Báo VietNamNet đã kết chuyển 18.843.491 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình bé Hồ Thị Bảo Ngân (9 tuổi, trú thôn Trà Va, xã Phước Trà), học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ngân là nhân vật trong bài viết: “Bé gái người Ca Dong mắc tan máu bẩm sinh, khát khao được tiếp tục đến trường”.

Dù sức khỏe yếu, sau giờ học Ngân vẫn phụ cha mẹ làm việc nhà hằng ngày

Hơn 4 năm qua, cô bé người Ca Dong phải truyền máu định kỳ để duy trì sức khỏe. Cơ thể Ngân nhỏ thó, cân nặng chưa tới 20kg, tuổi thơ gắn với những chuyến xuống bệnh viện điều trị.

Cha mẹ em làm nghề đập vỏ keo thuê, thu nhập bấp bênh. Có thời điểm không xoay xở được chi phí, gia đình phải kéo dài khoảng cách giữa các lần tái khám, truyền máu.

Đại diện Báo VietNamNet cùng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Trà trao 53.400.196 đồng của bạn đọc hỗ trợ bé Hồ Thị Kim Anh

Đồng thời, đại diện Báo VietNamNet cũng đã trao số tiền 53.400.196 đồng do bạn đọc ủng hộ bé Hồ Thị Kim Anh (9 tuổi, trú thôn Hạ Sơn). Kim Anh là nhân vật trong bài viết: “Tìm đủ cách níu sự sống cho con gái, gia đình người Xơ Đăng lâm cảnh kiệt quệ”.

Kim Anh là con gái của anh Hồ Văn Đen và chị Lê Thị Thảo. Gia đình thuộc diện cận nghèo, hai vợ chồng không có công việc ổn định, nguồn thu chủ yếu dựa vào việc làm nông bấp bênh của anh Đen.

Đầu năm 2025, gia đình phát hiện một khối u bất thường ở vùng cổ của Kim Anh. Sau khi thăm khám, em được xác định mắc ung thư tuyến giáp, phải vào TPHCM phẫu thuật và tiếp tục điều trị.

Con trai đầu của vợ chồng anh Đen cũng mắc bệnh tim bẩm sinh. Cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp của cha mẹ anh. Để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng anh phải vay mượn nhiều nơi.

Đón nhận số tiền bạn đọc Báo VietNamNet trao tặng, chị Lê Thị Thảo không giấu được xúc động. Chị cho biết, đầu tháng 7, gia đình vừa đưa Kim Anh vào TPHCM thực hiện thêm một đợt xạ trị. Hiện Kim Anh đã trở về nhà nhưng sức khỏe vẫn còn yếu.

“Gia đình tôi rất biết ơn các cô chú, anh chị, nhà hảo tâm đã thương và giúp đỡ cháu. Số tiền này giúp vợ chồng tôi có thêm điều kiện tiếp tục đưa con đi chữa bệnh. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người”, chị Thảo nói.

Cầm tấm bảng ghi số tiền được bạn đọc Báo VietNamNet hỗ trợ, Kim Anh lí nhí gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, giúp đỡ em. Cô bé mong sức khỏe sớm ổn định để được tiếp tục đến trường, học tập và vui chơi cùng bạn bè.

Bà Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Trà, cho biết, sự sẻ chia kịp thời của bạn đọc Báo VietNamNet có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình hai bé Kim Anh và Bảo Ngân.

“Thay mặt địa phương, chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để hai cháu và gia đình tiếp tục hành trình chữa bệnh”, bà Huệ nói.

Theo bà Huệ, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng hai gia đình trong quá trình chăm sóc, điều trị cho các cháu; đồng thời hướng dẫn tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp.