211450172026qu83190136.5390.21180.145016

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161#SP#02009704220621145010202628A2714778.5189.20231.145010

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1iJ7DEWG6.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.144858.0943154856.VU VAN BAC.970432

21/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704050621144842202617ES095882.5389.14105.144843

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14776500120.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14776478900.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 162.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14776484146.ung ho MS 2026.162( chi Truong Thi Tinh).CT tu 0181003438690 LE KHAC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYEP3CH.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173105750440.20260621.144517.8916888886.LE ANH DUC.970407

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYEP6HU.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173629021002.20260621.144440.19035810658011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14776447584.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0101001013784 PHAN MANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 THUY ANH ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488062114422120263ku3629697.5189.88040.144221

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYEUM4R.Ung ho MS 2026. 161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173818756930.20260621.143856.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14776398655.ung ho ma so 2026.161 ha thi yen phuong .CT tu 9347247939 DO THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.162 Ung ho Chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488062114333720267ai5607414.5387.51435.143337

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14776322845.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134354091441.20260621.134354091441-0346877972_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14776272081.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9968210683 NGHIEM THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 6172TPBVI2BSEP23.MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.20260621.142542.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CKTEZQ.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh-210626-14:25:24 6172ASCB02CKTEZQ.20260621.142524.63368868.BUI THI BICH PHUONG.970416

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211423532026fe1s583035.5189.11707.142353

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1iJ7DG6EM.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong chuc chi mau khoe.20260621.142343.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432

21/06/2026 50.000,00 6172TPBVI2BSENYD.MS 2026.162 Nguyen Thi Tinh.20260621.142313.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

21/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UHMS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211422472026ACO4015623.5387.8049.142247

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14776196562.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14776195603.Ung ho MS 2026.162(( chij Nguyen Thi Tinh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211418022026ksju568990.5388.88915.141802

21/06/2026 100.000,00 6172ASCB02CKJWBG.UNG HO MS 2026.161 HA THI YEN PHUONG-210626-14:13:30 6172ASCB02CKJWBG.20260621.141330.2230027.VO THI HONG LIEN.970416

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14776133298.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1015538208 NHU HAI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYE9B41.Ung ho MS 2026161chi ha thi yen phuong FT26173272320861.20260621.141019.19038307063016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HONG.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14776105458.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0181003449522 TRUONG HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14776070916.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1050682202 TRUONG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097040506211402262026TUR5058181.5189.29719.140226

21/06/2026 150.000,00 MBVCB.14776025818.Ung ho 2026.161 (chij Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14776012819.Chuyen tien ung ho nhung hoan canh kho khan.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970405062113591620267HE5049605.5189.18523.135915

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062113583220262cxu523881.5388.15921.135832

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYE1URE.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173650285889.20260621.135701.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYE11BP.MS 2026.161 FT26173090957403.20260621.135541.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211354062026kqrj513834.5387.99274.135406

21/06/2026 50.000,00 6172SGTTH21XHFZZ.IBFT Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260621.135038.060295794881.SACOMBANK.970403

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1iJ7DB4YE.Ung ho MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.134701.0968348206.LE THI NGA.970432

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYEQFE2.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173830910791.20260621.134616.8119958899.LE THI PHUONG LIEN.970407

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14775868946.Ung ho MS 2026.162( chi Truong Thi Tinh).CT tu 0531002513274 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1aWF2UW6A.TRAN THANH XUAN ung ho MS2026 162 Truong thi Tinh.20260621.134440.113001060001993.TRAN THANH XUAN .970409

21/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134350234254.20260621.134350234254-0854076607_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1aWF28E6N.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.133713.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409

21/06/2026 30.000,00 6172IBT1kCYKRZQV.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26173252506766.20260621.133712.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1iJ7D5K7A.HO THI THANH BINH chuyen tien ung ho Truong Thi Tinh o Nghe An ma 2026- 162.20260621.133659.67642511.HO THI THANH BINH.970432

21/06/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506211336072026c6W7913824.5387.32234.133607

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYKRVHF.ung ho MS 2026 161 Ha Thi Yen Phuong FT26173586290433.20260621.133518.19033190719010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HA.970407

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211335152026g01k471369.5390.27974.133514

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYKX8MA.Ung ho ms 2026.161 chi ha thi yen phuong FT26173260063207.20260621.133124.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407

21/06/2026 100.000,00 6172TPBVI2BSUDTH.: Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).20260621.133115.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1aWF28VPK.VINH THINH - Ung ho MS 2026.162 (Chi Truong Thi Tinh).20260621.132825.700023568240.VINH THINH.970424

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1aWF28SFX.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.132731.000000941376.NGUYEN THI HUYEN.970433

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14775681218.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062113271820261MPN769447.5189.97820.132718

21/06/2026 50.000,00 6172WBVNA2J72Z3K.MS 2026 161.20260621.132309.135678.VO DANG THINH.970412

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14775633727.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071000921271 LE HAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172TPBVI2BSUJ87.: Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.131945.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CK1WAE.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh-210626-13:18:14 6172ASCB02CK1WAE.20260621.131814.988684948.NGUYEN VAN HOAN.970416

21/06/2026 100.000,00 6172TPBVI2BSUMFK.Ung ho MS 2020.161 ha thi yen phuong.20260621.131811.03990197101.NINH THI HANG.970423

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14775551162.VO VAN CUONG chuyen tien ung ho nguyen thi tinh.CT tu 0121000418972 VO VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161#SP#020097048806211313252026qs8u421320.5387.44708.131324

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14775527729.NGUYEN TRONG DAT chuyen tien ung ho MS 2026.162.CT tu 0841000006574 NGUYEN TRONG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYKHGTR.Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26173504631004.20260621.131210.1939682689.DINH VIET BACH.970407

21/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14775517362.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CKBGV6.MS2026.162 CHI NGUYEN THI TINH-210626-13:09:59 6172ASCB02CKBGV6.20260621.130959.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYK6EHZ.Uho ma so 2026. 161 chi ha thi yen phuong FT26173053312154.20260621.130443.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

21/06/2026 100.000,00 6172ASCB02CKA7IM.UH MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-13:04:18 6172ASCB02CKA7IM.20260621.130419.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYKEAP9.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173106630816.20260621.130022.19121393423016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYKEVYB.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173800007390.20260621.125916.19232776999996.VND-TGTT-VU THI LINH CHI.970407

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Yen Phuong#SP#020097048806211257122026ibjx381215.5387.76579.125712

21/06/2026 30.000,00 Ung ho 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880621125648202619sa380285.5390.75541.125648

21/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506211255362026N2J8083157.5388.70662.125536

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CKL6RS.MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-12:55:15 6172ASCB02CKL6RS.20260621.125515.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416

21/06/2026 200.000,00 ung ho MS2026.161 chi ha thi yen phuong#SP#020097042206211253142026J4TI404159.5189.60955.125313

21/06/2026 200.000,00 6172SGTTH21XSJZY.IBFT Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.124947.020092540899.SACOMBANK.970403

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211249322026vtfp362673.5189.46157.124932

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1d18GNSAW.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.124835.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14775259628.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000998454 CHU HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172TPBVI2BSRPTC.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).20260621.124749.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

21/06/2026 50.000,00 6172ASCB02CKLMYI.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-12:47:43 6172ASCB02CKLMYI.20260621.124743.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

21/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211247222026nlco357245.5387.37057.124722

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14775233732.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1029946554 HA MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172TPBVI2BSRDBX.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.124411.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211243232026N21P860799.5389.18834.124323

21/06/2026 100.000,00 6172MCOBQ2QDHR5L.2026.162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.124322.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14775198690.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0181002528461 HOANG THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYK4PAQ.Ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173607357704.20260621.124036.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407

21/06/2026 500.000,00 NGUYEN THI MY DUNG Chuyen tien Ung ho MS 2026.161 chi HA THI YEN PHUONG#SP#020097048806211240072026pqg2339288.5388.5645.124006

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1d18GRZ5P.ung ho hoan canh MS 2026 161.20260621.123753.970422V7e7093000000000371415.MBBANK IBFT.970422

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880621123736202639eq332972.5390.94343.123736

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211237182026F8OP521850.5390.91952.123718

21/06/2026 30.000,00 6172IBT1kCYKBYK9.2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173240104809.20260621.123659.271119926666.VU TUNG LAM.970407

21/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506211236432026G6Ha770247.5189.89514.123643

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYKB8N1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173680179250.20260621.123641.19034051193019.VND-TGTT-NGUYEN MANH DUC.970407

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1iJ7DMZZY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.123402.213935224.TRAN THU TRA.970432

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYK5GSE.ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173240101668.20260621.123351.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407

21/06/2026 1.000.000,00 6172TPBVI2BSR8N9.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.123239.11029539579.PHAM VAN CUONG.970423

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211232162026CZXH267943.5189.70324.123216

21/06/2026 50.000,00 6172ASCB02CKLNHZ.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-12:31:29 6172ASCB02CKLNHZ.20260621.123129.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CKL6YP.UNG HO MS 2026.161-210626-12:31:22 6172ASCB02CKL6YP.20260621.123122.255011249.TRUONG HONG YEN.970416

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211231092026gqel315879.5189.65189.123109

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14775027558.Ung ho MS 2026.161 (c Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9973405911 NGUYEN THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880621122727202622to305802.5389.48218.122727

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211227072026psn8304938.5387.47215.122707

21/06/2026 200.000,00 NGUYEN DUY QUANG Chuyen tien MS 2026.162 Truong Thi Tinh#SP#020097048806211226552026ctzf304375.5390.45652.122654

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211226252026J1K2525257.5189.44161.122625

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14774983545.ung ho ms 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong ) .CT tu 0221000060113 LE DINH QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1kCYKUN1C.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173600878820.20260621.122430.19033630412011.VND-TGTT-LE HONG NAM.970407

21/06/2026 150.000,00 6172NAMAA2J67WFI.ung ho ms 2026.161.20260621.122208.0989363661.VO THI THU HOA.970428

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14774951096.NGUYEN THU HANG chuyen tien ung ho MS 2026.161 ha thi yen phuong.CT tu 0561003870997 NGUYEN THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970488062112194420266m6w284670.5189.12676.121944

21/06/2026 100.000,00 6172VNIB02CK2HU2.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.121909.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441

21/06/2026 100.000,00 BUI THU HOA Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211217542026c6iy279647.5387.3493.121754

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1kCYKI4YG.UH MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173909018785.20260621.121603.13820863298012.NGUYEN THU HA.970407

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CK2MD9.UNG HO MS 2026.162 CHI TRUONG THI TINH-210626-12:14:14 6172ASCB02CK2MD9.20260621.121414.22449737.VUONG QUOC HAI.970416

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211211122026705u260222.5189.71403.121112

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14774810881.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0491000413848 NGO DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 20.000,00 6172IBT1iJ7DD8PJ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.121033.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCYKV6QQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173960907275.20260621.120955.19037974310017.VND-TGTT-PHAM THI MAI TRANG.970407

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYKDKZF.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173909089896.20260621.120632.19028859900014.VND-TGTT-NGUYEN KIEU ANH.970407

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14774750591.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1021961003 VU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172TPBVI2BSZYTK.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong). Mong chi som khoe, binh an.20260621.120526.00180840266.HOANG HAI YEN.970423

21/06/2026 200.000,00 6172TPBVI2BSTP7V.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.120321.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

21/06/2026 1.000.000,00 6172ASCB02CG5AX9.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-11:59:33 6172ASCB02CG5AX9.20260621.115933.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14774664831.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0711000235069 HOANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYK9UEH.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173301375799.20260621.115919.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211159112026pk9a222973.5388.9731.115911

21/06/2026 150.000,00 6172IBT1kCYK91YA.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173624043328.20260621.115822.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

21/06/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.161#SP#02009704880621115737202639ja217977.5189.2453.115737

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYK2H4Y.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26173415621101.20260621.115722.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYK2AUC.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26173119542147.20260621.115643.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYK2YQV.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26173505891077.20260621.115619.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14774593394.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung Ho MS 2026 .162 (Chi Truong Thi Tinh ) .CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYKCNAE.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26173456480202.20260621.115454.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYKCEKJ.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26173231796548.20260621.115358.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14774585754.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.161 HA THI YEN PHUONG.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYKCP9F.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26173090197302.20260621.115307.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14774577242.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1061897598 TRAN THI KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14774553701.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1061897598 TRAN THI KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYK1RM4.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173135180399.20260621.115141.6902099999.HOANG DUC NHAM.970407

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211150572026awv7196286.5388.67455.115057

21/06/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211148332026gxa1188324.5189.54492.114834

21/06/2026 100.000,00 LE THI HANH chuyen tien MS 2026.161 (Nguyen Thij Hai Yen)#SP#020097041506211148192026TQYC625774.5390.52752.114818

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14774502926.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211146572026um2u183077.5387.46070.114658

21/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134337869668.20260621.134337869668-0938122191_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

21/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506211144022026CjBd612680.5387.30605.114402

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1kCYKWPI4.Ung ho MS2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173705337213.20260621.114351.19025918002026.VND TKTT PHAN THU TRANG.970407

21/06/2026 200.000,00 6172MCOBQ2QD9LZD.Ung ho MS 2026.161 c Ha Thi Yen Phuong.20260621.114343.02101010905108.HOANG THI DIEM HUONG.970426

21/06/2026 200.000,00 6172SHBAA2J6NU1B.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.114314.1026265996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970443

21/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.162 truong thi Tinh#SP#020097040506211143082026VV6F052380.5388.26058.114308

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14774426662.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172ASCB02CG7U6D.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh-210626-11:41:37 6172ASCB02CG7U6D.20260621.114138.9850547.NGUYEN VAN THUAN.970416

21/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.161#SP#020097040506211139352026G6KZ038427.5388.6806.113935

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14774375163.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9988352162 TONG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14774336860.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071000734045 NGUYEN THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14774336653.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14774327137.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.161(ha thi yen phuong).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 1.000.000,00 6172VNIB02CG67HB.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.113504.014704060048831.NGUYEN HOANG THANG.970441

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY7R87D.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173051556966.20260621.113436.19032306368095.VND-TGTT-NGUYEN MY HANH .970407

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.160#SP#020097041506211132532026qMvT573666.5389.71218.113253

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062111315820265axy132362.5189.66705.113158

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14774276130.NGUYEN THI HONG THUY chuyen tien.CT tu 1023331505 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506211129112026hmAZ560712.5189.51765.112911

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211128542026VOLE609409.5387.49945.112853

21/06/2026 100.000,00 NGUYEN NHAT LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206211128482026GPOL324332.5387.48993.112848

21/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062111283320269TZL685725.5388.48325.112834

21/06/2026 100.000,00 NGUYEN NHAT LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206211128172026BQA2273266.5388.46657.112817

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1iJ7D1GAB.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.112802.152296568.TRAN THI BICH THUY.970432

21/06/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206211127462026H9RD539652.5387.44293.112746

21/06/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097042206211126542026Y3AD157233.5390.39471.112654

21/06/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206211126202026QNCX734895.5389.36560.112620

21/06/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206211125462026T9QR827755.5387.33070.112546

21/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211125022026yjvb108198.5389.28924.112502

21/06/2026 100.000,00 Linh thao ck Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062111250120266M4J926866.5189.28896.112501

21/06/2026 100.000,00 Ung ho Ms 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206211123402026YTWE160666.5387.22044.112340

21/06/2026 10.566,00 6172IBT1kCY7LKTH.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26173385850082.20260621.112035.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14774117139.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14774104026.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011000436320 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY7HLWH.ung ho ms 2026.161 FT26173246008661.20260621.111801.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCY7HSNA.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173763181765.20260621.111624.2131481993.HOANG QUYNH ANH .970407

21/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488062111144020262y00071207.5388.71743.111440

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206211112412026YGBG396999.5387.60960.111242

21/06/2026 30.000,00 6172IBT1kCY76IT3.Ung ho 2026 162 Tinh FT26173600366623.20260621.111059.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211108592026H9MP857377.5389.41314.110859

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14773936166.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0381002296569 NGUYEN THI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211107112026261S390016.5189.31536.110712

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY7KN17.UH MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173672446189.20260621.110706.19034099332010.VND-TGTT-HA KHANH LONG.970407

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14773913105.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14773902481.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0041000128959 PHAM THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970422062111055120267DLE478884.5387.25013.110551

21/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.161#SP#020097040506211105482026GTH4096050.5390.23813.110548

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCY7K59J.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173200050486.20260621.110541.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

21/06/2026 50.000,00 6172TPBVI2BSFLR4.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.110523.04832602401.NGUYEN NGOC PHUONG LINH.970423

21/06/2026 500.000,00 6172TPBVI2BS8DLR.ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh.20260621.110143.83999799799.DAM PHAN THUY VI.970423

21/06/2026 30.000,00 MBVCB.14773822721.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14773813375.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9971058889 PHAM THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 6172ASCB02CGDZWK.UNG HO MS 2026 162 CHI TRUONG THI TINH-210626-10:57:46 6172ASCB02CGDZWK.20260621.105747.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

21/06/2026 200.000,00 6172TPBVI2BS8FDK.BUI DUC TRONG chuyen ung ho ms 2026.162.20260621.105419.03744016801.BUI DUC TRONG.970423

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCY741U2.Ung ho MS 2026 161 FT26173109253020.20260621.105335.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY7BZJA.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173563099384.20260621.105235.2022101996.TRAN THI MY DUYEN.970407

21/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134331156232.20260621.134331156232-0332317648_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh)#SP#020097041506211050412026N3Cl419705.5387.40952.105041

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14773673458.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY75H3C.Ung ho MS 2026. 162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173792190430.20260621.104958.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062110493720262OZM813317.5389.35617.104936

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1iJ7SRN8C.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.104933.144391101.MAC THI LOAN.970432

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CGHVSA.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-10:49:30 6172ASCB02CGHVSA.20260621.104931.14233817.CAO BICH HOP.970416

21/06/2026 150.000,00 6172IBT1kCY754KC.Ms 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173308159042.20260621.104918.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211049082026QBIB879020.5389.33068.104908

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806211049072026ipnc975767.5189.32588.104907

21/06/2026 1.000.000,00 6172IBT1kCY7589X.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173301460869.20260621.104846.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407

21/06/2026 20.000,00 6172MSCBD24SJDEW.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.104654.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14773577702.ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0041000286503 HUYNH THI MY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211042472026WBRE931783.5389.97240.104247

21/06/2026 300.000,00 6172ASCB02CGSX9F.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-210626-10:42:33 6172ASCB02CGSX9F.20260621.104233.12648107.NGUYEN QUOC DINH.970416

21/06/2026 50.000,00 6172ORCOQ2QDVUXL.LOC HO TRO MS 2026.161 HATHIYENPHUONG.20260621.104157.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

21/06/2026 300.000,00 6172MCOBQ2QDVUVJ.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.104130.04001012947112.PHAM NU HUYEN TRANG.970426

21/06/2026 150.000,00 QR - Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097041506211041282026jDPI383841.5389.89516.104128

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14773538553.Ung ho MS 2026.161.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134329900170.20260621.134329900170-0386427652_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14773489432.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172MCOBQ2QDGH8R.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.103821.80003349077.NGUYEN THI THU.970426

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14773494335.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011001334241 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 6172SHBAA2J63R3K.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.103737.189956789.DO THI NGOC ANH.970443

21/06/2026 20.000,00 6172IBT1iJ7SX5P8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.103718.0865569192.NGUYEN THI OANH.970432

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY78WXK.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173564974914.20260621.103653.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14773451627.MS 2026 162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062110354520260J2C805668.5389.57968.103545

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206211035052026JRSN781185.5388.55009.103505

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1iJ7SX9B1.Ms 2026-162 uh chi Truong Thi Tinh.20260621.103459.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

21/06/2026 50.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211034282026easq918696.5390.51295.103428

21/06/2026 10.000,00 6172IBT1kCY7M8JW.ung ho ms 2026.161, chi Ha Thi Yen Phuong, chuc chi va gia dinh binh an FT26173510293110.20260621.103210.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCY7MIST.Ung ho MS 2026-161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173178708709.20260621.103207.19039674133019.HA XUAN HUNG.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14773387526.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCY7VRNF.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173891120543.20260621.103108.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

21/06/2026 500.000,00 HOANG LAN PHUONG Chuyen tien ung ho gd chau Phong , Hai phong#SP#020097048806211030592026x69x905190.5387.32847.103059

21/06/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.161#SP#020097042206211030432026ZPTJ386481.5389.31208.103044

21/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.161#SP#020097041506211030272026XcnU342458.5388.30094.103027

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCY7VKKF.MS 2026.161 FT26173833301250.20260621.103017.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

21/06/2026 1.000.000,00 6172ASCB02CGXRTQ.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-10:30:08 6172ASCB02CGXRTQ.20260621.103008.5903747.NGUYEN THAO LAN CHI.970416

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY7VA5C.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173845202792.20260621.103001.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14773361243.LE THI KHANG chuyen tien.CT tu 0101000621288 LE THI KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506211029472026IbhJ340135.5390.25867.102947

21/06/2026 100.000,00 ung hoh ma so 2026.161#SP#020097042206211029292026J6LQ178129.5388.23894.102930

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCY7VMA8.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173674169135.20260621.102918.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

21/06/2026 200.000,00 6172SHBAA2J69N8F.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.102918.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443

21/06/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134328342011.20260621.134328342011-0985565684_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

21/06/2026 10.000,00 6172ICBVC2YRGYIN.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.102821.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14773325228.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9989595454 NGUYEN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 10.000,00 6172ICBVC2YRE78M.Ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).20260621.102657.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062110262920266CAE802821.5390.8502.102628

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14773300267.MS 2026.161.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970415062110255120268gAN323592.5189.4839.102551

21/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134327886156.20260621.134327886156-0902498898_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

21/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.161 chi ha thi yen phuong#SP#02009704220621102523202663CE920080.5390.2430.102523

21/06/2026 100.000,00 6172MCOBQ2QDK3N3.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.102428.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880621102417202682ls879085.5387.96818.102417

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCY7SUCI.PHUONG THUY ung ho MS 2016.162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173535455930.20260621.102400.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

21/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211023532026pzxb877453.5390.93805.102353

21/06/2026 200.000,00 6172VCBCH21X4B1Q.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.102306.1017041001606.MA HOANG DONG.970454

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14773242602.PHAM NGOC LE ung ho 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong) .CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14773251404.CHU THI THU ung ho ms 2026.172 (nguyen thi tinh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14773213743.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 9905998890 NGO CAO NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1aWF2QNER.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong) .20260621.101945.060704070007899.PHAM THAI DIEM UYEN.970437

21/06/2026 100.000,00 6172ORCOQ2QDK4CP.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.101638.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14773143866.Ung ho MS 2026.162.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806211013062026g8bl835298.5389.38220.101306

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206211011392026GA57157948.5387.29719.101140

21/06/2026 300.000,00 6172ASCB02CGKFGA.UNG HO 2026.162 CHI TRUONG THI TINH-210626-10:10:26 6172ASCB02CGKFGA.20260621.101027.229721879.LAI DINH CUONG.970416

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14772985257.ung ho ms2026.162(truong thi tinh).CT tu 0631003845381 TRAN VAN UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172SGTTH21XZNN7.IBFT Ung ho MS 2026.162 - chi Truong Thi Tinh.20260621.100231.060284069555.SACOMBANK.970403

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYGRFUJ.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173469415005.20260621.100053.7897895279.HUYNH NGOC DANH.970407

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYGRM4V.Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173870483571.20260621.095924.19033448052016.VND-TGTT-LE THI NGOC LAN.970407

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCYG35Z3.MS 2026.162 FT26173192012409.20260621.095426.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

21/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#02009704050621095238202604ZA043097.5388.30928.095238

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14772795713.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.162 NGUYEN THI TINH.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026. 162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488062109492220265vtt741038.5389.15183.094922

21/06/2026 50.000,00 6172MCOBQ2QDW6ZQ.Ung ho ms2026.162 nguyen thi tinh.20260621.094909.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14772730868.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14772704881.Bibun ung ho MS 2026.162 ( chi Truong Thi Tinh) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14772668891.ung ho MS.2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14772673894.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.162 ( Chi Truong Thi Tinh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14772663200.Ung ho MS 2026.162.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172SGTTH21XT3GB.IBFT Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.094337.060161120531.SACOMBANK.970403

21/06/2026 10.000,00 6172IBT1kCYGHWH5.ung ho ms 2026.162, chi Truong Thi Tinh, chuc chi va gia dinh binh an FT26173326301605.20260621.094213.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCYGHQZV.Giup ma so 2026.162 FT26173811081483.20260621.094207.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

21/06/2026 6.868,00 6172MSCBD24SLQC4.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260621.094158.872866868.DUONG ANH THUY.970422

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14772597738.PHAM NGOC LE ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14772579478.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0611001938144 NGUYEN HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14772578189.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0031000170570 VU THI THU LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14772543129.HO THI DAO chuyen tien ung ho MS 2026.162 ( chi NguyenThi Tinh).CT tu 0391000298647 HO THI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1kCYG62RQ.Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173520653064.20260621.093702.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

21/06/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970422062109351920268FMG886234.5388.47430.093520

21/06/2026 200.000,00 6172SHBAA2J6VFKI.Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.093518.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443

21/06/2026 284.994,00 6172IBT1iJ7SEHYU.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.093440.1889913031998.CAN HUY HOANG.970432

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970488062109340820268kqg681171.5389.42033.093408

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYGKZJ1.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173831970204.20260621.093304.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210932012026V35G269107.5387.30937.093201

21/06/2026 1.000.000,00 6172ASCB02CGE6DF.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.162 TRUONGT TINH-210626-09:31:29 6172ASCB02CGE6DF.20260621.093129.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#0200970488062109311620261yyp669675.5390.27628.093116

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYG73UZ.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173213544902.20260621.093045.5604266666.CHU DINH LINH.970407

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.162 Chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806210925592026hgb0649056.5389.3242.092559

21/06/2026 1.000.000,00 6172IBT1fJ17PUEB.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.092546.100330730.NGUYEN THI HUE.970431

21/06/2026 500.000,00 NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.162 chi truong thi tinh#SP#020097048806210925172026yi53646219.5389.291.092517

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYGA3TF.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173591336291.20260621.092510.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

21/06/2026 1.000.000,00 6172SGTTH21XJ4HS.IBFT Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh.20260621.092420.060078550603.SACOMBANK.970403

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14772348826.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0031000380720 VU XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806210920382026mvmv627944.5390.78403.092038

21/06/2026 150.000,00 6172ASCB02CGWEXR.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh-210626-09:15:09 6172ASCB02CGWEXR.20260621.091510.105884589.LE NHU NGUYEN.970416

21/06/2026 20.000.000,00 6172TPBVI2BSA1EC.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Truong Thi Tinh ms2026.162.20260621.091427.00004590103.PHAM THUY LINH.970423

21/06/2026 300.000,00 MBVCB.14772184785.LE HUYNH CONG PHUC chuyen tien MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0121001788464 LE HUYNH CONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.162#SP#0200970405062109114420264V75032383.5390.39142.091144

21/06/2026 300.000,00 6172TPBVI2BSQ7VD.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.091016.01111984666.DO TRONG NGHIA.970423

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1bJMC188V.ung ho MS 2026.162 chi nguyen thi tinh.20260621.090950.74966599.NGUYEN THI CAM DUNG.970427

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1kCYGP8MP.Ung ho MS 2026.162 Nguyen Thi Tinh FT26173029887106.20260621.090929.19036976672017.VND-TGTT-TRAN NAM LONG.970407

21/06/2026 500.000,00 6172WBVNA2J6GE6P.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.090842.103000660975.LE THI THANH THUY.970412

21/06/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.162 chi nguyen thi tinh#SP#020097042206210901322026O845906635.5387.95401.090133

21/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14772007131.Ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0071001407648 NGUYEN THI KIM SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14772002896.NGUYEN DUC LOI giup ms 2026.161 . ha thi yen phuong.CT tu 1046184794 NGUYEN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210857392026HWOA814446.5189.79156.085740

21/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14771855620.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0371000424237 HO THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14771813255.ung ho MS 2026.162( chi Nguyen thi Tinh).CT tu 0181002209466 TRAN THI LE NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14771812150.ung ho MS 2026.162( chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 6172IBT1aWFCTQVE.ung ho ms 2026.162.20260621.084405.00400010666888.LE NGOC ANH.970440

21/06/2026 200.000,00 6172VNIB02CGRWIV.Tu thien MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh) Nghe An ngheo ko co tien dua chong mat tu Taiwan ve.20260621.084211.783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970441

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14771715773.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup Nguyen Van Yen MS2026.156.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.126 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806210838332026vtwl469151.5390.6966.083833

21/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14771690773.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0071005695798 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1iJ7SB5CL.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.083822.2004891989.NGUYEN THI NHU.970432

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210835282026HCLA556684.5389.95730.083528

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210834262026CH53597787.5388.92467.083427

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14771616026.ung ho MS 2026.162 ( chi Nguyen Thi Tinh ).CT tu 0531002477618 LE THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14771615178.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1037397103 TRAN DINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 6172SGTTH21XCWDD.IBFT Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.083029.060067117509.SACOMBANK.970403

21/06/2026 50.000,00 6172VNIB02CGZXJQ.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.083013.888822169.HUYNH THI ANH TUYET.970441

21/06/2026 10.000,00 MBVCB.14771520125.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14771504321.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0011002951347 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14771471154.Ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYANSZS.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26173990076381.20260621.082230.19134409421013.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14771401633.Ung ho MS 2026.162 ( chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0031000323084 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806210813382026s9fm381900.5389.20992.081338

21/06/2026 100.000,00 6172MCOBQ2QD4YJJ.Ung Ho MS 2026. 162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.081043.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14771312313.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 9943222599 HUYNH THI MAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210809132026UAWH603754.5390.8077.080913

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14771272968.2026.162.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 6172WBVNA2J64PCJ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.080606.107000683637.NGUYEN TIEN DIEP.970412

21/06/2026 100.000,00 6172WBVNA2J646ZU.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.080505.107000683637.NGUYEN TIEN DIEP.970412

21/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CGJV7T.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh-210626-08:02:24 6172ASCB02CGJV7T.20260621.080224.10848547.LE PHUOC DAI.970416

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1iJ7SURA2.giup gia dinh anh Duc.20260621.080223.0328288966.LEU VAN VU.970432

21/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206210759352026ATQU824144.5389.78183.075935

21/06/2026 30.000,00 MBVCB.14771112548.Ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14771097317.Ung ho MS 2026.162 ( chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14771061621.Ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0191000343480 NGO VAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 500.000,00 6172IBT1aWFC64QL.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.074715.174704070008151.TRAN KIM TON.970437

21/06/2026 500.000,00 MBVCB.14771006987.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 1.000.000,00 6172NAMAA2J6RULQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.073652.0901777704.HUA THANH THUAN.970428

21/06/2026 200.000,00 MBVCB.14770852184.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 15.768,00 MBVCB.14770790886.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.160.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.162-chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097040506210718342026B1RD006067.5390.65502.071834

21/06/2026 40.000,00 MBVCB.14770675547.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9911400525 NGUYEN LE CONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206210710042026A0Z6310753.5189.45008.071005

21/06/2026 100.000,00 6172IBT1iJ7SDGM1.UNG HO MA SO 2026-162.20260621.064539.181031198.TRAN KHANH.970432

21/06/2026 100.000,00 MBVCB.14770404935.Chuyen tien ung ho MS 2026 162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/06/2026 200.000,00 6172IBT1fJ1724VK.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260621.064022.903057696.PHAM VAN CUONG.970406

21/06/2026 300.000,00 6172IBT1kCYAWFP8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173005324274.20260621.031919.19020944933885.VND-TGTT-TA THI LAN ANH.970407

21/06/2026 50.000,00 MBVCB.14769911246.NGO THI TRA MY chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9963714077 NGO THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970405062101003720269DGC092929.5387.84381.010037

21/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506210059092026UQED092495.5189.83515.005909

21/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970405062100575720260PPW092128.5387.83106.005757

21/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506202331092026KEEL050995.5390.91009.233109

21/06/2026 50.000,00 6171IBT1kCY47YYY.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26173954800822.20260620.232436.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407

21/06/2026 200.000,00 6171IBT1kCY47JY4.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173940159788.20260620.232158.9996859999.NGUYEN THU HANG .970407

21/06/2026 50.000,00 6171IBT1kCY4GTZ1.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26173935496872.20260620.232024.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407

21/06/2026 100.000,00 6171IBT1kCY4AQXK.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173097129872.20260620.230832.19030227013017.VND-TGTT-NGUYEN THI NHI.970407

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#0200970405062223113420263GQ6082803.5387.31895.231134

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206222310122026389T774420.5189.31066.231012

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14797864856.ung ho MS 2026.161 c Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011004296658 NGUYEN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14797849298.Ung Ho MS2026.162(nguyen thi tinh).CT tu 1040424795 NGUYEN VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173MCOBQ2Q6W2EK.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.225455.13001010941891.NGUYEN THI LOAN.970426

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14797797615.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0481000905964 NGO THI QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048806222242062026oz4x849313.5390.78811.224204

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1aWFD87HT.UNG HO MS 2026161 CHI HA THI YEN PHUONG.20260622.224045.0707254461.TRAN THUY TRUC LY.970424

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1d18EE2BY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.223105.970422Pf76133000000000be0653.MBBANK IBFT.970422

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206222230342026BB47966089.5390.48579.223035

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097040506222230272026RZAJ034912.5389.48393.223026

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1kC5C4W2B.ung ho ma so 2026.162 FT26174145015868.20260622.222811.19020871689018.VND-TGTT-LE LY HOANG UYEN.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14797623648.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 15.000,00 MBVCB.14797603005.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.162 (Chi Truong Thi Tinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 6173ABBKA2J5IDD1.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.221518.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1iJ7PJXNV.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260622.221328.0904645676.NGUYEN THI THU PHUONG.970432

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ7PJKQ3.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260622.221016.0904645676.NGUYEN THI THU PHUONG.970432

22/06/2026 10.000,00 MBVCB.14797499958.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ7PWZY3.Ung ho MS2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.220102.198064.VU THANH HUONG.970432

22/06/2026 84.342,00 6173IBT1kC5CI4KF.Ung ho MS 2026.161 FT26174613684833.20260622.220022.19035492276013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

22/06/2026 150.000,00 6173IBT1kC5CMAM2.Ung ho MS.2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174844271814.20260622.215636.19032813756013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206222152272026543J151728.5389.19365.215226

22/06/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-220626-21:47:34 DUUR805954#SP#020097041606222147342026DUUR805954.5389.99291.214735

22/06/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.163. E QUANG GIA HUY-220626-21:47:10 ALmr030166#SP#020097041606222147112026ALmr030166.5189.96551.214709

22/06/2026 200.000,00 LUONG VAN TIEN ung ho em bi tai nan giao thong#SP#020097048806222143152026qcfs727205.5387.79722.214315

22/06/2026 250.000,00 6173IBT1kC5CCRXS.Ung ho MS 2026.155 Bui Thi Nam FT26174056421028.20260622.213700.19035246716012.VND-TGTT-TONG THI THANH HUYEN.970407

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14797100900.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ7UX33K.Ung ho ms 2016161 chi ha thi yen phuong.20260622.212655.67394429.NGUYEN THU THUY.970432

22/06/2026 2.000.000,00 6173IBT1bJMCE3AS.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Quang Gia Huy MS 2026 - 163 . Chuc con som hoi phuc.20260622.212559.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14797005043.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011000665346 DAO NGOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14796996448.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0011000665346 DAO NGOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14796986768.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011000665346 DAO NGOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506222122342026Q9LQ065457.5389.80005.212235

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14796979368.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0011000665346 DAO NGOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14796970095.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011000665346 DAO NGOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 1.000.000,00 6173IBT1kC51NG5Z.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173026540307.20260622.211950.19022296767012.VND-TGTT-DUONG HOANG YEN.970407

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970488062221145720264z8a642794.5189.39129.211457

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1kC513DW7.Ung ho ms 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26173460881669.20260622.210950.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14796779185.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0041000174374 LE THI KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Quang Gia Huy ms 2026.163#SP#020097042206222100522026JXVO882757.5387.59509.210052

22/06/2026 300.000,00 ung ho 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062220594220261y3m591368.5189.53401.205942

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kC51E2IR.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173238260004.20260622.204935.763636.NGUYEN THI THANH XUAN.970407

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806222045522026fba7541974.5388.71525.204552

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kC5172Z4.MS2026.161 FT26173855869208.20260622.204403.19038170970010.VND-TGTT-NGUYEN KHAC TUNG LAM.970407

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097042206222039442026NNPS755969.5388.32486.203945

22/06/2026 200.000,00 6173TPBVI2B33SG2.ung ho ms 2026.159,em hoang ngoc han.20260622.203209.90907636318.LY VINH HOA.970423

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14796195731.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1fJ16LHFM.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.202429.919817062.NGUYEN THI THU HA.970406

22/06/2026 100.000,00 6173TPBVI2B39SEX.Ung ho ms 2026161 VUONG QUYNH MAI chuyen tien.20260622.201503.02473422501.VUONG QUYNH MAI.970423

22/06/2026 5.000,00 MBVCB.14795947052.cho toi ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong( Toi vua ung ho 50.000 truoc do nhung quen ghi noi dung ).CT tu 1017412115 DO DUC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14795872568.DO DUC PHUC chuyen tien.CT tu 1017412115 DO DUC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ7UANDG.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.195743.198252538.QUACH THI HUONG GIANG.970432

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1d18EPCRT.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.194956.97042292V2c1715000000000c73670.MBBANK IBFT.970422

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14795484014.UH MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001694662 BUI THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kC5JNJF8.Ung ho MS 2026.161 FT26173019229651.20260622.194510.19035452526017.VND-TGTT-DO NGOC THUY.970407

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14795314028.MS 2026.161. Con chuc co mau som khoe manh.CT tu 7888028889 HOANG GIA BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14795280607.HO THI TUYET HONG chuyen tien ung ho chi ha thi Yen phuongMS2026 161Phuong.CT tu 0771000792219 HO THI TUYET HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1fJ16EGR5.Ung ho MS 2026.161.20260622.192704.9021716734267.NGO NGOC PHUONG DUNG.963388

22/06/2026 500.000,00 ma so 2026 161#SP#020097042206221908592026TSAB325799.5389.26769.190858

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kC5J4BJ6.Ung ho MS 2026.161 FT26173584800076.20260622.190838.19028002587011.VND-TGTT-PHAM THI HANH.970407

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14794778172.NGUYEN THI MAI ANH chuyen tien ung ho chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1031000010752 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 1.000.000,00 6173IBT1kC5JBVZI.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173409170705.20260622.190543.19033186087018.VND-TGTT-VUONG TOAN TUAN.970407

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14794644316.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.163 Quang Gia Huy#SP#020097048806221857562026ssx7104692.5390.50190.185756

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14794503360.Ung ho MS 2026.161.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506221850252026Q2Y2077840.5189.96431.185025

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.161 Ha thi Yen Phuong#SP#020097048806221849192026x72j065497.5390.88872.184919

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14794151220.Ung ho MS 2026.161.CT tu 0281000583275 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1d18EDLK4.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.182939.970422Le489340000000008a8823.MBBANK IBFT.970422

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1iJ7U98QW.Ms 2026-163 uh em Quang Gia Huy.20260622.182349.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14794009439.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.163(Em QUANG GIA HUY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506221820452026KKZd945553.5189.90184.182045

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14793916555.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14793670864.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0081000154874 PHAM THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 30.000,00 MBVCB.14793463138.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 30.000,00 MBVCB.14793433726.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 30.000,00 MBVCB.14793437476.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14793421989.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 250.000,00 6173IBT1iJ7UWU2G.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.175031.0888622058.NGUYEN HUYEN TRANG.970432

22/06/2026 30.000,00 MBVCB.14793399027.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1aWFSL3MU.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.174918.003001060001090.DANG LAM SON .970409

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14793269519.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004055588 NGUYEN PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14792983587.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14792979792.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0301000417666 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14792525225.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173NBVAF2LNX6WL.ungho ms2026.161.20260622.165221.108480507202.NGUYEN THI NGOC NHUT.970419

22/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134494001845.20260622.134494001845-0946523889_Ung ho MS MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14792218480.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1977622136 DINH THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1kC5QKG7J.ung ho ma so 2026.163, em Quang Gia Huy FT26173689340092.20260622.164019.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14792167425.Ung ho MS 2026.161. chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1027119423 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173VNIB02CSWSU6.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260622.163906.901771947.DAO THI PHUONG.970441

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kC5Q7LWZ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173708810720.20260622.163813.19033587842013.VND-TGTT-NGUYEN NGUYET MINH.970407

22/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506221619052026B2D0032969.5389.39622.161905

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206221609472026EAOQ330061.5390.82090.160947

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14791737087.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1059655211 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14791727194.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 9934219658 LE THI HONG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kC5QMITG.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26173087304015.20260622.160657.10821493817010.VND-TGTT-PHAN HUONG GIANG.970407

22/06/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 163 e Quang Gia Huy#SP#020097048806221606202026tfjr345209.5388.59995.160619

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1kC5QM1UJ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173145701990.20260622.160613.10821493817010.VND-TGTT-PHAN HUONG GIANG.970407

22/06/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221605272026hhjf341935.5390.54690.160527

22/06/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 159 e Hoang Ngoc Han#SP#020097048806221604272026cokz338262.5390.49691.160426

22/06/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 157 be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488062216033020268mmd334761.5388.43512.160330

22/06/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806221602282026sogx330910.5388.37178.160227

22/06/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2026 154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806221601192026j7fg326706.5387.30270.160119

22/06/2026 100.000,00 6173YOLOA2J5QMEE.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.155556.0908711248.LE TRAN QUANG ANH QUAN .546034

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1kC5Q18FN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173308707730.20260622.154656.19022808751016.VND-TGTT-NGUYEN HUU GIANG .970407

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14791412718.ung ho ms.2026.161.CT tu 1035500964 NGUYEN HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14791420095.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kC5QQPFG.Ung ho chi Ha Thi Yen Phuong FT26173226956770.20260622.153810.19033622681011.VND-TGTT-CHU THI PHUONG THUY.970407

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14791291855.UNG HO MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 30.000,00 MBVCB.14791304651.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kC5QQWTM.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173439780382.20260622.153700.19032918345019.VND-TGTT-HA THI THU.970407

22/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062215293820267TNU978849.5390.45807.152937

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ78YEHU.ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.20260622.152746.0973394106.VU THI NGOC.970432

22/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14791173868.VO DANG DAN HA gui Ms 2026.161 ( Ha thi Yen Phuong).CT tu 0071004488908 VO DANG DAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 6173SGTTH219KRKW.IBFT UNG HO MS 2026.161.20260622.152104.060309256770.SACOMBANK.970403

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14791067679.ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021000335388 TRAN THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221519012026zdf9184869.5388.87159.151901

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14791015839.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14791004698.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14790990578.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#0200970422062215130420268XAC514445.5189.54538.151304

22/06/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy)#SP#020097041506221510062026IoGj155034.5189.38509.151006

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14790882426.UH MS 2026.161 (chi Ha thi Yen Phuong).CT tu 0611001963639 DO THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#0200970422062214563920263DA4835490.5189.65786.145638

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYNGMQX.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173250937085.20260622.145404.13320618868013.VND-TGTT-TRAN THI BICH TRA.970407

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1fJ16WANR.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.145338.0501140000399.NGO THI THAO.970439

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14790717354.viet ha55 ung ho quang gia huy ms 2026 163.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 1.000.000,00 DUONG HAI YEN Chuyen tien ung ho 2016.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221449232026e5za093274.5389.28023.144921

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806221448382026qxvw091077.5387.24269.144837

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#02009704220622144514202656EN166313.5390.5780.144514

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14790521400.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011000422737 NGUYEN THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 1.000.000,00 6173IBT1kCYNURI8.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26173047034405.20260622.143249.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407

22/06/2026 3.000.000,00 MBVCB.14790499140.LUONG QUYNH HOA ung ho ms 2026.161 ( chi Ha thi yen phuong).CT tu 0281000057691 LUONG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1aWFSUYM4.MS 2026.161.20260622.143009.1067040246450.DO THU THUY.970430

22/06/2026 200.000,00 6173VNIB02CSBRTV.Ung ho MS 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.142351.625704060180820.CAO THAI NHAT PHUONG.970441

22/06/2026 50.000,00 6173MCOBQ2QNEWCN.Ung ho Ms 2026.161.20260622.142123.21001013957375.NGUYEN VAN HUNG.970426

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#0200970488062214204120268nfu012080.5189.83374.142039

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806221420362026xy7i011840.5390.83207.142035

22/06/2026 100.000,00 6173VNIB02CSAS3T.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UH MS 2026 163 Em Quang gia Huy.20260622.141450.384705798.TRAN VAN BINH.970441

22/06/2026 100.000,00 UH MS 2026.163 EM QUANG GIA HUY-220626-14:13:55 ez6J291483#SP#020097041606221413552026ez6J291483.5388.51939.141355

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14790248108.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0201000687869 PHAM HAI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14790228022.Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0451001964014 NGUYEN MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14790208803.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071004059658 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14790206726.Ung ho MS 2026.163 ( em Quang Gia Huy) .CT tu 0911000052522 LUONG HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221405172026hs9f971984.5388.10933.140517

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062214015920266xsg963647.5390.96528.140200

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ782RGZ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.140157.182288829.NGUYEN QUYNH ANH.970432

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1fJ1EXFHM.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260622.135948.9021398537497.DANG THUY TRANG.963388

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14790144197.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011001306898 HOANG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYNCC3Q.PHUONG THUY ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173325177960.20260622.135746.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

22/06/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#02009704220622135700202659IV727222.5389.73840.135701

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYN1MLA.Ung ho MS 2026.162 FT26173618043605.20260622.135441.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221352402026j3m0940739.5388.55073.135240

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806221351342026x1bf938003.5189.50299.135134

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14790054936.MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0281000522507 LY BAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYNJIYC.DO THANH HANG ck ung ho MS2026.163 em Quang Gia Huy chuc em chong khoe, e va gd co cuoc song tot dep nhe FT26173270027080.20260622.135102.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

22/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 160 CHI DANG THI THUY-220626-13:50:03 3x4f989080#SP#0200970416062213500320263x4f989080.5388.42988.135003

22/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206221349472026H1TT275844.5389.41555.134947

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy)#SP#020097041506221348442026UC4t827424.5390.38197.134842

22/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 163 EM QUANG GIA HUY-220626-13:47:55 u93n486470#SP#020097041606221347562026u93n486470.5390.34402.134756

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYNQH2Y.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173238081077.20260622.134511.19030501321017.VND-TGTT-PHAM HONG LIEN.970407

22/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 159 EM HOANG NGOC HAN-220626-13:44:58 T5We695281#SP#020097041606221344582026T5We695281.5390.20805.134458

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506221343482026FPN2020214.5388.16239.134348

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYNQSH3.Ung ho Ms 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26173343318530.20260622.134309.19033446059013.VND-TGTT-NGUYEN THUY NGA.970407

22/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806221338532026il57908296.5388.94477.133853

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRNQL2.Ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173031016081.20260622.133839.2481111.NGUYEN QUANG LINH.970407

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062213382520262V82728120.5389.92483.133825

22/06/2026 250.000,00 MBVCB.14789912177.ms 2026 163 em QUANG GIA HUY.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/06/2026 10.000,00 6173TPBVI2B3YZV4.MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).20260622.133805.02935403901.LE THI BE DAO.970423

22/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.163-220626-13:35:56 ThHr635455#SP#020097041606221335562026ThHr635455.5189.81869.133556

22/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14789894003.Ung ho MS 2026 163 em Quang Gia Huy.CT tu 0011003483060 TRAN PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRXHZK.Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26173814681208.20260622.133401.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

22/06/2026 25.000,00 6173IBT1iJ7812UN.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.133331.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1aWFSMIHR.ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.20260622.133207.000002907928.LUU THI THU HONG.970440

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRXJC3.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173201576459.20260622.133117.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

22/06/2026 200.000,00 6173SGTTH219RVME.IBFT DOAN THI THUY DUONG ung ho MS 2026.161.20260622.133103.030062813411.SACOMBANK.970403

22/06/2026 100.000,00 6173TPBVI2B3L783.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).20260622.132649.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

22/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.161#SP#0200970488062213260720264pb9879594.5189.40126.132607

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ78JIXS.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.132503.0983582233.TRIEU MINH TUAN.970432

22/06/2026 500.000,00 6173TPBVI2B3LIAG.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.132445.01559004303.NGUYEN THI LIEN.970423

22/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14789772232.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001835646 BUI THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1aWFSVXQM.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.132312.3023021089.BUI VIET CUONG.970458

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14789756075.MS 2026 161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451001512007 TRAN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1kCYRLF2V.PHUONG THUY ung ho MS 2026.163 Quang Gia Huy FT26173701510196.20260622.131900.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206221316592026ZOZE487889.5189.2005.131700

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14789681606.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097048806221314422026ugy8854520.5189.92319.131442

22/06/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134474186372.20260622.134474186372-0898255673_Ung ho MS 2026161chi Ha Thi Yen Phuong

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14789662361.MS 2026161.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14789665083.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0461000409929 LE THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14789611882.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0251002692323 NGUYEN THAI HANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 20.000,00 MBVCB.14789604145.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 150.000,00 MBVCB.14789603929.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14789583673.LE THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1019399543 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14789572424.viet ha55 ung ho 4 chau mo coi . ms 2026 158.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#0200970422062213045720264789482611.5389.50240.130457

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14789568916.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0071001059020 VO THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14789568112.Ung ho MS 2026.163 Quang Gia Huy.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRE33M.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173583532704.20260622.130418.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRELTH.Ung ho MS 2026 163 FT26173647090471.20260622.130358.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221303302026VOI2015243.5388.42800.130330

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14789552041.Ung ho MS 2026.161 (Ung ho chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1062714389 VO KHUC MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 6173SGTTH219Z1FY.IBFT Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260622.130036.020363920209.SACOMBANK.970403

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14789527750.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRKEQA.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173980609062.20260622.125945.19021551684014.VND-TGTT-NHAC THANH HUONG.970407

22/06/2026 40.000,00 6173ABBKA2JPDJXL.ung ho ms 2026162 chi Truong thi tinh.20260622.125920.0411004886003.DINH NGOC TUAN.970425

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRKY7F.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173663099804.20260622.125857.19126654647989.VND-TGTT-VU ANH NGOC.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14789510678.Ms 2026-163 Em Quang Gia Huy.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 6173ORCOQ2QNWK2F.LOC HO TRO MS 2026.163 QuangGiaHuy.20260622.125845.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

22/06/2026 100.000,00 6173SGTTH219ZLLW.IBFT Ung ho MS 2026.163 - em Quang Gia Huy.20260622.125751.060284069555.SACOMBANK.970403

22/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.163#SP#020097048806221257362026zcse814670.5387.16706.125737

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14789498396.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14789488291.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.163 ( em Quang Gia Huy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14789462895.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026 163 QUANG GIA HUY.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14789467086.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.162( chi Truong Thi Tinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kCYRGXF3.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173217575080.20260622.125328.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYRGTCT.Ung ho MS 2026.161 FT26173103079370.20260622.125304.19040064885017.TKTT - VND - NGUYEN MINH QUOC.970407

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14789439965.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1iJ7INCXN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.125208.0964638576.NGUYEN THI HA MY.970432

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14789435735.MS 2026 163 em Quang Gia Huy.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14789429032.Uhg ho MS2026.161.CT tu 0181002614400 DOAN THI NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 10.000,00 6173IBT1kCYRGM8Z.ung ho ms 2026.163, em Quang Gia Huy, chuc em va gia dinh binh an FT26173097205015.20260622.125113.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYRGVV5.Ms 2026 163 em Quang Gia Huy FT26173735210462.20260622.125107.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#0200970422062212510420265TZN763314.5388.86563.125103

22/06/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806221249352026wkxa794426.5387.80123.124935

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14789398566.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451001705515 LUONG THI PHUONG TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221247092026JDVD072715.5387.68798.124709

22/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880622124655202613zf787931.5189.67430.124656

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14789355349.ung ho MS 2026.161.CT tu 0611001937547 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kCYRBBMH.Ung ho MS 2026.163 Em Quang Gia Huy FT26173004048709.20260622.124141.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ7IRWGA.Ung ho MS 2026161 Chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.124130.0988796868.NGUYEN THUY NGOC.970432

22/06/2026 300.000,00 ung ho ms 2026161 chi ha thi yen phuong#SP#020097048806221239572026ts70770822.5389.35208.123957

22/06/2026 500.000,00 6173VNIB02CX7TLM.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.123955.803106.TONG DUY XUAN.970441

22/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14789303832.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0011001446684 TO NGOC KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYR5ZKL.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26173500264804.20260622.123914.19038476709014.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH PHUONG.970407

22/06/2026 200.000,00 UH MS.2026.161#SP#020097048806221239012026r9va768404.5389.29820.123901

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14789290389.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 9916148368 MAI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14789278612.giup MS.2026.163 (Quang Gia Huy).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134470737647.20260622.134470737647-0854076607_Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy

22/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206221237212026JLUW325922.5388.22368.123721

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062212361720266287622051.5389.17228.123617

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1iJ7IXD6K.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.123425.144391101.MAC THI LOAN.970432

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14789232758.Ung Ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14789213945.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0011002814393 LE THI THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173TPBVI2B95U9P.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).20260622.123209.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

22/06/2026 30.000,00 MBVCB.14789172954.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYRUAD4.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173031393717.20260622.122924.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

22/06/2026 30.000,00 MBVCB.14789165604.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14789161086.UH MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9963358516 KHONG THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14789146901.BUI THI VIET HUONG UH MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1936668280 BUI THI VIET HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506221227192026JNJM014314.5189.68255.122718

22/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#0200970488062212261520267jei732515.5390.63213.122615

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206221224122026G2XH137762.5390.51378.122413

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14789099812.ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1029215065 PHAM THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:DAO THI MINH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221222052026T30O096918.5389.38856.122203

22/06/2026 500.000,00 UNG HO MS2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG#SP#020097048806221220092026m2za713632.5389.28585.122010

22/06/2026 200.000,00 MS2026-163 CHAU QUANG GIA HUY SON LA-220626-12:19:18 OzJW114755#SP#020097041606221219182026OzJW114755.5387.23549.121918

22/06/2026 50.000,00 6173MCOBQ2QNR9YR.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.121617.03101010865852.DIEU THI BICH.970426

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRD751.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173200040919.20260622.121520.19038790101012.VND-TGTT-VO THI NGOC.970407

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206221214012026Z4FX741059.5390.92679.121402

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRS664.Tang chau Phong MS 2026.161 FT26173824843070.20260622.121250.5868888.DAO THE VU.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14788920584.UNG HO MS 2026.162 ( chi Truong Thi Tinh).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRSM5Q.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173160049153.20260622.121141.13321108901012.VND-TGTT-NGO DUC MINH.970407

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRSVTS.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173577028254.20260622.121138.19032906734011.VND-TGTT-TRAN THI HUE.970407

22/06/2026 100.000,00 6173SGTTH219FKMS.IBFT Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.121125.030062253981.SACOMBANK.970403

22/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.161#SP#02009704880622121016202632ja681346.5389.71140.121016

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14788881616.NGUYEN THI LAN QUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.159( em HOANG NGOC HAN).CT tu 0071001283716 NGUYEN THI LAN QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ7ITWUA.ZP261730287714 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.120831.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14788869356.DAO THI DIEU LINH ungho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451001522256 DAO THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14788865232.ung ho MS 2026.161 (Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1017454721 VU HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097040506221204042026HOEV029172.5390.34068.120404

22/06/2026 100.000,00 6173VNIB02CXI1N9.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.120351.035704060129936.DOAN THI VAN ANH.970441

22/06/2026 20.000,00 6173IBT1kCYR1KHF.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh FT26173365096256.20260622.120144.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy-220626-11:59:40 u3DI032304#SP#020097041606221159402026u3DI032304.5389.6599.115940

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYRJF8U.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173774503557.20260622.115934.19036385692019.VND-TGTT-VU NHAT HOANG.970407

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14788681801.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0071001084718 TRAN DIEU KHANH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206221154562026806S931689.5389.77220.115456

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14788666380.ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011000526464 PHAN MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14788663959.HUYNH THI THUY NGA chuyen tien ung ho MS2026.161 HA YEN PHUONG.CT tu 0011001237680 HUYNH THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14788635911.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9785383130 LUONG SUNG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYXRN13.Ung ho MS 2026. 163 em Quang Gia Huy FT26173301334127.20260622.114911.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYXXWLW.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173583234039.20260622.114405.19032425618989.VND-TKTT-NGUYEN HOAI THANH.970407

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ7I6E49.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 163 QUANG GIA HUY.20260622.114306.247529918.LE THI HOA.970432

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221141242026bpt5576670.5388.90431.114125

22/06/2026 300.000,00 6173WBVNA2JPXUKC.ung ho ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.113639.105000165089.PHAM QUANG MINH.970412

22/06/2026 60.000,00 6173IBT1kCYXLKX2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173007421510.20260622.113506.19036154444012.VND-TGTT-NGUYEN THI HAO.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14788316371.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011004418470 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206221131092026FCL0983881.5389.23811.113109

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14788288894.VU THI KIM NGOC chuyen tien unh ho ms 2026.161 (ha thi yen phuong).CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14788294842.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0491000036921 HOANG DUC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 250.000,00 6173TPBVI2B9NPBB.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong) mong em co gang c som khoe.20260622.112953.12969999001.NGUYEN SY HIEN.970423

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221129192026N8U7076611.5189.11971.112919

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097040506221128332026X1BD073078.5388.7363.112832

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14788242995.Ung ho MS 2026.162.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1kCYXEGEN.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173240064133.20260622.112410.19030539256669.VND-TGTT-KHUC THI LAN ANH.970407

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1fJ1E7ZUS.ung ho MS 2026 161.20260622.112102.0071007207006.TRAN THUY DUONG.970438

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14788143087.MS 2026.161.CT tu 0031000377751 BUI DUC VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYXKSQQ.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173995503259.20260622.112022.2003946868.TRAN THANH NGA.970407

22/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14788132079.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001681608 NGUYEN LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14788108960.NGUYEN THI MINH HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.163 (em Quangf Gia Huy).CT tu 0061000354382 NGUYEN THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Ung ho Ms 2026.161#SP#02009704880622111751202614ev486224.5189.38970.111750

22/06/2026 1.000.000,00 6173IBT1kCYXGRRF.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173919885163.20260622.111700.19031674796017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY .970407

22/06/2026 1.000.000,00 6173NAMAA2JPVLWJ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260622.111255.335858956.NGUYEN THI HANH VI.970428

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14788025182.ung ho 2006 163 em Quang gia Huy.CT tu 0021001682188 PHAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 400.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221110262026NV1R087311.5189.92863.111026

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ7IGDNS.DO THUY QUYNH Ung ho MS2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.110931.154512322.DO THUY QUYNH.970432

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ7IGS4J.ung ho MS 2026161 Ha Thi Yen Phuong.20260622.110911.69647006.DANG HOANG YEN.970432

22/06/2026 200.000,00 6173VNIB02CXX5XL.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.110902.914571409.NGUYEN THI KHANH LINH.970441

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14787970037.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1018955810 NGUYEN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 1.000.000,00 6173IBT1kCYXBEV7.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173521513110.20260622.110803.19830555777012.VND--DUONG DIEU LINH.970407

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1kCYXBESK.Ung ho MS 2026.161 FT26173025290204.20260622.110802.19073539494013.VND-TGTT-VU NGOC LINH.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14787939215.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0711000297892 CHU HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.163 EM QUANG GIA HUY-220626-11:06:33 tBC7017933#SP#020097041606221106342026tBC7017933.5389.68663.110633

22/06/2026 200.000,00 6173ABBKA2JPKKFH.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.110631.1281018522057.NGUYEN TRONG QUY.970425

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ7IAF3D.NGUYEN THI NHAN NB ung ho MS 2026 162 chi Nguyen thi Tinh.20260622.110630.0936550115.NGUYEN THI NHAN.970432

22/06/2026 100.000,00 ung ho 2026 157 2 be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206221106282026VE3L590351.5189.67666.110629

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806221106232026adaj441916.5390.67321.110623

22/06/2026 200.000,00 LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho MS 2026163 ung ho chau Quang Gia Huy, ma GD 100000150079041#SP#0200970449062211052820263Eno571467.5189.60815.110528

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ7IAEEG.NGUYEN THI NHAN NB ung ho MS 2026 160 ch Dang Thi Thuy.20260622.110505.0936550115.NGUYEN THI NHAN.970432

22/06/2026 50.000,00 ung ho 2026 159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206221104232026UZQO218215.5388.55221.110423

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062211013920262813271504.5387.37444.110139

22/06/2026 50.000,00 6173WBVNA2JPGPDC.Ung ho MS 2026 162 chi Truong Thi Tinh.20260622.105944.998688833999.NGUYEN THI MY NUONG.970412

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1aWFSQXG2.MS 2026.161.20260622.105721.9990906368634.TRAN THI HUONG.970430

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14787804668.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1018476477 TRAN NGOC DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134458062000.20260622.134458062000-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026163

22/06/2026 300.000,00 6173SGTTH219BSLK.IBFT Ung ho MS 2026.161 NGUYEN THI YEN PHUONG.20260622.105457.020008757888.SACOMBANK.970403

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.163 em quang gia huy#SP#0200970405062210532520267UFL004040.5189.87460.105325

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1kCYX8V5M.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173989607115.20260622.105307.10624994575017.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206221050232026MXEJ414998.5390.69258.105024

22/06/2026 100.000,00 6173WBVNA2JPGJKR.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.104820.107000594604.THAI PHUOC NGHIA.970412

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206221046552026AGC9656871.5390.48248.104654

22/06/2026 20.000,00 6173MSCBD24IX4UQ.ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.20260622.104518.0933778559.NGUYEN QUOC DUY.970422

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206221044422026ZIHE679528.5387.32905.104442

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970422062210441820268G92553371.5388.30729.104418

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14787601264.Ung ho MS 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0501000168938 TRAN HO TRUNG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14787582868.NGUYEN THI THANH HOAI ung ho MS 2026.161.CT tu 0011004129671 NGUYEN THI THANH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14787587380.LE THI KHANG chuyen tien.CT tu 0101000621288 LE THI KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYXS3RU.QUACH THI TRANG UNG HO MS 2026 161 C HA THI YEN PHUONG FT26173840041510.20260622.104102.19033452930011.VND-TGTT-QUACH THI TRANG.970407

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14787571723.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0251001504197 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173TPBVI2B9D1MK.Ung ho MS 2026.162 (Chi Nguyen Thi Tinh).20260622.103934.94569888888.TRAN HOAI NAM.970423

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14787522846.TRAN THI MY PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.163(em Quang Gia Huy).CT tu 0411001039621 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ7I593W.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.103748.0943889988.NGUYEN CAM CHI.970432

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1kCYXCBY9.Ung ho MS 2026.161 ung ho Ha Thi Yen Phuong FT26173779194096.20260622.103137.19034738891018.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET MINH.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14787436501.MS 2026.159 Hoang Ngoc Han.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 700.000,00 6173IBT1kCYXCDSU.Ung ho MS 2026.161 FT26173554829239.20260622.103053.19038800586011.VND-TGTT-NGUYEN QUANG NHAT.970407

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062210302220269P2Q400293.5389.45587.103021

22/06/2026 100.000,00 6173MCOBQ2QN1PFP.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.102722.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYXJRZK.Ung ho MS2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173960516980.20260622.102721.10524734958015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG VAN.970407

22/06/2026 100.000,00 6173TPBVI2B9HFBG.Ung ho MS 2026.161 ( Chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.102302.81681988888.BUI THI QUYEN.970423

22/06/2026 500.000,00 6173VNIB02CXWDFW.ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).20260622.101632.130345.NGUYEN DUC LINH.970441

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1kCY3RIR6.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh FT26173009713016.20260622.101436.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206221013462026NLJA759666.5389.44631.101346

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1aWF9XZUR.UNG HO MS 2026161 CHI HA THI YEN PHUONG.20260622.101343.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424

22/06/2026 70.000,00 6173IBT1kCY3X7QP.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173119155615.20260622.101233.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506221011412026XG1E094198.5388.31603.101141

22/06/2026 100.000,00 6173VNIB02CXWA83.Ung ho ma so 2026.161 ha thi yen phuong.20260622.100857.008111418.NGUYEN THI CUC.970441

22/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062210051220260PWD501713.5389.91272.100512

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14787065830.DOAN TRANG ung ho MS 2026.163( ban Quang Gia Huy).CT tu 9903858886 TRAN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14787033725.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0251002669853 TRINH TRAN MINH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220959002026TIZG520925.5189.53687.095901

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCY3HAYB.Ung ho MS 2026.161 FT26173250937052.20260622.095848.19037894060011.VND-TGTT-NGUYEN BAO NGOC.970407

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14786953769.Ung ho MS 2026.161 ( Chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0611001903487 PHAN THI QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 6173TPBVI2B996S8.Ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.095717.05098888001.NGUYEN THI HOAI THU.970423

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14786912637.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806220953362026qssg169655.5388.23635.095336

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14786899776.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0611001573384 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.161 c Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220948352026jkn2152086.5387.95899.094835

22/06/2026 50.000,00 MS 2006.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062209481120267kud150663.5387.93844.094811

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ7IVZLH.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.094709.230869208.NGUYEN THI HUONG.970432

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kCY3KC2R.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173963565881.20260622.094607.2685678868.NGUYEN THI HUONG.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14786792741.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 35.000,00 Ung ho MS 2026.161#SP#020097048806220945032026y2r9139747.5387.77285.094502

22/06/2026 200.000,00 NGUYEN HONG NHUNG ung ho MS 2026.161 C Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220943332026HGT8414910.5388.70125.094333

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1iJ7IVM3C.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.094330.0904964986.DUONG THUY LINH.970432

22/06/2026 400.000,00 6173IBT1iJ7IVSYC.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.094237.104851908.PHI HUYNH CAM HUYEN.970432

22/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134449822146.20260622.134449822146-0828871902_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

22/06/2026 20.000,00 6173MSCBD24IJZZE.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.093902.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1iJ7ID4UL.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.093654.8338886668.HOANG THI THOM.970432

22/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.161#SP#020097042206220930362026XKWC733428.5389.819.093036

22/06/2026 500.000,00 6173TPBVI2B9S4KL.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.092812.00027169001.QUACH THI HONG VAN.970423

22/06/2026 100.000,00 NGUYEN THI HOAI chuyen tien ung ho MS 2026.161#SP#020097042206220926542026EB2C164669.5189.82485.092655

22/06/2026 1.000.000,00 6173IBT1aWF9TV3C.UNG HO MS 2026.163 (EM QUANG GIA HUY).20260622.092529.700004652380.LY THU PHONG.970424

22/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh-220626-09:24:16 4ZS7537407#SP#0200970416062209241720264ZS7537407.5389.69139.092417

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCY3U56C.Ung ho ms 2026.161 FT26173650097049.20260622.092120.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407

22/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134447537997.20260622.134447537997-0961231914_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

22/06/2026 30.000,00 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506220919142026Eqrj840502.5390.43523.091914

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI THUY LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Phuong Yen#SP#020097040506220918142026ULUV027751.5388.38827.091814

22/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097041506220917242026iuIr834797.5387.34734.091724

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1aWF9LZID.Ung ho MS 2016 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.091718.0983299218.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14786402969.NGUYEN THI DIEP ung ho MS 2026. 161 (chi Ha Thi Yen Phuong ).CT tu 0111000492306 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1bJMCUKVA.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260622.091618.00020087.TRAN THI MY DUYEN.970427

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14786396115.ung ho ms 2026.161 ( chi ha thi yen phuong).CT tu 0141000814788 LE TRANG THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14786390729.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173VNIB02CXTQCQ.MS 2026 16.1 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.091204.902181550.LE THI THU HA.970441

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1kCY3VHWU.HOANG THI TRANG DAI chuyen UNG HO MS 2026.163 EM QUANG GIA HUY FT26173680529809.20260622.091018.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1kCY3V8VF.Giup ma so 2026.163 FT26173050580001.20260622.090906.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

22/06/2026 50.000,00 6173TPBVI2B9XUDR.Ung ho MS 2026.161.20260622.090856.38226112004.DAO HOANG AN.970423

22/06/2026 5.000,00 ung ho MS 2026.161#SP#020097048806220906412026jv2d008677.5189.85844.090640

22/06/2026 200.000,00 Ung ho Ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong . chau Phong#SP#020097048806220906312026e8cy008100.5387.84581.090631

22/06/2026 200.000,00 6173WBVNA2JPTE7V.Ung ho MS 2026 161.20260622.090605.688881881988.NGHIEM THI NGA.970412

22/06/2026 5.000.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-220626-09:05:02 ALKl011178#SP#020097041606220905032026ALKl011178.5189.78286.090503

22/06/2026 100.000,00 6173TPBVI2B9V54X.Ung ho MS 2026.161 (Ha Thi Yen Phuong).20260622.085917.04473288101.NGUYEN THI THANH VAN.970423

22/06/2026 10.000,00 6173MSCBD24IBACH.PHUNG NGOC MINH chuyen tien Ung ho Ms 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.085845.36266666888844.PHUNG NGOC MINH.970422

22/06/2026 100.000,00 6173VNIB02CXFP5T.Ung ho MS 2026.161 (Ha Thi Yen Phuong).20260622.085759.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

22/06/2026 100.000,00 6173TPBVI2B9VPKF.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.085748.00349813804.NGUYEN THI THUY TRANG.970423

22/06/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970415062208564320269oZW766432.5389.41436.085642

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14786138245.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173TPBVI2B9VISN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.085529.00005593709.PHAM DIEU LINH.970423

22/06/2026 50.000,00 6173MCOBQ2QN2IDD.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260622.085521.03101010965538.HOANG VIET.970426

22/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220854542026a1bd969717.5387.34182.085454

22/06/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.163#SP#020097040506220853542026EEDT015603.5389.30221.085354

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14786087850.Ung ho MS 2026105 em Luong Van Luyen.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506220850202026TO2I099031.5389.15615.085020

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14786051682.Ung ho MS 2026098 em Quang Hong Quyen.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14786040781.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.161#SP#020097048806220848172026a4px948197.5189.9150.084817

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1fJ1EMVW3.2016 161 chi Phuong.20260622.084729.976245379.TRAN THI PHUONG DUNG.970406

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCY3WRHH.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173579095234.20260622.084658.3107200366.BUI HA PHUONG.970407

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062208454220261ecv939948.5388.98778.084542

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14785981764.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14785978172.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0121000585830 VU VIET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 Ung ho MS2026.161#SP#0200970488062208433520266v0k933302.5189.90866.084335

22/06/2026 100.000,00 MS 2026.161#SP#020097048806220843262026s59k932850.5387.90534.084325

22/06/2026 10.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.161#SP#020097040506220843052026ZPV2065721.5189.89279.084304

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1fJ1EVNSM.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.084304.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ7IJ8VJ.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.084300.0984041991.DAO DUC VINH.970432

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCY3Q5SC.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173304562897.20260622.084220.33113338888.NGUYEN THI THU THAO.970407

22/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062208404220264tno924319.5189.80405.084042

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14785904284.ung ho MS 2026.161.CT tu 9276789999 HO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kCYFRY24.Ung ho MS 2006.161 c HTYPhuong FT26173253080099.20260622.083557.19020394253040.VND-TGTT-DUONG THI THANH TUYEN.970407

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206220835112026H9UN886135.5387.60853.083511

22/06/2026 100.000,00 6173ASCB02CX1QGM.MS 2026.163 QUANG GIA HUY-220626-08:29:52 6173ASCB02CX1QGM.20260622.082952.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062208294720261NIC675463.5390.42767.082947

22/06/2026 20.000,00 6173MSCBD24I2WJD.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.082717.0906465544.NGUYEN THANH HUONG.970422

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206220826502026CIMW289287.5389.33443.082650

22/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220826052026np2t879593.5389.31051.082604

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kCYFF2DI.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173986820872.20260622.082528.19026325336013.VND-TGTT-PHAN VAN THAN.970407

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ7IQPGL.NGUYEN THI HONG HANH ung ho MS 2026161 Ha Thi Yen Phuong.20260622.082455.29369666.NGUYEN THI HONG HANH.970432

22/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134441140135.20260622.134441140135-0981961881_UHMS 2026161 Ha Thi Yen Phuong

22/06/2026 250.000,00 SHGD:10001314.DD:260622.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:UNG HO MS 2026.162 (TRUONG THI TINH)

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220820122026fxwm861648.5389.10876.082012

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1aWF96JPX.ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.081848.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14785660381.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 150.000,00 UNG HO MS 2026.161 2 me con co len nhoa#SP#020097042206220816142026CMIT482047.5387.97710.081615

22/06/2026 300.000,00 6173ASCB02CXA96G.2026.163 QUANG GIA HUY-220626-08:15:02 6173ASCB02CXA96G.20260622.081503.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14785619825.Ung ho MS 2026.161 c Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000892578 VU THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14785616958.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1359466606 NGUYEN THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506220813162026LTEP032562.5389.88466.081316

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1aWF9EE3L.ung ho Ms 2026163 em quang gia huy.20260622.081220.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

22/06/2026 30.000,00 6173IBT1kCYF6GIC.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26173760207381.20260622.081040.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYF6J7K.UNGHO MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173320111524.20260622.080859.19032916013019.VND-TGTT-TRAN THUY LINH.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14785537609.ung ho MS 2026.161.CT tu 1023042282 NGUYEN DINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097041506220806172026uIOs613854.5389.65588.080617

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220805282026vwi3817319.5388.63354.080529

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14785510559.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.162 ( chi Truong thi Tinh ).CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 6.868,00 6173MSCBD24D7ZG2.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260622.080501.872866868.DUONG ANH THUY.970422

22/06/2026 30.000,00 MBVCB.14785508162.vo vo danh ung ho 162 nguyen thi tinh.CT tu 1066185855 VO NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 6173TPBVI2B9GZTV.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.080420.02310695402.DUONG HONG NHUNG.970423

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14785492397.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.160 ( chi Dang thi Thuy ).CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kCYFKP96.QUACH THANH HUONG chuyen ung ho ms 2026.161 ha thi yen phuong FT26173333021401.20260622.080322.19025678779011.VND-TGTT-QUACH THANH HUONG.970407

22/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG#SP#020097042206220802332026A22Z886512.5390.54661.080232

22/06/2026 125.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220753582026ZY6N548569.5389.28282.075358

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14785371809.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14785376904.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220752582026RM7V902574.5388.24780.075258

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14785364304.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYFAQ2B.Ung ho Ms 2026.161 ha thi yen phuong FT26173498297291.20260622.075131.19036488333017.NGUYEN THI MAI ANH.970407

22/06/2026 150.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134436998118.20260622.134436998118-0387399988_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.163- em Quang Gia Huy#SP#02009704050622074820202646A2025051.5390.11269.074820

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14785292863.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong ) .CT tu 0291000261390 LY NGUYEN HOANG THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.162 ( chi nguyen thi tinh)#SP#02009704150622074633202699hC559469.5389.6455.074633

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYFBISR.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26173792803943.20260622.074530.19027240424017.VND-TGTT-DO THI LAN HUONG.970407

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14785264901.UNG HO MS 2026.161.CT tu 1983383016 DO THI GAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14785241038.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0491001621703 NGUYEN XUAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14785241183.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001609114 VU THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1kCYF5VZB.TRUONG HO TRUC MAI Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173701821802.20260622.074135.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14785222946.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000231357 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1fJ1E997V.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260622.073931.935333243.TRAN NGOC HUNG.970406

22/06/2026 200.000,00 6173VNIB02CXAIBR.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.073920.223666888.NGUYEN THI NGA.970441

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806220739072026u43g738396.5387.85197.073907

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1kCYFYGWE.Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26173690360673.20260622.073856.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

22/06/2026 100.000,00 6173VNIB02CXAS9A.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.073631.023923838.LE THI HAI BINH.970441

22/06/2026 10.000,00 MBVCB.14785061540.UH MS 2026.163 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14785052453.Ung ho MS 2026.161.CT tu 0011004002423 DO THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ7MTL3X.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.072535.83207787.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kCYF8W8G.Ung go ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173960937353.20260622.072426.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#02009704220622072133202637EJ184480.5388.36042.072134

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.162. chi Nguyen Thi Tinh hoac Truong Thi Tinh#SP#0200970405062207200920261EO7009211.5390.31141.072009

22/06/2026 100.000,00 6173VNIB02CXQTJ5.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.071611.039704060005784.NGUYEN LAN PHUONG.970441

22/06/2026 200.000,00 ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220715182026n4bp668975.5388.19036.071518

22/06/2026 250.000,00 MBVCB.14784925521.MS 2026.163 (Quang Gia Huy).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220711582026XHTM946421.5387.8849.071159

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYFDNWI.Ung ho MS 2026.161 FT26173624532001.20260622.071034.19033799894013.VND-TGTT-DO THI THANH HOA.970407

22/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14784788408.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000666293 PHAN THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14784712461.Chuyen tien ung ho MS 2026 163 em Quang Gia Huy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14784690081.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 6173IBT1kCYF2INB.MS 2026.161 FT26173033373314.20260622.065032.19028289220014.VND-TGTT-NGUYEN THU HUONG.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14784679892.ung ho ms 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 1023501257 DANG THI NGOC LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 180.000,00 6173IBT1kCYFCN7N.Ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173033364495.20260622.064821.10822604731011.VND-TGTT-VU THU HA.970407

22/06/2026 200.000,00 TRAN THI LAN chuyen tien Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220638232026CXXH353061.5388.34361.063823

22/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.161#SP#020097048806220637212026hmf5576624.5389.32485.063720

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14784553075.Ung ho MS 2026. 162 ( chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220634452026T3U7573510.5388.28364.063446

22/06/2026 50.000,00 MS 2026.161 chi ha thi yen phuong#SP#020097041506220633232026sFtO387294.5390.24963.063323

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704050622063204202649KK044923.5389.23655.063204

22/06/2026 100.000,00 6173WBVNA2JPASYW.Ms 2026.261.20260622.063029.103002656356.VU THI THANH CHAM.970412

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1fJ1E1DV2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.062909.0071400500001.NGUYEN PHUONG ANH.970438

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14784501127.Ung ho MS 2026. 161( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ7MZ1A7.MP Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260622.062648.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220626202026OFTX190249.5389.12999.062619

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ7MZW7P.MP Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260622.062530.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

22/06/2026 129.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.UH.MS.2026.162.Truong Thi Tinh .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806220625252026f3ad554192.5388.11473.062525

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ7M6NBN.MP Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260622.062401.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ7M63E7.MP Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.062201.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1iJ7M6TSU.MP Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260622.062013.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

22/06/2026 200.000,00 6173TPBVI2B9UC5Y.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.061903.03069610401.CHU THI THU HA.970423

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1kCYFQZNG.ung ho MS 2026.161 chi ha thi yen phuong FT26173191308736.20260622.061613.19026979971011.VND-TGTT-LE QUYNH TRANG.970407

22/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097040506220615462026SWQA004334.5387.97356.061546

22/06/2026 300.000,00 MBVCB.14784427426.ung ho MS 2026.161.CT tu 0071001129615 PHAN THI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173MCOBQ2QI7Z7B.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.060754.80002944204.NGUYEN THI NGUYET.970426

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14784359241.Ung ho ms2026.161 (Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14784354706.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173ASCB02CX28D2.UNG HO MS 2026.161 HA THI YEN PHUONG-220626-05:58:59 6173ASCB02CX28D2.20260622.055900.17932187.TRAN HOAI ANH.970416

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14784339499.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14784309996.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14784293266.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000317222 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14784279676.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0541000275218 VU THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173TPBVI2B94SEL.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.051741.03579163701.NGUYEN THI HAI HA.970423

22/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220622050932202676IZ580248.5388.41061.050933

22/06/2026 200.000,00 LE THI VAN ung ho MS 2016.161#SP#0200970422062204472920265TM4386260.5390.31832.044729

22/06/2026 1.000.000,00 6173TPBVI2B94WT3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.044115.00001706275.TRAN HOANG HA.970423

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14784201518.PHAM THI LIEN chuyen tien ho tro cha Ha Phong.CT tu 0011002651863 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kCYTFNDP.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173736666029.20260622.043159.19035696625017.VND-TGTT-DO HAI ANH .970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14784182772.ung ho MS 2026.162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 1022702293 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 MH ung ho chi Yen Phuong MS2026 161#SP#0200970422062204144620265VPW141740.5390.22319.041447

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYTF55S.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173852470997.20260622.041118.19037381237011.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14784174073.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011004187555 NGUYEN THI NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14784151583.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong ).CT tu 0011004369279 NGUYEN HUE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1iJ7MKWHY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.034010.0865012061.NGUYEN MAI LINH.970432

22/06/2026 130.000,00 MBVCB.14784146704.ung ho ms 2026.161(chi ha thi yen phuong).CT tu 0331000455217 TU THI HAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 6173VNIB02CVPT3V.ungho ms2026.161 chi Ha THi YEn phuong.20260622.032912.833806546.BUI THI SAM.970441

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1fJ1EWDS5.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.030538.9021191715774.PHAM THE HOANG.963388

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1kCYTLFG2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173515613553.20260622.030428.972088888888.TRAN NGUYET ANH.970407

22/06/2026 2.000,00 6173MSCBD24D413D.CAO THANH DUY chuyen tien.20260622.025727.0396996949.CAO THANH DUY.970422

22/06/2026 1.000.000,00 6173IBT1kCYTLSYG.Giup do MS 2026.162, chi Truong Thi Tinh, thon Dong Hai, xa Quynh Phu, tinh Nghe An FT26173860220510.20260622.024251.10520132634019.VND-TGTT-TRAN THI THANH HOA.970407

22/06/2026 20.123,00 6173TPBVI2B9RI1E.UHMS 2026.159 Mong GD chi Hoang Thi Van va be Hoang Ngoc Han binh an,gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260622.024039.00005384949.VU HOANG LINH.970423

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062202372420266YAD865429.5387.94733.023724

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220231422026i9oa462148.5387.91731.023142

22/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung#SP#0200970405062202292020266EX3002625.5388.90954.022920

22/06/2026 10.000,00 6173IBT1iJ7M7QV3.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260622.022457.2692924910.NGUYEN THANH MAI.970432

22/06/2026 50.000,00 6173VNIB02CV7SAQ.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.022430.014151482.NGUYEN HUU HUNG.970441

22/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097040506220222092026MXZ2001721.5389.89186.022208

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYTHA68.Ung ho MS 2026.161 FT26173071188040.20260622.022105.19034702385019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG MINH TRANG .970407

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097040506220217172026837E001032.5387.86418.021717

22/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097040506220212162026Y66Z000308.5387.85141.021216

22/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097040506220208092026JB2K099692.5388.83213.020809

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097040506220203172026WOPR098951.5390.79855.020318

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14784058966.UNG HO MS 2026.161.CT tu 0301002820686 NGO THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506220158392026LZGJ098229.5387.78520.015838

22/06/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi#SP#0200970405062201495120262PF7096645.5389.72675.014951

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704050622014327202693BN095301.5189.68788.014327

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970405062201404420263D27094746.5389.67396.014043

22/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206220138422026YOLS126298.5387.65730.013842

22/06/2026 1.000.000,00 6173IBT1kCYT6698.Ung ho MS 2026.161 - chi Ha Thi Yen Phuong FT26173190354357.20260622.013438.13320335986011.-TGTT-NGUYEN LAN PHUONG.970407

22/06/2026 150.000,00 6173IBT1kCYT6ET3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173704641463.20260622.013426.19026658888668.VND-TGTT-HOANG NGOC DUONG.970407

22/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134420334733.20260622.134420334733-0799069359_Ung ho tre em khong noi nuong tua

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYT69WJ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173011905055.20260622.012350.19033715391011.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407

22/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134420004757.20260622.134420004757-0799069359_Ung ho nhung nguoi mu cuoc song kho khan

22/06/2026 70.000,00 6173TPBVI2B9ZDYI.DO THI LUONG chuyen tien ung ho c Hai Yen 2026 161.20260622.011332.07748899101.DO THI LUONG.970423

22/06/2026 500.000,00 6173IBT1iJ7MAVKN.ung ho ms 2026161 Ha thi yen phuong.20260622.011058.193477666.TRAN THI HUYEN.970432

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783964002.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0491000016435 DUONG QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6173TPBVI2B9ZE4J.ung ho MS2026.161.20260622.005557.00617264001.CU THI HUONG.970423

22/06/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970415062200495020269jns219419.5388.28584.004950

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880622004710202600lx425709.5189.26572.004711

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYT7AHE.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh FT26173908784974.20260622.004617.16887141722222.LE THI MINH TRANG.970407

22/06/2026 300.000,00 6173IBT1iJ7M4UYS.ZP261730012413 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.004011.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/06/2026 100.000,00 6173SGTTH21SS969.IBFT ung ho ms 2026.162 chi Nguyen thi tinh.20260622.003235.060100478369.SACOMBANK.970403

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14783901229.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970415062200252120263t12208548.5387.10876.002521

22/06/2026 100.000,00 6173SGTTH21SSXB6.IBFT Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260622.002509.020083034107.SACOMBANK.970403

22/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.161#SP#020097042206220023552026ZSAA830452.5387.9630.002355

22/06/2026 100.000,00 6173VNIB02CVIEBU.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260622.001753.795744591.NGUYEN THI NGOC ANH.970441

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYTAUNS.TRAN THI THANH MAI ung ho ms 2026 161 Ha Thi Yen Phuong FT26173878064472.20260622.001558.19028657979999.VND-TGTT-TRAN THI THANH MAI.970407

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783851982.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0711000276075 NGUYEN THI THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYTAVTW.Ung Ho MS 2026 161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26173781750155.20260622.001431.19027632593021.VND-TGTT-VU TUAN THANH.970407

22/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506220014162026Z4HG071405.5387.1381.001416

22/06/2026 20.000,00 6173MSCBD24DB3W6.Ung ho Ms 2026161.20260622.001355.0328830220.PHAM THI LAN.970422

22/06/2026 200.000,00 Ung ho 206.161 chi Ha Yen Phuong#SP#020097048806220012432026xu85410432.5389.573.001243

22/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134417064053.20260622.134417064053-0586881904_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

22/06/2026 200.000,00 6173IBT1kCYT43CJ.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173660427207.20260622.000944.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU .970407

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062200091520262SX6518680.5189.98130.000914

22/06/2026 100.000,00 6173IBT1kCYT4L5Q.Duc Nhat Da Nang chuyen khoan nhanh qua Zalo FT26173975184080.20260622.000852.7986862612.TRAN DUC NHAT.970407

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806220005232026f2n9406461.5388.94269.000523

22/06/2026 200.000,00 6173TPBVI2B9TSHI.ung ho MS 2026.161.20260622.000015.03432838401.NGUYEN HAI NHUNG.970423

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212357152026iajy401776.5389.87031.235714

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783792579.ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1016196616 VO THI VY NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYTBA5P.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173693037919.20260621.235614.6286111996.TANG HA NGAN.970407

22/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026. 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062123551420263qkd400549.5388.84358.235514

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14783799612.Ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0031000160470 HOANG NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6172IBT1iJ7M5EUU.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.235454.523081969.NGUYEN THI THANH PHUONG.970432

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14783797107.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0081000619615 PHAM VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783786832.ung ho MS 2026.161(chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0271000914451 NGO PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783783984. DIEP ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 1.000.000,00 6172IBT1kCYTBQ58.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong hay chuyen that nhanh de cuu chi FT26173726493735.20260621.235036.19026660304886.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407

22/06/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.161 HA THI YEN PHUONG#SP#020097042206212348002026UJ2L990391.5387.77310.234800

22/06/2026 200.000,00 6172VNIB02CVD1FR.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.234752.919855875.NGUYEN DUC HAO CAU.970441

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14783768863.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0381000537787 LE MI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYT5EHY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173411374999.20260621.234718.6353683883.NGUYEN THUY HANH.970407

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14783767976.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062123461120261y88395202.5387.76212.234611

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14783758162.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1988897198 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 20.000,00 6172MSCBD24DQFNP.ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.20260621.234244.0933778559.NGUYEN QUOC DUY.970422

22/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYT5CNG.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173810273542.20260621.234143.19034722271011.VND-TGTT-NGUYEN THUY NGOC.970407

22/06/2026 50.000,00 6172IBT1kCYTYZTF.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173364450701.20260621.233801.19035412225014.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783729181.UNG HO MS2026.161 - CHI HA THI YEN PHUONG.CT tu 0031000355371 TRAN THI HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212335562026uh92388375.5189.65312.233556

22/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.161#SP#020097042206212335202026TCME142000.5388.64553.233520

22/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYTYV3K.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26173920608512.20260621.233346.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

22/06/2026 500.000,00 6172IBT1iJ7MYAYX.Ung ho MS 2026161.20260621.233057.9241739.DINH THI LINH.970432

22/06/2026 200.000,00 6172IBT1iJ7MYYWV.TRAN NGOC KHANH LY chuyen tien ung ho MS2026161.20260621.232827.0384730112.TRAN NGOC KHANH LY.970432

22/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYTPYS5.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173104923199.20260621.232705.3979123457.TRINH NGOC DANH.970407

22/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYTP85E.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173490957192.20260621.232628.19029830889018.VND-TGTT-TRAN THI VAN.970407

22/06/2026 100.000,00 6172SHBAA2JP228C.Ung ho MS 2026.161.20260621.232619.8989888989.PHI THI KIM CUONG.970443

22/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062123224020263ior377863.5388.49313.232239

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212321582026aoyc377324.5388.47946.232158

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097048806212321422026bk38377130.5389.47773.232142

22/06/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062123203020269wx4376154.5387.46097.232030

22/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYTU5BH.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173228677808.20260621.231928.19028749968012.VND-TGTT-TA KIM CHI.970407

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783656076.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783655901.HO NGOC THANH HUYEN ung ho MS 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026 161 ( Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506212317182026FQ2t160681.5189.41356.231718

22/06/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134414201099.20260621.134414201099-0938900325_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

22/06/2026 100.000,00 6172IBT1iJ7MPLIK.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.231612.169629803.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

22/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYT8N3Z.Ung ho MS 2026.161 FT26173396488264.20260621.231544.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

22/06/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.161#SP#020097042206212315392026KRT5618943.5389.38571.231539

22/06/2026 50.000,00 6172ASCB02CV3XPZ.MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-23:14:16 6172ASCB02CV3XPZ.20260621.231416.24851461.CO THI HUONG GIANG.970416

22/06/2026 500.000,00 6172ABBKA2J7538W.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.231315.0962865998.DANG THI LUYEN.970425

22/06/2026 25.000,00 6172MSCBD24D2WJ8.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.231227.0984489263.NGUYEN KHAC TU.970422

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14783620631.UNG HO MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000268750 PHAM THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212310202026ljcc366716.5189.31684.231020

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783611098.ung ho MS 2026.161 .CT tu 0141000823701 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14783618222.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 7389060309 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062123084920264CNZ565007.5189.28919.230850

22/06/2026 200.000,00 6172MCOBQ2QIVMHQ.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.230756.03101016844390.VU HOANG YEN.970426

22/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134413660242.20260621.134413660242-0973259436_Ung ho MS 2026161

22/06/2026 200.000,00 6172IBT1iJ7MPVB1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.230701.134602082.PHAN THI LINH CHI.970432

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14783599969.Ung Ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1055157398 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220621230617202672U5905434.5389.25376.230617

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161#SP#0200970422062123054520267E87387751.5387.23985.230546

22/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206212305452026PYGV181608.5388.23976.230545

22/06/2026 200.000,00 6172IBT1iJ7MP9FY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.230545.168575149.CHU DUC ANH.970432

22/06/2026 100.000,00 MBVCB.14783595568.Ung ho MS 2026.161 (Chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0911000039724 TRAN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062123041120260mav360448.5389.20976.230411

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783582993.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 6172IBT1kCYTIDKJ.Ung ho MS 2026.161 FT26173920495097.20260621.230344.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407

22/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506212300312026C3D7027327.5388.15036.230031

22/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYTMKJQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173921206461.20260621.230003.19031889259012.VND-TGTT-HOANG TRUNG HIEU.970407

22/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161#SP#020097048806212259472026ysnq355387.5388.14304.225947

22/06/2026 100.000,00 6172VNIB02CV9PAV.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.225929.603991.NGHIEM THUY LINH.970441

22/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212259132026jgnj354714.5387.12663.225913

22/06/2026 400.000,00 6172IBT1kCYTMD5S.Ung ho MS 2026.161 FT26173710024625.20260621.225739.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407

22/06/2026 500.000,00 MBVCB.14783547824.giup do chau Ha Phong.CT tu 0021000282286 NGUYEN THI HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6172IBT1iJ7MU7LP.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.225703.0379153359.PHAM THI HUONG.970432

22/06/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506212256592026f27g136683.5388.9102.225659

22/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806212256472026yhmb351836.5390.6896.225647

22/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYTMQNN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173795700550.20260621.225624.19033604450019.VND-TGTT-LE THI KIM YEN.970407

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783536107.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 6172IBT1fJ1K3RMM.ung ho ms 2026.161( Yen Phuong).20260621.225507.170214849041185.BUI THI MY THUONG.970431

22/06/2026 300.000,00 6172IBT1kCYTVV54.NGUYEN HONG QUAN chuyen ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173609409541.20260621.225207.19032317388888.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUAN.970407

22/06/2026 100.000,00 6172IBT1kCYTVCVU.Stdh ung ho ma so 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26173411593808.20260621.225119.19023746925019.VND-TGTT-NGUYEN THI THINH.970407

22/06/2026 300.000,00 6172TPBVI2B9JL8F.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.225025.00063331202.NGUYEN XUAN ANH.970423

22/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14783499077.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021001687702 LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 500.000,00 Ung ho Ms 2026.161 chi Ha Yen Phuong#SP#020097042206212249402026VV0G227948.5388.94122.224940

22/06/2026 50.000,00 MBVCB.14783495703.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1017338125 NGUYEN THI THAO VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14783488273.BUI THI THUY NGOC Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0361000233981 BUI THI THUY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 100.000,00 6172IBT1fJ1K36F7.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.224804.937097875.TA THI HOANG YEN.970406

22/06/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134412319174.20260621.134412319174-0903868280_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

22/06/2026 200.000,00 MBVCB.14783486201.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/06/2026 200.000,00 6172ASCB02CV9J22.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-210626-22:47:22 6172ASCB02CV9J22.20260621.224722.45655767.HOANG NINH TRANG.970416

22/06/2026 1.000.000,00 6172IBT1kCYTDID4.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173508008290.20260621.224701.928888888.NGUYEN HANH TRANG.970407

22/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206212246492026WKEC720969.5189.87417.224649

22/06/2026 200.000,00 6172IBT1kCYTDSQV.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173376350008.20260621.224619.19035199288015.VND-TGTT-PHAN DUY LINH.970407

22/06/2026 200.000,00 6172MCOBQ2QIGU2I.Ung ho MS 2026.161(chi Ha Thi Yen Phuong).20260621.224527.80001166968.LE MINH THUAN.970426

22/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161#SP#020097040506212245012026EKYA009841.5387.84531.224501

22/06/2026 500.000,00 6172ORCOQ2QIGNVX.ung ho MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260621.224210.0905140704.DANG NGUYEN KHANH TRANG.970448

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880623222809202605az253930.5387.79567.222807

23/06/2026 500.000,00 MBVCB.14811607990.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0491000415594 NGUYEN NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14811515625.ung ho MS 2026.161 chi ha thi yen phuong.CT tu 1012950914 CU HAO HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206232208382026K8BT465813.5388.16578.220839

23/06/2026 200.000,00 LE THI KIM NGOC CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.161-230626-22:07:50 NrwJ913907#SP#020097041606232207502026NrwJ913907.5387.14079.220750

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097048806232202032026tlle201368.5388.90823.220203

23/06/2026 10.000,00 MBVCB.14811392984.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau .Nguyen Van Van ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1iJ7BKGJS.Ung ho MS 2026158.20260623.215506.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

23/06/2026 100.000,00 6174SGTTH21D2IR8.IBFT Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.215406.050115320669.SACOMBANK.970403

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14811356242.ung ho ms 2026.164 chi Bui Thi Mo co len. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206232150492026FCIU811831.5390.47455.215049

23/06/2026 15.000,00 MBVCB.14811233899.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.164 (Chi Bui Thi Mo).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506232142182026H2JH037822.5388.9697.214218

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC5P83DP.PHAM MINH NGOC ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong FT26175659194675.20260623.214017.19032969752018.VND-TGTT-PHAM MINH NGOC.970407

23/06/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Bui Thi Mo ms 2026.164#SP#020097042206232139542026ZKBP228547.5388.99314.213954

23/06/2026 1.600.000,00 6174IBT1bJM21MBR.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Bui Thi Mo MS 2026 - 164 . Chuc em som hoi phuc.20260623.213806.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

23/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134660049733.20260623.134660049733-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

23/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134660041416.20260623.134660041416-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh

23/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134659957155.20260623.134659957155-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14811113539.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14811089140.ung ho MS 2026.162 .CT tu 2348900759 NGUYEN DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 20.000,00 MBVCB.14811029283.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1iJ7BAJJ9.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.212347.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1fJ1LJ6NF.Ung ho MS 2026.164.20260623.212319.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC5PJN71.Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26174804405071.20260623.210906.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC5PJ5HU.Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26174865807408.20260623.210739.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC5PJ1YM.Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26174790504707.20260623.210630.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

23/06/2026 15.000,00 MBVCB.14810670789.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097048806232051572026dczq993330.5390.57978.205158

23/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806232050162026h82s987419.5388.53133.205016

23/06/2026 14.000,00 LE THI VEN Chuyen tien Uh.Ms .5991 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806232049092026amcq983374.5387.48461.204907

23/06/2026 5.000,00 6174IBT1kC5UFRA9.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26174248038090.20260623.204854.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/06/2026 50.000,00 MBVCB.14810494644.NGUYEN THI HUONG TRAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.164 CHI BUI THI MO.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 5.000,00 6174IBT1kC5UTRTQ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26174314155090.20260623.204606.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/06/2026 14.000,00 Hh.Ms 2026.162 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806232044562026hmi7968245.5388.33245.204456

23/06/2026 5.000,00 6174IBT1kC5UT8CZ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26174691750072.20260623.204424.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506232044052026V2BA030887.5390.29336.204403

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-230626-20:43:37 JvWa626784#SP#020097041606232043372026JvWa626784.5388.28162.204338

23/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.163 ( Quang Gia Huy 2005)#SP#020097041506232042582026a7eq531350.5388.24913.204258

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14810412585.ung ho MS 2026.164( chi Bui Thi Mo).CT tu 9909806609 LE QUANG BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097048806232042442026cjbi960275.5389.23744.204245

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-230626-20:42:40 hDhS717681#SP#020097041606232042402026hDhS717681.5388.23626.204240

23/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.164 ( Bui Thi Mo Ninh Binh)#SP#020097041506232041272026CrOx524583.5389.19562.204127

23/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.162 ( chi Truong Thi Tinh)#SP#020097041506232039382026rJ8y517910.5189.12297.203936

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806232038432026x5my945182.5387.8448.203842

23/06/2026 10.000,00 6174IBT1aWFMCBCB.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.155 (Ba Bui Thi Nam).20260623.203513.0339306897.VU DUC TU.970437

23/06/2026 10.000,00 6174IBT1aWFMCDYI.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.154 (Ba Dang Thi Thu).20260623.203134.0339306897.VU DUC TU.970437

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206232029002026JLLD442380.5189.61653.202901

23/06/2026 200.000,00 6174TPBVI2BDTGR7.ung ho MS 2026.164.20260623.202847.00661642502.TA HOANG VIET.970423

23/06/2026 10.000,00 6174IBT1aWFMCQCT.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.153 (Em Dang Van Kim).20260623.202808.0339306897.VU DUC TU.970437

23/06/2026 200.000,00 6174TPBVI2BDT8K9.Ung ho MS 2026.164 Bui Thi Mo.20260623.202339.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

23/06/2026 250.000,00 6174IBT1d18ZDILS.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 159 160 162 163 va 164.20260623.201929.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

23/06/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206232013132026A4LR628412.5389.56321.201312

23/06/2026 400.000,00 6174IBT1iJ7BDE1S.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260623.200313.280931683.NGUYEN HUY TIEN.970432

23/06/2026 30.000,00 ung ho MS 2026 161#SP#0200970422062319522720267APJ641330.5387.21637.195227

23/06/2026 500.000,00 6174IBT1iJ7B9RD5.Ung ho MS 2026 159 chau HOANG NGOC HAN.20260623.195009.47130697.NGUYEN THI KIM CHI.970432

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14809527566.ung ho MS 2026.159 em hoang ngoc han.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970488062319463720266i95744687.5189.83602.194636

23/06/2026 300.000,00 MBVCB.14809218733.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0301000411583 NGUYEN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 6174TPBVI2BDCG1E.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).20260623.192129.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

23/06/2026 50.000,00 6174SGTTH21H32F4.IBFT Ung ho MS 2026.164.20260623.185932.060251467482.SACOMBANK.970403

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062318390020266jo2453043.5390.10948.183900

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC5IN4KA.Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26174880343014.20260623.180728.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

23/06/2026 200.000,00 6174TPBVI2BDQEQ1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.180551.07068886001.DANG THUY LINH.970423

23/06/2026 20.000,00 6174IBT1iJ75ZH4D.Ung ho MS 2026-164 chi Bui Thi Mo.20260623.180418.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1iJ756DJS.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.175346.0387926068.NGUYEN TAN MINH DANG.970432

23/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506231742382026LAV5023748.5389.20375.174238

23/06/2026 50.000,00 chuc co mau khoe#SP#020097042206231738532026PCQZ414756.5189.93364.173854

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026 161#SP#020097042206231721382026RG80547386.5390.67910.172139

23/06/2026 50.000,00 MBVCB.14806900565.ung ho MS 2026 164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 50.000,00 6174ORCOQ2Q7SYHK.LOC HO TRO MS 2026.164 BUITHIMO.20260623.171833.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy, ma GD 100000150734179#SP#020097044906231717142026vJx5584873.5387.34862.171713

23/06/2026 50.000,00 6174MCOBQ2Q7VXWQ.Ung ho ms2026.163 quang gia huy.20260623.171613.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

23/06/2026 500.000,00 MBVCB.14806797615.Ung ho MS 2026.164(chi Bui Thi Mo).CT tu 1029321363 LUONG THI TRANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 LAM HUYNH XUAN THUONG Chuyen tien ung ho 2026.160 Dang thi thuy#SP#020097048806231713252026ke2c060984.5390.8587.171325

23/06/2026 50.000,00 6174MCOBQ2Q7VZZS.Ung ho ms2026.164 bui thi mo.20260623.171108.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

23/06/2026 5.000.000,00 6174ASCB02CH1FHX.CTY CP NUOC HOANG MINH -MS 2026162 (CHI TRUONG THI TINH)-230626-17:02:24 6174ASCB02CH1FHX.20260623.170224.214315499.CONG TY CO PHAN NUOC HOANG MINH.970416

23/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.164#SP#0200970405062317020520267CXR094651.5189.29376.170206

23/06/2026 250.000,00 MBVCB.14806430119.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 50.000,00 6174IBT1kC5MNNTU.MS 2026.164 FT26174647922107.20260623.164850.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

23/06/2026 500.000,00 6174WBVNA2TLQAEQ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.164355.106000154097.PHAM THI MAI PHUONG.970412

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC5M3629.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174772101840.20260623.164019.19032678282014.VND-TGTT-DO LE OANH.970407

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.160 DANG THI THUY#SP#020097048806231639032026vgyn916729.5387.71237.163903

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#0200970488062316310720262rin886054.5387.20221.163107

23/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506231628272026PN9G021283.5387.3192.162827

23/06/2026 500.000,00 Ung ho chau Hoang Ngoc Han ma so 2026159#SP#020097042206231626452026YJQ5988325.5389.92752.162644

23/06/2026 500.000,00 Ung ho ma so 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206231623192026GUVJ555046.5390.71141.162320

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970422062316201920266DFH906527.5390.53096.162020

23/06/2026 15.000,00 6174IBT1iJ75M3QB.tu thien.20260623.161612.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1aWFV4RLG.ung ho MS 2026 164 chi Bui Thi Mo.20260623.161318.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

23/06/2026 268.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097040506231611292026MDHT040793.5389.96910.161127

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14805694501.ung ho MS 2026.158 - 4 chau be mo coi.CT tu 0011001327852 NGUYEN NHU KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134616630372.20260623.134616630372-0919830872_Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo

23/06/2026 50.000,00 6174MCOBQ2Q7EZVT.Ung ho MS 2026095 chi Vu Thi Thao.20260623.155816.03201015986906.NGUYEN THI HONG LY.970426

23/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-230626-15:56:00 VXkV946175#SP#020097041606231556002026VXkV946175.5388.2950.155600

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806231553202026uvw0750712.5389.87385.155320

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1iJ75DCKX.Ung ho MS 2026096 anh Ho Van Van.20260623.155258.4563692222.LE DO QUYEN.970432

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14805457996.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220623154022202635O2425382.5390.11437.154021

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC5MSYYA.Ung ho MS 2026.161. Chi Ha Thi Yen Phuong FT26174479807020.20260623.153238.19034409368010.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407

23/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970488062315283120267dvv671364.5390.43668.152831

23/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134613005307.20260623.134613005307-0972902638_Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy

23/06/2026 200.000,00 NGUYEN THI HANH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.161-230626-15:14:19 6JHz896413#SP#0200970416062315142020266JHz896413.5390.64776.151420

23/06/2026 50.000,00 6174IBT1iJ751KFG.Ung ho MS2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.151312.395063537.NGUYEN THI DUYEN.970432

23/06/2026 200.000,00 NGUYEN THI HANH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.160-230626-15:12:56 nMzW293683#SP#020097041606231512562026nMzW293683.5189.58075.151256

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14805043811.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0541000286200 DO THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14804924888.ung ho 2026.164 chi bui thi mo.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 ungho ms 2026 161 ha thi yen phuong#SP#0200970488062314511820263xwb560332.5389.40636.145118

23/06/2026 150.000,00 MBVCB.14804754597.ung ho ms 2026164 (Bui Thi Mo)..CT tu 0591000400184 PHAM THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14804735513.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 500.000,00 6174IBT1kC5VZNDY.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26174048628112.20260623.144132.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407

23/06/2026 1.000.000,00 6174IBT1kC5VZAF9.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26174851337526.20260623.144007.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC5VZJCX.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26174681326100.20260623.143815.3858333338.NGUYEN NGOC THANG.970407

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC5V6RWY.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174720702506.20260623.143748.3858333338.NGUYEN NGOC THANG.970407

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-230626-14:36:02 Gwgv982215#SP#020097041606231436022026Gwgv982215.5388.63516.143602

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-230626-14:35:24 Wzib261565#SP#020097041606231435242026Wzib261565.5390.60070.143524

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh-230626-14:34:10 fRvM548396#SP#020097041606231434112026fRvM548396.5387.53672.143411

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy-230626-14:33:47 G376564237#SP#020097041606231433472026G376564237.5390.51577.143346

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14804598089.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo-230626-14:31:52 JjkD322228#SP#020097041606231431522026JjkD322228.5389.42444.143152

23/06/2026 10.000,00 6174MSCBD2U2PA5B.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.142340.0347408911.DANG NU QUYNH CHI.970422

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14804486209.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970422062314183420269VMA669103.5390.76994.141833

23/06/2026 333.333,00 MBVCB.14804420784.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0181003565870 NGUYEN VIET XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506231413442026Q03B082141.5390.55643.141344

23/06/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206231407542026B95G295505.5189.28424.140753

23/06/2026 100.000,00 MS 2026 .164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206231359412026U0CS582841.5389.90786.135942

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC5VP5KE.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174848877401.20260623.135856.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1iJ7YFLY3.Ung ho MS 2026161.20260623.135613.242725956.TA THI TRA GIANG.970432

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14804213926.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 6174TPBVI2BHS65W.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260623.135451.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

23/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.161#SP#020097048806231353252026gglu412082.5390.64125.135329

23/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506231352382026bCD0744919.5390.59936.135238

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS2026.164#SP#020097042206231352182026NEZK453933.5387.58450.135218

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14804152007.ho tro chi Mo - Ninh Binh.CT tu 0021000321899 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14804142017.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0021000370536 NGUYEN DUY CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC5VM1Y8.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26174094570658.20260623.134145.13321108900016.VND-TGTT-HOANG THI HAI HA.970407

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC5VVZRK.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174319052513.20260623.134026.13321108900016.VND-TGTT-HOANG THI HAI HA.970407

23/06/2026 100.000,00 6174SGTTH21HB1CS.IBFT Ung ho MS 2026.164 - chi Bui Thi Mo.20260623.134008.060284069555.SACOMBANK.970403

23/06/2026 500.000,00 MBVCB.14804055062.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.164( Bui Thi Mo) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1fJ1HW1AL.Ung ho MS 2026.164-bui thi mo.20260623.133753.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406

23/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.164 Bui Thi Mo#SP#0200970422062313363020267PCC946539.5189.87872.133631

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC5VSNBB.Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26174674853359.20260623.133328.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

23/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14803942161.ung ho MS 2026.161 - Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071001103281 LE MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097041506231322432026oJEl676529.5389.27421.132244

23/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206231319432026TD6Y610368.5388.13865.131942

23/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970422062313175620263OXQ729538.5387.4971.131756

23/06/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.164 chi bui thi mo#SP#020097041506231317132026ntLJ665251.5388.3497.131711

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14803826509.PHAM NGOC LE ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo)#SP#020097041506231313432026icJZ658046.5189.87756.131343

23/06/2026 10.000,00 6174IBT1kC5VJQYV.ung ho ms 2026.164, chi Bui Thi Mo, chuc chi va gia dinh binh an FT26174162405721.20260623.130955.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

23/06/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.164 bui thi mo#SP#020097042206231302542026BGOB383616.5389.39292.130254

23/06/2026 200.000,00 ung ho Ms 2026.162 chu nguyen thi Tinh#SP#020097042206231301532026QJ8L325962.5388.34350.130154

23/06/2026 1.200.000,00 6174IBT1iJ7Y6DU7.Ung ho MS 2026 - 158 - 159 - 160.20260623.125417.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

23/06/2026 1.200.000,00 6174IBT1iJ7Y62RQ.Ung ho MS 2026 - 155 - 156 - 157.20260623.125328.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

23/06/2026 1.200.000,00 6174IBT1iJ7Y61SM.Ung ho MS 2026 - 152 - 153 - 154.20260623.125236.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1iJ7YEBFM.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.124631.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1iJ7YEYP4.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260623.124547.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14803492131.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011001419943 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.161 (chi HA THI YEN PHUONG). XIN CAM ON#SP#020097041506231240232026qsU8581333.5389.32234.124023

23/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506231240232026ZTnA581332.5189.32232.124023

23/06/2026 20.000,00 6174IBT1kC5DLY25.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26174824468537.20260623.123847.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

23/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206231228302026YY3E195461.5387.66359.122831

23/06/2026 93.515,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy-230626-12:25:28 o0aA354831#SP#020097041606231225282026o0aA354831.5387.49174.122528

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14803086910.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.163.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1fJ1Z3VHF.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.121206.7054869927.ADD INFO.999888

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC5D8RDD.Ung ho MS 2026.157 FT26174305190494.20260623.115648.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

23/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206231153282026ZQC6182054.5390.45085.115327

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14802773237.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1039007174 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 50.000,00 6174IBT1kC5DVTNV.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174189097501.20260623.114815.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1fJ1ZTMXG.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260623.114640.210314849069448.MAI THANH QUANG.970431

23/06/2026 20.000,00 MBVCB.14802440451.giup do bui thi mo.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 10.000.000,00 6174VNIB02C3R9C3.MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong.20260623.113043.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206231129362026OGS2389467.5390.91117.112936

23/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970488062311263720264k9i001658.5389.71423.112637

23/06/2026 10.566,00 6174IBT1kC5DQEF1.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174865144264.20260623.112245.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14802209475.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1066667457 PHAM THI KIEU SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC5S3XIH.Ung ho MS 2026.161 chi yen phuonv FT26174388981874.20260623.111209.19033090000019.VND-TGTT-PHUNG THI THU HUONG.970407

23/06/2026 300.000,00 6174MCOBQ2Q7LXH5.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260623.111152.80000380250.PHAM THI HANH.970426

23/06/2026 200.000,00 6174MCOBQ2Q7L4D7.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.110906.80000380250.PHAM THI HANH.970426

23/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097048806231107282026kcce932732.5189.48948.110728

23/06/2026 100.000,00 6174TPBVI2BH4JQT.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260623.110631.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423

23/06/2026 300.000,00 MBVCB.14802096909.Ms 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 40.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHAM HUY - Ung ho MS 2026.161 - Chi Ha Thi Yen Phuong la benh nhan nam phong Hoi Suc - Benh Vien Viet Duc - Ha Noi#SP#020097040506231105122026C7RA064602.5189.35561.110512

23/06/2026 50.000,00 MBVCB.14801906192.ung ho ms 2026. 163.CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 20.000,00 Uh.Ms.2026.163Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806231050242026dtib870670.5189.43432.105024

23/06/2026 50.000,00 6174IBT1iJ7YD6T5.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.104240.224577273.LUYEN THI THU HOAI.970432

23/06/2026 30.000,00 6174ORCOQ2Q7LH8Q.LY QUAN ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo.20260623.104057.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/06/2026 30.000,00 6174IBT1kC5SAXSY.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26174503857608.20260623.104035.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14801756449.UNG HO MS 2026 161 CO HA THI YEN PHUONG.CT tu 0331000447932 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 30.000,00 6174ORCOQ2Q7L9LS.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy.20260623.103936.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/06/2026 300.000,00 MBVCB.14801744721.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 30.000,00 6174ORCOQ2Q7LXM3.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh.20260623.103812.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/06/2026 30.000,00 6174ORCOQ2Q7LR8K.LE THE LAM ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.103211.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/06/2026 30.000,00 6174ORCOQ2Q7LTU2.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy.20260623.103049.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/06/2026 30.000,00 6174ORCOQ2Q7LFXE.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260623.102936.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/06/2026 30.000,00 6174ORCOQ2Q7LCZT.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi.20260623.102831.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/06/2026 30.000,00 6174ORCOQ2Q7LBI6.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260623.102651.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/06/2026 30.000,00 6174ORCOQ2Q7LQ9V.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen.20260623.102516.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134581713381.20260623.134581713381-0326683902_Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy

23/06/2026 50.000,00 6174IBT1iJ7Y2NNE.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.101854.181031198.TRAN KHANH.970432

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1iJ7Y2R2K.Ung ho MS 2026161 Chi Ha Yen Phuong.20260623.101828.78857398.DOAN THI ANH THU.970432

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806231015022026i6ya748191.5189.33757.101501

23/06/2026 500.000,00 6174IBT1d186SBM3.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260623.101059.97042292N9a70b4000000000c47080.MBBANK IBFT.970422

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1iJ7YCFVS.ZP261740184071 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.100916.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

23/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097040506231008242026Z7RO099498.5387.97187.100824

23/06/2026 2.000.000,00 WI_119966_TRAN CU HOA UNG HO EM QUANG GIA HUY

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14801315607.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC5SSTRM.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174459609620.20260623.100526.7897895279.HUYNH NGOC DANH.970407

23/06/2026 100.000,00 chut tam long gui em Ha Phong va me Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506231003572026skcR940273.5390.70504.100357

23/06/2026 300.000,00 MBVCB.14801268484.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1017432416 NGUYEN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI DINH ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506230959152026QLBQ056418.5387.44222.095914

23/06/2026 500.000,00 MBVCB.14801203246.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0421000458210 DOAN HO DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 Ungho MS2026.164 Chi Bui Mo#SP#020097048806230957562026k9pj687227.5388.36433.095757

23/06/2026 1.000.000,00 6174IBT1kC5S1FQY.TRAN VIET TUAN chuyen ung ho Ms 2026,164 chi Bui thi Mo FT26174945382804.20260623.095358.19025826271969.VND-TGTT-TRAN VIET TUAN.970407

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806230953312026xunq672057.5390.12570.095329

23/06/2026 500.000,00 6174IBT1kC5S1MKT.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174415159906.20260623.095225.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407

23/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#0200970415062309514120262shr897608.5390.2264.095142

23/06/2026 50.000,00 MS2026.161#SP#020097042206230951262026UAC7845200.5388.431.095126

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206230947512026XTN2503505.5390.81439.094750

23/06/2026 20.000,00 6174TPBVI2BHFIA6.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.094049.09244159220.TRAN HUU HUY.970423

23/06/2026 100.000,00 NGUYEN MAI ANH ung ho MS 2026.161 chi Ha thi yen Phuong#SP#020097048806230939452026fg5i625251.5387.38222.093944

23/06/2026 150.000,00 6174IBT1iJ7YW1C4.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260623.093704.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

23/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206230934482026T0VC416983.5387.12320.093447

23/06/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206230931102026Q7J1948219.5387.92982.093110

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14800835750.NGUYEN HIEU CUONG chuyen tien.CT tu 0011002154765 NGUYEN HIEU CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806230923582026kzpd572063.5189.56969.092358

23/06/2026 300.000,00 ms 2026161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506230922562026bwv7801212.5387.51854.092256

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1iJ7PNJ9T.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.091935.0984041991.DAO DUC VINH.970432

23/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806230919012026j1gn555524.5189.33120.091901

23/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.164.BUI THI MO.-230626-09:14:29 2gA8138130#SP#0200970416062309142920262gA8138130.5389.11074.091428

23/06/2026 50.000,00 6174MCOBQ2Q6PLQ7.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).20260623.091305.03101010965538.HOANG VIET.970426

23/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506230912102026CA6Y034645.5388.99728.091210

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14800583857.ung ho MS 2026.161 Ha thi yen phuong.CT tu 0181003359710 VUONG THE DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 300.000,00 6174IBT1iJ7PXZ43.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.20260623.090819.0936903538.TRAN THI LAM.970432

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206230903132026C7XY635266.5387.57487.090314

23/06/2026 500.000,00 MBVCB.14800501129.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0221000002576 LE VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 DIEU LINH ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206230846052026X9O1836505.5189.85769.084606

23/06/2026 6.868,00 6174MSCBD245RXXE.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260623.084348.872866868.DUONG ANH THUY.970422

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14800262568.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 6174SGTTH213XK32.IBFT ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo.20260623.084219.060015086419.SACOMBANK.970403

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14800212176.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0531002482910 DANG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14800206242.Ung ho MS 2026095 chi Vu Thi Thao.CT tu 0531002482910 DANG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 50.000,00 6174VNIB02C95WLL.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UHMS 2026 161 Chi Ha thi yen phuong.20260623.083741.384705798.TRAN VAN BINH.970441

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14800151797.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0381000385287 PHAM HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#020097042206230832342026BAIL126739.5388.34460.083234

23/06/2026 400.000,00 MBVCB.14800114647.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14800107534.ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh.CT tu 0381000403167 NGUYEN THANH BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC59VADA.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26174460697852.20260623.082845.19036963067017.VND-TGTT-NGUYEN DINH HAI.970407

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC59VYL2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174328972613.20260623.082825.19036963067017.VND-TGTT-NGUYEN DINH HAI.970407

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC59V83Z.Ung ho MS 2026162 chi Nguyen Thi Tinh FT26174331382207.20260623.082809.19036963067017.VND-TGTT-NGUYEN DINH HAI.970407

23/06/2026 500.000,00 6174VNIB02C9PGWL.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.082452.902029367.CAO THI HONG THU.970441

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC59D1L3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174703291184.20260623.082403.12922345834011.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HOA.970407

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1kC59SHDP.Ung ho MS 2026.161 FT26174402779820.20260623.082258.19040017893011.VND-TGTT-VO NGOC HUYEN.970407

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC5996XP.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174240736552.20260623.081939.3810071993.HA THI THANH HIEN.970407

23/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.164-chi Bui Thi Mo#SP#020097040506230810222026QLSX061804.5389.51110.081020

23/06/2026 200.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.164 Bui Thi Mo#SP#020097048806230810062026c0ev335339.5388.50507.081006

23/06/2026 100.000,00 CHAU TRONG THOAI chuyen tien Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506230807272026rYoo570505.5388.40327.080727

23/06/2026 50.000,00 MBVCB.14799809447.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 6174SHBAA2T2B5N8.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.159 chau Hoang Ngoc Han.20260623.080334.22565668.TRAN NGOC SANG.970443

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14799730244.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0321000671279 LE THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 300.000,00 MBVCB.14799738104.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 15.000,00 MBVCB.14799660266.2026.161( Ha yen Phuong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 300.000,00 MBVCB.14799653703.Ung Ho MS 2026.164(Chi Bui Thi Mo).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506230750462026RITD078808.5387.84063.075047

23/06/2026 15.000,00 MBVCB.14799654757.2026.163( Quang Gia huy).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 300.000,00 MBVCB.14799532994.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14799493785.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 10.000,00 6174IBT1aWFD7SLQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.152 (Hai anh em Tai va Nhan) .20260623.073237.0339306897.VU DUC TU.970437

23/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704050623072937202645TO094106.5388.17444.072937

23/06/2026 10.000,00 6174IBT1aWFD7QLQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.151 (Em Nguyen Nhu Quynh) .20260623.072836.0339306897.VU DUC TU.970437

23/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 164 CHI BUI THI MO-230626-07:22:05 YRzR645545#SP#020097041606230722052026YRzR645545.5189.93895.072206

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC526G6Y.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26174997549603.20260623.072005.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407

23/06/2026 500.000,00 MBVCB.14799222828.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 50.000,00 6174TPBVI2BHQVFI.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).20260623.070013.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423

23/06/2026 30.000,00 MBVCB.14799063050.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097041506230648212026kQiw370932.5389.3203.064821

23/06/2026 500.000,00 MBVCB.14798868572.Ung ho 2026.161.CT tu 1039746763 HOA THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 30.000,00 MBVCB.14798713911.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC52U2H7.Ung ho MS 2026.162 FT26174000080622.20260623.060614.19071514629019.VND-TGTT-VU LINH TO.970407

23/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062303351720262zdu976796.5387.36263.033517

23/06/2026 200.000,00 Ung ho ma so 2026.161. chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806230245592026lr2c968722.5389.17871.024559

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14798359349.Ung ho MS 2026.161 ( c. Ha Thi Yen Phuong ) .CT tu 0731000790545 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 10.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806230144422026qpas955620.5390.85538.014442

23/06/2026 10.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806230143452026w01e955433.5388.85332.014344

23/06/2026 20.145,00 6174TPBVI2BH235C.UHMS2026.157 MongGD Mai Thi Tuoi-Duong Van Minh,Ngoc Linh-Khanh Linh,Mai Linh,Ngoc Nam an thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260623.013020.00005384949.VU HOANG LINH.970423

23/06/2026 200.000,00 MBVCB.14798320337.Ung ho MS 2026.161.CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 500.000,00 MBVCB.14798309161. Ung ho MS 2026. 161( Ha thi yen Phuong ).CT tu 0121001177068 DINH THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1fJ1ZC5C2.Ung ho MS 2026.161.20260623.005850.8007041045169.NGUYEN DUC DAT.963388

23/06/2026 50.000,00 6174IBT1kC52WFB8.Nghiem Son, ung ho ms 2026.161-chi Ha Thi Yen Phuong FT26174149032565.20260623.005531.19828103451026.VND--NGHIEM VAN SON .970407

23/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206230052252026T3OD207714.5387.51048.005226

23/06/2026 200.000,00 6174IBT1iJ7PI5ZX.Chau Anlee Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260623.004931.47170095.TRAN THI HUONG TRA.970432

23/06/2026 100.000,00 MBVCB.14798240005.2026.161 ung ho chi Ha Yen Phuong.CT tu 0301002892398 PHAM THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 50.000,00 MBVCB.14798208932.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 300.000,00 6174IBT1kC5CRUJB.Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26174976277129.20260623.000735.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407

23/06/2026 300.000,00 MBVCB.14798088001.Ung ho chi Ha Thi Yen Phuong MS 2026.161.CT tu 0011000388727 CU THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/06/2026 50.000,00 6173IBT1kC5CFY4T.Ung ho ms 2026.161 ha thi phuong yen FT26174152719118.20260622.234101.19035822829014.VND-TGTT-NGUYEN HUY SON.970407

23/06/2026 200.000,00 6173IBT1kC5CTH8M.ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26174092605106.20260622.233524.19032543555886.VND-TGTT-VU KIM HANH.970407

23/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134542224231.20260622.134542224231-0938122191_Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy

23/06/2026 30.000,00 Ung ho MS2026. 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806222331162026rsam895749.5389.62263.233116

23/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206222328342026TW64364435.5390.57542.232834

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14825725287.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu)?.CT tu 0691000418702 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 200.000,00 6175MCOBQ2Q577HJ.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.222203.8002061987.UNG VAN VIET.970426

24/06/2026 600.000,00 6175IBT1kC56TFBL.ung ho ma so 2026.165 be Ta Anh Tu FT26176100270214.20260624.221703.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407

24/06/2026 300.000,00 MBVCB.14825611260.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9985798388 DANG NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 10.000,00 MBVCB.14825552489.NGUYEN VAN VAN ung ho MS ung ho MS MS 2026 .165(be Ta Anh Tu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 250.000,00 MBVCB.14825548528.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0121000542054 BUI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 80.000,00 MBVCB.14825547172.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0381000591644 TRAN HONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1iJ778KDT.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260624.220825.198990407.BUI THU HANG.970432

24/06/2026 15.000,00 MBVCB.14825488737.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 15.000,00 MBVCB.14825385423.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806242149402026dme9636260.5387.26007.214940

24/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206242146192026B5QI738426.5189.11157.214620

24/06/2026 100.000,00 6175VNIB02CNSZ4U.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.214313.119918686.TRINH THI NGOC ANH.970441

24/06/2026 35.000,00 Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#0200970422062421403320260X81244287.5388.83996.214033

24/06/2026 100.000,00 6175VNIB02CNXU4X.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260624.213031.625704060149188.LE THU HIEN.970441

24/06/2026 15.000,00 MBVCB.14825117604.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1kC56YUS7.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175910979201.20260624.212737.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407

24/06/2026 30.000,00 6175IBT1kC56PPXH.Ung ho MS 2026.165 FT26175252197425.20260624.212435.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

24/06/2026 100.000,00 6175TPBVI2BNLTY1.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.210001.04473288101.NGUYEN THI THANH VAN.970423

24/06/2026 100.000,00 6175VNIB02CNG4PM.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.205224.855681769.NGUYEN NGOC QUYNH TRAM.970441

24/06/2026 50.000,00 NGUYEN DINH KY Chuyen tien ung ho ma so 2026.163 em quang gia huy#SP#020097048806242045262026gfwk429643.5189.75755.204526

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14824081093.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0011004240462 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806242007322026dt97281483.5388.22508.200732

24/06/2026 200.000,00 MBVCB.14823841681.ung ho ms 2026.165 (be Ta AnH Tu).CT tu 0831000291287 TRAN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097041506241958592026O0FF224839.5389.67512.195857

24/06/2026 300.000,00 6175IBT1kC5EBQUX.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26175682743294.20260624.195757.19070294827012.VND-TGTT-LE NGOC VINH.970407

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1kC5EPTAC.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175145207502.20260624.195212.19032075751117.VND-TGTT-NGUYEN NHU TRANG.970407

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1kC5EIRPH.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175019227040.20260624.194437.19038730661019.VND-TGTT-DAO ANH TUNG.970407

24/06/2026 200.000,00 6175VNIB02CNTALW.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.192746.620704060103747.HUYNH DUY LOC.970441

24/06/2026 500.000,00 6175IBT1kC5EJL85.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175220470643.20260624.192130.19030953238011.VND-TGTT-BUI THI THANH THANH.970407

24/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806241901582026hwhh007648.5388.67821.190155

24/06/2026 100.000,00 6175TPBVI2BIDXPP.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.185047.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423

24/06/2026 300.000,00 VI TIEN HOANG Chuyen tien tu thien#SP#0200970488062418441220264rng926738.5390.40426.184410

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14822358828.NGUYEN KY CHI TRUNG chuyen tien.CT tu 1040135103 NGUYEN KY CHI TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.165 BE TA ANH TU-240626-18:28:23 DIRU003514#SP#020097041606241828232026DIRU003514.5390.24725.182821

24/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.165 Ta Anh Tu#SP#020097048806241814082026drw1784379.5189.26194.181406

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14821726236.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.165 (Be Ta Anh Tu).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 3.500.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097048806241754232026o10e692715.5387.85962.175424

24/06/2026 20.000,00 6175IBT1iJ7GIPNX.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.174605.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1kC57A6VB.Ung ho MS 2026.165 FT26175301709054.20260624.172409.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

24/06/2026 30.000,00 MBVCB.14820552959.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1kC57MA28.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26175680067325.20260624.170214.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1kC57MYJ8.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26175753862076.20260624.170156.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1kC57MMN2.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175933999434.20260624.170138.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407

24/06/2026 10.000,00 6175ICBVC2YHE4PQ.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260624.170135.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415

24/06/2026 100.000,00 6175SHBAP22LJJI4.ung ho Ms 2026.165 Ta Anh Tu .20260624.164102.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443

24/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu , ma GD 100000151205406#SP#020097044906241639242026HoLJ950361.5390.46231.163924

24/06/2026 15.000,00 MBVCB.14820140005.2026.164 ( Bui thi mo).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.165 Be Ta Anh Tu#SP#0200970488062416342020268vjv332650.5388.12360.163420

24/06/2026 500.000,00 MBVCB.14819952605.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0531002581701 TRINH VAN TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 6175MCOBQ2Q5MW6X.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260624.162325.03301010894139.DO THI THU.970426

24/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206241617032026NF27349291.5388.4507.161703

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1iJ7AR46Q.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.161140.63137979.PHAN THANH HIEU.970432

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1kC5GE42T.Ung ho MS 2026.160 FT26175095752214.20260624.160442.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

24/06/2026 300.000,00 MBVCB.14819509300.ung ho MS2026.165(Ta Anh Tu).CT tu 9909806609 LE QUANG BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14819423656.MS 2026.165-mong be Ta Anh Tu hoi phuc sk va gd chi Thao vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 LUONG THI HUYEN CHAU Chuyen tien ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806241538502026lkdy138465.5387.72814.153850

24/06/2026 1.000.000,00 ung ho MS2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206241536342026LYAX356289.5189.60147.153635

24/06/2026 10.000,00 6175IBT1fJ1TUFJL.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.153504.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431

24/06/2026 30.000,00 MBVCB.14819297313.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1aWFIPQTM.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.153313.21358253.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

24/06/2026 500.000,00 6175IBT1kC5GU8BZ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26175056075131.20260624.153310.19032849630016.VND-TGTT-VU PHUONG CHI.970407

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1aWFIU7MR.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.152651.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1kC5GMXNL.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175039680079.20260624.152511.19038613163016.VND-TGTT-DINH THI PHUONG DUNG.970407

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14819096636.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0011004176991 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 6175TPBVI2BIRAPG.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.150204.68228285858.NGUYEN THI HONG LINH.970423

24/06/2026 50.000,00 MBVCB.14818883640.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1kC5GJ7PK.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175063431076.20260624.145711.19020148586014.VND-TGTT-TRAN ANH DUNG.970407

24/06/2026 50.000,00 MBVCB.14818623879.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 500.000,00 6175IBT1iJ7A7BRD.Ung ho MS 2026165 chau Ta Anh Tu.20260624.143101.0354891218.LE THUY LINH.970432

24/06/2026 200.000,00 6175VNIB02CIWG7A.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.142233.031085888.HA MINH TRUNG.970441

24/06/2026 300.000,00 MBVCB.14818454285.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1kC5AEKQ8.Ung ho ms 2026.165 be Ta Anh Tu FT26175644456310.20260624.140853.8251666666.DAO DUY VINH.970407

24/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206241400422026G5ZA435604.5387.67697.140042

24/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#0200970405062413595720266TYE063784.5388.65107.135957

24/06/2026 200.000,00 6175VNIB02CI4S1V.Ung ho e Ta Tu Anh.20260624.135756.048704060054965.NGUYEN THI HUONG GIANG.970441

24/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#02009704050624134847202644FJ033075.5189.15464.134847

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14818026677.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 6175TPBVI2BIFTDG.Ung ho Ms 2026.165 ( Be Ta Anh Tu ).20260624.133709.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423

24/06/2026 100.000,00 6175SGTTH21DDPJR.IBFT Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu.20260624.133322.050122883660.SACOMBANK.970403

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1kC5A8RF7.Ung ho MS 2026.165 Ta Anh Tu FT26175350566912.20260624.132547.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

24/06/2026 200.000,00 MBVCB.14817914625.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806241324002026uoqd785033.5387.10623.132400

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1iJ7AYY12.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.132356.0987425893.NGUYEN THI NHUNG.970432

24/06/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.165 be ta anh Tu#SP#020097042206241318392026RS4G985327.5387.88202.131839

24/06/2026 300.000,00 6175IBT1kC5AVHAA.DO THANH HANG ck ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu chuc be khoi benh khoe manh binh an nhe FT26175797300007.20260624.131250.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

24/06/2026 10.000,00 6175IBT1aWFI9SY2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.160 (Chi Dang Thi Thuy).20260624.131051.0339306897.VU DUC TU.970437

24/06/2026 10.000,00 6175IBT1aWFI9W8F.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.159 (Em Hoang Ngoc Han).20260624.130708.0339306897.VU DUC TU.970437

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1kC5ASE1W.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175080239005.20260624.130427.19031572508025.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1kC5AS4CM.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26175966564138.20260624.130353.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

24/06/2026 100.000,00 6175TPBVI2BICNRD.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.125830.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1kC5AC32Z.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175090763967.20260624.125327.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407

24/06/2026 50.000,00 Ung Ho MS 2026.164 Bui Thi Mo#SP#020097048806241251082026xyhc715009.5189.64925.125108

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1iJ7A8Y8G.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2026 165 TA ANH TU.20260624.125022.247529918.LE THI HOA.970432

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1kC5ACW8B.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175304642000.20260624.125009.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

24/06/2026 200.000,00 MBVCB.14817557683.ung ho MS 2026.161 ( ha thi yen phuong) .CT tu 0541001009988 NGUYEN THI THU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1kC5A15Q2.Ung ho Ms 2026.161 FT26175793823300.20260624.124757.19034620966013.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407

24/06/2026 50.000,00 6175ORCOQ2QP68IH.LOC UNG HO MS 2026.165 ANHTU.20260624.124356.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

24/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.165 be TA ANH TU#SP#020097048806241243052026mlo8696218.5189.27903.124305

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1kC5AWKAX.Ung ho MS 2026.165 Be Ta Anh Tu FT26175039069501.20260624.124119.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

24/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097041506241240432026mXrK458353.5390.15729.124043

24/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206241239192026FLN0598769.5388.9437.123919

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14817392690.ung ho Ms 2026.165 ( be Anh Tu).CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1kC54NT3Z.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175223051002.20260624.123502.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

24/06/2026 49.000,00 6175TPBVI2BIM36K.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.123410.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

24/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.165#SP#020097048806241232142026s316668769.5389.74351.123214

24/06/2026 38.888,00 6175IBT1kC54RRIQ.uh ms 2026.164 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26175340403599.20260624.123203.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1kC54RTFI.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175408910051.20260624.123143.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407

24/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206241231422026XQBK197515.5189.70757.123141

24/06/2026 50.000,00 6175MCOBQ2QPND3C.Ung ho MS 2026.161.20260624.123027.80000795905.TRAN HONG NHUNG.970426

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1kC54X3FW.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.163 Quang Gia Huy FT26175200003405.20260624.122841.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

24/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134726399257.20260624.134726399257-0854076607_Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1kC54X7I5.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.165 Ta Anh Tu FT26175521192677.20260624.122747.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1kC54F4ZN.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS2026.165 be Ta Anh Tu FT26175347610190.20260624.122122.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1d18HS8SZ.unghoMS2026165.20260624.122103.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

24/06/2026 500.000,00 6175IBT1kC54T67J.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175705729073.20260624.121854.9323868788.NGUYEN LE HONG.970407

24/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu)#SP#020097041506241218212026M7hL394923.5189.97327.121819

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1iJ7ADZX2.ung ho ms 2026165 be ta anh tu.20260624.121526.985146977.DANG MINH NGOC.970432

24/06/2026 80.000,00 6175IBT1kC54HLB2.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26175200032738.20260624.121317.6902099999.HOANG DUC NHAM.970407

24/06/2026 30.000,00 6175VNIB02CIMUC7.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.121213.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1aWFI1J5F.Ung ho MS 2026.165.20260624.121146.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440

24/06/2026 5.000,00 6175IBT1kC54Z6W6.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26175973017929.20260624.121007.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

24/06/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134723630808.20260624.134723630808-0902498898_Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu

24/06/2026 10.000,00 6175IBT1kC54EHAW.ung ho ms 2026.133, be Ta Anh Tu, chuc be va gia dinh binh an FT26175497621046.20260624.120437.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1kC54G15S.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26175664209050.20260624.115418.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

24/06/2026 300.000,00 MBVCB.14816823219.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0031000190068 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 6175TPBVI2BIBUUE.NGUYEN THI CHI chuyen tien ung ho ma so 2026.161(c ha thi yen phuong).20260624.115331.07668686868.NGUYEN THI CHI.970423

24/06/2026 300.000,00 MBVCB.14816804975.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 1022150712 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14816608928.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 300.000,00 VO TRANG Chuyen tien ung ho MS 2026.165#SP#0200970488062411320820262ycd463701.5388.3418.113208

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14816356322.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14816334711.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo-240626-11:20:17 KsVG898727#SP#020097041606241120172026KsVG898727.5390.24823.112017

24/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206241117332026FTZF218760.5189.7616.111733

24/06/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206241115352026HLKV537196.5388.94597.111535

24/06/2026 50.000,00 MBVCB.14816201020.ung ho MS 2026.165.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 50.000,00 MBVCB.14816204924.ung ho MS 2026.164.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097040506241110422026B9DX015812.5388.62614.111042

24/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14816075509.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.165 ( be Ta Anh Tu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 2.000,00 6175IBT1fJ1LFB8F.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260624.110112.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

24/06/2026 200.000,00 MBVCB.14816027299.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.164( chi Bui Thi Mo).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 500.000,00 MBVCB.14815951898.Ung ho MS 2026. 161( Ha thi yen phuong).CT tu 0601000514969 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 500.000,00 MBVCB.14815808392.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 70.000,00 MBVCB.14815704328.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 10.566,00 6175IBT1kC5B6RKP.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh FT26175430358090.20260624.103124.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

24/06/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.165 BE TA ANH TU-240626-10:29:33 hr4n676815#SP#020097041606241029332026hr4n676815.5390.12621.102933

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1fJ1LLQHN.Ung ho MS 2026.164 ( chi Bui Thi Mo).20260624.102729.9021509833577.NGUYEN THI THU HUONG.963388

24/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806241026282026vnkz227801.5390.94946.102628

24/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#0200970405062410252320261F3G011126.5390.89649.102523

24/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.165-be Ta Anh Tu#SP#020097040506241016002026GLD2068426.5388.34884.101601

24/06/2026 100.000,00 6175VCBCH21DUKWL.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.100751.0017041051500.PHAN THI MONG THUONG.970454

24/06/2026 200.000,00 6175IBT1iJ74L2M4.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260624.100728.0901257198.TRAN PHUONG VY.970432

24/06/2026 200.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206240951532026IHV8576530.5189.99217.095153

24/06/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134705105869.20260624.134705105869-0969320054_Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo

24/06/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134705098703.20260624.134705098703-0969320054_Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy

24/06/2026 30.000,00 MBVCB.14814966103.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0451001831598 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206240927062026CHEN123798.5189.71340.092707

24/06/2026 100.000,00 6175IBT1kC55RPJA.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26175580434049.20260624.091237.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407

24/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506240901372026Sdc8619819.5189.52678.090137

24/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097041506240901182026MH3u618559.5388.51228.090118

24/06/2026 200.000,00 MBVCB.14814332733.Ung ho MS 2026.165 ( be Ta Anh Tu).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 6.868,00 6175MSCBD2UAH4PQ.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260624.084256.872866868.DUONG ANH THUY.970422

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14814227990.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9934321279 CHU THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THANH LUC chuyen tien gui chi mo#SP#020097040506240831142026BUHH091582.5387.26734.083114

24/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206240823392026SOB0233770.5389.98374.082339

24/06/2026 50.000,00 MS 2026. 161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206240811592026MOCA910316.5189.54259.081159

24/06/2026 300.000,00 MBVCB.14813920830.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 200.000,00 6175VNIB02CDGWXI.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260624.075345.068704060107301.LAI DIEU LY.970441

24/06/2026 300.000,00 MBVCB.14813647786.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 500.000,00 6175IBT1kC55CM8E.Ung ho MS 2026.165 Be Ta Anh Tu FT26175488738710.20260624.074227.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407

24/06/2026 200.000,00 TRAN NGOC LOI Chuyen tien ung ho ms 2026.162 truong thi tinh#SP#0200970488062407403920264e44692555.5389.47814.074037

24/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo#SP#020097048806240738222026glm3685980.5189.40677.073822

24/06/2026 50.000,00 MBVCB.14813534632.ung ho MS 2026.163.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 50.000,00 MBVCB.14813524636.ung ho MS 2026.162.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 10.000,00 6175IBT1aWFMAPJQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.158 (Ba Nguyen Thi Van).20260624.073002.0339306897.VU DUC TU.970437

24/06/2026 10.000,00 6175IBT1aWFMAJXJ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.157 (Hai be Ngoc Linh va Khanh Linh) .20260624.072330.0339306897.VU DUC TU.970437

24/06/2026 10.000,00 6175IBT1aWFM43AV.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.156 (Ong Nguyen Van Yen).20260624.071949.0339306897.VU DUC TU.970437

24/06/2026 2.000,00 6175MSCBD2UAZ613.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.065747.0373095162.PHAM THANH THAO.970422

24/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.165 Ta Anh Tu#SP#0200970422062406562220263FS0136334.5387.14697.065622

24/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 165 BE TA ANH TU-240626-06:48:43 gkPL738826#SP#020097041606240648432026gkPL738826.5387.94357.064843

24/06/2026 200.000,00 MBVCB.14812949682.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 200.000,00 MBVCB.14812920063.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 10.000,00 MBVCB.14812853190.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1iJ749GPA.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.062833.56211535.TRAN DUC NAM.970432

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14812839406.Chuyen tien ung ho MS 2026 165 be Ta Anh Tu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14812825782.Chuyen tien ung ho MS 2026 164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/06/2026 68.000,00 TRIEU THI CAM LE chuyen tien#SP#02009704220624062156202623MI154952.5388.36754.062155

24/06/2026 100.000,00 MS 2026.162#SP#0200970422062406212420269PRI199400.5388.36312.062123

24/06/2026 300.000,00 6175IBT1iJ742KVR.Ms 2026-165 uh be Ta Anh Tu.20260624.060512.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14812635752.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 MBVCB.14812626831.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097048806240528112026t1ah435064.5389.67786.052811

24/06/2026 20.000,00 6175SHBAP222C3NP.ung ho ms 2026 162.20260624.032606.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

24/06/2026 55.000,00 6175IBT1iJ74JNET.ung ho ms 2026 162.20260624.032424.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1iJ74JRRK.ung ho ms 2026 163.20260624.032245.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

24/06/2026 50.000,00 6175IBT1iJ74JXHA.ung ho ms 2026 164.20260624.032011.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

24/06/2026 500.000,00 6175IBT1kC5YP9WM.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26175281604633.20260624.024748.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407

24/06/2026 500.000,00 6175IBT1kC5YP2Q6.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26175763428306.20260624.024651.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407

24/06/2026 55.008,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206240200342026PMDA691485.5388.59393.020035

24/06/2026 19.873,00 6175TPBVI2BDX2CL.UHMS 2026.164 Mong GD Bui Thi Mo-Dao Van Tuong,D.Thi Tuyet,D.Van Manh,D.Trung Kien an lac thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260624.010902.00005384949.VU HOANG LINH.970423

24/06/2026 200.000,00 6175TPBVI2BDK532.Ung ho 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260624.000154.00520068702.NGUYEN KHANH LINH.970423

24/06/2026 200.000,00 6174NBVAF2L6ANSY.ung ho MS2026.161 (chi Ha thi Yen Phuong).20260623.234455.108190380675.DU THI THANH MAI.970419

24/06/2026 100.000,00 6174IBT1iJ7BFUJQ.Ung ho MS 2026 163 em Quang Gia Huy.20260623.232758.0783172867.DO THI LE NGA.970432

24/06/2026 25.000,00 6174TPBVI2BDGKBK.MS 2026.164. hungnt6.20260623.230418.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

24/06/2026 100.000,00 6174IBT1kC5P31PR.UH MS 2026.164 chi Bui Thi Mo. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT26175638237200.20260623.225628.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206252244402026MOPT131004.5388.75946.224440

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14840196006.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 1056273626 TRAN THI CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 150.000,00 MBVCB.14840184453.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1056273626 TRAN THI CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506252230462026PCSE095825.5390.46483.223046

25/06/2026 150.000,00 MBVCB.14840142888.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0021000476781 DOAN THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 15.000,00 MBVCB.14840111812.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.166(be Hoang Nhat Khang).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 20.000,00 MBVCB.14840108793.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 10.000,00 MBVCB.14840080900.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.166(be Hoang Nhat Khang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 15.000,00 MBVCB.14840062293.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.165 ( be Ta Anh Tu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 600.000,00 6176IBT1iJ7ZJ1Y9.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026161 2026162 2026163 2026164 2026165 2026166 moi ma so 100 K.20260625.220823.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

25/06/2026 300.000,00 MBVCB.14839866169.ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176TPBVI2B6HCSK.NGUYEN VIET LINH DAN Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.215437.03393297101.NGUYEN DIEU LINH.970423

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14839759585.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi yen phuong).CT tu 9868299535 HO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 500.000,00 6176VNIB02CPRHUD.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.214625.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441

25/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.166 Be Hoang Nhat Khang#SP#020097041506252144302026ulap554276.5388.11470.214430

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kCBQNYCC.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177564207664.20260625.214154.19034662718028.VND-TGTT-TRAN NGUYEN THUY TRANG.970407

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14839674510.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0741000659660 TU NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 MBVCB.14839376717.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1aWFPC8DI.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.166 be hoang nhat khang.20260625.205215.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

25/06/2026 300.000,00 HOANG THIEN AN XIN UH MS2026.166 HOANG NHAT KHANG-250626-20:48:22 fBMO712544#SP#020097041606252048222026fBMO712544.5189.3729.204822

25/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206252037492026YI3R450064.5389.38520.203749

25/06/2026 5.000,00 6176IBT1kCBQIJSK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176757719690.20260625.203650.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

25/06/2026 5.000,00 6176IBT1kCBQMKZZ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26176058735098.20260625.203547.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

25/06/2026 20.000,00 6176MSCBD2UZV2D8.PHAM VAN NHAN chuyen tien be Hoang Nhat Khang ms 2026166.20260625.203528.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

25/06/2026 20.000,00 Uh.Ms .2026.166 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806252017352026ftku820025.5189.8350.201735

25/06/2026 200.000,00 6176TPBVI2B6KKEF.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260625.201212.00029684001.DO THI HUONG.970423

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14838314895.Ung ho MS 2026.162 Truong Thi Tinh.CT tu 9912196662 NGUYEN TY TOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14838250925.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 5010309999 DINH TRONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 20.000,00 6176IBT1iJ76A16L.Ung ho MS 2026-166 be Hoang Nhat Khang.20260625.195329.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kC5NLRG2.Ung ho Ms 2026.166 be Nhat Khang FT26176056491083.20260625.195218.19038044733011.VND-TGTT-DOAN DUC NGHIEM.970407

25/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970488062519442520261i3z688190.5189.86959.194425

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251933502026z934645025.5387.17422.193350

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251932422026tcle640317.5388.7893.193240

25/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251921542026brav593832.5388.35356.192154

25/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#02009704880625192101202649x7589901.5389.29223.192101

25/06/2026 500.000,00 MBVCB.14837405588.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0441000617026 NGUYEN HUYNH KHANH THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1kC5NIGNH.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176100495043.20260625.191202.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14837131373.ung ho MS 2026.166( be Hoang Nhat Khang).CT tu 0591000273723 NGUYEN THI MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14837070910.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1fJ1XQH71.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260625.190020.1983368.NGUYEN DUY HUNG.970431

25/06/2026 200.000,00 6176TPBVI2B64DE1.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.185624.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

25/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134899213269.20260625.134899213269-0326683902_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kC5RTNKH.Ung ho MS 2026.166 FT26176323001971.20260625.183415.1901989850.NGO VU NIEN HIEU.970407

25/06/2026 50.000,00 6176VNIB02C7N6HA.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.181747.797943.NGUYEN THIEN ANH DUY.970441

25/06/2026 1.000.000,00 UH MS 2026. 166 BE HOANG NHAT KHANG-250626-17:59:12 lVVA708902#SP#020097041606251759132026lVVA708902.5387.46646.175910

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14835708696.NGUYEN THI DAO ung ho 161 ha thi yen phuong.CT tu 1018666802 NGUYEN THI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1kC5RJH5T.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG FT26176040632103.20260625.173534.19035672111012.VND-TGTT-PHAM THI NGOC PHUONG.970407

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14835385002.MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 500.000,00 6176IBT1kC5RQ8EJ.Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26176064009640.20260625.173023.19033446888011.VND-TGTT-HOANG THI NGOC LINH.970407

25/06/2026 30.000,00 MBVCB.14835300291.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 30.000,00 MBVCB.14835289273.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 30.000,00 MBVCB.14835277450.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14834623863.Ung ho MS 2026.166 (Be Hoang Nhat Khang).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206251643492026I6AS837916.5389.1350.164350

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1iJ7EE2PP.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.162755.0986838687.PHAM THI HIEN.970432

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206251619382026L01S488434.5390.37710.161938

25/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506251617422026IT1O093126.5388.26100.161742

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14834042094.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 6176SGTTH21NHH59.IBFT Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.161005.050060949503.SACOMBANK.970403

25/06/2026 73.763,00 ms2026.166#SP#020097042206251607412026201S912865.5387.61180.160742

25/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van#SP#020097041506251602182026vpCe904984.5189.25751.160218

25/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097041506251601572026eYlp903764.5189.24081.160154

25/06/2026 50.000,00 6176IBT1fJ13A6H2.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.20260625.160030.9021551994422.NGUYEN SI HIEN.963388

25/06/2026 50.000,00 6176IBT1fJ13AGW5.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.155833.9021551994422.NGUYEN SI HIEN.963388

25/06/2026 50.000,00 MBVCB.14833822969.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.166 BE HOANG NHAT KHANG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206251557042026DF9Q610638.5388.93400.155705

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14833753703.ungho be Hoang Nhat Khang 2026.166.CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14833722535.giup MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14833710876.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.166 hoang nhat khang#SP#0200970422062515370520262KLY221522.5387.71484.153706

25/06/2026 100.000,00 ung ho. MS 2026.166 be hoang nhat khang#SP#020097042206251533442026RNXM391096.5389.51360.153344

25/06/2026 300.000,00 6176IBT1kC53EKPA.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176659645598.20260625.153248.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407

25/06/2026 100.000,00 6176YOLOP22QAD7V.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.153155.0908711248.LE TRAN QUANG ANH QUAN .546034

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14833489570.ung ho ms 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 0391000991124 NGUYEN THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 10.000,00 6176MCOBQ2A2I8QA.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.152616.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kC537VMC.Ung ho MS 2026.166 Be Hoang Nhat Khang FT26176237510808.20260625.152526.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

25/06/2026 150.000,00 MBVCB.14833398390.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0271000986393 LE THI TUYET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 5.000.000,00 6176IBT1kC53A9SR.Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26176033154298.20260625.151853.19036193773015.VND-TGTT PHAM LE NHA UYEN.970407

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kC53A28Z.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26176993774255.20260625.151847.888999061204.Nguyen Van Doanh.970407

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kC53BPET.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26176751186002.20260625.151321.888999061204.Nguyen Van Doanh.970407

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kC53YMWV.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176607870847.20260625.150633.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

25/06/2026 10.000,00 6176ICBVC2YN55LC.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).20260625.150621.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

25/06/2026 10.000,00 6176ICBVC2YN59NZ.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).20260625.150427.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

25/06/2026 10.000,00 6176ICBVC2YN5EQ6.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260625.150311.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

25/06/2026 10.000,00 6176ICBVC2YN5TV5.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.150124.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

25/06/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.166 BE HOANG NHAT KHANG-250626-15:00:51 Sdoe796435#SP#020097041606251500512026Sdoe796435.5388.61560.150051

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206251445032026WXND830854.5389.78071.144503

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1kC53D79D.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176842533078.20260625.144418.19021768857014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206251444042026MEI0376041.5390.71798.144405

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy#SP#020097042206251442492026H8U8724715.5389.65600.144250

25/06/2026 15.000,00 MBVCB.14832897944.2026.166( Hoang Nhat khang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 LE THI KIEU CHINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251435052026w0xt434031.5189.25182.143505

25/06/2026 500.000,00 MBVCB.14832803390.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 MS2026-166 CHAU HOANG NHAT KHANG NGHE AN-250626-14:27:39 jDYc595589#SP#020097041606251427392026jDYc595589.5387.88064.142739

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1aWFUV935.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.142644.180001060003429.TRINH THUY DUONG .970409

25/06/2026 300.000,00 6176TPBVI2BN5H2P.Ung ho MS 2026.166.20260625.142558.00596191001.LUU HUY HOAN.970423

25/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang-250626-14:21:46 EnBM651738#SP#020097041606251421472026EnBM651738.5388.57618.142147

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206251417132026EV1H604687.5388.36503.141713

25/06/2026 300.000,00 MBVCB.14832594962.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tien ung ho MS 2026-162 (chi Nguyen Thi Tinh).CT tu 0181003585743 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 500.000,00 MBVCB.14832583329.2026.166 hoang nhat khang.CT tu 0951004179847 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14832583824.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1018242480 HUYNH THI BAO VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14832537590.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0841000057727 LE DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kC5FXGB3.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176058340008.20260625.140425.19036218540010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC MAI.970407

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1iJ7E9YEF.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.135918.213935224.TRAN THU TRA.970432

25/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251358582026v6ps341692.5390.48764.135858

25/06/2026 50.000,00 6176IBT1kC5FFHJ9.MS 2026.166 FT26176682890945.20260625.135728.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

25/06/2026 150.000,00 MBVCB.14832384894.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 MBVCB.14832375025.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 6176IBT1d18T13GT.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.135312.97042292M2f0cf3000000000bf0052.MBBANK IBFT.970422

25/06/2026 200.000,00 6176TPBVI2BNPTQ9.Ung ho MS 2026.166 Hoang Nhat Khanh.20260625.135240.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1kC5FHWKI.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176736730063.20260625.134317.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

25/06/2026 300.000,00 6176TPBVI2BN77TR.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.134215.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251339272026xt7x296317.5189.61101.133925

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14832209623.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0291000327188 NGUYEN TRAN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 6176ORCOQ2A2SPJW.LOC HO TRO MS 2026.166 HOANGNHATKHANG.20260625.133718.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

25/06/2026 200.000,00 6176TPBVI2BN7EPG.PHAM THI LY chuyen tien.20260625.133350.00296734009.PHAM THI LY.970423

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14832143565.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.166 (hoang nhat khang).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 30.000,00 MBVCB.14832144588.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176TPBVI2BN7UF5.ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.133151.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

25/06/2026 200.000,00 6176SGTTH21NW7CH.IBFT Ung ho ma so 2026.166 be hoang nhat khang.20260625.133013.060087260413.SACOMBANK.970403

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14832073016.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1059341053 TRAN ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1kC5F72GY.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176080310073.20260625.132426.19035916251024.VND-TGTT-DAO THI THAO.970407

25/06/2026 29.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062513235820262Y6U596276.5387.91398.132355

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14832030867.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0451000387914 VU THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 10.000,00 6176IBT1kC5FG8C3.ung ho ms 2026.166, be Hoang Nhat Khang, chuc be va gia dinh binh an FT26176010541599.20260625.132117.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14832022913.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0571000013749 DUONG TAN DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14831960313.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176TPBVI2BN6HM9.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.131446.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kC5F4BNL.MS 2026. 166 FT26176871714751.20260625.131409.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14831950648.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251313172026v5qn237787.5389.43901.131315

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kC5F4DMT.Ung ho MS 2026.166 FT26176082558353.20260625.131302.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

25/06/2026 500.000,00 MBVCB.14831935356.Ung ho MS 2026.161(chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1043351518 NGUYEN THI ANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 MBVCB.14831932645.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 300.000,00 6176TPBVI2BN6V9U.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.131150.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14831923468.ung ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang).CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1kC5FBFTH.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176010501900.20260625.131135.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407

25/06/2026 300.000,00 6176IBT1kC5FBZ3W.Ms 2026.166 FT26176443099016.20260625.131109.19035946222010.DO VIET DUC.970407

25/06/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097040506251311082026WFKC017026.5388.33993.131105

25/06/2026 300.000,00 6176IBT1kC5FBI4N.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176907780358.20260625.130931.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1iJ7EWLZB.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.130814.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

25/06/2026 500.000,00 6176IBT1kC5F5KCH.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176341208438.20260625.130654.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407

25/06/2026 70.000,00 MBVCB.14831884610.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1kC5F5YV4.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176230835375.20260625.130608.6902099999.HOANG DUC NHAM.970407

25/06/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097040506251306032026S60W004813.5390.10400.130603

25/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062513051620268E14994437.5390.7417.130516

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14831852015.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 6176SHBAP22Y7YW4.MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.20260625.130345.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14831838301.PHAM NGOC LE ung ho Ms 2026.166 ( (be Hoang Nhat Khang) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176SHBAP22Y72VS.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.20260625.130233.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14831788416.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1iJ7EQ89K.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.125207.129292032.PHAM THAI VIET.970432

25/06/2026 500.000,00 MBVCB.14831699393.UNG HO MS 2026.166 (HOANG NHAT KHANG).CT tu 0071003591850 DANG DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.166 Be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251240292026sepc162373.5390.86652.124029

25/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#02009704220625123926202641N9217996.5390.80948.123927

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1iJ7KRF7L.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 166 HOANG NHAT KHANG.20260625.123655.247529918.LE THI HOA.970432

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251220282026biu3106970.5189.75209.122028

25/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo#SP#020097041506251218572026jwHG290629.5387.66106.121858

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14831302640.Ung ho MS 2026.165 ( be Ta Anh Tu).CT tu 0381002970636 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 30.000,00 6176IBT1kC5TNZUQ.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176347580350.20260625.121125.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

25/06/2026 500.000,00 MBVCB.14831147556.LE THI TRANG chuyen tien 2026.166 Hoang Nhat Khang .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970488062512064420265ab1063250.5389.89748.120641

25/06/2026 40.000,00 6176IBT1kC5TFNJK.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26176680569196.20260625.120057.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806251159352026zg6l038592.5390.44404.115932

25/06/2026 250.000,00 MBVCB.14830770657.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 250.000,00 MBVCB.14830761396.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14830661613.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 9012349886 NGUYEN THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#02009704220625111948202672VN127766.5388.79068.111949

25/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy cty Xuan Hoa#SP#020097042206251117482026QGTJ351839.5387.66158.111746

25/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu cty Xuan Hoa#SP#02009704220625111451202607QP819114.5387.46568.111451

25/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970405062511094020263B7R078621.5389.7382.110940

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14829996112.DAO LE QUYEN chuyen tien Ms 2026. 156 ( Ong Nguyen Van Yen).CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206251048102026P7A2145420.5189.70101.104810

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1kC5T15Z1.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176178762619.20260625.104751.19031957377010.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407

25/06/2026 30.000,00 6176VNIB02C6X7A7.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260625.104355.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

25/06/2026 500.000,00 6176IBT1kC5TWRN7.ungho ms 2026.166 hoang nhat khang FT26176347250326.20260625.104334.19036231236010.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

25/06/2026 50.000,00 MBVCB.14829890200.ung ho MS 2026.166(Be Hoang Nhat Khang).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134842137668.20260625.134842137668-0908910047_Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14829832403.DAO LE QUYEN chuyen tien Ms 2026. 158 ( 4 chau be mo coi).CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 6176MCOBQ2A2JZ26.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).20260625.103434.03101010965538.HOANG VIET.970426

25/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506251033262026VW0D004488.5388.79495.103324

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14829753427.DAO LE QUYEN chuyen tien Ms 2026. 163.CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14829721819.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 500.000,00 6176IBT1kC5LF56Z.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26176601034540.20260625.102507.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14829634506.DAO LE QUYEN chuyen tien Ms 2026.161.CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1iJ7K59KU.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 166 hoang nhat khang.20260625.102059.111555222.VU THI THU THAO.970432

25/06/2026 150.000,00 6176IBT1kC5LLV2R.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176850753396.20260625.101853.19032264028019.VND-TGTT-DO VAN QUYEN.970407

25/06/2026 50.000,00 6176IBT1iJ7KY3D7.ZP261760187862 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.101828.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1kC5LH1ML.Ung ho MS 2026. 166 be Hoang Nhat Khang FT26176527213766.20260625.101535.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

25/06/2026 100.000,00 6176TPBVI2BNKPIW.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.101103.00005177353.TRAN NGOC SON.970423

25/06/2026 500.000,00 6176IBT1iJ7KU55B.Ms 2026-166 uh be Hoang Nhat Khang.20260625.095925.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

25/06/2026 500.000,00 6176IBT1kC5LAX9M.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26176904048904.20260625.095823.19037547663014.VND-TGTT-PHAM THI THANH THAO.970407

25/06/2026 500.000,00 6176IBT1kC5LAL9Z.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176453800699.20260625.095803.19037547663014.VND-TGTT-PHAM THI THANH THAO.970407

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14829287378.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 300.000,00 MBVCB.14829178626.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14829127694.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 NGUYEN THI XUYEN Chuyenma tienma so 2026165,giup do chau Ta Anh,Tu#SP#020097048806250942312026tl7n532892.5189.79544.094231

25/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.166 .Be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062509410720260NHF431718.5387.71885.094108

25/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134835246840.20260625.134835246840-0396326265_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

25/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097040506250922042026SGYF061741.5389.76683.092204

25/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506250920142026J4FS053566.5189.68497.092015

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1iJ7KD8KQ.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.091455.272602964.DANG HOI XUAN.970432

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kC5LJVJE.Ung ho MS 2026.166 Be Hoang Nhat Khang FT26176770552081.20260625.090559.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1iJ7KS9ZT.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260625.090436.0348736603.VU BA KHOI.970432

25/06/2026 500.000,00 MBVCB.14828613794.PHUNG VAN KY THIEN chuyen tien ung ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang).CT tu 0391000993134 PHUNG VAN KY THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 20.000,00 6176IBT1kC5HNTSQ.Ung ho ms 2026.165 FT26176505223503.20260625.085844.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

25/06/2026 100.000,00 MS 2026.162 Nguyen Thi Tinh#SP#0200970422062508575120266A34850394.5390.67780.085752

25/06/2026 100.000,00 6176MCOBQ2A2BHB5.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260625.085642.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

25/06/2026 50.000,00 MBVCB.14828493305.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 500.000,00 MBVCB.14828478809.Ung ho MS2026.166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9982667473 PHAN VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1kC5H3AYD.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26176556491005.20260625.084850.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062508461720268TMU945303.5388.19962.084617

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14828376472.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.166( be Hoang Nhat Khang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 300.000,00 UH MS 2026.166 BE HOANG NHAT KHANG-250626-08:42:21 YdHn096591#SP#020097041606250842212026YdHn096591.5189.4896.084219

25/06/2026 500.000,00 MBVCB.14828281598.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0101001187734 TRAN THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14828268822.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 166 BE HOANG NHAT KHANG-250626-08:29:37 zfhQ086230#SP#020097041606250829372026zfhQ086230.5388.57362.082938

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14828111775.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 500.000,00 MBVCB.14828064403.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1024705236 DINH VAN UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806250811042026asy9240765.5388.85543.081105

25/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062508105820261BN9545665.5390.85350.081058

25/06/2026 100.000,00 6176IBT1kC5H4UVA.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26176506965156.20260625.081037.809068241993.LE HOANG TRUNG.970407

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14827956122.ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14827924327.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 6.868,00 6176MSCBD2U8IUKT.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260625.080412.872866868.DUONG ANH THUY.970422

25/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang-250626-08:02:17 r7Ok738171#SP#020097041606250802172026r7Ok738171.5390.53993.080217

25/06/2026 100.000,00 TRAN THI PHUOC LANH Chuyen tien ung ho MS 2026. 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806250801332026721q210804.5390.51449.080133

25/06/2026 1.000.000,00 6176IBT1kC5H8PLX.ung ho ms 2026.166 FT26176958779166.20260625.075056.1616661888.TRINH DUC THANG.970407

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14827732230.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.165 TA ANH TU.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 MBVCB.14827699805.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806250746032026niq2163219.5390.96829.074603

25/06/2026 50.000,00 MBVCB.14827678656.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 300.000,00 MBVCB.14827552449.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 30.000,00 MBVCB.14827149029.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.166-be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506250655262026ATFH031595.5189.37523.065526

25/06/2026 50.000,00 6176MCOBQ2A2Y5KC.Ung ho ms2026.165 ta anh tu.20260625.065250.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14826983077.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#0200970422062505593120265ZNE144265.5389.25904.055931

25/06/2026 86.000,00 UH MS 2026.165 be Ta Anh Tu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206250554192026KRNI244499.5387.19514.055417

25/06/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806250534432026qp9o891415.5390.452.053441

25/06/2026 10.000,00 6176IBT1kC5ZGRZ8.ung ho ms 2026 159 FT26176811548760.20260625.034200.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

25/06/2026 20.000,00 6176IBT1kC5ZGRVZ.ung ho ms 2026 159 FT26176846876048.20260625.034124.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

25/06/2026 19.000,00 6176SHBAP22Y12F3.ung ho ms 2026 159.20260625.033955.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

25/06/2026 20.000,00 6176SHBAP22YB5PX.ung ho ms 2026 159.20260625.033802.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

25/06/2026 20.000,00 6176SHBAP22YB5SF.ung ho ms 2026 159.20260625.033631.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

25/06/2026 50.000,00 6176SHBAP22YB5FN.ung ho ms 2026 160.20260625.033454.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

25/06/2026 50.000,00 6176SHBAP22YB5YN.ung ho ms 2026 161.20260625.033242.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

25/06/2026 40.000,00 6176IBT1iJ776IJZ.ung ho ms 2026 165.20260625.033034.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

25/06/2026 19.740,00 6176TPBVI2BN8GBA.UHMS 2026.165 Mong GD Nguyen Thi Thao,Ta Tien Phat gap thien duyen,be Ta Anh Tu benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260625.022609.00005384949.VU HOANG LINH.970423

25/06/2026 100.000,00 MBVCB.14826345463.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9969912161 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 6176IBT1kC5Z8WWF.Ung ho MS 2026.161 FT26176609148044.20260625.001736.19035311459014.VND-TGTT-DO LAN HUONG.970407

25/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14826226769.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong) .CT tu 7933435899 PHAM MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062500082420267mcz809441.5388.22868.000822

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14826161714.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14826129886.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 500.000,00 6175IBT1kC5ZVQPC.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG FT26176944903513.20260624.234606.19022984684015.VND-TGTT-MAI THUY ANH THY.970407

25/06/2026 200.000,00 MBVCB.14826113382.ung ho MS 2026.161.CT tu 0081001283582 PHAM HUYNH THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 MBVCB.14826053828.UNG HO MS 2026.161.CT tu 0011004282310 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu , ma GD 100000151394885#SP#020097044906242328592026yBYw616312.5387.74359.232857

25/06/2026 50.000,00 MBVCB.14826058290.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.165 BE TA ANH TU.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/06/2026 50.000,00 6175TPBVI2BN1IZE.TRAN PHU THINH ung ho ms 2026.161.20260624.231322.03897621501.TRAN PHU THINH.970423

25/06/2026 100.000,00 6175IBT1kC5ZCTK4.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26176046192442.20260624.231157.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407

25/06/2026 500.000,00 GD LE THI NGOC LAN XIN UH MS2026.161 HA THI YEN PHUONG-240626-22:54:46 RRRJ291453#SP#020097041606242254462026RRRJ291453.5389.14093.225446

25/06/2026 500.000,00 6175IBT1fJ1FIDPX.Ung ho MS 2026.165.20260624.225116.9021990963738.NGUYEN MINH DUC.963388

25/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097040506242248062026SCBF014077.5390.2211.224806

25/06/2026 100.000,00 UH MS 2026.161-240626-22:42:39 DIV8654111#SP#020097041606242242392026DIV8654111.5388.90410.224240

25/06/2026 50.000,00 6175BIDVE298AMUI.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260624.224038.3211270258.NGUYEN VIET DUNG .970418

25/06/2026 50.000,00 6175BIDVE298A1YR.gui ms2026.163 giup em QuangGiaHuy.20260624.223936.3211270258.NGUYEN VIET DUNG .970418

25/06/2026 50.000,00 6175BIDVE298AAJG.gui ms2026.161 giup chi Ha Thi Yen Phuong.20260624.223834.3211270258.NGUYEN VIET DUNG .970418

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCB8Q8XF.MS2026.167 FT26178304118608.20260626.232455.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407

26/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970488062623150220265o4n562637.5387.40293.231502

26/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806262314092026jqju561623.5388.39522.231405

26/06/2026 41.000,00 MBVCB.14854737534.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 300.000,00 6177SGTTH21PCERQ.IBFT Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.20260626.225459.070082561283.SACOMBANK.970403

26/06/2026 500.000,00 6177SGTTH21PC4ZQ.IBFT Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.225113.070082561283.SACOMBANK.970403

26/06/2026 20.000,00 6177MSCBD2UGSZEV.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Hoang Thi Mung ms 2026167.20260626.224816.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14854591250.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9337933395 PHAM THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042206262217092026YU4N192780.5387.22414.221709

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCBI7ZNX.Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26178937722817.20260626.221535.19031905468018.VND-TGTT-LUONG KHANH CHI.970407

26/06/2026 200.000,00 6177TPBVI2BP46X2.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.221509.32210101999.TRUONG THI THUY TRANG.970423

26/06/2026 10.000,00 MBVCB.14854284385.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 350.000,00 MBVCB.14854171286.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1038890645 NGUYEN HUU HAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14854101581.ung ho MS 2026.170.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14854098735.ung ho MS 2026.169.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 2.500.000,00 huy dat khang#SP#020097042206262136402026IG7F588424.5387.79070.213637

26/06/2026 5.000,00 6177IBT1kCBIMC4Z.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177898621006.20260626.213327.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14853360635.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14853335391.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14853319430.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14853302061.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14853262632.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14853253894.Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14852997830.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0341001919910 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097040506262028122026Y6CZ081831.5189.23866.202812

26/06/2026 500.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042206262015152026QUGW136621.5390.44701.201512

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14852596315.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14852523873.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14852479174.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14852437322.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.167 Chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261951402026dcru004830.5387.98838.195141

26/06/2026 100.000,00 6177TPBVI2BPCB8G.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.195133.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14852165975.CHU THI THU ung ho ms 2026.167 (hoang thi mung).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 10.000,00 6177IBT1kCBVRRGA.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26177200020154.20260626.192923.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1fJ1NV6EJ.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.192802.937097875.TA THI HOANG YEN.970406

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCBVXW7Q.Ung ho MS 2026. 167 Chi Hoang Thi Mung FT26177549904400.20260626.192431.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

26/06/2026 50.000,00 6177IBT1kCBV6HNM.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26177010583139.20260626.190902.2624634679.TRAN NGOC ANH.970407

26/06/2026 10.000,00 6177TPBVI2BPBU8I.MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.190816.02935403901.LE THI BE DAO.970423

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14851521255.ung ho ms 2026.167 (hoang thi mung).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCBVU4ZV.Ung ho MS 2026.167 FT26177203907982.20260626.184239.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

26/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806261752372026hv92484109.5387.33088.175237

26/06/2026 150.000,00 6177IBT1kCBD4B1X.UH MS 2026.162 Nguyen Thi Tinh FT26177355087608.20260626.173640.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407

26/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806261734322026jvkw396468.5389.10632.173432

26/06/2026 5.000.000,00 6177TPBVI2B75YB4.CSPM, CSTV ho tro dong vien cho chau Tong Hoang Duc Thanh ms2026.167.20260626.173307.00004590103.PHAM THUY LINH.970423

26/06/2026 5.000.000,00 6177TPBVI2B7PN25.CSPM, CSTV ho tro dong vien cho be Hoang Nhat Khang ms2026.166.20260626.173008.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

26/06/2026 5.000.000,00 6177TPBVI2B7PDKS.CSPM, CSTV ho tro dong vien cho be Ta Anh Tu ms2026.165.20260626.172932.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

26/06/2026 5.000.000,00 6177TPBVI2B7P3N8.CSPM, CSTV ho tro dong vien cho Bui Thi Mo ms2026.164.20260626.172846.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

26/06/2026 5.000.000,00 6177TPBVI2B7PS9V.CSPM, CSTV ho tro dong vien cho em Quang Gia Huy ms2026.163.20260626.172748.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806261725572026t37f354644.5388.51692.172554

26/06/2026 300.000,00 MBVCB.14849621128.ung ho MS 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0711000304221 PHAM THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 1.000.000,00 6177IBT1fJ1RRECK.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.172235.9021936065567.LE HOANG KHANH NGAN.963388

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1d183V953.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.170822.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

26/06/2026 5.000,00 6177IBT1kCBD2BML.Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177454240706.20260626.170708.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026162 chi Truong Thi Tinh#SP#020097042206261705422026KJWM787941.5189.17352.170539

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1d183DNZ8.Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.170530.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCBD1ETH.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26177107455150.20260626.170250.19035203160010.VND-TGTT-DAO THI LAN ANH.970407

26/06/2026 500.000,00 6177MCOBQ2AQFYLZ.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).20260626.165452.03601014902406.NGUYEN NGOC TIEN.970426

26/06/2026 500.000,00 6177MCOBQ2AQF2FG.Nguyen Ngoc Tien chuyen tien.20260626.165320.03601014902406.NGUYEN NGOC TIEN.970426

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCBS3DYI.Ta Anh Tu MS 2026 165 FT26177892423043.20260626.164432.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407

26/06/2026 1.500.000,00 MBVCB.14848832508.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0451000307280 DO QUY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14848753190.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1iJ7L8H4I.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.162730.144391101.MAC THI LOAN.970432

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCBSGCFB.Ung ho MS 2026.166 FT26177364505351.20260626.161759.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

26/06/2026 20.000,00 MBVCB.14848479590.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 20.000,00 MBVCB.14848465663.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 20.000,00 MBVCB.14848450146.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 20.000,00 MBVCB.14848411228.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1fJ1RZ7QT.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260626.155943.160314949206536.LE THI BICH THUY.970431

26/06/2026 200.000,00 6177SHBAP22BQX8N.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.155148.198585851985.NGUYEN THI DIEP.970443

26/06/2026 250.000,00 MBVCB.14847999009.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261536232026izx8908977.5189.54573.153624

26/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14847876661.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14847876490.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.167 (Chi Hoang Thi Mung).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 600.000,00 6177IBT1kCB9NV5P.ung ho ma so 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177983975302.20260626.151711.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407

26/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135002082781.20260626.135002082781-0342029208_Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCB9TTRL.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177504056028.20260626.150329.8385333888.BE DIEU HOA.970407

26/06/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097041506261459572026X8a0600396.5387.40120.145957

26/06/2026 50.000,00 6177IBT1kCB9HZ6G.MS 2026.167 FT26177331940435.20260626.145648.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

26/06/2026 50.000,00 6177VNIB0282LX7A.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.145542.797943.NGUYEN THIEN ANH DUY.970441

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCB9KTZE.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26177030101082.20260626.144409.19036253737013.NGUYEN HOANG KIM NGAN.970407

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14847266917.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 300.000,00 IBVCB.14847245459.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261439332026ttlb730312.5189.28420.143933

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCB97DUK.Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177846662115.20260626.143846.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

26/06/2026 250.000,00 IBVCB.14847220248.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 10.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261434012026y1s2714316.5387.98984.143401

26/06/2026 30.000,00 MBVCB.14847141308.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0641000022277 THAI HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung , ma GD 100000152140664#SP#020097044906261409502026QkDf717396.5389.77920.140948

26/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097040506261408512026TT6Y010187.5389.73560.140851

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCB9V7ZF.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177477020485.20260626.135827.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

26/06/2026 50.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung-260626-13:57:18 WsUm187569#SP#020097041606261357182026WsUm187569.5387.19312.135718

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCB9V9I1.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177104570772.20260626.135650.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407

26/06/2026 50.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261356392026yxm8614503.5390.15609.135639

26/06/2026 500.000,00 MBVCB.14846661023.ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0691000410099 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 6177IBT1kCB92NPU.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26177077610517.20260626.134515.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

26/06/2026 200.000,00 MS2026-167 EM HOANG THI MUNG QUANG BINH-260626-13:45:12 zKyS703123#SP#020097041606261345122026zKyS703123.5389.62774.134512

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970488062613450920267e1j586481.5387.61665.134506

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14846616471.ung ho MS 2026.165 ta anh tu.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 6177MCOBQ2AQYQQM.Ung ho ms2026.167 hoang thi mung.20260626.133407.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

26/06/2026 200.000,00 6177TPBVI2B7KM1Y.Ung ho MS 2026.167 Hoang Thi Mung.20260626.133330.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

26/06/2026 50.000,00 6177VNIB02C5IM8J.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.132815.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14846460140.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 6177ABBKP22ANR26.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.132718.0904553666.CAO THI THANH NHUNG.970425

26/06/2026 150.000,00 6177TPBVI2B7GDP2.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260626.132502.03016537201.VO THI NGOC.970423

26/06/2026 150.000,00 6177TPBVI2B7GDJQ.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.132424.03016537201.VO THI NGOC.970423

26/06/2026 10.000,00 6177IBT1kCB2N38T.ung ho ms 2026.167, chi Hoang Thi Mung, chuc chi va gia dinh binh an FT26177901430260.20260626.132256.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14846410137.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14846394000.Ms 2026.152 anh em Tai Nhan.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 500.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261319572026qdsb527613.5387.49063.131957

26/06/2026 50.000,00 6177IBT1kCB2R6QP.ung ho ma so 2026.167, Hoang Thi Mung FT26177161418327.20260626.131835.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

26/06/2026 200.000,00 Chuyen tien ung ho ms 2026.167#SP#020097048806261317272026o3pu521670.5389.37009.131727

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1iJ7HZAYA.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.131634.893529888.HO DIEU MY.970432

26/06/2026 50.000,00 6177IBT1kCB2XY45.Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177454433442.20260626.131406.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14846297194.Ung ho MS 2026.176( Chi Hoang Thi Mung).CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCB23FNX.Ms 2026 167 chi Hoang Thi Mung FT26177880609852.20260626.131202.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

26/06/2026 100.000,00 6177VNIB02C5H5BE.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.131128.216895555.TRAN LINH CHI.970441

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCB23AYX.Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26177428439863.20260626.131056.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

26/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097040506261304572026KB49029519.5389.77649.130458

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14846209345.Ung ho Ms 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1iJ7H6DCT.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.130300.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14846182115.Ung ho Ms 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1aWFYC6NT.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.165( Ta Anh Tu).20260626.125236.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

26/06/2026 15.000,00 MBVCB.14846049301.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 10.000,00 6177MSCBD2UUENF5.MS 2026167.20260626.124307.1307197879.VU NGOC DUNG.970422

26/06/2026 300.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970422062612384020261NS5595317.5390.49624.123841

26/06/2026 100.868,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206261236582026C955148372.5387.40586.123658

26/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806261217362026opz1363699.5389.32166.121733

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14845536844.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 30.000,00 MBVCB.14845535292.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1iJ7H42NT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 167 HOANG THI MUNG.20260626.120815.247529918.LE THI HOA.970432

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1iJ7HBL4S.Ung ho Ma so 2026 161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260626.120525.114643847.VU THI NGOC HA.970432

26/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970422062611463920261OMI840134.5389.35574.114636

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCBCFRN1.Ung ho MS 2026.162 Chi Nguyen Thi Tinh FT26177772533986.20260626.112947.19076244838011.VND-TGTT-DANG THI THANH.970407

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCBCL9Y6.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26177767777004.20260626.112224.19030297274012.VND-TGTT-DANG THI HAI.970407

26/06/2026 40.000,00 QR - Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097041506261115392026qn0f831876.5389.27285.111539

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCBCE8QB.Dao anh tuan ung ho ms 2026.165 FT26177046651737.20260626.111220.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407

26/06/2026 300.000,00 MBVCB.14844629724.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0021000391350 LA THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 300.000,00 NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 167 chi hoang thi mung#SP#020097042206261107202026QH7N448135.5387.70476.110720

26/06/2026 2.000,00 6177IBT1fJ1RCMI9.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260626.110341.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14844406952.Ung ho MS 2026.167 (chi hoang thi mung).CT tu 1018876009 SAM THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 6177IBT1iJ7HDQ1N.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.105036.181031198.TRAN KHANH.970432

26/06/2026 50.000,00 6177IBT1iJ7HSX1N.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.104949.181031198.TRAN KHANH.970432

26/06/2026 300.000,00 MBVCB.14844341602.ung ho ms 2026.162 ( chi Truong thi Tinh).CT tu 3833366616 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 300.000,00 MBVCB.14844322622.ung ho ms 2026.167 ( chi Hoang thi Mung).CT tu 3833366616 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 300.000,00 MBVCB.14844311456.ung ho ms 2026.113 (em Vu Truc Quynh).CT tu 3833366616 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14844291278.Ung ho MS 2026.167.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 300.000,00 MBVCB.14844282150.ung ho ms 2026.165 ( be Ta Anh Tu).CT tu 3833366616 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 300.000,00 MBVCB.14844270450.ung ho ms 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 3833366616 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCBC8XTA.Ung ho ms 2026.166 FT26177920717640.20260626.104346.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1d18F7MI9.unghoMS2026166.20260626.104157.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCBCI4G8.Ung ho Ms 2026.167 FT26177968935112.20260626.103946.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1kCBCMYZN.Ung ho MS 2026. 167 chi Hoang Thi Mung FT26177220934220.20260626.103639.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970488062610304820268tnh969173.5388.50379.103045

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14844084199.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.167 ( chi Hoang Thi Mung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970415062610205820264x3d636023.5387.94535.102058

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14843896518.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970488062610114720261dm2903074.5387.42994.101147

26/06/2026 100.000,00 6177SGTTH2167Y3J.IBFT Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.101009.060237489341.SACOMBANK.970403

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1iJ7H11KN.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.100919.166690102.PHUNG MINH TUAN.970432

26/06/2026 50.000,00 6177IBT1iJ7H1WHN.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260626.100851.0987090890.TRINH THI THU HIEN.970432

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14843743080.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCB13V34.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26177133648222.20260626.095618.19030809562996.VND-TGTT-DINH QUY LUONG.970407

26/06/2026 500.000,00 6177IBT1bJM9K5QZ.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.095501.00028888.LAM THANH VO.970427

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14843589711.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.166.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 5.000,00 6177IBT1kCB17NX2.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26177259059421.20260626.093201.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14843261016.ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 150.000,00 6177IBT1kCB1B4AF.MS 2026.166 FT26177740797019.20260626.091835.260905040111.TA QUOC VIET.970407

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCB15BDQ.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177330770605.20260626.091526.19037180436016.NGUYEN LUONG BAO THU.970407

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCB1YDDW.PHAN THI PHUONG THUY ungbho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26177900045268.20260626.091136.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

26/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097041506260910022026UAjA398078.5390.36182.091003

26/06/2026 100.000,00 6177IBT1iJ7ZFPU4.Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.090145.0984041991.DAO DUC VINH.970432

26/06/2026 300.000,00 6177VNIB02C5Q6NI.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.090006.601704060414762.VO VAN NHAN.970441

26/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970405062608591620268XDW082178.5189.90482.085916

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806260853572026m4qy648675.5387.68625.085357

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14842862472.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14842844520.Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0451001669750 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 25.000.000,00 UNG HO VIEN PHI 2 MS:2026.154; 2026.155 MOI MS 10TRIEU. MS:2026.158 5 TRIEU. TC 25 TRIEU. //NGD: NGUYEN BACH TRANG

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14842811098.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0631000470336 NGUYEN HO PHUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 500.000,00 MBVCB.14842804121.ungho ms 2026.167 hoang thi mung.CT tu 0181002321809 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806260842532026k3y7614793.5390.25199.084253

26/06/2026 300.000,00 MBVCB.14842660004.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0501000200542 PHAM THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 6.868,00 6177MSCBD2U4FXRC.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260626.083535.872866868.DUONG ANH THUY.970422

26/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806260833032026s396584789.5388.88344.083304

26/06/2026 10.000,00 MBVCB.14842603082.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 10.000,00 MBVCB.14842596509.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 400.000,00 MBVCB.14842582992.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0491001766108 PHAM TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 300.000,00 6177SGTTH2163K7V.IBFT LE THUY HUYNH NHU chuyen tien Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260626.082920.060189125936.SACOMBANK.970403

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206260820542026DT4Y762776.5390.43830.082055

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14842394269.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042206260804522026VP6Y732074.5387.87255.080449

26/06/2026 10.566,00 6177IBT1kCBJHBCA.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu FT26177010940515.20260626.075758.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

26/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806260753542026x08z468816.5189.51027.075354

26/06/2026 50.000,00 6177IBT1kCBJ6YM2.Giup ma so 2026.167 FT26177890931382.20260626.074949.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

26/06/2026 50.000,00 6177IBT1aWFP4X3V.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260626.074755.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446

26/06/2026 10.566,00 6177IBT1kCBJ6J9J.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.164 chi Bui Thi Mo FT26177056878817.20260626.074817.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

26/06/2026 300.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806260747582026ilgb453080.5189.34290.074758

26/06/2026 200.000,00 6177SGTTH216SVU8.IBFT ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung.20260626.074532.060015086419.SACOMBANK.970403

26/06/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097041506260741552026hpK7151054.5389.16660.074155

26/06/2026 500.000,00 MBVCB.14841995353.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 300.000,00 MBVCB.14841963168.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14841957787.ung ho MS 2026.168.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14841955789.ung ho MS 2026.167.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14841943249.ung ho MS 2026.166.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14841848609.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.167-chi Hoang Thi Mung#SP#020097040506260720092026L1GF080589.5189.54218.072009

26/06/2026 10.566,00 6177IBT1kCBJBKIW.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.163 em Quang Gia Huy FT26177429255125.20260626.071926.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14841777098.Chuyen tien ung ho MS 2026 167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCBJBP5R.Ung ho MS 2026.161 FT26177807007944.20260626.071817.19030196002011.VND-TGTT-NGUYEN THI TUONG VI.970407

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14841743292.Chuyen tien ung ho MS 2026 166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/06/2026 50.000,00 6177MCOBQ2AYKQVW.Ung ho ms2026.166 hoang nhat khang.20260626.064232.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14841344062.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14841135213.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14841116934.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.165 (be Ta Anh Tu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134938808189.20260626.134938808189-0973192724_Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang

26/06/2026 17.850,00 6177TPBVI2B67PEP.UHMS 2026.166 Mong GD VC chi Tran Thi Tinh,be Hoang Gia Bao,be Hoang Nhat Khang gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260626.024227.00005384949.VU HOANG LINH.970423

26/06/2026 200.000,00 6177IBT1kCBWRDHA.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26177982748550.20260626.015903.19025434605011.VND-TGTT-NGUYEN MINH HANH.970407

26/06/2026 50.000,00 6177IBT1bJM9GC1G. Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260626.004321.104320205001.NGUYEN HONG THUY VY.458761

26/06/2026 16.686,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.165 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506260035122026GDPE071880.5389.17537.003512

26/06/2026 12.686,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.166 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405062600315320265J2F070896.5387.14133.003150

26/06/2026 8.868,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.161 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704050626002836202622WK069820.5387.12038.002836

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14840688097.UNG HO MS 2026.165 (BE TA ANH TU) .CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422062600003120265TDX116053.5189.81636.000032

26/06/2026 100.000,00 6177TPBVI2B66ATI.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260626.000010.05997600301.NGUYEN HUONG ANH.970423

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van#SP#020097042206252356052026OWFF552438.5189.77517.235606

26/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206252352362026EEW3965838.5389.74279.235236

26/06/2026 500.000,00 MBVCB.14840561132.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14840443150.ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14840440412.ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 200.000,00 MBVCB.14840393287.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0141000713347 NGUYEN THI THU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 50.000,00 MBVCB.14840394285.ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/06/2026 100.000,00 MBVCB.14840367761.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.166 HOANG NHAT KHANG.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.167 ( chi Hoang Thi Mung)#SP#0200970415062722343720266urh387331.5389.283.223437

27/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.168( em Lo Quoc Dat)#SP#0200970415062722331820269ek7385371.5389.98037.223318

27/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.165 ( be Ta Anh Tu)#SP#020097041506272231492026j6oP383291.5388.94324.223149

27/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang)#SP#020097041506272230242026LWGX381197.5388.90562.223024

27/06/2026 200.000,00 6178ORCOQ2A1WSC4.ms2026.168 em lo quoc dat.20260627.222259.1111669999.PHAM THANH TRUONG.970448

27/06/2026 20.000,00 6178ORCOQ2A1WVKG.ms2026.168 em lo quoc dat.20260627.222134.1111669999.PHAM THANH TRUONG.970448

27/06/2026 10.000,00 MBVCB.14868393670.NGUYEN VAN VAN .Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 500.000,00 6178IBT1kCB7Z85T.Ung ho MS 2026.168 - em Lo Quoc Dat FT26180651370256.20260627.220623.19032354360020.HO MINH DUC.970407

27/06/2026 500.000,00 6178IBT1kCB7649D.Ung ho MS 2026.160 - chi Dang Thi Thuy FT26180291008878.20260627.220306.19032354360020.HO MINH DUC.970407

27/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.162 Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206272151332026P1ZK936697.5388.72988.215130

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1kCB7AWEG.Ung ho MS 2026. 168 em Lo Quoc Dat FT26180069037192.20260627.214258.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

27/06/2026 500.000,00 6178IBT1kCB74PDX.Ung ho Ms 2026.161 chi Ha thi Yen Phuong FT26180850303025.20260627.214046.6917363466.HOANG VU NGAN GIANG.970407

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14868023204.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 1030990254 NGUYEN THI MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097042206272126122026OCQO528717.5388.75168.212610

27/06/2026 500.000,00 MBVCB.14867861828.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9359932222 NGUYEN DUC THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970405062721224320266O3J094018.5388.59662.212243

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1iJ7R28L9.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260627.212118.6806101975.NGUYEN MINH TUAN.970432

27/06/2026 300.000,00 6178IBT1iJ7RCN7L.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.211801.6806101975.NGUYEN MINH TUAN.970432

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1kCB7VA4C.Ung ho MS 2026.167 FT26180560398291.20260627.211218.19029084696012.VND-TGTT-NGUYEN DUONG THUC TRINH.970407

27/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097041506272110412026ZSAg178141.5388.1750.211041

27/06/2026 20.000,00 6178MSCBD2U9TUPA.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Lo Quoc Dat ms 2026168.20260627.204106.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

27/06/2026 200.000,00 6178SGTTH21537E5.IBFT Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.203554.030077589003.SACOMBANK.970403

27/06/2026 99.999,00 MBVCB.14866895171.DINH QUANG NGHIA chuyen tien ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 2322266666 DINH QUANG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14866533447.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097048806271926532026t6cg338217.5189.19738.192653

27/06/2026 200.000,00 6178WBVNP22MWFW4.Ung ho MS 2026.167 Hoang Thi Mung.20260627.192318.107000042598.PHUNG HOANG THU HOA.970412

27/06/2026 50.000,00 6178IBT1kCBARA7Q.ung ho ma so 2026.168, em Lo Quoc Dat FT26178572508700.20260627.190939.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

27/06/2026 500.000,00 MBVCB.14865591394.NGHIEM QUANG TIEN chuyen tien ung ho MS 2026.168 Em Lo Quoc Dat.CT tu 0801000268268 NGHIEM QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#020097040506271846362026WOUS021077.5388.65853.184636

27/06/2026 15.000,00 MBVCB.14864982946.2026.168 ( Lo quoc dat).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14864762596.Ung Ho MS 2026.167( chi Hoang Thi Mung).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14864719144.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1049239781 LO THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 75.000,00 MBVCB.14864451973.UH MS 2026.167.CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 50.000,00 6178IBT1kCB4RBFX.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178704080101.20260627.174943.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

27/06/2026 50.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.162 chi Nguyen Thi Tinh#SP#020097042206271730372026EL6E826960.5189.79121.173037

27/06/2026 75.000,00 MBVCB.14863947559.UH MS 2026.168( Lo quoc dat.CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 200.000,00 6178VNIB028QEN5S.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.172902.097188988.NONG THUY LINH.970441

27/06/2026 50.000,00 6178ORCOQ2A1A7FA.LOC HO TRO CASE 2026.168 LOQUOCDAT.20260627.172851.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1kCB4KLZF.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178139311869.20260627.172750.8119958899.LE THI PHUONG LIEN.970407

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1kCB47Q36.NGUYEN NGOC THANG chuyen ung ho ma so 2068... lo quoc dat mo tim FT26178778024198.20260627.172344.1962311017.NGUYEN NGOC THANG.970407

27/06/2026 1.000.000,00 6178IBT1aWFB7H88.Ma so 2026.168 Lo Quoc Dat .Chuc chau khoe manh va hy vong phep mau xec den nhanh nhat.20260627.172311.31100000383013.NGUYEN THI HONG VAN.970440

27/06/2026 300.000,00 6178IBT1kCB4SVX6.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178168985841.20260627.165033.19033296453011.VND-TGTT-NGHIEM THI XUAN LE.970407

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14863255784.ung ho MS 2026.166( be Hoang Nhat Khang).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 6178TPBVI2B5WAWL.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260627.163035.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14862804891.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.156 (Ong Nguyen Van Yen).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 300.000,00 MBVCB.14862693763.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14862623473.UNG HO MS2026 168 EM LO QUOC DAT.CT tu 0321000645668 TRAN NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1iJ733YWZ.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.155947.0909152186.NGUYEN THI YEN.970432

27/06/2026 20.000,00 6178MSCBD2UX3EZE.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.155537.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

27/06/2026 50.000,00 gia dinh DungMai gui ms2026.168 giup do em LoQuocDat#SP#020097048806271543122026yc9u391244.5388.42131.154309

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14862316257.ung ho ms 2026. 165.CT tu 0481000844018 NGUYEN THI MONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 500.000,00 MBVCB.14862272093.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1023611599 DOAN NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14862257589.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.168 ( Em Lo Quoc Dat).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.168 Em Lo Quoc Dat#SP#0200970488062715373220268dpg373554.5189.12616.153728

27/06/2026 10.566,00 6178IBT1kCBBYHGE.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26178060713198.20260627.153704.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14861979067.ung ho ms.2026.168( Lo Quoc Dat).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 20.000,00 6178IBT1aWFB83GM.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.151414.000004929853.HUYNH PHUC ANH.970433

27/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271505512026PG5V681254.5390.58105.150552

27/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206271505092026FF6M264023.5387.55287.150509

27/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042206271505052026O48G987681.5388.54231.150506

27/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704220627150011202612HJ643288.5387.31658.150011

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1kCBB1WZF.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178229250297.20260627.145335.19032035577017.VND-TGTT-HA THI KIM LOAN .970407

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1kCBB1WVY.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178068682227.20260627.145332.19032954451011.VND-TGTT-HOANG CONG THUAN.970407

27/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097048806271452162026rvsi240663.5387.94961.145216

27/06/2026 150.000,00 6178IBT1kCBBJYBA.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26178402401480.20260627.145124.8220887678.DO MINH THUY ANH .970407

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1kCBBQPSU.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178291490508.20260627.144354.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407

27/06/2026 300.000,00 6178SGTTH215Y9HC.IBFT Ung ho MS 2026.160.20260627.143042.060005542981.SACOMBANK.970403

27/06/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097041506271429462026j8va379912.5189.96373.142946

27/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970405062714260620261IYX039859.5389.80859.142606

27/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970405062714191620263H3G018110.5389.53143.141916

27/06/2026 600.000,00 6178IBT1iJ73GEPU.Phong UHMS 155 156 161 165 166 168.20260627.141821.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432

27/06/2026 500.000,00 6178IBT1iJ73GB6F.Hung UHMS 5992 93 96 97 98.20260627.141632.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432

27/06/2026 50.000,00 MBVCB.14861336499.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097048806271413382026ubpg143511.5189.30733.141338

27/06/2026 50.000,00 MBVCB.14861100748.Ung ho MS2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14861066550.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271343272026XOJZ591593.5189.13255.134328

27/06/2026 50.000,00 MBVCB.14861002851.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 9912026633 NGO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14860911004.ung ho MS 2026.168 Lo Quoc Dat.CT tu 0011004041892 LE THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14860902913.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0991000016283 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 200.000,00 6178VNIB028Y6Y3Z.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260627.133209.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441

27/06/2026 100.000,00 6178TPBVI2B5CZ1S.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260627.131945.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

27/06/2026 150.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135120895290.20260627.135120895290-0868145594_Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat

27/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ms 2026.168 lo quoc dat#SP#020097040506271310442026CXR2030161.5388.84423.131044

27/06/2026 30.000,00 6178IBT1kCB5MY61.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178114032605.20260627.131033.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

27/06/2026 200.000,00 NGUYEN THU TRANG Chuyen tien ung ho chau LO QUOC DAT MS 2026.168#SP#020097048806271309192026wp8n998077.5387.78246.130919

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14860651605.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0011000036791 NGUYEN TIEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 50.000,00 6178IBT1kCB5V4Q6.MS 2026.168 FT26178331085259.20260627.130706.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

27/06/2026 150.000,00 6178IBT1kCB5VB19.ung ho ms 2026.168 FT26178650559747.20260627.130659.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407

27/06/2026 500.000,00 6178IBT1kCB5D72T.Uho ma so 2026.168 em lo quoc dat FT26178797672616.20260627.130348.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14860610222.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1kCB59BTB.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178568408887.20260627.125622.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

27/06/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.168 lo quoc dat#SP#020097042206271251152026PB5X298310.5389.1546.125112

27/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.168-em Lo Quoc Dat#SP#02009704050627124840202603M0068087.5189.90144.124841

27/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970405062712480720265OUE066553.5388.87586.124807

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1aWFB2YG2.ms 2026.165 giup ta anh tu.20260627.124639.185001060000009.VU THI XUAN .970409

27/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.168 lo quoc dat#SP#020097040506271245342026PA6U059516.5389.75885.124531

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14860348337.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271241052026X1GY209983.5387.55582.124102

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14860322880.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0281000637645 TRAN THI UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135117259004.20260627.135117259004-0854076607_Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat

27/06/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271239012026QTYA670770.5189.45787.123901

27/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271238122026UU9T220038.5387.41783.123812

27/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat, ma GD 100000152603394#SP#020097044906271238112026Tq11025203.5189.42577.123811

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14860291974.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1kCB5QM53.Ung ho ms 2026.168 em lo quoc dat FT26178204218881.20260627.123536.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1kCBYRRIM.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178401206789.20260627.123122.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

27/06/2026 200.000,00 6178ASCB028Y9JQR.UNG HO MS 2026.162 CHI NGUYEN THI TINH-270626-12:30:05 6178ASCB028Y9JQR.20260627.123005.89756868.DUONG THU HONG.970416

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14860202188.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 158 4 chau be mo coi NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040506271228482026VX03009042.5389.96396.122849

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1iJ73MCR8.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 168 LO QUOC DAT.20260627.122838.247529918.LE THI HOA.970432

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14860188735.DONG VAN DIEN chuyen tien uh 2026 168 e Lo Quoc Dat.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 6178TPBVI2B5BNH4.ung ho MS 2026. 168 (em Lo Quoc Dat).20260627.122726.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

27/06/2026 300.000,00 6178IBT1aWFBC8YF.TRAN THANH XUAN chuyen tien ung hoM2026168 Lo quoc Dat.20260627.122721.113001060001993.TRAN THANH XUAN .970409

27/06/2026 100.000,00 PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026.167#SP#020097042206271223542026A72W359768.5389.70352.122355

27/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970488062712160920261pah852466.5389.28728.121609

27/06/2026 100.000,00 6178VNIB028YXWK7.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.121406.976860818.NGUYEN HA PHUONG.970441

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1kCBYHFVE.Ms 2026 168 em Lo Quoc Dat FT26178361350478.20260627.121331.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

27/06/2026 100.000,00 6178TPBVI2B5A5MB.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260627.121208.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423

27/06/2026 50.000,00 6178SHBAP22131NX.MS 2026.168 em Lo Quoc Dat.20260627.121012.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

27/06/2026 50.000,00 6178TPBVI2B5ANA8.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260627.121007.10000473677.NGUYEN THI BICH TRAM.970423

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1kCBYZBWJ.Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26178913816697.20260627.120942.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14859920695.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9979616833 NGUYEN THI TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 500.000,00 6178IBT1kCBYE6NY.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178590473150.20260627.120450.19027898763011.VND-TGTT-DINH THI HUE.970407

27/06/2026 200.000,00 LE THI TUYET VI Chuyen tien Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806271204392026ufg0813189.5388.64815.120439

27/06/2026 50.000,00 6178VNIB028YVCF4.Ung ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat ).20260627.120356.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

27/06/2026 200.000,00 Ung ho Ms2026.168#SP#020097042206271202452026DHTI407012.5390.55188.120242

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14859806754.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0331003738399 NGUYEN THI KIM HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat)#SP#020097041506271200132026HpzF899272.5388.40589.120014

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1kCBY7THF.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26178978652100.20260627.115930.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14859767138.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.168(luong quoc dat).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 500.000,00 6178IBT1kCBY7U13.Ms2026.168 ung ho em lo quoc dat FT26178983230228.20260627.115811.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407

27/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206271157462026QIVU470059.5389.25987.115743

27/06/2026 200.000,00 6178TPBVI2B5AYXB.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.115621.01603811001.NGUYEN DINH DAT.970423

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1kCBYG6KA.Ung ho MS 2026.168 FT26178476670882.20260627.115619.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

27/06/2026 500.000,00 6178VNIB028YKAU9.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.115240.865941588.VU MANH TUAN.970441

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1kCBYA8WD.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26178550150096.20260627.115225.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407

27/06/2026 500.000,00 6178ASCB028YWR5R.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat-270626-11:49:31 6178ASCB028YWR5R.20260627.114931.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14859566940.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9912379292 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970422062711433120268ALV909870.5390.46890.114331

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1kCBYUEDB.Ung ho MS 2026.166 Be Hoang Nhat Khang FT26178071812177.20260627.113614.19076244838011.VND-TGTT-DANG THI THANH.970407

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1kCBY8HCC.Ung ho MS 2026.161 Chi Ha Thi Yen Phuong FT26178972688765.20260627.113341.19076244838011.VND-TGTT-DANG THI THANH.970407

27/06/2026 500.000,00 6178ASCB028YZ5ST.NINA NGUYEN CHUYEN KHOAN-270626-11:14:26 6178ASCB028YZ5ST.20260627.111426.19900409.NGUYEN THANH NAM.970416

27/06/2026 500.000,00 MBVCB.14859096936.PHAM THI MEN chuyen tien:ung ho. MS.2026168(em lo quoc dat).CT tu 1035550734 PHAM THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 2.000.000,00 TRAN THI THANH HUYEN Chuyen tien ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#020097048806271110082026ilz5620865.5389.59404.111008

27/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14859012452.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 1.000.000,00 6178IBT1kCBYJ29J.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178550071906.20260627.110400.14020013715010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG DONG.970407

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1kCBPRWDU.NGUYEN THANH KHANG chuyen ung ho lo quoc dat FT26178052053347.20260627.105235.10920281789015.VND-TGTT-NGUYEN THANH KHANG.970407

27/06/2026 50.000,00 6178IBT1iJ7FXAKJ.ZP261780210764 Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung.20260627.104800.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

27/06/2026 500.000,00 MBVCB.14858754290.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0121000528919 LUU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14858692276.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0011000440906 BUI NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14858542199.ung ho MS 2026.168 ..lo Quoc dat.CT tu 9903328179 DUONG TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704220627102901202635YE935991.5388.38013.102858

27/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135101183987.20260627.135101183987-0983923063_Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1fJCQ9EGT.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.102245.903673947.BUI THI HONG THAO.970406

27/06/2026 168.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#0200970422062710214020261O3V456806.5389.226.102137

27/06/2026 300.000,00 6178IBT1kCBP5CDW.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178191239725.20260627.100733.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

27/06/2026 200.000,00 6178ASCB028Y84BS.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat-270626-10:03:45 6178ASCB028Y84BS.20260627.100345.3183387.HUYNH TIEN CUONG.970416

27/06/2026 500.000,00 6178IBT1kCBPPWRP.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26178517600951.20260627.100151.886262.NGUYEN THUY HA.970407

27/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14858129214.ung ho MS 2026.168(em Lo Quoc Dat.CT tu 0021001784675 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14858121907.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0501000125885 LE MINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1kCBP8S4I.TRAN Thi ty ung ho MS 2026168 FT26178004830881.20260627.095648.19036279845019.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407

27/06/2026 20.000,00 MBVCB.14858068481.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1014216872 LUONG TAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 300.000,00 MBVCB.14857912044.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 300.000,00 6178SHBAP2214XEF.MS 2026.166 - be Hoang Nhat Khang.20260627.094140.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1iJ7FEICT.Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung.20260627.094009.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432

27/06/2026 500.000,00 6178IBT1iJ7FKK1Q.Ms 2026-168 uh em Lo Quoc Dat.20260627.093428.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

27/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970422062709330820260V89646527.5389.59470.093308

27/06/2026 20.000,00 6178ABBKP221RIKH.Ung ho MS 2026 168 em Lo Quoc Dat.20260627.093056.0988692598.TRAN QUOC KHANH.970425

27/06/2026 300.000,00 NGUYEN THI MINH HUE Chuyen tien ung ho MS 2026. 168 e Lo Quoc Dat#SP#020097041506270926472026Lsa8359917.5189.31058.092647

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14857645469.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0071001852772 LA TRAN MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14857602811.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0011000880935 CAO HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14857600696.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 900.000,00 MBVCB.14857596073.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1029638312 PHAM DANG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14857581459.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970488062709153620267wto211053.5389.82000.091536

27/06/2026 200.000,00 6178ASCB028YAC34.UNG HO MS 2026 168 EM LO QUOC DAT-270626-09:11:22 6178ASCB028YAC34.20260627.091123.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

27/06/2026 50.000,00 MBVCB.14857427048.Ung ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 30.000,00 MBVCB.14857415242.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 1.000.000,00 DAM THI THU HA chuyen tien ung ho em lo quoc dat ms 2026108#SP#020097042206270902042026C005544923.5390.26773.090201

27/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704050627085614202634OO034830.5387.4828.085614

27/06/2026 200.000,00 6178MCOBQ2ABQBUM.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260627.085452.80001039333.LE NHA TRANG.970426

27/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704220627084829202604G9994416.5389.77687.084830

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1aWF5EHHW.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260627.084726.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433

27/06/2026 40.000,00 6178IBT1iJ7FBI7F.Ung ho MS 2026-167 chi Hoang Thi Mung.20260627.084715.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1kCBU8NRJ.MS 2026.168 Lo Quoc Dat FT26178439234032.20260627.081629.19035982036010.THAI DOAN LONG.970407

27/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14856810335.ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0071001077732 HUYNH TRAN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14856810527.2026.168.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 50.000,00 6178IBT1kCBUIPM1.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178301013014.20260627.081104.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407

27/06/2026 200.000,00 6178IBT1aWF57AQN.Ung ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat ).20260627.081040.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437

27/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806270808032026vc2h000768.5388.59040.080803

27/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#0200970488062708072220268bm7998951.5189.58012.080722

27/06/2026 500.000,00 6178IBT1kCBUVXZA.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26178773706101.20260627.080556.19020894296889.VND-TGTT-PHAM HONG HA.970407

27/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806270805372026q6ub994125.5390.51855.080533

27/06/2026 500.000,00 MBVCB.14856659243.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 50.000,00 6178ASCB028LPM58.VU TIEN DAT CHUYEN KHOAN-270626-08:01:51 6178ASCB028LPM58.20260627.080151.17431427.VU TIEN DAT.970416

27/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206270801092026NDFB148759.5387.41524.080106

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14856603299.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0561003942644 NGUYEN HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14856594065.MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14856573600.MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14856554964.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 10.000,00 MBVCB.14856530418.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 50.000,00 6178TPBVI2BP9P1J.Ung ho MS 2026.168( em Lo Quoc Dat).20260627.074412.01843070601.TRAN DUC THUAN.970423

27/06/2026 500.000,00 MBVCB.14856459700.LE THI TRANG chuyen tien 2026.168 Lo Quoc Dat .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14856411400.Ung ho MS 2026. 161(chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 300.000,00 6178IBT1kCBUJZFM.HOANG THI PHUONG THAO ung ho ms 2020.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26178502096076.20260627.073845.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407

27/06/2026 300.000,00 6178TPBVI2BP9H13.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260627.073758.00833951001.NGUYEN TUONG VAN.970423

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14856103373.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0731000683106 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14856032135.ung ho MS 2026, 168 Lo Quoc Dat.CT tu 1014641913 NGUYEN THI LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 200.000,00 MBVCB.14855834539.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 MBVCB.14855777544.Chuyen tien ung ho MS 2026 168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/06/2026 500.000,00 MBVCB.14855731775.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so 2026.167( Hoang Thi Mung).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 68.000,00 Ung ho chuong trinh Tri An Thang 7. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206270612202026HK9W337065.5390.88804.061221

27/06/2026 30.000,00 MBVCB.14855599679.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1kCB8AWA2.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26178681242200.20260627.053220.9681121986.PHAN THANH NGUYEN.970407

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1aWF5P5QS.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu). Chuc gia dinh vuot qua kho khan va co nhanh chong binh phuc..20260627.025804.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1aWF5PUL6.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang). Mong con som binh phuc va khoe manh..20260627.024908.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437

27/06/2026 100.000,00 6178IBT1aWF5P8BV.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260627.024338.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437

27/06/2026 200.686,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU hng ho MS 2026. 167 chi Hoang Thi Mung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506270216082026DJ7B072984.5389.80929.021608

27/06/2026 17.125,00 6178TPBVI2BPK3ZR.UHMS 2026.167 MongGD Nguyen T.Hoan,Tong Van Thanh-Hoang Thi Mung,Tong Hoang Duc Thanh gap thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260627.015307.00005384949.VU HOANG LINH.970423

27/06/2026 300.000,00 6178IBT1iJ7TN6LK.Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung.20260627.003740.0912922897.LE HOANG ANH.970432

27/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.167#SP#020097040506270015012026HHIY043026.5189.5522.001501

27/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097042206270004392026QEBY418546.5388.95151.000440

27/06/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135062511066.20260627.135062511066-0964008694_Gui cho bao vietnam chuc ben minh suc khoe

28/06/2026 6.868,00 6179MSCBD2UN6TS8.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260628.223352.872866868.DUONG ANH THUY.970422

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14882513976.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506282205582026A13C086276.5389.6995.220559

28/06/2026 30.000,00 6179ORCOQ2AMNNFH.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260628.220054.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/06/2026 30.000,00 6179ORCOQ2AMNIJU.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat.20260628.215923.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/06/2026 30.000,00 6179ORCOQ2AMNHKK.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung.20260628.215713.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/06/2026 30.000,00 6179ORCOQ2AMN3K1.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.20260628.215548.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/06/2026 20.000,00 LE THI VEN .Uh.Ms .2026.167 .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488062821545820260f0y300234.5189.74819.215458

28/06/2026 30.000,00 6179ORCOQ2AMNSP9.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu.20260628.215413.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

28/06/2026 1.800.000,00 6179IBT1bJMS5RHL.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Mo Van Hoanh MS 2026 - 169 Chuc con som hoi phuc.20260628.215203.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

28/06/2026 20.000,00 6179MSCBD2UNVB5Y.PHAM VAN NHAN chuyen tien em Mo Van Hoanh ms 2026169.20260628.212747.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

28/06/2026 20.000,00 MBVCB.14881878798.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 MBVCB.14881860248.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 MBVCB.14881831464.DANG VAN NHAT xin UH chuong trinh tri an thang 7 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 20.000,00 MBVCB.14881812669.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat - Lai Chau).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 MBVCB.14881778580.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 6179ASCB028MY5XR.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat-280626-20:57:18 6179ASCB028MY5XR.20260628.205718.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14881473628.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14881433171.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14881390854.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 6179MCOBQ2AM3CCJ.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.195433.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

28/06/2026 500.000,00 6179IBT1kCB3CRST.ung ho ms 2026 169 em MO VAN HOANH FT26180980644068.20260628.193033.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407

28/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#020097042206281837192026765C924437.5387.48036.183719

28/06/2026 50.000,00 MBVCB.14879251848.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 5.000,00 6179IBT1kCBFV59N.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26180772584604.20260628.181734.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/06/2026 5.000,00 6179IBT1kCBFD3L1.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26180302860920.20260628.181612.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/06/2026 5.000,00 6179VNIB0281W9QC.ung ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang ).20260628.174746.912281212.GIANG MY LINH.970441

28/06/2026 5.000,00 6179VNIB0281WWEQ.ung ho MS 2026.167 ( chi Hoang Thi Mung ).20260628.174616.912281212.GIANG MY LINH.970441

28/06/2026 200.000,00 6179VNIB0281W1GQ.Ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).20260628.174241.015704060023551.PHAM HOANG GIANG.970441

28/06/2026 5.000,00 6179VNIB0281WYYK.ung ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat ).20260628.174204.912281212.GIANG MY LINH.970441

28/06/2026 300.000,00 MBVCB.14878308209.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9989803277 NGUYEN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 6179TPBVI21L1A9L.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.173305.01684561001.TRAN THI NGOC XI.970423

28/06/2026 500.000,00 6179SGTTH2MLYUYA.IBFT Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260628.173153.050080054294.SACOMBANK.970403

28/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 166 be Hoang Nhat Khang NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970405062817235820261SMV009071.5388.93154.172358

28/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.169#SP#020097048806281709362026tnpl199070.5389.4489.170936

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14877731685.LE THI TRANG chuyen tien 2026.169 Mo Van Hoanh .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.163#SP#02009704220628164231202649A2243780.5389.41368.164227

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14877069640.ung ho MS2026.161 ( Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0591000408298 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 30.000,00 6179IBT1kCBLH1YY.Ung ho MS 2026.169 - em Mo Van Hoanh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26180973612200.20260628.161025.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407

28/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506281543592026966O094258.5388.27186.154359

28/06/2026 2.000,00 MBVCB.14876469675.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14876405305.Ung Ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong ).CT tu 0071000907157 HAN HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.167#SP#020097048806281530312026iem1817261.5390.61584.153031

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14876261648.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 1030110387 NGUYEN UYEN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#0200970422062815193120269DMO178596.5388.11089.151927

28/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026 169 em mo van hoanh#SP#020097040506281519082026OY96093431.5389.9213.151904

28/06/2026 20.000,00 MBVCB.14875939250.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 20.000,00 MBVCB.14875883668.Ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14875862817.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0181001089368 DAO THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 20.000,00 MBVCB.14875840904.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 20.000,00 MBVCB.14875776447.Ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875760378.TUONG DUNG ung ho MS 2026.159.CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875731310.TUONG DUNG ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14875711891.NGUYEN THI PHUONG LOAN Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 1140321999 NGUYEN THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 300.000,00 6179IBT1kCBHNJC5.ung ho ms 2026.169 em mo van hoanh FT26180920490568.20260628.143614.6666661582.TRAN NHUT HOA.970407

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875707021.TUONG DUNG ung ho MS 2026.157 (2 be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 20.000,00 MBVCB.14875674978.Ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875664588.TUONG DUNG ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875655370.TUONG DUNG ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 PHAM MINH TU chuyen tien ung ho MS 2020169 em Mo van Hoanh#SP#020097042206281430282026X3CK858389.5389.99964.143029

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875633306.TUONG DUNG ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14875632500.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 1012598468 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875636375.TUONG DUNG ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875611925.TUONG DUNG ung ho MS 2026.162 (chi Truong Thi Tinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875606923.TUONG DUNG ung ho MS 2026.163 (em Quang Gia Huy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875592223.TUONG DUNG ung ho MS 2026.164 (chi Bui Thi Mo).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 6179SGTTH2M23XWU.IBFT ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260628.142542.060015086419.SACOMBANK.970403

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875585633.TUONG DUNG ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806281422592026o940634042.5189.70144.142300

28/06/2026 300.000,00 MBVCB.14875566319.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875565795.TUONG DUNG ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14875559211.Ung ho MS 2026.168(em Lo Quoc Dat) .CT tu 0341002114582 NGUYEN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875550299.TUONG DUNG ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.169 en Mo van hoanh#SP#020097040506281420272026GE7I096178.5388.61022.142028

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14875544726.TUONG DUNG ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 300.000,00 MBVCB.14875521095.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung Ho MS 2026 .169(em Mo Van Hoanh ) .CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14875413925.Ung ho MS 2026.169( em Mo Van Hoanh).CT tu 9941868666 HUYNH VAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14875366685.ADIDAPHAT ms 2026-166( Hoang Nhat Khang).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14875341849.ADIDAPHAT ms 2026-169( Mo van Hoanh).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 500.000,00 LE THI THANH AN Chuyen tien ung ho Ms 2026.169 em Mo van hoanh#SP#0200970488062813485520265dg1557875.5388.44209.134855

28/06/2026 239.000,00 MBVCB.14875158543.NNC ung ho MS2026159 be Hoang Ngoc Han.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/06/2026 50.000,00 6179IBT1kCBHA3EL.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26180030413660.20260628.134003.19037982251011.LUU THI THANH.970407

28/06/2026 239.000,00 MBVCB.14875127387.NNC ung ho Ms2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/06/2026 239.000,00 MBVCB.14875087554.NNC ung ho MS2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/06/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#0200970488062813283820265mon513953.5387.70392.132838

28/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.169 mo van hoanh#SP#0200970422062813195620266J01535542.5189.38300.131956

28/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135248624369.20260628.135248624369-0792361047_Ung ho MS 2026169 em MO VAN HOANH

28/06/2026 100.000,00 6179IBT1iJ7NXB2Y.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 169 MO VAN HOANH.20260628.131629.247529918.LE THI HOA.970432

28/06/2026 200.000,00 6179TPBVI212DRIW.NGUYEN THI LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.169.20260628.130145.22258585999.NGUYEN THI LOAN.970423

28/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.168 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806281235562026dusc392034.5389.61588.123557

28/06/2026 300.000,00 MBVCB.14874438197.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.169( em Mo Van Hoanh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 MBVCB.14874428157.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9971785768 LE NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 25.000,00 6179IBT1iJ7NLM9S.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260628.123007.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14874380990.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14874378790.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14874356331.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 6179TPBVI2123X4U.NGUYEN KIM SEN chuyen tien.20260628.122009.02027190801.NGUYEN KIM SEN.970423

28/06/2026 150.000,00 6179IBT1fJCJPU1V.Ung ho MS 2026.169.20260628.121712.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14874204237.ung ho ms 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14874148126.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0141000746484 BUI THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14874145399.ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0041000321090 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026.166 be hoang nhat khang#SP#020097040506281207242026ERCE032727.5389.27548.120724

28/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806281205472026ktfw305816.5387.19186.120543

28/06/2026 300.000,00 6179IBT1iJ7NEGMN.ZP261790259189 Ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh.20260628.115519.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

28/06/2026 200.000,00 6179IBT1kCBZK3P8.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26180038807543.20260628.114653.5010082008.TRAN KIM NGAN.970407

28/06/2026 74.000,00 ms2026.168#SP#020097042206281144112026HABP506621.5387.6124.114411

28/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806281137122026211z209204.5189.67295.113712

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14873714025.Ung ho MS2026.166 ( be Hoang Nhat Khang ).CT tu 0461003899861 TRAN THI NGOC THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704050628113620202600ID011861.5390.62618.113620

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14873680210.Ung ho MS2026.168 ( Em Lo Quoc Dat ).CT tu 0461003899861 TRAN THI NGOC THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14873649059.Ung ho MS2026.169 ( Em Mo Van Hoanh ).CT tu 0461003899861 TRAN THI NGOC THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 6179ASCB028BWYWA.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh-280626-11:29:07 6179ASCB028BWYWA.20260628.112907.3183387.HUYNH TIEN CUONG.970416

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14873591154.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14873573289.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14873564247.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 500.000,00 LE THI CHINH Chuyen tien ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806281117172026xgkd135763.5390.57640.111713

28/06/2026 135.000,00 Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097048806281115302026wrri128649.5388.48136.111530

28/06/2026 100.000,00 6179IBT1kCBZIXCG.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180077688331.20260628.111510.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/06/2026 100.000,00 6179IBT1kCBZI6FI.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26180316489406.20260628.111438.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/06/2026 100.000,00 6179IBT1kCBZI4EH.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26180052845592.20260628.111407.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/06/2026 70.000,00 ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong o phuong An Hai, Hai Phong#SP#020097048806281113492026wu3m122032.5389.38276.111349

28/06/2026 100.000,00 6179IBT1kCBZI9BS.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang FT26180328047108.20260628.111308.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/06/2026 70.000,00 ung ho MS 2026.162 chi Truong Thi Tinh o xa Quynh Phu, T.Nghe An#SP#020097048806281111572026q3lw114644.5387.27292.111153

28/06/2026 200.000,00 6179IBT1kCBZMKCA.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26180439891629.20260628.111139.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/06/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang#SP#020097048806281111002026xey5110966.5390.21888.111100

28/06/2026 200.000,00 6179IBT1kCBZM1SQ.Ung ho MS 2026164 chi Bui Thi Mo FT26180113620477.20260628.111006.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/06/2026 100.000,00 6179VNIB028BRHM5.Ung ho MS 2026.169 ( em Mo Van Hoanh ).20260628.110951.916788891.DOAN THI MINH TRANG.970441

28/06/2026 100.000,00 6179IBT1kCBZVKW4.Ung ho MS 2026163 em Quang Gia Huy FT26180092060194.20260628.110850.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/06/2026 1.000.000,00 6179IBT1fJCJVL9C.ung ho MS 2026 169 em Mo Van Hoanh.20260628.110635.970438W35a6c3000000000ea2778.PHAM NGOC THANH.970438

28/06/2026 20.000,00 MBVCB.14873092125.TRAN VAN DONG chuyen tienmo van u.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 2.000,00 6179IBT1fJCJDZGL.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260628.105107.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

28/06/2026 2.000.000,00 6179IBT1kCB6NFQ1.GD AnVuTranTranThai ung ho MS 2026.168- em Lo Quoc Dat FT26180610025583.20260628.104110.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407

28/06/2026 300.000,00 6179VNIB028BJ44K.ms 2026. 169 E Mo Van Hoanh.20260628.103658.410704060051731.TIEU HONG PHUONG.970441

28/06/2026 580.000,00 6179ASCB028BCI9P.UNG HO MS 2026.169 EM MO VAN HOANH-280626-10:34:32 6179ASCB028BCI9P.20260628.103432.68792263.NGUYEN KIM TUYEN.970416

28/06/2026 2.000.000,00 6179IBT1kCB6X1P3.GD AnVuTranTranThai ung ho MS 2016.169- Mo Van Hoanh FT26180398909076.20260628.103328.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14872765936.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0181000116666 NGUYEN VAN TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 6179IBT1kCB63SXB.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180051402860.20260628.103105.19020609164699.VND-TGTT-NGO THI THANH TAM.970407

28/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UH MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097040506281030022026BZ51004317.5390.2452.103002

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14872640724.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9230166666 NGUYEN DO SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14872533778.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 6179ASCB028B88E5.UNG HO MS 2026.169 EM LO VAN HOANH-280626-10:15:11 6179ASCB028B88E5.20260628.101512.10347477.NGUYEN THI LAN.970416

28/06/2026 100.000,00 LE VAN THANH chuyen tien MS 2026 169 mo van hoanh#SP#020097042206281014162026NC97673678.5189.20537.101417

28/06/2026 5.000.000,00 MBVCB.14872482049.Chuyen tien ung ho.CT tu 0711000219087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/06/2026 70.000,00 MBVCB.14872467743.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0011003966270 VU NHAT HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 500.000,00 MBVCB.14872431743.Ung ho MS 2026.168 ( em Lo Quoc Dat).CT tu 0061001090941 TRAN HOANG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 6179IBT1kCB67NGX.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180081267632.20260628.100826.19037299364013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HUYEN.970407

28/06/2026 500.000,00 6179VNIB028BCZ8I.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.100418.139689999.NGUYEN THI PHI THUYEN.970441

28/06/2026 200.000,00 6179VNIB028BCMK3.Ung ho MS 2026.169 chau Mo Van Hoanh.20260628.100322.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441

28/06/2026 200.000,00 6179IBT1kCB6YIXG.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180891286407.20260628.095030.19030472930017.VND-TGTT-TRAN THI TUYET.970407

28/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 169 em MO VAN HOANH#SP#0200970405062809350320261OUE022676.5387.24492.093503

28/06/2026 100.000,00 6179ASCB028BY6UL.UNG HO .MS. 2026.169 EM MO VAN HOANG-280626-09:33:21 6179ASCB028BY6UL.20260628.093322.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416

28/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135222168169.20260628.135222168169-0904904143_Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14871847216.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097041506280922322026kpVV277503.5390.68060.092232

28/06/2026 200.000,00 6179IBT1kCB6C4M5.Linh BR ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat FT26180888736296.20260628.092044.19036918616018.NGUYEN NGOC BAO LINH.970407

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14871656220.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 222.222,00 MBVCB.14871649047.Ung ho MS 2026.169.CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 1.000.000,00 6179ABBKP22CMHFQ.ung ho MS 2026 169 EM MO VAN HOANH.20260628.091705.0913185125.HUYNH DINH THANH CHI.970425

28/06/2026 500.000,00 Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097048806280914272026szur653210.5390.32664.091427

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14871551010.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 6179IBT1kCBEXJDT.NGUYEN THI THANH THAO chuyenms 2026.168 e lo quoc dat FT26180307772697.20260628.090000.9904061976.NGUYEN THI THANH THAO.970407

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14871348823.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0601000471825 PHAN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970405062808565220265GUU023488.5189.56731.085652

28/06/2026 100.000,00 6179IBT1iJ7NJSPZ.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.085641.0984041991.DAO DUC VINH.970432

28/06/2026 36.000,00 6179TPBVI212RVQ3.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.085518.67890888888.NGUYEN DUY TAM.970423

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14871290665.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#02009704050628085246202618CI001524.5389.40023.085246

28/06/2026 100.000,00 6179IBT1kCBEL659.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180888622470.20260628.085036.11120428037011.VND-TGTT-TAO VAN DUC.970407

28/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506280846402026EJJG069450.5389.15822.084640

28/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970422062808462220264JNW122846.5390.15055.084623

28/06/2026 10.000,00 MBVCB.14871143880.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806280841212026t18k523728.5389.94672.084121

28/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14871060531.NGUYEN DUY THANG chuyen tien ung ho MS 2026-169 (Mo Van Hoanh).CT tu 0011001896295 NGUYEN DUY THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 300.000,00 MBVCB.14871012362.UNG HO ms 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0181000076639 HUYNH VU LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970422062808321120268I76870616.5390.59350.083212

28/06/2026 20.000,00 6179MSCBD2U37EE2.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.083201.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14870947293.NGUYEN THI HONG LIEN chuyen tien ung ho Mo Van Hoanh ms 2026.169.CT tu 0081000693192 NGUYEN THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14870904624.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.169#SP#020097041506280816522026lAKE931383.5189.7281.081652

28/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14870736921.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0111001184946 LE DINH VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 30.000,00 MBVCB.14870701238.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 PHAM THI NGA Chuyen tien ung ho MS 2026.169. Mo Van Hoanh#SP#02009704880628080137202654s9384320.5387.59742.080133

28/06/2026 100.000,00 6179IBT1kCBE8BAT.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180328400002.20260628.080025.19039509817019.VND-TGTT-TRAN DUY HUNG.970407

28/06/2026 100.000,00 6179IBT1aWF444RL.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260628.075454.0826786866.DANG NHAT MINH.970437

28/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.169-em Mo Van Hoanh#SP#02009704050628075438202674VW017954.5189.39291.075438

28/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806280745022026fy27332164.5388.12183.074458

28/06/2026 300.000,00 6179ASCB028A6R5W.MS 2026.169 MO VAN HOANH-280626-07:44:02 6179ASCB028A6R5W.20260628.074403.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416

28/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806280739122026diri314042.5388.94786.073912

28/06/2026 150.000,00 6179IBT1kCBESD4B.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180046077251.20260628.073906.19031953166686.VND-TGTT-NGUYEN TIEN BINH.970407

28/06/2026 100.000,00 6179ORCOQ2A1S7HV.2026. 169 mo van hoanh.20260628.073717.0014100017830004.NGUYEN BA CONG.970448

28/06/2026 1.000.000,00 6179ASCB028AD14L.UNG HO MS 2026.169-A.HIEU GIUP EM MO VAN HOANH-280626-07:28:41 6179ASCB028AD14L.20260628.072841.33445809.LE THI HOA.970416

28/06/2026 50.000,00 O5CH7JPUIEVR-Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.#SP#020097042206280723292026KGUR689561.5388.51440.072329

28/06/2026 2.953,00 6179MSCBD2U3S39Y.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260628.072244.0373095162.PHAM THANH THAO.970422

28/06/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097042206280709362026OB3F418210.5390.18482.070937

28/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.169 Mo Van Hoanh#SP#020097042206280708092026MEI1464187.5387.14654.070809

28/06/2026 131.000,00 MBVCB.14869920457.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 100.000,00 6179TPBVI212FLWU.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260628.065006.00005183588.NGUYEN THI TRANG.970423

28/06/2026 100.000,00 MBVCB.14869842990.Chuyen tien ung ho MS 2026 169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135203459426.20260628.135203459426-0914843132_Ung ho Ms 2026 169 em Mo Van Hoanh

28/06/2026 20.566,00 6179IBT1kCBK3JSJ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26180906417677.20260628.063816.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

28/06/2026 50.000,00 MBVCB.14869669421.ung ho MS 2026.174.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 MBVCB.14869668425.ung ho MS 2026.173.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 MBVCB.14869667371.ung ho MS 2026.172.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 MBVCB.14869666387.ung ho MS 2026.171.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 6179ORCOQ2A1VIZL.LOC HO TRO MS 2026.167 HOANGTHIMUNG.20260628.055323.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

28/06/2026 50.000,00 MBVCB.14869339461.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.168 EM LO QUOC DAT.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 6179WBVNP22M7QYB.Ung ho MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).20260628.022248.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412

28/06/2026 200.000,00 6179IBT1kCBKMRBG.DO VAN THANG chuyen ms 2026.168 em Lo quoc dat FT26180905532647.20260628.000931.19039600883016.VND-TGTT-DO VAN THANG.970407

28/06/2026 200.000,00 MBVCB.14868991361.DO THANH MY chuyen tien giup chi Thuy 2026.160.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 MBVCB.14868990989.TONG THI MAI chuyen tien ung ho MS 2026.168.CT tu 1018435211 TONG THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/06/2026 50.000,00 6178ASCB028A4SCM.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-270626-23:02:26 6178ASCB028A4SCM.20260627.230226.36794077.LE QUYNH ANH.970416

28/06/2026 6.868,00 6178MSCBD2U9P4UV.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260627.224626.872866868.DUONG ANH THUY.970422

28/06/2026 500.000,00 6178IBT1kCB7NF22.BHG gui Ms 2026.168. Lo Quoc Dat FT26180629815506.20260627.224620.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407

29/06/2026 100.000,00 6180BIDVE29KWBGQ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.231944.8810309074.NGUYEN HA ANH .970418

29/06/2026 20.000,00 6180BIDVE29KU5A4.Chuyen tien Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.231439.6502462437.VUONG NGUYEN HOANG TRUC .970418

29/06/2026 150.000,00 6180IBT1kC4DCSUW.PHAM CAM TU ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung FT26181916488002.20260629.230456.19036610830019.VND-TGTT-PHAM CAM TU.970407

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1aWFKV4M8.DUONG NGOC YEN NHI chuyen tien ung ho Ms 2026.170 - em Xa Duc Hung.20260629.225937.045704070019055.DUONG NGOC YEN NHI.970437

29/06/2026 150.000,00 6180IBT1kC4D1UCU.PHAM CAM TU ung ho Ms 2026.170 em Xa Duc Hung FT26181893720114.20260629.225928.19036610830019.VND-TGTT-PHAM CAM TU.970407

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4D12KT.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181222402390.20260629.225803.19031749166014.VND-TGTT-NGUYEN VAN DAT.970407

29/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.165 be ta anh tu#SP#020097040506292257192026H81E059309.5388.3263.225720

29/06/2026 50.000,00 Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206292252582026IPUC348988.5388.95041.225259

29/06/2026 300.000,00 6180SHBAP22JM54Q.MS 2026.170 - em Xa Duc Hung.20260629.224816.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

29/06/2026 3.000,00 MBVCB.14896518933.NGUYEN THANH TAM chuyen tien.CT tu 9326034065 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 PHAM THI YEN Chuyen tien UH Ms 2026.170 em Xa DUC HUNG#SP#020097048806292235002026iixq750103.5388.55310.223501

29/06/2026 500.000,00 6180TPBVI21Q8RKR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.223326.00029610001.NGUYEN THI THU NGA.970423

29/06/2026 100.000,00 6180TPBVI21Q8Y2Y.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.222307.19193939999.NGUYEN THI THUY.970423

29/06/2026 500.000,00 6180IBT1kC4S3LNV.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181050324602.20260629.222244.19134635730010.VND-TGTT-NGUYEN THI TUONG VY.970407

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292221142026zbkc728682.5387.20278.222114

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4S3WIY.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26181946799305.20260629.221900.19035380977019.VND-TGTT-PHAN THI DIEU HIEN.970407

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4SFKEC.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26181873540239.20260629.221719.661177777777.TRUONG HUNG VIET.970407

29/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.170 Em Xa Duc Hung#SP#020097042206292216272026KKOB981432.5387.6646.221627

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4SF2SE.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181663013418.20260629.221455.19820049165021.VND--TRAN TUYET ANH.970407

29/06/2026 1.500.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292203022026vou0694542.5390.63850.220302

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-21:59:49 NIEX550535#SP#020097041606292159502026NIEX550535.5390.53619.215950

29/06/2026 200.000,00 MS2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-21:58:07 o9NM231197#SP#020097041606292158072026o9NM231197.5389.47700.215807

29/06/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097041506292157132026QHN0114760.5389.45293.215710

29/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.170 em xa duc hung#SP#020097048806292152472026pbbh672291.5390.28894.215247

29/06/2026 10.000,00 MBVCB.14896118537.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4SE948.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180013000316.20260629.215014.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14896087104.ung ho MS 2026.170.CT tu 0491001763926 LE BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14896058686.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Hoang Duc)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14896047455.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1019247227 TRAN THI THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292142122026v31u647716.5390.90177.214212

29/06/2026 1.800.000,00 6180IBT1bJMSFXWP.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Xa Duc Hung MS 2026 - 170 . Chuc con som hoi phuc.20260629.214117.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

29/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206292139482026U5CY947018.5388.78941.213948

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292133392026aepg625933.5387.55456.213339

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14895912729.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0421000519339 NGUYEN THI THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 IB_369074235_1782743050727316152662_null_20260629_Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14895908830.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14895852376.Ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 1988897198 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 600.000,00 MBVCB.14895824460.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14895814201.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14895792372.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1fJC24IZ1.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.212238.907888950.PHAN THI BICH TRANG.970406

29/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14895772933.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4SPSI9.Ung ho MS 2026.170 Xa Duc Hung FT26180944406158.20260629.211908.19831550694018.VND--DANG PHUONG ANH.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14895641660.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0371000415621 TRUONG VINH THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292109492026v7sm558254.5389.48851.210949

29/06/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062921063520268u6w548415.5389.33531.210636

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14895530906.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1021551664 TRAN KY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14895510221.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0161000181195 TRAN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14895448032.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 6180IBT1kC4S9PB6.Ng Nhat Minh ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180892806391.20260629.205503.14020871728015.VND-TGTT-LE QUYNH NGA.970407

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14895438390.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0491000165148 TRAN HA NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14895427447.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14895404807.VU THI THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2026.170( EM XA DUC HUNG).CT tu 0501000215311 VU THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14895404298.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14895381189.ung ho ms 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0391000991124 NGUYEN THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14895311346.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1028696542 LE DINH PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292039092026o6ph459912.5390.91830.203909

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806292036302026q4bb450879.5189.79093.203630

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970488062920351120269d17446356.5389.72108.203511

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14895165745.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0071000830090 TRAN THI QUE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14895133464.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292033272026sedv440422.5390.61592.203327

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC49RGR5.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180630383115.20260629.203203.19833183288027.VND--PHAM THI ANH HOA.970407

29/06/2026 50.000,00 MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206292027242026IUT4220459.5388.27606.202724

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206292025332026C2DC921061.5388.16447.202533

29/06/2026 5.000.000,00 6180TPBVI21QQZR6.CSPM, CSTV giup do cho chau Xa Duc Hung ms2026.170.20260629.202502.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

29/06/2026 5.000.000,00 6180TPBVI21QQT2J.CSPM, CSTV giup do cho chau Mo Van Hoanh ms2026.169.20260629.202401.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

29/06/2026 72.000,00 MBVCB.14894984187.Ung ho MS 2026 .169 ( em Mo Van Hoanh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 5.000.000,00 6180TPBVI21QQFZS.CSPM, CSTV giup do cho chau Lo Quoc Dat ms2026.168.20260629.202302.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14894963777.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1031692089 NGUYEN THI PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 77.777,00 MBVCB.14894932909.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-20:19:33 hc4S301089#SP#020097041606292019342026hc4S301089.5389.82014.201934

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14894916880.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0011004391056 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 10.000,00 6180IBT1kC49LDTH.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180261402906.20260629.201658.19076070260015.VND-TGTT-NGUYEN VAN TINH.970407

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14894835766.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0371000422912 DANG KIM MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1bJMSTRGV.ung ho ms 2026 170 xa duc hung.20260629.200912.0916466886.PHAM VIET NHAN.963369

29/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506292007472026TJSJ082724.5388.11712.200747

29/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506292007172026CYNS080589.5390.8725.200717

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14894725412.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0071001279839 TA NGUYEN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung, ma GD 100000153747993#SP#020097044906292006182026Uajn902831.5387.3141.200613

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291959452026jhrg318585.5387.63963.195945

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291954202026hwn8299134.5387.32605.195415

29/06/2026 500.000,00 MBVCB.14894521590.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 6180IBT1aWF7N7DD.UNG HO MS 2026170 EM XA DUC HUNG.20260629.195151.0353482737.HOANG THI TUYET.970424

29/06/2026 100.000,00 SM 2006.170#SP#02009704220629194936202685KW323706.5390.4892.194937

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14894431090.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 1024554358 TRAN MINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC495FIK.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180016315858.20260629.194806.19034764691019.VND-TGTT-NGUYEN THU HIEN.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14894336131.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071000618468 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180TPBVI21Q2P9F.ung ho ms 2026.166,be hoang nhat khang.20260629.194133.90907636318.LY VINH HOA.970423

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1iJKCFB2X.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.193824.0328121003.XA VAN BAO.970432

29/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506291936572026EUHT049893.5389.29734.193657

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1aWF7RPXU.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.193514.016704070006693.BUI TIEN VAN.970437

29/06/2026 130.000,00 6180IBT1kC49M7CR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180361302854.20260629.193119.19036971068014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC KHANH.970407

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14894152933.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0351001098196 VI THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 LE DUC MANH Chuyen tien#SP#0200970488062919274420263qjp198935.5389.73409.192739

29/06/2026 100.000,00 6180TPBVI21Q22DK.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.192616.01487716001.HUYNH TRUNG.970423

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14894018720.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1021000016185 PHAM TUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291919512026G46O787803.5389.24856.191952

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJKCHH5C.Ung ho MS 2026-170 Xa Duc Hung.20260629.191812.0968348206.LE THI NGA.970432

29/06/2026 160.000,00 MBVCB.14893850412.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0971000013789 HOANG BAO LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14893731866.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0191000317466 CHAU NGUYEN HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC49QLX5.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180214125488.20260629.190613.19032781610011.VND-TGTT-MAI THI HOAN.970407

29/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135418562277.20260629.135418562277-0908575939_Gia Dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026170

29/06/2026 500.000,00 6180IBT1kC42NHUD.Ung ho MS 2026.170. em Xa Duc Hung FT26180909001797.20260629.190339.9354227096.PHAM THI HAI YEN.970407

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1iJKC6YTV.ZP261800563265 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.190207.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14893525532.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1041447675 CAO THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291848132026TDRV588381.5389.24341.184809

29/06/2026 500.000,00 MBVCB.14893411306.Ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung.CT tu 1020795559 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/06/2026 55.788,00 NGUYEN HUONG UNG HO MS 2026 170 EM XA DUC HUNG-290626-18:46:14 yKDM336024#SP#020097041606291846142026yKDM336024.5189.11629.184614

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1kC42EJ24.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180715617096.20260629.183817.19031151375018.VND-TGTT-LE BICH TUYEN.970407

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291837072026C27B509223.5388.51599.183708

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1d1UW66NC.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.183545.970422Se1fc33000000000708433.MBBANK IBFT.970422

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJKCG82J.ZP261800541384 Ung ho MS 2026.170 chau Xa Duc Hung.20260629.183500.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291818052026kj9u906052.5388.29516.181805

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14892885990.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0561000541419 NGUYEN THI BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14892780455.ung ho MS2026.170( em XA DUC HUNG).CT tu 1051389690 LUONG THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC42MN2K.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180875896594.20260629.180940.8224888888.NGUYEN TRAN HONG LINH.970407

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC429KMJ.Ung ho MS 2026.170 em xa duc hung FT26180465342460.20260629.175948.19836294577019.VND--NGUYEN THI THU TRANG.970407

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062917580920261Y45242120.5387.2549.175805

29/06/2026 300.000,00 6180IBT1kC42WBQZ.NGUYEN THE ANH ung ho MS 2026.170 FT26180952998008.20260629.174824.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291745572026lo2y760689.5189.20826.174557

29/06/2026 200.000,00 6180NAMAP22F71G6.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.174522.405096338400001.THAI THI THANH NHAN.970428

29/06/2026 500.000,00 MBVCB.14892234773.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0381002112322 PHAN DANG KIM TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4CRWPK.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180325357050.20260629.174045.19037997708018.VND-TKTT-NGO HUYNH MINH KHA.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14892193114.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14892060509.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071000994195 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4CL8L7.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180870490008.20260629.173025.19036840812011.DOAN THI KIM HOA.970407

29/06/2026 20.000,00 6180IBT1fJC2WJBE.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.173022.9021838315025.NGUYEN LINH CHI.963388

29/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291727402026DMW9873930.5388.95838.172740

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)#SP#020097041506291727272026CNpQ872389.5389.94893.172727

29/06/2026 300.000,00 ung ho ms2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291727192026u5j1670840.5388.94402.172719

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh)#SP#020097041506291725442026yVdN863834.5388.82999.172544

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4CZ979.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180158829433.20260629.172532.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407

29/06/2026 100.000,00 6180TPBVI21Y3GDZ.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.172028.00005620934.LE XUAN LAM.970423

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14891845834.ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291718202026qas8628381.5388.34447.171815

29/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291718142026pLIb829232.5388.34096.171809

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14891798091.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0531002477483 HO THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14891773371.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung , ma GD 100000153648372#SP#020097044906291714192026XFsH022047.5390.6979.171414

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14891674914.Ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung ).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14891641540.UNG HO 2026.170 (EM XA DUC HUNG).CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180MSCBD2U5JMUF.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.170750.7750104516107.BUI THI KHANH HUYEN.970422

29/06/2026 5.000,00 6180IBT1kC4C5FDP.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26180430080722.20260629.170607.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

29/06/2026 500.000,00 MBVCB.14891575118.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0531002541772 DOAN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4CYTP3.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180577501027.20260629.170338.19037503751013.VND-TGTT-LE THI THAO NGUYEN.970407

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14891437420.UNG HO MS 2026.170.CT tu 1017920023 SA BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 UNG HO 2026.170 XA DUC HUNG-290626-16:55:13 9oGu750895#SP#0200970416062916551320269oGu750895.5389.83103.165514

29/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)#SP#020097041506291654432026WKGg723520.5388.80220.165443

29/06/2026 55.000,00 6180IBT1kC4CIERK.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180221139086.20260629.165331.4567669999.NGUYEN THI THU TRANG.970407

29/06/2026 15.000,00 MBVCB.14891360139.2026.169( Mo van hoanh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 500.000,00 MBVCB.14891357762.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 0181003483790 PHAN NGUYEN TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291651322026OYXC569046.5388.58950.165127

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291651012026XIM2270098.5390.55462.165102

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14891304971.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0301000417402 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1aWF74ESV.2026 170 Em Xa Duc Hung.20260629.164837.18961773.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

29/06/2026 15.000,00 MBVCB.14891270801.2026.170 ( xa duc hung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14891245167.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0541001528480 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14891243115.ung ho MS 2026.170 be Xa Duc Hung.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291637272026S1ED113315.5388.69728.163727

29/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291636112026ttn8446840.5189.61817.163611

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062916353220263NZH911416.5388.59230.163533

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4C17PY.Ung ho MS 2026.170 FT26180448029625.20260629.163302.19032040705015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THAO.970407

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#02009704880629163022202606uy424734.5189.26944.163018

29/06/2026 500.000,00 MBVCB.14891004607.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14890983978.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14890955170.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14890950196.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14890928233.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14890910679.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14890917578.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135396031521.20260629.135396031521-0933283489_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

29/06/2026 200.000,00 6180TPBVI21YXLR2.Ung ho MS 2026.170 Xa Duc Hung.20260629.162109.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14890849664.Ung ho MS 2026.166 ( be Hoang Nhat Khang).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14890843876.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 20.000,00 6180IBT1cJD4AXYZ.UNG HO MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.161501.103872833538.HA PHUONG ANH.970415

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4133IA.Ung ho MS 2026.170 Em Xa Duc Hung FT26180408816751.20260629.161446.19026696621888.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407

29/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135394852176.20260629.135394852176-0966599333_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291609262026KU3G356605.5389.3227.160927

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC41LLKF.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180022200100.20260629.160615.19075254588017.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG.970407

29/06/2026 100.000,00 6180TPBVI21YVLI5.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.160314.11966889968.LE PHUONG THAO.970423

29/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135393507952.20260629.135393507952-0784347787_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

29/06/2026 200.000,00 6180MCOBQ2A8NV8T.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.160023.04401013968134.LE THI PHUONG THAO.970426

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14890553070.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0491000039242 NGUYEN THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135393275140.20260629.135393275140-0924688040_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

29/06/2026 86.000,00 UNG HO MS 2026. 170 em XA DUC HUNG#SP#020097048806291557562026l8z4305555.5389.37706.155756

29/06/2026 100.000,00 6180TPBVI21YK3YG.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung.20260629.155733.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

29/06/2026 100.000,00 6180VNIB02882VQ2.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.155228.023923838.LE THI HAI BINH.970441

29/06/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-15:51:28 9iOz097510#SP#0200970416062915512820269iOz097510.5189.99795.155128

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14890452869.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1001000285162 HO THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14890425645.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180SGTTH2MYEGAG.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.154748.070141287050.SACOMBANK.970403

29/06/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-15:45:11 7aam245846#SP#0200970416062915451120267aam245846.5389.64782.154511

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC41A49K.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180040583082.20260629.154232.19037871187012.VND-TGTT-CAO PHUONG ANH.970407

29/06/2026 1.000.000,00 BN ungho MS 2026 .170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291542282026pht6252816.5390.50103.154228

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291542202026vn9u252356.5387.49276.154220

29/06/2026 1.000.000,00 BN ungho MS 2026.169 em Lo van Hoanh#SP#020097048806291540422026yiyt246853.5390.39757.154037

29/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291539582026fe3n244468.5189.35969.153958

29/06/2026 1.000.000,00 BN ung ho MS 2026.168 Em Lo Quoc Dat#SP#020097048806291538502026y7dk240627.5390.30116.153850

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1aWF7UMHF.UNG HO MS2026.170.20260629.153810.111010000132675.NGUYEN DANG QUYNH MY.970442

29/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung, ma GD 100000153591609#SP#0200970449062915364720261X3F146946.5387.18540.153647

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291534472026iip8227355.5388.7680.153442

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#02009704880629153105202650aq215283.5387.87218.153101

29/06/2026 100.000,00 ung ho ms2026.170( em xa duc hung)#SP#0200970415062915293520265bEg396597.5390.79319.152935

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC41P1JT.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180158390061.20260629.152620.19037482893017.VND-TGTT-NGUYEN THI NGAN.970407

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291524412026cs2x194259.5387.51897.152441

29/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291523292026SYMM724635.5189.45416.152329

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14890087434.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0181003455818 NGO THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14890095694.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0341005780022 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 10.000,00 6180IBT1kC41MRXC.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180031588805.20260629.151652.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14889957310.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 1059672583 NGUYEN KHANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 25.000,00 MBVCB.14889947065.ung ho MS 2026.166(be Hoang Nhat Khang). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 25.000,00 MBVCB.14889927988.ung ho MS 2026.170(em Xa Duc Hung). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062915094820264TNG213842.5389.72460.150949

29/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291508202026ZPZM274725.5388.64914.150821

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 Em Xa Duc Hung#SP#020097048806291508052026wtcy141864.5388.63556.150805

29/06/2026 25.000,00 MBVCB.14889892036.ung ho MS 2026.165(be Ta Anh Tu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 6180IBT1d1UWIPX4.ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.150509.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422

29/06/2026 300.000,00 6180SGTTH2MY45EB.IBFT MS 2026.170 em xa Duc Hung.20260629.150447.050075433244.SACOMBANK.970403

29/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291503272026T908272126.5390.39550.150327

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14889825175.ung ho ms 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 0461000629258 VO THI AI VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJK1ZPWY.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.20260629.150202.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJK1Z8C4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.150132.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

29/06/2026 300.000,00 6180MCOBQ2A8DQ2N.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.150107.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJK1ZVHZ.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260629.150056.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

29/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405062914590520269X2C008769.5390.15761.145905

29/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506291458272026C0GA006228.5390.12968.145827

29/06/2026 100.000,00 NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2026.170(em XA DUC HUNG)#SP#020097041506291457322026yFT5291487.5189.9009.145732

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-14:54:53 XdzU484314#SP#020097041606291454532026XdzU484314.5388.95247.145453

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC41175N.Ung ho MS 2026.170 FT26180807169986.20260629.145343.19039023332013.VND-TGTT-PHAM THI LE.970407

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1aWF7VRPA.ung ho ms 2026168 em lo quoc dat.20260629.145023.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

29/06/2026 20.000,00 6180TPBVI21YWCIP.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.144958.03506719001.NGUYEN VIET TRUNG.970423

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14889660898.ung ho ms 2026.169 (mo van hoanh).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062914491620261JIS848689.5387.66534.144912

29/06/2026 300.000,00 6180IBT1fJCC7MA2.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.144513.937427626.PHAM THI HAI YEN.970406

29/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970415062914442520265rO5252654.5387.42567.144426

29/06/2026 300.000,00 6180WBVNP22FEG5Z.MS2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.144348.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14889598871.ung ho ms 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0171003479627 PHAN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 30.000,00 6180MCOBQ2A896Z6.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.144137.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1aWF7VVXB.ung ho MS 2026169 em mo van hoanh.20260629.143959.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1aWF7VDDA.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.143907.062704070010690.DAO THI HUYEN TRANG.970437

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14889532299.ung ho MS 2026.170( Em Xa Duc Hung).CT tu 0871004173604 NGUYEN VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1aWF7VC8E.ung ho ms 2026170 em xa duc hung.20260629.143723.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14889521284.2026.170 giup do em.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 500.000,00 6180IBT1kC4JRBA2.Ung ho MS 2026.170 FT26180606617477.20260629.143641.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN.970407

29/06/2026 35.000,00 6180MCOBQ2A89HKH.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260629.143632.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062914352420269nmv045065.5189.98395.143520

29/06/2026 500.000,00 MBVCB.14889495883.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071001336288 NGUYEN DUC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180SGTTH2MYRFCW.IBFT Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.143437.070127242893.SACOMBANK.970403

29/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-14:34:34 Ta1i779429#SP#020097041606291434342026Ta1i779429.5387.94656.143429

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4JXHWI.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180015309785.20260629.143416.17666666666.TO THI BICH HANH.970407

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4JXIHF.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180464061101.20260629.143245.5688689628.BUI THI MEN.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14889467975.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071001099617 DO THI TUYET NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14889429473.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 30.000,00 MBVCB.14889419936.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4JFT5E.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180001936141.20260629.142710.19034965669011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4JFHGN.Ms 2026 170 em Xa Duc Hung FT26180425292134.20260629.142700.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4JFED7.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180464649530.20260629.142637.19037260389019.VND-TGTT-NGUYEN HUU KHANH.970407

29/06/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.170 em XA DUC HUNG#SP#020097048806291426372026cb8t019388.5389.55472.142637

29/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-14:26:18 YpkA198625#SP#020097041606291426182026YpkA198625.5389.53700.142618

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14889398743.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1059697477 NGUYEN THI HUYEN NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 ungho ms 2026.170#SP#020097048806291425252026twjj016037.5389.48952.142525

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.170 Xa Duc Hung#SP#020097042206291425212026ZDRU800391.5389.49972.142521

29/06/2026 500.000,00 6180IBT1kC4JFSN2.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180049746821.20260629.142456.8734139133.DO BACH KIM.970407

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14889379344.NGO THI PHUONG NINH chuyen tien ung ho MS 2026.170(em Xa Duc Hung).CT tu 0211000471844 NGO THI PHUONG NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180SGTTH2MYZ91N.IBFT ms 2026.170 em xa duc hung.20260629.142419.050034123461.SACOMBANK.970403

29/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135383603606.20260629.135383603606-0938995751_VU THI KIM MY chuyen tien qua MoMo giup do em Xa Duc Hung MS 2026170

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung cua it long nhieu mong den duoc gia dinh#SP#0200970422062914210820269EPN445020.5387.30092.142109

29/06/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.166#SP#020097041506291420542026aDpo183767.5389.28457.142054

29/06/2026 150.000,00 ung ho ms 2026.169#SP#020097041506291420232026Z2Rd183081.5389.27158.142023

29/06/2026 150.000,00 ung ho ms 2026.170#SP#020097041506291419572026SOP1181461.5389.25059.141958

29/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.169 ( em Mo Van Hoanh)#SP#020097041506291418092026oSXY176893.5189.16094.141809

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-14:17:57 oAG5603808#SP#020097041606291417572026oAG5603808.5389.14520.141758

29/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung )#SP#0200970415062914164620269qT9173383.5389.9765.141646

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1aWF7SZ3C.UNG HO MS2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.141554.700004989222.DO HA LONG.970424

29/06/2026 200.000,00 6180ORCOQ2A89PJI.MS 2026 170 Em Xa Duc Hung.20260629.141441.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14889252919.MS 2026.170-cau mong em Xa Duc Hung mau chong hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180SGTTH2MYZBX4.IBFT Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260629.141357.0378268252.SACOMBANK.970403

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14889255597.Ung ho MS 2026.170.CT tu 0141000867855 HA THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180YOLOP22FU7DS.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.141253.0908711248.LE TRAN QUANG ANH QUAN .546034

29/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291412342026vGpk163029.5389.90352.141234

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4JZYXH.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180092286188.20260629.141150.19033054493017.VND-TGTT-PHAM THI NGOC ANH.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14889230375.ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 0511000451495 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291410372026pimh156514.5389.81742.141037

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJK1ARTR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.141017.134465.NGUYEN THI THANH HOA.970432

29/06/2026 150.000,00 MBVCB.14889217369.Ung ho MS 2026.170 em (Xa Duc Hung).CT tu 1036563832 NGUYEN NGOC DAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14889218580.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 30.000,00 6180TPBVI21Y4M65.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.140723.22206102002.VO PHU THINH.970423

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291406482026N8CN592661.5388.64521.140649

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)#SP#020097041506291406292026M9Fy145958.5388.62877.140629

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14889168878.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0021000908401 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14889168718.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405062914044620268ZC1007780.5189.55432.140446

29/06/2026 100.000,00 6180NAMAP22FUZ39.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.140402.920042515100002.LE NHUT HAO.970428

29/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.170 xa duc hung#SP#02009704880629140351202638qt959396.5387.51391.140346

29/06/2026 50.000,00 SHGD:10007575.DD:260629.BO:LY THI PHUONG THAO.Remark:giup do MS2026.170

29/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.169#SP#0200970405062914020620264RR2099171.5387.43779.140206

29/06/2026 10.000,00 MBVCB.14889122697.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405062914000520266Q6D092795.5389.36031.140005

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291400012026xxla949818.5189.35138.135957

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14889100397.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0181003578344 PHAM THI HONG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291359132026MLPL578597.5387.32261.135909

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1aWF79ZY5.UNG HO MS 2026170 EM XA DUC HUNG.20260629.135841.700012693727.BACH LINH DAN.970424

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-13:57:32 Jkv7539184#SP#020097041606291357322026Jkv7539184.5388.24228.135732

29/06/2026 200.000,00 6180TPBVI21YR9KD.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.135618.02040636003.DO NGOC MAI HUONG.970423

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1aWF79AT7.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.135545.700018601081.LE NGUYEN HOANG ANH.970424

29/06/2026 30.000,00 6180IBT1kC4JGXZA.MS 2026.170 FT26180457850060.20260629.135518.38398308955555.NGUYEN TRONG HIEU.970407

29/06/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291354302026eb9y936152.5389.11269.135425

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1iJK148J7.ung ho ms 2026170 xa duc hung.20260629.135359.985146977.DANG MINH NGOC.970432

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14889045447.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-13:53:27 Po8m655123#SP#020097041606291353282026Po8m655123.5390.6271.135328

29/06/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291353212026UFQR835115.5387.7169.135321

29/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291352582026O2F7543981.5390.5179.135258

29/06/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970422062913524120262ETR304852.5189.3438.135237

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4JG9AR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180151781682.20260629.135231.19026367469021.VND-TGTT-HA THUY NGAN.970407

29/06/2026 500.000,00 6180IBT1kC4JGCI2.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180039170863.20260629.135217.9680868999.HOANG THI THUY.970407

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4JAR38.ung ho MS 2026.170 - em Xa Duc Hung FT26180080253361.20260629.135141.1357140909.PHAM THI NGOC DIEP.970407

29/06/2026 100.000,00 6180MSCBD2UPT8K4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.135141.8300124286002.MAI BIEN CUONG.970422

29/06/2026 100.000,00 6180TPBVI21YREFQ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.135138.39792331995.TRAN TRONG.970423

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291351252026uwdm928715.5189.96888.135121

29/06/2026 20.000,00 6180IBT1kC4JALCT.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180493707265.20260629.135104.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14889009857.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9971656300 TRAN HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJK14WLM.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.135053.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062913504920266675927259.5189.94844.135049

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14889003404.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4JAD3R.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180071701800.20260629.134905.19024812758011.VND-TGTT-TRUONG THI LAN ANH.970407

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14888994901.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9375758788 LE NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180TPBVI21YRCU1.tpb transfer.20260629.134528.13816101982.TRAN TRUNG KIEN.970423

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14888953036.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0821000009881 LAM THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14888954293.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1021000020064 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506291344332026184B045849.5189.68757.134434

29/06/2026 50.000,00 6180TPBVI21YRMC7.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.134416.01558103001.NGUYEN THI MINH HUE.970423

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14888938687.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0061001007681 TRAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14888933029.ung ho ms 2026.170(em xa duc hung).CT tu 0971000011025 PHAM VAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291342412026XPT9110791.5390.60965.134241

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1kC4JBBK9.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180142833276.20260629.134235.3335494405.NGUYEN THI NHUNG.970407

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1kC4JB59Z.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180538229506.20260629.134225.19036128303011.VND-TGTT-HOANG NHU TRUC.970407

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14888926864.Ung ho MS2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0451000367773 DAO THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14888925227.ung ho MS2026170.Em Xa Duc Hung.CT tu 1045871684 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291341442026hznl905544.5389.57145.134144

29/06/2026 59.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291341382026hhqy905290.5189.55932.134138

29/06/2026 40.000,00 6180IBT1fJCC5HJL.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.134109.9021340295850.TRAN THI HIEN LUONG.963388

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1kC4JBCAS.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.170 Xa Duc Hung FT26180360108203.20260629.134108.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14888902707.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0511000438023 CAO NGUYEN MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14888908192.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0881000464569 TRAN HA ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1aWF72E6N.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.133946.060001060005341.NGO THI LAN ANH .970409

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14888903963.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0611001924976 DO THI HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 6180MCOBQ2A8XVSL.Ung ho ms2026.168 lo quoc dat.20260629.133843.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

29/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#02009704220629133828202642P4958269.5387.43595.133828

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14888887083.Ung ho MS 206170 Xa Duc Hung.CT tu 0491000105913 BUI CHAU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 Xa Duc Hung MS 2026.170 ung ho em#SP#020097042206291338052026U0N5697893.5390.41951.133806

29/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291338032026ptlh896716.5387.40827.133803

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4J5CBB.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180406874280.20260629.133723.844867896789.DANG THI THU HIEN.970407

29/06/2026 99.999,00 6180IBT1kC4J5CVR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180496403004.20260629.133721.19033742203014.VND-TGTT-NGUYEN HA PHUONG.970407

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291335272026HXRA132002.5189.30831.133527

29/06/2026 200.000,00 6180SGTTH2MYJCQ1.IBFT Ung ho ma so 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.133524.070096777777.SACOMBANK.970403

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4JYANF.MS 2026. 170 FT26180902318134.20260629.133517.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291335092026p8hb889935.5387.29623.133510

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4JYBN8.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180041177054.20260629.133503.19033110082017.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407

29/06/2026 30.000,00 6180IBT1kC4JYP2I.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180691105680.20260629.133437.3933896889.TRAN LE TRA MY.970407

29/06/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291334162026H7Oa968550.5389.25751.133412

29/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#02009704050629133407202641AP016635.5189.26375.133407

29/06/2026 50.000,00 6180MCOBQ2A8X4PF.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.133402.09001010894785.TRAN QUOC THUAN.970426

29/06/2026 100.000,00 6180TPBVI21YZ9HY.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.133358.03526234201.NGUYEN VAN KHANH.970423

29/06/2026 50.000,00 6180MCOBQ2A8SUMX.Ung ho ms2026.169 mo van hoanh.20260629.133336.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4JY1EA.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180030741034.20260629.133326.19030650103022.TRAN LAN HUONG.970407

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4JYJ7L.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180934114561.20260629.133319.3136789789.NGUYEN VAN PHUOC.970407

29/06/2026 500.000,00 6180IBT1kC4JYQJN.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180021732523.20260629.133303.19032740586017.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TU.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14888822534.giup MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14888828049.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1027981181 NHAN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4JPHA8.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180532931558.20260629.133213.19031702761666.VND-TGTT-LE DUC ANH.970407

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291332022026FVYF254262.5390.17289.133203

29/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.170EM XA DUC HUNG-290626-13:31:45 3je4458415#SP#0200970416062913314520263je4458415.5389.16603.133146

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14888810342.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0011004181086 HOANG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 6180MCOBQ2A8XJSL.Ung ho ms2026.170 xa duc hung.20260629.133053.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1kC4JP8HC.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180070779806.20260629.133041.19034025122014.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407

29/06/2026 30.000,00 6180IBT1iJK151U2.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.133029.0399834384.PHAN THI MINH ANH.970432

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062913300520262qo0878241.5189.8926.133005

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJK15W5N.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.132954.144391101.MAC THI LOAN.970432

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4JPQXY.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180401424101.20260629.132921.14024437077011.VND-TGTT-NGUYEN THI SONG HIEN.970407

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14888786862.ung ho MS2026.170( em Xa Duc Hung).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291326562026OMTK114170.5387.96667.132657

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1aWF72QHB.UNG HO 2026.170 EM XA DUC HUNG.20260629.132654.700007705920.LE THUY THANH THUY.970424

29/06/2026 50.000,00 6180VNIB028CVHSD.Ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.132541.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441

29/06/2026 300.000,00 6180MSCBD2UPCXAL.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.132506.8999904031998.NGUYEN THI THUC LINH.970422

29/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062913250320261DRF991692.5388.89502.132504

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung-290626-13:24:27 5t2s680449#SP#0200970416062913242820265t2s680449.5390.87276.132423

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291323142026rn46863167.5388.81843.132314

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1kC4J88UE.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180276918168.20260629.132258.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407

29/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-290626-13:21:19 MjGy941007#SP#020097041606291321192026MjGy941007.5189.73628.132120

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14888707786.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14888691067.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0491000055158 TRAN THI THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1kC4JIAW3.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180241915467.20260629.131953.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

29/06/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506291319392026AZ8Z078668.5189.67741.131939

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1kC4JIMNY.ung ho ma so 2026.170, Xa Duc Hung FT26180934065909.20260629.131859.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4JI11C.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180056037854.20260629.131807.19021936116017.NGUYEN MINH TUAN.970407

29/06/2026 50.000,00 6180ORCOQ2A8X658.LOC HO TRO MS 2026.170 XADUCHUNG.20260629.131805.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4JIQ2D.Ung ho MS 2026.170 FT26180054570591.20260629.131747.63388866.PHAM THI MAN.970407

29/06/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291317452026pnDA931462.5389.60106.131740

29/06/2026 500.000,00 6180IBT1kC4JMYJQ.Ung ho MS 2026.170 FT26180907805991.20260629.131538.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407

29/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135377169703.20260629.135377169703-0911208402_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

29/06/2026 50.000,00 6180SHBAP22FRYL8.MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260629.131358.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

29/06/2026 50.000,00 6180SHBAP22F17QK.MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.131259.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

29/06/2026 100.000,00 PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026.170#SP#020097042206291311122026T0AB133119.5189.33034.131108

29/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135376973029.20260629.135376973029-0966931495_Ung ho MS 2026 170 Em Xa Duc Hung

29/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405062913092420268EYP052027.5387.24802.130924

29/06/2026 500.000,00 6180IBT1kC4JSNE4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180237001004.20260629.130622.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291305582026ukfl824563.5390.10442.130558

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1kC4JSK27.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180096030038.20260629.130507.19034795938012.VND-TGTT-LE XONG MANH.970407

29/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405062913042620261ZOC038569.5387.4557.130426

29/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14888520763.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4J93TY.Ung ho MS 2026 169 FT26180859815523.20260629.130220.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

29/06/2026 500.000,00 6180IBT1kC4J2RKR.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180718766589.20260629.125851.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407

29/06/2026 100.000,00 6180TPBVI21YTMXK.ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260629.125834.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

29/06/2026 68.000,00 MBVCB.14888425770.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.168 (em Lo Quoc Dat) .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung)#SP#020097041506291252382026uqmn873539.5387.54145.125238

29/06/2026 50.000,00 6180MSCBD2UPQ859.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.124707.0031103891207.NGUYEN THI KHANH LINH.970422

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14888341115.BUI NGOC THAU ung ho MS 2026.170 em xa duc hung.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14888340241.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 0111000357223 NGUYEN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#0200970405062912441620262ANU083526.5389.17226.124412

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062912432420261WWI399089.5388.14019.124325

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4JW5MD.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180324347070.20260629.124301.19036187408011.VND-TGTT-PHAM THU HANG.970407

29/06/2026 20.000,00 MS2026.170 e Xa Duc Hung#SP#020097048806291242482026fa7h770235.5387.10609.124244

29/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135373847030.20260629.135373847030-0795227406_Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291239382026wrx5762153.5390.96271.123934

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14888260143.DANG NGOC THAO ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 9359319076 DANG NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4WNAJ4.ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung FT26180397765388.20260629.123644.19039563964019.VND-TGTT-BUI THI TRANG.970407

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1iJK1MHTZ.Ung ho MS 2026 170 Em Xa Duc Hung.20260629.123553.920214444.NGUYEN HUU LOC.970432

29/06/2026 20.000,00 MBVCB.14888218625.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180TPBVI21YJYC5.ung ho MS 2026.170 (Xa Duc Hung).20260629.123455.96282888888.TRAN THI DAO VAN.970423

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291234182026H94A554289.5189.70400.123418

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14888194225.ung ho ms 2026.170 Xa duc hung.CT tu 0041000273229 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14888173059.UH chau hung.CT tu 0351001115676 DAM THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MS 2026.170#SP#020097042206291230372026WBZR243495.5387.52766.123038

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14888130757.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0441000787431 NGUYEN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506291227592026dtov808935.5189.38919.122759

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14888115011.UH MS 2026.170 EM XA DUC HUNG .CT tu 0071000875974 NGO THI HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJK1V6JX.Ms 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.122638.88653707.NGO MY NGOC.970432

29/06/2026 500.000,00 6180IBT1kC4W32JU.Nguyen Thi Thu Huong ck ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung FT26180913885008.20260629.122625.1354153986.NGUYEN THI THU HUONG.970407

29/06/2026 700.000,00 MBVCB.14888088173.HTTT ho tro MS2026.169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0441000620840 HOANG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4WF8K4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180057105055.20260629.122413.19036401064015.VND-TGTT-CAO THI THANG.970407

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJK1VSGL.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.122255.0568670944.NGUYEN MAI HAU.970432

29/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135371215720.20260629.135371215720-0969951063_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291220022026B7RE490281.5388.98276.122002

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4WLZFN.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180647088253.20260629.121940.19034719191013.VND-TGTT-TRAN YEN PHUONG.970407

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291219272026YWQS759481.5388.95192.121924

29/06/2026 100.000,00 6180SGTTH2MYM8HF.IBFT ung ho MS 2026 170.20260629.121714.050113440101.SACOMBANK.970403

29/06/2026 150.000,00 MBVCB.14887956499.MS 2026.170.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 ung ho Ms 2026.170 Dang Xa Hung#SP#020097042206291214092026LP0D745787.5389.65846.121409

29/06/2026 100.000,00 6180SGTTH2MY17SB.IBFT Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.121110.050131725679.SACOMBANK.970403

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291210592026QUU8671283.5390.47835.121055

29/06/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.170 em xa duc hung#SP#020097042206291210392026P8NH241058.5189.46909.121040

29/06/2026 50.000,00 6180ORCOQ2A8KG9U.LOC HO TRO MS2026.169 MOVANHOANH.20260629.120926.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206291209192026SXV3572238.5389.39485.120919

29/06/2026 100.000,00 6180SGTTH2MY13KI.IBFT DO TRAN THUY TIEN chuyen tien ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.120834.050136470687.SACOMBANK.970403

29/06/2026 25.000,00 6180IBT1iJK1S9RR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.120756.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

29/06/2026 100.000,00 6180VNIB028C4MYF.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.20260629.120658.618704060047295.TRAN THI CAM TU.970441

29/06/2026 200.000,00 6180TPBVI21Y84Y3.Ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung ).20260629.120631.91166686888.VU THI LAN ANH.970423

29/06/2026 3.000.000,00 MBVCB.14887811533.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung ) .CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 Nguyen minh thao ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062912051720267f9i657727.5387.15876.120517

29/06/2026 30.000,00 6180VNIB028C419S.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.120405.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJK195HI.ung ho ms 2026170 em xa duc hung.20260629.120232.0355737120.DUONG KY ANH.970432

29/06/2026 100.000,00 6180SHBAP22FF8BZ.Ung ho e xa duc hung.20260629.120158.0962183689.HOANG THI THUY LINH.970443

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJK19JZ3.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 170 xa duc hung.20260629.115915.111555222.VU THI THU THAO.970432

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291158212026utxc633389.5387.76230.115816

29/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806291155382026bjrf623530.5388.59083.115539

29/06/2026 10.000,00 6180IBT1kC4W4A2W.Ung ho MS 2026.170 FT26180245060711.20260629.115423.19036474689013.NGUYEN BA DANH.970407

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1iJK12YV2.Ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung.20260629.115421.523333332712.PHAN THI TO TRINH.970432

29/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135367416823.20260629.135367416823-0987409629_Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#02009704880629115329202680gm615646.5389.46062.115324

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14887594407.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1028271202 CHU TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14887588882.Ung ho Ms 2026.170 (em Xa Duc Hung) .CT tu 1034545251 MAI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 nhaahn ung ho ms 2026.170#SP#020097041506291144112026FcQv660225.5388.88892.114406

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1iJK1C1DF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 170 XA DUC HUNG.20260629.114402.247529918.LE THI HOA.970432

29/06/2026 300.000,00 nhaahn ung ho ms 2026.166#SP#0200970415062911434920269BdL658542.5388.86738.114349

29/06/2026 2.000.000,00 6180TPBVI21YCYC4.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.114305.09133178899.TA PHUONG MAI.970423

29/06/2026 100.000,00 6180TPBVI21YC2JE.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260629.114206.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

29/06/2026 15.000,00 MBVCB.14887410334.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14887388030.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506291137522026S438031068.5388.51181.113752

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14887375377.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14887374359.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1aWFGXN73.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.113107.2323081991.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

29/06/2026 150.000,00 6180TPBVI21YM1JW.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.112751.03016537201.VO THI NGOC.970423

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14887215503.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh)#SP#020097041506291125012026jXAK587452.5390.73007.112501

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4WCPTY.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26180372083518.20260629.111628.3686688.NGUYEN THI KIEU LINH.970407

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14886965356.MS 2026 169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/06/2026 40.000,00 6180IBT1kC4WWY14.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh FT26180532401909.20260629.110820.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4WWIF3.DAO ANH TUAN MS 2026.170 FT26180417066470.20260629.110804.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407

29/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.169 Mo Van Hoanh#SP#020097042206291101382026HY8C944629.5389.32187.110138

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1kC4QRF67.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26180227890045.20260629.110119.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14886800323.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho Ms 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 6180IBT1kC4QFXCV.Ms 2026 169 em Mo Van Hoanh FT26180080059006.20260629.105306.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14886688338.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0601000516763 SON MINH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#020097042206291049042026VSVE314584.5189.61387.104904

29/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806291044302026buju366943.5189.36443.104430

29/06/2026 200.000,00 6180ORCOQ2A8TUKJ.MS 2026 169 Em Mo Van Hoanh.20260629.104402.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

29/06/2026 100.000,00 LUONG THI HUYEN CHAU Chuyen tien ung ho ms 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062910421820268x0g358914.5389.23457.104218

29/06/2026 100.000,00 6180SHBAP22FAVHK.ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh.20260629.103829.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443

29/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.169 em mo van hoanh#SP#02009704220629103639202601OX112155.5189.91256.103634

29/06/2026 50.000,00 6180VNIB028C1IMF.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.103359.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

29/06/2026 30.000,00 MBVCB.14886423877.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062910285920267crl310674.5387.48191.102855

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14886385719.Ung ho MS 2026 169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 20.000,00 6180MSCBD2U7TN83.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.102735.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

29/06/2026 200.000,00 6180TPBVI21YQDXT.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260629.102611.02942530201.DO ANH THU .970423

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4QARSX.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26180157994106.20260629.102520.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

29/06/2026 288.500,00 Pham Thi Huynh Nhi ung ho MS 2026.108#SP#020097048806291023592026u4x0292338.5387.20010.102359

29/06/2026 288.500,00 Pham Thi Huynh Nhi ung ho MS 2026.109#SP#020097048806291023372026kmkx291024.5389.16885.102338

29/06/2026 288.500,00 Pham Thi Huynh Nhi ung ho MS 2026.350#SP#020097048806291023062026hhsl289151.5389.14697.102306

29/06/2026 10.000,00 6180IBT1kC4Q4NNM.ung ho ms 2026.169, em Mo Van Hoanh, chuc em va gia dinh binh an FT26180450322419.20260629.102243.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4Q4B7A.Ung ho MS 2026.169 FT26180508017250.20260629.102122.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14886284845.ung ho Ms 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 0081001194804 NGUYEN MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1iJKJLBJ3.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.101955.0927629615.TRAN TAN PHAT.970432

29/06/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 170 EM XA DUC HUNG-290626-10:14:09 Jsrs303231#SP#020097041606291014102026Jsrs303231.5388.65580.101406

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1iJKJZN95.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.100809.181031198.TRAN KHANH.970432

29/06/2026 120.000,00 Ung Ho MS 2026.169 Em Mo Van Hoanh#SP#0200970488062910075620261cz2234304.5390.30472.100757

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1iJKJZ3ZF.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.100735.181031198.TRAN KHANH.970432

29/06/2026 10.568,00 MBVCB.14886030897.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.163.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 35.000,00 6180VNIB028CY5PP.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.095114.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441

29/06/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488062909461420266sib156194.5388.11794.094614

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1aWFG61GL.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260629.094246.2400000987057199.NGUYEN THI MAI HUONG.970446

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4Q1HEV.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180682683171.20260629.094023.19133242941013.VND-TGTT-TRAN TU PHUONG.970407

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14885718761.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14885670857.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.169( em Mo Van Hoanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14885573367.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.168( em Lo Quoc Dat).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14885366546.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.169.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14885345524.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.168.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14885323441.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.167.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14885227569.Ung ho MS 2026.169(em Mo Van Hoanh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 30.000,00 MBVCB.14885193028.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 500.000,00 6180IBT1iJKJBKIP.Ms 2026-170 uh em Xa Duc Hung.20260629.085943.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

29/06/2026 200.000,00 VU THI HOAI THU Chuyen tien ung ho MS 2026.161 Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806290848062026htmg959145.5390.53530.084806

29/06/2026 49.000,00 6180TPBVI21LPUNI.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260629.084439.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14884991083.Chuyen tien ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1aWFGALER.Ung ho MS 2026 170 em Xa Duc Hung.20260629.084224.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

29/06/2026 12.678,00 MBVCB.14884948552.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 166.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 15.678,00 MBVCB.14884937627.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.167.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 6.868,00 6180MSCBD2U66YUL.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260629.083830.872866868.DUONG ANH THUY.970422

29/06/2026 50.000,00 6180MCOBQ2ACNRS2.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260629.083713.03101010965538.HOANG VIET.970426

29/06/2026 50.000,00 6180MCOBQ2ACNZSX.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).20260629.083603.03101010965538.HOANG VIET.970426

29/06/2026 500.000,00 MBVCB.14884885378.ung ho MS.2026.161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0011002234788 LE THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422062908290620268SAT356718.5387.87742.082902

29/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097048806290827052026qv29894096.5388.81806.082706

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14884744146.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0161000274952 HOANG ANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1kCBNI985.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26180424024377.20260629.082128.11121012238014.VND-TGTT-NGUYEN THUC LY.970407

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14884714852.ung ho ms 2026.170.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 6180ABBKP228NDL4.UNG HO MS 2026 170 em Xa Duc Hung.20260629.081901.0111016868007.TRAN THI MINH NGUYET.970425

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14884628188.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 10.000,00 6180MCOBQ2ACH443.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260629.075822.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

29/06/2026 10.000,00 6180MCOBQ2ACHZUG.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung.20260629.075654.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

29/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#0200970488062907442720266wua768142.5387.54867.074422

29/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14884246280.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0351000786085 NGUYEN QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14884208720.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 100.000,00 MBVCB.14884207096.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14884191891.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 6180IBT1d1UQ7UKY.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.072919.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

29/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.170-em Xa Duc Hung#SP#020097040506290714172026RM19099579.5389.76667.071417

29/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung#SP#020097040506290709252026TRLU081703.5189.64541.070925

29/06/2026 100.000,00 6180ABBKP228HQT4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.070526.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425

29/06/2026 68.000,00 Uh Ms 2026.168 em Lo Quoc Dat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422062907041220268GXJ990421.5189.53184.070408

29/06/2026 15.000,00 MBVCB.14883873202.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 15.000,00 MBVCB.14883744134.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.167 (Chi Hoang Thi Mung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806290649432026smle621637.5388.21882.064943

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14883690525.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 15.000,00 MBVCB.14883595454.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.166 (be Hoang Nhat Khang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 MBVCB.14883507860.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806290612122026eeie552764.5389.61612.061208

29/06/2026 125.000,00 6180IBT1kCBRB7U5.Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26180423338208.20260629.061032.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407

29/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14883466786.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1iJKJCSB6.MP Ung ho MS 2026167 chi Hoang Thi Mung.20260629.060432.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1iJKJC2EZ.MP Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.20260629.060239.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

29/06/2026 200.000,00 6180IBT1iJKJCCM2.MP Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.20260629.060111.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

29/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh#SP#020097048806290541402026nr7u523832.5390.30881.054140

29/06/2026 37.164,00 6180IBT1kCBR8FT1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26180029000387.20260629.035827.4021791994.NGUYEN HAI QUANG.970407

29/06/2026 55.000,00 6180TPBVI21L3FIM.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.20260629.011706.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423

29/06/2026 100.000,00 6179SGTTH2MLKE4W.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.165 be Ta Anh Tu.20260628.235647.070141287050.SACOMBANK.970403

29/06/2026 100.000,00 6179SGTTH2MLKWZR.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang.20260628.235415.070141287050.SACOMBANK.970403

29/06/2026 100.000,00 6179SGTTH2MLKUSN.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.167 chi Hoang Thi Mung.20260628.235206.070141287050.SACOMBANK.970403

29/06/2026 100.000,00 6179SGTTH2MLK4IX.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat.20260628.235019.070141287050.SACOMBANK.970403

29/06/2026 49.000,00 6179TPBVI21LSPX9.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260628.233937.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

29/06/2026 300.000,00 MBVCB.14882807714.ung ho ms 2026.167 (chi Hoang Thi Mung).CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/06/2026 50.000,00 MBVCB.14882682440.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 9971908884 NGUYEN THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 50.000,00 MBVCB.14911471521.Ung ho MS 2026.170. em Xa Duc Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9399658768 HO MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4AJ2MP.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26182009930855.20260630.234207.19023062643014.VND-TGTT-NGUYEN VIET ANH.970407

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14911180245.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0951004193182 HOANG GIA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135583985137.20260630.135583985137-0909320310_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

30/06/2026 15.000,00 MBVCB.14911090078.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970422063022285320266MDJ139457.5388.19681.222848

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-300626-22:20:27 RblY649890#SP#020097041606302220272026RblY649890.5189.95576.222027

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806302220102026gszy234949.5189.95224.222011

30/06/2026 15.000,00 MBVCB.14910935959.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206302211362026YJ98274673.5389.67485.221136

30/06/2026 10.000,00 MBVCB.14910761134.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.171(anh Duong Van Huy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14910759523.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0911000042847 NGUYEN THI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 30.000,00 ung ho MS 2027.171 anh duong van huy#SP#020097042206302157592026101M914474.5189.18281.215800

30/06/2026 20.000,00 MBVCB.14910592458.Ung ho MS 2026166 be Hoang Nhat Khang.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 15.000,00 MBVCB.14910551569.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 30.000,00 6181MSCBD2W19R82.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.213345.0769366168.TRUONG HO TRUC MAI.970422

30/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14910419077.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9944923792 LE THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1iJKVJEV1.Ung ho MS 2026 171 DUONG VAN HUY.20260630.213118.79030376.NGUYEN KHAC TOAN.970432

30/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506302126512026FMGQ097211.5189.84184.212651

30/06/2026 100.000,00 6181SGTTH2MAPU52.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.211647.070141287050.SACOMBANK.970403

30/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506302114472026QK53053377.5387.22495.211447

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1kC44Q7I8.MS 2026159 Hoang Ngoc Han FT26181875934409.20260630.211237.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14910102845.Ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung).CT tu 1036698136 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970415063021064920262OsL860691.5387.80625.210649

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14909921567.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506302054362026K4Y0071909.5389.12208.205432

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14909743161.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4B6BZV.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181066557006.20260630.204547.19036854365016.VND-TKTT-TRAN HOAI LINH.970407

30/06/2026 20.000,00 6181MSCBD2W1R8BY.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Duong Van Huy ms 2026171.20260630.204317.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

30/06/2026 100.000,00 6181SHBAP22Z2MTF.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.204255.0412999888.NGUYEN THI BICH HONG.970443

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970422063020421420263ENA560839.5389.40072.204215

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14909514376.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1030801847 PHAN THI TRUC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 DO THI BICH DIEP chuyen tien#SP#020097044906302030572026dkVO346581.5388.72154.203057

30/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:uh ms 2026.171 duong van huy#SP#0200970405063020265820267Q6O049285.5388.47493.202658

30/06/2026 10.000,00 6181ICBVC2QU1AJU.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260630.202019.103876177724.NGUYEN HOANG NGUYEN.970415

30/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970422063020185520268HY0669918.5189.96735.201856

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488063019562720265rlh767615.5189.54051.195622

30/06/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.147 XUAN NAM, XUAN PHUC-300626-19:45:01 mkqG616936#SP#020097041606301945012026mkqG616936.5388.80277.194501

30/06/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.151 BE NGUYEN NHU QUYNH-300626-19:43:58 MGRS888387#SP#020097041606301943592026MGRS888387.5389.72698.194359

30/06/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.166 BE HOANG NHAT KHANG-300626-19:42:49 0gMx559877#SP#0200970416063019424920260gMx559877.5390.64738.194244

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301942302026FJNC343741.5390.62776.194231

30/06/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.169 EM MO VAN HOANH-300626-19:41:40 ymnJ983369#SP#020097041606301941402026ymnJ983369.5189.58277.194140

30/06/2026 50.000,00 6181ABBKP22ZY5HY.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.194025.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

30/06/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-300626-19:40:10 QsBk341272#SP#020097041606301940102026QsBk341272.5389.49073.194011

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14908300391.LE THI MY NGUYET chuyen tien ung ho Anh Duong van Huy.CT tu 1055385580 LE THI MY NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806301927042026xux4646900.5390.61514.192704

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14908269958.LE HUYNH CONG PHUC chuyen tien ung ho MS 2026.170 XA DUC HUNG..CT tu 0121001788464 LE HUYNH CONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1kC45E3J7.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181020029486.20260630.192046.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407

30/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506301918442026NJIE018192.5388.4111.191844

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14907887720.Nguoi gia neo don.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14907779971.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14907774311.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 40.520,00 ms2026.171#SP#0200970422063018465920269U6N940274.5390.87844.184659

30/06/2026 300.000,00 6181IBT1fJCS8ZMR.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 165 be Ta Anh Tu.20260630.183406.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301833282026BZ1F851388.5388.94293.183328

30/06/2026 500.000,00 6181TPBVI21AEV9C.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260630.183007.06261480001.LU YEN MY.970423

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14907290981.NGUYEN THANH VU chuyen tien Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0151000561596 NGUYEN THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301813462026pb3i308808.5388.61019.181347

30/06/2026 5.000.000,00 NGUYEN THI BICH LOI Ung hoMS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301753042026kfiy209159.5390.14585.175304

30/06/2026 100.000,00 6181SHBAP22TVSID.ung ho ms 2026.171.anh duong van huy..20260630.175235.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443

30/06/2026 30.000,00 MBVCB.14906762642.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 30.000,00 MBVCB.14906755328.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 50.000,00 MBVCB.14906736948.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 30.000,00 MBVCB.14906717686.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 20.000,00 6181IBT1iJKD1CGR.ung ho ms 2026 171 duong van huy.20260630.174720.12428267.CAO VAN NGOC.970432

30/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135540355128.20260630.135540355128-0792361047_Ung ho MS 2026171anh DUONG VAN HUY

30/06/2026 50.000,00 MBVCB.14906309735.NGUYEN TRU GIAN chuyen tien ung ho MS 2026.166 (be HOANG NHAT KHANG).CT tu 0791000010564 NGUYEN TRU GIAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 6181TPBVI21AZKEF.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.171946.00065326001.LAI VAN CHON.970423

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422063017150820267KMY570221.5388.35150.171504

30/06/2026 150.000,00 6181IBT1kC4PR1BY.ung ho ms 2026.170 FT26181738050472.20260630.171310.19028934347016.VND-TGTT-VU TIEN DUNG.970407

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301711052026BKQQ265306.5390.4554.171100

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14905851056.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9934889825 TRAN LAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14905661455.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0011004357191 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14905556970.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9812706886 LAM TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 6181TPBVI21AFTKC.UH MS 2026.171 DUONG VAN HUY.20260630.163326.13816101982.TRAN TRUNG KIEN.970423

30/06/2026 345.688,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970488063016310520264j2x812955.5189.21914.163105

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1kC4PUCEG.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181364556571.20260630.163027.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407

30/06/2026 100.000,00 UNG HO 2026171 DUONG VAN HUY-300626-16:27:36 l3ZB594222#SP#020097041606301627362026l3ZB594222.5390.99580.162736

30/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970415063016263020264Rn7475502.5388.92450.162625

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4PIVZN.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181085231603.20260630.162559.19038914477016.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

30/06/2026 70.000,00 MBVCB.14905090676.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 6181IBT1bJMD9IE8.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.162211.4014133001.TRUONG HUYNH THANH LOAN.970434

30/06/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026. 171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301619172026agod763823.5388.45534.161917

30/06/2026 500.000,00 6181MCOBQ2AJK1CK.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.161228.11001013549089.NGUYEN THU NGAN.970426

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1iJKSE32K.HO THI THANH BINH chuyen tien ung ho Duong van Huy MS 2026 171.20260630.160939.67642511.HO THI THANH BINH.970432

30/06/2026 100.000,00 6181TPBVI21A8QHX.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.160923.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423

30/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301608462026PV31320035.5389.79181.160847

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4PCC3A.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181372628930.20260630.160820.19033971846662.VND-TGTT-TO THI THANH THU.970407

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301602032026s5o3695512.5388.35729.160203

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301558222026n3ex681401.5389.11928.155822

30/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301558102026QM96256028.5389.11265.155810

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14904610765.Ung ho MS: 2026171 - Duong Van Huy .CT tu 0421000406352 DUONG THI VINH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14904561222.NGUYEN THI HIEN chuyen tien UngHo MS 2026 .171 (anh Duong Van Huy ).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14904542532.UNG HO MS 2026.170.CT tu 1023796890 TRAN NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4UF6Z2.DAO ANH TUAN MS 2026.171 FT26181429784091.20260630.154621.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301543492026QQFZ421564.5189.22109.154344

30/06/2026 5.000,00 6181IBT1kC4ULH5B.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181535849966.20260630.154106.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

30/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.170 em xa duc hung#SP#020097040506301535492026RWW7043152.5387.73200.153549

30/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135525154732.20260630.135525154732-0379555878_PHAM THI TIEU BANG chuyen tien qua MoMo

30/06/2026 100.000,00 6181TPBVI21AMQM4.ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.153355.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14904257155.Ung ho MS 2025.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1fJC9FSJ4.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.152607.989970963.TRAN HOANG HAI.970406

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4UGDFQ.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181080586389.20260630.152012.19035753439012.VND-TGTT-NGUYEN PHAM QUANG ANH.970407

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat#SP#0200970422063015195820264R39283332.5389.78706.151959

30/06/2026 100.000,00 6181SGTTH2MAMYF7.IBFT ung ho MS 2026171 anh Duong van huy.20260630.151647.050070369130.SACOMBANK.970403

30/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14904048137.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071004237506 VO THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14904031896.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 171.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14904030678.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1fJC9L3F4.Pham Tan Hoang chuyen tien.20260630.151105.907346188.PHAM TAN HOANG.970406

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4U5A2V.ung ho ms 2026.169 e mo van hoanh FT26181027939707.20260630.150936.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407

30/06/2026 2.000,00 MBVCB.14903960350.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-300626-15:07:18 PTJZ034727#SP#020097041606301507182026PTJZ034727.5189.6626.150719

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14903854369.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0181003172741 LE VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung)#SP#020097041506301456192026zdWq132299.5390.44991.145619

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14903631302.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0251002295786 LY THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14903630653.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4USY4D.Ung ho MS 2026.171 FT26181985294703.20260630.144158.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

30/06/2026 20.000,00 6181IBT1kC4USU8S.ung ho ms 2026.170 - em xa duc hung - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26181328721660.20260630.144146.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407

30/06/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301435072026QLS2249727.5189.31524.143504

30/06/2026 10.000,00 6181IBT1kC4UCPJL.ung ho ms 2026.171, anh Duong Van Huy, chuc anh va gia dinh binh an FT26181376400495.20260630.143214.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

30/06/2026 40.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135518169453.20260630.135518169453-0961282794_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14903467168.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1017379038 CAO THI ANH LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.171 Anh Duong Van Huy#SP#020097048806301428302026vqgp384546.5189.97166.142825

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1iJKSMUHR.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.142308.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1iJKSMSRV.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.142137.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432

30/06/2026 150.000,00 ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy)#SP#020097041506301421162026kVFl921749.5390.61355.142116

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14903344690.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0061000133669 TRAN THI TUYET LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1kC48NXPU.ung ho ma so 2026.171 ,anh Duong Van Huy FT26181168408913.20260630.141730.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14903225902.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0511000434979 NGUYEN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14903201053.LAM THI LUONG LUYEN ung ho Ms 2026.171 duong van huy.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC48LPBP.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181991850635.20260630.135522.19036746478017.VND-TGTT TRAN THI PHUONG ANH.970407

30/06/2026 100.000,00 6181MSCBD2WQ6433.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260630.135416.0001418944986.VUONG THANH HUONG.970422

30/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405063013500420260Q4U017513.5390.12557.134959

30/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206301349482026XFVY432837.5388.11175.134949

30/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301347202026B8A7635958.5389.205.134720

30/06/2026 100.000,00 6181TPBVI21ALVVA.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.134519.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

30/06/2026 200.000,00 6181TPBVI21ALR67.Ung ho MS 2026.171 Duong Van Huy.20260630.134056.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC48EV26.Ms 2026 171 anh Duong Van Huy FT26181399706443.20260630.134040.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

30/06/2026 100.000,00 NGUYEN THE NGUYEN ung ho MS 2026.170#SP#0200970422063013365420265EHY167090.5388.53279.133655

30/06/2026 50.000,00 6181MCOBQ2AJZZW9.Ung ho ms2026.171 duong van huy.20260630.133605.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14902835334.ung ho MS 2026.171( anh Duong Van Huy).CT tu 0281000369863 NGUYEN PHUC MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14902770208.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071005695798 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301329052026PYHF207915.5189.17792.132906

30/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301323502026ca2i220183.5390.95797.132345

30/06/2026 50.000,00 6181VNIB028JZKFY.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.132121.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC48B5M1.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181087755481.20260630.131950.5858525858.TRINH HONG NAM.970407

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC485XDH.UNG HO MS2026.170 - EM XA DUC HUNG FT26181192434096.20260630.131747.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407

30/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#02009704050630131614202649MW020573.5390.62567.131614

30/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206301315292026L3IF365157.5387.59781.131530

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14902616706.NGUYEN THI MINH THU chuyen tien Ung ho MS 2026171 A D v.CT tu 0501000151123 NGUYEN THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14902592070.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14902586875.ung ho MS 2026.171( anh Duong Van Huy) .CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy, ma GD 100000154026344#SP#020097044906301312042026jekJ201154.5189.46077.131204

30/06/2026 30.000,00 MBVCB.14902576583.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14902574815.uh ms 2026171 Duong van Huy.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422063013102820268YO5958311.5389.38394.131023

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1iJKSJL6I.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.131006.0385560092.TRAN NU NGOC TRANG.970432

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC48PUKG.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181070963627.20260630.130843.19039086789013.VND-TGTT-HO THI THANH LAN.970407

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14902544718.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0021000401589 DAU QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 3.000.000,00 Ho tro MS 2026.171#SP#020097042206301307552026UTT3150194.5388.27441.130756

30/06/2026 5.000.000,00 6181ORCOQ2AJTJC7.Ho tro MS 2026.171.20260630.130617.0068100005351009.NGUYEN THI THUY HANG.970448

30/06/2026 50.000,00 6181ORCOQ2AJTJKP.LOC HO TRO MS 2026.171 DUONGVANHUY.20260630.130615.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

30/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506301306042026MXZ0093360.5387.18913.130604

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14902496851.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung ).CT tu 9704815372 CAO THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181TPBVI21Q597F.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.130310.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC488HL1.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181960310630.20260630.130259.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

30/06/2026 200.000,00 6181SGTTH2MQ59KY.IBFT ung ho em xa duc hung ms 2026.170.20260630.130151.070104991325.SACOMBANK.970403

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14902456186.chuyen tien ung ho MS 2026.171(anh Duong Van Huy ).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC48MK4W.2026.171 duong van huy FT26181266790241.20260630.125533.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407

30/06/2026 150.000,00 6181IBT1kC48MKQZ.ung ho MS 2026.168-em Lo Quoc Dat FT26181246108394.20260630.125530.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407

30/06/2026 200.000,00 ung ho MS 2026 .171 (anh Duong Van Huy)#SP#020097041506301255152026yjsA702880.5388.69638.125515

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14902383003.LE THI TRANG chuyen tien 2026.171 anh Duong Van Huy .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC48VRC3.ung ho MS 2026.171- anh Duong Van Huy FT26181703073993.20260630.125305.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407

30/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHI LOAN ung ho MS 2026.171 - anh Duong van Huy#SP#0200970405063012520420260SU8054518.5189.55649.125204

30/06/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135507908285.20260630.135507908285-0911002705_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy

30/06/2026 300.000,00 6181IBT1iJKSQE7B.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.124919.184967553.HOANG BAO LUONG.970432

30/06/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-12:48:24 erUI043416#SP#020097041606301248242026erUI043416.5388.37964.124820

30/06/2026 100.000,00 MS 2026.170 ( Xa Duc Hung)#SP#020097041506301246162026A7Ls679821.5387.28805.124616

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1iJKSQVBK.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.124521.374313924.LIM VAN AN.970432

30/06/2026 1.500.000,00 GIA DINH ONG CANH UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY CHUA BENH-300626-12:43:40 KLiW605138#SP#020097041606301243412026KLiW605138.5390.16375.124341

30/06/2026 1.000.000,00 giup do gia dinh anh Duong Van Huy. Nguyen chuc gia dinh mau som vuot qua duoc nhung kho khan nay. God bless you#SP#020097042206301243022026HGIF620734.5387.12793.124302

30/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135506861957.20260630.135506861957-0854076607_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy

30/06/2026 200.000,00 6181VNIB028JFTFL.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.124021.625704060234737.TRAN THE MANH.970441

30/06/2026 300.000,00 UNG HO 2026.171 DUONG VAN HUY-300626-12:39:39 DNTd060188#SP#020097041606301239392026DNTd060188.5387.96568.123939

30/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301237002026hlt7109271.5390.82774.123700

30/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135506362213.20260630.135506362213-0907360947_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy

30/06/2026 50.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.165 be Ta Anh Tu#SP#020097042206301233542026VABG938820.5389.67497.123354

30/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506301230512026C7AU090820.5387.51310.123051

30/06/2026 100.000,00 6181SGTTH2MQPBRB.IBFT Ung ho ms 2026. 170.20260630.123043.068363837888.SACOMBANK.970403

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14902085561.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0361000357713 HOANG THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14902083810.TRAN THI HONG PHUONG ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0161000574564 TRAN THI HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181VNIB028J8F4K.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.122809.603704060086430.LY THANH BINH.970441

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC48WBPD.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181057206281.20260630.122634.19039174822012.VND-TGTT-TRAN NGOC THUY.970407

30/06/2026 100.000,00 Hoang Chuyen trang tri noi that HP Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301224442026H7ZD824475.5389.16740.122444

30/06/2026 200.000,00 6181SGTTH2MQ73NX.IBFT ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.122433.050115311333.SACOMBANK.970403

30/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970415063012243020269lX8619045.5387.15160.122430

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1fJC95GYJ.UNG HO MS 2026.171 (ANH DUONG VAN HUY).20260630.122246.9021973098487.HUYNH THI YEN NHI.963388

30/06/2026 500.000,00 6181ORCOQ2AJFWNN.ung ho ma so 2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.122229.0903057997.NGUYEN THI LAN HUONG.970448

30/06/2026 150.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097041506301221472026AtD8610241.5189.93585.122148

30/06/2026 100.000,00 ung ho 2026 sms anh duong van huy#SP#020097048806301221392026kgqc064123.5387.92946.122139

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14901942520.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071000929037 TRAN NGOC THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 171 ANH DUONG VAN HUY-300626-12:17:56 vp34093042#SP#020097041606301217562026vp34093042.5389.72454.121756

30/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:BUI THI HANG chuyen tien ung ho MS 2026171 duong van huy#SP#0200970405063012175120262BLU044832.5189.72188.121751

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.171 Duong Van Huy#SP#02009704880630121732202656ob051200.5389.70205.121732

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14901884051.PHAM THI LOAN chuyen tien gui ms 2020.171 Duong Van Huy.CT tu 0011004128931 PHAM THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14901841960.PHAM THI NAM chuyen tien ung ho MS 2026.171 Duong van Huy.CT tu 0071000875443 PHAM THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301212592026ya7b036255.5387.42639.121254

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4I32M5.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181800990475.20260630.121150.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301210442026S4CI854327.5389.30392.121044

30/06/2026 150.000,00 MBVCB.14901783087.Ung ho MS 2026.171(anh Duong Van Huy).CT tu 1024104752 DANG THI TU TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 800.000,00 MBVCB.14901771344.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0371000430098 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MY LOAN ung ho ms 2026.170 xa duc hung#SP#020097040506301208292026V5H7008843.5387.16720.120830

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14901743117.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 1018346309 TRINH THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1bJMDWHDN.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.120707.01061964.HUYNH TAN THUC.970427

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4IT2WC.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181606061302.20260630.120628.13820610017017.VND-TGTT-VU QUANG MINH.970407

30/06/2026 50.000,00 MBVCB.14901691624.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1068983316 NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4IHXY1.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181843060718.20260630.120314.469799999999.TRAN THI NGOC ANH.970407

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970422063012012220266TL3786793.5189.73511.120123

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4IZ9B4.Ung ho MS 2026.171 . Anh Duong Van Huy FT26181230906392.20260630.115838.13820386904010.VND-TGTT-NGUYEN THI THAI BINH.970407

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14901600030.ung hoMS 2026-271 duong van huy.CT tu 0071001185287 MAI THI PHI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4IE66H.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181261179083.20260630.115446.19036682572014.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH THU.970407

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1fJC9PYVP.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.115342.916309163.TRAN MINH NHAT.970406

30/06/2026 90.000,00 6181IBT1kC4IEQT7.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181245782641.20260630.115256.1502886879.ON NGOC XUAN.970407

30/06/2026 10.000.000,00 Ung ho MS 2026..171 Anh Duong Van Huy#SP#020097042206301151542026G8YA811149.5189.14412.115155

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1kC4I7ADD.Ung ho MS 2026.171 FT26181102691356.20260630.114907.10521069386014.VND-TGTT-BUI THI THANH.970407

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1fJC9PQ2D.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.114831.100194274.TRAN THI THU.970431

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14901425106.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14901417056.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0181002583757 TRAN THAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181VNIB028JA5R8.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.114224.279906688.PHAM PHONG.970441

30/06/2026 500.000,00 6181SGTTH2MQIXJF.IBFT chuyen tien ung ho ms2026.171.20260630.113730.070026062460.SACOMBANK.970403

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1aWFEQUKX.Ung ho MS2026.171(anh Duong Van Huy).20260630.113217.159704070102332.DANG HUU DAT.970437

30/06/2026 100.000,00 6181TPBVI21QIKR2.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.113120.03016537201.VO THI NGOC.970423

30/06/2026 200.000,00 6181MSCBD2WQB9HF.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.112938.999799789.HOANG HUU THU.970422

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14901145744.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0551000287993 DINH THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14901139719.MS 2026.171 duong van huy.CT tu 0481000426606 NGUYEN KHANH HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien u g ho MS 2026. 171 Duong Van Huy#SP#020097048806301127492026cdy5870464.5390.59395.112749

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4IUVNP.NGUYEN NGOC THUY chuyen tien ung ho MS 2026.171 Anh Duong Van Huy FT26181802617380.20260630.112724.19134523300013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC THUY.970407

30/06/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN VAN NA chuyen tien giup anh Duong Van Huy#SP#020097040506301126272026G2ZU021212.5189.50213.112627

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14901075910.Ung ho MS 2026.170 - em Xa Duc Hung.CT tu 0251002726820 NGUYEN DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1iJK9EH83.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 171 DUONG VAN HUY.20260630.112240.247529918.LE THI HOA.970432

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14901035136.ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0921000718437 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1kC4IM35S.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181700904632.20260630.112106.19020423711029.VND-TGTT-PHAM THANH THAO.970407

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301119462026skaa840047.5388.7372.111946

30/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.171a Duong van huy#SP#020097040506301119062026X126085343.5390.2956.111906

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4IVADM.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181757250445.20260630.111735.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407

30/06/2026 20.000,00 6181IBT1iJK9K7FL.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.111400.234608606.TRINH VAN TIEN.970432

30/06/2026 50.000,00 MBVCB.14900885820.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0211000504905 TRAN ANH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14900874029.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301110072026ap1h802582.5387.47400.111008

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4I2YVG.PHAN THI LAC chuyen giup anh Duong van Huy FT26181310660701.20260630.110643.19028700650017.VND-TGTT-PHAN THI LAC.970407

30/06/2026 300.000,00 NGUYEN THI MINH THUY chuyen cho anh duong van huy 2026171 .mau khoe nha anh#SP#020097042206301105562026VD14476645.5388.20716.110557

30/06/2026 150.000,00 6181IBT1aWFKRJIX.NGUYEN VAN THANG chuyen tienMS 2026171(anh Duong van Huy).20260630.110552.064704070005825.NGUYEN VAN THANG.970437

30/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506301105012026YHCP015276.5389.14388.110501

30/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970488063011034120269k9v777867.5390.7051.110342

30/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506301103062026UNUD005842.5389.2658.110307

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-300626-11:02:28 HWBt078210#SP#020097041606301102282026HWBt078210.5388.98824.110228

30/06/2026 50.000,00 NGUYEN THI MINH NGOC chuyen tien ung ho ms 2026.170 em xa duc hung#SP#0200970422063011020920263SK5532523.5389.97099.110210

30/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301100292026xy8v765673.5389.84953.110029

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14900714898.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0011000680946 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14900702297.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1047559999 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301057412026FCY5112165.5189.69058.105741

30/06/2026 200.000,00 TRAN THI ANH NGUYET Chuyen tien ung ho MS2026.171 anh Duong van Huy#SP#02009704150630105726202604nS296052.5387.68090.105726

30/06/2026 2.000.000,00 LAM THI MY DUNG CHUYEN KHOAN GIUP ANH DUONG VAN HUY-300626-10:57:17 zC4o000424#SP#020097041606301057172026zC4o000424.5189.66609.105712

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806301057042026ehkz752420.5387.65800.105704

30/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135492144335.20260630.135492144335-0946961288_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy

30/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135492143781.20260630.135492143781-0913142503_Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung

30/06/2026 1.000.000,00 6181IBT1kC4MRJ7M.ung ho ms 2026.171 FT26181260473537.20260630.104607.11722025659012.VND-TGTT-LE THU TRANG.970407

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301046032026isb1714099.5388.2643.104603

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14900510842.PHAM THI OANH chuyen tien.CT tu 1044957323 PHAM THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-300626-10:42:26 J5At731910#SP#020097041606301042262026J5At731910.5189.82541.104226

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4M3Y7H.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181508643683.20260630.104125.19033292918018.VND-TGTT-VU VIET HONG.970407

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4M3YY6.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181732029583.20260630.104124.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407

30/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-10:41:23 ARog232410#SP#020097041606301041232026ARog232410.5389.76377.104118

30/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.171#SP#020097048806301039402026y1if691755.5390.67102.103935

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14900421566.TRAN LY DANG KHOA chuyen tien Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0721000666662 TRAN LY DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 2.000.000,00 BUI THI SAM chuyen tien ung ho MS 2026.171(anh Duong Van Huy)#SP#020097041506301037542026KNvo228024.5189.56331.103754

30/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2026. 171 Duong Van Huy#SP#020097040506301037302026WEM3083711.5189.54323.103725

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806301037122026hz6i683204.5389.53173.103707

30/06/2026 5.000.000,00 UNG HO MS 2026171DUONG VAN HUY-300626-10:36:03 TMtL128458#SP#020097041606301036042026TMtL128458.5189.46078.103604

30/06/2026 300.000,00 6181SGTTH2MQ9X9S.IBFT Ung ho ms 2026171 anh Duong van Huy.20260630.103549.040028859238.SACOMBANK.970403

30/06/2026 200.000,00 6181WBVNP22J53TK.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.103453.108000184859.DAO MINH ANH.970412

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14900351312.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 1.000.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135490057718.20260630.135490057718-0933552470_Ung ho MS 2026171 Anh Duong Van Huy

30/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097041506301033452026MPPF212761.5387.33149.103345

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1iJK9BB1V.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.103310.125299482.DO DIEP PHUONG.970432

30/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970405063010275820261LM7038759.5389.1156.102753

30/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.17 anh Duong Van Huy#SP#020097042206301027162026LR2H566286.5387.97713.102716

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1aWFKF16T.UNG HO MS 2026170 EM XA DUC HUNG.20260630.102654.0916011185.NGUYEN TRUNG HIEU.970424

30/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14900264228.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 99.999,00 MBVCB.14900241809.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1037521089 DOAN DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14900203884.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071002785837 TRAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 6181SGTTH2MQSPUQ.IBFT Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.102213.060024289241.SACOMBANK.970403

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4MEPJZ.Ung ho MS 2026.170 em xa duc hung FT26181632107650.20260630.102115.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14900148028.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0501000106971 HUYNH DAI TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1kC4MKVNM.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181705042849.20260630.101759.10423341204018.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM CANH.970407

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1kC4MK244.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181428957026.20260630.101736.10520442878015.VND-TGTT-NGUYEN THI THAM.970407

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14900097114.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0081001221856 TRUONG NGUYEN HA VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1aWFKTJQQ.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.101309.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437

30/06/2026 100.000,00 6181VNIB028FNN88.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.101230.630704067896789.NGUYEN VAN PHUC.970441

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14900042266.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0941000001382 TA DINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.170 e Xa Duc Hung#SP#020097048806301009212026feg5586331.5389.97809.100921

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14899987181.ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy ).CT tu 0071001045392 NGUYEN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 6181IBT1kC4M47VE.Ung ho MS 2026.171 - anh Duong Van Huy FT26181869161378.20260630.100726.19820411846030.VND--NGUYEN VAN NGA.970407

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4MBHMZ.Ung ho MS 2026.144 Nong Quoc Khanh FT26181181690613.20260630.100503.19025562037024.VND-TGTT-TAT PHUONG THUAN.970407

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14899931946.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-10:03:36 f199063341#SP#020097041606301003372026f199063341.5390.65230.100337

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14899927589.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9931991717 DO TRAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4MBQM1.Ung ho MS 2026.169 Mo Van Hoanh FT26181935200041.20260630.100256.19025562037024.VND-TGTT-TAT PHUONG THUAN.970407

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14899903165.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0041001132743 NGUYEN DANG XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 250.000,00 6181IBT1kC4M52FI.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181581192908.20260630.100037.6826682082.NGUYEN TUAN ANH.970407

30/06/2026 2.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300955292026R2WS081831.5390.21983.095524

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4MPMKK.TRINH THU HANG chuyen ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181301967426.20260630.095501.19034420157013.VND-TGTT-TRINH THU HANG.970407

30/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300954172026Y5FY755108.5387.16341.095417

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1fJC9C4R1.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.095308.0902709996.LE THI THANH HUONG.970431

30/06/2026 50.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.6.2026 - MS 2026.160 CHI DANG THI THUY#SP#0200970415063009524020269999074998.5189.9201.095245

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4M8X3Y.HOANG THI TRANG DAI chuyen ung ho ms 2026.171 anh DUONG VAN HUY FT26181169428122.20260630.095048.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407

30/06/2026 500.000,00 6181ORCOQ2AJQJVR.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.094937.0100100047827002.VO VAN HAI.970448

30/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970415063009493720263Bra957764.5388.93776.094937

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4M8MME.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181428849387.20260630.094850.19028700539019.VND-TGTT-HOANG ANH TUAN.970407

30/06/2026 500.000,00 6181SGTTH2MQVPBJ.IBFT LE VAN TUAN chuyen tien ung ho MS 2026171 anh Duong van Huy.20260630.094848.050004453171.SACOMBANK.970403

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4MIZUD.ung ho anh Duong Van Huy MS 2026171 FT26181935135900.20260630.094708.19027431448048.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN VY PHUONG.970407

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14899681723.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 UH 2026.171 DUONG VAN HUY-300626-09:43:57 zWrS965515#SP#020097041606300943572026zWrS965515.5388.66539.094357

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14899669763.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0181003488068 VO TOAN VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14899676707.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0561000547021 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 20.000,00 6181MSCBD2WYVZK8.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.094309.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1iJK9IB1S.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.094159.0914816014.HUYNH ANH KHA.970432

30/06/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-09:41:31 MR51282630#SP#020097041606300941322026MR51282630.5388.53922.094127

30/06/2026 150.000,00 6181SGTTH2MQVGFZ.IBFT Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.094128.050083563335.SACOMBANK.970403

30/06/2026 20.000,00 6181IBT1kC4MV7L2.Ung ho ma so 2026.170 FT26181326653274.20260630.094046.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

30/06/2026 500.000,00 6181VNIB028FHIRZ.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.093753.661979666.VI QUANG TRUONG.970441

30/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405063009353520264IFW090950.5389.26425.093530

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14899557995.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9584298888 BUI THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4MSP6T.Ung ho MS 2026.171 FT26181800404026.20260630.093400.14021745782019.VND-TGTT-PHUNG NGOC HOP.970407

30/06/2026 200.000,00 MS 2026. 171 Duong Van Huy#SP#020097048806300933462026nc4f467911.5389.18814.093347

30/06/2026 1.000.000,00 MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-09:33:14 poLG774637#SP#020097041606300933142026poLG774637.5387.16335.093314

30/06/2026 300.000,00 6181IBT1kC4M9MS6.giup MS 2026 171 anh Huy TP Hai Phong FT26181033329800.20260630.093036.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14899514461.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1339410370 PHAM VO TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 6181VNIB028FHYIB.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.092856.627704061674826.NGUYEN THI HIEN.970441

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14899485178.TRAN THI THANH HIEN chuyen tien.CT tu 0501000196056 TRAN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300927532026XWJL786088.5390.90609.092753

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1fJC9J4AE.Ung ho ms 2026.171 duong van huy.20260630.092605.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1iJK9VALH.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.092545.0984041991.DAO DUC VINH.970432

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1fJC9J5LV.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.092526.0908533134.NGUYEN THI NGOC DIEM.970431

30/06/2026 300.000,00 6181SGTTH2MQKEXE.IBFT Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.092455.060163530670.SACOMBANK.970403

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14899422418.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0491001935443 TAO XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181VNIB028F3U1Q.ung ho ms 2026.171.20260630.092347.917080776.PHAM NGOC VUONG.970441

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14899427884.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9376275388 VU THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097041506300922432026UcD8873018.5389.68035.092238

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14899407682.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1015686843 NGUYEN THU HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300921322026HI2D324426.5189.62518.092133

30/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14899396332.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0031001067756 QUACH THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1aWFK61GG.ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.092044.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806300920342026205l425911.5387.57964.092034

30/06/2026 300.000,00 6181IBT1iJK9DRGD.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.092034.232529709.HOANG THI NHAN.970432

30/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135481456823.20260630.135481456823-0903474898_Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14899358862.DUONG VIET ANH chuyen tien ung ho MS 2026.171(anh Duong van Huy).CT tu 0161000161577 DUONG VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 6181MCOBQ2AJY1F4.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.091742.50068016555579.NGUYEN PHUOC TRIEU.970426

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1kC4MWXG2.Giup ma so 2026.171 FT26181480747931.20260630.091708.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

30/06/2026 50.000,00 6181MCOBQ2AJYQC9.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260630.091516.03101010965538.HOANG VIET.970426

30/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.171-300626-09:13:47 2YK8790816#SP#0200970416063009134720262YK8790816.5389.29228.091347

30/06/2026 50.000,00 MBVCB.14899307070.ung ho MS 2026.176.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 50.000,00 MBVCB.14899304423.ung ho MS 2026.175.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14899298289.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0371000433290 NGUYEN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14899297850.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14899282510.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 1033021533 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970488063009114820263yz3398248.5387.20165.091148

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14899262902.PHAM THI NGA uh ms2026171 duong van huy.CT tu 1062267668 PHAM THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 6181SGTTH2MQG35N.IBFT Ung ho MS 2026. 171 anh Duong Van Huy.20260630.090932.060141750685.SACOMBANK.970403

30/06/2026 50.000,00 MBVCB.14899232931.ung ho MS 2026.171 anh duong can huy.CT tu 1018424711 LE THI BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 LE HOAI NAM Chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300906282026izv6381540.5387.98271.090623

30/06/2026 300.000,00 6181VNIB028F9LRX.Ung ho MS2026.171 ( anh Duong Van Huy).20260630.090538.982601089.NGUYEN THI THU HANG.970441

30/06/2026 100.000,00 6181VNIB028F9AUS.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.090521.025704061150808.NGO THANH TUNG.970441

30/06/2026 6.868,00 6181MSCBD2WY44A6.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260630.090359.872866868.DUONG ANH THUY.970422

30/06/2026 30.000,00 6181IBT1kC4VX81Z.NGUYEN THI MAI chuyen Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181801879588.20260630.090310.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14899163551.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0111000759664 TRAN LE THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1iJK99T2G.NGUYEN THI KIM QUY chuyen Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.090122.6768678.NGUYEN THI KIM QUY.970432

30/06/2026 1.000.000,00 VUONG KIEN AN chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300900062026XUTG191507.5389.70569.090006

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1d1UJYIAN.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.085956.97042292V2c1715000000000c73670.MBBANK IBFT.970422

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4V3V3N.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181032900500.20260630.085951.19032549045014.VND-TGTT-LE HONG QUYEN.970407

30/06/2026 100.000,00 6181VNIB028FSXP7.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.085949.625704060149188.LE THU HIEN.970441

30/06/2026 500.000,00 PHAM THI LAN ANH Chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300859372026jlof360058.5387.69022.085937

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4VF3U5.Ung ho MS 2026.171-anh Duong Van Huy FT26181241557600.20260630.085836.19022752736019.VND-TGTT-TRAN TO QUYEN.970407

30/06/2026 200.000,00 6181SGTTH2MQG17N.IBFT HO KIM HAI ck ung ho MS2026.171 anh Duong Van Huy.20260630.085835.050064222810.SACOMBANK.970403

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14899118326.HOANG LE DUY chuyen tien Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0851000041775 HOANG LE DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 1.000.000,00 6181IBT1kC4VFAED.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181891107081.20260630.085737.8016888886.TRAN VU MINH HIEU.970407

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4VFB2G.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181000231760.20260630.085722.14022603574016.VND-TGTT-LE PHUONG THAO.970407

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300857062026934q352346.5189.59197.085706

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14899092496.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14899094495.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 50.000,00 6181MCOBQ2AJLY3W.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.085522.04101010718049.TRAN MAI HOANG OANH.970426

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4VTHSV.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181067324455.20260630.085503.19037083854016.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14899062347.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14899053490.Ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy ).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HUY HOANG 4700215042315 chuyen tien Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405063008522120262DGV094409.5189.40239.085222

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1kC4VLLEP.Ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung. Chuc em mau khoe. FT26181492701173.20260630.085201.19033005920015.VND-TGTT-NGUYEN THANH NHA.970407

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4VLBVG.ung ho 2026.171 FT26181972908146.20260630.085102.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407

30/06/2026 300.000,00 MS2026-171 DUONG VAN HUY-300626-08:50:57 Eqhq861301#SP#020097041606300850582026Eqhq861301.5389.33688.085058

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206300850522026US4Y716367.5388.33518.085049

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300850082026z2ul331047.5388.32025.085008

30/06/2026 300.000,00 6181IBT1kC4VL9L3.Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181627894537.20260630.085002.8734139133.DO BACH KIM.970407

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14899015454.BICH PHUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0011000946079 DU THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300847312026awg8323396.5388.20924.084726

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4VHUDN.LE HONG LAN chuyenMS 2026.171 Duong Van Huy FT26181064082406.20260630.084722.19035005288011.VND-TGTT-LE HONG LAN.970407

30/06/2026 100.000,00 6181VNIB028FXSXM.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.084720.280656868.DO TRONG AN.970441

30/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300847132026ON55071807.5389.19940.084713

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4VHI47.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181090690650.20260630.084712.19026790964012.VND--LUU NGOC PHUONG.970407

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14898986998.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0181003392736 NGUYEN THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14898980548.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1023004669 TRAN MANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4VZL7D.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181676027600.20260630.084528.19031527466011.VND-TGTT-PHAM HOAI THU.970407

30/06/2026 200.000,00 UNG HO 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-08:45:25 agyI693670#SP#020097041606300845252026agyI693670.5388.14431.084526

30/06/2026 100.000,00 6181MSCBD2WYTSH9.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.084524.798899998879.PHAM HOANG MINH.970422

30/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14898975595.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 9984330111 NGUYEN PHU TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14898953502.NGUYEN THI PHONG chuyen tien ung ho Ms 2026.171 (anh Duong van Huy.CT tu 0281000283719 NGUYEN THI PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181MCOBQ2AF5JFF.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.084435.04101015964355.TRAN THANH NGAN.970426

30/06/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300843142026vaxi310680.5387.5841.084315

30/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300843102026kc1q310461.5189.5686.084310

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300843092026xmyi310387.5388.5641.084304

30/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300842502026axc9309493.5390.3947.084250

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4V67IM.DT ung ho MS 2026.171 a Duong Van Huy FT26181660122477.20260630.084136.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898926663.ung ho ms 2026.171 duong van huy.CT tu 0071000995293 NGUYEN MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 1.000.000,00 6181IBT1fJC2N9RH.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).20260630.083959.200014849561396.TRAN VU MINH THU.970431

30/06/2026 200.000,00 Ung ho anhDuong Van Huy#SP#020097048806300839292026kkiv299764.5390.91867.083925

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1aWFK7UZA.UNG HO MS 2026171 ANH DUONG VAN HUY.20260630.083911.700002808958.TRAN VAN TIEN.970424

30/06/2026 500.000,00 ung ho anh Duong Van Huy#SP#020097041506300839032026Zyhd742090.5189.90305.083903

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898879518.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0611001519856 NGUYEN TUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4VEM7D.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181771997226.20260630.083716.6767968686.LE THI LAN HUONG.970407

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1aWFK7VVY.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.083706.700036081999.NGUYEN TRONG TUNG.970424

30/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy-300626-08:36:59 RAOe795302#SP#020097041606300836592026RAOe795302.5388.83191.083659

30/06/2026 300.000,00 6181TPBVI21QGZ3N.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.083620.00831754001.HUYNH PHUONG TRUC.970423

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1d1UJPDV7.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.083525.97042292S064ddb0000000001f4533.MBBANK IBFT.970422

30/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300834072026X81A015082.5189.73579.083407

30/06/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300834062026t8fl284001.5387.72629.083407

30/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.171 Duong Van Huy#SP#0200970405063008335520269WPG014274.5390.73202.083355

30/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-08:33:17 58fX064699#SP#02009704160630083317202658fX064699.5189.71106.083318

30/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405063008324720268SYH009581.5388.68415.083247

30/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206300832242026WXLN397181.5189.66572.083224

30/06/2026 500.000,00 6181ABBKP22J358T.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.083100.0395429679.MAI BA DONG.970425

30/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HONG HA chuyen tien#SP#0200970405063008302520263BXE099122.5389.59851.083025

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14898796355.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071001204139 NGUYEN DUC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14898795239.NGUYEN THI THU HA chuyen tien giup do gd anh Huy.CT tu 1025241089 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300829412026CWGK915618.5387.58555.082942

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898782761.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0011001384443 TRAN YEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14898780471.HA TIEN DANG chuyen tien MS:2026.169.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898780641.Ung ho MS 2026.171.CT tu 0111000192664 NGUYEN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1iJK91P49.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.082848.104555357.LE THI NGOC LAN.970432

30/06/2026 250.000,00 6181VNIB028FV8KZ.MS 2026.171.20260630.082847.604704060143396.PHAM THAI HUNG.970441

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898774030.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.171 ( anh Duong Van Huy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 30.000,00 6181IBT1kC4VGA25.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181831892828.20260630.082805.19027734547014.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG LY.970407

30/06/2026 50.000,00 MBVCB.14898774196.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 NGUYEN THI NGOC AI ung ho ms 2026.171#SP#020097048806300828002026fo66266220.5387.52311.082800

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14898771620.Ung Ho Ma So 2026.171(Anh Duong Van Huy).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14898770184.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0021006866686 LE DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300826242026lfio261504.5390.47046.082624

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898748397.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0631000485613 NGUYEN THI HONG GAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 120.000,00 6181IBT1kC4VAEIU.NGUYEN THI DIEN chuyen tien ma so 2026171 FT26181623264025.20260630.082508.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407

30/06/2026 50.000,00 6181MSCBD2WY83Z2.KHIEU THI NGA chuyen tien.20260630.082453.9960188888898.KHIEU THI NGA.970422

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4VAG96.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181869953434.20260630.082450.11121012238014.VND-TGTT-NGUYEN THUC LY.970407

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1aWFKGBWW.ung ho ms 2026171 anh duong van huy.20260630.082419.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898722804.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0541000263594 NGUYEN VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy, ma GD 100000153881625#SP#020097044906300822342026Kmqk871203.5390.33518.082229

30/06/2026 200.000,00 6181VNIB028FKIXS.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.082228.046704060035080.VU THI THUY.970441

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1aWFKG8RW.Ung ho MS 2026.171.20260630.082220.0977341907.TONG QUANG TUAN.970437

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970422063008221420261O2A784021.5389.33011.082214

30/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300822032026A2E0364804.5390.31732.082204

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300821282026TWXV423113.5390.28898.082124

30/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300820502026E5K8059375.5189.27925.082050

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898684741.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0161001618960 NGUYEN THI LE HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300820262026RAV6057557.5388.27065.082026

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14898683553.ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 1024450042 NGUYEN DINH THUC TRANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 30.000,00 MBVCB.14898680380.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0121000746961 DINH MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097040506300819462026PBC4054690.5388.23882.081946

30/06/2026 200.000,00 VU CUC PHUONG ung ho MS 2026.171, em Duong Van Huy. Chuc an lanh den gia dinh em.#SP#0200970488063008193420265x50241077.5189.23530.081934

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898674865.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0441000632623 NGUYEN NGO PHUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097041506300818152026VJlw682963.5389.20046.081810

30/06/2026 120.000,00 6181IBT1kC4VB7JB.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181302982062.20260630.081807.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407

30/06/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#0200970405063008172420264YDQ044921.5189.16836.081724

30/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300817202026kpn0234659.5387.16696.081720

30/06/2026 500.000,00 6181ABBKP22J31HW.UNG HO MS 2026 171 ANH DUONG VAN HUY.20260630.081706.0913185125.HUYNH DINH THANH CHI.970425

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898620305.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0071004203036 NGUYEN KIM BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898628971.Ung ho MS 2026.171 anh DUONG VAN HUY.CT tu 9234701666 LY NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 50.000,00 6181ORCOQ2AF5GUX.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.081311.0040100022478009.NGUYEN THI NGOC HOA.970448

30/06/2026 100.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206300812592026EQF7288459.5189.1545.081300

30/06/2026 500.000,00 6181MCOBQ2AF5G86.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.081205.9213041967.NGUYEN THUY QUYNH.970426

30/06/2026 10.000,00 MBVCB.14898582428.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097042206300811522026V9Z2463817.5389.98221.081152

30/06/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.171 ANH DUONG VAN HUY-300626-08:11:40 tEj0457458#SP#020097041606300811402026tEj0457458.5390.96847.081135

30/06/2026 100.000,00 6181VNIB028FGPPK.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.081007.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441

30/06/2026 150.000,00 6181SGTTH2MQUNAK.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ms2026.171 ung ho anh duong van huy.20260630.080905.060322980127.SACOMBANK.970403

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1aWFKA4E3.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.080850.195001060003685.KIEU THU HA .970409

30/06/2026 100.000,00 LAM MY HUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.170 em xa duc hung#SP#020097042206300806522026ZDNK394808.5390.81727.080652

30/06/2026 100.000,00 UNG HO MS.2026.171 DUONG VAN HUY-300626-08:06:44 ppK9648127#SP#020097041606300806442026ppK9648127.5388.81514.080645

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14898512751.Chuyen tien ung ho MS 2016 171 anh Duong Van Huy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1iJK9W2MZ.ZP261810103363 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.080519.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14898479518.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 0281000775274 NGUYEN THI THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14898485904.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0301000430044 TRAN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 50.000,00 6181IBT1aWFKAWVG.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.075834.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446

30/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097048806300755582026matx173216.5189.46668.075553

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4VMRRB.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181238071909.20260630.075428.19034397055011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGUYET.970407

30/06/2026 10.000,00 6181MSCBD2WYBCDZ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.075116.0943836359.LE VAN CONG VINH.970422

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4VVALI.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy FT26181216980192.20260630.074917.19033645583015.VND-TGTT-PHAM NGOC TOAN.970407

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14898263627.ung ho ms 2026 171 anh duong van huy.CT tu 0061001069017 NGUYEN THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy#SP#020097041506300739512026MhPD582380.5387.98245.073946

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4VS1H5.Ung ho ms 2026.170 em xa duc hung FT26181033319354.20260630.073939.19033168888011.VND-TGTT-NGUYEN THI OANH.970407

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14898190703.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 ung ho anh Duong Van Huy#SP#0200970422063007253620267X1G808019.5387.56611.072537

30/06/2026 100.000,00 6181ABBKP22JXAUK.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.20260630.071633.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4VWI3M.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181059040170.20260630.071330.19032006428010.VND-TGTT-VUONG DOAN VAN ANH.970407

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4VWSMX.BL ung ho MS 2026.171 anh Duong Van Huy FT26181507969307.20260630.071249.7911081983.NGUYEN PHUC BAO LAN.970407

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4VQJXY.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181508010103.20260630.070653.19034403558012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407

30/06/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.000592.20260630.070328.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN

30/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14897709761.Ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 170.000,00 gui tang Huy va gia dinh#SP#020097048806300647582026q7wr995101.5388.63205.064758

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14897670216.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.171 (anh Duong Van Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#0200970422063006442120263Z6V451305.5390.56017.064421

30/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.171-anh Duong Van Huy#SP#020097040506300641152026QQGA084824.5387.49084.064115

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14897629316.ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung.CT tu 0011004432953 NGHIEM NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 6181MSCBD2WL65BD.Ung ho MS 2026170 Xa Duc Hung.20260630.063708.79501997799.LUONG VU DUC HUY.970422

30/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-300626-06:36:17 AV1X159162#SP#020097041606300636172026AV1X159162.5388.39313.063612

30/06/2026 200.000,00 6181TPBVI21QR6MJ.Ung ho MS 2026.168 (em Lo Quoc Dat) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260630.062521.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

30/06/2026 100.000,00 6181VNIB028FRTQZ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.062457.973381404.NGUYEN KIEU OANH.970441

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14897258843.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1054649501 HOANG THE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 40.000,00 6181YOLOP22JE64A.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.041705.0941502825.NGO THI KIM QUI .546034

30/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang#SP#02009704050630034648202665VM046645.5390.18928.034644

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14897231957.ung ho MS 2026.170 ( em Xa Duc Hung ).CT tu 1038197857 TRUONG PHU LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh#SP#020097040506300344022026O6NC046340.5390.17951.034402

30/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung#SP#020097040506300340092026ET10045921.5387.16868.034010

30/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097042206300338492026SLAV879824.5189.16673.033845

30/06/2026 300.000,00 6181IBT1kC4DAALZ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181804471168.20260630.022744.19032471091014.VND-TGTT-LUONG MINH DUC.970407

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14897153934.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 9844006465 DINH TAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14897145215.Ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0161001711156 NGO QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 6181IBT1kC4DBLUE.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181900892462.20260630.014532.19030915660018.VND-TGTT-VU THI XUAN.970407

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14897060427.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 0421000475761 NGUYEN THI THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1iJK2ECM4.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260630.011027.209532905.NGO TRAN THANH HUONG.970432

30/06/2026 500.000,00 MBVCB.14897039525.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0071003880152 VO PHAM MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14897022656.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu.CT tu 9886414686 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 6181TPBVI21QTEWJ.Ung ho MS 2026.169 (em Mo Van Hoanh).20260630.010024.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14897019511.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 9886414686 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14897017642.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9886414686 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14896995551.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 1036441569 PHAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 450.000,00 6181IBT1kC4DPBMA.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26181916240489.20260630.004142.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407

30/06/2026 250.000,00 6181IBT1kC4DPPF9.MS 2026.166 be Hoang Nhat Khang FT26181244062390.20260630.004032.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407

30/06/2026 300.000,00 MBVCB.14896986741.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 0301000389983 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14896977468.Ung ho MS 2026.170.CT tu 1044491224 TRAN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 300.000,00 6181IBT1kC4DULTF.Ung ho MS2026167 chi Hoang Thi Mung FT26181652467161.20260630.003124.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4DUZJE.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat FT26181916202823.20260630.003014.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407

30/06/2026 100.000,00 6181IBT1kC4DU6LQ.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181890417268.20260630.003006.19037081349012.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806300027162026wl5k838626.5189.13174.002716

30/06/2026 500.000,00 6181IBT1kC4DU53M.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung FT26181900687030.20260630.002652.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407

30/06/2026 19.876,00 6181TPBVI21QTL49.UHMS 2026.170 Mong GD a Xa Van Doan an lac gap nhieu thien duyen,be Xa Duc Hung benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260630.002515.00005384949.VU HOANG LINH.970423

30/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.170 EM XA DUC HUNG-300626-00:14:42 2KxC546027#SP#0200970416063000144220262KxC546027.5389.1338.001443

30/06/2026 200.000,00 6181TPBVI21QJNTK.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).20260630.001201.01724019101.HOANG THI THU THUY.970423

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14896902908.Ung ho ms 2026.170 ( Em Xa Duc Hung).CT tu 0071002338884 DINH THU HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 MBVCB.14896909798.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 9869539378 VO THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292357122026nzwv822144.5390.82386.235707

30/06/2026 500.000,00 6180IBT1kC4DMWYF.Ung ho MS 2026.170 em Xa Duc Hung FT26181916653405.20260629.235016.280123686868.LE THI HIEN.970407

30/06/2026 200.000,00 MBVCB.14896834833.ung ho MS 2026.170 (em Xa Duc Hung).CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung#SP#020097048806292342252026a5wr812154.5390.63508.234226

30/06/2026 60.000,00 6180IBT1kC4DDL57.Ung ho ms 2026.170 em xa duc hung FT26181476080526.20260629.233929.15232730868888.PHAM THI THUAN ANH.970407

30/06/2026 200.000,00 6180IBT1kC4DDZGY.Ung ho MS 2026.169 em Mo Van Hoanh FT26181013406820.20260629.233902.19036044277013.NGUYEN NGOC OANH.970407

30/06/2026 2.000.000,00 6180IBT1aWFKMMI5.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.20260629.233316.11344473.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452